Jak tworzyć i używać kart bitewnych sprzedaży (+przykłady)

Znajdujesz się w środku przełomowej prezentacji sprzedażowej, gdy pojawia się trudny zarzut, który grozi wykolejeniem wszystkiego.

Teraz masz dwa wyjścia: szukać odpowiedzi i ryzykować utratę kontraktu lub pozostać nieugiętym z dobrze przygotowaną odpowiedzią, która przedstawia unikalne punkty sprzedaży (USP) twojego produktu w najlepszym świetle.

Wyczyszczone, druga opcja jest bardziej strategicznym posunięciem. Jak jednak upewnić się, że zespół sprzedaży jest zawsze gotowy do zrobienia tego wyboru?

W tym miejscu nieocenione okazują się karty bitewne sprzedaży. Te niezbędne narzędzia zapewniają przedstawicielom handlowym wgląd w to, czego potrzebują, aby radzić sobie z obiekcjami, podkreślać to, co wyróżnia Twój produkt i umożliwiać zespołom sprzedażowym zamykanie większej liczby transakcji.

Jednak nie wszystkie karty bitewne są sobie równe. Aby naprawdę wzmocnić pozycję swoich przedstawicieli handlowych, musisz stworzyć karty bitewne, którym będą mogli zaufać i na których będą mogli polegać w każdej sytuacji o wysokiej stawce.

Chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić? Zacznijmy i przekształć swój proces sprzedaży, aby uzyskać wymierne wyniki.

Czym są karty bitewne sprzedaży?

Karty bitewne sprzedaży to zwięzłe, praktyczne dokumenty, które dostarczają zespołom sprzedażowym istotnych informacji podczas rozmów lub spotkań. Te przewodniki z szybkimi referencjami gromadzą w jednym miejscu istotne informacje na temat Twojego biznesu, produktów, sytuacji rynkowej, bolączek klientów i analizy konkurencji.

Zapewniając natychmiastowy dostęp do tej krytycznej wiedzy, karty bitewne umożliwiają przedstawicielom handlowym doskonalenie się w każdej rozmowie. Ma to kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy 58% kupujących uważa, że przedstawiciele handlowi często nie odpowiadają na ich pytania.

Dobrze przygotowana karta przetargowa pomaga wypełnić tę lukę, dając Twojemu teamowi pewność siebie i informacje, których potrzebują, aby skutecznie odpowiadać i budować zaufanie wśród potencjalnych klientów.

Korzyści ze stosowania kart sprzedażowych

Włączenie kart bitewnych do strategii sprzedaży zmienia wydajność zespołu i zwiększa jego zdolność do precyzyjnego reagowania na każdą okazję. Oto dlaczego pomagają one w procesie sprzedaży:

Zwiększenie wydajności: Umożliwienie zespołom sprzedażowym szybkiego dostępu do gotowych odpowiedzi i standardowych komunikatów. Takie przygotowanie pomaga im zachować opanowanie pod presją, spędzać mniej czasu na poszukiwaniu informacji, a więcej na sprzedaży

Umożliwienie zespołom sprzedażowym szybkiego dostępu do gotowych odpowiedzi i standardowych komunikatów. Takie przygotowanie pomaga im zachować opanowanie pod presją, spędzać mniej czasu na poszukiwaniu informacji, a więcej na sprzedaży Wyróżnij się na tle konkurencji: Uzbrój swoich przedstawicieli w aktualne informacje podkreślające Twoją przewagę nad konkurencją. Efektywna analiza konkurencji pomoże im wyróżnić Twoją ofertę i podniesie Twoją konkurencyjnośćstrategia marketingu produktów, prowadząc do zwiększenia wskaźnika wygranych

Uzbrój swoich przedstawicieli w aktualne informacje podkreślające Twoją przewagę nad konkurencją. Efektywna analiza konkurencji pomoże im wyróżnić Twoją ofertę i podniesie Twoją konkurencyjnośćstrategia marketingu produktów, prowadząc do zwiększenia wskaźnika wygranych Usprawnienie rozmów cenowych : Dostarczaj precyzyjne, ustrukturyzowane informacje o cenach, które pomogą Twojemu przedstawicielowi handlowemu łatwo poruszać się w delikatnych dyskusjach. Taka przejrzystość buduje zaufanie potencjalnych klientów i przyspiesza zamykanie transakcji

: Dostarczaj precyzyjne, ustrukturyzowane informacje o cenach, które pomogą Twojemu przedstawicielowi handlowemu łatwo poruszać się w delikatnych dyskusjach. Taka przejrzystość buduje zaufanie potencjalnych klientów i przyspiesza zamykanie transakcji Poprawa zdolności adaptacyjnych : Zapewnij swojemu zespołowi elastyczność dzięki zaktualizowanym kartom z najnowszymi trendami rynkowymi, informacjami o produktach i historiami powodzenia klientów. Dzięki temu przedstawiciele handlowi zawsze mają dostęp do najistotniejszych informacji

: Zapewnij swojemu zespołowi elastyczność dzięki zaktualizowanym kartom z najnowszymi trendami rynkowymi, informacjami o produktach i historiami powodzenia klientów. Dzięki temu przedstawiciele handlowi zawsze mają dostęp do najistotniejszych informacji Zrozumienie profilu klienta: Dostarczanie krytycznych informacji na temat potrzeb, oczekiwań i bolączek klientów. Takie podejście pomaga zespołowi oferować dostosowane rozwiązania, które współgrają z potencjalnymi nabywcami i docelowymi odbiorcami, jednocześnie wzmacniając relacje z klientami

Dostarczanie krytycznych informacji na temat potrzeb, oczekiwań i bolączek klientów. Takie podejście pomaga zespołowi oferować dostosowane rozwiązania, które współgrają z potencjalnymi nabywcami i docelowymi odbiorcami, jednocześnie wzmacniając relacje z klientami Usprawnienie szkoleń: Używaj kart bitewnych jako narzędzia szkoleniowego, aby przyspieszyć czas wdrożenia nowych przedstawicieli handlowych

Chcesz ulepszyć swoją sprzedażową grę w karty bitewne? Przeanalizujmy kluczowe elementy, które zmieniają podstawową kartę bitewną sprzedaży w potężne narzędzie narzędzia wspierające sprzedaż dla powodzenia.

Kluczowe funkcje zwycięskiej karty bitewnej sprzedaży

Skuteczna karta sprzedażowa zależy od dwóch kluczowych rzeczy: najwyższej jakości informacji i szybkości, z jaką twój zespół może je znaleźć. Właśnie dlatego musisz zaprojektować swoje karty do podpowiedzi - ponieważ w rozmowach sprzedażowych liczy się każda sekunda.

Szybki dostęp to jednak dopiero początek. Aby mieć pewność, że twoje karty przetargowe przyniosą wyniki, uwzględnij te podstawowe elementy:

Celowe FAQ: Zawierają wyczyszczone, zwięzłe odpowiedzi na najczęstsze pytania klientów

Zawierają wyczyszczone, zwięzłe odpowiedzi na najczęstsze pytania klientów Punkty bolesne i rozwiązania: Lista kluczowych wyzwań użytkowników wraz z praktycznymi odpowiedziami, aby utrzymać dyskusję w centrum uwagi

Lista kluczowych wyzwań użytkowników wraz z praktycznymi odpowiedziami, aby utrzymać dyskusję w centrum uwagi Unikalna propozycja wartości: Wskaż, co wyróżnia twój produkt, dając przedstawicielom handlowym przewagę w konkurencyjnych sytuacjach sprzedażowych

Wskaż, co wyróżnia twój produkt, dając przedstawicielom handlowym przewagę w konkurencyjnych sytuacjach sprzedażowych Spostrzeżenia oparte na danych: Poprzyj swoje twierdzenia solidnymi faktami, zweryfikowanymi danymi i statystykami, aby wzmocnić swój przekaz i zbudować wiarygodność

Mając na uwadze te kluczowe funkcje, przyjrzyjmy się różnym rodzajom kart bitewnych sprzedaży i sposobom ich dostosowania do konkretnych scenariuszy sprzedaży.

Rodzaje sprzedażowych kart bitewnych (6 niezbędnych elementów + bonusowe zagrania siłowe)

W sprzedaży nie ma dwóch takich samych interakcji z klientami. Jedno uniwersalne podejście nie sprawdzi się w przypadku pracy z niestandardowymi potrzebami klientów, presją konkurencji i obiekcjami.

Dlatego właśnie potrzebujesz kart bitewnych, aby skutecznie zarządzanie projektami sprzedażowymi . Skorzystaj z tych narzędzi, aby przygotować swoich przedstawicieli z najbardziej przekonującymi argumentami i kluczowymi punktami rozmowy w każdej rozmowie.

Oto zestawienie najważniejszych rodzajów kart bitewnych sprzedaży:

1. Karty walki z konkurencją

Z 57% liderów sprzedaży notatka zwiększona konkurencja, znajomość rywali od podszewki jest niezbędna. Karty walki z konkurencją dają Twojemu zespołowi przewagę konkurencyjną, której potrzebują, aby przyćmić rywali w każdej rozmowie

Na przykład, jeśli potencjalny klient kwestionuje twoją cenę i przytacza niższą ofertę konkurencji, twoja karta bitewna pomoże twoim przedstawicielom handlowym zmienić kierunek dyskusji. Skupiając się na wyższym zwrocie z inwestycji w produkt, mogą oni przenieść rozmowę z kosztów na długoterminową wartość, utrzymując transakcję na właściwym torze.

2. Karty bitewne Win/Loss

Te konkurencyjne karty bitewne pomagają szybko określić, dlaczego Twoja firma zatriumfuje nad konkurencją lub przegra. Dzięki nim, Twoi przedstawiciele handlowi znajdą mocne i słabe strony konkurencji, zamieniając potencjalne wyzwania w szanse

Na przykład, jeśli mocną stroną twojego konkurenta jest łatwy w użyciu interfejs, twoja karta bitewna powinna przeciwstawić się temu za pomocą solidnych dowodów. Może podkreślać, że zaawansowane funkcje niestandardowe oferują elastyczność, której prosty interfejs nie może dorównać - szczególnie w przypadku firm o złożonych potrzebach.

3. Karty bitewne produktów

W przeciwieństwie do konkurencyjnych kart bitewnych, najlepsze produktowe karty bitewne skupiają się na tym, co sprawia, że twoje rozwiązanie jest idealne dla docelowych odbiorców. Zapewniają one zespołowi sprzedaży szczegółowy wgląd w niestandardowe funkcje, przypadki użycia i USP, bezpośrednio połączone z potrzebami klienta.

Na przykład, jeśli sprzedajesz wysokiej klasy urządzenie kuchenne, karta bitewna produktu będzie podkreślać coś więcej niż tylko wydajność. Skupiałaby się na rzeczywistych korzyściach, takich jak efektywność energetyczna, która obniża rachunki za media lub intuicyjna konstrukcja, która upraszcza przygotowywanie posiłków dla zapracowanych rodzin.

Pro Tip: Używaj kart bitewnych opartych na propozycjach w swojej talii, aby uzyskać dokładne podejście. W przeciwieństwie do kart sprzedażowych opartych na produktach, które skupiają się na poszczególnych elementach, karty z propozycjami wskazują, w jaki sposób cały pakiet ofert działa razem, aby zapewnić niezrównaną wartość.

4. Karty walki z obiekcjami

Zastrzeżenia są naturalną częścią procesu sprzedaży, ale to, w jaki sposób twój zespół sobie z nimi radzi, stanowi różnicę między wygraną a utratą kontraktu. Badania pokazują, że 64% niestandardowych klientów są bardziej skłonni do zakupu, gdy ich obawy są skutecznie rozwiązywane.

To właśnie w tym miejscu pojawiają się karty walki z obiekcjami. Przygotowują one przedstawicieli handlowych z celnymi odpowiedziami i obalaniem typowych zastrzeżeń klientów

Na przykład, jeśli potencjalny klient jest zaniepokojony trwałością sprzętu budowlanego w trudnych warunkach pogodowych, karta bojowa powinna zawierać bezpośrednie odpowiedzi. Podkreśl funkcje, takie jak wzmocnione materiały i historie klientów, aby rozwiać obawy, zwłaszcza podczas negocjacji.

Porada: Aby skutecznie opracować karty bitewne, zacznij od zidentyfikowania głównych bolączek i potrzeb swoich klientów docelowych. Użyj narzędzia wizualnego, takiego jak tablica, aby przeprowadzić burzę mózgów i uporządkować te pomysły. Weź pod uwagę takie czynniki jak ich frustracje, wyzwania i aspiracje. Pomoże ci to dostosować karty bitewne do konkretnych problemów klientów i pokazać, w jaki sposób twój produkt lub usługa oferuje unikalne rozwiązanie.

Brainstorm różnych punktów bólu i potrzeb klientów przy użyciu ClickUp Whiteboards do tworzenia skutecznych kart bitewnych

5. Branżowe karty bitewne

Branżowe karty bitewne odnoszą się do unikalnych wyzwań i wymagań różnych branż. Pomagają one przedstawicielom handlowym mówić językiem branży, oferując szczegóły dotyczące zgodności i korzyści specyficzne dla sektora, które rezonują z potencjalnymi klientami

Załóżmy na przykład, że twój zespół prezentuje ekologiczne rozwiązania opakowaniowe firmie z branży spożywczej. Karta specyficzna dla branży podkreślałaby zgodność produktu z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności oraz sposób, w jaki pomaga on zmniejszyć ślad węglowy firmy.

6. Karty bitewne oparte na osobach

Personalizacja ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zaangażowania w sprzedaż, zwłaszcza gdy 72% niestandardowych klientów preferuje komunikaty dostosowane do ich potrzeb. Karty te zapewniają szybki wgląd w różne osoby kupujące - świadome budżetu, obeznane z technologią lub kierownictwo wyższego szczebla - dzięki czemu Twoi przedstawiciele handlowi za każdym razem przekazują właściwą wiadomość.

Na przykład, jeśli sprzedajesz oprogramowanie B2B, karta bitewna dla osoby znającej się na technologii podkreśli zaawansowane funkcje i możliwości integracji. Tymczasem nabywca dbający o budżet byłby bardziej odsetki od oszczędności i ROI.

Pro Tip: Chcesz przenieść personalizację na wyższy poziom? Karta bojowa specyficzna dla potencjalnego klienta jest najlepszym rozwiązaniem. W przeciwieństwie do kart persona ukierunkowanych na szersze typy nabywców, karty bitewne specyficzne dla potencjalnych klientów koncentrują się na pojedynczym potencjalnym kliencie. Dają one wgląd dostosowany do konkretnego Businessa lub osoby decyzyjnej, umożliwiając przedstawianie ofert trafiających w ich bolączki.

Te tradycyjne karty bitewne są potężnymi narzędziami, stanowiącymi podstawę zwycięskich strategii sprzedaży. Aby jednak zyskać przewagę konkurencyjną w każdej sytuacji sprzedażowej, dodaj następujące karty bitewne do swojego arsenału kart bitewnych:

Karty bitewne z wiadomościami branżowymi: Utrzymuj swój zespół na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami, pozycjonując swój produkt jako najlepsze rozwiązanie w branży

Utrzymuj swój zespół na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami, pozycjonując swój produkt jako najlepsze rozwiązanie w branży Karty bitewne Upsell/ABM: Uzbrój swoich specjalistów ds. sprzedaży w taktyki upsellingowe i marketingowe oparte na kontach, aby odkryć możliwości rozwoju i zmaksymalizować przychody

Uzbrój swoich specjalistów ds. sprzedaży w taktyki upsellingowe i marketingowe oparte na kontach, aby odkryć możliwości rozwoju i zmaksymalizować przychody Karty bitewne z referencjami klientów: Wykorzystaj siłę społecznego dowodu słuszności, włączając historie powodzenia klientów i referencje, które rezonują z potencjalnymi klientami

Wykorzystaj siłę społecznego dowodu słuszności, włączając historie powodzenia klientów i referencje, które rezonują z potencjalnymi klientami Karty bitewne do wprowadzania nowych produktów: Przygotuj swoje Teams sprzedażowe z kluczowymi spostrzeżeniami - korzyściami, funkcjami i docelowymi odbiorcami - do silnego wprowadzenia produktu na rynek

Teraz, gdy masz już podstawy, przejdźmy do szczegółów tworzenia tych przełomowych produktów!

Przeczytaj również: 10 niezbędnych narzędzi w stosie technologii sprzedaży

Jak tworzyć sprzedażowe karty bitewne: 10 sprawdzonych kroków do powodzenia

Tworzenie skutecznych sprzedażowych kart bitewnych polega na tworzeniu dynamicznych, praktycznych narzędzi, którym twój zespół może zaufać podczas każdej prezentacji. Aby to osiągnąć, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko danych o klientach - potrzebujesz narzędzia zwiększające wydajność sprzedaży które pozwolą Twojemu zespołowi skupić się na tym, co robią najlepiej: na zamykaniu transakcji.

To właśnie tutaj ClickUp błyszczy. Ten potężny projekt i platforma do zarządzania sprzedażą zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania całym lejkiem sprzedaży.

Od tworzenia kart bitewnych opartych na AI po ich dystrybucję i aktualizację, ClickUp oferuje innowacyjne funkcje organizacyjne, zapewniając, że Twój zespół sprzedaży jest zawsze gotowy do zwycięstwa.

Oto jak tego dokonać:

Krok 1: Zacznij od solidnego przeglądu firmy

Rozpocznij swoje karty bitewne od solidnych podstaw - daj swoim przedstawicielom handlowym głębokie zrozumienie tożsamości swojej firmy. Uwzględnij swoją misję, wizję, wartości i wyróżniki, aby pomóc swoim teamom sprzedażowym dostosować ich ofertę do szerszych celów firmy i zbudować wiarygodność.

usprawnij swoje karty bitewne dzięki wspólnej edycji na żywo i bogatemu formatowaniu za pomocą ClickUp Docs_

Użyj Dokumenty ClickUp do generowania atrakcyjnej zawartości, czy to do przeglądu firmy, czy też do pisania innych kluczowych szczegółów dotyczących kart bitewnych.

Narzędzie to pozwala tworzyć żywe dokumenty, które można łatwo aktualizować i udostępniać całemu zespołowi sprzedaży. Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym i kontrola wersji zapewniają, że każdy ma najbardziej aktualne informacje na wyciągnięcie ręki.

wykorzystaj ClickUp Brain do wyciągnięcia praktycznych wniosków z danych ilościowych i stwórz kartę bitewną sprzedaży

Aby uzyskać głębszy wgląd, połącz swój Teams z ClickUp Brain wszystko w jednym Narzędzie AI do tworzenia dokumentacji i badań. To narzędzie analizuje dane użytkowników, spostrzeżenia konkurencji i trendy rynkowe, aby tworzyć przekonującą, dostosowaną zawartość dla kart bitewnych sprzedaży.

Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie spersonalizowanych wiadomości, czy podkreślanie kluczowych punktów rozmowy, ClickUp Brain usprawnia ten proces. Pełni również funkcję wiki i zapewnia Twojemu teamowi błyskawiczny dostęp do istotnych, wzajemnie powiązanych informacji, usprawnia współpracę i optymalizuje efektywność sprzedaży.

Krok 2: Zdefiniuj swoje potrzeby i cele

wyznaczaj jasne, mierzalne cele, aby Twoje karty bitewne bezpośrednio przyczyniały się do powodzenia Twojego zespołu dzięki ClickUp Goals_

Każdy zespół sprzedaży, zdalny lub wewnętrzny, ma unikalne wyzwania, więc zacznij od zadania sobie pytania:

Czy nowi przedstawiciele handlowi potrzebują przyspieszonego kursu na temat Twojej oferty?

Czy trudno jest przyćmić konkretnych konkurentów?

Czy potencjalni klienci potrzebują pomocy w zrozumieniu propozycji wartości?

Czy wchodzisz na nowy rynek lub do nowej niszy?

Przełóż te spostrzeżenia na cele SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) używając Cele ClickUp . Funkcja ta pozwala liderom sprzedaży zarządzać wszystkimi celami w jednym miejscu i śledzić wyniki sprzedaży w celu uzyskania wyjątkowych wyników.

Krok 3: Identyfikacja i włączenie krytycznych interesariuszy

Znajomość kluczowych graczy w firmie i po stronie klienta ma kluczowe znaczenie dla powodzenia strategii sprzedaży. Twoje karty bitewne powinny określać tych interesariuszy, aby upewnić się, że twój zespół angażuje właściwe osoby we właściwym czasie.

przypisuj zadania, śledź postępy i zapewnij terminowe działania następcze, aby nic nie umknęło uwadze dzięki ClickUp Tasks_

Zacznij od identyfikacji wewnętrznych interesariuszy, takich jak menedżerowie, specjaliści ds. produktów lub zespoły finansowe, których musisz zaangażować na różnych scenach sprzedaży. Użyj Zadania ClickUp do przydzielania zadań, dodawania podzadań i śledzenia postępów, zapewniając, że wszyscy znają swoje role i obowiązki.

Następnie wyznacz na mapie osoby decyzyjne po stronie klienta. Mogą to być specjaliści ds. zamówień, kierownicy techniczni lub kadra kierownicza wyższego szczebla, z których każdy ma inne priorytety. Uwzględnij te profile w swoich kartach bitewnych, aby Twój zespół mógł odpowiednio dostosować swoje komunikaty.

Krok 4: Podkreśl funkcje produktu i strategie cenowe

Wyposaż swój zespół sprzedaży w dogłębną wiedzę na temat funkcji i cen produktów. Zapewni to, że będą oni mogli z łatwością przekazać wartość i odpowiedzieć na wszelkie pytania potencjalnych klientów.

Zacznij od prostej listy podstawowych funkcji produktu, skupiając się na tym, w jaki sposób rozwiązują one problem lub zaspokajają potrzeby docelowego użytkownika

Dostarcz szczegółowe strategie cenowe dla swoich przedstawicieli, w tym elastyczne plany płatności i rabaty, aby poruszać się w delikatnych dyskusjach cenowych

Krok 5: Zrozumienie docelowych klientów i możliwości

Nie każdy potencjalny klient jest odpowiedni; twój zespół musi skupić się na tych, którzy odniosą największe korzyści z twojego produktu. Zidentyfikuj kluczowe segmenty klientów, które pasują do twojej oferty poprawić niestandardowe podejście do klienta .

Nakreśl punkty bólu, potrzeby i możliwości rynkowe, które czynią z nich idealnych potencjalnych klientów. Zarządzanie cyklem życia klienta (CLM) odgrywa tutaj kluczową rolę.

Poprzez mapę różnych scen podróży klienta - od świadomości do podejmowania decyzji - upewnij się, że karty bitewne sprzedaży mogą zaspokoić potrzeby i obawy na każdym etapie.

tworzenie profili idealnych klientów i odkrywanie nowych możliwości rynkowych dzięki współpracy zespołowej w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Whiteboards_

Z Tablice ClickUp sesje burzy mózgów stają się dynamicznymi przestrzeniami, w których pomysły iskrzą i ewoluują. Współpracuj w czasie rzeczywistym, aby mapować i wizualizować swoich docelowych klientów i możliwości

Krok 6: Przeprowadź analizę konkurencji

Tworzenie skutecznych kart walki z konkurencją zaczyna się od dogłębnego zrozumienia rywali. ClickUp upraszcza ten proces dzięki Narzędzia AI do analizy konkurencji które zapewniają zespołowi kompleksowy widok krajobrazu rynkowego.

Na przykład, wykorzystaj ClickUp Brain do generowania dogłębnych raportów na temat strategii konkurencji, zmian rynkowych i porównania Twojej oferty. Dla tych, którzy preferują bardziej interaktywne podejście, ClickUp oferuje zakres gotowych szablonów sprzedażowych dostosowanych do różnych przypadków użycia.

Pobierz szablon

Szablon analizy konkurencji w ClickUp Tablica

Szablon Tablica ClickUp Szablon do analizy konkurencji to potężne narzędzie pozwalające wyprzedzić konkurencję. To narzędzie do współpracy pozwala Twojemu zespołowi tworzyć mapy i śledzić działania rywali w czasie rzeczywistym, zapewniając, że wszyscy są zgodni i gotowi do dostosowania się do zmian rynkowych. Szablon ten umożliwia

Uzyskanie głębszego wglądu w krajobraz konkurencyjny i identyfikację potencjalnych zagrożeń

Odkryć nowe możliwości rozwoju i ekspansji rynkowej

Opracować strategie, które wyróżnią Twoje produkty lub usługi na tle konkurencji

Podnieść poziom obsługi klienta poprzez lepsze zrozumienie potrzeb i preferencji użytkowników

Pobierz ten szablon

Przeczytaj również: 10 darmowych szablonów planów sprzedaży w Word, Excel i ClickUp

Krok 7: Rozwiązywanie typowych obiekcji sprzedażowych Radzenie sobie z obiekcjami jest kluczową umiejętnością w sprzedaży, a wyposażenie zespołu w odpowiednie narzędzia może wiele zmienić. Wykorzystaj spostrzeżenia z

Kampanie CRM aby zidentyfikować typowe obiekcje i przygotować karty bojowe z celowymi odpowiedziami.

Oto jak to zrobić:

Zidentyfikuj i przewiduj najczęstsze obiekcje , z którymi spotyka się twój zespół sprzedaży. Wykorzystaj je jako okazję do lepszego zrozumienia obaw potencjalnych klientów

, z którymi spotyka się twój zespół sprzedaży. Wykorzystaj je jako okazję do lepszego zrozumienia obaw potencjalnych klientów Gdy pojawią się obiekcje, zagłębiaj się w nie za pomocą przemyślanych pytań. Pomoże ci to dotrzeć do źródła obaw i przygotować konkretne odpowiedzi, zamieniając potencjalne przeszkody w możliwości

Na przykład, jeśli obawy dotyczące budżetu są częste, twoja karta bitewna może zawierać tę odpowiedź, której może użyć twój przedstawiciel handlowy:

"_Rozumiem, że cena produktu budzi obawy. Wielu naszych klientów początkowo uważało podobnie, ale okazało się, że inwestycja szybko się zwróciła dzięki poprawie wydajności i obniżeniu kosztów. Jeden z klientów odnotował nawet 20% wzrost wydajności w pierwszym kwartale. Oferujemy również elastyczne opcje cenowe - czy chciałbyś poznać więcej szczegółów na ten temat?"

Pro Tip: Użyj ClickUp CRM aby uprościć zarządzanie leadami sprzedażowymi i relacjami z klientami. Ten scentralizowany hub łączy zespoły sprzedaży i powodzenia klienta, umożliwiając im tworzenie solidnej bazy danych użytkowników, analizowanie opinii i uzyskiwanie wglądu w preferencje klientów.

Krok 8: Uwzględnij historie powodzenia i korzyści

Prezentowanie prawdziwych historii powodzenia to skuteczny sposób na budowanie wiarygodności i zaufania wśród potencjalnych klientów. Twoje karty powinny podkreślać kluczowe korzyści i zawierać historie demonstrujące namacalne wyniki, które zapewnia twój produkt lub usługa.

Wybierz studia przypadków, które rezonują z twoimi celami. Im bardziej historia powodzenia jest podobna do sytuacji potencjalnego klienta, tym bardziej będzie przekonująca

Podkreśl konkretne, wymierne wyniki, które twój produkt lub usługa pomogły osiągnąć, takie jak zwiększone przychody, obniżone koszty lub zwiększona wydajność

Krok 9: Wykorzystaj swoje unikalne punkty sprzedaży do upsellingu

Budując kartę bitewną sprzedaży, myśl z wyprzedzeniem - pozycjonuj swoje USP jako rozwiązania wyzwań, których klient może nie dostrzec. Zajmując się tymi potencjalnymi problemami z góry, tworzysz płynne możliwości sprzedaży dodatkowej.

Takie podejście dodaje wartość dla klienta i pogłębia jego zaufanie do Twojej wiedzy, zwiększając prawdopodobieństwo, że zainwestuje on dalej w Twoją ofertę.

Krok 10: Stwórz konfigurowalne szablony kart sprzedażowych

Po co za każdym razem zaczynać od zera? Zbuduj bibliotekę gotowych do użycia, darmowych szablonów kart bitewnych, aby usprawnić swój proces i zachować spójność swoich wysiłków sprzedażowych.

Dostosuj każdą sekcję: Niestandardowy szablon karty sprzedażowej dla różnych branż, segmentów klientów lub konkurencyjnych krajobrazów

Niestandardowy szablon karty sprzedażowej dla różnych branż, segmentów klientów lub konkurencyjnych krajobrazów Dostosuj się do każdej prezentacji sprzedażowej: Dzięki tym szablonom, twój zespół sprzedaży może dostosować swoje podejście, zapewniając, że pozostaną one ostre i celowe

Przykłady skutecznych kart bitewnych sprzedaży

Przełóżmy tę teorię na praktykę. Oto rzeczywiste przykłady tego, jak można skonstruować karty bitewne, aby poradzić sobie z konkretnymi scenariuszami sprzedaży.

Przykład 1: Poruszanie się w konkurencyjnej sytuacji sprzedażowej

Problem: Twoi przedstawiciele handlowi muszą zmierzyć się z rywalem o ugruntowanej pozycji w sytuacji, w której klient rozważa obie opcje.

Typ karty bitewnej do użycia: Karta bitewna konkurenta + karta zwycięstwa/porażki

Struktura:

Działanie: Wyposaż swoich przedstawicieli handlowych w konkretne pytania, aby podkreślić znaczenie szybkiego wdrożenia lub zapewnij studia przypadków wzmacniające tę przewagę

Fakty: Podkreśl unikalną przewagę konkurencyjną swojego produktu, taką jak wyróżniająca się funkcja lub doskonała obsługa klienta

Wpływ: Wyjaśnij, dlaczego ta przewaga jest kluczowa w tym scenariuszu. Na przykład, szybszy czas wdrożenia produktu może być czynnikiem decydującym dla klientów potrzebujących szybkich wyników

Przykład 2: Pokonywanie obiekcji budżetowych

Problem: Twój przedstawiciel handlowy napotyka potencjalnego klienta, który waha się przed podjęciem decyzji ze względu na cenę Twojego produktu w porównaniu do tańszej alternatywy.

Typ karty bitewnej do użycia: Karta radzenia sobie z obiekcjami

Struktura:

Działanie: Wyposaż swoich przedstawicieli w odpowiedzi, takie jak podkreślanie studiów przypadków, w których niestandardowi klienci zaoszczędzili pieniądze w dłuższej perspektywie lub dostarczanie analizy kosztów i korzyści w celu wykazania długoterminowej wartości

Fakty: Przyznaj z góry różnicę w cenie, a następnie skup się na wartości dodanej, jaką zapewnia twój dostawca

Wpływ: Uzasadnij wyższą cenę, podkreślając, w jaki sposób dodatkowe funkcje sprawiają, że inwestycja jest bardziej wartościowa

Przykład 3: Rozwiązywanie problemów związanych ze złożonością produktu

Problem: Specjaliści ds. sprzedaży prowadzą rozmowy z potencjalnymi klientami z branży opieki zdrowotnej. Obawiają się jednak, że nowe urządzenie medyczne jest zbyt skomplikowane i wymaga rozszerzenia wiedzy lub szkolenia.

Typ karty bitewnej do użycia: Produktowa karta bitewna + Branżowa karta bitewna

Struktura:

Działanie: Przedstaw studia przypadków i referencje z placówek opieki zdrowotnej, które z powodzeniem zintegrowały urządzenie, podkreślając łatwość użytkowania i korzyści operacyjne

Fakty: Podkreśl funkcje, które sprawiają, że urządzenie jest przyjazne dla użytkownika, takie jak intuicyjne sterowanie i automatyzacja ustawień

Wpływ: Pokaż, w jaki sposób te funkcje zmniejszają krzywą uczenia się, poprawiając wydajność w placówkach opieki zdrowotnej

Powyższe przykłady sprzedażowych kart bitewnych mają jedynie pomóc w rozpoczęciu pracy. Dostosuj swoją kartę do konkretnych potrzeb i stale ją udoskonalaj, aby utrzymać przewagę w każdej sytuacji sprzedażowej.

Dystrybucja i aktualizacja kart bitewnych sprzedaży

Stworzenie skutecznych sprzedażowych kart bitewnych to wierzchołek góry lodowej; równie ważne jest zapewnienie ich dostępności i aktualności. Oto jak sprawić, by karty były aktualne i dostępne dla zespołu sprzedaży:

Zapewnij efektywną dystrybucję i scentralizowany dostęp do zasobów sprzedażowych

Gdy karty sprzedażowe są już gotowe, szybkie dostarczenie ich do rąk zespołu sprzedaży ma kluczowe znaczenie. ClickUp usprawnia ten proces, umożliwiając udostępnianie kart bojowych konkretnym członkom zespołu lub całym działom za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Użyj Hierarchia projektów w ClickUp do organizowania kart bitewnych w folderach lub na listach, zapewniając właściwym osobom dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie. Dzięki scentralizowaniu wszystkiego w jednej lokalizacji, Twój zespół może uzyskać dostęp - od kart bojowych po dane niestandardowe - zarówno w biurze, jak i w podróży.

uporządkuj swoje karty bitewne w folderach lub na listach za pomocą ClickUp Hierarchy

Zachowaj świeżość kart bitewnych sprzedaży

Przy stale zmieniającym się krajobrazie sprzedaży, aktualizowanie kart bitewnych ma kluczowe znaczenie. Nieaktualne informacje mogą prowadzić do niewykorzystanych szans lub utraconych transakcji, więc upewnij się, że twoje karty bitewne odzwierciedlają najnowsze strategie, ceny i warunki rynkowe Automatyzacja ClickUp sprawia, że jest to łatwe. Ustaw i zapomnij - to narzędzie utrzymuje zespoły sprzedaży w pętli z najnowszymi informacjami na wyciągnięcie ręki. Dodatkowo, wykorzystaj jego możliwości integracji do połączenia konkurencyjnych narzędzi analitycznych, pulpitów i platform takich jak ChatGPT, aby zaktualizować swoje karty bitewne.

Pomiar i optymalizacja wpływu kart bitewnych

Prawdziwa moc kart bitewnych leży w ich skuteczności. Użyj Pulpity ClickUp do śledzenia istotnych wskaźników, takich jak współczynnik wygranych i długość cyklu sprzedaży oraz monitorowania trendów sprzeciwu w czasie.

Dodatkowo, niestandardowe wykresy i tabele pozwalają na wizualizację danych, pomagając udoskonalić i zoptymalizować kartę bitewną sprzedaży dla maksymalnej skuteczności. Widok monitora projektów i cotygodniowych aktualizacji w tym samym miejscu ułatwia śledzenie strategii sprzedaży.

Twórz strategiczne karty bitewne z ClickUp i bądź na bieżąco

Tworzenie skutecznych kart bitewnych sprzedaży to coś więcej niż taktyczne posunięcie - to klucz do zdominowania strategii sprzedaży. Niezależnie od tego, czy pomagają zrozumieć konkurencję, podkreślają mocne strony produktu, czy też precyzyjnie odnoszą się do zastrzeżeń klientów, karty bitewne sprzedaży utrzymują zespół w gotowości do zamykania transakcji.

Dzięki ClickUp możesz usprawnić dane powstania, organizację i współpracę w czasie rzeczywistym potrzebną do utrzymania kart bitewnych - i procesu sprzedaży - na najwyższym poziomie. Gotowy, aby zobaczyć, jak zmienia się Twoja strategia sprzedaży? Zarejestruj się na ClickUp już dziś aby tworzyć karty bitewne napędzane AI i zmieniać świat na lepsze!