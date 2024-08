10 najlepszych książek o marketingu produktów dla każdego product marketera

Marketing produktowy jest wszechobecny, będąc funkcją równoważącą produkt, marketing i sprzedaż.

Obowiązki menedżera ds. marketingu produktu wykraczają poza rozwój produktu i obejmują zachowania klientów, pozycję produktu, opinie klientów i strategię marketingową.

Jako menedżer ds. marketingu produktu, jesteś gawędziarzem, który zna niestandardowych klientów, tworzy go-to-market plan dla nowych produktów i znajduje sposoby na interakcję z nimi.

Ponadto, odnoszący sukcesy marketerzy produktów dzielą się pewnymi podstawowymi umiejętnościami - wiedzą, jak budować niestandardowe produkty na niszowych i zatłoczonych rynkach, wykorzystując szybkie informacje zwrotne od klientów, rozwój oparty na produktach, analizę danych i analizę konkurencji.

Oto lista 10 najlepszych książek o marketingu produktów, które zawierają praktyczne porady, przykłady tworzenia produktów, które pokochali użytkownicy, oraz nowe metody angażowania klientów.

Lista ta obejmuje wszystko, od reklamy naukowej po obowiązki menedżera ds. marketingu produktu i koncepcje, takie jak użyteczność stron internetowych i koncepcje marki opowieści po dane klientów.

10 najlepszych książek o marketingu produktów, które warto dodać do swojej listy w 2024 roku

1. Wpływowy menedżer produktu: Jak prowadzić i powodzić na rynku produkty technologiczne

przez Amazon W książce The Influential Product Manager Ken Sandy uczy, jak zachowywać się na każdym etapie cyklu życia produktu, łącząc swoje 20-letnie doświadczenie i wiedzę na temat sceny wzrostu.

Autor dzieli lekcje marketingu produktu na łatwe do wdrożenia szablony i zasady.

Na początku proces rozwoju produktu skoncentruj się na lepszym zrozumieniu problemu i odkryj wszystkie możliwe rozwiązania. Przed przyjęciem jednego podejścia, stwórz makiety dla wszystkich alternatyw i przetestuj je z niestandardowymi i wewnętrznymi interesariuszami.

Najbardziej praktyczną radą autora jest ciągłe testowanie w fazie projektowania, rozwoju i wdrażania - nawet jeśli dotyczy to kilku docelowych klientów.

Proponuje, aby wszystkie szablony zarządzania produktem zawierały pięć krytycznych elementów:

Pisemna hipoteza: Napisz lub wyartykułuj swój cel dla rynku głównego nurtu

Mierzalny wynik: Usprawnienie pozycji produktu poprzez identyfikację metryk w celu zdefiniowania kryteriów powodzenia

Jasność co do ograniczeń: Najpierw rozwiąż mały problem, a później zastosuj swoje rozwiązanie na szeroką skalę

Jasność co do roli: Jasno określ zadania do zrobienia i historie użytkowników dla klienta docelowego

Współpraca nad potencjalnymi rozwiązaniami: Zachęcaj Teams do współpracy nad rozwiązaniami

"Menedżerowie produktu są właścicielami problemów ("dlaczego" i "co"), a inżynierowie są właścicielami rozwiązań ("jak" i "kiedy") - ale tylko dzięki współpracy można rozwijać i budować najlepsze pomysły." - Ken Sandy

O książce

Autor (autorzy): Ken Sandy

Ken Sandy Liczba stron: 394

394 Rok wydania: 2020

2020 Szacowany czas czytania: 13 godzin

13 godzin Poziom rekomendacji: Czytelnicy na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i eksperci

Czytelnicy na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i eksperci Oceny: (4.6/5) Amazon



Kluczowe wnioski

Książka opiera się na koncepcji Adama Nasha dotyczącej kubełków funkcji w zarządzaniu produktem. Sandy proponuje, aby dobre wydanie funkcji miało niektóre z następujących czynników:

Metric Movers: Poprawa metryk produktu

Żądania niestandardowe: Aby naprawić błędy lub ulepszyć funkcje

Delighters: Innowacje wymyślane przez Teams

Strategie: Funkcje związane z celami długoterminowymi

Ulepszacze: Ulepszenia lub udoskonalenia produktu

Co mówią czytelnicy:

"The Influential Product Manager to dogłębny podręcznik, który jest idealny zarówno dla osób początkujących w zarządzaniu produktem, jak i tych, którzy chcą mieć jeszcze większy wpływ na produkt w swojej firmie. To moje nowe źródło informacji o tym, jak być skutecznym partnerem strategicznym w całym cyklu życia produktu"

2. Uproszczony marketing produktu: Zorientowane na klienta podejście do wprowadzania produktu na rynek

przez Amazon Jedna z najwyżej ocenianych książek o marketingu produktów, Product Marketing, Simplified, to praktyczny przewodnik po marketingu produktów.

Srini Sekaran przedstawia solidne ramy segmentacji klientów i budowania persony w marketingu produktowym. Książka definiuje podróż klienta i pokazuje marketerom produktowym, jak tworzyć odpowiednie persony.

Autor wplata rzeczywiste przykłady niestandardowych produktów, zachowań klientów na każdej scenie cyklu życia, pozycjonowanie produktu , ceny i opakowania.

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy marketerem konsumenckim, ta książka stanowi elementarz decyzji zakupowych klientów. Celem tego praktycznego przewodnika dla początkujących marketerów produktowych jest pokazanie, jak połączyć różne zadania w ramach marketingu produktowego.

Interesującym podejściem jest tutaj subtelne zachęcanie klientów do zachowań poprzez ułatwienie im odegrania instynktownego przymusu.

Odwołaj się do instynktu klienta, zaoferuj elastyczne płatności i ułatw poznanie swojego produktu.

Ponadto udostępnianie szablonami procesów rozwoju produktu aby podłączyć i grać zgodnie z planem wejścia na rynek.

"Sztuka i kreatywność obracają się wokół umiejętności skutecznego połączenia z innymi. Marketing produktowy również obejmuje tę narrację."_ - Srini Sekaran

O książce

Autor (autorzy): Srini Sekaran

Srini Sekaran Liczba stron: 204

204 Rok wydania: 2020

2020 Szacowany czas czytania: 10 godzin

10 godzin Poziom rekomendacji: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Oceny: (4.3/5) Amazon



Kluczowe wnioski

Kiedy ludzie kupują produkty, kierują się trzema aspektami duszy określonymi przez Platona: głową, sercem i jelitami

Zrozum poziom zaangażowania klienta w zakup produktu

Odwołuj się do logiki, emocji i instynktu swoich klientów. Pozycjonuj swoje produkty i kategoryzuj je w określonym obszarze świadomości klienta

Co mówią czytelnicy:

"Kupiłem tę książkę w ramach przygotowań do nowej pracy i od razu byłem pod wrażeniem tego, jak łatwa była do przyswojenia. Książka jest przemyślana, pouczająca i dobrze napisana, a także zapewnia solidne podstawy marketingu produktów"

3. Menedżer ds. marketingu produktu: Obowiązki i najlepsze praktyki w firmie technologicznej

poprzez Amazon Kiedy Lucas Weber był menedżerem ds. marketingu produktów, przeszukiwał internet, aby dowiedzieć się o strategiach marketingowych sprzedaży produktów zaawansowanych technologicznie. W tamtym czasie książki o marketingu produktów i czasopisma naukowe oferowały niewielką pomoc.

Weber napisał książkę The Product Marketing Manager: The Product Marketing Manager: Responsibilities and Best Practices in a Technology Company, aby podzielić się swoją wiedzą zdobytą dzięki próbom i błędom w pracy oraz przykładom z prawdziwego świata.

Książka wyjaśnia wyzwania innych teamów, które współpracują z menedżerem ds. marketingu produktu. Z czym wiążą się takie role? Poruszając unikalne problemy zespołu marketingu produktu w zabawnej lekturze, Weber łączy anegdoty i wywiady ze swoimi kolegami i ekspertami z branży.

Uczy podstawowych umiejętności potrzebnych do zostania menedżerem ds. marketingu produktu oraz nowych pomysłów i inspiracji dla doświadczonych marketingowców produktu. Autor ostrzega, że wszystko inne zawodzi bez odpowiedniej strategii sprzedaży.

"Musimy zidentyfikować wartości tam, gdzie wydaje się, że ich nie ma."_ - Lucas Weber

O książce

Autor (autorzy): Lucas Weber

Lucas Weber Liczba stron: 123

123 Rok wydania: 2017

2017 Szacowany czas czytania: 10 godzin

10 godzin Poziom rekomendacji: Od podstawowego do średnio zaawansowanego

Od podstawowego do średnio zaawansowanego Oceny: (4.4/5) Amazon



Kluczowe wnioski

Słuchaj z otwartym umysłem tych, którzy pracują w firmie lub branży dłużej niż ty

Podczas rozmowy z ludźmi należy brać pod uwagę ich emocje, procesy decyzyjne i poziom intelektualny

Jako osoba zajmująca się marketingiem produktowym, bądź gotowy, aby wziąć szczegółowe informacje techniczne o produkcie i wydestylować je do kluczowych komunikatów marketingowych i sprzedażowych

Co mówią czytelnicy:

"Praktyczne doświadczenie autora w marketingu produktów sprawia, że jest to bardzo wnikliwa lektura. Są wzmianki zarówno o powodzeniach, jak i porażkach, które mogą pomóc aspirującym marketerom produktowym. Nawet jeśli twój tytuł nie jest marketingowcem produktu i jesteś zaangażowany w inne role, takie jak marketing zawartości lub marketing wzrostu, możesz znaleźć wiele najlepszych praktyk, z których możesz się uczyć. Szczególnie pomocne, gdy marketerzy żonglują między wieloma obowiązkami, a organizacja nie stworzyła formalnej pozycji marketingu produktu"

4. Oczywiście niesamowite

przez Amazon April Dunford rozpoczyna Obviously Awesome i omawia sposób, w jaki pozycjonowała produkty w swojej firmie technologicznej - formularz, który zespół marketingowy wypełniał przy wprowadzaniu nowego produktu.

Odpowiadało to na pytania dlaczego, jak i co w produkcie. Strategia ta była jednak nudna i nieskuteczna.

Wtedy zaczęła budować ramy wokół tworzenia pozycji produktu, aby klienci pokochali twój produkt.

Wykorzystując ośmiostopniową strukturę sprzedaży, pokazuje ekscytujące przykłady tego, jak produkty kształtujące nawyki przebijają się przez bałagan na zatłoczonym rynku.

Ponadto przedstawia dwie pułapki związane z pozycjonowaniem kontekstowym. Większość marketerów produktowych koncentruje się na tym, co zbudował zespół programistów, ale nie skupia się na tym, jak produkt przekształca się lub zmienia na rynku docelowym.

Businessy odnoszące powodzenie nieustannie ewoluują swoje produkty wraz ze zmieniającymi się trendami rynkowymi i konsumenckimi.

Jest to jedna z najlepszych książek o marketingu produktu, ponieważ Dunford przez ponad 25 lat pracował z najlepszymi startupami, pomagając im lepiej (lub lepiej) pozycjonować produkty.

Menedżerowie ds. marketingu produktu, którzy chcą skorzystać z podręcznika "lean product playbook", aby wygrać więcej biznesów, powinni przeczytać tę książkę.

"Chociaż rozumiemy, że kontekst jest ważny, zazwyczaj nie wybieramy go świadomie, ponieważ uważamy, że kontekst dla naszego produktu jest oczywisty."_ - April Dunford

O książce

Autor (autorzy): April Dunford

April Dunford Liczba stron: 202

202 Rok wydania: 2019

2019 Szacowany czas czytania: 15 godzin

15 godzin Poziom rekomendacji: Od podstawowego do zaawansowanego

Od podstawowego do zaawansowanego Oceny: (4.5/5) Amazon



Kluczowe wnioski

Dunford przedstawia pięć składników skutecznej pozycji:

Konkurencyjne alternatywy: Wizualizacja opcji dla odbiorców docelowych, gdyby twój produkt nie istniał

Unikalne atrybuty: Przewaga konkurencyjna twojego produktu nad innymi

Wartość (i dowód): Korzyści płynące z funkcji produktu dla docelowych odbiorców

Charakterystyka rynku docelowego: Cechy nabywców, które sprawiają, że zależy im na wartości produktu

Kategoria rynkowa: Pozycja produktu w istniejącej kategorii rynkowej lub próba stworzenia nowej kategorii Tych użytkowników, którzy uznają twoje rozwiązanie za dopasowane do rynku

Co mówią czytelnicy:

"Dobrze napisana i łatwa do zrozumienia książka na temat pozycji rynkowej. Lektura obowiązkowa, zwłaszcza jeśli zajmujesz się marketingiem produktów technologicznych. Wykracza poza teoretyczne konstrukcje i oferuje praktyczne ramy do osiągnięcia idealnej pozycji."

5. Inspired: Jak tworzyć niestandardowe produkty technologiczne, które pokochają klienci?

przez Amazon Bestseller nr 1 w dziedzinie badań i rozwoju biznesu, Marty Cagan's Inspired wyjaśnia, w jaki sposób skuteczne zarządzanie produktem przyczynia się do projektowania, budowania i skalowania udanych produktów technologicznych.

Autor daje cenny wgląd w to, jak najlepsze firmy technologiczne i odnoszące sukcesy, takie jak Apple, Tesla i Facebook, przeprowadzają premiery produktów i jak zorganizować udane organizacje produktowe.

Chociaż ta książka o marketingu produktów została napisana w 2008 roku, kiedy nie istniała żadna odrębna rola marketingowca produktu, jest ona cennym źródłem wiedzy na temat psychologii produktów technologicznych.

Dopasowanie produktu do rynku, niezależnie od sceny, na której znajduje się firma, wymaga odpowiedniej struktury teamów produktowych, odpowiedniej kampanii marketingowej i strategicznej wartości dotyczącej kontekstu i kierunku biznesu.

"Menedżer produktu pracuje niestrudzenie, prowadząc zespół produktowy w celu połączenia technologii i projektowania, aby rozwiązać rzeczywiste problemy klientów w sposób, który spełnia potrzeby biznesowe."_ - Marty Cagan

O książce

Autor/autorzy: Marty Cagan

Marty Cagan Liczba stron: 386

386 Rok wydania: 2008

2008 Szacowany czas czytania: 20 godzin

20 godzin Poziom rekomendacji: Od podstawowego do zaawansowanego

Od podstawowego do zaawansowanego Oceny: (4.6/5) Amazon



Kluczowe wnioski

Według Cagana, najlepsze Teams produktowe działają, ponieważ:

Zajmują się ryzykiem (wartość, użyteczność, wykonalność, opłacalność biznesowa) zanim zbudują swoje rozwiązania

Definiują produkt we współpracy ze wszystkimi teamami (tj. Design, Engineering i Product Management pracują ramię w ramię)

Oferują rozwiązania, które zasadniczo rozwiązują podstawowe problemy

Co mówią czytelnicy:

"Marty uchwycił każdy obszar wpływu na organizację produktu i to z perspektywy różnych osób: Product managera, projektanta, interesariuszy, leadów i delivery managera, co czyni tę książkę istotną dla każdego w firmie produktowej."

6. Hooked: Jak tworzyć formularze kształtujące nawyki

przez Amazon Jeśli twój zespół zmagał się z nieudanymi produktami, Hooked Nira Eyala zapewnia czterokrokowy proces (zwany Hooked Model) do tworzenia niestandardowych produktów, które klienci pokochają.

Najlepsze jest to, że książka zawiera szczegółowe informacje na temat technik behawioralnych wykorzystywanych przez platformy mediów społecznościowych, aby utrzymać użytkowników na haku i wracać do nich.

Co więc te firmy robią inaczej? Oferują rozwiązania "first-to-mind". Kojarzą się z problemem lub potrzebą tak silnie, że ich docelowi odbiorcy automatycznie do nich docierają.

Na przykład "wyszukiwanie" jest dziś organicznie kojarzone z Google lub potrzeba "dobrego samopoczucia" natychmiast przenosi ludzi na Instagram. Eyal pokazuje czytelnikom, jak budować takie skojarzenia i stosować "Hooked Model"

"Wiele innowacji zawodzi, ponieważ konsumenci irracjonalnie przeceniają stare, podczas gdy firmy irracjonalnie przeceniają nowe." - Nir Eyal

O książce

Autor(zy): Nir Eyal

Nir Eyal Liczba stron: 243

243 Rok wydania: 2014

2014 Szacowany czas czytania: 13 godzin

13 godzin Poziom rekomendacji: Od podstawowego do zaawansowanego

Od podstawowego do zaawansowanego Oceny: (4.6/5) Amazon



Kluczowe wnioski

"Hooked Model" obejmuje czterokrokowy proces osadzony w pętli lub cyklu obejmującym wyzwalacz, działanie, inwestycję i zmienną nagrodę

Istnieją dwa rodzaje wyzwalaczy. Wyzwalacze zewnętrzne to bezpośrednie, płatne, zarobione, relacyjne lub własne wezwania do działania. Wyzwalacze wewnętrzne to skojarzenia ludzi z ich bolączkami

Twój produkt musi rozwiązywać problem wielokrotnie i konsekwentnie (pomyśl o Facebooku lub Instagramie - gdy się nudzisz, odwiedzasz te strony bez zewnętrznej podpowiedzi), aby wyrobić sobie nawyk

Co mówią czytelnicy:

"To świetna książka dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, co tworzy świetny produkt. Pomaga wydobyć wiele koncepcji, które widzimy w naszym prawdziwym życiu, ale nie jesteśmy w stanie ich nazwać, np. wyzwalacze, działania, nagrody, inwestycje. To świetny towarzysz dla tych, którzy chcą zbudować produkt i posłuży jako lista kontrolna, aby sprawdzić, czy uwzględniłeś najważniejsze rzeczy w swoim produkcie"

7. Przewodnik przetrwania menedżera produktu

przez Amazon Steve Haines, założyciel The Product Management Executive Tablica, prosi specjalistów ds. marketingu produktów, aby myśleli strategicznie, aby rozwijać swoją karierę.

W "The Product Manager's Survival Guide" autor udostępnia krok po kroku plan osiągnięcia sukcesu jako marketingowiec produktu oraz sposób budowania minimalnych żywotnych produktów (MVP) poprzez praktyczne narzędzia i techniki.

Książka zawiera techniki zdobywania uprawnień, wdrażania i wydawania produktów oraz metryki do oceny wydajności produktów.

Jako menedżer produktu nauczysz się wychodzić poza funkcje i funkcje i staniesz się ekspertem ds. produktu i rzecznikiem klienta. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, który szuka obalonych wskazówek dotyczących marketingu produktowego, czy doświadczonym liderem, ta książka zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby przyczynić się do stałych pozytywnych wyników w swoim biznesie.

Zanurz się głęboko w kreatywne aspekty zarządzania produktem podczas tworzenia mapy podróży klienta.

"Kiedy zarządzanie produktem nie jest odpowiednio zorganizowane, dopasowane lub określone, ludzie muszą pracować ciężej, aby osiągnąć te same cele i budować skuteczne strategie."_ - Steven Haines

O książce

Autor/autorzy: Steve Haines

Steve Haines Liczba stron: 223

223 Rok wydania: 2013

2013 Szacowany czas czytania: 11 godzin

11 godzin Poziom rekomendacji: Średnio zaawansowany do zaawansowanego

Średnio zaawansowany do zaawansowanego Oceny: (4.1/5) Amazon



Kluczowe wnioski

Produkt nie zawsze jest pojedynczym elementem, ale w firmie istnieje hierarchia usług i linii produktów

Zarządzanie produktem to model, który obejmuje odkrywanie, wprowadzanie innowacji, strategię, eksperymentowanie, planowanie, rozwój i marketing produktów

Istnieją cztery aspekty marketingu produktów: mapa kierunków, bycie ekspertem w danej dziedzinie, kierowanie wszystkimi tak, aby skupiali się na celach firmy, i ciągłe podążanie naprzód

Co mówią czytelnicy:

"Zrobiłem skok z kariery w wojsku, do sprzedaży, a ostatnio do zarządzania produktem. Ta książka powinna być obowiązkową lekturą dla każdego w świecie zarządzania produktem! Steven wykonuje świetną robotę, szczegółowo opisując przykłady z pierwszej ręki ze swojej kariery i wspierając je taktykami i wskazówkami, które mogą być natychmiast wykorzystane przez czytelnika. Dostarcza również wiele przydatnych szablonów i narzędzi, które planuję jak najszybciej wdrożyć. Żałuję tylko, że nie przeczytałem jej wcześniej!"

8. Wzrost oparty na wydajności: Jak stworzyć produkt, który sam się sprzedaje?

poprzez Amazon Wes Bush został zainspirowany do napisania tej książki, gdy przepuścił 300 dolarów na napisanie białej księgi dla produktu SaaS. Kiedy pomógł uruchomić darmowy produkt premium od 0 do 100 tysięcy użytkowników, zdał sobie sprawę z zaskakującej prawdy: większość ludzi myliła się co do sprzedaży oprogramowania.

W książce "Product-Led Growth" Bush proponuje strategię opartą na produkcie i dostarcza praktycznych wskazówek, jak zaoszczędzić na kosztach rozwoju i postępować zgodnie z właściwą strategią wprowadzania produktu SaaS na rynek.

Rozkłada złożone koncepcje marketingu produktów technologicznych na odsetki i tabele.

Na przykład, wypełniacze produktu są jak cola podawana z frytkami. Klienci głównego nurtu zawsze będą sprawdzać duże wypełniacze, więc pakiet pomaga zwiększyć absorpcję w wyższym średnim przychodzie na użytkownika (ARPU).

"Dług umiejętności to cena, którą płacisz za każdym razem, gdy Twojemu użytkownikowi nie uda się osiągnąć kluczowego wyniku w Twoim produkcie."_ - Wes Bush

O książce

Autor (autorzy): Wes Bush

Wes Bush Liczba stron: 278

278 Rok wydania: 2019

2019 Szacowany czas czytania: 15 godzin

15 godzin Poziom rekomendacji: Średnio zaawansowany do zaawansowanego

Średnio zaawansowany do zaawansowanego Oceny: (4.5/5) Amazon



Kluczowe wnioski

Luka wartości powstaje, gdy istnieje różnica między wartością postrzeganą a wartością doświadczaną; im większa luka wartości, tym bardziej nieszczelny lejek

Istnieją trzy powody, dla których luki wartości są tak duże w branży SaaS, a mianowicie dług zdolności produktu, brak świadomości potrzeb klientów i nadmierne obiecywanie rozwiązania

Aby tworzyć produkty technologiczne, za które klienci chcą płacić, należy usunąć lukę wartości i tarcia, które prowadzą do niskiego przyjęcia produktu

Co mówią czytelnicy:

"Radziłbym każdemu założycielowi Saas przeczytać tę książkę przed rozpoczęciem swojego przedsięwzięcia ~ wiele fragmentów może wyglądać teoretycznie. A potem, po dwóch latach od wprowadzenia produktu na rynek, przeczytaj to wszystko jeszcze raz~ przekonasz się, że każde słowo ma absolutny sens. Zbyt dobre."

9. Projektowanie rzeczy codziennych

przez Amazon Początkowo opublikowany w 1988 roku jako The Psychology of Everyday Things, Donald Norman opisuje psychologię stojącą za dobrym i złym projektowaniem, proponując jednocześnie zasady projektowania.

Chociaż The Design of Everyday Things dotyka takich dyscyplin jak ergonomia, praktyka projektowania i psychologia behawioralna, książka ta ma swoje stałe miejsce wśród książek o marketingu produktów.

Zrozumienie psychologii poznawczej jest jednym z wielu aspektów marketingu produktów.

Opierając się na założeniu oczekiwań i potrzeb klienta, autor przedstawia mocne argumenty przemawiające za tym, w jaki sposób projektowanie produktu stanowi pomost w komunikacji między przedmiotem a użytkownikiem.

Podczas gdy innowatorzy obwiniają się za niepowodzenia produktów, zaskakująca prawda, jak sugeruje książka, jest taka, że produkty zawodzą, gdy projektowi brakuje intuicyjnych wskazówek.

Autor wzywa projektantów, marketingowców produktów i menedżerów ds. marketingu produktów do przyjęcia siły ograniczeń i projektowania pod kątem błędów. Najważniejszym przesłaniem dobrego projektu jest to, że nie potrzebuje on wyjaśnień.

"Dobry design jest w rzeczywistości o wiele trudniejszy do zauważenia niż kiepski design, po części dlatego, że dobre projekty tak dobrze pasują do naszych potrzeb, że design jest niewidoczny." - Donald Norman

O książce

Autor (autorzy): Don Norman

Don Norman Liczba stron: 368

368 Rok wydania: 2013

2013 Szacowany czas czytania: 20 godzin

20 godzin Poziom rekomendacji: Zaawansowany

Zaawansowany Oceny: (4.4/5) Amazon



Kluczowe wnioski

Dobry projekt wykorzystuje limity produktu, aby pomóc użytkownikowi zrozumieć produkt

Dobre pomysły na produkty przetrwają, gdyproces projektowania uwzględnia psychologię człowieka

Projektowanie skoncentrowane na człowieku zbliża technologię i ludzi

Co mówią czytelnicy:

"Jeśli jesteś projektantem UI i UX, musisz mieć tę książkę, ponieważ jest to twoja BIBLIA ... To naprawdę pomaga nam zrozumieć proste zasady projektowania, które w przeciwnym razie moglibyśmy przegapić w imię projektowania lub prostoty"

10. Budowanie dla każdego: Expand Your Market With Design Practices From Google's Product Inclusion Team

przez Amazon Jest to pierwsza książka na liście, która omawia znaczenie różnorodności i integracji w projektowaniu produktów.

W "Building for Everyone" Annie Jean-Baptiste przekonuje liderów biznesu do przyjęcia inkluzywnego podejścia do tworzenia produktów dla kobiet, osób kolorowych i innych niedostatecznie reprezentowanych grup.

Autorka krok po kroku omawia pytania, jakie marketerzy, badacze użytkowników i menedżerowie marketingu produktów powinni zadawać, aby włączyć więcej grup użytkowników w proces projektowania.

Jako szef działu Product Inclusion w Google, Jean-Baptiste wskazuje, że włączenie produktu rozszerza demografię użytkowników z "przeciętnej" osoby na zróżnicowaną i dynamiczną populację różnych ras, grup etnicznych, płci i umiejętności.

"Kiedy nadajesz priorytet projektowaniu integracyjnemu, zaczynasz koncentrować się na głęboko zakorzenionych obawach użytkowników, aby je rozwiązać" - Annie Jean-Baptiste

O książce

Autor(zy): Annie Jean-Baptiste

Annie Jean-Baptiste Liczba stron: 272

272 Rok wydania: 2020

2020 Szacowany czas czytania: 14 godzin

14 godzin Poziom rekomendacji: Zaawansowany

Zaawansowany Oceny: (4.6/5) Amazon



Kluczowe wnioski

Złotą zasadą inkluzywnego marketingu produktowego nie jest "traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany", ale "traktuj innych tak, jak oni chcieliby być traktowani"

Osoby niedostatecznie reprezentowane stanowią znaczną część populacji i dlatego są motorem wzrostu

Niestandardowi klienci powinni znajdować się w centrum Twoich praktyk i procesów

Co mówią czytelnicy:

"Ta książka zainspirowała mnie do rozpoczęcia rozmowy na temat integracji produktów i stania się mistrzem w każdej organizacji, w której pracowałem od tamtej pory. Każdy, kto pracuje jako lider produktu jakiegokolwiek rodzaju, dzięki tej książce zrozumie, że budowanie dla wszystkich jest dobre zarówno dla ludzi, jak i dla biznesu"

Inne wyróżnione wzmianki w książkach o marketingu produktu

Marketing produktu z ClickUp

Użyj ClickUp do niestandardowego widoku, aby wizualizować i planować materiały marketingowe produktów, takie jak zawartość i media w całej organizacji

Oprócz zasad wzrostu opartego na produktach i obowiązków menedżerów ds. marketingu produktów, powyższa lista mówi również o znaczeniu korzystania z odpowiednich narzędzi w celu poprawy wydajności.

ClickUp jest jednym z najlepszych narzędzi dla marketingowców nowej generacji. Niezależnie od tego, czy jest to początkujący menedżer ds. marketingu produktów pracujący z wieloma teamami nad wprowadzeniem nowych produktów, czy też weteran marketingu produktów, pakiet ClickUp narzędzia do zarządzania projektami pomaga osiągać lepsze wyniki.

Oto jak ClickUp pomaga zrobić więcej w krótszym czasie.

Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi

Oprogramowanie ClickUp zapewniające wydajność typu "wszystko w jednym" łączy wszystkie działania marketingowe. ClickUp's oprogramowanie do marketingu projektów dla marketerów produktowych obejmuje wszystkie działania, od burzy mózgów, planowania i realizacji programów marketingowych zespołu po wizualizację postępów z przejrzystością dla całego zespołu.

Oprogramowanie do marketingu projektów ClickUp utrzymuje wszystkich na tej samej stronie

Platforma zarządzania produktami

Jednym z kluczowych obowiązków kierownika ds. marketingu produktu (PMM) jest usprawnienie rozwoju produktu dzięki współpracy między działami. ClickUp platforma do zarządzania produktami pomaga stworzyć mapę swojej wizji, dostosować zespół do celów i oś czasu oraz sprint w kierunku rozwoju i uruchomienia produktu.

Szablon mapy drogowej produktu

Załóżmy, że jesteś odpowiedzialny za projekt przeprojektowania strony internetowej swojego produktu. Musisz śledzić i udostępniać mapę drogową produktu, udostępniać kierownictwu cotygodniowe i comiesięczne aktualizacje dotyczące realizacji oraz publikować notatki dotyczące wydania dla swojego wewnętrznego zespołu.

Użyj Szablon mapy drogowej produktu ClickUp do mapowania każdego kroku cyklu rozwoju produktu. Mapa drogowa zapewnia makro-poziomowy widok wizji, dzieli zadania i nadaje priorytety funkcjom i inicjatywom dla projektu redesignu.

Rozwój produktu to pestka przy użyciu szablonu mapy drogowej produktu ClickUp

Planuj i realizuj kampanie marketingowe

Burza mózgów, planowanie i realizacja kampanii marketingowych na intuicyjnym pulpicie ClickUp. ClickUp AI pomaga marketerom produktowym w ustaleniu pozycji produktu za pomocą ClickUp AI . Generuj pomysły na zawartość, mapy drogowe i e-maile, zwłaszcza gdy masz do czynienia z blokiem twórczym.

Łatwy marketing produktów dzięki ClickUp AI

Ustaw cele i priorytety

Niezależnie od tego, czy chcesz przyjąć podejście skoncentrowane na kliencie, czy na rozwoju opartym na produkcie, musisz ustawić cele i zadania dla siebie i zaangażowanych zespołów. Skuteczniej wykonuj swoje obowiązki menedżera ds. marketingu produktów dzięki Cele ClickUp . Mierz swoje powodzenie, śledź postępy i twórz codzienne sprinty za pomocą Celów.

Wizualizacja postępu w folderze celów ClickUp

Planowanie strategii z Tablicami ClickUp

Ułatw zrozumienie planu produktu dzięki Tablica ClickUp . Tablica to kreatywne narzędzie do tworzenia map pomysłów, łączenia ich z cyklami pracy i udostępniania członkom zespołu.

Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym za pomocą niestandardowych pulpitów

W czasach, gdy marketerzy produktowi mają zapewnić, że każdy wydany przez nich dolar przyczynia się do ogólnego powodzenia, Pulpity ClickUp są bardzo przydatne. Pomagają one zagłębić się w szczegóły dotyczące konkretnych zadań, aby zidentyfikować wąskie gardła, wzorce i trendy. Niestandardowe pulpity pozwalają użytkownikom uzyskać widoczność postępów i wydajności w czasie rzeczywistym.

Ustawienie raportowania, którego potrzebujesz, wszystko w jednym miejscu, na ClickUp

Świetny marketing produktowy = opanuj podstawy + korzystaj z odpowiednich narzędzi

Menedżerowie ds. marketingu produktu napędzają innowacje poprzez swoje przywództwo, ale potrzebują technologii, która im w tym pomoże.

Kompleksowe narzędzia ClickUp do zarządzania projektami upraszczają proces rozwoju produktu i pomagają szybciej dostarczać produkty.

Podsumowując, rozpocznij swoją kampanię marketingową produktu za pomocą Szablon planu marketingowego ClickUp aby ustawić cele i cele oraz dodać konkretne szczegóły, takie jak briefy projektowe, mapy podróży klienta i strategia wprowadzania produktu na rynek.

Użyj ClickUp AI, aby uprościć i ulepszyć komunikację produktową dla zespołów sprzedaży. Rozwijaj mapy drogowe produktów i pisać przyciągające uwagę nagłówki i kopie bez zależności od zespołu ds. zawartości, który tworzy szkice.

Dzięki ClickUp organizuj i monitoruj pracę swojego zespołu oraz współpracuj z innymi działami, takimi jak sprzedaż i obsługa klienta, aby nowy produkt znalazł się na radarze klientów.

The Widok obciążenia pracą pomaga ocenić indywidualne obciążenie, usunąć zwolnienia i ponownie przydzielić pracę, aby zapewnić gotowość planu wejścia na rynek.

Bądź na bieżąco ze wszystkimi terminami i harmonogramami dzięki Widoki wykresów Gantta i zarządzaj priorytetami na udostępnianej zespołowi wizualnej osi czasu.

Najlepsza część, integracja ClickUp z istniejącym stosem technologicznym, w tym CRM, i automatyzację rutynowych zadań, takich jak aktualizacje statusu i zmiany osób przypisanych.

Spróbuj ClickUp za darmo dzisiaj.