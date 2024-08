Jak ulepszyć strategię marketingu produktów: Przewodnik krok po kroku

Dzisiejsze największe i najbardziej dochodowe firmy mają jedną wspólną cechę: obracają się wokół produktu. Niezależnie od tego, czy jest to produkt fizyczny czy cyfrowy, konsumencki czy SaaS, produkty są dźwignią wzrostu w dzisiejszych branżach. Wiele firm postawiło nawet na swój produkt, aby zapewnić im początkową trakcję - co obecnie nazywamy "wzrostem opartym na produkcie"

Myślące przyszłościowo organizacje wiedzą, jak sprzedawać swoje produkty i odblokowywać możliwości wzrostu i przychodów.

Jednak wykazanie korzyści i wartości produktu jest sztuką. Wprowadzenie produktu na rynek - i utrzymanie go tam - wymaga planu, wysiłku i strategii. Skorzystaj z tego kompleksowego przewodnika, aby dowiedzieć się, jak prowadzić skuteczną strategię marketingu produktu, nawet jeśli jesteś jednoosobowym zespołem marketingu produktu.

**Co to jest strategia marketingu produktu?

Przed omówieniem strategii produktowej w marketingu, zrozummy zarządzanie produktem .

Zarządzanie produktem koncentruje się na zarządzaniu cyklem życia produktu - od rozwoju do wprowadzenia na rynek.

Strategia marketingowa produktu jest częścią zarządzania produktem, która krąży wokół marketingu produktu i uczynienia go gotowym do wprowadzenia na rynek. Strategia ta łączy proces rozwoju produktu ze świadomością produktu w umyśle klienta.

Koncepcyjnie, osoba zajmująca się marketingiem produktu wykorzystuje strategie zarządzania marką i taktyki sprzedaży, takie jak lead nurturing, cross-selling, up-selling itp. w celu promocji produktów. W pewnym sensie marketing produktowy jest tak samo skoncentrowany na sprzedaży, jak i na produkcie.

Marketing produktowy jest siłą napędową, która pomaga Businessowi:

Powodzenie w pozycjonowaniu USP ich produktów , tworzeniu angażujących komunikatów i ich strategicznej promocji

, tworzeniu angażujących komunikatów i ich strategicznej promocji Zrozumieć rynek, na którym znajduje się produkt i preferencje klientów

Tworzyć strategię wejścia produktu na rynek na podstawie zebranych danych i budować długoterminowe strategie marketingowe

na podstawie zebranych danych i budować długoterminowe strategie marketingowe Sprzedać produkt i zachęcić obecnych klientów do ponownego zakupu

Zwiększenie adopcji i użytkowania produktu przez niestandardowych klientów

Strategia marketingu produktowego może wydawać się podobna do tradycyjnych strategii marketingowych, ale istnieją subtelne różnice - tradycyjny marketing promuje firmę lub markę jako całość, podczas gdy marketing produktowy ma bardziej wąski zakres, ponieważ koncentruje się na produkcie

Marketing produktowy koncentruje się na marketingu skierowanym do klienta i przyspieszeniu popytu i adopcji, podczas gdy tradycyjny marketing koncentruje się na pozyskiwaniu i konwersji klientów, zapewniając jednocześnie spójność przekazu marki we wszystkich kanałach.

Ponieważ marketing produktu jest skoncentrowany na produkcie, często jest częścią funkcji produktu w firmie, w przeciwieństwie do pozostałych funkcji marketingowych, które podlegają szefowi marketingu lub CMO. Michael Shipper , menedżer ds. marketingu produktów w Google, wyjaśnia:

_Produkt w tej przestrzeni jest bardzo podobny do budynku, który jest stale w budowie. Nigdy nie jest do końca ukończony; zawsze istnieją ulepszenia, które można wprowadzić i myślę, że to właśnie odróżnia marketing produktu od innych rodzajów marketingu

Wspólne wyzwania w budowaniu strategii marketingu produktu

Marketing produktu znajduje się na przecięciu zespołów obsługi klienta, sprzedaży, produktu i marketingu.

Chociaż pomaga to marce podejść do marketingu produktu bardziej holistycznie, komplikuje to proces. Oto najczęstsze pułapki, z jakimi spotyka się zespół ds. marketingu produktu podczas tworzenia kompleksowej strategii:

Odpowiedzialność: Brakuje widoczności tego, kto napędza strategię zarządzania produktem. Niektórzy przypisują tę odpowiedzialność zespołowi marketingowemu, podczas gdy inni przypisują ją zespołom ds. produktu lub sprzedaży

Brakuje widoczności tego, kto napędza strategię zarządzania produktem. Niektórzy przypisują tę odpowiedzialność zespołowi marketingowemu, podczas gdy inni przypisują ją zespołom ds. produktu lub sprzedaży Współpraca międzyfunkcyjna: Marketerzy produktu muszą współpracować z wieloma zespołami, takimi jak sprzedaż, produkt, marka, wsparcie itp. w celu budowania i realizacji swoich strategii. Często wiąże się to z zarządzaniem relacjami z różnymi interesariuszami na różnych poziomach w organizacji, wywieraniem wpływu bez autorytetu i próbą uzyskania poparcia dla inicjatyw, z których wszystkie wymagają dobrze rozwiniętych umiejętności międzyludzkich

Marketerzy produktu muszą współpracować z wieloma zespołami, takimi jak sprzedaż, produkt, marka, wsparcie itp. w celu budowania i realizacji swoich strategii. Często wiąże się to z zarządzaniem relacjami z różnymi interesariuszami na różnych poziomach w organizacji, wywieraniem wpływu bez autorytetu i próbą uzyskania poparcia dla inicjatyw, z których wszystkie wymagają dobrze rozwiniętych umiejętności międzyludzkich Klient : Teams często nie rozumieją bezpośrednich potrzeb klienta ze względu na słabe spostrzeżenia i badania klientów

: Teams często nie rozumieją bezpośrednich potrzeb klienta ze względu na słabe spostrzeżenia i badania klientów Dostosowanie: Brak dostosowania przywództwa do funkcji produktu, komunikatów, wskaźników KPI i innych

Brak dostosowania przywództwa do funkcji produktu, komunikatów, wskaźników KPI i innych KPI : Biorąc pod uwagę zespołowy charakter tej roli, mierzenie i ilościowe określanie wpływu strategii marketingu produktu staje się trudne

: Biorąc pod uwagę zespołowy charakter tej roli, mierzenie i ilościowe określanie wpływu strategii marketingu produktu staje się trudne Priorytety: Konkurencyjne priorytety prowadzą do osłabienia procesu rozwoju produktu i opóźnienia jego wprowadzenia na rynek

Jak zbudować skuteczną strategię marketingu produktu w 5 prostych krokach

Skuteczna strategia wejścia na rynek produktu pozycjonuje produkt strategicznie, buduje świadomość poprzez promocje kontekstowe i wykorzystuje przywództwo w celu wzmocnienia autorytetu. Ale gdy zespoły ds. produktu, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta pracują w silosach, istnieje wyraźny rozdźwięk.

W tym scenariuszu użycie narzędzia takiego jak Kompleksowa platforma zarządzania produktami ClickUp byłaby krokiem we właściwym kierunku. Wysoce konfigurowalna pod względem funkcji, ClickUp uwalnia Teams od nieefektywności i marnowania czasu.

Współpracuj, od pomysłu do wprowadzenia na rynek, z oprogramowaniem ClickUp Product Management

To scentralizowane narzędzie zastępuje wszystkie programy do zarządzania wydajnością, komunikacją i zadaniami w różnych działach i umożliwia współpracę za pomocą jednej aplikacji do zadań, dokumentów, czatu, celów i zarządzania zespołem.

Prawdziwym pytaniem pozostaje: W jaki sposób stworzyć strategię marketingu produktu do zrobienia, aby doprowadzić swój produkt do przysłowiowego progu klienta? Oto lista kontrolna krok po kroku:

Krok 1: Poznaj idealnych klientów swojego produktu i stwórz persony

Zacznij od zdobycia dogłębnej wiedzy na temat swoich klientów docelowych, aby stworzyć dobrze zbadaną osobę nabywcy

Zrozum ich bolączki, odsetki, oczekiwania i motywacje

Dowiedz się, jakimi kanałami klienci często docierają do twojego produktu

Zbadaj obecnych klientów, aby uzyskać wgląd w problemy, z którymi się borykają

Przeprowadź badanie rynku za pomocąoprogramowanie do analizy marketingowej i porównaj podobne produkty, aby stworzyć mapę mocnych i słabych stron swojego produktu

Analizuj dane demograficzne i grupy według udostępnianych cech, takich jak wykształcenie, poziom dochodów, ścieżka kariery itp. oraz unikalnych cech, takich jak odsetki, zachowanie itp

Jeśli produkt jest rozwiązaniem B2B, dodaj warstwę danych firmograficznych, takich jak rodzaj branży, wielkość firmy itp.

Wykorzystaj te dane do stworzenia 2-3 person kupujących, które najlepiej reprezentują Twoją idealną bazę klientów

Dane zebrane podczas tworzenia persony kupującego stają się podstawą wymagań dotyczących produktu w następnym cyklu rozwoju. Aby upewnić się, że dane są przechwytywane, przechowywane i odpowiednio udostępniane, wykorzystaj ClickUp Brain -narzędzie oparte na AI, które usprawnia zarządzanie produktami.

Utwórz dokument wymagań produktu za pomocą ClickUp Brain

Skorzystaj z odpowiednich podpowiedzi AI, aby opracować kompleksowy dokument wymagań produktu, zmapować go do potrzeb klienta i udostępniać go zespołowi za pomocą jednego kliknięcia. Niezależnie od tego, czy chcesz szybko śledzić plany i dokumentację produktu, czy też usprawnić informacje zwrotne od klientów, ClickUp Brain zapewnia potrzebne narzędzia w jednym miejscu.

Krok 2: Burza mózgów na temat pozycji produktu i komunikacji

Pozycjonowanie produktu i komunikaty mają na celu pokazanie, w jaki sposób produkt może przynieść korzyści niestandardowym klientom za pomocą kontekstowych komunikatów.

Osiągnięcie właściwej pozycji produktu i przekazu jest wysiłkiem całego zespołu. Nie pozwól, aby hybrydowy styl pracy wstrzymał sesje burzy mózgów. Spróbuj Tablice ClickUp -wirtualna tablica, która przekształca pomysły zespołu w skoordynowane działania.

burza mózgów, mapa i wprowadzanie pomysłów na komunikaty produktowe w życie dzięki ClickUp Whiteboards_

Ta wizualna tablica umożliwia dodawanie notatek, obrazów, połączonych zadań itp., mapowanie wizji produktu do komunikatów i dostosowywanie zespołu - a wszystko to za pomocą zabawnego, kreatywnego płótna!

Podczas wzajemnego zbierania pomysłów, skorzystaj z tych punktów, aby zbudować niestandardową narrację go-to-market product messaging narrative:

Dla kogo nasz produkt będzie najbardziej przydatny?

Jakie konkretne bolączki rozwiązuje produkt?

Dlaczego niestandardowi klienci będą chcieli zapłacić za nasz produkt?

Dlaczego ktoś miałby wybrać nasz produkt zamiast konkurencji?

Pro tip: Zbierz te informacje do swojego planu marketingowego za pomocą ClickUp Docs funkcja, która pomaga edytować dokument w czasie rzeczywistym wraz z zespołem i etykiety kolegów z zespołu, dzięki czemu wszyscy są zapętleni i na tej samej stronie, w tym zespoły sprzedaży, produktu, marketingu i obsługi klienta

Płynna współpraca i edycja w ClickUp Docs

Bonus: Możesz użyć ClickUp Brain, aby stworzyć z tego dokumentu "elevator pitch" i zawrzeć to, co sprawia, że Twój produkt przyciąga uwagę w angażującym formacie.

Krok 3: Zbuduj strategię wejścia na rynek z mapą drogową produktu

Wszystko zostało już zrobione; teraz nadszedł czas, aby zebrać to razem w formie mapy drogowej produktu. W zależności od struktury produktu i marketingu w Twojej organizacji, będziesz właścicielem mapy drogowej lub będziesz współpracować z menedżerem produktu, który to zrobi.

Możesz użyć narzędzia do mapowania procesów do optymalizacji cyklu pracy w marketingu produktów

Inną łatwo dostępną opcją jest Widok wykresu Gantta w ClickUp. Ta funkcja pozwala organizować zadania w oparciu o obszar produktu, wyświetlać oś czasu i dodawać sprinty do współdzielonej, wysoce wizualnej mapy drogowej produktu - dzięki czemu Teams mogą zobaczyć, nad czym pracują i co będzie dalej.

Użyj widoku wykresu Gantta ClickUp do tworzenia map drogowych produktów, które napędzają pracę zespołową

Informacje zawarte w mapie drogowej produktu poprowadzą Twoją strategię wejścia na rynek. Możesz stworzyć mapę drogową produktu dla swojej strony internetowej, aplikacji mobilnej i nie tylko:

Zachowaj porządek podczas opracowywania nowych produktów, korzystając z szablonu mapy drogowej produktu ClickUp

Jeśli chcesz uzyskać przegląd funkcji swojego produktu w skali makro i zrozumieć, w jaki sposób Twoja inicjatywa odnosi się do wizji i strategicznego kierunku Twojej organizacji, Szablon mapy drogowej produktu ClickUp może pomóc. Jest to świetny sposób na mapę każdego kroku cyklu rozwoju produktu, od pomysłu do uruchomienia. Skorzystaj z tego szablonu, aby dostarczać cotygodniowe aktualizacje wykonawcze zespołowi kierowniczemu i publikować notatki dotyczące wydania zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

Oto kilka podstawowych punktów danych, które należy uwzględnić w szablonie planu działania produktu:

Jakie są cele marketingowe produktu?

Do jakich grup docelowych w pierwszej kolejności skierujesz swój produkt?

W jaki sposób zaangażujesz swoich klientów za pomocą komunikatów i pozycji?

Jakiego rodzaju materiały wspierające będą dostarczane zespołom sprzedaży i wsparcia?

Jak wycenisz swój produkt?

Czy będziesz sprzedawać produkt klientom bezpośrednio, czy też skorzystasz z usług zewnętrznych dystrybutorów?

Jakie platformy będą wykorzystywane w kampanii marketingowej, takie jak marketing w mediach społecznościowych, płatne kampanie reklamowe, blogi, czat na żywo, strona internetowa, e-maile itp

Jakie wskaźniki KPI będą monitorowane w celu pomiaru powodzenia?

W jaki sposób będziesz oceniać i ustalać priorytety funkcji produktu, aby zapewnić jego powodzenie?

Nie wiesz, któremu produktowi nadać priorytet? Szablon matrycy funkcji produktów ClickUp pomaga porównać różne funkcje produktu, aby ocenić, czy każda z nich jest zgodna z celami i potrzebami docelowych odbiorców.

Podejmuj strategiczne decyzje dzięki lepszej widoczności najlepszych funkcji swojego produktu, korzystając z szablonu matrycy funkcji produktu ClickUp

Jeśli chcesz śledzić kluczowe punkty danych, takie jak typ funkcji, klient, wartość, wpływ i inne, ten szablon rzuca światło:

Ważne funkcje, które są dostawcami największej wartości, aby dostosować wysiłek zespołu

Dostępne zasoby i budżet w celu nadania priorytetu projektom o większym wpływie

Krok 4: Przygotuj zespół za pomocą niezbędnych narzędzi i zasobów Narzędzia marketingowe są dziś koniecznością - pozwalają mniejszym teamom na szybkie zrobienie pracy bez poczucia przytłoczenia.

Następnym krokiem jest poinformowanie wszystkich Teams o strategii wejścia na rynek i wyposażenie ich w niezbędne zasoby, takie jak próbki produktów, wytyczne dotyczące marki, arkusze informacyjne i materiały sprzedażowe.

Oto przykład szablon marketingu produktów od ClickUp, z którego może skorzystać każdy zespół produktowy - niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie, śledzenie czy optymalizację kampanii marketingowej produktu:

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-484.png Rozpocznij swój plan marketingowy dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp, który można dostosować do własnych potrzeb https://app.clickup.com/signup?szablon=t-206443634&\_gl=1\*1grstb9\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2HUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Pobierz ten szablon /%cta/

Zamiast zmagać się z rozproszonymi arkuszami kalkulacyjnymi lub żonglować między narzędziami, użyj Szablon planu marketingowego ClickUp do planowania, śledzenia i optymalizacji kampanii marketingowych w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, czy chcesz ustawić osiągalne cele marketingowe, zorganizować zadania w możliwe do wykonania kroki, czy też śledzić postępy za pomocą wbudowanych metryk i analiz, ten szablon jest wszystkim, czego potrzebujesz. Skorzystaj z widoku Key Results View, aby ustalić i śledzić mierzalne cele dla swojego planu marketingowego, a także dodaj niestandardowe pola, takie jak "Procent ukończenia" i "Wpływ", aby ułatwić pomiar.

Krok 5: Uruchomienie, śledzenie i optymalizacja strategii wejścia na rynek

Ostatni etap obejmuje wprowadzenie produktu na rynek wewnętrzny i zewnętrzny (w tej kolejności). Wewnętrzne premiery zapewniają, że wszyscy są świadomi USP produktu i korzyści, podczas gdy zewnętrzne premiery wykorzystują taktyki sprzedażowe i marketingowe do promowania produktu wśród klientów.

Wreszcie, pamiętaj, aby zdefiniować swoje KPI, takie jak zapisy na demo, poziom wykorzystania produktu, Net Promoter Score, wskaźnik wygranych itp. i śledzić wyniki swoich wysiłków.

5 przykładów zwycięskich strategii marketingowych dla produktów

Doświadczony menedżer ds. marketingu produktu planuje strategię produktu zgodnie z potrzebami klienta, wartościami marki, pozycją reklamy, planem komunikacji marketingowej i wymaganiami cenowymi.

W praktyce przekłada się to na pięć strategii mających zastosowanie na różnych scenach cyklu życia produktu:

przedstawienie cyklu życia produktu poprzez *[_Adobe](https://business.adobe.com/blog/basics/product-life-cycle-stages-and-how-to-use-them)*[Źródło](https://business.adobe.com/blog/basics/product-life-cycle-stages-and-how-to-use-them)

1. Strategia rynku docelowego

Dlaczego: Skupienie się na niszowym rynku, zbudowanie silnej tożsamości marki i stworzenie bazy lojalnych klientów

Moja praca: Wstępna scena marketingowego cyklu życia produktu

Oatside to świetny przykład marketingu produktowego związanego z przyczyną, skierowanego do konkretnego rynku docelowego: świadomych ekologicznie konsumentów.

Ten styl marketingu produktowego rezonuje z tym segmentem klientów i pozycjonuje Oatside jako pozytywną markę, która dba o zwierzęta i środowisko:

Oatside demonstruje etos marki i buduje świadomość produktu wśród niestandardowych klientów kochających środowisko poprzez Oatside Klienci angażują się w zakupy bez poczucia winy, a firma zyskuje na zwiększonej sprzedaży przy jednoczesnym wsparciu celu.

Oto kilka wniosków, na które należy zwrócić uwagę przy strategii rynku docelowego:

Zdobądź informacje na temat odbiorców docelowych - niezależnie od tego, czy jest to związane z ich przekonaniami, kulturą, demografią, hobby, niechęciami, problemami itp

Stosuj tę taktykę tylko wtedy, gdy Twoja marka pasuje do tej grupy; zmuszanie marki do demonstrowania określonej wartości nie będzie dobrze odbierane przez świadomych odbiorców

2: Strategia marki

Dlaczego: Pośrednia promocja produktu

Dlaczego: Wprowadzenie, wzrost i dojrzałość cyklu życia marketingu produktu

Nikt nie wykorzystuje siły swojej marki i nie angażuje się w marketing produktów tak, jak Apple.

Wybierz dowolną premierę produktu Apple; są one klasą mistrzowską w tworzeniu oczekiwania i pożądania bez ujawniania zbyt wiele o produkcie aż do wielkiego ujawnienia.

Jeśli chcesz więcej dowodów, spójrz na stronę Apple na Instagramie, gdzie trudno będzie znaleźć zdjęcia iPhone'ów, iMaców, iPadów itp.

kanał Instagram firmy Apple przez *[_Instagram](https://www.instagram.com/apple/)* Zobaczycie tylko, jak klienci korzystają z produktów Apple, by uczynić swoje życie łatwiejszym i bardziej kolorowym w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Apple wykonuje świetną robotę, opowiadając o swoich produktach w sposób, który czyni klienta "bohaterem" historii:

Funkcje produktów iPhone przez Apple Wynik? Strategia ta buduje ekscytację i ciekawość wśród konsumentów, napędza popyt i tworzy szum wokół ich produktów.

Kluczowe wnioski: Aby w pełni wykorzystać strategię marki, najpierw zastanów się - czy wspomnienie Twojej marki jest wystarczająco wysokie, aby przyciągnąć klientów bez wzmianki o Twoich produktach? Często dojście do tej sceny zajmuje lata, co udowodniły globalne marki, takie jak Adidas, Samsung, Amazon, Tesla itp.

3: Strategia reklamowa

Dlaczego: kreatywne przyciągnięcie uwagi klienta

Dlaczego: Scena wzrostu marketingowego cyklu życia produktu

Kampania Coca-Coli "Share a Coke" wykorzystuje reklamę w celu dotarcia do klientów na etapie wzrostu ich podróży:

przełomowa kampania Coca-Coli sprzedała 250 milionów nazwanych butelek za pośrednictwem *[coca-Cola](https://www.coca-colacompany.com/media-center/how-a-campaign-got-its-start-down-under)* W tej kampanii Coca-Cola spersonalizowała swój produkt, zastępując logo popularnymi nazwiskami i zwrotami.

Celem końcowym było zachęcenie klientów do znalezienia i udostępniania Coli bliskim. Ta innowacyjna strategia zwiększyła zaangażowanie i lojalność wobec marki wśród obecnych i potencjalnych klientów.

Wykorzystując reklamę jako narzędzie kontaktu z klientem, marka podkreśliła personalizację i zachęciła do udostępniania w mediach społecznościowych, dzięki czemu kampania odniosła powodzenie.

Kluczowe wnioski: Jeśli chcesz podążać tą samą ścieżką, wykorzystaj te wskazówki jako punkt wyjścia:

Nie bój się eksperymentować z kreatywnością w opowiadaniu historii swojej reklamy

z kreatywnością w opowiadaniu historii swojej reklamy Skoncentruj się na bolączce, korzyści, USP itp., które mają potencjał, aby trafić w sedno twoich docelowych odbiorców - to jest miejsce, w którym zebrane dane o wartości górskiej się opłacają

twoich docelowych odbiorców - to jest miejsce, w którym zebrane dane o wartości górskiej się opłacają Dowiedz się, dlaczego i w jaki sposób niestandardowi klienci korzystają z Twojego produktu, aby pomóc Ci w jego pozycjonowaniu w bardziej strategiczny sposób

w bardziej strategiczny sposób Sprawdzaj opinie klientów, przeprowadzaj ankiety, angażuj się w testy beta i tak dalej, aby dobrać puls do obecnego sposobu myślenia i potrzeb klientów

4: Strategia komunikacji marketingowej

Dlaczego: Aby przekazać USP produktu

Dlaczego: Scena dojrzałości marketingowego cyklu życia produktu

Jeśli chodzi o wykorzystanie kampanii marketingowej w celu dotarcia do niestandardowych klientów na etapie dojrzałości produktu, nie trzeba szukać dalej niż Nike.

Marka przoduje w przekazywaniu unikalnych propozycji sprzedaży (USP) swoich produktów, wykorzystując momenty i ruchy kulturowe w swoich komunikatach marketingowych.

Kampanie Nike są aktualne i trafne, niezależnie od tego, czy chodzi o obchody Miesiąca Dumy, ruch Black Lives Matter, wsparcie sportowców podczas igrzysk olimpijskich, czy też o sprawiedliwość społeczną:

strona internetowa BeTrue via Nike Geniusz marki polega na podkreślaniu emocjonalnych i aspiracyjnych aspektów jej produktów sportowych i fitness. Dodanie ludzkiej pozycji do namacalnego produktu wywołuje pozytywne uczucia u klienta.

Takie podejście pomaga Nike utrzymać pozycję lidera na rynku i rezonować z klientami szukającymi czegoś więcej niż tylko produktów - być może marki, która oznacza coś znaczącego.

Kluczowe wnioski: Zakładka z tymi wskazówkami, aby zaaranżować powodzenie kampanii komunikacji marketingowej produktu

Zrozum - i wyartykułuj - co sprawia, że Twój produkt różni się od konkurencji

od konkurencji Współpracuj ze swoimi zespołami ds. sprzedaży, produktu i obsługi klienta, aby opracować komunikaty marketingowe, zamiast pozwalać zespołowi marketingowemu na wyłączne kierowanie kampanią

ze swoimi zespołami ds. sprzedaży, produktu i obsługi klienta, aby opracować komunikaty marketingowe, zamiast pozwalać zespołowi marketingowemu na wyłączne kierowanie kampanią Przetestuj warianty komunikatów i wezwań do działania oraz przeanalizuj dane, aby zrozumieć, co działa, zanim uruchomisz jakąkolwiek komunikację marketingową na dużą skalę

5: Strategia cenowa

Dlaczego: Aby przyciągnąć niestandardowych klientów na wczesnym etapie

Dlaczego: Fazy wprowadzenia, wzrostu i dojrzałości marketingowego cyklu życia produktu

Dollar Shave Club wie, jak dotrzeć do mężczyzn poszukujących niedrogich, wygodnych i wysokiej jakości produktów do golenia. Wystarczy spojrzeć na stronę główną witryny, która oferuje nowym członkom zestaw startowy z cenami klubowymi:

marka dobrze wkomponowuje ceny w strategię marketingową swoich produktów, nie sprawiając przy tym, że wyglądają one tanio w sensie przenośnym dollar Shave Club_ Kluczowy wniosek: Przy włączaniu ceny do strategii marketingowej produktu:

Wdrażaj wielopoziomową strategię cenową i model subskrypcji, aby celować w różne segmenty klientów i budować stały strumień przychodów

Promuj opcje cenowe za pośrednictwem reklam cyfrowych, content marketingu i partnerstw, aby pokazać wartość, jaką oferuje Twój produkt

Monitoruj kluczowe wskaźniki, takie jak wzrost subskrypcji, utrzymanie klientów i średni przychód na użytkownika

Praca nad celami marketingu produktowego

Możesz mieć opracowaną najlepszą strategię marketingu produktu, ale jeśli twoje cele nie zostaną dokładnie zdefiniowane, twój zespół od samego początku będzie podążał w złym kierunku.

Popraw swoje umiejętności definiowania celów marketingu produktu dzięki tym trzem wskazówkom:

Porada 1: Przyjmij strukturę celów S.M.A.R.T

Twoje cele marketingowe powinny być zgodne z ramami S.M.A.R.T. - powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie. Ramy te pomogą ci dodatkowo podzielić cele na negocjowalne i nienegocjowalne.

Skuteczne osiąganie celów projektu dzięki szablonowi ClickUp SMART Goals

Skorzystaj z w pełni konfigurowalnego szablonu Szablon celów SMART ClickUp do definiowania, śledzenia i wizualizacji wyczyszczonych celów. Pomaga tworzyć cele SMART, dzielić je na mniejsze zadania i wizualnie śledzić postępy w określonych ramach czasowych. Widok wysiłku celu pomoże ci zmierzyć wysiłek wymagany dla każdego celu, a widok arkusza celów SMART zapewni ci przestrzeń do burzy mózgów i przechowywania wszystkich pomysłów.

Wskazówka 2: Używaj KPI do śledzenia postępów

Udowodnienie ROI strategii marketingu produktowego jest największą przeszkodą tylko wtedy, gdy nie mierzysz i nie monitorujesz wskaźników KPI. Aby ocenić dokładną wartość, jaką strategia marketingu produktu wnosi do tabeli:

Współpracuj z zespołami marketingu, sprzedaży i obsługi klienta (CX), aby uzyskać dane i analizy i znaleźć korelację między marketingiem produktu a sprzedażą/marketingiem/CX wysiłków

i znaleźć korelację między marketingiem produktu a sprzedażą/marketingiem/CX wysiłków Oceń analitykę kampanii produktowej za pomocąOprogramowanie ClickUp do zwiększania wydajności marketingu. Wysoce konfigurowalny i wizualnyPulpity ClickUp kontekstualizują zadania połączone z mapą drogową i planami wejścia na rynek:

Tworzenie pulpitu KPI w ClickUp

Zidentyfikuj i utwórz listę najbardziej istotnych wskaźników do monitorowania, takich jak koszt pozyskania klienta (CAC), wartość życiowa klienta (CLTV), współczynnik konwersji, generowanie leadów, ruch na stronie internetowej, współczynnik otwarć i kliknięć wiadomości e-mail itp

Porada 3: Zarządzanie relacjami z klientami

Zbieranie danych o klientach w czasie rzeczywistym i poprawa ich doświadczeń to najlepszy sposób na wypełnienie luki między oczekiwaniami klientów a funkcjami produktu.

Zapewnia to również pełny obraz zainteresowań, preferencji i zachowań klientów, umożliwiając odpowiednie dostosowanie wysiłków marketingowych produktu. To bardzo pomaga w osiągnięciu celów marketingu produktowego.

Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby zbierać dane i optymalizować podróż klienta:

Przechwytuj i analizuj interakcje klientów w różnych punktach styku - niestandardowi klienci przeszli dziś na omnichannel, aby dotrzeć do Twojej marki

Personalizuj komunikaty marketingowe i oferty w oparciu o unikalne preferencje klienta

Identyfikacja możliwości sprzedaży dodatkowej i krzyżowej w kanałach online i offline

Zwiększanie satysfakcji i lojalności klientów dzięki programom lojalnościowym

Współpraca z zespołami wsparcia i sprzedaży w celu zapewnienia niestandardowej obsługi klienta

Biorąc pod uwagę, że istnieje wiele elementów, na które trzeba zwracać uwagę, brzmi to jak praca dla Cele ClickUp :

różne widoki celów w ClickUp Goals ułatwiają zrozumienie danych

Korzystając z tej funkcji, możesz:

Dodawać zadania z różnych teamów do wspólnego celu

Organizować cele za pomocą łatwych w użyciu folderów i udostępniać je odpowiednim interesariuszom

Tworzyć foldery do śledzenia cykli sprintów, OKR, tygodniowych kart wyników pracowników i nie tylko

Ustawić wyczyszczone cele i wizualizować postęp w procentach

**Dokąd zmierza marketing produktu?

Przyszłość marketingu produktowego ewoluuje szybciej niż kiedykolwiek, napędzana personalizacją, integracją AI i marketingiem opartym na wartościach.

Wszystkie te trendy wpływają na strategię marketingu produktowego na wiele sposobów:

Dojrzałość marketingowa : Marki wykorzystują spersonalizowane dane klientów za pomocą narzędzi AI i oferują niestandardowe oferty w celu zwiększenia satysfakcji klientów. Netflix jest przykładem marki, która osiągnęła mistrzostwo w tej strategii marketingu produktowego

: Marki wykorzystują spersonalizowane dane klientów za pomocą narzędzi AI i oferują niestandardowe oferty w celu zwiększenia satysfakcji klientów. Netflix jest przykładem marki, która osiągnęła mistrzostwo w tej strategii marketingu produktowego Data-driven : Marketing produktowy w coraz większym stopniu opiera się na danych, a dane są wykorzystywane do:

Podejmowania strategicznych decyzji z testowaniem produktów i kulturą uczenia się na czele Integrowania odizolowanych teamów dzięki zwinnej współpracy, specjalistycznym umiejętnościom i cyklom pracy AI Zbierania przydatnych informacji, takich jak problemy klientów, preferencje i inne Inteligentnej personalizacji dzięki zawartości opartej na danych

: Marketing produktowy w coraz większym stopniu opiera się na danych, a dane są wykorzystywane do:

Odblokuj strategiczną wartość marketingu produktów dzięki ClickUp

Marketing produktowy to ciągły proces. Zanim niestandardowi klienci kupią produkt, przechodzi on wielokrotnie między fazami rozwoju i wprowadzania na rynek.

Jako osoba zajmująca się marketingiem produktu, zawsze żonglujesz spostrzeżeniami na temat produktu, danymi z kampanii, opiniami klientów, zadaniami związanymi z wdrożeniem, sesjami planowania i spotkaniami z interesariuszami; zawsze jest więcej do zrobienia niż masz czasu lub zasobów.

Jednak dzięki odpowiednim narzędziom i dostępowi do wiedzy na temat marketingu produktów . Wykorzystaj strategiczną wartość marketingu produktów dzięki oprogramowanie do marketingu produktów od ClickUp. Zarejestruj się od razu !

Często zadawane pytania

1. Co to jest strategia marketingowa produktu?

Strategia marketingowa produktu to plan, który należy zrozumieć:

Jak pozycjonować, promować i wyceniać produkt na rynku

Kim są najbardziej lojalni klienci i jak do nich dotrzeć

Jak zintegrować dane wejściowe z procesu marketingu produktu z powrotem do procesu rozwoju produktu w ramach cyklu życia produktu

**2. Jaka jest rola strategii marketingowej produktu?

Podstawową rolą strategii marketingowej produktu jest stworzenie wysokiego poziomu marketingowej mapy drogowej dla konkretnego produktu. Plan ten określa, w jaki sposób produkt spotka się z celami klienta, organizacji i interesariuszy w całym cyklu życia produktu.

W związku z tym zachęca różne Teams, takie jak rozwój produktu, marketing, obsługa klienta i sprzedaż, do współpracy i zrozumienia, w jaki sposób produkt może zostać ulepszony, aby zwiększyć rentowność i zadowolenie klienta.