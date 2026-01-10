nTask vs. ClickUp: qual ferramenta de gerenciamento de projetos é melhor?

Você montou uma equipe, conquistou alguns clientes e os projetos finalmente estão chegando. Antes que você perceba, a parte mais difícil não é mais conseguir trabalho, mas mantê-lo organizado.

Quando tarefas simples se transformam em projetos completos, é hora de criar uma estrutura real. É hora de adotar uma plataforma de gerenciamento de projetos poderosa que funcione da maneira que você trabalha. E, para muitas equipes, a escolha se resume a nTask vs. ClickUp.

Nesta postagem do blog, vamos detalhar as diferenças entre o nTask e o ClickUp, como seus recursos se comparam e qual deles pode ajudá-lo a dormir melhor à noite.

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

ClickUp vs. nTask em resumo

Aqui está uma rápida comparação direta antes de explorarmos as ferramentas em profundidade:

Critérios ClickUp nTask Personalização Fluxos de trabalho, painéis, permissões, tipos de tarefas e modelos de gerenciamento de tarefas altamente personalizáveis. Opções de personalização limitadas em comparação com o ClickUp Visualizações Lista, quadro, calendário, gráficos de Gantt , linha do tempo, tabela, mapa mental Modelos de projetos com lista, quadro, calendário e gráfico de Gantt Automação Recursos e modelos de automação robustos Automação básica Integrações Amplo: Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub e muito mais Limitado: Slack, Google Agenda, Outlook e Zoom Gerenciamento de tarefas Criação avançada de tarefas, dependências, prioridades, controle de tempo, lembretes Gerenciamento básico de tarefas, dependências, controle de tempo Ferramentas de colaboração Chat integrado, compartilhamento de documentos, comentários, colaboração em tempo real Comentários, gerenciamento de reuniões, anexos de arquivos Relatórios e painéis Painéis avançados com tecnologia de IA, relatórios personalizáveis, acompanhamento do progresso de metas e projetos Painéis de relatórios limitados Suporte móvel Web, iOS, Android Web, iOS, Android Curva de aprendizagem Mais complexo (devido aos recursos avançados e à profundidade) Mais fácil para iniciantes, integração mais simples

O que é o ClickUp?

Comece a usar o ClickUp Mantenha suas tarefas, documentos, projetos e comunicações reunidos em um único aplicativo com o ClickUp.

O trabalho hoje está desorganizado.

Nossos projetos, conhecimentos e comunicações estão espalhados por ferramentas desconectadas. Isso cria uma dispersão do trabalho, nos faz perder 61% do nosso tempo procurando informações e nos torna mais lentos.

O ClickUp resolve isso com o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo, que combina seus projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar — tudo alimentado por IA Contextual que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Recursos do ClickUp

Quando o trabalho e o contexto estão divididos entre várias ferramentas, você precisa ficar alternando entre elas para realizar suas tarefas. Essa alternância constante entre abas diminui o foco, leva à duplicação de trabalho e cria um atrito silencioso que se acumula com o tempo. Vamos ver como o software gratuito de gerenciamento de projetos ClickUp lida com esses problemas.

Recurso nº 1: Recursos de gerenciamento de projetos

A solução de gerenciamento de projetos do ClickUp se adapta a qualquer equipe, fluxo de trabalho ou tamanho de projeto. Se você está gerenciando o lançamento de um projeto, ciclo de sprint, entrega ao cliente ou projeto de operações internas, ele reúne tudo em um único espaço de trabalho conectado.

Para a execução, você tem as Tarefas do ClickUp. Pense nelas como unidades individuais de trabalho que você pode atribuir, acompanhar e medir.

Divida projetos maiores em etapas menores e viáveis com o ClickUp Tasks

Digamos que você seja o fundador de uma startup planejando o lançamento de um produto. Você pode criar uma tarefa para cada marco importante, como “Finalizar o texto da página de destino”, “Testar a demonstração do produto” ou “Agendar e-mails de lançamento”.

Em cada tarefa, você pode adicionar instruções detalhadas, atribuí-la a vários colegas de equipe, definir prazos, controlar o tempo e anexar documentos ou links relevantes para contextualização. Se quiser detalhar ainda mais, adicione subtarefas para cada etapa, como redigir o texto, revisar com o departamento jurídico e aprovação final.

E a melhor parte? Você não precisa fazer nada manualmente! Você pode usar:

Criação de tarefas com IA para converter qualquer mensagem em um tópico de chat dentro do ClickUp em uma tarefa

Crie tarefas automaticamente a partir de chats, documentos e muito mais através do ClickUp AI.

Preenchimento automático com IA para preencher automaticamente propriedades de tarefas, como prioridades, responsáveis e muito mais.

Campos de IA para resumir, categorizar e compartilhar automaticamente atualizações de progresso nas tarefas

Tudo isso simplifica o gerenciamento de tarefas, para que você possa obter progressos reais.

Ouça a opinião de Dane Dusthimer, da RevPartners:

Sem o ClickUp, não seríamos capazes de identificar rapidamente lacunas no trabalho e nos processos. A possibilidade de visualizar tarefas sem datas de vencimento, tarefas vencidas, tarefas sem pontos de sprint e tarefas sem responsáveis me ajuda a manter o ritmo de avanço entre equipes e projetos. Essas métricas não estão disponíveis na maioria das opções de software de gerenciamento de projetos.

Sem o ClickUp, não seríamos capazes de identificar rapidamente lacunas no trabalho e nos processos. A possibilidade de visualizar tarefas sem prazos, tarefas atrasadas, tarefas sem pontos de sprint e tarefas sem responsáveis me ajuda a manter o ritmo de avanço entre equipes e projetos. Essas métricas não estão disponíveis na maioria das opções de software de gerenciamento de projetos.

Recurso nº 2: Recursos de IA e automação

O ClickUp se orgulha de ter a IA de trabalho mais completa e sensível ao contexto do planeta, o ClickUp Brain. Projetado para entender seus projetos, documentos, tarefas, reuniões e até mesmo a dinâmica da equipe, ele conecta os pontos para encontrar insights relevantes em seu espaço de trabalho e aplicativos conectados. Com o Brain como seu assistente de IA, você não precisa perder tempo procurando informações manualmente.

Use o ClickUp Brain para economizar pelo menos um dia por semana:

Transforme insights em ações criando tarefas, atualizando status, atribuindo responsáveis ou redigindo documentos diretamente a partir de uma resposta de IA.

Resuma e sintetize todo o seu espaço de trabalho — desde longas sequências de comentários e notas de reuniões até projetos inteiros.

Peça ao ClickUp Brain para atualizações de progresso sobre qualquer coisa em seu espaço de trabalho

Escreva, reescreva e adapte o conteúdo ao contexto, sejam atualizações de projetos, SOPs, PRDs ou mensagens para as partes interessadas com base no seu trabalho real.

Precisa se atualizar rapidamente sobre uma tarefa da qual você não participou? Basta perguntar ao ClickUp Brain. Quer gerar um plano de projeto a partir de uma única frase? Feito. Você pode até mesmo executar automações de fluxo de trabalho e atualizar painéis usando linguagem natural.

Use o ClickUp BrainGPT para navegar e gerenciar o trabalho em vários aplicativos.

Dê um passo adiante com o ClickUp BrainGPT. Ele centraliza a IA no ClickUp e em ferramentas de terceiros, como Google Drive, Notion e GitHub, para que você possa encontrar qualquer coisa, agir em várias plataformas e eliminar a confusão de usar várias ferramentas de IA desconectadas (também conhecida como AI Sprawl ). Há também o Talk to Text para quando você preferir ditar instruções, e-mails e documentos em vez de digitá-los!

💡 Dica profissional: com o ClickUp, você não fica preso a um único modelo de IA. O ClickUp Brain permite que você escolha entre ChatGPT, Claude, Gemini e outros para se adequar a diferentes tarefas do projeto.

Crie automações personalizadas do ClickUp com regras do tipo “se isso, então aquilo”

Combine esses recursos com o ClickUp Automations e o ClickUp Super Agents, e você terá uma dupla que mantém o trabalho funcionando no piloto automático.

As automações lidam com fluxos de trabalho baseados em regras em escala, acionando atualizações no momento em que as condições são atendidas. Os Super Agentes vão além, raciocinando sobre o contexto, tomando decisões e agindo em tarefas, documentos e ferramentas.

Por exemplo, você é um gerente de projetos supervisionando o lançamento de um produto multifuncional. Você pode criar uma automação que atribua instantaneamente uma tarefa ao seu designer quando uma tarefa de conteúdo passar para “Pronto para design”. Um Super Agente vai além: analisa o resumo da tarefa em busca de informações ausentes, sinaliza requisitos pouco claros, marca as partes interessadas certas para esclarecimentos e atualiza o cronograma se forem detectados atrasos, para que o projeto permaneça no caminho certo sem que você precise agir como um policial de trânsito.

Juntas, as automações garantem consistência, enquanto os Super Agentes se adaptam de forma inteligente — para que o trabalho rotineiro seja executado automaticamente e o trabalho complexo continue a avançar rapidamente.

Saiba mais sobre os Super Agentes aqui:

Recurso nº 3: Recursos de comunicação

O ClickUp Chat reúne comunicação e trabalho em um só lugar. Ao contrário das ferramentas de chat tradicionais que ficam fora do fluxo de trabalho do seu projeto, ele é totalmente integrado, de modo que as discussões se conectam naturalmente às tarefas, documentos e prazos.

Você pode criar tarefas diretamente a partir de mensagens, vincular conversas a pastas ou projetos específicos e manter os chats organizados por equipe, função ou iniciativa.

Gerencie a comunicação interna e externa sem esforço com o ClickUp Chat

Digamos que suas equipes de produto e marketing estejam finalizando um plano de lançamento. Durante uma conversa sobre os cronogramas do projeto, alguém menciona que o criativo da mídia social ainda está pendente de aprovação. Com o ClickUp Chat, você pode converter instantaneamente essa mensagem em uma tarefa, atribuí-la ao colega de equipe certo e vinculá-la à pasta “Campanha de lançamento”, sem sair da conversa.

Peça ao ClickUp Brain para resumir os canais do ClickUp Chat para obter atualizações instantâneas

O chat, desenvolvido pela ClickUp Brain, também pode gerar resumos inteligentes das conversas que você perdeu, extrair decisões importantes e até mesmo sugerir os próximos passos. Você pode solicitar à IA que redija mensagens de acompanhamento, marque as partes interessadas relevantes e resuma transcrições de chamadas de voz ou vídeo.

💡 Dica profissional: quando as mensagens de texto não funcionarem, mude para o ClickUp SyncUps para fazer chamadas de áudio e vídeo em tempo real com sua equipe. O AI Notetaker do ClickUp pode até gravar, transcrever e resumir as chamadas para você, para que possa se concentrar totalmente na discussão!

Recurso nº 4: Monitoramento de tempo

Quando os prazos se aproximam, a pergunta que surge é: “Estamos gastando nosso tempo nos lugares certos?”

O ClickUp Project Time Tracking facilita a resposta a essa pergunta. A plataforma permite iniciar e parar cronômetros em qualquer lugar: desktop, celular ou navegador.

Prefere registrar as horas depois do fato? Você também pode fazer isso, até o último minuto.

Registre como sua equipe está gastando seu tempo com o ClickUp Project Time Tracking.

Digamos que você seja o fundador de uma startup e gerencie tarefas para uma equipe pequena, mas engenhosa. Cada membro da equipe acompanha as tarefas e o tempo gasto nelas. No final da semana, você pode revisar uma planilha de horas, visualizar a distribuição de horas entre os departamentos e compará-las com as estimativas para identificar gargalos ou alocações incorretas.

Precisa faturar clientes ou justificar prazos para as partes interessadas? Use os painéis e planilhas de horas do ClickUp para gerar relatórios detalhados e visuais por tarefa, projeto ou colega de equipe.

📮ClickUp Insight: 16% dos gerentes têm dificuldade em integrar atualizações de várias ferramentas em uma visão coesa. Quando as atualizações estão dispersas, você acaba gastando mais tempo reunindo informações e menos tempo liderando. O resultado? Cargas administrativas desnecessárias, insights perdidos e desalinhamento. Com o espaço de trabalho tudo-em-um do ClickUp, os gerentes podem centralizar tarefas, documentos e atualizações, reduzindo o trabalho excessivo e revelando os insights mais importantes, exatamente quando eles são necessários. 💫 Resultados reais: Reúna 200 profissionais em um único espaço de trabalho do ClickUp, usando modelos personalizáveis de gerenciamento de projetos e controle de tempo para reduzir despesas gerais e melhorar os prazos de entrega em vários locais.

Preços do ClickUp

O que é o nTask?

via nTask

O nTask é uma plataforma baseada em nuvem projetada para gerenciamento de projetos e tarefas, colaboração e organização do fluxo de trabalho.

Ele se destaca por sua interface amigável e preço acessível, tornando-o acessível a freelancers, pequenas empresas e equipes em crescimento em vários setores. A plataforma oferece suporte a abordagens ágeis e tradicionais de gerenciamento de projetos.

🧠 Curiosidade: Um estudo de ressonância magnética funcional descobriu que, toda vez que você alterna entre tarefas, seu cérebro precisa se esforçar mais para se ajustar. Ele ativa os centros de controle para reiniciar e reorientar o foco, o que diminui sua velocidade e aumenta as chances de cometer erros.

Recursos do nTask

Para equipes que precisam de estrutura sem complexidade, o nTask oferece uma experiência simples de gerenciamento de projetos. Vamos explorar alguns de seus recursos.

Recurso nº 1: Rastreamento de riscos e problemas

Acompanhe problemas em aberto e bugs corrigidos com o nTask

O nTask possui ferramentas integradas para rastreamento de riscos e problemas. Você pode registrar bugs ou bloqueadores, atribuir níveis de gravidade e definir datas para resolução. Há até mesmo uma matriz de risco completa e um registro, caso você esteja em um ambiente de projeto de alto risco.

Digamos que você esteja lançando um novo aplicativo. Você pode rastrear possíveis falhas de API, problemas de largura de banda da equipe ou questões de conformidade em um só lugar e agir de acordo.

Recurso nº 2: Gerenciamento de reuniões

Acompanhe reuniões entre departamentos com as ferramentas de gerenciamento de reuniões do nTask

As reuniões no nTask são espaços de trabalho totalmente rastreáveis. Você pode criar agendas, fazer anotações ao vivo, atribuir itens de ação e revisar atas diretamente no aplicativo.

Planejando uma revisão ou check-in de sprint? Configure-o para ocorrer semanalmente, conecte-o ao seu Google Agenda e insira o link do Zoom diretamente no convite da reunião. Isso mantém tudo conectado sem precisar vasculhar threads de e-mail.

Recurso nº 3: Recursos de colaboração em equipe

Colabore perfeitamente com equipes internas no nTask

O chat no aplicativo e os comentários no nível da tarefa garantem que as conversas permaneçam vinculadas ao trabalho em si. Você não precisa alternar entre ferramentas ou se perguntar onde alguém deixou um feedback. As equipes podem usar @menções, fazer upload de arquivos ou responder diretamente em uma tarefa.

Combine esses recursos de colaboração em equipe com espaços de trabalho personalizados e permissões de função, e será fácil envolver as pessoas certas nos detalhes certos.

Preços do nTask

Gratuito

Mensal: US$ 4/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

ClickUp vs. nTask: comparação de recursos

Tanto o ClickUp quanto o nTask prometem simplificar o planejamento, aumentar a produtividade e manter as equipes alinhadas. No entanto, quando você analisa os recursos mais detalhadamente, as diferenças ficam evidentes.

Vamos explorar como essas ferramentas de software de gerenciamento de tarefas se destacam em várias categorias. 👇

Recurso nº 1: Flexibilidade no gerenciamento de projetos

Tanto o ClickUp quanto o nTask oferecem as principais ferramentas de gerenciamento de projetos que você esperaria. No entanto, a diferença está na escalabilidade e adaptabilidade à medida que suas necessidades de gerenciamento de projetos crescem.

nTask

O nTask é simples e altamente acessível, especialmente para equipes menores ou aquelas que são novas em softwares de gerenciamento de projetos. Ele cobre bem o básico: tarefas, subtarefas, prazos e várias visualizações, como quadros Kanban, gráficos de Gantt e calendário.

No entanto, a personalização avançada do fluxo de trabalho é limitada.

As visualizações Kanban e Gantt estão restritas aos planos pagos e, embora você tenha dependências e tarefas recorrentes, o controle sobre elas é bastante básico.

ClickUp

O ClickUp, por outro lado, foi desenvolvido com foco na flexibilidade. Ele se adapta desde casos de uso em startups até a complexidade do nível empresarial. Ele oferece visualizações (lista, quadro, Gantt, linha do tempo, calendário), ferramentas de automação, ferramentas de visualização de dados e campos personalizados para adaptar o espaço de trabalho às necessidades específicas da sua equipe.

Digamos que você esteja lançando uma campanha de marketing em várias etapas. Você pode criar uma visualização do quadro para fluxos de trabalho criativos, definir dependências de tarefas entre as etapas de revisão, automatizar lembretes e acompanhar o progresso em um painel.

🏆 Vencedor: ClickUp por sua flexibilidade incomparável, fluxos de trabalho automatizados e capacidade de oferecer suporte a equipes de todos os tamanhos.

Recurso nº 2: Colaboração perfeita

Vamos explorar como essas ferramentas ajudam as equipes a se conectarem durante projetos complexos e altamente colaborativos.

nTask

O nTask lida bem com a colaboração em nível de tarefa, com comentários em threads, anexos de arquivos e @menções. No entanto, ele carece de recursos de colaboração em tempo real mais profundos, como documentos compartilhados ou um chat dedicado.

É uma boa opção se sua equipe se comunica principalmente em reuniões ou usa outras ferramentas junto com ele.

ClickUp

O ClickUp transforma seu espaço de projeto em um centro de colaboração completo. Você pode coeditar documentos, iniciar quadros brancos para brainstorming, atribuir comentários como tarefas rastreáveis e até mesmo conversar em espaços dedicados do ClickUp Chat ou DMs. Para equipes dinâmicas ou assíncronas, esses recursos ajudam a reduzir a alternância de contexto e centralizar a comunicação.

Você pode até mesmo participar de reuniões agendadas no Google Meet, Zoom e outras ferramentas, diretamente do seu Calendário ClickUp. Há também um Notetaker integrado para gravar a reunião e fazer anotações com tecnologia de IA para você.

🏆 Vencedor: ClickUp, por oferecer uma colaboração mais profunda e versátil integrada em todas as camadas do seu espaço de trabalho.

🔍 Você sabia? Apenas 48% dos projetos são realmente bem-sucedidos. Cerca de 40% ficam em uma situação estranha, em que ninguém tem certeza de como foram, e 12% não são concluídos. O ClickUp ajuda você a ficar por dentro de tudo para que seu projeto seja concluído da maneira que deveria.

Recurso nº 3: Monitoramento de tempo

O controle de tempo consiste em entender onde o esforço é direcionado, otimizar as cargas de trabalho e manter a responsabilidade. Aqui estão as abordagens dessas ferramentas.

nTask

O nTask oferece controle de tempo integrado com um temporizador simples de iniciar/parar, entrada manual de tempo e aprovações de planilhas de horas.

Os membros da equipe podem registrar o tempo dedicado às tarefas, e os gerentes podem gerar relatórios para avaliar a produtividade ou as horas faturáveis. É benéfico para equipes pequenas e freelancers que precisam de um controle de tempo integrado e leve, sem integrações externas.

ClickUp

O controle de tempo do ClickUp é igualmente eficiente, oferecendo cronômetros, entrada manual, registro de intervalos de datas e planilhas de horas trabalhadas. Você pode controlar o tempo a partir de qualquer dispositivo ou usar a extensão gratuita do Chrome.

Para equipes avançadas, o ClickUp também permite o acompanhamento do tempo acumulado em subtarefas e permite comparar o tempo estimado com o tempo real. No entanto, ele não inclui monitoramento de capturas de tela, priorizando a transparência em vez da vigilância.

🏆 Vencedor: Empate! Ambas as ferramentas cobrem bem o essencial. O nTask mantém as coisas organizadas para equipes menores, enquanto o ClickUp oferece profundidade extra para fluxos de trabalho complexos e organizações maiores.

📖 Leia também: Os melhores aplicativos gratuitos de software de quadro Kanban para concluir projetos

ClickUp vs. nTask no Reddit

Para ouvir a opinião de usuários reais de ambas as ferramentas, recorremos ao Reddit. Embora não existam tópicos específicos que comparem as duas, aqui está um consenso geral.

Este usuário descreve exatamente o que gosta no nTask:

O melhor recurso que gosto no nTask são os quadros Kanban, que simplificam meus processos de trabalho, e a colaboração dinâmica em tempo real realmente ajuda na comunicação da equipe. Além disso, nos quadros Kanban, posso analisar o desempenho das tarefas da minha equipe rapidamente. O recurso que falta no nTask é o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).

O melhor recurso que gosto no nTask são os quadros Kanban, que simplificam meus processos de trabalho, e a colaboração dinâmica em tempo real realmente ajuda na comunicação da equipe. Além disso, nos quadros Kanban, posso analisar o desempenho das tarefas da minha equipe rapidamente. O recurso que falta no nTask é o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).

Outro usuário do Reddit compartilha por que o ClickUp é uma ótima opção para empresas de grande porte:

O ClickUp é uma ferramenta incrível. Conseguir que 1000 pessoas utilizem o mesmo aplicativo de forma consistente proporcionaria uma grande visibilidade do trabalho e dos projetos. Se feito corretamente, os painéis por si só já seriam incríveis.

O ClickUp é uma ferramenta incrível. Conseguir que 1000 pessoas usem o mesmo aplicativo de forma consistente proporcionaria uma grande visibilidade do trabalho e dos projetos. Se feito da maneira certa, os painéis por si só já seriam incríveis.

Um usuário do Reddit também compartilhou:

Eu coordeno uma equipe de web designers em todo o mundo, e o ClickUp é excelente! Não é perfeito, mas está em constante aperfeiçoamento e a empresa é bastante transparente. Costumo experimentar outros aplicativos, como Basecamp e Asana, pensando que eles são melhores, mas sempre volto para o ClickUp. Embora esses outros aplicativos possam ser mais refinados em pequenos detalhes, eles simplesmente não fazem o que o ClickUp faz.

Eu coordeno uma equipe de web designers em todo o mundo, e o ClickUp é excelente! Não é perfeito, mas está em constante aperfeiçoamento e a empresa é bastante transparente.

Costumo experimentar outros aplicativos, como Basecamp e Asana, pensando que eles são melhores, mas sempre volto para o ClickUp. Embora esses outros aplicativos possam ser mais refinados em pequenos detalhes, eles simplesmente não fazem o que o ClickUp faz.

🔍 Você sabia? Apenas 47% das equipes acompanham os KPIs dos projetos em tempo real. O restante perde dias inteiros apenas tentando gerar relatórios. O ClickUp fornece esses dados ao vivo, para que você sempre saiba como estão as coisas, em tempo real.

Qual software de gerenciamento de tarefas é o melhor?

O veredicto está dado e, como você já deve ter adivinhado, o ClickUp venceu!

Embora o nTask cubra o básico e possa funcionar bem para equipes menores ou fluxos de trabalho mais simples, ele começa a mostrar limitações à medida que seus projetos (e expectativas) crescem.

Por outro lado, o ClickUp segue em frente. De visualizações personalizáveis e automação inteligente a documentos nativos, quadros brancos e assistência contextual com tecnologia de IA, ele oferece às equipes a flexibilidade, a estrutura e a visibilidade de que precisam para avançar mais rapidamente.

Quer acabar com a proliferação de ferramentas e consolidar seu trabalho?

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅