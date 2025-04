As 8 principais alternativas ao Microsoft Teams e seus concorrentes em 2025

Está procurando as melhores Alternativas ao Microsoft Teams ?

O Microsoft Teams é uma poderosa plataforma de mensagens de equipe que ajuda as equipes a permanecerem conectadas por meio de mensagens instantâneas, compartilhamento de documentos e videoconferência.

Mas será que isso é tudo que uma equipe precisa para ter sucesso?

Não exatamente.

O Microsoft Teams simplesmente não tem todos os recursos que uma equipe precisa para uma comunicação e colaboração eficazes.

provavelmente também é por isso que você está procurando uma alternativa ao Microsoft Teams, certo?

Bem, coloque sua equipe de pesquisa para descansar! 🔦

Neste artigo, daremos uma olhada em oito excelentes alternativas ao Microsoft Teams que podem fazer muito mais do que apenas mensagens e videoconferências.

Vamos começar!

Nota:_ Este artigo aborda primeiro o que é o Microsoft Teams e suas desvantagens para que você tenha uma ideia melhor da ferramenta. No entanto, se você quiser pular diretamente para as alternativas, clique aqui .

O que é o Microsoft Teams?

O Microsoft Teams é uma ferramenta de bate-papo em equipe e videoconferência que permite compartilhar arquivos, enviar mensagens diretas e iniciar reuniões de vídeo em grupo e chamadas de áudio.

Também é possível marcar membros da equipe usando o sinal "@" e criar vários canais do Teams no aplicativo.

Como é difícil se comunicar de forma eficaz em grupos grandes, o Microsoft Teams também tem salas de descanso, que são subgrupos criados para facilitar a comunicação produtiva e o brainstorming.

Além disso, o Sistema de Salas do Microsoft Teams transforma as salas de reunião em espaços de colaboração ricos e habilitados para vídeo.

Esse recurso permite que você participe facilmente de reuniões, compartilhe conteúdo e faça chamadas, tudo a partir de um dispositivo intuitivo de console com tela sensível ao toque.

Leia tudo sobre Usando o Microsoft Teams para gerenciamento de projetos .

3 razões pelas quais você precisa de uma alternativa ao Microsoft Teams

Embora os recursos acima pareçam ótimos, o aplicativo Microsoft Teams tem algumas desvantagens. Aqui estão três motivos pelos quais você provavelmente está procurando alternativas para o Microsoft Teams:

1. Um número limitado de canais

Isso aplicativo de mensagens limita as equipes a 200 canais públicos e 30 canais privados. Essas limitações podem ser problemáticas para empresas com muitas equipes e departamentos.

Bônus:_ **Alternativas ao Microsoft Forms

2. As configurações de permissões não são flexíveis

Não é possível convidar usuários convidados para canais e, quando você adiciona alguém a uma equipe da Microsoft, essa pessoa automaticamente tem acesso total a tudo.

desconfortável, certo?

3. Organização limitada

A organização de arquivos compartilhados em conversas no Microsoft Teams pode deixá-lo "em equipe" com raiva.

Todos os arquivos que são carregados em conversas são despejados na seção de arquivos do canal.

Se você tentar organizar os arquivos movendo-os para pastas nomeadas, os links de arquivos nas conversas quebram..

O que faz com que você queira dar um break no Microsoft Teams! 🙅

Bônus:_ **Alternativas ao Microsoft Whiteboard !

As 8 principais alternativas ao Microsoft Teams

Aqui estão as oito melhores alternativas ao Microsoft Teams:

1. ClickUp

ClickUp é a principal ferramenta de gerenciamento de projetos e comunicação de equipes do mundo.

Desde o fornecimento de ferramentas avançadas de colaboração em equipe para aumentar a produtividade de cada usuário, o ClickUp é a melhor alternativa gratuita ao Microsoft Teams.

Principais recursos do ClickUp

Veja como o ClickUp pode ajudar:

A. Visualização de bate-papo

Precisa conversar sobre tudo e qualquer coisa?

Use o botão Visualização do bate-papo para ter conversas relacionadas ao trabalho ou casuais paralelamente ao seu trabalho sem perder o controle dos comentários e mensagens.

Aqui estão algumas outras coisas poderosas que você pode incluir na visualização do Chat: Links de tarefas

3. Google Meet

O Google Meet (anteriormente chamado de Google Hangouts Meet) é uma ferramenta de videoconferência que permite participar de reuniões diretamente de um evento do Calendário, de um convite por e-mail ou do Gmail. O Meet é uma das alternativas mais populares do Microsoft Teams.

Principais recursos do Google Meet

Chamadas de videoconferência gratuitas para até 100 participantes da reunião

Funcionalidade de compartilhamento de tela

Os anfitriões da reunião podem silenciar e remover participantes

Faça anotações em tempo real com legendas ao vivo automatizadas com a tecnologia de reconhecimento de voz do Google

Profissionais do Google Meet

Você pode revisar sua tela para verificar se a câmera e o microfone estão funcionando antes de entrar na reunião

Compatível com dispositivos Android e iOS, bem como com navegadores como Chrome, Firefox, Edge e Safari

Integra-se a outros aplicativos do Google, como Google Chat, Google Agenda e Google Docs, para uma colaboração eficaz em equipe

Contras do Google Meet

Não permite o compartilhamento de tela bidirecional (somente uma pessoa pode compartilhar sua tela por vez)

Só pode exibir até 16 participantes de uma vez

Não é possível enviar mensagens para uma pessoa. As mensagens são enviadas apenas para grupos

Preços do Google Meet

Essa ferramenta de colaboração em equipe tem um plano gratuito disponível e os planos pagos começam em US$ 8/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Google Meet

G2: 4,4/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 9.000 avaliações)

Bônus:_ **Alternativas ao Microsoft Access !

4. Foguete.Chat

O Rocket.Chat é uma plataforma de comunicação de equipe de código aberto que tem mais de 28 mil desenvolvedores trabalhando em seu roteiro.

O trabalho que esses desenvolvedores fazem pode "impulsionar" sua equipe para o sucesso:

Principais recursos do Rocket.Chat

@menções para indivíduos e anúncios

Oferece suporte a chamadas de vídeo e voz com compartilhamento de tela

Pode lidar com mensagens diretas entre vários usuários

Você pode acessar um painel de envolvimento para ver como os usuários estão usando o aplicativo

Prós do Rocket.Chat

O aplicativo é seguro e adiciona uma etapa extra de verificação ao concluir ações específicas

Traduza sua mensagem por meio do MS translate para conectar usuários externos e lacunas de comunicação interna Classifique as conversas pela última atividade ou por ordem alfabética

Disponível em dispositivos móveis, na Web e em computadores

Contras do Rocket.Chat

O design da interface não é tão fácil de usar em comparação com outras alternativas do MS Teams

Os aplicativos móveis não são tão funcionais quanto os aplicativos móveis de outras alternativas do MS Teams

As notificações de leitura no aplicativo para desktop não são refletidas nos aplicativos móveis

Preços do Rocket.Chat

Esse aplicativo de bate-papo tem um plano gratuito, e os planos pagos começam a partir de US$ 3/usuário por mês, anualmente.

Avaliações de clientes do Rocket.Chat

G2: 3,8/5 (mais de 100 avaliações)

3,8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

5. Cisco Webex Teams

O Webex Teams da Cisco é outro aplicativo popular de chamadas com vídeo.

Uma das desvantagens desse aplicativo de bate-papo em equipe é que ele é muito mais caro do que a maioria das outras plataformas de comunicação.

Principais recursos do Cisco Webex Teams

Oferece suporte a chamadas de vídeo que permitem até 1.000 participantes

Pode lidar com compartilhamento de tela e arquivos Há um quadro branco para que os membros da equipe façam brainstorming juntos

Você pode gravar reuniões e obter transcrições imediatamente

Prós do Cisco Webex Teams

Você pode hospedar e participar de reuniões no navegador da Web, no aplicativo para desktop ou no dispositivo móvel

Integra-se aos calendários do Google e da Microsoft

Você pode enviar mensagens em bate-papos públicos e pessoais

Contras do Cisco Webex Teams

Integrações limitadas quando comparadas a outras alternativas do MS Teams

É necessário fazer upgrade para um plano pago para acessar o suporte ao cliente por meio de bate-papo e chamadas

Não há opções de gravação de vídeo no plano gratuito

Preços do Cisco Webex Teams

Essa ferramenta de colaboração tem um plano gratuito disponível e os planos pagos começam em US$ 14,95/host por mês.

Avaliações dos clientes do Cisco Webex Teams

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 4000 avaliações)

6. Brosix

Brosix é um software de mensagens instantâneas para empresas, que oferece comunicações criptografadas e em tempo real, em vários aplicativos, para simplificar a forma como os negócios são realizados no dia a dia.

Um dos melhores aspectos do Brosix é sua segurança. Tudo acontece em uma rede de equipe totalmente criptografada que oferece controle total sobre o aplicativo. Isso o torna excelente como uma solução de comunicação de equipe para quem deseja ter uma comunicação protegida dentro da organização.

Principais recursos do Brosix:

Rede de comunicação interna segura com chamadas de áudio/vídeo, compartilhamento de arquivos criptografados, compartilhamento de tela e muito mais

Arquivos mensais de registros de atividades de usuários prontos para download no Painel de Controle

Vários administradores em sua rede

mais de 3.000 integrações e aplicativos de desktop, móveis e da Web

Profissionais da Brosix

Tecnologia de transferência de arquivos peer-to-peer de tamanho ilimitado, rápida e segura

Controle quem conversa com quem e quem tem acesso a quais recursos

Rede de equipe privada com marca exclusiva

Determine por quanto tempo será salvo o histórico de atividades do usuário

contras do #### Brosix

O estilo clássico "retrô" faz com que ele pareça uma ferramenta um tanto antiga

O fato de ter muitos recursos e configurações pode, às vezes, tornar sua orientação um pouco complexa

Não há uma grande variedade de emojis

Preço do Brosix

O Brosix tem uma rede gratuita para sempre para pequenas equipes que estão começando (até 3 usuários) e planos pagos a partir de US$ 4 por usuário por mês.

Avaliações de clientes da Brosix

G2 : 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 60 avaliações)

7. Pumble

Pumble é uma ferramenta de colaboração gratuita que permite que as equipes se comuniquem em tempo real e reduzir o uso de e-mail na comunicação cotidiana.

O Pumble é o aplicativo ideal se você precisar de uma maneira acessível e confiável de manter contato com sua equipe.

Principais recursos do Pumble

Usuários ilimitados e histórico de bate-papo ilimitado no plano gratuito do Pumble para sempre

O Pumble Server oferece segurança máxima de dados e privacidade para empresas de todos os tamanhos

Recurso de acesso de convidado que permite que você se comunique com seus clientes, fornecedores e outros terceiros, dando-lhes acesso limitado aos seus espaços de trabalho

Disponível para Mac, Windows, Linux, iOS, Android e Web

Prós do Pumble

Crie e use canais públicos e privados para comunicação e colaboração cotidianas

O recurso de thread evita a desorganização do canal e ajuda a evitar a sobrecarga de informações

Plano de armazenamento generoso: 10 GB de espaço de armazenamento por espaço de trabalho com o plano gratuito e 10 GB/armazenamento ilimitado por usuário com os planos pagos

A opção de permissões de canal permite que você controle quem publica nos canais existentes no seu espaço de trabalho

contras do #### Pumble

O aplicativo não é compatível com integrações de terceiros

Se você quiser usar o recurso de acesso de convidado do Pumble, precisará atualizar seu plano gratuito

Não é possível personalizar o som da notificação

Preços do Pumble

O Pumble tem um plano gratuito para sempre que satisfaz as necessidades de pequenas e médias empresas e um plano pago a partir de US$ 1,99 por usuário por mês que lhe dá acesso à maioria dos recursos do Pumble.

Avaliações de clientes do Pumble

G2: 4,4/5 (5 avaliações)

4,4/5 (5 avaliações) Capítulo: 4.6/5 (75+ avaliações)

8. Chanty

Chanty é uma ferramenta de colaboração em equipe e uma alternativa ao MS Teams que visa a aumentar a produtividade de equipes grandes e pequenas. Com sua interface simples e fácil de usar, ele pode ser usado por profissionais de qualquer setor.

principais recursos do #### Chanty

Mensagens de áudio com recursos de compartilhamento e privacidade

Bate-papo pesquisável e histórico de mensagens ilimitado

Gerenciamento de tarefas com quadro Kanban

Notificações personalizadas

Prós do Chanty

Forte ênfase no gerenciamento de tarefas

Preço acessível para a versão de assinatura

Os recursos de bate-papo se concentram na atribuição e conclusão de tarefas

Funções de pesquisa eficientes para encontrar as informações relevantes

contras do #### Chanty

Alguns recursos são limitados no plano gratuito

Preços do Chanty

O Chanty tem um plano gratuito para até 10 membros e um plano pago de US$ 3/usuário/mês com recursos ilimitados.

Avaliações de clientes do Chanty

G2: 4,5/5 (35 avaliações)

4,5/5 (35 avaliações) Capterra: 4.9/5 (30 avaliações)

O Microsoft Teams saiu do chat 👋

Claro, o Microsoft Teams permite que você faça chamadas de vídeo em qualquer lugar, mas isso significa que ele é uma boa solução de ferramentas de comunicação e colaboração em equipe?

Infelizmente, o Microsoft Teams não oferece às equipes todos os principais recursos de que elas precisam.

Felizmente, existem algumas ferramentas de colaboração em equipe que podem facilmente tomar o lugar do Microsoft Teams.

E, embora tenhamos mencionado algumas alternativas gratuitas decentes ao Microsoft Teams, nenhuma delas é tão avançada quanto o ClickUp.

O ClickUp não só tem todos os principais recursos que os outros aplicativos têm, mas também tem toneladas de outros recursos de colaboração em equipe e gerenciamento de tarefas recursos como Prioridades de tarefas , Tarefas recorrentes, e poderosas Gráficos de Gantt. Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para experimentar uma verdadeira ferramenta de comunicação de equipe. 😎