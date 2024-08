ClickUp vs. Notion: A melhor ferramenta de documentos para escolher em 2024

As empresas modernas - aquelas com grandes escritórios presenciais, aquelas que trabalham remotamente e todas as demais - são executadas na nuvem. Muitos softwares são usados no processo, mas nenhum é mais onipresente do que o software de anotações ou de edição de texto. ✍🏼

Seja na criação de wikis internos e documentos de políticas ou em materiais de marketing e argumentos de vendas, todos usam ferramentas de documentos todos os dias - e alguns o dia todo.

Por isso, é importante escolher uma ferramenta que seja fácil de usar e que se adapte a uma variedade de casos de uso de todas as equipes - RH, marketing, produtos, vendas e outras. Se a otimização da colaboração e a maximização da produtividade são suas prioridades, um editor de documentos baseado na nuvem deve ser sua escolha.

E se uma IA de gênero assistente de escrita poderes, isso é a cereja do bolo. 😉

Neste artigo, compararemos duas ótimas opções no espaço de documentos e gerenciamento de projetos, ClickUp e Notion para que você possa escolher a melhor opção para sua empresa.

O que é ClickUp?

O ClickUp fornece uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos para substituir todos os seus aplicativos desconectados

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa, baseada na nuvem, que ajuda os usuários a realizar muitas coisas: brainstorming de ideias, criação de documentos e apresentações, acompanhar o progresso do projeto em um único espaço de trabalho e muito mais.

Você pode usá-lo como uma ferramenta de produtividade pessoal, bem como para colaborar com e entre equipes em uma organização, grande ou pequena.

A plataforma equilibra estrutura e flexibilidade. Seja pelos diversos modelos, seja pelos modelos personalizados fluxos de trabalho de gerenciamento de documentos recursos de automação incorporados, a ampla gama de integrações ou sua assistente de escrita eletrônica -O ClickUp foi projetado para aumentar a produtividade e facilitar o trabalho.

Com o ClickUp Docs, você também obtém um editor de texto capaz para completar o pacote. 🙌🏼

Além de soluções sólidas de gerenciamento de documentos, o ClickUp oferece ferramentas de colaboração em projetos recursos ágeis de gerenciamento de tarefas, suporte a e-mail, mapeamento mental, controle de tempo e muito mais.

Quando combinadas com a ferramenta Docs do ClickUp, todas essas soluções oferecem à sua equipe um espaço de trabalho centralizado para colaborar, comunicar-se e trabalhar melhor.

Recursos do ClickUp

Vamos analisar mais detalhadamente alguns dos melhores recursos do ClickUp e como eles facilitam a criação e o gerenciamento de documentos para você e sua equipe.

Docs

Seja criando documentos simples ou construindo páginas aninhadas e wikis elaborados, Documentos do ClickUp é um editor de texto que pode fazer tudo isso.

Além dos recursos usuais de edição de documentos, como estilo e formatação de texto, com o Docs você também pode adicionar uma variedade de blocos de conteúdo (cabeçalhos, imagens, trechos de código) e usar tags para categorizar seus documentos.

Use o ClickUp Docs para anotar ideias e depois conectá-las a fluxos de trabalho para uma execução mais rápida

O Docs também apresenta modelos pré-criados, um arquivo para documentos não utilizados ou desatualizados e configurações avançadas, como hierarquias de usuários, opções para curtir documentos e a capacidade de transformar texto em tarefas rastreáveis.

Inteligência Artificial (IA) IA do ClickUp é um assistente de redação com IA excepcionalmente capaz que se molda à sua função e aos seus casos de uso. Use o ClickUp AI para escrever ou editar conteúdo, resumir conteúdo (e seus bate-papos), criar tarefas e traduzir conteúdo. Ele se integra perfeitamente ao ClickUp's

ferramenta de gerenciamento de projetos recursos também.

Teste o ClickUp AI para ajudá-lo a escrever, editar e formatar conteúdo melhor e em menos tempo

Collaboration

O ClickUp foi criado para aumentar a colaboração dentro e entre as equipes. Com o Docs, também, Colaboração ao vivo do ClickUp se destaca. Os membros da equipe podem trabalhar juntos em um documento em tempo real usando recursos como indicadores de digitação, comentários e rastreamento de revisão.

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe

Os membros também podem optar por notificações móveis e por e-mail - quando alguém comenta em um documento ou atribui uma tarefa, a plataforma informa os colaboradores.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês por membro do Workspace

O que é o Notion?

Gerenciamento de espaços de trabalho e wikis em Noção O Notion é um espaço de trabalho conectado que oferece a indivíduos e equipes uma plataforma única para gerenciar seus fluxos de trabalho.

Em sua essência, os usuários do Notion podem fazer três coisas: criar documentos, criar wikis e gerenciar projetos. Originalmente um aplicativo de anotações, ele foi desenvolvido para substituir aplicativos como o Google Docs e o Dropbox.

O Notion vem com uma coleção de "blocos de construção" que as empresas podem usar para criar um espaço de trabalho totalmente personalizado, mas seu melhor desempenho é como um editor de texto funcional.

Recursos do Notion

O Notion tem vários recursos que se unem para torná-lo uma ferramenta versátil de documentos. Vamos dar uma olhada nos três mais proeminentes.

Docs

Os documentos do Notion vêm pré-construídos com uma série de blocos de construção: texto, trechos de código, alternâncias, imagens e vídeos, listas de tarefas, equações matemáticas e muito mais. Os usuários podem criar praticamente qualquer tipo de documento com o Notion.

via Notion

Os espaços de trabalho do Notion também têm uma barra lateral que fornece uma visão organizada de todas as páginas para facilitar o rastreamento.

Inteligência Artificial

via Notion AI Noção de IA tornou-se popular entre seus usuários - e com bons motivos. Ele pode ajudar os usuários a fazer brainstorming e desenvolver ideias, simplificar o jargão técnico, traduzir textos e resumir informações.

Colaboração

via Notion

O Notion oferece vários recursos que tornam a colaboração em um espaço de trabalho uma experiência excelente: alguns deles são comentários, lembretes e cursores para indicar as ações de outro usuário em uma página.

A ferramenta também permite que você bloqueie determinadas partes de um documento para que outras pessoas não possam editá-las.

Noção de preço

Gratuito para sempre

Plus: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Business : $18/mês por usuário

: $18/mês por usuário Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados O Notion AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 10 por membro por mês

ClickUp vs. Notion: Recursos comparados

Antes de entrar nos detalhes de como cada ferramenta se sai em diferentes categorias, aqui está uma rápida visão geral dos melhores recursos do ClickUp e do Notion.

O ClickUp é mais conhecido por

Formatação e personalizações avançadas: Adicionar uma variedade de blocos de conteúdo, formatar texto e criar modelos personalizados

Adicionar uma variedade de blocos de conteúdo, formatar texto e criar modelos personalizados Ações em bloco : Selecione vários documentos e execute ações como arquivamento, marcação ou duplicação

: Selecione vários documentos e execute ações como arquivamento, marcação ou duplicação Gerenciamento de documentos: Crie e organize seus documentos em espaços de trabalho privados ou compartilhados e arquive aqueles que não usa mais

Crie e organize seus documentos em espaços de trabalho privados ou compartilhados e arquive aqueles que não usa mais Colaboração em tempo real: Adicione comentários, marque pessoas e converse com elas em um documento

Adicione comentários, marque pessoas e converse com elas em um documento Inteligência artificial: Use IA para escrever e editar conteúdo, fazer brainstorming de ideias e vincular documentos a projetos específicos

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

Gerenciamento de projetos: Mantenha o controle de todas as suas tarefas e projetos com sprints, campos personalizados, status personalizados e exibições personalizadas, como quadros Kanban e gráficos de Gantt

Mantenha o controle de todas as suas tarefas e projetos com sprints, campos personalizados, status personalizados e exibições personalizadas, como quadros Kanban e gráficos de Gantt Automação: Crie fluxos de trabalho automatizados para várias tarefas e subtarefas com mais de 50 acionadores e ações

Crie fluxos de trabalho automatizados para várias tarefas e subtarefas com mais de 50 acionadores e ações Extensão Chrome: Use a extensãoExtensão de navegador ClickUp para salvar sites como tarefas, capturar e editar capturas de tela e muito mais

Use a extensãoExtensão de navegador ClickUp para salvar sites como tarefas, capturar e editar capturas de tela e muito mais Integrações: Sincronize dados em todas as suas ferramentas de negócios com mais de 1.000 integrações

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3900+ avaliações)

O Notion é mais conhecido por

Blocos de conteúdo: Crie uma variedade de documentos usando mais de 50 blocos de conteúdo, como políticas da empresa, repositórios de design,rastreadores de projetose muito mais

Crie uma variedade de documentos usando mais de 50 blocos de conteúdo, como políticas da empresa, repositórios de design,rastreadores de projetose muito mais Clipper da Web: Salve qualquer artigo ou página da Web em seu espaço de trabalho do Notion para ler ou editar mais tarde

Salve qualquer artigo ou página da Web em seu espaço de trabalho do Notion para ler ou editar mais tarde Inteligência artificial : Escreva conteúdo, gere resumos e edite a gramática e o estilo com os recursos de IA do Notion

: Escreva conteúdo, gere resumos e edite a gramática e o estilo com os recursos de IA do Notion Colaboração : Deixe comentários nos documentos, acompanhe as edições e trabalhe de forma síncrona

: Deixe comentários nos documentos, acompanhe as edições e trabalhe de forma síncrona Botões : Use botões em páginas para iniciar uma ação, como criar uma nova tarefa, relatar um bug ou criar um documento

: Use botões em páginas para iniciar uma ação, como criar uma nova tarefa, relatar um bug ou criar um documento Rastreamento de projetos : Use blocos de conteúdo e automação para criar rastreadores de projetos e sistemas de gerenciamento de tarefas totalmente personalizados

: Use blocos de conteúdo e automação para criar rastreadores de projetos e sistemas de gerenciamento de tarefas totalmente personalizados Organização de banco de dados: Crie bancos de dados para armazenar vários tipos de dados. Você pode projetar o esquema do banco de dados, definir propriedades ou campos e categorizar entradas de dados personalizadas

Avaliações e resenhas do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 2000 avaliações)

Ambas as ferramentas são de primeira linha, e alguns recursos também se sobrepõem. No entanto, o ClickUp tem pontuação mais alta em algumas frentes, enquanto o Notion tem em outras. 👀

Vamos dar uma olhada em como ambas se saem em categorias de tarefas específicas.

1. Gerenciamento de documentos

Gerencie projetos de forma integrada no ClickUp Docs

Tanto o ClickUp quanto o Notion oferecem recursos essenciais de gerenciamento de documentos, como blocos de conteúdo, formatação de texto, interconexão, documentos aninhados e organização do espaço de trabalho.

No entanto, alguns recursos exclusivos tornam essas ferramentas populares e proporcionam a você uma experiência de documentação de primeira classe.

Recursos de gerenciamento de documentos no ClickUp

O ClickUp se destaca em duas áreas: a grande variedade de seus recursos e as funcionalidades integradas de gerenciamento de projetos. Por exemplo, o ClickUp tem ferramentas de brainstorming de nicho, incluindo Quadros brancos do ClickUp e Mapas mentais do ClickUp que dispensam a necessidade de mudar para outro aplicativo para fazer um brainstorming enquanto você cria um documento.

O ClickUp também apresenta ferramentas de gerenciamento de projetos e modelos que se integram aos seus documentos - isso significa que os usuários não precisam criar suas etapas de campanha ou roteiros de produtos do zero.

Por exemplo, um gerente de produto pode usar o Modelo de plano de projeto ClickUp para lançamento de produto e integre-o a um documento do ClickUp que contenha o conceito inicial e as estratégias promocionais relevantes.

Use o modelo de plano de projeto do ClickUp para cobrir todas as bases do lançamento de seu produto

Recursos de gerenciamento de documentos no Notion

Um aspecto do gerenciamento de documentos em que o Notion se destaca são as wikis. As wikis são fáceis de criar, organizar e também podem ser transformadas em um pseudo site que pode ser visualizado por qualquer pessoa na Web. Eles também são uma boa plataforma para hospedar bases de conhecimento.

O Notion também fornece análises de páginas, como visualizações, histórico de edições e muito mais.

Qual é a ferramenta de documentos mais completa? ClickUp ou Notion?

Agora que você viu como as duas ferramentas oferecem soluções de edição de texto de nicho, é hora de coroar o vencedor.

Você provavelmente já tem uma ideia.

Sim, é o ClickUp! 🏆

Com o ClickUp, você não precisa mudar de ferramenta para ferramenta. Você pode fazer brainstorming de ideias usando quadros brancos e mapas mentais, usar IA para escrever e editar melhor, transformar texto em tarefas, atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso das tarefas - desfrutando do gerenciamento de documentos de ponta a ponta em uma única plataforma.

2. Inteligência Artificial

Transforme sua redação para ser clara, concisa e envolvente com o ClickUp AI

Tanto o ClickUp quanto o Notion são bem conhecidos por suas recursos de inteligência artificial (IA) . Mas qual é a eficácia deles? Vamos testar isso.

Recursos de inteligência artificial no ClickUp IA do ClickUp responde a perguntas, faz brainstorming com você e escreve, edita e traduz conteúdo. Ele também pode criar subtarefas e itens de ação, gerar relatórios de seus projetos e outros painéis e resumir documentos extensos para ajudá-lo a obter insights.

Recursos de inteligência artificial no Notion

O Notion AI se destaca por seus recursos de escrita - ele pode escrever conteúdo, resumir suas anotações, reescrever parágrafos, fornecer sinônimos e extrair itens de ação das páginas.

Qual deles apresenta um assistente de IA mais capaz: ClickUp ou Notion?

Ambas as ferramentas se saem muito bem em tarefas relacionadas à escrita e à busca de informações.

No entanto, o ClickUp AI traz algo a mais para a mesa: predefinições Solicitações de IA personalizados para seu cargo e caso de uso. Isso economiza o tempo de todos, quer você tenha dificuldade em usar a IA em geral ou em criar prompts precisos que obtenham resultados.

O ClickUp também oferece tudo isso por US$ 5 por usuário por mês, enquanto o Notion AI custa US$ 10 adicionais por usuário por mês. 💸

3. Colaboração

mantenha todos na mesma página com colaboração em tempo real _no ClickUp

Notion vs. ClickUp: Vamos fazer uma análise detalhada dos recursos de colaboração em ambas as ferramentas.

Recursos de colaboração no ClickUp

O ClickUp fornece todas as ferramentas básicas de colaboração em tempo real, como marcação, comentários, rastreamento de atividades, lembretes e muito mais. No entanto, a ferramenta tem três canais de colaboração de nicho: caixa de bate-papo, gravação de vídeo no aplicativo e e-mail - todos extremamente úteis para se comunicar com outras pessoas rapidamente e em uma única plataforma.

Recursos de colaboração no Notion

O Notion também oferece todas as ferramentas básicas de colaboração em tempo real, como marcação, comentários, espaços de equipe e recursos novos, como comentários em nível de documento e registros de atividades que mostram o histórico da página.

Você também pode convidar colaboradores convidados ou publicar um documento como uma página da Web pública.

Qual é a ferramenta mais colaborativa? ClickUp ou Notion?

Embora ambas as ferramentas tenham recursos básicos de colaboração em tempo real, o ClickUp tem uma vantagem sobre o Notion, pois oferece ferramentas de comunicação extras e altamente eficazes, como bate-papo, e-mail e gravação de vídeo, tudo dentro da plataforma. Não há mais troca de contexto !

4. Preços

Tanto o ClickUp quanto o Notion são ferramentas freemium, o que significa que têm planos gratuitos e pagos. Ambas as ferramentas também oferecem seus recursos de IA como um complemento pago. Vamos explorar seus planos pagos e os recursos oferecidos em cada um deles.

Planos de preços do ClickUp

**Gratuito para sempre: acesso a uploads de arquivos de 100 MB, documentos colaborativos, quadros brancos, documentos colaborativos e gravação de vídeo no aplicativo

Ilimitado ( $7/mês por usuário): Obtenha tudo o que há no plano Free. Além disso, aproveite o armazenamento ilimitado, as integrações, os painéis, o e-mail, os espaços de equipe, o gerenciamento de recursos e muito mais

$7/mês por usuário): Obtenha tudo o que há no plano Free. Além disso, aproveite o armazenamento ilimitado, as integrações, os painéis, o e-mail, os espaços de equipe, o gerenciamento de recursos e muito mais Business (US$ 12/mês por usuário): Além dos recursos do plano Unlimited, obtenha acesso a mapas mentais, linhas do tempo, personalizações avançadas e muito mais

(US$ 12/mês por usuário): Além dos recursos do plano Unlimited, obtenha acesso a mapas mentais, linhas do tempo, personalizações avançadas e muito mais Enterprise (Entre em contato para saber o preço): Use APIs empresariais, SSO, pesquisa universal, funções personalizadas ilimitadas e muito mais - além do plano Business.

O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês por membro do Workspace.

Planos de preços do Notion

Free Forever: Acesse o recurso de espaço de trabalho colaborativo, uploads de arquivos de 5 MB, histórico de atividades de 7 dias e convide até 10 pessoas

Acesse o recurso de espaço de trabalho colaborativo, uploads de arquivos de 5 MB, histórico de atividades de 7 dias e convide até 10 pessoas Plus ( $10/mês por usuário): Desbloqueie recursos adicionais, como bancos de dados e blocos sincronizados para equipes, automação de bancos de dados personalizados e histórico de páginas de 30 dias

$10/mês por usuário): Desbloqueie recursos adicionais, como bancos de dados e blocos sincronizados para equipes, automação de bancos de dados personalizados e histórico de páginas de 30 dias Business (US$ 18/mês por usuário): Obtenha todos os recursos do plano Plus. Utilize também espaços privados para equipes, uploads de PDF em massa e análise avançada de páginas, e convide até 250 pessoas

(US$ 18/mês por usuário): Obtenha todos os recursos do plano Plus. Utilize também espaços privados para equipes, uploads de PDF em massa e análise avançada de páginas, e convide até 250 pessoas Enterprise (preço personalizado): Além dos recursos do plano Business, obtenha registros de auditoria, histórico de páginas ilimitado, funções de administrador granulares e muito mais, e convide mais de 250 pessoas

O Notion AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 10 por membro por mês

Qual plano de preços é melhor: ClickUp ou Notion?

O ClickUp é o vencedor claro aqui.

Além de seus planos pagos começarem com uma taxa mais baixa e mais acessível de US$ 7 por usuário, ele também oferece uma barganha melhor.

O ClickUp oferece quase 20 vezes mais armazenamento no plano gratuito (100 MB em comparação com os 5 MB do Notion)

Ele tem mais recursos "ilimitados" em termos de convidados, tarefas e painéis

O ClickUp tem vários recursos excelentes, como quadros brancos, mapas mentais e controle de tempo em diferentes planos, que não existem no Notion

ClickUp Vs. Notion no Reddit

Encontramos muitos comentários interessantes no Reddit - alguns elogiando o ClickUp, outros elogiando o Notion e muitos elogiando ambos.

Favorável ao ClickUp

"Trabalhei com o ClickUp e o Notion. Para mim, o ClickUp ganha porque tem quase a mesma ferramentas de documentação que essa noção oferece, mas como está tudo em um único aplicativo de gerenciamento de projetos, ele pode se integrar aos seus processos." ( Origem )

"O que eu gosto no ClickUp é sua flexibilidade. Certamente ele não vai atender a todas as necessidades... Você também pode fazer referência aos documentos do ClickUp - pense nele como um MS Word simplificado, mas com a possibilidade de fazer referência às suas tarefas. Eu o utilizo para meus projetos pessoais, para uma lista de livros que quero ler, para acompanhar ideias de presentes, para gerenciar projetos mais complexos etc." ( Origem )

"O que eu adoro no ClickUp é que eles lançam/atualizam um produto toda semana. E não são apenas pequenas melhorias, são coisas reais e substanciais. O Notion, por outro lado, tem lançamentos a cada 45 dias? E, às vezes, você pode prender a respiração e descobrir que o lançamento é apenas algumas correções de bugs e a opção de alternar o modo Dia/Noite? (LOL)" () Origem )

Noção de louvor

"O ClickUp está se expandindo rapidamente e tem um visual bonito, mas com o Notion, você pode ter bancos de dados/docs infinitamente aninhados e fluxos de trabalho personalizados (além disso, o campo de fórmula é muito melhor). O ClickUp tem um bom plano gratuito e é muito mais uma experiência portátil, enquanto o Notion tem um plano muito generoso e é incrível para seu próprio estilo." ( Origem )_

"Meu caso de uso é uma combinação de uma base de conhecimento e gerenciamento de projetos e a noção corresponde a isso para mim. Se eu estivesse em um cenário de projeto muito mais sério/colaborativo, com certeza desejaria o clickup. Isso não quer dizer que o notion não possa fazer isso, provavelmente pode. Mas o ClickUp seria estruturado para PM desde o início." ( Origem )

Embora ambas as ferramentas tenham seus fãs, um tema comum que notamos foi que o Notion funciona muito bem para indivíduos e freelancers, enquanto o ClickUp funciona melhor para empresas.

Também encontramos mais usuários migrando do Notion para o ClickUp do que o contrário. Definitivamente, parece que o Reddit, em sua maior parte, considerou o ClickUp um dos melhores aplicativos para a criação de aplicativos melhores alternativas ao Notion .

ClickUp vs. Notion: Qual ferramenta do Docs é a melhor?

ClickUp é o seu hub centralizado para gerenciar documentos, projetos e equipes em um só lugar

No final das contas, tanto o ClickUp quanto o Notion são ótimas ferramentas. Ambos são excelentes ferramentas de gerenciamento de documentos bem como plataformas "tudo em um" para gerenciar fluxos de trabalho e projetos.

No entanto, prometemos a você um vencedor, que é o ClickUp. 🏅

O ClickUp se destaca por dois motivos principais: ele oferece muito mais recursos e mais de 1.000 integrações (atualmente, o Notion oferece apenas cerca de 80 integrações). O ClickUp também é mais personalizável do que o Notion. A automação incorporada e os modelos prontos são apenas a cereja do bolo.

Se você procura um hub centralizado para gerenciar documentos e projetos e reunir sua equipe em uma única plataforma capaz, considere a possibilidade de experimentá-lo. Inscreva-se no plano gratuito do ClickUp hoje.