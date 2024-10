Jak zwiększyć wydajność sprzedaży?

Czy wiesz, że większość specjalistów ds. sprzedaży spędza tylko 30% swojego czasu na faktycznej sprzedaży ?

Przez resztę czasu zajmują się zadaniami administracyjnymi niezwiązanymi ze sprzedażą, takimi jak korespondencja e-mail, planowanie spotkań i podróży - z których wiele nie jest wydajnym wykorzystaniem ich czasu.

Jeśli chcesz zbudować bardziej wydajne środowisko sprzedaży, musisz wyposażyć swój zespół w narzędzia, informacje, procesy i sposób myślenia, których potrzebują, aby skupić się na osiąganiu celów sprzedażowych. Najlepsze jest to, że wszystko to jest łatwiejsze do wdrożenia niż myślisz.

W tym wpisie na blogu pokażemy ci, jak to zrobić!

Czym jest wydajność sprzedaży?

Wydajność sprzedaży odnosi się do efektywności i skuteczności zespołu sprzedaży w osiąganiu celów sprzedażowych.

Obejmuje to maksymalizację wydajności, zrobienie więcej w krótszym czasie oraz stworzenie środowiska pracy sprzyjającego współpracy i solidnemu zarządzaniu czasem.

Znaczenie wydajności sprzedaży dla rozwoju Businessu

Wydajność sprzedaży mierzy, jak dobrze twój zespół sprzedaży generuje przychody dla twojego biznesu w stosunku do poświęconego czasu i zasobów. Pozwala to zidentyfikować i wyeliminować wszelkie wąskie gardła na poziomie indywidualnym i dla całego zespołu - zwiększając wydajność sprzedaży i poprawiając wyniki finansowe.

Aby zrozumieć wydajność sprzedaży, menedżerowie sprzedaży często patrzą na wskaźniki takie jak średni czas reakcji na potencjalnego klienta, procent transakcji zamkniętych przy pierwszej propozycji oraz współczynnik wygranych i przegranych transakcji na przedstawiciela handlowego, aby poprawić wydajność swoich zespołów.

Jednak dzięki szybko rozwijającej się technologii menedżerowie sprzedaży mogą zrobić więcej, na przykład szybciej generować zawartość sprzedażową za pomocą AI.

Aktualne trendy w wydajności sprzedaży

Świat sprzedaży nieustannie ewoluuje we wszystkich branżach. To, co 10 lat temu stanowiłoby najlepszą praktykę, dziś jest przestarzałe, zwłaszcza że technologia szybko się rozwija.

Oto kilka trendów w wydajności sprzedaży, o których warto pamiętać:

Powszechność AI: Jeśli wciąż zadajesz sobie pytanie: "Jak wykorzystać AI w sprzedaży", jesteś w tyle - przedstawiciele handlowi już wykorzystują AI do bardziej efektywnego poszukiwania, automatyzacji ręcznych czynności i szybszego spotkania swoich celów, oszczędzając nawet dwie godziny dziennie *Wiele punktów styku: Firmy przechodzą na podejście wielokanałowe, co wymaga od zespołu sprzedaży przygotowania się na co najmniej cztery do siedmiu interakcji z klientem w trakcie cyklu sprzedaży na wielu platformach

Jeśli wciąż zadajesz sobie pytanie: "Jak wykorzystać AI w sprzedaży", jesteś w tyle - przedstawiciele handlowi już wykorzystują AI do bardziej efektywnego poszukiwania, automatyzacji ręcznych czynności i szybszego spotkania swoich celów, oszczędzając nawet dwie godziny dziennie *Wiele punktów styku: Firmy przechodzą na podejście wielokanałowe, co wymaga od zespołu sprzedaży przygotowania się na co najmniej cztery do siedmiu interakcji z klientem w trakcie cyklu sprzedaży na wielu platformach Skupienie się na relacjach: Wykorzystanieszablony planów sprzedaży jako osoby budujące relacje, pomagające klientom lepiej zrozumieć ich własne potrzeby i nakłaniające ich do podejmowania świadomych decyzji

Kluczowe wskaźniki pomiaru wydajności sprzedaży

Zanim zagłębimy się w metryki, wyjaśnijmy osobno wydajność i efektywność sprzedaży.

Jaka jest różnica między tymi dwoma terminami?

Efektywność sprzedaży to wskaźnik, który mierzy, ile przychodów osiąga firma na każdą jednostkę pieniędzy wydaną na promocję i sprzedaż swoich produktów.

Z drugiej strony skuteczność sprzedaży jest pojęciem bardziej jakościowym.

Ocenia ona, jak dobrze zespół sprzedażowy może generować korzystne wyniki na podstawie jakości działań sprzedażowych i ich wpływu na wyniki, takie jak zamknięcie transakcji, pielęgnowanie relacji z klientami lub spotkanie określonych celów biznesowych.

Na przykład usystematyzowanie procesu sprzedaży poprzez skrócenie czasu poświęcanego na klienta (wydajność) może prowadzić do większej liczby konwersji. Jednak poświęcenie czasu na dogłębne zrozumienie potrzeb klienta i niestandardowe przedstawienie oferty (skuteczność) może wyniknąć ze sprzedaży o wyższej wartości lub długoterminowej współpracy.

Wyczyszczone, efektywność sprzedaży ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe. Wraz z rozwojem firmy, Teams sprzedażowe muszą poprawić rygor swoich procesów sprzedażowych i cyklów pracy, aby sprostać wymaganiom kupujących i stać się zyskownym motorem wzrostu.

Przyjrzyjmy się teraz typowym kPI sprzedaży do oceny wydajności:

1. Przychód na przedstawiciela handlowego

Znany również jako sprzedaż na przedstawiciela, mierzy zdolność każdego przedstawiciela handlowego do generowania przychodów dla biznesu. Na przykład, przedstawiciel generuje przychód w wysokości $500,000 w pierwszym kwartale roku.

2. Długość cyklu sprzedaży

Odnosi się do średniego czasu, jaki zajmuje potencjalnemu klientowi przejście przez proces sprzedaży, od pierwszego kontaktu do finalizacji transakcji. Na przykład, zamknięcie transakcji od pierwszego kontaktu może zająć średnio 90 dni.

3. Współczynnik konwersji leadów

Jest to podstawowy wskaźnik służący do oceny strategii pozyskiwania leadów. Mierzy procent potencjalnych klientów, którzy przekształcają się w niestandardowych, płacących klientów. Oblicza się go jako (liczba konwersji / liczba leadów) x 100%.

Na przykład, jeśli z 500 leadów 50 przekształci się w płacących klientów, współczynnik konwersji wyniesie (50 / 500) x 100% = 10%.

4. Współczynnik wygranych

Oblicza liczbę powodzeń transakcji zamkniętych przez zespół sprzedaży jako procent całkowitej liczby możliwości, które realizował w danym okresie. Na przykład, jeśli zespół zamknął 20 transakcji ze 100 szans, wskaźnik wygranych wyniesie (20 / 100) x 100% = 20%.

5. Średnia wielkość transakcji

Ten wskaźnik śledzi średni przychód generowany na zamkniętą transakcję. Pomaga zrozumieć wartość każdej sprzedaży i określić, czy zespół sprzedaży koncentruje się na możliwościach o wysokiej wartości, czy na mniejszych, szybszych zwycięstwach.

Sprawdzone strategie zwiększania wydajności sprzedaży

A więc, do zrobienia różnicy w wydajności zespołu sprzedaży? Chodzi o to, aby wiedzieć, które działania będą miały największy wpływ. Oto osiem praktycznych strategii zwiększania wydajności sprzedaży.

1. Ustaw wyczyszczone i wykonalne cele sprzedaży dla swojego zespołu

To powinno być oczywiste, ale posiadanie jasnych celów i zadań jest kluczem do nadania kierunku swojemu zespołowi sprzedażowemu. Kiedy wszyscy rozumieją, co muszą zrobić i dlaczego ma to znaczenie dla biznesu, prawdopodobnie pozostaną zmotywowani i będą na dobrej drodze.

Podczas ustawiania celów, pamiętaj, aby zdefiniować powodzenie w kategoriach określonej liczby dodanych niestandardowych klientów lub zamkniętych transakcji o wysokiej wartości. Następnie uzgodnij wskaźniki, których będziesz używać do śledzenia postępów wszystkich pracowników.

Na przykład, jeśli chcesz zwiększyć wydajność sprzedaży o 20% w następnym kwartale, ustaw cel dla każdego przedstawiciela, aby zamknął co najmniej progową liczbę transakcji lub wygenerował minimalną kwotę przychodu.

Można również użyć Szablon SMART celów ClickUp aby upewnić się, że cele są jasno określone (Specific), możliwe do śledzenia za pomocą liczb lub kamieni milowych (Measurable), realistyczne (Achievable), zgodne z ogólnymi celami (Relevant) i mają określony termin (Time-bound).

Szablon inteligentnych celów ClickUp

Szablon usprawnia ustawianie celów w ujęciu rocznym, kwartalnym, tygodniowym, a nawet dziennym. Pozwala na:

Kategoryzować i przydzielać krytyczne metadane celów, aby uchwycić istotne szczegóły

Oszacowanie czasu i zasobów potrzebnych do osiągnięcia celu

Korzystanie z funkcji takich jak śledzenie czasu, etykiety, alerty zależności i powiadomienia e-mail w celu stworzenia skoncentrowanego planu "Go; Get Em!", który jest zgodny z priorytetami zadań

Z drugiej strony Oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp pozwala zarządzać wszystkim - od śledzenia leadów po niestandardowe wdrażanie klientów.

Twórz zadania z podzadaniami, aby upewnić się, że wszyscy wiedzą, co należy zrobić i kto jest odpowiedzialny za którą część. Dodaj proste listy kontrolne, aby podzielić kroki do zakończenia większych zadań, ułatwiając śledzenie postępów i zapewniając, że nic nie zostanie pominięte.

Oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp umożliwia śledzenie potencjalnych klientów, ich pozyskiwanie, niestandardowy onboarding i współpracę na jednej platformie

Oprogramowanie to minimalizuje również ręczne wprowadzanie danych i zapewnia płynny przepływ potencjalnych klientów przez proces sprzedaży Automatyzacja ClickUp .

Możesz ustawić go tak, aby automatycznie przydzielał zadania na różnych scenach, wyzwalał aktualizacje w oparciu o aktywność klienta, a nawet dostosowywał priorytety.

Korzystając z narzędzi takich jak Salesforce i HubSpot ? Nie ma problemu. Wystarczy podłączyć właściwy Integracja ClickUp i gotowe. Każde działanie podjęte w którymkolwiek z narzędzi, w tym ClickUp - jak pozyskanie nowego leada lub utworzenie nowego zadania - automatycznie synchronizuje się między platformami.

Zastosuj ponad 100 gotowych szablonów, aby zautomatyzować swoją pracę dzięki ClickUp Automations

Wreszcie, dzięki Pulpity ClickUp dzięki ClickUp Dashboards uzyskasz przejrzysty widok na postępy w realizacji transakcji, osoby zamykające transakcje i ogólną wydajność Twojego zespołu. Dodatkowo, dzięki wykresom Cumulative Flow, Burnup, Burndown i Velocity, możesz szybko wykryć wszelkie przestoje i utrzymać płynność.

Posiadaj swoje osobiste centrum dowodzenia dla wydajnego, zorganizowanego cyklu pracy z ClickUp Dashboards

2. Projektuj dostosowane do potrzeb programy szkoleń sprzedażowych w celu ciągłego rozwoju

Wdrażanie i szkolenia mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia przedstawicielom handlowym możliwości rozpoczęcia pracy. Kiedy wprowadzasz nowego członka, pamiętaj, aby zapewnić mu wszystkie potrzebne zasoby, ustawić jasne cele na kilka pierwszych dni i regularnie sprawdzać, jak się zaaklimatyzuje.

Na tym jednak szkolenie się nie kończy.

Współpracuj ze swoim zespołem sprzedaży, aby zbudować program ciągłego uczenia się, który pomoże im zająć się lukami w umiejętnościach i postępować zgodnie z planem szkolenia krok po kroku, zorientowanym na cele

Na przykład, jeśli twój zespół sprzedaży jest dystrybuowany w różnych lokalizacjach, zainwestuj w programy takie jak zdalny coaching i utrzymuj sesje krótkie i interaktywne, aby pozostały skupione przez cały czas. Korzystaj z narzędzi sprzedażowych, takich jak Szablon planu wdrożenia szkoleń ClickUp do:

Ustalić jasną oś czasu dla tego, kiedy i w jaki sposób szkolenie zostanie przeprowadzone, czy to w fazach, czy w grupach

Określenie, kto musi zostać przeszkolony, np. konkretni członkowie teamu lub role zawodowe, i upewnienie się, że zaangażowane są odpowiednie osoby

Określenie głównych celów szkoleniowych i zorganizowanie materiałów szkoleniowych, kursów lub modułów niezbędnych do spotkania się z tymi celami

Szablon planu wdrożenia szkoleń ClickUp

Głównym celem szablonu jest zapewnienie, że szkolenie jest wprowadzane w sposób ustrukturyzowany, utrzymując wszystkich przedstawicieli handlowych na tej samej stronie, tak aby mogli prawidłowo do zrobienia swojej pracy.

3. Zoptymalizuj swój potok sprzedaży, aby uzyskać maksymalną wydajność

Typowy proces sprzedaży obejmuje takie kroki, jak poszukiwanie klientów, kwalifikacja potencjalnych klientów, prezentacja produktu, obsługa wszelkich zastrzeżeń, zamknięcie transakcji i generowanie przychodów. Wszystkie codzienne czynności powinny wspierać jeden lub więcej z tych podstawowych kroków.

Aby ustandaryzować proces sprzedaży, dobrym miejscem do rozpoczęcia jest ponowne przeanalizowanie go jako całości i ocena, jak niezbędny jest każdy krok lub zadanie.

Zadaj sobie pytanie:

Ile czasu to zajmuje?

Czy jest to najlepsze wykorzystanie czasu członków zespołu?

Czy istnieje sposób na automatyzację przy użyciunarzędzia zwiększające wydajność sprzedaży?

Instancja, Szablon procesu sprzedaży ClickUp może ułatwić to zadanie.

Szablon pozwala Tobie i Twojemu zespołowi współpracować, organizując wszystkie istotne dane w jednym scentralizowanym systemie - niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie potencjalnych klientów, zarządzanie zadaniami, czy wizualizację postępów za pomocą wykresów.

Możesz przydzielać zadania członkom zespołu, ustawić terminy ich wykonania i Przypisywanie komentarzy w ClickUp aby ustawić kontekst. Regularne monitorowanie i dostosowywanie procesu pozwala szybko dostosować się do wszelkich zmian w pulsie branży lub strategii sprzedaży.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/c27b5758-1000.png Szablon procesu sprzedaży ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1wa04&department=sales-crm Pobierz szablon /%cta/

Ten szablon pozwala na:

Wizualną mapę kluczowych etapów, takich jak generowanie leadów, kwalifikacja leadów, prezentacja, negocjacje i zamknięcie za pomocąWidok wykresu Gantta w ClickUp Rozplanuj swój rynek docelowy i zbierz informacje zwrotne od swojego teamu za pomocąDokumenty ClickUp Zidentyfikuj obszary procesu, które wymagają poprawy

4. Opanuj zarządzanie czasem, eliminując zadania o niskiej wartości

Aby upewnić się, że czas Twojego zespołu sprzedaży jest poświęcany na właściwe rzeczy, oceń, w jakie działania są zaangażowani Twoi przedstawiciele handlowi i ile czasu poświęcają na każde z nich.

Następnie dokładnie przeanalizuj wyniki, aby poznać podział między działaniami sprzedażowymi i niesprzedażowymi. Dane te pomogą ci podjąć świadome decyzje dotyczące tego, jak pomóc przedstawicielom handlowym zoptymalizować tydzień pracy.

Może to obejmować inwestowanie w oprogramowanie do automatyzacji sprzedaży do wykonywania powtarzalnych zadań lub usuwania niepotrzebnych kroków w procesie, takich jak organizowanie nadmiernej liczby wewnętrznych spotkań sprzedażowych lub nadmierne komplikowanie e-mailowych działań następczych.

Twórz potężne przepływy automatyzacji za pomocą ClickUp Automations

Pamiętaj jednak, że poświęcony czas nie jest jedyną miarą.

Możesz chcieć wykorzystać wyniki, aby naciskać na alternatywy zarządzania czasem , takie jak inwestowanie w warsztaty komunikacyjne, aby pomóc zespołowi skuteczniej dotrzeć do klientów (i zmniejszyć liczbę potrzebnych dodatkowych interakcji).

5. Ulepszenie strategii komunikacji w celu szybszego zamykania transakcji

Salesforce raportuje, że 81% przedstawicieli handlowych uważa, że sprzedaż zespołowa ma kluczowe znaczenie dla zamykania większej liczby transakcji . Jednak dostosowanie zespołów międzyfunkcyjnych, takich jak marketing, produkt i obsługa klienta, może być skomplikowane ze względu na różne perspektywy i cele.

Aby sobie z tym poradzić, należy używać narzędzi i procesów, które wspierają wewnętrzną współpracę. Ułatwi to przedstawicielom handlowym zebranie niezbędnych informacji i zasobów w celu przedstawienia potencjalnym klientom przekonujących argumentów.

Na przykład ClickUp Chat teams sprzedaży i marketingu mogą natychmiast przekształcić rozmowy w zadania, połączyć odpowiednie dokumenty i zapewnić, że wszystkie informacje związane z leadami są łatwo dostępne na tej samej platformie.

Mogą również używać @wzmianek w zadaniach i dokumentach, aby przyciągnąć uwagę członków zespołu i stymulować natychmiastową współpracę.

Współpracuj nad pomysłami i twórz oszałamiające dokumenty lub wiki z zagnieżdżonymi stronami i niestandardowymi opcjami formatu dla map drogowych, baz wiedzy i nie tylko

Ale pracowity dzień może sprawić, że wiadomości będą latać w każdym kierunku, a Twój zespół może czasami czuć się przytłoczony. Wejdź ClickUp Brain wbudowany asystent AI ClickUp.

Asystent pisania ClickUp Brain zapewnia, że Twoje e-maile, propozycje i notatki są bezbłędne. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie wiadomości kontaktowych, czy aktualizowanie niestandardowych informacji o klientach, funkcja ta pomaga udoskonalić pisanie bez wysiłku.

A dzięki wbudowanemu sprawdzaniu pisowni nie musisz się nawet martwić o literówki lub błędy - wszystko jest sprawdzane automatycznie, bezpośrednio w zadaniach, bez żadnych dodatkowych wtyczek.

Po ustanowieniu wewnętrznego wyrównania, można skupić się na zapewnieniu skutecznej komunikacji zespołu sprzedaży z potencjalnymi klientami. Tak więc, zamiast polegać na długich wątkach komentarzy, można użyć ClickUp Clip do szybkiego udostępniania nagrań ekranu i przejrzystego prezentowania swoich pomysłów.

Każdy Clip można również przekształcić w zadanie, co ułatwia przypisywanie własności i podejmowanie działań następczych. Wynikiem tego jest szybsze podejmowanie decyzji, jaśniejszy przekaz i więcej zamkniętych transakcji.

Udostępnianie nagrań ekranu w celu precyzyjnego przekazania wiadomości bez konieczności wysyłania wiadomości e-mail lub osobistego spotkania dzięki Clip by ClickUp

Ponadto ClickUp Brain, używany w połączeniu z Clipami, otwiera nowe możliwości poprawy wydajności sprzedaży.

Możesz go użyć do tworzenia wideo z transkrypcjami generowanymi przez AI w czasie rzeczywistym, co może być szczególnie przydatne, gdy próbujesz pozyskać klientów za pomocą szczegółowych filmów demonstracyjnych wyjaśniających złożone koncepcje.

ClickUp Brain jest asystentem opartym na AI, działającym bezpośrednio w Twoim procesie sprzedaży

ClickUp Brain automatycznie konwertuje głos na tekst i wykorzystuje AI do odpowiadania na pytania oparte na rozmowach, dzięki czemu wszystko jest udokumentowane i możliwe do wykonania.

Pro Tip: Przeprowadzaj regularne sesje szkoleniowe, aby wyposażyć swój zespół w techniki aktywnego słuchania i opowiadania historii. Umiejętności te pomogą im tworzyć empatyczne, spersonalizowane wiadomości, które przemawiają bezpośrednio do potrzeb i bolączek klientów.

6. Kultywuj kulturę sprzedaży, która motywuje i wzmacnia Twój zespół Kultura zespołu jest bardziej integralną częścią zwiększania wydajności sprzedaży, niż mogłoby się wydawać, a najlepszym sposobem na jej zbudowanie jest pomoc każdemu przedstawicielowi handlowemu w poczuciu bycia upoważnionym do zrobienia wszystkiego, co w jego mocy.

Zachęcaj ich do wyznaczania celów i uczestniczenia w dyskusjach dotyczących ustawienia wizji i KPI. Organizuj możliwości mentoringu peer-to-peer, aby każdy mógł uczyć się od siebie nawzajem.

Konkurencja jest nieuniknioną częścią każdego zespołu sprzedażowego - dlaczego nie przejrzyście udostępniać wskaźniki zespołu i zgrywalizować proces, aby uwzględnić nagrody niepieniężne za niekonwencjonalne zwycięstwa?

Pamiętaj, aby być tak samo otwartym na omawianie i wyciąganie wniosków z porażek, jak i świętowanie zwycięstw; jest to niezbędne do wspierania rozwoju i odporności w zespole.

Czytaj więcej: Poznaj dzień z życia menedżera sprzedaży: Obowiązki, wyzwania i zasoby niezbędne do odniesienia powodzenia

7. Wdrażanie dynamicznych przeglądów wydajności w celu wprowadzania ulepszeń

Ustrukturyzowane przeglądy wyników mają kluczowe znaczenie dla promocji kultury ciągłego doskonalenia w zespole sprzedaży. Regularne omawianie przypisanych wskaźników KPI z przedstawicielami pomaga im skupić się na tym, co ważne i ustawić sobie osiągalne cele.

Niech proces przeglądu będzie otwartym dialogiem. Pytaj swoich przedstawicieli, w jaki sposób możesz im pomóc i jakie mają sugestie dotyczące rynku, jak go widzą lub wszelkich wewnętrznych usprawnień procesów.

Jest to świetna okazja do wskazania konkretnych wyzwań, przed którymi mogą stanąć, aby zapewnić im dodatkowe szkolenia i wsparcie, którego potrzebują.

Na przykład, mogą wskazać, że nowy rynek, nad którym pracują, jest większy niż oczekiwano, co może pomóc w planowanie obciążenia sprzedaży na następny kwartał. Zawsze można użyć standardowego szablony raportowania sprzedaży aby uprościć tę część.

Instancja, Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp może być narzędziem do monitorowania wszystkiego w procesie sprzedaży.

Oto, co sprawia, że jest świetny:

Możliwość śledzenia zarówno indywidualnych, jak i zespołowych wyników na bieżąco, co oznacza koniec z czekaniem do końca kwartału na korektę kursu

Pokazuje dokładnie, gdzie twoje wysiłki sprzedażowe się opłacają, a gdzie nie, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co działa

Co najlepsze, pomaga podejmować mądre, oparte na danych decyzje, które poruszają igłę w pipeline

Szablon do śledzenia sprzedaży ClickUp

Ten rodzaj widoczności zapewnia, że strategia sprzedaży jest zawsze oparta na twardych danych, a nie na domysłach.

8. Zastosuj najnowocześniejsze narzędzia, aby zwiększyć wydajność sprzedaży

Jeśli zastanawiasz się jak skalować zespół sprzedaży bez obniżania wydajności, rozwiązaniem jest technologia. Istnieje wiele narzędzi, które pomagają usprawnić cykl sprzedaży, w tym śledzenie aktywności, przekierowywanie potencjalnych klientów, e-mail / LinkedIn i połączenia wychodzące. Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp CRM pozwala na przykład wyeliminować silosy i przyspieszyć komunikację poprzez integrację e-maili w ramach platformy.

Dzięki pojedynczemu hubowi e-mail można współpracować przy transakcjach, wysyłać aktualizacje projektów do istniejących klientów i wdrażać nowych. Oprogramowanie umożliwia również organizowanie kont za pomocą skalowalnej hierarchii folderów i list, z granularnymi uprawnieniami kontrolującymi, kto co widzi.

Przyspiesz pozyskiwanie leadów i zadowolenie klientów dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp CRM

The Szablon CRM ClickUp przenosi zarządzanie relacjami z klientami na inny poziom - niezależnie od tego, czy jesteś małym biznesem, który dopiero zaczyna, czy też przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji.

Szablon dostarcza intuicyjny, centralny hub, w którym można łatwo zarządzać potencjalnymi klientami, transakcjami, kontami i nie tylko oraz angażować klientów na każdej scenie ich podróży.

Szablon CRM dla ClickUp

Dzięki szablonowi CRM ClickUp możesz:

Wizualizować swój pipeline sprzedaży jednym rzutem oka i dowiedzieć się, które transakcje wymagają uwagi, a które są bliskie zamknięcia

Śledzenie historii komunikacji z każdym potencjalnym klientem lub niestandardowym klientem, dzięki czemu możesz wrócić do punktu wyjścia

Współpracować w czasie rzeczywistym, przypisując zadania członkom zespołu w CRM

Rola zarządzania w wydajności sprzedaży

Kierownictwo firmy może odegrać ważną rolę w budowaniu bardziej wydajnego zespołu sprzedaży.

Ich zaangażowanie w ustawienie jasnych oczekiwań, zachęcanie i umożliwianie współpracy oraz regularne monitorowanie wyników może znacznie przyczynić się do poprawy wydajności sprzedaży.

Istnieje kilka sposobów, aby pomóc liderom sprzedaży osiągnąć ten cel.

1. Dawanie dobrego przykładu

Jest to kluczowe dla każdego nowego procesu lub praktyki, aby uzyskać akceptację całego zespołu. Kiedy menedżerowie biorą odpowiedzialność za swoją rolę lub otwarcie proszą o pomoc w razie potrzeby, inni będą otwarci na naśladowanie ich.

2. Coaching i mentoring

Liderzy mogą oferować przedstawicielom handlowym sesje jeden na jeden, aby trenować ich w zakresie konkretnych umiejętności lub oferować długoterminowe sesje mentorskie, aby pomóc im lepiej dostosować się do ich mocnych stron i pasji oraz nakreślić ich ścieżkę kariery.

3. Zachęcanie do współpracy

Menedżerowie mogą budować koleżeństwo i wspierać współpracę w organizacjach sprzedażowych poprzez ćwiczenia budowania zespołu i angażowanie przedstawicieli handlowych w tworzenie strategii i ustawienie wizji.

4. Projektowanie inteligentnego planu wydajności sprzedaży

Plan wydajności sprzedaży jest najważniejszym zasobem dla każdego rodzaju sprzedaży zarządzanie projektami sprzedaży . Twoja kadra kierownicza może odegrać kluczową rolę w jego projektowaniu poprzez wniesienie swojego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej do procesu ustawienia celów

Mogą oni również zasugerować i zatwierdzić odpowiednie narzędzia dla Twojej organizacji stos technologii sprzedaży aby zwiększyć wydajność zespołu i wdrożyć programy szkoleniowe, które aktualizują je o najnowsze trendy i technologie.

Ponadto mogą aktywnie oceniać wyniki sprzedaży, identyfikować obszary problemowe i podejmować świadome decyzje dotyczące ich przezwyciężenia.

Wzmocnij swoje Teams sprzedażowe dzięki ClickUp

Optymalizacja wydajności sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla powodzenia Twoich przedstawicieli handlowych, a najlepszym sposobem na jej osiągnięcie jest wspólna praca. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać i uzgadniać ze wszystkimi postępy w realizacji celów oraz wsparcie, jakiego potrzebują do zrobienia więcej.

Technologia może uwolnić wiele czasu Twojego zespołu, więc warto zainwestować w narzędzia do zarządzania sprzedażą. Oczywiście ClickUp wyróżnia się oferując kompleksową platformę wspierającą sprzedaż, która obejmuje każdy aspekt zarządzania projektami sprzedażowymi.

Od płynnej integracji z CRM po potężne analizy w czasie rzeczywistym i szablony, które można niestandardowo dostosować do swoich potrzeb, ClickUp nie tylko wspiera cykl pracy w sprzedaży - on go przekształca.

Jeśli jesteś gotowy, aby ulepszyć swoją strategię, zmierzyć wydajność sprzedaży i przekroczyć cele, zarejestruj się w ClickUp za darmo .

Przede wszystkim upewnij się, że utrzymujesz i promujesz kulturę współpracy, uczenia się i dobrego samopoczucia, aby każdy przedstawiciel handlowy czuł się upoważniony do zrobienia wszystkiego, co w jego mocy. Powodzenia!