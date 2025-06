10 najlepszych aplikacji dla małych firm w 2025 r.: sprawdzone i przetestowane

Ostatnie badania przeprowadzone przez magazyn Forbes wykazały, że co piąta mała firma upada w ciągu pierwszego roku działalności! Chociaż istnieje wiele wyzwań związanych z prowadzeniem małej firmy, najczęstszym z nich jest zarządzanie.

Jako właściciel małej firmy ponosisz wyłączną odpowiedzialność za nadzorowanie całej działalności. Jednak wraz z rozwojem firmy może to stać się trudne — mówię z własnego doświadczenia. Posiadanie odpowiednich narzędzi i technologii sprawia, że jest to łatwiejsze i bardziej osiągalne.

Ale nie martw się. Jako osoba, która spędziła wiele czasu na testowaniu różnych technologii i narzędzi, przedstawię Ci dziesięć najlepszych aplikacji dla małych firm.

Dowiedz się, jakie aplikacje są obecnie niezbędne w zestawie narzędzi każdej małej firmy.

Czego należy szukać w najlepszych aplikacjach dla małych firm?

Oto pięć najważniejszych czynników, na które należy zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o zakupie aplikacji dla małej firmy:

Łatwość obsługi: Wybierz aplikacje dla małych firm, które są łatwe w obsłudze i wydajne pod względem funkcji. Ostatnią rzeczą, jakiej byś chciał, jest aplikacja, która zamiast upraszczać zadania, je komplikuje

Możliwość dostosowania: Wybierz aplikacje, które można dostosować do subtelnych niuansów działalności, zwłaszcza w przypadku właścicieli małych firm, którzy mają wiele różnych potrzeb

Bezpieczeństwo: Wybierz aplikację dla małych firm, która zapewnia solidne środki bezpieczeństwa. Dzięki temu wszystkie kluczowe dane w wewnętrznej bazie danych będą chronione przed nieautoryzowanym dostępem i naruszeniem

Możliwości integracji: Poszukaj narzędzi, które oferują integrację z innymi narzędziami i oprogramowaniem innych firm, aby usprawnić działalność małej firmy

Obsługa klienta: Wybierz aplikacje dla małych firm, które oferują całodobową, wysokiej jakości obsługę klienta. Dzięki temu masz pewność, że Twoje zapytania zostaną szybko rozpatrzone, a Twoja działalność będzie przebiegać bez zakłóceń

10 najlepszych aplikacji dla małych firm w 2024 r.

Sprawdźmy, jakie są dziesięć najlepszych aplikacji dla małych firm w 2024 roku:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami i współpracy)

Jeśli Twoja mała firma szuka innowacyjnej aplikacji do zarządzania projektami i narzędzia do współpracy zespołowej, gorąco polecam ClickUp. To kompleksowe oprogramowanie do zarządzania zadaniami zostało zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności.

Twórz oddzielne zespoły do różnych zadań w ramach projektu dzięki ClickUp Teams

Najważniejszym elementem zarządzania projektami jest praca zespołowa, a ClickUp dla zespołów start-upowych usprawnia ten proces. Mogę go używać do tworzenia planów działania dla produktów, śledzenia celów i zarządzania zasobami — a wszystko to w synchronizacji z moim zespołem. Pulpit nawigacyjny oferuje scentralizowany widok wszystkich tych elementów.

Pozwól AI sprawdzić i zredagować wszystkie długie dokumenty projektowe

Zarządzanie małą firmą wiąże się z dużą ilością dokumentacji. Rozproszenie wielu dokumentów w różnych systemach i zespołach utrudnia szybkie znalezienie ważnych informacji. Z pomocą przychodzi ClickUp Docs.

Dokumenty można wykorzystać do tworzenia wytycznych dotyczących projektów, przypisywania zadań członkom zespołu i dołączania odpowiednich plików w celach informacyjnych. Dzięki temu wszyscy mają dostęp do tych samych informacji, a najważniejsze procedury są przechowywane w jednym miejscu.

Lubię integrować ClickUp Brain z Dokumentami, aby wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji i wyeliminować konieczność ręcznego dokumentowania projektów. Dzięki Brain możesz szybko tworzyć e-maile, wytyczne dotyczące projektów itp., co daje Ci więcej czasu na skupienie się na strategii biznesowej.

Czy zarządzanie wszystkimi zadaniami w ramach projektu sprawia Ci trudność? Mi też sprawiało, dopóki nie natknąłem się na ClickUp Tasks. Ta funkcja pozwala planować, organizować i współpracować z zespołem nad różnymi zadaniami projektowymi. Możesz sprawdzać status projektu, przypisywać obowiązki i rutynowe zadania oraz zostawiać komentarze – wszystko w jednym miejscu.

Pobierz ten szablon Stwórz plan działania dla każdej działalności biznesowej, aby usprawnić jej realizację i skutecznie osiągać cele dzięki szablonowi strategicznego planu biznesowego ClickUp

Jako właściciel małej firmy musisz również konsekwentnie formułować strategie przyszłego wzrostu i rozwoju. W tym celu polecam szablon ClickUp Strategic Business Roadmap. Ten łatwy w użyciu i konfigurowalny szablon zapewnia widok z lotu ptaka na większe strategie biznesowe. Może to pomóc w:

Efektywniejsze planowanie zadań i przydzielanie obowiązków

Zrozum dokładnie swoje miesięczne cele

Śledź postępy i wprowadzaj zmiany w czasie rzeczywistym

Oprócz tego wiele szablonów ClickUp ułatwia prowadzenie małej firmy. Od budżetowania po zarządzanie zapasami — dostępne są gotowe struktury, które pomogą Ci błyskawicznie rozpocząć pracę.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Nie wszystkie funkcje są dostępne w aplikacji mobilnej ClickUp

Ceny ClickUp

Free Forever

Pakiet startowy: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie za każdego członka obszaru roboczego

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Slack (najlepszy do komunikacji zespołowej)

Za pośrednictwem Slack

Niezliczeni liderzy zespołów na całym świecie (w tym ja) przysięgają, że Slack usprawnia współpracę i komunikację, a bogaty zestaw funkcji wyjaśnia, dlaczego.

Slack umożliwia tworzenie oddzielnych "kanałów" dla różnych projektów w celu uporządkowania komunikacji. Dzięki funkcji "Huddles" możesz organizować spotkania audio i wideo z zespołem za pomocą kilku kliknięć.

Jednak funkcja "Slack Connect" jest dla mnie prawdziwym przełomem. Pozwala ona komunikować się z dostawcami i klientami w ramach tej samej aplikacji Slack. Dzięki temu jest to kompleksowe narzędzie komunikacyjne, które nadaje się zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Jest to niezbędne narzędzie dla każdego właściciela małej firmy.

Najlepsze funkcje Slacka

Komunikuj się z całym zespołem w jednym miejscu za pomocą wiadomości grupowych, prywatnych wiadomości, połączeń wideo i połączeń audio

Zautomatyzuj powtarzające się zadania, aby usprawnić cykl pracy bez utraty rytmu

Udostępniaj ważne pliki i dokumenty członkom swojego zespołu, aby usprawnić zarządzanie projektami i współpracę

Zintegruj ponad 2000 narzędzi, takich jak DocuSign, Arkusze Google, Zoom i ClickUp, aby uzyskać maksymalną wydajność operacyjną

Ograniczenia Slacka

Wersja bezpłatna ma ograniczone funkcje, które mogą okazać się niewystarczające dla rozwijających się zespołów

Stworzenie zbyt wielu różnych kanałów komunikacji może dezorientować członków zespołu i obniżać ich wydajność

Ceny Slack

Free Forever

Zalety: 8,75 USD/miesiąc na użytkownika

Business+: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (32 764 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (23 244 recenzji)

3. Gusto (najlepsze rozwiązanie do zarządzania płacami i kadrami)

Za pośrednictwem Gusto

Gusto upraszcza zarówno zarządzanie płacami, jak i kadrami. To narzędzie jest jedną z najlepszych aplikacji do zarządzania pracownikami dla małych firm dzięki łatwemu w nawigacji i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Ogromną zaletą jest również bogaty zestaw funkcji.

Możesz zsynchronizować listę płac z Gusto, aby śledzić godziny pracy pracowników i postępy w projektach oraz zarządzać obciążeniem pracą bez ręcznej interwencji. Gusto ułatwia rekrutację, zatrudnianie i wdrażanie nowych pracowników. Możesz łatwo tworzyć ogłoszenia o pracę, wysyłać listy z ofertami, tworzyć listy zadań do wykonania podczas wdrażania nowych pracowników itp. Ponadto możesz również używać Gusto do udostępniania, podpisywania i przechowywania ważnych dokumentów.

Najlepsze funkcje Gusto

Śledź godziny pracy, obciążenie pracą i wydajność swoich pracowników, aby wprowadzać zmiany poprawiające wydajność

Składaj zeznania podatkowe automatycznie i dokładnie, aby systematycznie zarządzać obowiązkami podatkowymi

Skonfiguruj narzędzia i systemy dla nowych członków zespołu dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasobami

Oceń wyniki swoich pracowników, aby zaoferować im odpowiednie możliwości rozwoju

Otrzymuj dokładne analizy i informacje o pracownikach, aby podejmować decyzje oparte na danych

Zintegruj z innymi narzędziami, takimi jak Expensify, DocuSign, Freshbooks i ClickUp

Ograniczenia Gusto

Brak dostępnego planu Free

Użytkownicy zgłaszali, że czasami obsługa klienta jest bardzo powolna

Ceny Gusto

Proste: 40 USD/miesiąc + 6 USD/miesiąc za każdą osobę

Dodatkowo: 80 USD/miesiąc + 12 USD/miesiąc za każdą osobę

Premium: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Gusto

G2: 4,5/5 (2059 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (3894 recenzje)

4. QuickBooks (najlepszy do księgowości i rachunkowości)

Za pośrednictwem QuickBooks

QuickBooks to znana aplikacja do zarządzania finansami, która oferuje profesjonalne narzędzia i funkcje. QuickBooks to przede wszystkim oprogramowanie księgowe, ale może też służyć do prowadzenia ksiąg rachunkowych, zarządzania płacami, śledzenia czasu, obsługi bankowości i innych podobnych zadań.

Używam go do czynności związanych z fakturami, takich jak tworzenie rachunków i centralizacja różnych ich rodzajów. Można go również używać do obliczania podatków, a nawet zarządzania zapasami. Najbardziej intrygującym aspektem tego narzędzia jest funkcja wirtualnej księgowości. Dzięki niej możesz skorzystać z pomocy ekspertów i wsparcia w zakresie dokładnego zarządzania kontami i przepływami pieniężnymi.

Najlepsze funkcje QuickBooks

Zautomatyzuj zadania związane z księgowością, takie jak kategoryzacja transakcji, uzgadnianie rachunków bankowych i śledzenie wydatków

Twórz szczegółowe raporty dotyczące kondycji finansowej, w tym rachunki zysków i strat, bilanse oraz rachunki przepływów pieniężnych

Śledź poziomy zapasów i ustaw powiadomienia o niskim stanie zapasów

Zintegruj ponad 750 wybranych aplikacji, takich jak PayPal, Shopify i Gusto

Ograniczenia programu QuickBooks

Interfejs użytkownika może być nieco skomplikowany dla początkujących użytkowników

Opcje dostosowywania są bardzo ograniczone

Dla małych firm może to być kosztowne

Ceny QuickBooks

Prosty start: 18 USD/miesiąc

Podstawowe informacje: 27 USD/miesiąc

Dodatkowo: 38 USD/miesiąc

Zaawansowane: 76 USD/miesiąc

Oceny i recenzje QuickBooks

G2: 4,0/5 (3304 recenzje)

Capterra: 4,3/5 (7252 recenzji)

5. Mailchimp (najlepszy do marketingu e-mailowego)

Za pośrednictwem Mailchimp

Dzięki imponującej kompleksowości Mailchimp jest moim kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania marketingiem e-mailowym. W rzeczywistości jest to jedna z najlepszych aplikacji dla małych firm w tym zakresie.

To narzędzie automatyzuje niemal wszystkie działania związane z marketingiem e-mailowym, jakie można sobie wyobrazić. Używaj go do wysyłania spersonalizowanych wiadomości e-mail, tworzenia niestandardowych kampanii i promowania odpowiednich produktów bez ręcznego wysiłku. Mailchimp oferuje również pakiet szablonów wiadomości e-mail, które są pięknie zaprojektowane i gotowe do dostosowania. Jeśli masz to narzędzie w swojej kolekcji, nie musisz tworzyć dedykowanego zespołu, aby wzmocnić swoje działania w zakresie marketingu e-mailowego.

Najlepsze funkcje Mailchimp

Zaplanuj automatyczne wysyłanie e-maili, aby przekazać właściwą wiadomość we właściwym czasie

Twórz hiper-ukierunkowane kampanie e-mail marketingowe. Segmentuj odbiorców na podstawie danych demograficznych, zachowań użytkowników itp

Skorzystaj z kreatora typu "przeciągnij i upuść", aby łatwo dostosować szablony e-maili do swoich potrzeb

Uzyskaj szczegółowe raporty i analizy dotyczące skuteczności kampanii

Zintegruj z ponad 300 innymi narzędziami wykorzystywanymi w cyklu pracy, takimi jak Wix, Stripe i Canva

Ograniczenia Mailchimp

Wraz z rozwojem firmy koszty mogą wzrosnąć

Jakość obsługi klienta jest przeciętna

Cennik Mailchimp

Free: 0 USD miesięcznie za 500 kontaktów

Podstawowe usługi: 13 USD/miesiąc za 500 kontaktów

Standard: 20 USD/miesiąc za 500 kontaktów

Premium: 350 USD/miesiąc za 500 kontaktów

Oceny i recenzje Mailchimp

G2: 4,3/5 (12 448 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (17 148 recenzji)

6. Hootsuite (najlepsze narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi)

Za pośrednictwem Hootsuite

Osiągnięcie sukcesu w mediach społecznościowych i marketingu cyfrowym jest celem każdego właściciela małej firmy. Hootsuite to narzędzie, które to ułatwia.

Jest to jedna z najlepszych aplikacji do marketingu małych firm ze względu na szeroki zakres funkcji. Pozwala tworzyć od podstaw angażujące treści w mediach społecznościowych oraz automatyzować ich planowanie i publikowanie. Szczególnie podoba mi się potężna funkcja monitorowania marki Hootsuite, która pozwala sprawdzać rozmowy online na temat Twojej marki. Dodatkowa zaleta? Wszystkie funkcje można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb.

Najlepsze funkcje Hootsuite

Zautomatyzuj publikowanie treści na wszystkich głównych platformach, takich jak Instagram, Facebook, LinkedIn i Twitter

Twórz łatwe do zrozumienia kalendarze wizualne, aby zoptymalizować planowanie i harmonogramowanie treści

Współpracuj ze swoim zespołem. Przydzielaj zadania, zarządzaj zatwierdzeniami i formułuj nowe strategie

Monitoruj słowa kluczowe i hashtagi, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami w mediach społecznościowych w Twojej branży

Wtyczka z ponad 100 narzędziami analitycznymi i CRM, takimi jak Google Analytics i Salesforce

Ograniczenia Hootsuite

Interfejs może być nieco przytłaczający dla nowych użytkowników

Integracja z niektórymi aplikacjami i platformami jest płatna

Ceny Hootsuite

Profesjonalny: 149 USD/miesiąc dla jednego użytkownika, dziesięć kont społecznościowych

Team: 399 USD/miesiąc dla trzech użytkowników

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hootsuite

G2: 4,2/5 (4233 recenzje)

Capterra: 4,4/5 (3693 recenzji)

7. Sortly (najlepsze do zarządzania zapasami)

Szukasz aplikacji do zarządzania zapasami, która spełni specyficzne potrzeby małej firmy? Sortly jest odpowiedzią. Jest łatwa w użyciu, intuicyjna i posiada odpowiednie funkcje.

Aby rozpocząć korzystanie z niego, wystarczy załadować istniejącą listę zapasów na platformę. Sortly automatycznie ją uporządkuje. Pomoże Ci również śledzić zapasy i otrzymywać powiadomienia o niskim stanie magazynowym. Jednak funkcją, która najbardziej mi się podoba, jest wbudowany generator kodów kreskowych. Pozwala on w ciągu kilku minut tworzyć unikalne kody kreskowe produktów, które dokładnie przedstawiają ilość, lokalizację, cenę, numer SKU i inne szczegóły.

Najlepsze funkcje Sortly

Dostosuj unikalne informacje o zapasach i zarządzaj bazą danych za pomocą pól niestandardowych

Generuj i skanuj kody QR, aby łatwo zarządzać zapasami na smartfonie

Uzyskaj dostęp do oprogramowania na swoim urządzeniu mobilnym dzięki łatwej w obsłudze aplikacji mobilnej

Zintegruj z aplikacjami takimi jak Slack i Microsoft Teams

Ograniczenia Sortly

Aplikacja mobilna zawiera błędy

Funkcja skanowania kodów kreskowych nie jest w pełni niezawodna

Integruje się tylko z kilkoma aplikacjami

Ceny Sortly

Free Forever

Zaawansowane: 49 USD/miesiąc

Ultra: 149 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sortly

G2: 4,4/5 (25 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (481 recenzji)

8. Figma (najlepsze narzędzie do projektowania i tworzenia prototypów)

Figma to solidne narzędzie do projektowania produktów. Od łatwości obsługi i nawigacji po bogactwo funkcji — spełnia wszystkie moje kryteria dobrej aplikacji dla małych firm.

Największą zaletą Figma jest to, że jest to platforma do projektowania bez kodowania. Nie ma więc znaczenia, czy dysponujesz zespołem doświadczonych programistów. Nadal możesz jej używać do tworzenia realistycznych prototypów produktów dostosowanych do Twojej marki. Platforma oferuje atrakcyjny interfejs użytkownika i umożliwia ścisłą współpracę. To nie wszystko — Figma oferuje również szeroki zakres szablonów, które ułatwią Ci rozpoczęcie prototypowania.

Najlepsze funkcje Figma

Współpracuj ze swoim zespołem nad projektem produktu w czasie rzeczywistym

Wykorzystaj potencjał AI do tworzenia prototypów produktów do testowania i iteracji

Korzystaj z zaawansowanych narzędzi wektorowych, aby edytować kształty i projekty zgodnie z własnymi preferencjami

Komunikuj się z członkami swojego zespołu za pomocą audio lub czatu, aby zapewnić płynną współpracę

Zintegruj się z szerokim zakresem popularnych aplikacji, takich jak GitLab i Google Workspace

Ograniczenia Figma

Może być kosztowne dla rozwijających się zespołów

Ograniczone możliwości offline

Aby uzyskać najlepszą wydajność, wymagane jest szybkie połączenie internetowe

Ceny Figma

Zespół startowy: Free

Profesjonalny zespół: 15 USD/pełna licencja/miesiąc

Organizacja: 45 USD/pełna licencja/miesiąc

Enterprise: 75 USD/pełna licencja/miesiąc

Oceny i recenzje Figma

G2: 4,7/5 (1113 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (738 recenzji)

9. Square (najlepsze rozwiązanie do przetwarzania płatności i systemów POS)

Za pośrednictwem Square

Jeśli prowadzisz nową małą firmę, Square pomoże Ci skonfigurować odpowiedni system POS, który ułatwi transakcje gotówkowe i bezgotówkowe.

W Square najbardziej podoba mi się jego kompleksowość. To narzędzie pozwala Twojej firmie przyjmować płatności online, w tym bezdotykowe. Możesz również zarządzać odbiorem i dostawą wszystkich zamówień w systemie POS.

Ale to nie wszystko. Square sprzedaje również najnowocześniejsze rozwiązania sprzętowe dla punktów sprzedaży, takie jak czytniki i kasy fiskalne. Jest to więc kompleksowe rozwiązanie do stworzenia kompletnego systemu POS dla firmy.

Najlepsze funkcje Square

Akceptuj wiele metod płatności, w tym gotówkę, karty kredytowe, karty debetowe i płatności mobilne

Wysyłaj nieograniczoną liczbę faktur bez dodatkowych opłat

Uzyskaj pomoc w zakresie zgodności z PCI i obciążeniami zwrotnymi

Uzyskaj szczegółowe raporty i informacje na temat sprzedaży i zapasów

Ograniczenia Square

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na nagłe zamknięcie kont

Opłata transakcyjna jest wyższa niż na innych platformach

Trudny dostęp do obsługi klienta

Ceny Square

Free Forever

Dodatkowo: 29 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Premium: 79 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Square

G2: 4,7/5 (789 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (610 recenzji)

10. Shopify (najlepsze rozwiązanie do zarządzania platformą e-commerce)

Shopify to aplikacja niezbędna dla każdej małej firmy, która chce zaistnieć w Internecie. Zawiera wszystkie narzędzia i technologie potrzebne do stworzenia cyfrowego sklepu.

Dla mnie cechą wyróżniającą Shopify jest łatwość obsługi. Chociaż założenie działalności online może być przytłaczające, to narzędzie w znacznym stopniu upraszcza ten proces. Dostępny jest szeroki zakres konfigurowalnych szablonów, przyjazny dla użytkownika interfejs, długa lista integracji z aplikacjami innych firm, które maksymalizują wydajność sklepu, oraz wbudowany system POS zapewniający płynną sprzedaż.

Oprócz tego Shopify pozwala rozwijać działalność dzięki organicznej optymalizacji SEO, mediom społecznościowym i narzędziom do marketingu treści. Już sama ta funkcja sprawia, że jest to jedna z najlepszych aplikacji dla małych firm.

Najlepsze funkcje Shopify

Wybierz jeden z wielu dostosowywalnych szablonów i motywów, aby stworzyć swój sklep internetowy

Otrzymuj płatności z wielu źródeł dzięki Shopify Payments

Wykorzystaj wbudowane funkcje marketingowe do zwiększenia ruchu i sprzedaży

Zarządzaj swoim sklepem z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej Shopify

Zintegruj się z solidnymi narzędziami innych firm, takimi jak HubSpot i Mailchimp

Ograniczenia Shopify

Brak dostępnego planu Free

Możliwości niestandardowej personalizacji są ograniczone, zwłaszcza w przypadku procesu realizacji transakcji i innych kluczowych stron

Ceny Shopify

Podstawowy: 39 USD/miesiąc

Shopify: 105 USD/miesiąc

Zaawansowany: 399 USD/miesiąc

Dodatkowo: 2300 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Shopify

G2: 4,4/5 (4539 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (6359 recenzji)

Zwiększ wydajność swojej małej firmy dzięki ClickUp

Zarządzanie małą firmą nigdy nie jest łatwe. Jednak ograniczone zasoby i niewielki zespół oznaczają również, że Twój wkład będzie miał ogromne znaczenie.

Dzięki odpowiedniemu zestawowi najlepszych aplikacji dla małych firm nie ma znaczenia, jak mały jest Twój zespół ani jak ograniczone są Twoje zasoby. Zawsze możesz w pełni wykorzystać to, co masz do dyspozycji.

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, ułatwia zarządzanie małą firmą poprzez usprawnienie zadań, centralizację komunikacji oraz poprawę zarządzania relacjami z klientami i wydajności zespołu. Kompleksowy zestaw funkcji zapewnia, że Twoja firma wykorzystuje najlepszą technologię, aby się rozwijać i odnosić sukcesy.

Nie czekaj więc dłużej — zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo i wypróbuj!