11 najlepszych asystentów sprzedaży opartych na AI, które zautomatyzują i skalują proces sprzedaży

Dlaczego potrzebujesz asystenta sprzedaży opartego na AI? Wyjaśnijmy to.

Procesy sprzedaży obejmują wiele zmiennych elementów każdego dnia. Utrzymanie CRM, działania następcze, podsumowania rozmów, utrzymanie potencjalnych klientów i stale rosnąca lista potencjalnych klientów, z którymi powinieneś skontaktować się w zeszłym tygodniu? To naprawdę dużo.

A oto najważniejsze: pomimo większych zasobów technologicznych, realizacja celów sprzedażowych wykazuje tendencję spadkową. Według raportu Salesforce „State of Sales” tylko 28% czasu przedstawiciela handlowego poświęcone jest na sprzedaż. Reszta czasu tracona jest na wprowadzanie danych i zarządzanie potencjalnymi klientami.

Wyobraź sobie teraz, że masz asystenta (lub pięciu), który pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pamięta o każdym dalszym działaniu, personalizuje każdą wiadomość, a nawet ostrzega Cię, które transakcje mogą się nie powieść, zanim to nastąpi.

Oprogramowanie AI do obsługi sprzedaży wnosi inteligencję do każdego etapu procesu sprzedaży. Pomyśl o ocenie potencjalnych klientów, inteligentnym kontakcie z klientami, analizie rozmów w czasie rzeczywistym i wykrywaniu ryzyka związanego z transakcjami.

Najlepsze oprogramowanie AI do wsparcia sprzedaży w skrócie

Poniżej znajduje się krótkie zestawienie najlepszych programów AI do wsparcia sprzedaży, które pomoże Ci wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do potrzeb Twojego zespołu.

Poniżej znajduje się krótkie zestawienie najlepszych programów AI do wsparcia sprzedaży, które pomoże Ci wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do potrzeb Twojego zespołu.

Czym jest asystent sprzedaży oparty na AI?

Asystent sprzedaży oparty na AI to współpracownik, o którym marzy każdy przedstawiciel handlowy — osoba, która zajmuje się nudnymi aspektami sprzedaży, dzięki czemu można skupić się na rozmowach, które faktycznie przyczyniają się do zawarcia transakcji.

Wyobraź sobie: kończysz rozmowę telefoniczną i zamiast gorączkowo robić notatki lub aktualizować CRM, wszystko jest już zapisane. Podsumowanie czeka w Twoim obszarze roboczym. Najważniejsze szczegóły są wyróżnione. Utworzono zadania do wykonania. Nie musiałeś kiwnąć palcem.

Albo pomyśl o momentach, kiedy zajmujesz się kilkunastoma transakcjami i próbujesz prowadzić śledzenie, kto czego potrzebuje. Asystent sprzedaży oparty na AI dyskretnie monitoruje wszystko. Jeśli potencjalny klient o wysokim poziomie zainteresowania przestaje się odzywać, asystent powiadamia Cię o tym. Jeśli ktoś z Twojej listy potencjalnych klientów nagle ponownie zainteresuje się ceną, asystent natychmiast zwraca Twoją uwagę na tę transakcję.

Nie ma ono na celu zastąpienia przedstawiciela handlowego; narzędzia te eliminują zakłócenia, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mogą wykonywać tę część pracy, którą mogą wykonać tylko ludzie.

💟 Przykład: Jako oparty na sztucznej inteligencji towarzysz pracy na komputerze, ClickUp Brain MAX może zapewnić liderom sprzedaży przewagę konkurencyjną. Dzięki głębokiej integracji z systemem CRM, e-mailami, kalendarzami i dokumentami sprzedażowymi, Brain MAX zawsze ma pełny kontekst dotyczący Twoich potencjalnych klientów, transakcji i aktywności zespołu. Wystarczy wypowiedzieć aktualizacje lub pytania za pomocą funkcji zamiany mowy na tekst, a Brain MAX natychmiast zapisze notatki, zaplanuje działania następcze i pobierze odpowiednie informacje o kliencie. Proaktywnie wyszukuje możliwości, sygnalizuje ryzyko i sugeruje kolejne kroki, pomagając zaoszczędzić czas i szybciej finalizować transakcje. Dzięki Brain MAX liderzy sprzedaży zyskują prawdziwie kontekstowego asystenta, który dba o porządek, umożliwia podejmowanie działań i zawsze jest o krok do przodu.

Jak działają asystenci sprzedaży oparci na AI

Asystenci sprzedaży oparci na AI działają, pozostając w stałym kontakcie z każdym elementem cyklu pracy sprzedaży — rozmowami telefonicznymi, e-mailami, zadaniami, systemem CRM — i oferując wsparcie w momentach, kiedy jest ono najbardziej potrzebne.

Zaczynają od słuchania. Po każdej rozmowie AI rozkłada ją na części i ponownie składa w przejrzysty, uporządkowany sposób. Przedstawiciel handlowy nie musi niczego odtwarzać ani zgadywać, co zostało powiedziane — AI już uchwyciła oś czasu, problemy i kolejne kroki.

Wtedy AI zaczyna patrzeć w przyszłość. Zauważa, kiedy transakcje nie przebiegają zgodnie z Twoimi zwyczajowymi schematami. Jeśli zazwyczaj otrzymujesz odpowiedź w ciągu dwóch dni, a jeden z potencjalnych klientów nagle przestaje się odzywać, AI nie czeka. Stuka Cię w ramię i mówi: „Hej, ten klient może wymagać uwagi”.

W miarę upływu dnia asystent oferuje Ci wsparcie w drobnych sprawach, które zazwyczaj spowalniają pracę przedstawicieli handlowych. Kiedy patrzysz na pusty szablon wiadomości e-mail, AI oferuje punkt wyjścia. Kiedy posuwasz się naprzód w sprawie transakcji, aktualizuje ona wszystkie miejsca, w których szczegóły mają znaczenie — Twój CRM, prognoza, przypomnienia — bez konieczności przechodzenia między trzema zakładkami.

Wynikiem jest to, że wszystko pozostaje w połączeniu i aktualizowane. A przedstawiciel handlowy może skupić się na pracy, która faktycznie generuje przychody.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu AI do obsługi sprzedaży?

Jeśli szukasz skutecznych sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie sprzedaży, zwróć uwagę na te niezbędne funkcje narzędzia AI do sprzedaży:

Prognozowanie potencjalnych klientów za pomocą AI: pomaga zespołowi skupić się na transakcjach, które mają największe szanse na realizację, poprzez analizę sygnałów behawioralnych, danych historycznych i trendów w procesie sprzedaży, co pozwala ograniczyć czas poświęcany na potencjalnych klientów o niskim prawdopodobieństwie konwersji i poprawić dokładność prognozy.

Płynna automatyzacja: automatyzuje rutynowe, powtarzalne zadania, takie jak wysyłanie e-maili z informacjami zwrotnymi, rejestrowanie połączeń, planowanie spotkań i aktualizacje procesu sprzedaży, aby zmniejszyć nakłady administracyjne.

Inteligencja konwersacyjna: analizuje ton, proporcje rozmów, zastrzeżenia i wzmianki o konkurencji, aby pomóc menedżerom szkolić przedstawicieli handlowych i ulepszać komunikację na dużą skalę.

Pomoc w tworzeniu zawartości: Tworzy spersonalizowane e-maile sprzedażowe, wideo demonstracyjne i skrypty przy użyciu AI bez utraty jakości komunikatu lub głosu marki.

Głęboka integracja CRM i stosu technologicznego: płynnie łączy się z narzędziami CRM, komunikacyjnymi i do przesyłania wiadomości, aby uniknąć ręcznych ustawień lub utraty danych potencjalnych klientów.

Skalowalność i doświadczenie użytkownika: Rozwijaj się wraz ze swoim zespołem, korzystając z platformy, która pozostaje intuicyjna, konfigurowalna i zapewnia rzeczywistą wartość dodaną, nawet gdy proces sprzedaży ewoluuje.

Zapoznaj się z najlepszymi narzędziami AI dla sprzedaży, które pomagają zespołom sprzedażowym śledzić i finalizować transakcje z większą precyzją.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesów sprzedaży i komunikacji z klientami)

Ujednolicaj wszystkie procesy sprzedaży za pomocą ClickUp Brain w jednym obszarze roboczym opartym na AI.

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, które łączy zadania, procesy, komunikację zespołową i narzędzia AI w jednym miejscu. Zamiast przełączać się między CRM, notatkami z rozmów, folderami z materiałami sprzedażowymi i e-mailami z informacjami zwrotnymi, możesz zarządzać całym procesem sprzedaży bezpośrednio z ClickUp.

W centrum tego wszystkiego znajduje się ClickUp for Sales Teams, obszar roboczy z wbudowanym systemem CRM, który usprawnia i automatyzuje cały proces sprzedaży. Możesz przypisywać potencjalnych klientów, ustawiać działania następcze, tworzyć pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, aby śledzić wyniki sprzedaży za pomocą generowanych przez AI zadań ClickUp, korzystając z konfigurowalnych cykli pracy i szablonów lejków sprzedażowych, aby Twoi przedstawiciele handlowi mogli skupić się na sprzedaży.

ClickUp Brain w połączeniu z Brain Agent, AI Notetaker i niestandardowymi agentami AI usprawnia wszystkie cykle pracy. Jako wbudowany, kontekstowy asystent AI w ClickUp, generuje podsumowania rozmów, szkice wiadomości e-mail i transkrypcje, wykorzystując tę samą generatywną sztuczną inteligencję w sprzedaży, która obecnie redefiniuje strategie outboundowe. W ten sposób ClickUp Brain pomaga zmniejszyć tarcia między punktami kontaktu, łącząc wszystkie cykle pracy, zapewniając szybsze przekazywanie zadań i bardziej przejrzystą realizację każdej transakcji.

Gdy Twój zespół opracuje strukturę zadań, ClickUp Automations and Agents pomoże mu odciążyć się, dzięki czemu jest to doskonałe rozwiązanie dla zespołów poszukujących narzędzi do automatyzacji sprzedaży, które ograniczają ilość żmudnych zadań. Zamiast ręcznie aktualizować etapy transakcji lub przypisywać działania następcze, możesz skonfigurować proste cykle pracy typu „jeśli to, to tamto”, które są wyzwalaczami.

Przypisuj zadania, gdy potencjalny klient osiąga nowy etap, aktualizuj statusy po spotkaniach lub wysyłaj powiadomienia, gdy transakcje tracą na aktualności. To prosty sposób na ograniczenie pracy administracyjnej i realizację większej liczby transakcji bez opóźnień.

Oto jak skonfigurować niestandardowych agentów, aby zautomatyzować cykl pracy. ⬇️

ClickUp dla zespołów sprzedaży wykracza poza zwykłe zarządzanie zadaniami i automatyzację. Łączy wszystko w jednym scentralizowanym obszarze roboczym, w tym śledzenie potencjalnych klientów, współpracę, raportowanie i przekazywanie zadań kierownictwu. Możesz tworzyć pulpity wydajności, dostosowywać cele sprzedażowe i zapewnić, że każdy przedstawiciel handlowy pozostaje odpowiedzialny za cały proces sprzedaży.

Gotowy do użycia system Sales Tracker szablon firmy ClickUp zapewnia wizualną strukturę do monitorowania etapów potencjalnych klientów, działań przedstawicieli handlowych i trendów wydajności w czasie rzeczywistym.

Możesz zapoznać się z naszym szablonem CRM sprzedaży do zarządzania kontami i transakcjami lub szablonem planu sprzedaży, aby nakreślić strategie sprzedaży, cele zespołu, plany kontaktów i kamienie milowe dotyczące przychodów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wiele modeli AI zapewniających zaawansowane wsparcie: przełączaj się między modelami AI, takimi jak Claude, Gemini i ChatGPT, aby uzyskać odpowiednią pomoc — niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkich podsumowań, głębszej analizy, pomocy w tworzeniu wiadomości e-mail czy przygotowania do rozmowy.

ClickUp Clips do asynchronicznych prezentacji: Nagrywaj krótkie przewodniki, objaśnienia dotyczące produktów lub spersonalizowane prezentacje sprzedażowe za pomocą Clips. AI automatycznie transkrybuje i podsumowuje je, ułatwiając udostępnianie asynchronicznych aktualizacji potencjalnym klientom, którzy wolą oglądać je w dogodnym dla siebie czasie. Nagrywaj krótkie przewodniki, objaśnienia dotyczące produktów lub spersonalizowane prezentacje sprzedażowe za pomocą Clips. AI automatycznie transkrybuje i podsumowuje je, ułatwiając udostępnianie asynchronicznych aktualizacji potencjalnym klientom, którzy wolą oglądać je w dogodnym dla siebie czasie.

ClickUp Chat do zintegrowanej komunikacji: Dzięki widokowi czatu możesz przechowywać rozmowy, aktualizacje dotyczące transakcji, pytania i informacje dotyczące wewnętrznej koordynacji w jednym miejscu. Przedstawiciele handlowi nie muszą przełączać się między Slackiem, e-mailem i komentarzami w CRM — wszystko pozostaje w ramach zadania ClickUp powiązanego z transakcją. Dzięki widokowi czatu możesz przechowywać rozmowy, aktualizacje dotyczące transakcji, pytania i informacje dotyczące wewnętrznej koordynacji w jednym miejscu. Przedstawiciele handlowi nie muszą przełączać się między Slackiem, e-mailem i komentarzami w CRM — wszystko pozostaje w ramach zadania ClickUp powiązanego z transakcją.

Niestandardowe pulpity nawigacyjne zapewniające widoczność w sprzedaży: Twórz Twórz pulpity nawigacyjne sprzedaży w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Dashboards , aby wizualizować status potencjalnych klientów, wyniki zespołu, tempo zawierania transakcji i prognozy bez konieczności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych lub przełączania się między narzędziami.

Dokumenty powiązane z transakcjami: Przechowuj notatki dotyczące odkryć, propozycje lub przewodniki dotyczące wdrażania bezpośrednio powiązane z odpowiednimi zadaniami, korzystając z Przechowuj notatki dotyczące odkryć, propozycje lub przewodniki dotyczące wdrażania bezpośrednio powiązane z odpowiednimi zadaniami, korzystając z ClickUp Docs , aby Twój zespół miał pełny kontekst na każdym etapie cyklu transakcji.

Pola niestandardowe i statusy: Dostosuj cykl pracy sprzedaży, dodając pola niestandardowe, takie jak wielkość transakcji, źródło potencjalnego klienta lub priorytet, i śledź każdą szansę sprzedaży dzięki przejrzystym statusom postępów dostosowanym do etapów cyklu pracy sprzedaży.

Integracja poczty elektronicznej i kalendarza: wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail bezpośrednio z poziomu zadań, synchronizuj spotkania z Kalendarzem Google lub Outlook i utrzymuj komunikację związaną z transakcjami bez konieczności przełączania się między platformami dzięki wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail bezpośrednio z poziomu zadań, synchronizuj spotkania z Kalendarzem Google lub Outlook i utrzymuj komunikację związaną z transakcjami bez konieczności przełączania się między platformami dzięki funkcji zarządzania projektami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Formularze ClickUp do pozyskiwania potencjalnych klientów: Zbieraj wysokiej jakości potencjalnych klientów za pomocą markowych formularzy, które są bezpośrednio wprowadzane do Twojego obszaru roboczego — automatycznie twórz zadania, przypisuj przedstawicieli handlowych i wyzwalaj cykle pracy w momencie, gdy potencjalny klient wypełni formularz.

Ograniczenia ClickUp

Dostęp do zaawansowanych funkcji AI jest ograniczony do planów cenowych wyższego poziomu, co może ograniczać jego stosowanie w mniejszych zespołach o mniejszych budżetach lub prostszych zastosowaniach.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Automatyzacja i pola niestandardowe. Te dwie funkcje są kluczowe dla ClickUp i pozwalają naszej organizacji zaoszczędzić mnóstwo czasu. Pomagają nam one tworzyć szablony wiadomości e-mail i wysyłać automatyczne wiadomości e-mail poprzez aktualizację pól niestandardowych.

Automatyzacja i pola niestandardowe. Te dwie funkcje są kluczowe dla ClickUp i pozwalają naszej organizacji zaoszczędzić mnóstwo czasu. Pomagają nam one tworzyć szablony wiadomości e-mail i wysyłać automatyczne wiadomości e-mail poprzez aktualizację pól niestandardowych.

2. Clari (najlepsze do prognozowania przychodów i zapewniania widoczności procesu sprzedaży)

za pośrednictwem Clari

Clari to platforma do koordynacji przychodów, która głęboko integruje AI z działaniami sprzedażowymi, zarządzaniem procesem sprzedaży, kontrolą transakcji, prognozą i utrzymaniem klientów.

Funkcje prognozowania oparte na AI zapewniają dokładność na poziomie przedsiębiorstwa dzięki analizie trendów historycznych, działań na poziomie transakcji i sygnałów w czasie rzeczywistym. Ryzykowne transakcje są wcześnie sygnalizowane i wspierane przez kroki naprawcze kierowane przez AI.

Ponadto agenci ds. kontroli transakcji i analizy trendów pomagają kierownikom sprzedaży wykrywać transakcje, które utknęły w martwym punkcie lub są zagrożone, zanim wpłyną one na przychody.

Najlepsze funkcje Clari

Skorzystaj z predykcyjnych prognoz sprzedaży Clari, aby zestawiać prognozy poszczególnych przedstawicieli handlowych i kadry kierowniczej, z poziomami pewności opartymi na aktywności na poszczególnych etapach transakcji, wielowątkowości i historycznych wskaźnikach zamknięcia transakcji.

Przeanalizuj zmiany w potencjale sprzedaży z tygodnia na tydzień, transakcje, które utknęły w martwym punkcie, oraz wzorce aktywności przedstawicieli handlowych, takie jak częstotliwość wysyłania e-maili lub spotkań, aby proaktywnie szkolić i realokować wysiłek tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny.

Dostosuj zespoły ds. wprowadzania produktów na rynek do ustrukturyzowanych, cotygodniowych cykli przychodów, które łączą przeglądy prognoz, kontrole stanu potencjalnych klientów i rozmowy dotyczące zobowiązań, zapewniając odpowiedzialność zespołów ds. sprzedaży, marketingu i powodzenia klienta.

Ograniczenia Clari

Przełączanie się między platformami może być uciążliwe, a brak połączonych struktur zespołów sprawia, że raportowanie i analiza danych są bardziej ręczne i czasochłonne.

Ceny Clari

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Clari

G2: 4,6/5 (ponad 5400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Co o Clari mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Możliwość przeglądania danych, filtrowania według przedstawicieli handlowych lub kont oraz tworzenia niestandardowych pulpitów nawigacyjnych znacznie uprościła nasz cykl pracy. Ponadto prognozy AI firmy Clari są solidnym źródłem informacji, z którego regularnie korzystamy, dzięki czemu nasz proces prognozowania jest bardziej inteligentny i niezawodny.

Możliwość przeglądania danych, filtrowania według przedstawicieli handlowych lub kont oraz tworzenia niestandardowych pulpitów nawigacyjnych znacznie uprościła nasz cykl pracy. Ponadto prognozy AI firmy Clari są solidnym źródłem informacji, z którego regularnie korzystamy, dzięki czemu nasz proces prognozowania jest bardziej inteligentny i niezawodny.

3. Gong (najlepsze rozwiązanie do uzyskiwania szczegółowych informacji na temat realizacji transakcji i analizy rozmów)

za pośrednictwem Gong

Gong rejestruje, transkrybuje i analizuje interakcje z klientami, w tym konferencje internetowe, rozmowy telefoniczne i e-maili, aby wydobyć kluczowe informacje z rzeczywistych rozmów.

Syntezuje ponad 300 sygnałów zakupowych, aby ocenić kondycję transakcji i generować dokładniejsze prognozy niż same pola CRM. Jego pulpity nawigacyjne sygnalizują transakcje wstrzymanych lub zagrożonych, aby zwiększyć widoczność potencjalnych klientów dla zespołów ds. przychodów.

Gong integruje się z systemami CRM, takimi jak Salesforce, HubSpot i Microsoft Dynamics, a także z kalendarzami (G Suite, Office 365), Slackiem i Zoomem, aby wzbogacić dane CRM o informacje uzyskane z zapisanych interakcji z klientami.

Najlepsze funkcje Gong

Uzyskaj widok realizacji transakcji, który przedstawia działania przedstawicieli handlowych, zaangażowanie interesariuszy i aktualność komunikacji w odniesieniu do każdej okazji.

Automatycznie wyświetlaj kluczowe momenty coachingowe na podstawie wskaźników, takich jak współczynniki rozmów, obsługa zastrzeżeń, wzmianki o konkurencji i niestandardowe narzędzia śledzące, które odzwierciedlają Twoją metodologię sprzedaży.

Wykrywaj spadki zaangażowania kupujących lub pojedyncze wątki rozmów za pomocą wizualnych map cieplnych, pomagając liderom interweniować, zanim więcej transakcji straci na atrakcyjności.

Limits of Gong

Wartość platformy zależy od jej przyjęcia przez kierownictwo — bez konsekwentnego wykorzystania w coachingu i przeglądach potencjalnych klientów, wnioski oparte na danych często pozostają niewykorzystane na poziomie przedstawicieli handlowych.

Ceny Gong

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Gong

G2: 4,8/5 (ponad 6200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Co o Gong mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Gong nie tylko nagrywa rozmowy, abyś mógł je później odsłuchać i przejrzeć. Transkrybuje również rozmowy, dzięki czemu możesz wyszukiwać słowa kluczowe i przejść bezpośrednio do wybranego fragmentu rozmowy. Możesz rozpocząć cykle pracy za pomocą Gong Engage, aby mieć kontrolę nad potencjalnymi klientami, a wszystko to integruje się z naszym e-mailem, telefonami i CRM.

Gong nie tylko nagrywa rozmowy, abyś mógł je później odsłuchać i przejrzeć. Transkrybuje również rozmowy, dzięki czemu możesz wyszukiwać słowa kluczowe i przejść bezpośrednio do wybranego fragmentu rozmowy. Możesz rozpocząć cykle pracy za pomocą Gong Engage, aby mieć kontrolę nad potencjalnymi klientami, a wszystko to integruje się z naszym e-mailem, telefonami i CRM.

4. Salesforce Sales Cloud z Einstein Copilot (najlepsze rozwiązanie dla AI klasy Enterprise w całym obszarze przychodów)

za pośrednictwem Salesforce

Platforma Salesforce Sales Cloud łączy konta, kontakty, historię i interakcje w jednym, skonsolidowanym profilu, umożliwiającym świadome działania, oraz wyświetla na bieżąco zmiany dotyczące wielkości, etapu i dynamiki transakcji, co pozwala na proaktywne interwencje.

Narzędzia Agentforce AI agents & Sales Coach są wbudowane w cykle pracy, aby dostosować sztuczną inteligencję do ludzkich umiejętności sprzedażowych, pomagając sprzedawcom w badaniach w czasie rzeczywistym, doradztwie w zakresie komunikacji, automatyzacji aktualizacji statusu i symulowanym coachingu negocjacyjnym.

Einstein Copilot wykorzystuje AI do ustalania priorytetów potencjalnych klientów i transakcji o wysokim potencjale w oparciu o prawdopodobieństwo konwersji oraz przedstawia informacje dotyczące rozmów i powiązań, aby uzyskać głębszy kontekst potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje Salesforce Sales Cloud

Koordynuj kolejne kroki w obszarach sprzedaży, obsługi klienta i marketingu za pomocą Einstein Copilot, generując inteligentne działania następcze w oparciu o ujednoliconą aktywność klientów.

Skorzystaj z Einstein 1 Studio, aby tworzyć specyficzne dla organizacji podpowiedzi AI z kontrolami zgodności, które zapewniają bezpieczny dostęp do danych CRM bez narażania LLM stron trzecich.

Automatycznie rejestruj wiadomości e-mail, notatki ze spotkań i podsumowania rozmów telefonicznych, aby wyeliminować nakłady administracyjne i wykorzystać AI do analizy danych w celu udoskonalenia prognoz dotyczących terminów zamknięcia transakcji i dokładności prognoz dotyczących potencjalnych klientów.

Ograniczenia Salesforce Sales Cloud

Czasami strony lub raporty mogą się wolno ładować, zwłaszcza w przypadku dużych zbiorów danych lub złożonych pulpitów nawigacyjnych.

Ceny Salesforce Sales Cloud

Pakiet startowy: 25 USD miesięcznie/użytkownik (rozliczane rocznie)

Pakiet Pro Suite: 100 USD miesięcznie/użytkownik (rozliczane rocznie)

Enterprise: 175 USD miesięcznie/użytkownik (rozliczane rocznie)

Unlimited: 350 USD miesięcznie/użytkownik (rozliczane rocznie)

Agentforce 1 Sales: 550 USD miesięcznie/użytkownik (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (ponad 23 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 18 800 recenzji)

Co mówią o Salesforce Sales Cloud użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Salesforce Sales Cloud naprawdę ułatwia mi zarządzanie potencjalnymi klientami, kontaktami i transakcjami w jednym miejscu. Podoba mi się to, że mogę sprawdzić, na jakim etapie znajduje się każda transakcja, otrzymywać przypomnienia o działaniach następczych oraz śledzić swoje zadania i działania. Bardzo pomocne są również pulpity nawigacyjne i raporty.

Salesforce Sales Cloud naprawdę ułatwia mi zarządzanie potencjalnymi klientami, kontaktami i transakcjami w jednym miejscu. Podoba mi się to, że mogę sprawdzić, na jakim etapie znajduje się każda transakcja, otrzymywać przypomnienia o działaniach następczych oraz śledzić swoje zadania i działania. Bardzo pomocne są również pulpity nawigacyjne i raporty.

5. HubSpot Sales Hub (najlepsze rozwiązanie dla skalowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz zespołów sprzedaży przychodzącej)

za pośrednictwem HubSpot

HubSpot Sales Hub zapewnia strukturę i widoczność na początku lejka sprzedażowego, dzięki czemu doskonale nadaje się dla zespołów skalujących swoje działania inboundowe. Platforma wyróżnia się poprzez ujednolicenie danych marketingowych i sprzedażowych, umożliwiając angażowanie potencjalnych klientów w kontekście, bez konieczności przełączania się między wieloma narzędziami.

Wbudowane narzędzia AI pomagają w ustalaniu priorytetów transakcji, analizie połączeń i wspieraniu przedstawicieli handlowych, jednocześnie przekazując aktualizacje w czasie rzeczywistym do centralnego systemu CRM. Dla zespołów, które chcą szybko się rozwijać, HubSpot zmniejsza potrzebę stosowania dodatkowych narzędzi AI do sprzedaży dzięki swojemu kompleksowemu interfejsowi.

Dla mniejszych zespołów sprzedażowych HubSpot jest często pierwszym krokiem do osiągnięcia dojrzałości operacyjnej. Oferuje on wstępnie skonfigurowane przepływy automatyzacji, podręczniki sprzedaży i szablony procesów sprzedaży, które pomagają zespołom działać szybko, bez konieczności polegania na programistach lub narzędziach zewnętrznych. W miarę rozwoju organizacji sprzedaży można łatwo dodawać bardziej zaawansowane funkcje, takie jak analiza rozmów, coaching rozmów telefonicznych i przypisywanie przychodów.

Najlepsze funkcje HubSpot Sales Hub

Uzyskaj dostęp do wspólnej skrzynki odbiorczej z kontekstem generowanym przez AI, która zapewnia połączenie przedstawicieli handlowych z każdą rozmową i punktem kontaktu.

Prowadź przedstawicieli handlowych przez ustrukturyzowane odkrywanie i obsługę zastrzeżeń, korzystając z niestandardowych szablonów i podpowiedzi generowanych przez AI dzięki modułowi Sales Playbooks.

Wykorzystaj wbudowaną funkcję analizy rozmów, aby nagrywać, transkrybować i przyczepiać etykiety do rozmów pod kątem pojawiających się wzmianek kluczowych i możliwości szkoleniowych bezpośrednio w systemie CRM.

Limity HubSpot Sales Hub

Duże bazy danych lub bardzo aktywne Teams mogą zauważyć opóźnienia podczas ładowania rekordów, przełączania potoków lub synchronizacji danych.

Ceny HubSpot Sales Hub

Bezpłatne narzędzia

Sales Hub Starter: 15 USD miesięcznie/użytkownik

Platforma dla początkujących klientów : 20 USD miesięcznie/użytkownik

Sales Hub Professional: 100 USD miesięcznie/użytkownik

Sales Hub Enterprise: 150 USD miesięcznie/użytkownik

Oceny i recenzje HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (ponad 12 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 480 recenzji)

Co mówią o HubSpot Sales Hub użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Jako właściciel małej firmy najbardziej podoba mi się w HubSpot Sales Hub to, jak bardzo ułatwia zarządzanie potencjalnymi klientami i działaniami następczymi. Śledzenie wiadomości e-mail, proces sprzedaży i przypomnienia o zadaniach pomagają mi zachować porządek bez konieczności posiadania dużego zespołu sprzedaży. Jest to narzędzie przyjazne dla użytkownika, a funkcje automatyzacji pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, zwłaszcza podczas obsługi wielu klientów.

Jako właściciel małej firmy najbardziej podoba mi się w HubSpot Sales Hub to, jak bardzo ułatwia zarządzanie potencjalnymi klientami i działaniami następczymi. Śledzenie wiadomości e-mail, proces sprzedaży i przypomnienia o zadaniach pomagają mi zachować porządek bez konieczności posiadania dużego zespołu sprzedaży. Jest to narzędzie przyjazne dla użytkownika, a funkcje automatyzacji pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, zwłaszcza podczas obsługi wielu klientów.

6. Lavender (najlepsze rozwiązanie do poprawy skuteczności zimnych e-maili)

za pośrednictwem Lavender

Jako narzędzie do marketingu e-mailowego oparte na sztucznej inteligencji, Lavender zapewnia natychmiastowe wskazówki bezpośrednio w Twoim kliencie poczty e-mail (Gmail, Outlook, rozszerzenie Chrome itp.), sugerując ulepszenia w zakresie skuteczności tematu wiadomości, struktury zdań, tonu i czytelności.

Podczas pisania narzędzie pobiera dane potencjalnych klientów, informacje o ich cechach osobowości, aktualności i kontekście firmy, aby generować sugestie personalizacji w czasie rzeczywistym, które pomagają tworzyć bardziej angażujące wprowadzenia i propozycje wartości dostosowane do każdego odbiorcy.

Zapewnia ono również wskaźniki wydajności e-maila, a także analizę trendów i raportowanie KPI w zakresie wskaźników otwarć, odpowiedzi i nastrojów, co pozwala na lepszą optymalizację kampanii.

Najlepsze funkcje Lavender

Skorzystaj z funkcji analizy wiadomości e-mail w przeglądarce, aby oceniać ton, nastrój i strukturę wiadomości w czasie rzeczywistym oraz zwiększać skuteczność komunikatów.

Uzyskaj spersonalizowane sugestie dotyczące wprowadzeń niestandardowych dostosowanych do konkretnych kontaktów, analizując profile LinkedIn, dotychczasowe interakcje z klientami i notatki CRM.

Wizualizuj analizy zespołu na pulpicie nawigacyjnym, takie jak dane dotyczące odpowiedzi według przedstawiciela, tematu wiadomości i stopnia personalizacji, aby opracować skuteczne strategie coachingowe.

Lavender limits

Niektórzy użytkownicy uważali, że limit informacji zwrotnych dostarczanych przez narzędzie ogranicza się zazwyczaj do krytyki długości zdań, zamiast oferować znaczące ulepszenia.

Ceny Lavender

Podstawowy: Free Forever

Pakiet startowy: 29 USD miesięcznie/użytkownik

Indywidualny Pro: 49 USD miesięcznie/użytkownik

Plan zespołowy: 99 USD miesięcznie/użytkownik

Oceny i recenzje Lavender

G2: 4,8/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Lavender mówią użytkownicy w praktyce?

Oto recenzja G2:

Bardzo pomocne jest uzyskiwanie informacji zwrotnych (opartych na najlepszych praktykach) dotyczących wiadomości e-mail w czasie rzeczywistym. Asystent personalizacji świetnie nadaje się również do szybkiego personalizowania wiadomości e-mail dla potencjalnych klientów.

Bardzo pomocne jest uzyskiwanie informacji zwrotnych (opartych na najlepszych praktykach) dotyczących wiadomości e-mail w czasie rzeczywistym. Asystent personalizacji świetnie nadaje się również do szybkiego personalizowania wiadomości e-mail dla potencjalnych klientów.

7. Regie. ai (najlepsze do tworzenia zawartości sprzedażowej opartej na AI)

za pośrednictwem Regie.ai

Regie to platforma sprzedaży oparta na AI, która łączy w jednym narzędziu pozyskiwanie potencjalnych klientów, kontaktowanie się z nimi, wzbogacanie bazy danych, ustalanie priorytetów na podstawie intencji oraz równoległe wybieranie numerów. Wykorzystuje ona model „3 P” — Persona, Pain Point, Value Proposition — aby dostosować każdą wiadomość do odpowiednich informacji o kupującym i zwiększyć zaangażowanie.

AI Assistant i Rapid Writer firmy Regie pomagają generować tematy wiadomości, wprowadzenia, propozycje wartości, skrypty rozmów, wiadomości InMail i wiele innych zawartości wspierających sprzedaż. Możesz również skorzystać z funkcji bloków, aby zapisać skuteczne wprowadzenia i tematy wiadomości, a następnie wykorzystać je ponownie w kampaniach, zapewniając spójność i szybkość działania.

Najlepsze funkcje Regie. ai

Twórz całe cykle pracy wychodzące za pomocą interfejsu Campaign Builder z funkcją „przeciągnij i upuść”, korzystając z zawartości generowanej przez AI, dostosowanej do każdej osoby i etapu zakupu.

Jako silnik oceny zawartości, który ocenia projekty na podstawie wskaźników zaangażowania z poprzednich kampanii, aby sugerować alternatywne rozwiązania o wysokiej skuteczności.

Scentralizuj skuteczne skrypty i sekwencje w bibliotece zawartości dostępnej dla całego zespołu, zapewniając spójność komunikatów między przedstawicielami handlowymi.

Ograniczenia Regie. ai

Kilku użytkowników dokonało raportowania, że wiadomości mogą brzmieć mechanicznie i często wydają się mniej naturalne, co wymaga ręcznej edycji w celu nadania im bardziej ludzkiego charakteru.

Ceny Regie. ai

Agenci AI: od 35 000 USD

Agenci AI + dialer AI: od 35 000 USD

RegieOne: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Regie. ai

G2: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Regie. ai prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Jeśli chodzi o dostarczalność wiadomości e-mail, Regie. AI pomaga mi przeformułować zawartość, pozostając wiernym naszej propozycji wartości. Pomaga mi również dostosować zawartość na dużą skalę, pobierając informacje dotyczące konkretnej firmy lub osoby. Dzięki temu zaoszczędziłem mnóstwo czasu przy tworzeniu spersonalizowanej zawartości.

Jeśli chodzi o dostarczalność wiadomości e-mail, Regie. AI pomaga mi przeformułować zawartość, pozostając wiernym naszej propozycji wartości. Pomaga mi również dostosować zawartość na dużą skalę, pobierając informacje dotyczące konkretnej firmy lub osoby. Dzięki temu zaoszczędziłem mnóstwo czasu przy tworzeniu spersonalizowanej zawartości.

8. Clay (najlepsze do poszukiwania potencjalnych klientów i wzbogacania bazy potencjalnych klientów)

za pośrednictwem Clay

Clay integruje ponad 50–130 źródeł danych (np. Clearbit, Apollo, Hunter, BuiltWith), wykorzystując podejście kaskadowe i automatycznie przechodząc przez źródła.

Narzędzie AI research agent, Claygent, przeszukuje strony internetowe, technologie, wiadomości dotyczące finansowania lub zawartość blogów, aby pomóc zespołom sprzedaży uzyskać wgląd bezpośrednio z aktywności potencjalnych klientów w Internecie.

Oferuje również wsparcie dla natywnych integracji z systemami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot, a także narzędziami do kontaktów z klientami, takimi jak Outreach.io lub Salesloft, za pośrednictwem Zapier/webhooks.

Najlepsze funkcje Clay

Otrzymuj aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące pól kontaktowych i firmowych, korzystając z publicznych źródeł i API, aby uzyskać bardziej aktualne dane do celowania.

Generuj niestandardowe fragmenty, takie jak tematy do przełamania lodów lub odniesienia do problemów, na dużą skalę.

Skorzystaj z wizualnego kreatora cyklu pracy, aby umożliwić użytkownikom bez wiedzy technicznej automatyzację wyzwalaczy poszukiwania potencjalnych klientów w oparciu o zachowania lub intencje kupujących.

Ograniczenia gliny

Import danych do istniejących baz danych nie jest tak płynny, jak mógłby być, i wymaga zwyczajowego wysiłku związanego z łączeniem danych i obsługą duplikatów.

Ceny Clay

Free

Pakiet startowy: 149 USD miesięcznie/użytkownik

Explorer: 349 USD miesięcznie/użytkownik

Pro: 800 USD miesięcznie/użytkownik

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Clay

G2: 4,9/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Clay mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Clay zdemokratyzował programowe, zautomatyzowane pozyskiwanie potencjalnych klientów, wzbogacanie, badanie i kontaktowanie się z nimi. Rozwój technologii sprzedaży jest teraz znacznie bardziej dostępny dla osób niebędących programistami, takich jak ja.

Clay zdemokratyzował programowe, zautomatyzowane pozyskiwanie potencjalnych klientów, wzbogacanie, badanie i kontaktowanie się z nimi. Rozwój technologii sprzedaży jest teraz znacznie bardziej dostępny dla osób niebędących programistami, takich jak ja.

9. Dialpad (najlepsze rozwiązanie do zarządzania rozmowami sprzedażowymi oparte na AI)

za pośrednictwem Dialpad

Oparta na autorskim modelu LLM (DialpadGPT) firmy Dialpad, wyszkolonym na ponad 6 miliardach minut rozmów biznesowych, platforma ta umożliwia dokładną transkrypcję mowy na tekst, analizę nastrojów, śledzenie słów kluczowych i uzyskiwanie informacji na temat rozmów.

Centrum sprzedaży AI Dialpad wyposaża przedstawicieli handlowych w wskazówki dotyczące rozmów w czasie rzeczywistym oparte na tonie głosu, słowach kluczowych i czynnikach wywołujących sprzeciw. Kierownicy sprzedaży mogą ustawić wyzwalacze coachingowe dla podpowiedzi na żywo i wykorzystać nagrania i transkrypcje Dialpad do tworzenia bibliotek szkoleniowych. Jest to solidny wybór dla zespołów wykonujących wiele połączeń, które priorytetowo traktują wydajność podczas rozmów i analizę po zakończeniu rozmowy.

Najlepsze funkcje Dialpad

Włącz coaching na żywo dzięki funkcjom pomocy podczas rozmów w czasie rzeczywistym, które udzielają przedstawicielom handlowym podpowiedzi, gdy w trakcie rozmowy pojawiają się typowe argumenty sprzeciwu lub wzmianki o konkurencji.

Pozwól kierownikom sprzedaży śledzić rozmowy według tematu, etapu lub wyniku w celu przeprowadzenia szkolenia po rozmowie, korzystając z niestandardowego tagowania rozmów.

Twórz playlisty coachingowe, aby kompilować wyróżniające się fragmenty rozmów w uporządkowane moduły szkoleniowe dla przedstawicieli handlowych.

Ograniczenia Dialpad

Dokładność transkrypcji na żywo może spaść w hałaśliwym otoczeniu lub w przypadku zespołów z różnymi akcentami.

Ceny Dialpad

Standard: 27 USD miesięcznie/użytkownik

Pro: 35 USD miesięcznie/użytkownik

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Dialpad

G2: 4,4/5 (ponad 4300 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o Dialpadzie prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Możliwość przeglądania transkrypcji rozmów, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i po zakończeniu rozmowy, jest niezwykle pomocna! Możliwość powrotu do notatek/tematów z poprzedniej rozmowy jest świetną funkcją i często się przydaje.

Możliwość przeglądania transkrypcji rozmów, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i po zakończeniu rozmowy, jest niezwykle pomocna! Możliwość powrotu do notatek/tematów z poprzedniej rozmowy jest świetną funkcją i często się przydaje.

10. Apollo. io (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego pozyskiwania klientów)

za pośrednictwem Apollo.io

Apollo. io pomaga zespołom wdrażać strategie pozyskiwania klientów, od wyszukiwania potencjalnych klientów po realizację działań marketingowych. Dzięki własnej bazie danych zawierającej ponad 275 milionów kontaktów i natywnym narzędziom do sekwencjonowania, Apollo zmniejsza zależność od zewnętrznych narzędzi wzbogacających lub dialerów.

Asystent AI tego narzędzia sugeruje optymalne tematy wiadomości, zawartość i terminy na podstawie historii wyników i rzeczywistych danych sprzedażowych. Ponadto automatyzacja cyklu pracy oparta na sztucznej inteligencji umożliwia pełną automatyzację tworzenia listy potencjalnych klientów, wzbogacania jej, punktacji, wysyłania wiadomości i synchronizacji CRM w jednym usprawnionym przepływie.

Najlepsze funkcje Apollo.io

Skorzystaj z zaawansowanych filtrów wyszukiwania, aby skupić się na potencjalnych klientach wysokiej jakości, korzystając z szczegółowych atrybutów, takich jak stos technologiczny firmy, tytuł stanowiska lub sygnały rekrutacyjne.

Zautomatyzuj wielokanałowe, spersonalizowane działania marketingowe za pośrednictwem e-maila, komunikacji głosowej i serwisu LinkedIn dzięki wbudowanej funkcji śledzenia odpowiedzi.

Zainstaluj rozszerzenie Chrome, aby uzyskać szybki dostęp do danych kontaktowych i historii kontaktów bezpośrednio z serwisu LinkedIn lub skrzynki odbiorczej e-maila.

Ograniczenia Apollo.io

Czasami użytkownicy zgłaszali, że natrafiali na nieaktualne adresy e-mail lub nieprawidłowe tytuły, co wpływało na skuteczność działań marketingowych.

Ceny Apollo.io

Free

Podstawowy: 59 USD miesięcznie/użytkownik

Profesjonalny: 99 USD miesięcznie/użytkownik

Organizacja: 149 USD miesięcznie/użytkownik

Oceny i recenzje Apollo.io

G2: 4,7/5 (ponad 8900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Apollo.io prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Apollo.io naprawdę zmieniło sposób, w jaki zarządzamy naszą ścieżką sprzedaży. Najbardziej imponująca jest obszerna i dokładna baza danych kontaktowych, która ułatwia wyszukiwanie zweryfikowanych potencjalnych klientów z różnych branż. Platforma oferuje również doskonałe filtry, które pomagają nam precyzyjnie skierować nasze wysiłki na idealne profile klientów.

Apollo.io naprawdę zmieniło sposób, w jaki zarządzamy naszą ścieżką sprzedaży. Najbardziej imponująca jest obszerna i dokładna baza danych kontaktowych, która ułatwia wyszukiwanie zweryfikowanych potencjalnych klientów z różnych branż. Platforma oferuje również doskonałe filtry, które pomagają nam precyzyjnie skierować nasze wysiłki na idealne profile klientów.

11. Outreach (najlepsze rozwiązanie do obsługi sprzedaży i automatyzacji w Enterprise)

za pośrednictwem Outreach

Outreach to niezawodne narzędzie dla Enterprise, które wymagają ścisłego zarządzania, infrastruktury coachingowej i widoczności wielu zespołów w całym lejku sprzedażowym.

Narzędzie Smart Deal Assist przewiduje wyniki transakcji (z dokładnością około 81%) i proaktywnie sugeruje działania, które pozwolą utrzymać transakcje na właściwym torze. Dzięki Outreach Kaia przedstawiciele handlowi otrzymują coaching w czasie rzeczywistym, analizy wiadomości e-mail i informacje o stanie transakcji w ramach jednej zintegrowanej platformy.

Narzędzie automatycznie rejestruje wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne, spotkania i zadania w systemie CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot) oraz umożliwia porównywanie wyników i dostosowywanie strategii kontaktów z klientami.

Najlepsze funkcje Outreach

Generuj wyniki przyspieszenia transakcji, aby podkreślić luki w procesie sprzedaży, analizując aktywność, zachowanie przedstawicieli handlowych i wskaźniki odpowiedzi kupujących.

Wykorzystaj analizę rozmów na żywo, aby zapewnić coaching, automatycznie rejestrowane notatki i przypomnienia o dalszych działaniach oraz ograniczyć pracę ręczną.

Twórz raporty dotyczące wyników przedstawicieli handlowych, aby porównywać trendy w zakresie aktywności, konwersji i zaangażowania oraz identyfikować możliwości szkoleniowe.

Ograniczenia działań marketingowych

Ograniczenia techniczne, takie jak niemożność obsługi zduplikowanych rekordów (potencjalny klient i kontakt z tym samym adresem e-mail w Salesforce) mogą powodować błędy bez jasnych komunikatów, utrudniając rozwiązywanie problemów.

Ceny za działania marketingowe

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje działań marketingowych

G2: 4,3/5 (ponad 3400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Outreach prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja G2:

Dla kogoś takiego jak ja, kto koncentruje się na generowaniu potencjalnych klientów poprzez e-maile i rozmowy telefoniczne, Outreach jest moim najlepszym przyjacielem. Działa jak nauczyciel – pokazuje mi, co działa, a co nie, statystyki/analizy są przejrzyste, monitoruje moje wyniki w punktach kontaktu, dobrze rejestruje dane, a także podkreśla zadania do wykonania.

Dla kogoś takiego jak ja, kto koncentruje się na generowaniu potencjalnych klientów poprzez e-maile i rozmowy telefoniczne, Outreach jest moim najlepszym przyjacielem. Działa jak nauczyciel – pokazuje mi, co działa, a co nie, statystyki/analizy są przejrzyste, monitoruje moje wyniki w punktach kontaktu, dobrze rejestruje dane, a także podkreśla zadania do wykonania.

Korzyści płynące z wykorzystania asystentów sprzedaży opartych na AI

Asystenci sprzedaży oparci na AI sprawiają, że zespoły sprzedaży działają szybciej, są bardziej skuteczne i znacznie mniej obciążone pracą administracyjną. Nie zamykają oni transakcji w magiczny sposób, ale eliminują przeszkody, które uniemożliwiają przedstawicielom handlowym wykonywanie swojej pracy w najlepszy możliwy sposób.

Oto, co faktycznie zmienia się po wprowadzeniu AI:

Więcej czasu na sprzedaż, mniej zamieszania

Przedstawiciele handlowi w końcu odzyskują swój czas. Zamiast kończyć rozmowę 20 minutami porządkowania danych, AI już sporządziła podsumowanie, wyciągnęła wnioski dotyczące kolejnych kroków i zaktualizowała CRM. Czas ten można przeznaczyć na prawdziwe rozmowy sprzedażowe zamiast na zadania administracyjne.

Czystsze dane bez zmuszania przedstawicieli handlowych do „większej dyscypliny”.

Większość problemów związanych z CRM nie wynika z braku wysiłków, ale z braku czasu. AI wypełnia luki, rejestrując działania, aktualizując pola i zapewniając spójność danych w tle. Menedżerowie otrzymują niezawodne pulpity nawigacyjne. Przedstawiciele handlowi otrzymują system, który nie karze ich za to, że są zajęci.

Szybszy i bardziej spersonalizowany kontakt z klientami

Kiedy AI tworzy projekty wiadomości e-mail, nie generuje ona ogólnych komunikatów. Wykorzystuje ona wcześniejsze rozmowy przedstawiciela handlowego, zachowanie potencjalnego klienta oraz kontekst transakcji. Przedstawiciel handlowy nadal zatwierdza wiadomość, ale nie odczuwa już presji związanej z pustą stroną.

Wcześniejsze ostrzeżenia, gdy transakcje zaczynają się wymykać

AI dostrzega drobne sygnały, które umykają ludziom: potencjalny klient, który zazwyczaj szybko odpowiada, nagle milknie, transakcja bez kolejnego kroku lub konto wykazujące ponowne zainteresowanie późną nocą. Te sygnały pomagają przedstawicielom handlowym podjąć działania, zanim transakcja straci na aktualności.

Płynniejszy i bardziej przewidywalny proces sprzedaży

Ponieważ AI łączy działania w różnych narzędziach, połączeniach, wiadomościach e-mail, zadaniach i aktualizacjach CRM, wszystko pozostaje zsynchronizowane. Przedstawiciele handlowi pracują w oparciu o jeden, dokładny obraz sytuacji, zamiast zgadywać. Menedżerowie otrzymują prognozy odzwierciedlające rzeczywistą sytuację, a nie to, co powinno się wydarzyć.

Asystenci sprzedaży oparci na AI a ludzie

W czym są najlepsi Asystenci sprzedaży oparci na AI Ludzie zajmujący się sprzedażą Zrozumienie kontekstu Natychmiast zapamiętuje wszystkie szczegóły rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail i aktualizacji CRM. Odczytuje ton, intencje i niewerbalne sygnały, których żaden system nie jest w stanie uchwycić. Powtarzalne zadania Rejestruje działania, aktualizuje pola, tworzy projekty działań następczych i automatycznie utrzymuje porządek w danych. Można wykonywać te zadania, ale pochłaniają one czas i energię, które można poświęcić na rzeczywistą sprzedaż. Szybkość i spójność Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nigdy nie zapomina, nigdy nie jest przeciążony i bez wysiłku radzi sobie z zadaniami o dużej objętości. Priorytetyzuje na podstawie własnej oceny, ale jego obciążenie jest ograniczone i zmienia się z dnia na dzień. Świadomość potencjału Monitoruje stan transakcji, wcześnie wykrywa ryzyko i sygnalizuje nietypowe wzorce w dużych zbiorach danych. Rozpoznaje zmiany w związkach, dynamikę polityczną i nastroje nabywców. Personalizacja Wykorzystuje dane z poprzednich rozmów i zachowań, aby szybko generować dostosowane do potrzeb wiadomości. Dodaje niuanse, emocje, humor i ludzkie zrozumienie, które wydają się autentyczne. Podejmowanie decyzji Sugeruje kolejne kroki na podstawie danych i wzorców. Podejmuje decyzje, radzi sobie z zastrzeżeniami i dostosowuje się w czasie rzeczywistym. Najlepsza rola Automatyzacja, analiza, organizacja i przyspieszenie cyklu pracy. Budowanie zaufania, negocjacje, opowiadanie historii i finalizowanie transakcji.

Zacznij sprzedawać mądrzej dzięki ClickUp

Sprzedaż nie zwalnia tempa, więc Ty też nie powinieneś.

Od prognozy ryzyka po przyspieszenie działań następczych — odpowiednie narzędzie eliminuje złożoność i pomaga przedstawicielom handlowym skupić się na przychodach.

Asystent sprzedaży AI ClickUp łączy wszystko w jednym obszarze roboczym: widoki CRM, śledzenie zadań, pulpity sprzedażowe, wbudowane automatyzacje i funkcje AI zaprojektowane w celu wyeliminowania tarć na każdym etapie cyklu sprzedaży.

Wypróbuj ClickUp AI za darmo już dziś i zmień sposób, w jaki Twój zespół sprzedaży sprzedaje, współpracuje i osiąga sukcesy.

Często zadawane pytania

Asystent sprzedaży oparty na sztucznej inteligencji to narzędzie cyfrowe, które wspiera przedstawicieli handlowych, wykonując zadania takie jak sporządzanie notatek, działania następcze, aktualizacje CRM, ocena potencjalnych klientów i podsumowania rozmów. Działa w tle, aby transakcje były realizowane, dzięki czemu zespoły sprzedaży mogą poświęcić więcej czasu na sprzedaż, a mniej na zadania administracyjne.

Nie. AI może zautomatyzować powtarzalne zadania, analizować dane i sugerować kolejne kroki, ale nie może zastąpić ludzkiej oceny sytuacji, budowania relacji ani negocjacji. Najlepsze wyniki osiąga się, gdy AI zajmuje się ciężkimi zadaniami, a przedstawiciele handlowi skupiają się na rozmowach i finalizowaniu transakcji.

AI analizuje sygnały z wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych, aktywności na stronie internetowej, historii transakcji i danych CRM, aby zidentyfikować potencjalnych klientów, którzy najprawdopodobniej dokonają konwersji. Ocenia potencjalnych klientów, wcześniej sygnalizuje idealnych nabywców i kieruje przedstawicieli handlowych do kont, które zasługują na uwagę już dziś, a nie za kilka tygodni.

Tak — często nawet bardziej niż w przypadku dużych zespołów. Małe firmy zazwyczaj nie mają dodatkowych pracowników do zarządzania administracją, wprowadzaniem danych lub działaniami następczymi. Asystent AI wypełnia te luki, organizuje proces sprzedaży i daje przedstawicielom handlowym więcej czasu na skupienie się na pracy generującej przychody.

Ceny są bardzo zróżnicowane, w zależności od funkcji, limitów użytkowania i integracji z systemami CRM. Niektóre platformy uwzględniają AI w podstawowej cenie, zamiast sprzedawać ją oddzielnie.

Tak — AI może tworzyć spersonalizowane wiadomości e-mail, sugerować tematy rozmów i ustalać terminy kolejnych kontaktów na podstawie sygnałów zaangażowania. Przedstawiciele handlowi nadal zatwierdzają i wysyłają wiadomości, ale AI eliminuje presję związaną z pustą stroną i przyspiesza cały proces.

Większość asystentów AI oferuje bezpośrednią integrację z głównymi systemami CRM, takimi jak Salesforce, HubSpot i inne. Ustawienia zazwyczaj obejmują połączenie konta CRM, udzielenie uprawnień do odczytu/zapisu danych oraz wybór cykli pracy, które AI ma zautomatyzować. Po połączeniu aktywność synchronizuje się automatycznie.

AI może organizować, analizować i przeprowadzać automatyzację, ale nadal ma swoje ograniczenia. Może źle zrozumieć kontekst, generować ogólne wiadomości bez weryfikacji przez człowieka lub przeoczyć niuanse w tonie rozmówcy. Polega również na jakości danych CRM. AI jest potężnym asystentem, ale nadal wymaga nadzoru człowieka, aby podejmować właściwe decyzje.