Jak wykorzystać AI w sprzedaży (przypadki użycia i narzędzia)

Sztuczna inteligencja stała się modnym hasłem, gdy ChatGPT trafił na rynek w listopadzie 2022 roku. Dwa lata później sztuczna inteligencja stała się integralną częścią strategii biznesowych w wielu branżach, w tym w sprzedaży.

Specjaliści ds. sprzedaży uważają tę technologię za niezwykle korzystną. W rzeczywistości ponad 52% uważają ją za niezbędną w swojej pracy.

Na wysoce konkurencyjnym rynku sprzedaży każda potencjalna przewaga w wydajności może pomóc wyprzedzić konkurencję. Jeśli zastanawiasz się nad konkretnymi korzyściami płynącymi z zastosowania AI w sprzedaży lub jesteś niezdecydowany co do inwestycji w narzędzia sprzedażowe oparte na AI, ten blog jest dla Ciebie.

Omówimy w nim wszystko, od tego, jak wykorzystać AI w działaniach sprzedażowych, po najlepsze narzędzie, które pozwoli uzyskać jak najwięcej z wysiłków. Do dzieła!

Zrozumienie AI w sprzedaży

Przez długi czas sprzedaż była polem skoncentrowanym na człowieku. Najcenniejszymi atutami przedstawiciela handlowego była jego rozszerzona wiedza na temat tego, co sprzedaje, umiejętności pracy z ludźmi i sposób posługiwania się słowami.

Chociaż obecnie nadal tak jest, oczekiwania klientów są bardzo wysokie, konkurencja jest zaciekła, a podróże klientów są bardziej złożone. Czynniki te mogą sprawić, że nawet wysoce wydajny zespół sprzedażowy nie będzie w stanie sprostać wymaganiom.

To właśnie tam AI może pomóc z łatwością sprostać tym dodatkowym wymaganiom. Pamiętaj, że AI nie ma na celu zastąpienia ludzkich sprzedawców, ale uczynienie ich bardziej wydajnymi i produktywnymi. Aby lepiej to zrozumieć, przyjrzyjmy się, w jaki sposób technologie AI pomagają oddzielnie przedstawicielom handlowym i liderom.

Co AI może zrobić dla przedstawicieli handlowych?

Przedstawiciele handlowi stanowią większość każdego zespołu sprzedażowego. Jeśli jesteś zaznajomiony z wewnętrznym funkcjonowaniem tej funkcji, wiesz, jak wymagająca może być ta rola.

AI w sprzedaży wzmacnia zespół poprzez:

Zajmowanie się powtarzalnymi zadaniami , takimi jak wprowadzanie danych i śledzenie e-maili, co pozwala im skupić się na działaniach o wysokiej wartości, takich jak budowanie relacji i zamykanie transakcji

, takimi jak wprowadzanie danych i śledzenie e-maili, co pozwala im skupić się na działaniach o wysokiej wartości, takich jak budowanie relacji i zamykanie transakcji Automatyzację żmudnych procesów, takich jak ocena potencjalnych klientów. Zapewnia to, że Teams koncentrują się na i konwertują wykwalifikowanych leadów

**Co AI może zrobić dla liderów sprzedaży?

Liderzy i menedżerowie sprzedaży mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do krytycznych procesów sprzedaży, takich jak prognoza sprzedaży. Zdolność AI do uczenia się w czasie daje menedżerom sprzedaży kluczowy wgląd w zmiany zachowań i interakcji z klientami. Informacje te mogą być przydatne przy zmianie strategii sprzedaży w celu dotarcia do nowych klientów.

Funkcje takie jak analiza nastrojów w czasie rzeczywistym pozwalają kierownictwu zrozumieć bolączki potencjalnych klientów i zmienić ich podejście w czasie rzeczywistym, aby przekształcić ich w płacących klientów.

Dzisiejsza technologia AI może analizować rozmowy sprzedażowe w celu oceny wydajności przedstawicieli handlowych. Informacje te mają kluczowe znaczenie dla ogólnego i, w razie potrzeby, ukierunkowanego coachingu.

Przyjrzyjmy się kilku szczegółowym przypadkom użycia, aby lepiej zrozumieć, jak wykorzystać AI w sprzedaży.

AI w sprzedaży: Przypadki użycia

Istnieje wiele przypadków użycia AI w sprzedaży; przeanalizujmy trzy z nich.

1. Prognoza sprzedaży

Prognoza sprzedaży jest integralną częścią systemu sprzedaży rutyny menedżera sprzedaży . Dostarcza on kierownictwu informacji pozwalających na dopracowanie ich ofert sprzedaży i operacji związanych z przychodami oraz ustawienie realistycznych cele sprzedażowe .

Prognoza sprzedaży była tradycyjnie procesem, który w dużej mierze opierał się na doświadczeniu, intuicji i ręcznym obliczaniu liczb. Dzisiejsze narzędzia sprzedażowe AI mogą gromadzić i analizować dane z wielu źródeł, w tym z systemów CRM, narzędzi do automatyzacji marketingu, a nawet z interakcji z postami w mediach społecznościowych. Wszystko to odbywa się bez interwencji człowieka, a mimo to zapewnia dokładne prognozy wyników sprzedaży.

Włączenie AI do procesów sprzedaży da ci przewagę nad konkurencją i zapewni pracę z dokładnymi danymi w celu lepszego podejmowania decyzji.

Weźmy teraz przykład Salesforce Cloud Einstein, narzędzia AI opracowanego przez Salesforce. To rozwiązanie AI może być wykorzystywane do priorytetyzacji potencjalnych leadów, uzyskiwania wglądu w dane użytkowników, a nawet automatyzacji zadań. W przypadku prognozy sprzedaży może analizować historyczne dane sprzedażowe i identyfikować wzorce, które można wykorzystać do przewidywania przyszłej sprzedaży.

Z to narzędzie reklama Spotify mogłaby dokładnie przewidywać trendy sprzedaży i identyfikować potencjalnych klientów. Zaawansowana analityka Einsteina dostarcza zespołowi sprzedaży Spotify danych w czasie rzeczywistym na temat niestandardowych zachowań klientów, trendów rynkowych i wyników kampanii. Pomogło to w bardziej precyzyjnych prognozach sprzedaży i efektywnej alokacji zasobów.

Zwiększona dokładność prognozy doprowadziła do wzrostu przychodów z reklam o 19% rok do roku i zwiększyła wydajność o 40% w zespole sprzedaży Spotify, co przyczyniło się do znacznej poprawy wyników sprzedaży.

Skorzystaj z szablonu prognozy sprzedaży ClickUp, aby śledzić i analizować wyniki historyczne oraz ustawiać i śledzić przyszłe cele w oparciu o analizę.

Pro Tip: Use szablon prognozy sprzedażyClickUp _aby pomóc Ci poprawić wydajność prognozy sprzedaży. Dzięki niemu można wykorzystać potężną automatyzację cyklu pracy, przypisać statusy celne i użyć ponad 17 niestandardowych atrybutów do dokładnego śledzenia danych. Niestandardowy widok pozwala na lepszą wizualizację danych

2. E-mail marketing

E-mail marketing jest jedną z najskuteczniejszych metod generowania leadów. Ten kanał marketingowy działa, ponieważ odwiedzający witrynę i potencjalni klienci chętnie subskrybują otrzymywanie e-maili.

Jednak zarządzanie masowymi kampaniami e-mail nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza przy niestandardowym poziomie personalizacji, jakiego oczekują dziś klienci. W tym miejscu Narzędzia AI do e-mail marketingu wkraczają do akcji. Narzędzia te doskonale radzą sobie z przetwarzaniem ogromnych ilości danych. To, w połączeniu z mocą AI sprzedaży i przetwarzania języka naturalnego, pozwala na segmentację klientów i tworzenie spersonalizowanych e-maili w oparciu o historyczne dane dotyczące zachowań klientów.

Te Narzędzia AI dla sprzedaży również automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie przypomnień lub kontaktowanie się z zespołem sprzedaży w celu uzyskania statusu otwartych zadań.

Phrasee to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do e-mail marketingu, które zostało zaprojektowane w celu optymalizacji jakości zawartości wiadomości e-mail. Wykorzystując uczenie maszynowe, narzędzie to identyfikuje najskuteczniejszy język i ton, aby zaangażować odbiorców, zapewniając skuteczność e-maili. W ten sposób pomogło Gumtree, wiodącej brytyjskiej witrynie z ogłoszeniami, gdy stanęła w obliczu spadających wskaźników otwarć e-maili, wpływając na ogólne zaangażowanie i sprzedaż. Gumtree wdrożyło Phrasee's Oparte na AI rozwiązanie do e-mail marketingu. Algorytmy uczenia maszynowego Phrasee zoptymalizowały tematy i zawartość e-maili, dostosowując wiadomości w celu maksymalizacji skuteczności, co w rezultacie przyniosło znaczną poprawę.

Gumtree odnotowało nawet 50% wzrost współczynnika otwarć i 44% wzrost współczynnika klikalności e-maili. Ten wzrost zaangażowania przełożył się bezpośrednio na poprawę sprzedaży, demonstrując wpływ Phrasee na powodzenie marketingu e-mailowego Gumtree.

Skorzystaj z szablonu kalendarza marketingowego ClickUp, aby uzyskać całościowy widok swoich działań sprzedażowych w czasie rzeczywistym.

Użycie Szablon kalendarza marketingowego ClickUp aby przyspieszyć swoje działania sprzedażowe. Śledź wszystkie aspekty swoich wysiłków związanych z pozyskiwaniem klientów z jednej wygodnej lokalizacji. Wykorzystaj niestandardowe statusy, pola i widoki do przechowywania i śledzenia interakcji z klientami, kluczowych szczegółów segmentacji, krytycznych zadań i masowych kampanii.

Pro Tip: Zamień dowolne wydarzenie ClickUp w zautomatyzowane wiadomości e-mail. Obsługuj niestandardowe zapytania klientów, bilety i nie tylko - natychmiast dzięki _ClickUp Email .

3. Automatyzacja sprzedaży

W sprzedaży czas to pieniądz. W rzeczywistości przedstawiciele handlowi spędzają więcej czasu na wykonywaniu powtarzalnych, żmudnych zadań, takich jak dokumentowanie interakcji z klientami i zajmowanie się sprawami administracyjnymi, niż na prowadzeniu rzeczywistych rozmów sprzedażowych. Menedżerowie sprzedaży również poświęcają dużo czasu na śledzenie czasu operacji sprzedaży i raportowanie. Narzędzia do automatyzacji sprzedaży, mogą automatyzować i usprawniać niektóre z tych żmudnych zadań. Na przykład, technologia sztucznej inteligencji typu "głos na tekst" może automatycznie transkrybować interakcje z klientami w czasie rzeczywistym.

Z kolei menedżerowie mogą korzystać z funkcji technologii sprzedaży, takich jak zautomatyzowane raportowanie i planowanie e-maili, które przekazują istotne informacje interesariuszom bez żadnej interwencji. Krótko mówiąc, automatyzacja może mieć znaczący pozytywny wpływ na wysiłki związane z rozwojem sprzedaży.

Sales HubSpot integruje zarządzanie kontaktami z funkcjami automatyzacji, takimi jak sekwencje e-mail i cykle pracy, w celu usprawnienia procesów sprzedaży, poprawy wydajności i zapewnienia wglądu w dane sprzedażowe. HubSpot skutecznie pomógł Mindvalley **wiodącej firmie zajmującej się edukacją w zakresie rozwoju osobistego, w usprawnieniu wysiłków sprzedażowych i ulepszeniu automatyzacji e-mail marketingu.

Zintegrowana platforma HubSpot umożliwiła automatyzację kampanii e-mail marketingowych, pozwalając Mindvalley na efektywne pozyskiwanie potencjalnych klientów. Dzięki CRM HubSpot, Mindvalley zyskał widoczność niestandardowych interakcji z klientami i usprawnił zarządzanie partnerstwem.

Wynik? Większa wydajność sprzedaży, szybsze zapytania o dane klientów i znaczny wzrost bazy subskrybentów e-maili.

Widok podsumowań raportów sprzedaży i śledzenie, które produkty dobrze się sprzedają dzięki szablonowi dziennego raportu sprzedaży ClickUp

Pro Tip: Leverage szablon codziennego raportowania sprzedażyClickUp aby zwiększyć wydajność sprzedaży. Śledzenie działań sprzedażowych za pomocą dostosowywanych statusów zadań i ustawienie przypomnień, aby być na bieżąco ze wszystkimi procesami sprzedaży

Użycie oprogramowania AI w sprzedaży

Do tej pory szeroko analizowaliśmy, w jaki sposób technologia AI może pomóc zespołom sprzedażowym pracować wydajniej. Cykle pracy w sprzedaży są złożone i wiążą się z żonglowaniem wieloma zadaniami, terminami i punktami kontaktu z klientem. Aby w pełni wykorzystać to pole, potrzebne jest oprogramowanie sprzedażowe, które integruje AI z wieloma funkcjami usprawniającymi procesy.

Dla przykładu, dzięki oprogramowaniu Rozwiązanie ClickUp Teams Sales Software zarządzanie procesem sprzedaży staje się łatwe. Możesz śledzić potencjalnych klientów, wdrażać niestandardowych klientów i płynnie współpracować przy transakcjach.

Oprogramowanie oferowane przez ClickUp, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami i sprzedażą, pozwala na automatyzację wielu zadań w celu przyspieszenia sprzedaży. Pozwala nawet na niestandardowe dostosowanie cyklu pracy za pomocą przyjaznego dla użytkownika CRM i pomaga uzyskać cenne informacje dzięki łatwym do zrozumienia pulpitom.

1. Personalizacja wysiłków związanych z generowaniem leadów dzięki AI

Pierwszym zadaniem każdego specjalisty ds. sprzedaży jest generowanie leadów, co można osiągnąć głównie poprzez kampanie e-mail marketingowe. W tym miejscu można wykorzystać AI, aby uzyskać dostęp do analiz predykcyjnych, spersonalizować wysiłki i usprawnić cykl pracy.

Wykorzystanie narzędzi AI, takich jak ClickUp Brain , asystent AI z funkcjami uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego, może pomóc:

Skuteczniej identyfikować potencjalnych klientów

Zrozumieć niestandardowe preferencje klientów

Angażować klientów w bardziej spersonalizowany sposób

ClickUp Brain może być używany wraz z innymi funkcjami oprogramowania sprzedażowego ClickUp Teams. Zwiększa to wydajność i ogólny wskaźnik powodzenia kampanii generowania leadów.

Twórz e-maile, które mogą natychmiast połączyć się z potencjalnymi klientami dzięki generatywnym możliwościom ClickUp Brain AI. Ta sama funkcja może być również wykorzystywana przez dział nauki i rozwoju do tworzenia zawartości na potrzeby coachingu sprzedaży. Na przykład, oto jak można wykorzystać AI do generowania szkiców e-maili w kilka sekund:

powiedz, o czym jest Twój e-mail, ustaw ton głosu i poziom kreatywności, aby uzyskać natychmiastowe wyniki

Dodatkowo, ClickUp Brain, gdy jest używany w połączeniu z innymi funkcjami, takimi jak ClickUp Clip odblokowuje nowe możliwości usprawnienia procesu sprzedaży.

Twórz i udostępniaj niezależnie filmy szkoleniowe i onboardingowe za pomocą ClickUp Clips. Połącz ClickUp Brain z funkcjami sztucznej inteligencji sprzedaży, a Twoje zespoły sprzedażowe będą teraz mogły tworzyć wideo z transkrypcjami generowanymi przez AI w czasie rzeczywistym. Ta funkcja może być szczególnie przydatna, gdy próbujesz pozyskać klientów dzięki szczegółowym filmom demonstracyjnym wyjaśniającym złożone koncepcje.

generuj szczegółowe explainer videos z transkrypcjami generowanymi przez AI w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Clips

2. Optymalizacja powtarzalnych zadań sprzedażowych dzięki automatyzacji

Korzystanie ze skonsolidowanych pulpitów to świetny sposób na wizualne przedstawienie kluczowych wskaźników sprzedaży. W połączeniu z automatyzacją opartą na AI może pomóc specjalistom ds. sprzedaży w łatwym usprawnieniu powtarzalnych zadań.

Dzięki Automatyzacja ClickUp funkcja ta pozwala usprawnić cykl pracy działu sprzedaży i zamykać transakcje szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Możesz także wyeliminować procesy ręcznego wprowadzania danych, gdy leady płynnie przechodzą przez Twój pipeline.

Wszystkie działania klientów wyzwalają aktualizacje statusu, zadania są automatycznie przypisywane na podstawie scen, a priorytety są dostosowywane, aby zawsze utrzymać zespół na właściwym torze.

Skorzystaj z ClickUp AI Project Manager, aby usprawnić proces raportowania i zapewnić aktualizacje w czasie rzeczywistym na temat tego, gdzie znajdują się zespoły sprzedaży w stosunku do swoich celów. Co więcej, to narzędzie AI może automatyzować elementy działań i planowanie podzadań, uwalniając w ten sposób cenny czas dla menedżerów, aby mogli skupić się na strategowaniu.

Automatyzuj elementy działań i otrzymuj aktualizacje postępów dzięki ClickUp AI Project Manager

3. Śledzenie ważnych informacji za pomocą pulpitów

Aktualne informacje oraz możliwość wizualizacji i drążenia kluczowych wskaźników pomagają liderom sprzedaży planować i realizować strategie sprzedaży oparte na danych.

W tym celu przydatne mogą okazać się pulpity z możliwością dostosowania w narzędziu do zarządzania sprzedażą AI. Mogą one pomóc w śledzeniu istotnych informacji sprzedażowych i zapewnić widok z lotu ptaka kluczowych wskaźników.

Pulpity te pozwalają zespołom sprzedażowym identyfikować trendy, monitorować wydajność zespołu, porównywać rzeczywistą sprzedaż z prognozami w jednym miejscu i podejmować świadome decyzje. Pulpity ClickUp mogą wykonać wszystkie powyższe czynności, a przedstawiciele handlowi mogą wykorzystać je do monitorowania swoich wyników w odniesieniu do indywidualnych celów sprzedażowych.

śledź najważniejsze wskaźniki sprzedaży za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp

ClickUp wspiera również integrację z narzędziami innych firm, takimi jak Salesforce i HubSpot. Pulpity te mogą być wykorzystywane jako jedno źródło prawdy dla wszystkich danych związanych ze sprzedażą. Ponadto przedstawiciele handlowi mogą ustawić alerty dla określonych kamieni milowych/wydarzeń, zapewniając natychmiastowe podjęcie działań w razie potrzeby.

Przeczytaj również:_ **Narzędzia AI dla CRM

4. Powiąż to wszystko z CRM

Relacje z klientami i zarządzanie nimi odgrywają kluczową rolę w powodzeniu każdego procesu sprzedaży. Jednak śledzenie informacji we wszystkich punktach kontaktu może być trudne i czasochłonne. Mając jednak w swoim arsenale rozwiązanie CRM, można łatwo zoptymalizować cykl pracy sprzedażowej.

CRM to narzędzie, które zapewnia 360-stopniowy widok całego procesu sprzedaży - krótko mówiąc, jest to podstawa każdej organizacji sprzedaży. CRM firmy ClickUp może konsolidować wszystkie dane klientów, w tym dane kontaktowe, historię komunikacji i inne informacje istotne dla procesu sprzedaży, w jednej centralnej lokalizacji. Integruje się również płynnie z funkcjami i automatyzacją opartymi na AI, które już poznałeś.

Ponadto, ClickUp CRM oferuje również kilka konfigurowalnych widoków (ponad 15 z nich), aby wizualizować swój pipeline sprzedaży w sposób, który odpowiada Twoim preferencjom.

Widok Widok wykresu Gantta w ClickUp zapewnia wizualną oś czasu całego procesu sprzedaży. Dzięki temu uproszczonemu widokowi specjaliści ds. sprzedaży mogą na pierwszy rzut oka śledzić postępy, terminy i zależności. Informacje te mogą pomóc zidentyfikować wąskie gardła, zanim zahamują one proces sprzedaży.

lepsze zarządzanie procesem sprzedaży dzięki widokowi wykresu Gantta w ClickUp

Aby uzyskać interfejs podobny do arkusza kalkulacyjnego, użyj opcji Widok tabeli ClickUp. Ten widok umożliwia specjalistom ds. sprzedaży tworzenie niestandardowych pól do śledzenia wszystkiego, od informacji o klientach po wskaźniki sprzedaży.

dostosuj, sortuj i udostępniaj informacje o sprzedaży w czasie rzeczywistym za pomocą widoku tabeli ClickUp

Ponadto widok ten działa również jako baza danych bez kodu, która pozwala na połączenie zadań, dokumentów i ich zależności, tak jak podczas tworzenia tradycyjnej bazy danych.

Dzięki ClickUp Brain's AI Knowledge Manager możesz przeszukiwać cały ekosystem operacji sprzedażowych, generować natychmiastowe podsumowania i przekazywać konwersacyjne aktualizacje postępów w zakresie elementów działań. Funkcja ta może być szczególnie korzystna dla specjalistów ds. sprzedaży, ponieważ daje im dostęp do wielu informacji podczas rozmów sprzedażowych. Budowanie zaufania z klientami pomaga również utrzymać przepływ rozmowy, co może mieć kluczowe znaczenie dla konwersji potencjalnego klienta.

wykorzystaj menedżera wiedzy ClickUp AI, aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi na kluczowe zapytania i procesy

Przeczytaj również:_ **Narzędzia sztucznej inteligencji dla e-commerce

5. Nie zaczynaj od zera - z szablonami

Szablony są naprawdę niezbędne w zarządzaniu sprzedażą i oferują skróty do osiągnięcia wydajności i spójności. Dzięki wstępnie zaprojektowanym szablonom dla CRM, rozmów sprzedażowych i śledzenia sprzedaży, Teams mogą uniknąć odkrywania koła na nowo i zapewnić standaryzowane procesy

ClickUp oferuje kilka szablonów, które mogą pomóc specjalistom ds. sprzedaży w doskonaleniu ich procesów pracy, oszczędzając czas przy jednoczesnym skupieniu się na strategicznych wysiłkach sprzedażowych.

Śledzenie istotnych informacji i interakcji z klientami dzięki szablonowi Sales CRM ClickUp

Szablon ClickUp CRM dba o najważniejsze aspekty procesu CRM. Zapewnia scentralizowaną lokalizację, w której lider sprzedaży może uzyskać dostęp do wszystkich informacji związanych z klientem, w tym między innymi szczegółów klienta, historii sprzedaży, a nawet notatek dotyczących wcześniejszych interakcji z klientem.

Nie jest to jednak tylko repozytorium danych. Szablon ten pełni również funkcję niestandardowych pól i statusów, które umożliwiają specjalistom ds. sprzedaży segmentację klientów w celu skuteczniejszego podejścia marketingowego i śledzenia wszystkich działań sprzedażowych z jednej lokalizacji.

Porada dla profesjonalistów: Użyj *[_ClickUp's Tablica View](https://clickup.com/features/kanban-board)* _w ramach tego szablonu, aby uzyskać interaktywną wizualną reprezentację działań CRM

Szablon oferuje również funkcje automatyzacji sprzedaży, takie jak wysyłanie spersonalizowanych e-maili do każdego klienta na podstawie jego segmentu. Pomaga w analizie nastrojów, umożliwiając kierownictwu monitorowanie opinii i recenzji klientów.

Zarządzaj potokiem połączeń sprzedażowych z jednej centralnej lokalizacji dzięki szablonowi połączeń sprzedażowych ClickUp

ClickUp oferuje również szablony usprawniające sam proces sprzedaży. Na przykład Szablon rozmowy sprzedażowej ClickUp oferuje organizacjom sprzedaży krok po kroku proces zarządzania kontaktami z klientami. Szablon ten oferuje również przedstawicielom handlowym scentralizowaną lokalizację dostępu do standardowych skryptów rozmów sprzedażowych.

Łatwy dostęp do nich gwarantuje, że zespoły sprzedażowe wykazują się spójnym profesjonalizmem i dostarczają potencjalnym dostawcom dokładnych informacji.

Ponadto zespoły sprzedaży mogą również korzystać z pól niestandardowych do rejestrowania kluczowych szczegółów z każdej rozmowy, takich jak punkty bólu klienta i kolejne kroki. Informacje te mogą być nieocenione dla dalszych działań, personalizacji przyszłych interakcji, a w wyniku tego zamykania transakcji.

Pro Tip: Use _ClickUp Docs _do przechowywania wszelkich dodatkowych informacji, których Twoje zespoły sprzedażowe mogą potrzebować podczas interakcji z niestandardowymi klientami. Upewnij się, że wszyscy członkowie Twojego Teams mają dostęp do wszystkich dokumentów - wszystko w jednym miejscu!

Śledzenie wyników zespołu sprzedaży z jednej lokalizacji dzięki szablonowi Sales Tracker firmy ClickUp

Na koniec mamy szablon Szablon ClickUp Sales Tracker clickUp Sales Tracker to narzędzie, które może dać liderom cenny wgląd w wyniki ich zespołu i ogólną skuteczność ich działań sprzedażowych.

Szablon ten wykracza poza zwykłe śledzenie wyników sprzedaży. Jego wbudowana sztuczna inteligencja umożliwia zespołom sprzedażowym wizualizację cennych danych dotyczących wydajności (indywidualnie i jako zespół), analizę trendów i identyfikację możliwości rozwoju.

Pro Tip: Użyj funkcji ClickUp Goals i ClickUp Milestones funkcje w tym szablonie, aby, jak sama nazwa wskazuje, ustawić cele dla zespołów sprzedaży i pomóc im zwizualizować, jak blisko są do ich osiągnięcia

Elevate Your Sales Game With ClickUp's Sales AI Tools (Popraw swoją grę sprzedażową dzięki narzędziom AI ClickUp)

W sprzedaży każda drobna przewaga może oznaczać różnicę między zamknięciem a utratą transakcji. Na szczęście narzędzia AI, takie jak ClickUp, mogą pomóc ci to osiągnąć. ClickUp oferuje kilka możliwości szablonów planów sprzedaży , oprócz tych omówionych na tym blogu, które mogą poprawić sposób działania zespołów sprzedażowych.

Po co więc tracić czas? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i wykorzystaj cud sztucznej inteligencji, aby uwolnić pełny potencjał swoich zespołów sprzedażowych.