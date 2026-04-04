Asystenci spotkań oparci na AI dla małych firm w [rok]

Dla właścicieli małych firm i ich zespołów czas jest najcenniejszym — i często najrzadszym — zasobem. Pełnisz wiele ról, godzisz niezliczone obowiązki i nieustannie szukasz sposobów, by osiągnąć więcej przy mniejszym nakładzie pracy.

Jednak pomimo naszego największego wysiłku, by zoptymalizować nasze dni, istnieje jedna uniwersalna strata czasu, która dotyka niemal każdą organizację: spotkanie. Ręczna praca związana ze spotkaniem (taka jak gorączkowe robienie notatek lub spędzanie godzin na pisaniu e-maili podsumowujących) odwraca uwagę od samej rozmowy.

Asystenci spotkań oparci na AI mogą przejąć w tym zakresie większość żmudnej pracy.

W tym artykule omówimy najlepszych asystentów spotkań opartych na AI, którzy mogą zwiększyć wydajność Twojego zespołu i idealnie pasują do budżetu Twojej małej firmy.

Asystenci spotkań oparci na AI dla małych firm w skrócie

Oto zestawienie wszystkich narzędzi z tej listy. Przewiń w dół, aby zapoznać się ze szczegółowym opisem każdego z nich i znaleźć najlepsze narzędzia AI zapewniające efektywne spotkania.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Przekształcanie notatek ze spotkań w zintegrowane zadania i cykle pracy AI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, automatyzacje, dokumenty-zadania Free Forever; niestandardowe dostosowanie dla przedsiębiorstw Fireflies.ai Transkrypcje spotkań z możliwością wyszukiwania i synchronizacją z CRM Czat AI AskFred, transkrypcje wypowiedzi prelegentów, śledzenie tematów, automatyczne rejestrowanie w CRM Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 18 USD/użytkownik/miesiąc Otter.ai Transkrypcja na żywo i szybkie podsumowania spotkań Transkrypcja w czasie rzeczywistym, przechwytywanie slajdów, agenci AI przypisani do ról, zaawansowane wyszukiwanie/eksport Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 16,99 USD za użytkownika miesięcznie Fathom Proste, obszerne podsumowania oparte na AI Unlimited nagrań w wersji Free, fragmenty najważniejszych Clipów, synchronizacja z CRM, sekcja pytań i odpowiedzi Ask Fathom Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 19 USD/użytkownik/miesiąc tl;dv Najważniejsze fragmenty nagrań i analizy wielu spotkań Nagrania podzielone na rozdziały, Clips z najważniejszymi Clipsami, wnioski z różnych spotkań, ponad 30 języków Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 29,30 USD za użytkownika miesięcznie Granola Notatki ze spotkań bez botów Lokalne przechwytywanie (bez botów), uporządkowane notatki + elementy do wykonania, zmiana formatowania/czat oparty na AI Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 14 USD/użytkownik/miesiąc Krisp Redukcja szumów i notatki ze spotkań oparte na AI Redukcja szumów i echa, rejestracja niezależna od platformy, podsumowania oparte na AI, synchronizacja cyklu pracy Płatne plany od 16 USD/użytkownik/miesiąc Avoma Działy ds. przychodów potrzebujące analizy rozmów Wykrywanie tematów, karty wyników coachingu, automatyczna synchronizacja CRM, kluczowe momenty/fragmenty rozmów Płatne plany od 29 USD za licencję rejestratora miesięcznie Fellow Wspólne tworzenie porządków obrad i działań następczych Współpraca przy tworzeniu porządku obrad, podsumowania powiązane z porządkiem obrad, śledzenie elementów do wykonania, przypomnienia Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 11 USD/użytkownika/miesiąc Notion AI Notatki ze spotkań w elastycznej bazie wiedzy Bloki notatek ze spotkań oparte na AI, wyszukiwanie w notatkach oparte na AI, relacyjne bazy danych, linki do kalendarza Notion Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 12 USD/użytkownik/miesiąc

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.

Czym jest asystent spotkań oparty na AI

Uzyskaj automatyczne transkrypcje spotkań i listy elementów do wykonania dzięki ClickUp AI Notetaker

Asystent spotkań oparty na AI to aplikacja wykorzystująca AI do dołączania do spotkań, ich nagrywania, transkrypcji i analizy. Jego głównym celem jest automatyzacja zadań administracyjnych — w szczególności robienie notatek i śledzenie zadań — dzięki czemu uczestnicy mogą skupić się na dyskusji, a nie na dokumentacji.

Opiera się na trzech filarach:

Capture: „Słucha” dźwięku za pośrednictwem wirtualnego bota lub wtyczki, aby „Słucha” dźwięku za pośrednictwem wirtualnego bota lub wtyczki, aby stworzyć dosłowny zapis

Synthesis: Wykorzystuje duże modele językowe (LLM) do skondensowania wielogodzinnych rozmów w postaci Wykorzystuje duże modele językowe (LLM) do skondensowania wielogodzinnych rozmów w postaci streszczeń w punktach i kluczowych wniosków

Działanie: Rozpoznaje konkretne zobowiązania i terminy, automatycznie przekształcając je w Rozpoznaje konkretne zobowiązania i terminy, automatycznie przekształcając je w „zadania do wykonania ” lub synchronizując je z narzędziami do zarządzania projektami

📮ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań prawie 40% respondentów uczestniczy w 4 do 8 lub więcej spotkaniach tygodniowo, a każde z nich trwa do godziny. Przekłada się to na oszałamiającą łączną ilość czasu poświęcaną na spotkania w całej organizacji. A gdybyś mógł odzyskać ten czas? Zintegrowany moduł AI Notetaker w ClickUp pomoże Ci zwiększyć wydajność nawet o 30% dzięki natychmiastowym podsumowaniom spotkań, a ClickUp Brain ułatwi automatyczne tworzenie zadań i usprawni cykl pracy — zamieniając godziny spotkań w praktyczne wnioski.

📮ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań prawie 40% respondentów uczestniczy w 4 do 8 lub więcej spotkaniach tygodniowo, a każde z nich trwa do godziny. Przekłada się to na oszałamiającą łączną ilość czasu poświęcaną na spotkania w całej organizacji. A gdybyś mógł odzyskać ten czas? Zintegrowany z ClickUp notatnik oparty na AI może pomóc Ci zwiększyć wydajność nawet o 30% dzięki natychmiastowym podsumowaniom spotkań, a ClickUp Brain pomaga w automatycznej automatyzacji tworzenia zadań i usprawnianiu cyklu pracy — zamieniając godziny spotkań w praktyczne wnioski.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze asystentów spotkań opartych na AI dla małych firm

W przeciwieństwie do zespołów korporacyjnych posiadających dedykowane działy IT, małe firmy potrzebują narzędzi gotowych do użycia od razu po uruchomieniu. Dzieje się tak, ponieważ niewłaściwe oprogramowanie generuje więcej pracy administracyjnej, zamiast ją ograniczać.

Przed wyborem narzędzia usprawniającego cykl pracy spotkań należy ocenić następujące kryteria:

Dokładność transkrypcji i identyfikacja mówców: Czy aplikacja potrafi niezawodnie określić, kto co powiedział podczas dynamicznych rozmów z wieloma uczestnikami?

Jakość podsumowań spotkań generowanych przez AI: Czy tworzy Czy tworzy zwięzłe podsumowania zamiast długich fragmentów tekstu, które nadal trzeba analizować?

Wykrywanie elementów do wykonania: Czy aplikacja wykrywa zobowiązania i terminy, a nie tylko zaznacza słowa kluczowe?

Integracja z istniejącymi narzędziami: Czy aplikacja integruje się natywnie z Twoimi narzędziami do zarządzania projektami i komunikacji?

Privatność i przetwarzanie danych: Gdzie przechowywane są nagrania audio z Twoich spotkań i czy są one wykorzystywane do szkolenia modeli AI?

Łatwość ustawień dla zespołów bez wiedzy technicznej: Czy Twój zespół może zacząć z niego korzystać już dziś bez konieczności odbywania rozmowy wprowadzającej?

Dla asystentów kierownictwa i specjalistów ds. administracji zarządzających złożonymi harmonogramami i wieloma interesariuszami wybór odpowiednich narzędzi AI może znacznie usprawnić cykl pracy. Obejrzyj ten przegląd, aby zobaczyć, w jaki sposób wiodące narzędzia AI mogą zapewnić wsparcie asystentom kierownictwa nie tylko w zarządzaniu spotkaniami.

10 najlepszych asystentów spotkań opartych na AI dla małych firm

Nie pozwólmy, aby ważne podsumowania spotkań były rozproszone po wielu narzędziach.

Zaczynamy:

1. ClickUp (najlepszy do przekształcania notatek ze spotkań w zintegrowane zadania i cykle pracy)

Wypróbuj ClickUp AI Notetaker Zyskaj trafne notatki ze spotkań, transkrypcje, podsumowania, etykiety i zadania do wykonania dzięki ClickUp AI Notetaker

Ile czasu traci Twój zespół na przenoszenie notatek z jednego narzędzia do drugiego? W przypadku większości małych firm problem zaczyna się zaraz po spotkaniu. Notatki lądują w jednej aplikacji, zadania do zrobienia w innej, a kluczowe decyzje giną w wątku czatu, którego nigdy więcej nie znajdziesz.

Nazywamy to „rozproszeniem pracy” i właśnie to rozwiązuje ClickUp. Jako pierwsza na świecie zintegrowany obszar roboczy oparty na AI, gromadzi Twoje spotkania, notatki, dokumenty i zadania w jednym miejscu, a AI nadzoruje wszystko z góry.

Przyjrzyjmy się niektórym z jego podstawowych funkcji konwergencji AI:

Notatki ze spotkań, które pozostają w połączeniu z pracą

Na początek mamy ClickUp AI Notetaker. Może on dołączać do zaplanowanych spotkań lub być wysyłany do doraźnych linków Zoom, Google Meet i Microsoft Teams. Po zakończeniu rozmowy tworzy prywatny dokument ClickUp, @wspomina o Tobie i sprawia, że notatki można łatwo ponownie otworzyć z Plannera lub Centrum dokumentów.

Zamień każdą rozmowę w zadania i decyzje dzięki ClickUp AI Meeting Notetaker

A co najlepsze? Wyniki nie są uwięzione w osobnym rejestratorze. Po zakończeniu spotkania kolejne kroki są przypisywane do odpowiedniej osoby, co zapewnia małym zespołom znacznie bardziej przejrzystą ścieżkę od podsumowania do realizacji.

AI kontekstowa, która może przygotować spotkanie przed jego rozpoczęciem

Sztuczna inteligencja ClickUp Brain, obsługująca pracę kontekstową, zaczyna działać na długo przed rozpoczęciem rozmowy. Potrafi wyszukiwać wydarzenia w kalendarzu przy użyciu języka naturalnego, sprawdzać dostępność jednej lub kilku osób oraz tworzyć lub aktualizować wydarzenia w kalendarzu.

Sprawdzaj dostępność i szybciej aktualizuj spotkania dzięki ClickUp Brain

Co więcej, umożliwia on tworzenie porządków obrad na podstawie poprzednich spotkań, statusu projektów oraz priorytetów zespołu.

Jest on równie przydatny po zakończeniu spotkania. Ponieważ Brain może odpowiadać na pytania dotyczące zadań, dokumentów, czatu i notatek ze spotkań, możesz zapytać:

Jakie elementy wyniknęły z ostatniej rozmowy z klientem?

Jakie decyzje zostały podjęte podczas poprzedniego spotkania zespołu Teams?

Co się zmieniło od ostatniej aktualizacji?

Szybciej przywołuj decyzje podjęte podczas spotkań i elementy do wykonania dzięki ClickUp Brain

Gotowi agenci wbudowani w Twoje obszary robocze

ClickUp Super Agents to wbudowani agenci AI, których możesz dodać do swojego obszaru roboczego w celu wykonywania określonych zadań. Jednym z powodów, dla których sprawdzają się oni tak dobrze w małych firmach, jest ich obszerny katalog agentów.

Krótko mówiąc, zamiast tworzyć wszystko samodzielnie, możesz zacząć od bezpiecznych, gotowych agentów i dostosować je do swojego cyklu pracy. Na przykład agent ClickUp Meeting Agenda Builder może stworzyć wspólny porządek obrad na podstawie bieżących zadań, wcześniejszych wyników i opinii uczestników.

Twórz porządki obrad spotkań na podstawie bieżących zadań i wyników z przeszłości dzięki agentowi ClickUp Meeting Agenda Builder

W skrócie:

Opiera się na bieżących zadaniach: Pobiera elementy porządku obrad z bieżących zadań

Wyświetla elementy przeniesione: Wykorzystuje otwarte zadania z poprzednich sesji

Zbiera uwagi uczestników: wysyła przed spotkaniem podpowiedź o dodaniu tematów

Tworzy strukturę porządku obrad: porządkuje tematy i przypisuje im czas w oparciu o długość spotkania i liczbę elementów

W tym samym czasie ClickUp Meeting Prep Agent tworzy osobistą notatkę zawierającą kontekst potrzebny przed rozmową. Dzięki temu możesz przystąpić do spotkania, mając już przed sobą odpowiednie informacje.

Przygotuj się do spotkań, korzystając z kluczowych informacji kontekstowych dzięki ClickUp Meeting Prep Agent

🎥 Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak wdrożyć AI w swojej małej firmie bez konieczności posiadania wiedzy technicznej

Automatyzacja pozwalająca ograniczyć rutynowe zadania

Gdy sztuczna inteligencja ClickUp wygeneruje zadanie na podstawie transkrypcji spotkania, ClickUp Automations zajmie się jego przekazaniem bez Twojego udziału. Oznacza to, że możesz ustalić reguły działające w tle dla swojego obszaru roboczego, a Automations zajmie się resztą cyklu pracy.

Skonfiguruj automatyzacje ClickUp bez kodowania, aby przejęły za Ciebie zadania do zrobienia

Na przykład, jeśli transkrypcja spotkania generuje nowe zadanie zawierające słowo kluczowe „Aktualizacja projektu”, wstępnie skonfigurowana automatyzacja rozpoznaje to wyrażenie i natychmiast powiadamia głównego projektanta, przenosząc nowo utworzone zadanie do kolumny „Do zrobienia” na tablicy cyklu pracy zespołu projektowego.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

Notatki ze spotkań i prace projektowe są przechowywane w jednym miejscu, co ogranicza konieczność przełączania się między zadaniami

ClickUp Brain czerpie informacje ze wszystkich elementów Twojego obszaru roboczego, aby przedstawić zakończone odpowiedzi

Automatyzacja ogranicza prace administracyjne po spotkaniu niemal do zera

Wady:

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się z pełnym zakresem funkcji

Zaawansowane funkcje automatyzacji wymagają poświęcenia czasu na wstępną konfigurację

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Podoba mi się, że dzięki ClickUp mam w jednym miejscu zarówno śledzenie czasu pracy, jak i notatki ze spotkań. Agenci AI są bardzo pomocni i pomagają mi utrzymać porządek w pracy. To świetne, że udało mi się zastąpić wiele narzędzi jednym. Doceniam możliwość przeglądania wszystkich zadań działu w jednym miejscu, co pozwala utrzymać porządek w zadaniach. Ponadto łatwy import sprawił, że proces ustawień przebiegł płynnie.

Podoba mi się, że dzięki ClickUp mam w jednym miejscu zarówno śledzenie czasu pracy, jak i notatki ze spotkań. Agenci AI są bardzo pomocni i pomagają mi utrzymać porządek w pracy. To świetne, że udało mi się zastąpić wiele narzędzi jednym. Doceniam możliwość przeglądania wszystkich zadań działu w jednym miejscu, co pozwala utrzymać porządek w zadaniach. Ponadto łatwy import sprawił, że proces ustawień przebiegł płynnie.

✅ Nasz przewodnik po AI dla małych firm pokazuje, jak wykorzystać AI w całej firmie bez konieczności zarządzania kolejnymi aplikacjami.

🧠 Ciekawostka: Thomas Edison nie wyobrażał sobie fonografu przede wszystkim jako odtwarzacza muzycznego. Początkowo przedstawiał go raczej jako XIX-wieczne narzędzie zwiększające wydajność, służące do dyktowania i komunikacji biznesowej, podczas gdy muzyka znajdowała się niżej na jego liście przyszłych zastosowań. Innymi słowy, jedno z najbardziej kultowych urządzeń rozrywkowych w historii zaczynało jako coś zbliżonego do maszyny do nagrywania notatek głosowych.

2. Fireflies.ai (Najlepszy do przeszukiwalnych transkrypcji spotkań z synchronizacją z CRM)

Fireflies.ai to asystent spotkań oparty na sztucznej inteligencji, który rejestruje, transkrybuje i porządkuje spotkania na różnych platformach konferencyjnych, takich jak Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex i inne.

To coś więcej niż tylko pasywne sporządzanie notatek. AskFred, wbudowany asystent AI firmy Fireflies, potrafi podsumowywać rozmowy, generować e-maile z podsumowaniem, wyodrębniać elementy do wykonania oraz tworzyć inne materiały związane ze spotkaniami.

Posiada również funkcję „Topic Tracker”, która wyszukuje konkretne słowa kluczowe, takie jak „ceny” lub „zastrzeżenia”, podczas rozmów. Następnie automatycznie rejestruje te szczegóły bezpośrednio w systemie CRM lub oprogramowaniu do zarządzania projektami, oszczędzając zespołowi ręcznego wprowadzania danych.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Czat AI AskFred: przeszukuje całą bibliotekę transkrypcji spotkań, aby odpowiedzieć na zapytania dotyczące poprzednich rozmów

Automatyczna transkrypcja: Nagrywa i transkrybuje spotkania z identyfikacją mówców i znacznikami czasu

Analiza inteligencji konwersacyjnej : Śledzi proporcje czasu rozmowy oraz wskaźniki nastrojów podczas spotkań Śledzi proporcje czasu rozmowy oraz wskaźniki nastrojów podczas spotkań

Integracja z systemami CRM: Ustawia natywne połączenie z narzędziami sprzedażowymi, aby automatycznie rejestrować podsumowania rozmów w rekordach transakcji

Zalety i wady Fireflies.ai

Zalety:

Wysoki poziom bezpieczeństwa z opcjami prywatnego przechowywania danych

Unlimited transkrypcja już od planu Pro

Oferuje wsparcie dla ponad 100 języków z funkcją automatycznego wykrywania

Wady:

Podczas spotkań, na których dochodzi do intensywnej wymiany zdań, dokładność może spaść

AI analizuje każde spotkanie indywidualnie, bez syntezy między spotkaniami

Bot nagrywający pojawia się jako widoczny uczestnik

Ceny Fireflies.ai

Free

Pro : 18 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fireflies.ai

G2 : 4,7/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o Fireflies.ai prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Podczas spotkania mogę w pełni skupić się na rozmowie, ponieważ wiem, że Fireflies zajmie się notatkami, a funkcja AI świetnie sprawdza się przy szybkim uzyskiwaniu informacji o tym, co działo się na spotkaniu, oraz przy tworzeniu e-maili podsumowujących. Aplikacja łatwo integruje się ze środowiskiem mojego zespołu. Wdrożenie przebiegło tak płynnie, że nigdy nie musiałem korzystać z pomocy technicznej, ale skoro produkt jest tak dobry, jestem pewien, że obsługa klienta jest doskonała. Korzystam z Fireflies codziennie.

Podczas spotkania mogę w pełni skupić się na rozmowie, ponieważ wiem, że Fireflies zajmie się notatkami, a funkcja AI świetnie sprawdza się przy szybkim uzyskiwaniu informacji o tym, co działo się na spotkaniu, oraz przy tworzeniu e-maili podsumowujących. Ponadto łatwo integruje się z środowiskiem mojego zespołu. Wdrożenie przebiegło tak płynnie, że nigdy nie musiałem korzystać z wsparcia technicznego, ale skoro produkt jest tak dobry, jestem pewien, że obsługa klienta jest doskonała. Korzystam z Fireflies na co dzień.

👀 Chcesz poznać więcej alternatyw dla Fireflies? Mamy dla Ciebie listę 👇.

3. Otter.ai (Najlepszy do transkrypcji na żywo i podsumowań spotkań)

Jeśli chcesz śledzić przebieg spotkania na bieżąco, Otter.ai wyświetla na ekranie transkrypcję na żywo w miarę wypowiedzi uczestników. Dzięki temu jest to niezwykle przydatne rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują wsparcia w zakresie dostępności, mają w składzie osoby niebędące rodzimymi użytkownikami języka lub po prostu wolą czytać tekst, aby zachować koncentrację.

Jego podstawowym mechanizmem jest przetwarzanie w czasie rzeczywistym. Zamiast czekać na przetworzenie nagrania po zakończeniu rozmowy, Otter tworzy aktywny, interaktywny dokument już podczas samego spotkania.

Otter oferuje wyspecjalizowane agenty AI do obsługi cykli pracy związanych ze sprzedażą i rekrutacją. Agenci ci automatycznie wyodrębniają informacje istotne dla transakcji i przesyłają je do połączonych narzędzi.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Transkrypcja w czasie rzeczywistym: Transkrybuje spotkania na żywo, synchronizując tekst z odtwarzanym dźwiękiem

Automatyczne przechwytywanie slajdów: wstawia udostępnione slajdy prezentacji do transkrypcji z odpowiednim znacznikiem czasu

Agenci AI dostosowani do konkretnych ról: Dostosowują pozyskiwanie danych do konkretnych funkcji zawodowych, takich jak sprzedaż i edukacja

Funkcje dostosowane do pracy zespołowej: warstwy słownictwa zespołowego, oznaczanie mówców oraz zaawansowane wyszukiwanie i eksport

Zalety i wady Otter.ai

Zalety:

Wyświetlanie na żywo pozwala uczestnikom być na bieżąco bez przerywania mówcy

Przechwytywanie slajdów dodaje kontekst wizualny, którego brakuje w narzędziach opartych wyłącznie na dźwięku

Silna pozycja rynkowa potwierdzona dużą bazą użytkowników

Wady:

Wsparcie językowe jest ograniczone do angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego.

W ramach Free Planu długość nagrań jest ograniczona do 30 minut na spotkanie

Hałas w tle może obniżyć dokładność transkrypcji

Ceny Otter.ai AI

Free

Pro : 16,99 USD/użytkownik/miesiąc

Business : 30 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,4/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (100 recenzji)

Co mówią o Otter.ai prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Za każdym razem, gdy rozpoczynamy spotkanie, automatycznie dołącza do niego lub przynajmniej prosi o dołączenie do sesji. Robi notatki, a po zakończeniu spotkania wysyła również e-mail. Podsumowania są dobre i trafne.

Za każdym razem, gdy rozpoczynamy spotkanie, automatycznie dołącza do niego lub przynajmniej wysyła prośbę o dołączenie do sesji. Robi notatki, a po zakończeniu spotkania wysyła również e-mail. Podsumowania są dobre i trafne.

🧠 Ciekawostka: Wiele formalnych procedur spotkań istnieje dlatego, że kiedyś spotkania były chaotyczne. Oficjalna historia „Robert’s Rules” mówi, że Henry M. Robert napotkał coś, co nazwał praktycznym chaosem — różne osoby miały różne pomysły na procedurę — i opublikował pierwsze wydanie „Robert’s Rules of Order” w 1876 roku, aby zaprowadzić w tym porządek.

4. Fathom (Najlepszy do tworzenia prostych, obszernych podsumowań opartych na AI)

Jeśli jesteś samodzielnym założycielem lub małym zespołem działającym przy ograniczonym budżecie, Fathom to dobry wybór.

Oferuje nieograniczone nagrywanie, transkrypcję i tworzenie podsumowań bez żadnych kosztów. To świetne rozwiązanie dla osób, które mają wiele spotkań, ale nie mogą sobie pozwolić na kolejną miesięczną subskrypcję oprogramowania.

Jego podstawowym mechanizmem jest wycinanie fragmentów wyzwalane przez użytkownika. Zamiast dostarczać Ci po zakończeniu rozmowy ogromną ścianę tekstu, pozwala zaznaczać ważne momenty w trakcie spotkania. Dzięki temu oprogramowanie dokładnie wie, co ma dla Ciebie wyodrębnić później.

Najlepsze funkcje Fathom

Unlimited liczba nagrań: Oferuje nieograniczoną przestrzeń do przechowywania nagrań ze spotkań

AI typu „zapytaj i odpowiedz”: Ask Fathom oferuje użytkownikom interfejs podobny do ChatGPT, umożliwiający składanie zapytań dotyczących odpowiedzi, spostrzeżeń i działań podczas spotkań

Łatwe zarządzanie udostępnianiem: automatycznie udostępniaj podsumowania i nagrania wewnątrz firmy, a udostępnione linki można ograniczyć według domeny lub poprzez wyraźne uprawnienia dostępu

Bezpośrednia synchronizacja z CRM: przesyła podsumowania rozmów i elementy zadaniowe bezpośrednio do Twojego lejka sprzedażowego

Zalety i wady Fathom

Zalety:

Oferuje Unlimited możliwości nagrywania i transkrypcji

Utwórz klip wideo z dowolnym fragmentem, który można udostępnić

Stworzony specjalnie z myślą o cyklach pracy sprzedaży w celu utrzymania porządku w systemie CRM

Wady:

Brakuje zaawansowanych funkcji inteligencji konwersacyjnej

Bot nagrywający jest widocznym uczestnikiem rozmów

Usługa jest przeznaczona głównie na komputery stacjonarne i nie ma solidnej aplikacji mobilnej

Ceny Fathom

Free

Premium ( Indywidualny): 19 USD/użytkownik/miesiąc

Teams: 19 USD/użytkownik/miesiąc (2 lub więcej użytkowników)

Business: 34 USD/użytkownik/miesiąc (2 lub więcej użytkowników)

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5,0/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 5,0/5 (ponad 800 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fathom?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Jest bardzo dokładny i pomaga mi podsumowywać długie spotkania bez konieczności zastanawiania się, czy Fathom nie pomija czegoś ważnego. Nie pomija. Synchronizuje się również z moim kalendarzem, więc nie muszę dodawać go ręcznie. Bardzo mi się podoba! Używam go na komputerze Mac; jest łatwy w pobraniu, więc nie ma z tym żadnego problemu. Wsparcie kontaktuje się, aby sprawdzić, czy mogą w czymś pomóc. Używam go prawie codziennie podczas wszystkich moich spotkań w Google Meet.

Jest bardzo dokładny i pomaga mi podsumowywać długie spotkania bez konieczności zastanawiania się, czy Fathom nie pomija czegoś ważnego. Nie pomija. Synchronizuje się również z moim kalendarzem, więc nie muszę dodawać go ręcznie. Bardzo mi się podoba! Używam go na komputerze Mac; jest łatwy w pobraniu, więc nie ma z tym żadnego problemu. Wsparcie kontaktuje się, aby sprawdzić, czy mogą w czymś pomóc. Używam go prawie codziennie podczas wszystkich moich spotkań w Google Meet.

🚀 Jak agencja marketingowa Hit Your Mark połączyła wiele narzędzi w jedno W firmie Hit Your Mark praca była rozproszona między Slackiem (komunikacja), Loom/Vidyard (klipy wideo), Miro (wspólne planowanie), Toggl (śledzenie czasu i raportowanie) oraz Tango (dokumentacja). Postanowili skonsolidować wszystko w ClickUp. ⚡ Wyniki były natychmiastowe: Ponad 5 narzędzi zastąpionych w obszarach komunikacji, planowania i raportowania

3000 USD oszczędności rocznie dzięki rezygnacji ze Slacka po przejściu na ClickUp

Panele kontrolne działające w czasie rzeczywistym zajmujące się śledzeniem punktów sprintu, obciążenia pracą i wydajności

Szybsze wypłaty premii dzięki przejrzystym, mierzalnym danym dotyczącym wydajności

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Fathom AI do sporządzania notatek przy pomocy AI

5. tl;dv (Najlepszy do nagrywania najważniejszych fragmentów spotkań i analizy wielu spotkań)

Gdy firma chce ograniczyć obowiązkową obecność na spotkaniach, tl;dv jej w tym zapewnia wsparcie. Skupia się bardziej na nagraniach wideo niż tylko na transkrypcji tekstowej. To świetne rozwiązanie dla pracowników w różnych strefach czasowych, którzy mogą nadrobić zaległości zgodnie z własnym harmonogramem.

Platforma traktuje nagrane spotkanie bardziej jak wideo na YouTube. Analizuje wypowiedziane słowa i automatycznie dzieli osie czasu na odrębne, opatrzone etykietami rozdziały.

Oznacza to, że członek zespołu może kliknąć znacznik czasu o tytule „Budżet marketingowy na III kwartał” i przejść bezpośrednio do tej konkretnej aktualizacji, bez konieczności wysłuchiwania pozostałej części nagrania.

tl;dv najlepsze funkcje

Wyróżnianie fragmentów: zaznaczaj kluczowe momenty, aby tworzyć krótkie klipy wideo, które można udostępniać

Inteligencja wielospotkaniowa: Wykrywa wzorce i powtarzające się tematy w całej bibliotece spotkań

Przechowywanie danych w UE: zapewnia suwerenność danych i zgodność z RODO dla zespołów dbających o prywatność

Wsparcie dla wielu języków: Oferuje wsparcie dla transkrypcji i streszczeń w ponad 30 językach

tl;dv zalety i wady

Zalety:

Analiza wielu spotkań pozwala uzyskać wgląd w dane, których nie zapewniają narzędzia obsługujące pojedyncze rozmowy

Wysoka dokładność transkrypcji w wielu językach

Łatwa wstępna ocena bez żadnych zobowiązań

Wady:

Wymaga widocznego bota do nagrywania opartego na chmurze

Brak wsparcia dla niestandardowego słownictwa dla żargonu branżowego

Użytkownicy korzystający z urządzeń mobilnych mają limit dostępu do interfejsu internetowego

tl;dv ceny

Free

Zalety: 29,30 USD miesięcznie za użytkownika

Business 37,10 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

tl;dv oceny i recenzje

G2 : 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o tl;dv?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Używam tl;dv do nagrywania i robienia notatek podczas rozmów sprzedażowych, co pozwala mi lepiej skupić się na tych interakcjach. Uważam, że jest bardzo łatwy w użyciu, podobnie jak logowanie się do każdego innego oprogramowania. AI w tl;dv pozwala mi zadawać dowolne pytania i oferuje kilka gotowych podpowiedzi, które są bardzo przydatne, np. tworzenie wiadomości e-mail z podsumowaniem i szczegółowymi kolejnymi krokami. Prowadzi bieżący zapis wszystkich moich spotkań, dzięki czemu czuję się, jakbym miał sekretarkę sporządzającą dla mnie protokoły. Ponadto integracja z moją pocztą elektroniczną i systemem CRM działa świetnie.

Używam tl;dv do nagrywania i robienia notatek podczas rozmów sprzedażowych, co pozwala mi lepiej skupić się na tych interakcjach. Uważam, że jest to bardzo łatwe w użyciu, podobnie jak logowanie się do każdego innego oprogramowania. AI w tl;dv pozwala mi zadawać dowolne pytania i oferuje kilka gotowych podpowiedzi, które są bardzo przydatne, takich jak tworzenie wiadomości e-mail z podsumowaniem i szczegółowymi kolejnymi krokami. Prowadzi bieżący rejestr wszystkich moich spotkań, dzięki czemu czuję się, jakbym miał sekretarkę sporządzającą dla mnie protokoły. Ponadto integracja z moją pocztą elektroniczną i systemem CRM działa świetnie.

6. Granola (najlepsze rozwiązanie do sporządzania notatek ze spotkań bez udziału botów)

Boty do spotkań wywołują niezręczne pytania ze strony klientów i powodują problemy z uzyskaniem zgody. Granola to aplikacja komputerowa, która natywnie rejestruje dźwięk ze spotkania na Twoim urządzeniu bez wysyłania widocznego bota do rozmowy. Nikt po drugiej stronie nie wie, że aplikacja działa.

Po zakończeniu spotkania AI generuje uporządkowane notatki zawierające elementy do wykonania i podsumowania. Możesz porozumiewać się ze sztuczną inteligencją, aby uzyskać konkretne szczegóły lub dostosować format notatek do różnych odbiorców. Rozwiązanie opiera się na założeniu, że ludzka ocena nadal odgrywa ważną rolę w tworzeniu dobrych notatek.

Podczas rozmowy wpisujesz własne skróty lub krótkie uwagi, a oprogramowanie wykorzystuje dźwięk w tle, aby uzupełnić konkretne szczegóły, które pominąłeś.

Najlepsze funkcje Granola

Nagrywanie bez botów: Nagrywa dźwięk bezpośrednio z pulpitu bez konieczności dołączania jako uczestnik

Interfejs czatu oparty na AI: umożliwia zadawanie pytań uzupełniających i zmianę formatowania notatek

Natywne integracje: Umożliwia bezpośrednie połączenie z bazami wiedzy i systemami CRM w celu obsługi podstawowych cykli pracy

Powiadomienia o połączeniach doraźnych: Wykrywa nieplanowane połączenia, gdy mikrofon jest włączony, i wyświetla podpowiedź o rozpoczęciu sporządzania notatek

Zalety i wady Granoli

Zalety:

Eliminuje dyskomfort klientów poprzez usunięcie widocznego bota nagrywającego

Dostępne dla małych zespołów potrzebujących Unlimited historii

Kontrola prywatności na poziomie Enterprise umożliwia rezygnację z uczenia modeli

Wady:

Ograniczona liczba recenzji od stron trzecich utrudnia ocenę długoterminowej niezawodności

Aplikacja mobilna na Androida nie jest jeszcze dostępna

Wymaga narzędzi do automatyzacji innych firm w celu przekierowania wyników do kompleksowych obszarów roboczych

Ceny Granola

Podstawowy: Free

Business: 14 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 35 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Granola

G2 : 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Granoli?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Jedno z najlepszych narzędzi, jakie posiadam i z którego korzystam. Używam go codziennie podczas wszystkich rozmów. Pomaga mi zrozumieć rozmówców z trudnym akcentem oraz przeprowadzać jasne i rzetelne rozmowy. Skonfigurowałem również podpowiedź AI do kwalifikacji potencjalnych klientów, co bardzo mi pomaga i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu!

Jedno z najlepszych narzędzi, jakie posiadam i z którego korzystam. Używam go codziennie podczas wszystkich rozmów. Pomaga mi zrozumieć rozmówców z trudnym akcentem oraz przeprowadzać jasne i rzetelne rozmowy. Skonfigurowałem również podpowiedź AI do kwalifikacji potencjalnych klientów, co bardzo mi pomaga i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu!

7. Krisp (najlepszy pod względem redukcji szumów i notatek ze spotkań opartych na AI)

Nie każda rozmowa biznesowa odbywa się za pośrednictwem zaplanowanego linku Zoom. Krisp działa inaczej, łącząc się bezpośrednio z systemem audio komputera, zamiast integrować się z konkretnym kalendarzem lub oprogramowaniem do spotkań. Oznacza to, że współpracuje z każdą aplikacją głosową, od spontanicznej rozmowy na Slacku po specjalistyczny system telefoniczny VoIP działający na komputerze stacjonarnym.

Jego fundamentem jest czystość dźwięku, a nie tylko sporządzanie notatek przez AI. Zanim oprogramowanie transkrybuje choćby jedno słowo, odfiltrowuje szumy tła zarówno z mikrofonu, jak i z dźwięku dochodzącego od osób, które do Ciebie mówią.

Ponieważ przetwarza wszystko na tym podstawowym poziomie audio, generuje transkrypcje i podsumowania bez konieczności wysyłania wirtualnego asystenta do sali spotkania.

Najlepsze funkcje Krisp

Redukcja szumów oparta na AI: usuwa szumy tła i echo z dźwięku przychodzącego i wychodzącego

Transkrypcja niezależna od platformy: Przechwytuje dźwięk z dowolnej aplikacji na Twoim urządzeniu

Podsumowania spotkań oparte na AI: Generują uporządkowane notatki pogrupowane według tematu i mówcy

Synchronizacja cyklu pracy: Core oferuje integracje i wsparcie webhooków dla narzędzi takich jak Slack, HubSpot, Affinity i Pipedrive

Zalety i wady Krisp

Zalety:

Łączy funkcję redukcji szumów i notatki ze spotkań w ramach jednej subskrypcji

Działa niezawodnie na każdej platformie konferencyjnej lub podczas rozmów telefonicznych

Działa cicho w tle, nie dołączając do rozmów jako bot

Wady:

Funkcje transkrypcji są nowsze i mogą nie dorównywać poziomem dedykowanym aplikacjom do sporządzania notatek

Mniej natywnych połączeń z systemami CRM i narzędziami do zarządzania projektami

Transkrypcje protokołów mogą wydawać się ograniczone dla użytkowników generujących duże ilości danych

Ceny Krisp

Bezpłatna wersja próbna

Core: 16 USD/użytkownik/miesiąc

Zaawansowany: 30 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Krisp

G2 : 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Krisp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Największą zaletą Krisp jest sposób, w jaki radzi sobie z podsumowaniami spotkań. Funkcja automatycznego nagrywania to prawdziwe wybawienie podczas serii rozmów. Bardzo podoba mi się również elastyczność narzędzia do transkrypcji; nie służy ono wyłącznie do rozmów na żywo, ponieważ można przesłać i transkrybować dowolny plik audio bezpośrednio na platformę.

Największą zaletą Krisp jest sposób, w jaki radzi sobie z podsumowaniami spotkań. Funkcja automatycznego nagrywania to prawdziwe wybawienie podczas serii rozmów. Bardzo podoba mi się również elastyczność narzędzia do transkrypcji; nie służy ono wyłącznie do rozmów na żywo, ponieważ można przesłać i transkrybować dowolny plik audio bezpośrednio na platformę.

📮ClickUp Insight: Wyniki naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań wskazują, że 42% zespołów korzysta z nagrań (21%) lub narzędzi do zarządzania projektami (21%) do pracy asynchronicznej. Jednak narzędzia te często wymagają dodatkowych aplikacji, oddzielnych subskrypcji, logowania i nauki obsługi. Jako wszechstronna aplikacja do pracy, ClickUp ułatwia komunikację asynchroniczną. Uzyskaj dostęp do klipów wideo, wiadomości głosowych, cykli pracy w projektach, dokumentów do współpracy oraz wbudowanego notatnika opartego na AI — wszystko w jednym obszarze roboczym. Po co zarządzać wieloma subskrypcjami i rozproszonymi informacjami, skoro jedno rozwiązanie może usprawnić cały Twój przepływ pracy? 💫 Prawdziwe wyniki: Zespoły korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami w ClickUp odnotowują aż 50-procentowy spadek liczby zbędnych rozmów i spotkań!

8. Avoma (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów ds. przychodów, które potrzebują analizy rozmów)

Podczas gdy wiele narzędzi po prostu zapisuje to, co zostało powiedziane, Avoma ocenia jak zostało to powiedziane. Działa jako platforma analizy rozmów, zaprojektowana specjalnie do pomiaru jakości rozmów. Dzięki temu jest bardzo przydatna dla menedżera, który chce sprawdzić, czy przedstawiciel handlowy mówi zbyt dużo, czy faktycznie słucha potrzeb klienta.

Oprogramowanie prowadzi śledzenie wskaźników rozmowy podczas całego spotkania, w tym stosunek mówienia do słuchania, użycie wypełniaczy oraz ogólny nastrój rozmówców. Analiza tych konkretnych danych dostarcza konkretnych materiałów szkoleniowych, a nie tylko podstawowego zapisu.

Najlepsze funkcje Avoma

Wykrywanie tematów: Dzieli rozmowę na tematy, takie jak ceny i zastrzeżenia

Automatyczna synchronizacja z CRM: Przesyła uporządkowane podsumowania rozmów i kluczowe momenty do procesów sprzedaży

Karty oceny coachingu: Umożliwiają menedżerom ocenianie rozmów według niestandardowych kryteriów oraz śledzenie wyników

Możliwość udostępniania fragmentów rozmów: Twórz fragmenty na podstawie transkrypcji lub nagrań, generuj je automatycznie oraz udostępniaj całe spotkania, notatki lub Clips wewnątrz firmy lub na zewnątrz

Zalety i wady Avoma

Zalety:

Stworzony specjalnie z myślą o cyklu sprzedaży i powodzeniu klienta

Ustrukturyzowane dane CRM zwiększają dokładność raportowania dotyczącego potencjalnych klientów

Narzędzia coachingowe zapewniają ramy do wdrażania nowych przedstawicieli

Wady:

Dla zespołów, które potrzebują jedynie podstawowych podsumowań, nauka obsługi może być trudna

Interfejs użytkownika wydaje się przestarzały w porównaniu z nowszymi konkurentami

Mniejsze zespoły mogą nie wykorzystywać wystarczających możliwości, aby uzasadnić tę inwestycję

Ceny Avoma

Startup: 29 USD/licencja na rejestrator/miesiąc

Organizacja: 39 USD/licencja na rejestrator/miesiąc

Enterprise: 39 USD/licencja na rejestrator/miesiąc

Inteligencja konwersacyjna: 35 USD miesięcznie za licencję

Oceny i recenzje Avoma

G2 : 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Avoma prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Używam go głównie podczas rozmów demonstracyjnych i z klientami, aby łatwo wyodrębnić kluczowe wnioski oraz główne bolączki potencjalnych i obecnych klientów. Oprócz samych transkrypcji spodobało mi się w Avoma śledzenie słów kluczowych, wzorce rozmów, ocena rozmów, a nawet pomoc na żywo w trybie copilot.

Używam go głównie podczas rozmów demonstracyjnych i z klientami, aby łatwo wyodrębnić kluczowe wnioski oraz główne bolączki potencjalnych i obecnych klientów. Oprócz samych transkrypcji spodobało mi się w Avoma śledzenie słów kluczowych, wzorce rozmów, ocena rozmów, a nawet pomoc na żywo w trybie copilota.

9. Fellow (Najlepszy do tworzenia wspólnych porządków spotkań i działań następczych)

Kiedy menedżer musi mieć pewność, że dyskusja faktycznie prowadzi do zakończonych zadań, Fellow skupia się na całym cyklu spotkania, a nie tylko na transkrypcji. Aplikacja została stworzona, aby jasno określić, kto jest za co odpowiedzialny, za pomocą połączenia wstępnego porządku obrad bezpośrednio z ostatecznymi zadaniami do wykonania.

Oprogramowanie działa jako centralne narzędzie do rozliczania zadań. Śledzi zobowiązania podjęte podczas rozmowy i przesyła je bezpośrednio do oprogramowania do zarządzania projektami Twojego zespołu. Pomaga to zapobiegać zapominaniu o podjętych decyzjach po wylogowaniu się wszystkich uczestników.

Najlepsze funkcje Fellow

Wspólne porządki obrad: Pomaga utrzymać skupienie podczas spotkań dzięki nakreśleniu tematów przed rozpoczęciem rozmowy

Podsumowania powiązane z porządkiem obrad: przypisują notatki i elementy do konkretnych tematów dyskusji

Śledzenie zadań: Przypisuje zadania konkretnym członkom zespołu wraz z terminami wykonania i przypomnieniami

Wsparcie przesłanych plików ze spotkań: Tworzy podsumowania na podstawie przesłanych plików audio lub wideo, w tym automatyczne wykrywanie mówców

Zalety i wady

Zalety:

Obejmuje cały cykl życia spotkania, od planowania po rozliczenie

Solidny ekosystem integracji z łatwością dopasowuje się do istniejących cykli pracy

Przejrzysty interfejs pozwala zespołom na natychmiastowe rozpoczęcie korzystania z niego

Wady:

Funkcje transkrypcji mogą nie dorównywać dokładnością dedykowanym urządzeniom do sporządzania notatek

Analiza spotkań ma limit możliwości w porównaniu z narzędziami do analizy rozmów

Mniejsze zespoły czerpią największą wartość z podstawowego zestawu funkcji

Ceny Fellow

Free

Teams: 11 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 23 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje użytkowników

G2 : 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Fellow prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

To świetne narzędzie do nagrywania spotkań, a funkcja sporządzania notatek przez AI jest również bardzo przydatna. Transkrybuje wszystkie spotkania i tworzy na ich podstawie notatki, które można wykorzystać jako punkt odniesienia bez marnowania czasu. Oszczędza to mnóstwo czasu i dodatkowego wysiłku. Jest łatwe w użyciu i automatycznie nagrywa wszystkie spotkania.

To świetne narzędzie do nagrywania spotkań, a funkcja sporządzania notatek przez AI jest również bardzo przydatna. Transkrybuje wszystkie spotkania i tworzy na ich podstawie notatki, które można wykorzystać jako punkt odniesienia bez marnowania czasu. Oszczędza to mnóstwo czasu i dodatkowego wysiłku. Jest łatwe w użyciu i automatycznie nagrywa wszystkie spotkania.

10. Notion AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia notatek ze spotkań w ramach elastycznej bazy wiedzy)

Jeśli Twój zespół już korzysta z Notion jako głównego obszaru roboczego do zarządzania projektami i dokumentami, wbudowana funkcja Notion AI Meeting Notes jest najbardziej wydajną opcją. Eliminuje ona konieczność płacenia za osobne narzędzie do transkrypcji i pozwala uniknąć kłopotów związanych z ciągłym kopiowaniem i wklejaniem podsumowań z jednej aplikacji do drugiej.

Jego podstawowym mechanizmem jest integracja z obszarem roboczym. Wpisujesz proste komendę (/meet) na dowolnej stronie Notion, a aplikacja umieszcza blok nagrania bezpośrednio w dokumencie, nad którym właśnie pracujesz.

Ponadto funkcja wyszukiwania oparta na AI pozwala na jednoczesne składanie zapytań dotyczących wszystkich notatek ze spotkań i zawartości w obszarach roboczych.

Najlepsze funkcje Notion AI

Notatki ze spotkań oparte na AI: Generuje uporządkowane podsumowania zapisywane bezpośrednio jako strony w obszarze roboczym

Wyszukiwanie oparte na AI: Odpowiada na pytania sformułowane naturalnym językiem, korzystając z danych z całej bazy wiedzy

Bazy danych relacyjnych: Notatki ze spotkań są połączone z konkretnymi projektami, klientami lub członkami zespołu

Notatki połączone z kalendarzem: AI Meeting Notes może nawiązać połączenie z kalendarzem Notion

Zalety i wady Notion AI

Zalety:

Jeśli korzystasz już z tej platformy, nie potrzebujesz osobnej aplikacji do sporządzania notatek

Redaktor blokowy umożliwia niezwykle elastyczne dostosowywanie szablonów notatek

Duża społeczność jest dostawcą tysiąca gotowych szablonów

Wady:

Funkcje AI są dostępne jako opcjonalne rozszerzenie

Funkcje transkrypcji są mniej dopracowane niż w przypadku dedykowanych narzędzi audio

Wydajność bazy danych może spadać przy dużej ilości zapisów ze spotkań

Ceny Notion AI /AI

Free

Plus: 12 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 24 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion AI

G2 : 4,6/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion AI?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Bardzo podoba mi się interfejs Notion, który jest bardzo łatwy do zrozumienia. Sztuczna inteligencja Notion jest dość pomocna i pokazuje mi, gdzie powinienem kliknąć, co ułatwia analizowanie lub tworzenie nowych dokumentów. Łatwość obsługi tego narzędzia bardzo pomaga w codziennym życiu. Sztuczna inteligencja Notion optymalizuje mój czas i pozwala mi lepiej się zorganizować. Przykładem są spotkania, podczas których mogę nagrywać, a następnie uzyskać podsumowanie zawierające główne tematy. Ten interfejs ułatwia mi codzienne życie, optymalizuje mój czas, wypełnia pola i dostarcza nowych pomysłów wraz z danymi powstania.

Bardzo podoba mi się interfejs Notion, który jest bardzo łatwy do zrozumienia. AI Notion jest dość pomocna i pokazuje mi, gdzie powinienem kliknąć, co ułatwia analizowanie lub tworzenie nowych dokumentów. Łatwość obsługi tego narzędzia bardzo pomaga w codziennym życiu. AI Notion optymalizuje mój czas i pozwala mi lepiej się zorganizować. Przykładem są spotkania, podczas których mogę nagrywać, a następnie uzyskać podsumowanie zawierające główne tematy. Ten interfejs ułatwia mi codzienne życie, optymalizuje mój czas, wypełnia pola i dostarcza nowych pomysłów wraz z danymi powstania.

Wykorzystaj spotkania jako impuls do działania dzięki ClickUp

Asystenci spotkań oparci na AI są przydatni tylko wtedy, gdy ich wyniki przekładają się na konkretne działania. Notatki nie powinny znajdować się w osobnej aplikacji, której nikt nie sprawdza. Zadania do wykonania nie powinny ginąć w czacie. Decyzje nie powinny znikać po zakończeniu rozmowy.

ClickUp pomaga małym firmom, takim jak Twoja, utrzymać spójność wszystkich procesów. Dzięki funkcji AI Notetaker podsumowania spotkań, decyzje i zadania do wykonania trafiają dokładnie tam, gdzie odbywa się praca. Dodaj agentów AI, aby zapewnić ciągłość działań następczych, i powiąż wszystko z zadaniami, dokumentami i projektami, które Twój zespół już realizuje.

Jeśli chcesz, aby spotkania przynosiły postępy, a nie tylko więcej pracy przy porządkowaniu, organizuj je w ClickUp.

Zacznij już teraz. ✅

Często zadawane pytania

Asystent AI dla spotkań to oprogramowanie, które automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje rozmowy wideo lub audio. Wyodrębnia zadania do wykonania i kluczowe momenty, dzięki czemu nie musisz ręcznie robić notatek. Większość narzędzi dołącza do rozmów jako uczestnik lub działa w tle na Twoim pulpicie, aby w ciągu kilku minut dostarczyć uporządkowane podsumowanie.

Wybór najlepszego narzędzia do sporządzania notatek opartego na sztucznej inteligencji zależy od tego, czy potrzebujesz, aby notatki trafiały do systemu CRM, przekształcały się w zadania w narzędziu do zarządzania projektami, czy też były uporządkowane w bazie wiedzy. Narzędzia takie jak ClickUp wyróżniają się tym, że wyniki spotkań są bezpośrednio połączone z zadaniami i cyklami pracy.