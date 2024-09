Jak tworzyć zawartość wspierającą sprzedaż (z przykładami)

W wielu tradycyjnych firmach zawartość jest często postrzegana jako wyłączna odpowiedzialność zespołu marketingowego. Jednak często pomija się fakt, że zespół sprzedaży w równym stopniu polega na zawartości w celu optymalizacji procesów sprzedaży.

W rzeczywistości badania pokazują, że tylko 10% zawartości wspierającej sprzedaż odpowiada za wygenerowanie 50% całego zaangażowania potencjalnych klientów. Podkreśla to kluczową rolę dobrze ukierunkowanej, strategicznej zawartości we wsparciu sprzedaży.

Dzięki odpowiedniej zawartości wspierającej sprzedaż, zespoły sprzedażowe mogą bardziej strategicznie angażować potencjalnych klientów, rozwiązywać ich konkretne problemy i z większą łatwością przeprowadzać ich przez proces zakupu.

W tym przewodniku zbadamy, z czym wiąże się zawartość wspierająca sprzedaż, różne rodzaje przykładów treści i jak można je wykorzystać do wspierania bardziej znaczących interakcji z klientami.

Zrozumienie zawartości wspierającej sprzedaż

via Kolektyw wspierający sprzedaż Sprzedaż polega na budowaniu relacji, rozwiązywaniu problemów i napędzaniu konwersji. Jednak nawet najlepsze Team'y sprzedażowe mogą zawodzić bez odpowiednich zasobów.

W tym miejscu kluczowa staje się zawartość wspierająca sprzedaż. Odnosi się to do wszelkich zasobów, które wyposażają Teams w wiedzę i narzędzia, których potrzebują, aby skutecznie angażować potencjalnych klientów i przeprowadzać ich przez ścieżkę zakupową

Dostarczając swoim sprzedawcom świetną zawartość, nie tylko udostępniasz informacje - dajesz im narzędzie do prowadzenia lepszych rozmów, budowania silniejszych relacji i zamykania większej liczby transakcji

W tej notatce kluczowe znaczenie ma zrozumienie różnicy między zawartością sprzedażową i marketingową.

Podczas gdy zawartość marketingowa - taka jak posty na blogach, infografiki i kampanie w mediach społecznościowych - koncentruje się na świadomości i odsetkach na górze lejka, zawartość wspierająca sprzedaż ma na celu środkową i dolną scenę. Ich celem jest wsparcie zespołów ds. sprzedaży w dążeniu potencjalnych klientów do podjęcia decyzji zgodnej ze strategią wsparcia sprzedaży.

Oto zwięzłe zestawienie różnic:

Funkcja Zawartość sprzedażowa Zawartość marketingowa Cel Prowadzenie sprzedaży i zamykanie transakcji Generowanie leadów Odbiorcy Przedstawiciele handlowi, potencjalni odbiorcy Cel Format Podręczniki sprzedaży, karty walki, szablony e-maili Posty na blogu, białe księgi, webinaria Konwersja Świadomość, odsetki

Rodzaje zawartości wspierającej sprzedaż

Tworzenie skutecznej zawartości wspierającej sprzedaż jest niezbędne do wzmocnienia pozycji zespołu sprzedaży i prowadzenia potencjalnych klientów przez proces sprzedaży. Aby to osiągnąć, można niestandardowo dostosować zawartość do konkretnych potrzeb zespołu, korzystając z następujących narzędzi narzędzia wspierające sprzedaż .

Oto kluczowe rodzaje zawartości wspierającej sprzedaż, które można tworzyć:

1. Posty na blogu o wysokiej wartości

Chociaż posty na blogach są zwykle postrzegane jako narzędzia marketingowe, blogi o wysokiej wartości mogą być kluczem do wspierania sprzedaży.

Posty te, tworzone z perspektywy ekspertów branżowych, zapewniają dogłębny wgląd w konkretne tematy istotne dla odbiorców i dostosowane do produktu lub usługi.

W przeciwieństwie do standardowych postów marketingowych, które koncentrują się głównie na zwiększaniu świadomości, posty na blogach o wysokiej wartości mają na celu odniesienie się do kluczowych punktów bólu, zaprezentowanie funkcji produktu i stawienie czoła wyzwaniom branżowym

Na przykład, jeśli chcesz edukować swoich odbiorców na temat jak wykorzystać AI w sprzedaży ' jednocześnie subtelnie promując swoje narzędzie wydajności sprzedaży dobrze przygotowany wpis na blogu na ten temat może być bardzo skuteczny. Dostarcza on wartościowych informacji potencjalnym klientom i w naturalny sposób pozycjonuje produkt jako rozwiązanie, którego potrzebują, przyciągając więcej wykwalifikowanych potencjalnych klientów do procesu sprzedaży. Używanie ClickUp Brain do generowania pomysłów na wpisy blogowe i szczegółowych konspektów

2. Studia przypadków

Studia przypadków to jedne z najskuteczniejszych rodzajów zawartości wspierającej sprzedaż, ponieważ pokazują, w jaki sposób Twój produkt lub usługa przyniosły klientom rzeczywiste wyniki.

Gdy są napisane z niestandardowe podejście do klienta mając na uwadze, studia przypadków mogą pomóc Twojej osobie kupującej zobaczyć, w jaki sposób Twoje rozwiązanie pomaga im rozwiązać ich bolączki i zademonstrować rzeczywisty wpływ Twojego rozwiązania

Skuteczne studium przypadku dla narzędzia do zarządzania projektami może pokazać, w jaki sposób rozwiązało ono konkretne wyzwania dla idealnej persony klienta (ICP) i podkreślić kluczowe wyniki, takie jak 40% wzrost wydajności. W ten sposób możesz jasno zademonstrować wartość swojego produktu i przyciągnąć więcej wykwalifikowanych potencjalnych klientów.

3. Playbooki sprzedaży

Playbooki sprzedaży są niezbędnymi narzędziami wewnętrznymi, które prowadzą zespół sprzedaży przez strategie, najlepsze praktyki i spostrzeżenia dotyczące angażowania potencjalnych klientów. Pomagają one zespołowi zrozumieć specyfikę branży i dostosować swoje oferty do bardziej efektywnych, niestandardowych interakcji z klientami

Na przykład, jeśli chcesz, aby twój zespół sprzedaży zrozumiał branżę bankową i to, jak pasuje do niej twój produkt, twój podręcznik sprzedaży może zawierać szczegółowe sekcje dotyczące procesów branżowych, obecnej technologii i kluczowych wyzwań. Może również zawierać szablony planów sprzedaży , skrypty, szablony e-maili i strategie dotarcia w celu poprawy interakcji z klientami i zwiększenia liczby transakcji.

eBooki

eBooki zmieniają zasady gry dla zespołów sprzedażowych i marketingowych. Są to zewnętrzne narzędzia wspierające sprzedaż, które dostarczają szczegółowych informacji na określone tematy, które są cenne dla docelowych odbiorców.

Zazwyczaj oferowane jako przewodniki do pobrania, eBooki pozwalają na zbieranie danych kontaktowych potencjalnych klientów, jednocześnie dostarczając dogłębnych informacji, które wykraczają poza to, co może objąć blog lub artykuł

Na przykład, jeśli chcesz zademonstrować korzyści płynące z narzędzia zwiększającego wydajność dla zarządzanie projektami sprzedażowymi skuteczny byłby eBook pod tytułem "Zakończony przewodnik po wydajności sprzedaży". Może on obejmować sposób, w jaki narzędzia do zarządzania projektami usprawniają procesy sprzedaży, strategie automatyzacji i trendy branżowe, pokazując, w jaki sposób Twoje oprogramowanie może zmienić zasady gry.

5. Materiały wideo

Filmy objaśniające to krótkie, angażujące klipy, które wizualnie upraszczają produkt, usługę lub koncepcję. Sprawiają, że złożone pomysły są łatwe do zrozumienia i szybko przyciągają uwagę.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wyjaśnienie skomplikowanej funkcji produktu, czy pokazanie procesu, explainer videos są świetnym sposobem na szybkie przyciągnięcie uwagi i przekazanie kluczowych informacji w przystępnym formacie

Na przykład, jeśli chcesz pokazać, w jaki sposób twoje narzędzie integruje się z stos technologii sprzedaży można stworzyć 2-minutowe wideo wyjaśniające. To wideo może pełnić funkcję animowanego cyklu pracy lub krótkiej demonstracji produktu, wyjaśniając, w jaki sposób Twoje rozwiązanie pasuje do ogólnej struktury.

nagraj swój ekran z lektorem za pomocą ClickUp Clips i łatwo dołącz je do zadania w obszarze roboczym sprzedaży lub udostępnij publiczny link swoim potencjalnym klientom

6. Białe księgi

Białe księgi to dogłębne, oparte na badaniach dokumenty, które szczegółowo analizują określone problemy lub tematy, oferując cenne spostrzeżenia poparte danymi i dowodami. Są one przydatne na wszystkich scenach podróży kupującego, ponieważ dostarczają wyczerpujących informacji istotnych dla różnych rozmów sprzedażowych.

Na przykład, jeśli sprzedajesz oprogramowanie z zakresu cyberbezpieczeństwa, możesz stworzyć białą księgę pod tytułem "Rosnące zagrożenie cyberatakami: Jak firmy mogą się chronić w 2024 roku" Dokument ten może zawierać dane na temat cyberzagrożeń, przedstawiać bieżące wyzwania związane z bezpieczeństwem i pokazywać, w jaki sposób Twoje oprogramowanie oferuje solidne rozwiązanie.

7. Referencje

Referencje klientów są jednymi z najskuteczniejszych materiałów wspierających sprzedaż.

Oferują one prawdziwe informacje zwrotne od użytkowników, którzy doświadczyli korzyści płynących z twojego produktu lub usługi z pierwszej ręki

Na przykład, po powodzeniu konwersji potencjalnego klienta na klienta, możesz poprosić go o referencje. Może to być krótki cytat chwalący twój produkt lub wideo, w którym klient dzieli się tym, jak twoje rozwiązanie usprawniło ich proces. Takie rekomendacje mogą być szczególnie przekonujące w przypadku inicjatyw związanych ze sprzedażą i powodzeniami klientów, ponieważ pochodzą od rówieśników lub firm, które już skorzystały z twojego produktu.

8. Karty bitewne sprzedaży

Karty bitewne sprzedaży są niezbędnymi narzędziami wewnętrznymi do szkolenia zespołu sprzedaży. Te zwięzłe dokumenty dostarczają kluczowych informacji o konkurencji, cenach i wyróżnikach produktów, umożliwiając przedstawicielom handlowym skuteczne odpowiadanie na konkretne zapytania.

Na przykład, jeśli twoja firma oferuje system CRM, karta bitewna sprzedaży może porównywać twoje rozwiązanie z wiodącym konkurentem, pokazując twoje unikalne funkcje, korzyści cenowe i doskonałą obsługę klienta.

Dodatkowo może ona zawierać odpowiedzi na typowe zastrzeżenia dotyczące produktu konkurencji, pomagając przedstawicielom handlowym w rozwiązywaniu wątpliwości i wywieraniu wrażenia na potencjalnych klientach.

9. Szablony wiadomości e-mail

Szablony e-mail to gotowe wiadomości, które można niestandardowo dostosować do różnych scen procesu sprzedaży.

Skuteczne szablony e-maili są dostosowane do różnych scen podróży kupującego, takich jak wstępny kontakt, działania następcze i zamknięcie. Mogą one zawierać spersonalizowane akcenty, aby rezonować z konkretnymi potencjalnymi klientami, zapewniając jednocześnie ustrukturyzowane ramy, które skutecznie komunikują kluczowe punkty

Na przykład, jeśli Twoja firma oferuje rozwiązanie SaaS, możesz użyć szablonu e-mail, aby skontaktować się z klientem po prezentacji produktu. Szablon ten może podsumowywać omówione kluczowe funkcje, odpowiadać na wszelkie pytania potencjalnego klienta i jasno określać kolejne kroki.

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj E-mail ClickUp'a aby być na bieżąco z rozmowami sprzedażowymi. Dzięki niemu możesz automatycznie przekształcać wiadomości e-mail w zadania, przypisując je do konkretnych transakcji lub potencjalnych klientów. Ponadto pozwala na załączenie e-maili do odpowiednich zadań w celu łatwego odniesienia i śledzenia rozmów e-mailowych w kontekście potoku sprzedaży. Takie scentralizowane podejście pomaga zachować porządek, nadawać priorytety potencjalnym klientom i ostatecznie skutecznie zamykać więcej transakcji.

Scentralizuj rozmowy sprzedażowe w jednym miejscu dzięki ClickUp's Email Project Management

10. Propozycje

Propozycje to szczegółowe dokumenty, które przedstawiają, w jaki sposób produkt lub usługa spełnia potrzeby potencjalnego klienta. Są one zazwyczaj wykorzystywane na końcowych scenach procesu sprzedaży, aby formalnie zaprezentować swoje rozwiązanie i przekonać potencjalnego klienta do pójścia naprzód

Na przykład, jeśli sprzedajesz platformę do automatyzacji marketingu, twoja propozycja może pokazywać, w jaki sposób poprawia ona marketing potencjalnego klienta, oferować niestandardowy plan ustawienia i zapewniać podział cen z różnymi opcjami.

11. Webinaria

Webinary koncentrują się na rozwiązywaniu problemów potencjalnych i obecnych klientów lub kluczowych tematów branżowych. Oferują one interakcje w czasie rzeczywistym, pozwalając na informacje zwrotne na żywo i sesje pytań i odpowiedzi, które pomagają rozwiązać obawy i skutecznie zaangażować potencjalnych klientów

Na przykład, jeśli Twoja firma oferuje platformę do analizy danych, możesz zorganizować webinarium zatytułowane "Unlocking the Power of Data Analytics for Your Business"

W trakcie webinaru możesz podkreślić kluczowe funkcje swojej platformy, udostępniać studia przypadków i odpowiadać na pytania uczestników na żywo. Takie podejście wzbudzi odsetki od twojego rozwiązania i otworzy drzwi do dalszych możliwości sprzedaży.

12. Niestandardowe mapy podróży klienta

Mapy podróży klienta wizualnie przedstawiają sceny, przez które przechodzi klient podczas interakcji z Twoją marką. Mają one kluczowe znaczenie dla rozwoju sprzedaży, pomagając zespołom sprzedażowym zrozumieć doświadczenie klienta od początku do końca.

Mapując każdą scenę podróży klienta, możesz zaprojektować zawartość wspierającą sprzedaż, aby zaspokoić konkretne potrzeby i odsetki potencjalnych klientów.

Na przykład, jeśli oferujesz narzędzie do zarządzania projektami, mapa podróży kupującego może ujawnić, jakich informacji potrzebuje klient podczas wyszukiwania, podejmowania decyzji i korzystania z Twojego produktu. W ten sposób można tworzyć zawartość, która jest odpowiednia dla każdego kroku, dzięki czemu podejście do sprzedaży jest bardziej skuteczne i angażujące.

Jak tworzyć skuteczne treści wspierające sprzedaż?

via Mailshake Jeśli chodzi o tworzenie doskonałej zawartości wspierającej sprzedaż, musisz skupić się na tworzeniu materiałów, które naprawdę wspierają zespół wsparcia sprzedaży i rezonują z docelowymi odbiorcami.

Wiąże się to ze zrozumieniem, czego potrzebują przedstawiciele handlowi, aby odnieść sukces, i tworzeniem zawartości, która skutecznie odpowiada na wyzwania i pytania potencjalnych klientów.

Aby to osiągnąć, należy rozważyć następujące kroki:

Krok 1: Zidentyfikuj bolączki grupy docelowej

Zrozum wyzwania, preferencje i potrzeby informacyjne swoich odbiorców na różnych scenach ich podróży zakupowej. Wykorzystaj badania rynku, dane klientów i informacje zwrotne od zespołu sprzedaży, aby określić te punkty bólu.

Dodatkowo, zbieraj spostrzeżenia poprzez bezpośrednie rozmowy z innymi członkami zespołu sprzedaży, obecnymi klientami i potencjalnymi klientami, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i upewnić się, że twoja zawartość odnosi się do ich najbardziej palących problemów.

Krok 2: Zdefiniuj cele dla każdej sceny cyklu sprzedaży

Upewnij się, że ustawiłeś jasne cele dotyczące tego, co chcesz osiągnąć dzięki zawartości na każdej scenie sprzedaży. Zdecyduj również, czy Twoim celem jest edukowanie potencjalnych klientów, rozwiązywanie ich problemów, czy dostarczanie szczegółowych informacji o produkcie

Pomoże to w tworzeniu ukierunkowanej i skutecznej zawartości, która zaspokoi potrzeby odbiorców na różnych etapach ich podróży zakupowej.

Krok 3: Opracowanie strategii zawartości wspierającej sprzedaż

Zaplanuj rodzaje zawartości, które są zgodne z celami i scenami odbiorców. Na przykład, użyj postów na blogu lub e-booków, aby zaangażować potencjalnych klientów i wykorzystaj studia przypadków, białe księgi lub propozycje, aby skłonić potencjalnych klientów do konwersji. Taka strategia gwarantuje, że każda zawartość będzie celowa i skuteczna

Ponadto skuteczne systemy CRM mogą pomóc w śledzeniu wydajności zawartości i interakcji z niestandardowymi klientami, udoskonalając strategię sprzedaży w oparciu o dane w czasie rzeczywistym.

uzyskaj szczegółowy wgląd we wszystkie swoje konta klientów za pomocą rozwiązania ClickUp CRM

Aby uchwycić bieżące potrzeby cyklu sprzedaży, Rozwiązanie CRM firmy ClickUp zapewnia przejrzysty widok procesu sprzedaży, umożliwiając śledzenie i zarządzanie kontami oraz płynną współpracę z zespołem.

Mając kompleksowy widok swojego lejka sprzedażowego, możesz wdrożyć skuteczną strategię zawartości, aby przyspieszyć konwersje. Dodając odpowiednie zasoby i skrypty sprzedażowe do konkretnych potencjalnych klientów na każdej scenie, zwiększasz swoje szanse na przekształcenie potencjalnych klientów w niestandardowych klientów i napędzasz ogólne powodzenie sprzedaży.

Krok 4: Tworzenie i organizowanie zawartości wspierającej sprzedaż

Mając przygotowaną strategię zawartości, zacznij tworzyć i publikować swoje materiały.

Ustaw dedykowaną sekcję w obszarze roboczym na szkolenia sprzedażowe i treści wspierające sprzedaż, w tym karty walki, podręczniki sprzedaży i inne cenne zasoby. Taka organizacja zapewnia łatwy dostęp do zawartości i skuteczne wsparcie wysiłków sprzedażowych.

szczegółowa struktura hierarchii w ClickUp pozwala na wizualizację projektów AI dla dokumentacji może usprawnić datę powstania i organizację zawartości, zapewniając jej dobre zarządzanie i aktualność.

Twórz bogate dokumenty i zewnętrzne prezentacje sprzedażowe za pomocą ClickUp Docs

Korzystanie z wewnętrznej platformy dokumentacji, takiej jak Dokumenty ClickUp dla wewnętrznej zawartości wspierającej sprzedaż, takiej jak skrypty sprzedażowe lub karty bitewne. Umożliwia tworzenie i zarządzanie szczegółowymi dokumentami i wiki w bezpiecznym środowisku, zapewniając przedstawicielom handlowym łatwy dostęp do zawartości i jej wykorzystanie.

💈Bonus: Zorganizuj swoje zewnętrzne zasoby wspierające sprzedaż strategicznie na swojej stronie internetowej, aby kierować konwersjami sprzedaży z ruchu internetowego. Obejmują one blogi o wysokiej wartości, strony docelowe, studia przypadków i referencje.

Krok 5: Przypisywanie zadań i śledzenie postępów

Jeśli chodzi o realizację, przydzielanie zadań i śledzenie postępów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia efektywnego wykorzystania zawartości wspierającej sprzedaż.

Upewnij się, że regularnie monitorujesz postępy, aby szybko rozwiązać wszelkie problemy lub opóźnienia. Takie systematyczne podejście pomaga utrzymać tempo i zapewnia, że zawartość jest konsekwentnie dostosowana do celów sprzedażowych.

Zarządzaj całymi zespołami i procesami sprzedaży za pomocą ClickUp ClickUp dla zespołów sprzedażowych clickUp doskonale integruje sprzedaż i zarządzanie projektami, umożliwiając kierownikom projektów sprzedażowych nadzorowanie każdego aspektu projektu sprzedażowego od początku do końca. Łączy w sobie niezbędne narzędzia - takie jak oprogramowanie B2B CRM, zasoby wspierające sprzedaż, analitykę, zarządzanie zadaniami i funkcje komunikacyjne - w ramach jednej platformy.

Integracja ta usprawnia proces przydzielania zadań, śledzenia postępów i zarządzania każdym szczegółem inicjatyw sprzedażowych. Dzięki temu zespół jest skoordynowany i skoncentrowany na osiąganiu celów sprzedażowych.

Krok 6: Automatyzacja tam, gdzie to konieczne

Automatyzacja rutynowych zadań może znacznie zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność. Na przykład, zamiast ręcznie wysyłać e-maile do potencjalnych klientów, można usprawnić ten proces dzięki automatyzacji.

Na przykład, możesz użyć Automatyzacja ClickUp aby skonfigurować automatyczne wyzwalacze dla działań, takich jak wysyłanie kolejnych e-maili, gdy klient wykona określony krok. W ten sposób Twój zespół sprzedaży otrzymuje odpowiednie narzędzia i informacje we właściwym czasie, pomagając im zachować wydajność i być na szczycie swojej gry.

Twórz potężne przepływy automatyzacji za pomocą ClickUp ClickUp Brain , dzięki możliwościom opartym na AI, łączy zadania, dokumenty, ludzi i wiedzę o firmie, umożliwiając płynny dostęp do krytycznych informacji dotyczących sprzedaży w dowolnym momencie.

automatyzacja zadań, połączenie z zespołem i usprawnienie procesów dzięki ClickUp Brain_

Krok 7: Personalizacja zawartości wspierającej sprzedaż

Personalizacja zawartości sprzedażowej oznacza dostosowanie jej do unikalnych potrzeb i odsetek każdego potencjalnego klienta. Dzięki temu zawartość jest bardziej angażująca i trafna, co zwiększa szanse na pozytywną reakcję.

Aby skutecznie personalizować, zacznij od szablonów z możliwością dostosowania. Szablony te stanowią solidną podstawę, którą można następnie dostosować w oparciu o konkretne szczegóły i preferencje każdego potencjalnego klienta.

Dodatkowo, Narzędzia AI do tworzenia zawartości mogą pomóc udoskonalić wysiłki związane z personalizacją, generując spostrzeżenia i sugestie na podstawie danych potencjalnych klientów, dzięki czemu zawartość będzie jeszcze bardziej celowa i skuteczna.

Krok 8: Mierzenie powodzenia zawartości wspierającej sprzedaż

Analityka ma kluczowe znaczenie dla oceny skuteczności zawartości wspierającej sprzedaż. Zapewniają one wgląd w to, które elementy angażują odbiorców, w jaki sposób wpływają na proces sprzedaży i gdzie mogą być potrzebne ulepszenia

Kluczowe wskaźniki do monitorowania obejmują:

Wskaźnik zaangażowania : Zmierz, w jaki sposób niestandardowi klienci lub potencjalni klienci wchodzą w interakcję lub reagują na twoją zawartość, czy to osobiście w przypadku ofert sprzedaży, czy online, w tym kliknięcia, pobrania i widoki

: Zmierz, w jaki sposób niestandardowi klienci lub potencjalni klienci wchodzą w interakcję lub reagują na twoją zawartość, czy to osobiście w przypadku ofert sprzedaży, czy online, w tym kliknięcia, pobrania i widoki Współczynnik konwersji : Monitoruj, jak skutecznie twoja zawartość zamienia potencjalnych klientów w niestandardowych klientów, co jest szczególnie istotne w przypadku talii sprzedażowych używanych w prezentacjach, kartach bitewnych i zasobach cyfrowych, takich jak e-maile, białe księgi i eBooki

: Monitoruj, jak skutecznie twoja zawartość zamienia potencjalnych klientów w niestandardowych klientów, co jest szczególnie istotne w przypadku talii sprzedażowych używanych w prezentacjach, kartach bitewnych i zasobach cyfrowych, takich jak e-maile, białe księgi i eBooki Czas spędzony nad zawartością: Oceń, jak długo potencjalni klienci angażują się w zawartość. Czy te karty bitewne pomagają zamknąć więcej transakcji? Dłuższe zaangażowanie często sugeruje, że zawartość jest wartościowa i przyciąga uwagę potencjalnych klientów

uzyskaj pełną widoczność kluczowych wskaźników procesu sprzedaży za pomocą ClickUp Dashboards

Z Pulpity ClickUp pozwala uzyskać kompleksowy widok wszystkich kluczowych wskaźników, które mają wpływ na strategię zawartości wspierającej sprzedaż. Pomaga śledzić kluczowe wskaźniki, wizualizować dane i generować raporty w celu oceny skuteczności zawartości. Pozwala to na podejmowanie świadomych decyzji i optymalizację strategii zawartości w oparciu o wgląd w czasie rzeczywistym.

Ponadto umożliwia płynną współpracę z zespołem, zapewniając wszystkim zgodność z celami i dostosowaniami niezbędnymi do poprawy wyników sprzedaży.

