Jak stworzyć pulpit sprzedaży (przykłady i szablony)?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz cotygodniowe spotkania zespołu, czy planujesz długoterminową strategię, dobry pulpit sprzedaży zapewnia kontrolę nad najważniejszymi danymi.

Dzięki odpowiedniemu pulpitowi można śledzić cały proces sprzedaży, w tym kluczowe wskaźniki sprzedaży, monitorować potencjalnych klientów, a nawet prognozować przyszłą sprzedaż. Oszczędza to czas i zapewnia wgląd w dane potrzebne do szybkiego podejmowania mądrzejszych decyzji.

Przyjrzyjmy się zatem, co składa się na skuteczny pulpit sprzedażowy i jak można go wykorzystać do zwiększenia wyników swojego zespołu.

Kluczowe elementy pulpitu sprzedażowego

Dobrze zaprojektowane pulpity wyników sprzedaży pomagają skupić się na istotnych wskaźnikach. Chociaż menedżerowie sprzedaży mogą mieć różne potrzeby, pewne kluczowe elementy są uniwersalne dla prawie każdego pulpitu sprzedaży.

Podzielmy się nimi:

Wskaźniki wydajności sprzedaży

Wskaźniki wydajności są sercem każdego pulpitu sprzedaży. Liczby te informują o tym, jak dobrze radzą sobie przedstawiciele handlowi. Weźmy pod uwagę całkowity przychód ze sprzedaży, liczbę zamkniętych transakcji, a nawet średnią wielkość transakcji.

Wskaźniki wyników sprzedaży pomagają odpowiedzieć na ważne pytania: czy osiągamy nasze cele sprzedażowe? Jaki jest nasz współczynnik konwersji?

Wskaźniki te dają ogólny widok na wyniki przedstawicieli handlowych i sprawdzają, czy są oni na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów.

Mając te liczby w jednym miejscu, łatwo jest zarządzać całym projektem , co obejmuje dostrzeganie trendów, świętowanie zwycięstw lub zajmowanie się obszarami ulepszeń.

Śledzenie leadów i możliwości

Ta funkcja jest kluczowa do monitorowania, gdzie znajdują się potencjalni klienci w procesie sprzedaży

czy potencjalni klienci posuwają się naprzód, czy utknęli? Ilu potencjalnych klientów zamieniło się w szanse?

Pulpit, który pokazuje te informacje, może pomóc zespołowi pozostać na szczycie każdej potencjalnej transakcji.

Mając te dane na wyciągnięcie ręki, możesz podjąć natychmiastowe działania. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie potencjalnego klienta, który stał się zimny, czy nadanie priorytetu gorącej okazji, śledzenie potencjalnych klientów gwarantuje, że nic nie umknie uwadze.

Prognoza przychodów i sprzedaży

Prognozy przychodów i sprzedaży odgrywają ważną rolę w każdym pulpicie sprzedaży. Prognoza pomaga przewidzieć przyszłą sprzedaż na podstawie danych historycznych, bieżących możliwości i trendów rynkowych. Jest to szczególnie ważne przy długoterminowym planowaniu i ustawieniu celów.

Dokładna prognoza pozwala na skuteczną alokację zasobów, podejmowanie świadomych decyzji i dostosowywanie strategii w razie potrzeby. To tak, jakby mieć mapę drogową, dokąd zmierza twoja sprzedaż, dając ci więcej pewności siebie podczas planowania na przyszłość.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia pulpitu sprzedaży

Podczas budowania pulpity sprzedażowe , ważne jest, aby skonstruować je zgodnie z unikalnymi potrzebami zespołu. Ogólny pulpit nawigacyjny nie zawsze zapewni przydatne informacje, których szukasz, a poświęcenie czasu na prawidłowe ustawienie może mieć ogromne znaczenie.

Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia pulpitu sprzedaży.

Kto będzie korzystał z pulpitu 🔍

Pierwszym pytaniem, jakie należy sobie zadać przed stworzeniem pulpitu wyników sprzedaży, jest to, kto będzie z niego korzystał? Ten czynnik zadecyduje o tym, na jakich kluczowych wskaźnikach wydajności należy się skupić w pulpicie.

Jakie są cele Twojego teamu? 🔍

Zanim zagłębisz się w metryki i punkty danych, musisz zdefiniować powodzenie dla swoich przedstawicieli handlowych. Czy koncentrujesz się na zwiększeniu przychodów, skróceniu cyklu sprzedaży czy zwiększeniu współczynnika konwersji leadów?

Twoje cele będą miały bezpośredni wpływ na metryki, które śledzisz w pulpicie nawigacyjnym.

Jak przyjazny jest dla użytkownika? 🔍

Pulpit wyników sprzedaży powinien ułatwiać życie, a nie je komplikować. Upewnij się, że interfejs jest przyjazny dla użytkownika, a dane są przedstawione w przejrzysty sposób.

Pulpit traci na wartości, jeśli zespół sprzedaży ma trudności z interpretacją informacji. Pulpit musi być intuicyjny i dostępny dla wszystkich, od członków Teams po kierownictwo wyższego szczebla.

Czy zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym? 🔍

Teams sprzedażowe muszą być szybkie w podejmowaniu decyzji. Źródło informacji na pulpicie powinno być zawsze aktualne. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest poszukiwanie pulpitu, który oferuje aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Pozwala to szybko reagować na zmiany w krajobrazie sprzedaży, niezależnie od tego, czy chodzi o skok na gorący trop, czy dostosowanie prognoz w oparciu o najnowsze liczby.

🔍 Jakie funkcje do zrobienia są niestandardowe?

Nie wszystkie Teams potrzebują tego samego ustawienia wskaźników sprzedaży. Konfigurowalny pulpit nawigacyjny zapewnia śledzenie tego, co jest dla Ciebie ważne.

Elastyczność w projektowaniu pulpitu ma kluczowe znaczenie, niezależnie od tego, czy chcesz dodać określone cele i kluczowe wyniki , filtrować dane według regionu lub tworzyć różne widoki dla różnych członków zespołu.

Czy może być zintegrowany z innymi narzędziami 🔍

Pulpity wyników sprzedaży powinny płynnie współpracować z innymi narzędziami, na których polega Twój zespół.

Obejmuje to oprogramowanie CRM, platformy do automatyzacji marketingu, a nawet narzędzia księgowe. Integracja pomaga usprawnić cykl pracy i zapewnia zakończony widok danych sprzedażowych.

Pamiętaj o tych czynnikach podczas tworzenia pulpitu wyników sprzedaży, a będziesz mieć kompleksowe rozwiązanie do monitorowania wydajności swojego zespołu.

Jak stworzyć pulpit sprzedaży

Tworzenie pulpitu sprzedaży jest proste, ale tylko wtedy, gdy masz odpowiednie narzędzia. ClickUp , narzędzie do zarządzania produktami i marketingiem, oferuje wszystko, czego potrzebujesz. Zacznij od zdefiniowania swoich celów sprzedażowych - czy chcesz śledzić swoje przychody, zamykać transakcje lub poprawiać konwersje potencjalnych klientów? Pulpity ClickUp zapewniają scentralizowany widok kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i metryk.

Wizualizuj pulpity sprzedaży za pomocą konfigurowalnych pulpitów ClickUp

Można je niestandardowo wyświetlać różne dane, w tym:

Przegląd pipeline'u sprzedaży: Wizualizacja liczby transakcji w każdej scenie i ich ogólnej wartości

Wizualizacja liczby transakcji w każdej scenie i ich ogólnej wartości Wyniki sprzedaży: Śledzenie wskaźników takich jak wygenerowane przychody, współczynniki konwersji i średnia wielkość transakcji

Śledzenie wskaźników takich jak wygenerowane przychody, współczynniki konwersji i średnia wielkość transakcji Wydajność Teams : Monitorowanie wyników poszczególnych przedstawicieli handlowych, w tym liczby zamkniętych transakcji i wygenerowanych przychodów

: Monitorowanie wyników poszczególnych przedstawicieli handlowych, w tym liczby zamkniętych transakcji i wygenerowanych przychodów Zadowolenie klientów: Śledzenie wskaźników zadowolenia klientów, takich jak Net Promoter Score (NPS) i wskaźnik rezygnacji klientów

U podstaw możliwości sprzedażowych ClickUp leży oprogramowanie do zarządzania projektami. Tworząc dedykowane projekty sprzedażowe z Rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami sprzedażowymi teams mogą organizować transakcje, śledzić pipeline i zarządzać zadaniami związanymi z procesem sprzedaży.

Śledzenie leadów, sprzedaży i nowych klientów dzięki rozwiązaniu do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp

Kluczowe funkcje obejmują:

Zarządzanie zadaniami: Przypisywanie zadań członkom zespołu, ustawienie terminów i śledzenie postępów

Przypisywanie zadań członkom zespołu, ustawienie terminów i śledzenie postępów Automatyzacja: Usprawnij wprowadzanie danych i upewnij się, że potencjalni klienci płynnie postępują w procesie sprzedaży dzięki automatyzacji

Usprawnij wprowadzanie danych i upewnij się, że potencjalni klienci płynnie postępują w procesie sprzedaży dzięki automatyzacji Pola niestandardowe: Tworzenie pól niestandardowych w celu przechwytywania określonych danych istotnych dla procesu sprzedaży

Następny krok, Rozwiązanie do zarządzania projektami CRM firmy ClickUp zapewnia kompleksową platformę do zarządzania działaniami sprzedażowymi i budowania silnych relacji z klientami.

Zwiększ wzrost klientów i ich zadowolenie dzięki rozwiązaniu do zarządzania projektami CRM firmy ClickUp

CRM firmy ClickUp oferuje takie możliwości jak:

Zarządzanie kontaktami: Przechowywanie informacji o klientach, w tym danych kontaktowych, informacji o firmie i historii komunikacji

Przechowywanie informacji o klientach, w tym danych kontaktowych, informacji o firmie i historii komunikacji Zarządzanie szansami sprzedaży: Śledzenie szans sprzedaży, w tym wartości transakcji, prawdopodobieństwa i przewidywanej daty zamknięcia

Śledzenie szans sprzedaży, w tym wartości transakcji, prawdopodobieństwa i przewidywanej daty zamknięcia Śledzenie aktywności: Rejestrowanie połączeń, e-maili i spotkań w celu prowadzenia rejestru interakcji z klientami

Rejestrowanie połączeń, e-maili i spotkań w celu prowadzenia rejestru interakcji z klientami Zarządzanie ścieżką sprzedaży: Wizualizacja ścieżki sprzedaży, śledzenie scen transakcji i ustawienie prawdopodobieństwa

Ważnym założeniem Shopmonkey jest pomoc każdemu sklepowi w rozwoju. Dzięki ClickUp nasz zespół marketingowy był w stanie stworzyć dynamiczną zawartość marketingową do zrobienia właśnie tego

Rachel Gilstrap, Marketing Project Manager w Shopmonkey

Od czasu wdrożenia ClickUp, Shopmonkey opublikował trzy nowe wydajności w ciągu trzech miesięcy i planują jeszcze bardziej zwiększyć skalę ich wykorzystania.

Najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące tworzenia pulpitu nawigacyjnego

Oto kilka najlepszych praktyk i wskazówek, których można przestrzegać podczas tworzenia lub niestandardowych pulpitów sprzedaży:

1. Zacznij prosto, a następnie buduj

Jeśli dopiero zaczynasz tworzyć pulpity, zacznij od podstaw. Dodaj kilka kluczowych wskaźników, takich jak całkowita sprzedaż, potencjalni klienci i możliwości.

Gdy już poczujesz się komfortowo, możesz rozwinąć panel, dodając więcej widżetów i niestandardowy układ. Interfejs ClickUp typu "przeciągnij i upuść" ułatwia dodawanie i zmianę układu widżetów w miarę ewolucji potrzeb.

2. Użyj wizualizacji, aby uprościć dane

Wykresy, diagramy i kolorowe aktualizacje statusu pomagają uprościć złożone dane. ClickUp umożliwia korzystanie z różnych oprogramowanie wizualne ułatwiając zrozumienie wydajności.

Wykres kołowy pokazujący dystrybucję przychodów lub wykres słupkowy porównujący miesięczną sprzedaż może szybko przekazać trendy swojemu zespołowi.

3. Informuj swój zespół na bieżąco

Dzięki ClickUp możesz łatwo udostępniać pulpit sprzedaży członkom zespołu, klientom lub interesariuszom. Platforma umożliwia również ustawienie uprawnień do kontrolowania, kto może wyświetlać lub edytować pulpit.

Zapewnia to, że wszyscy są na tej samej stronie, niezależnie od tego, czy monitorują postępy, czy omawiają strategię.

4. Automatyzacja tam, gdzie to możliwe

Teamom sprzedażowym często brakuje czasu, a automatyzacja powtarzalnych zadań może uwolnić zasoby na ważniejsze zadania. Dzięki ClickUp możesz automatyzować działania, takie jak aktualizowanie statusów lub powiadamianie członków zespołu, gdy zadanie przechodzi do nowej sceny.

Pozwala to ograniczyć pracę ręczną i aktualizować pulpit w czasie rzeczywistym.

Korzystając z ClickUp, nie tworzysz tylko statycznego pulpitu - budujesz dynamiczne, konfigurowalne narzędzie, które rośnie wraz z zespołem sprzedaży i dostosowuje się do zmieniających się potrzeb.

Możesz używać szablony sprzedaży Free aby zbudować niestandardowy pulpit ClickUp z widżetami, które wizualizują kluczowe wskaźniki, takie jak wyniki sprzedaży i postępy w realizacji transakcji.

Szablony i przykłady pulpitów sprzedaży

Tworzenie pulpitu sprzedaży od podstaw może zająć trochę czasu, ale szablony mogą przyspieszyć ten proces. Dają one solidny punkt wyjścia z wbudowanymi metrykami i układami, ułatwiając wizualizację danych.

Oto kilka najlepszych szablonów, zależnie od potrzeb:

1. Szablon potoku sprzedaży ClickUp (dla początkujących)

Zarządzaj swoimi potokami sprzedaży na niestandardowym pulpicie sprzedaży dzięki szablonowi ClickUp Sales Pipeline Template

Szablon Szablon potoku sprzedaży ClickUp jest najlepszy dla Ciebie, jeśli jesteś nowym menedżerem sprzedaży tworzącym pulpit sprzedaży do monitorowania swojego zespołu sprzedaży.

Szablon zawiera gotowe do użycia i w pełni konfigurowalne foldery. Otrzymasz również funkcje automatyzacji i siedem niestandardowych pól, takich jak "Imię", "E-mail", "Tytuł stanowiska" i wiele więcej.

Dzięki wielu opcjom widoku, takim jak widok tablicy, widok listy i do 14 niestandardowych statusów, szablon ten jest zakończonym pakietem do nadzorowania wyników sprzedaży.

2. Szablon potoku sprzedaży ClickUp (średniozaawansowany)

Śledź klientów i potencjalnych klientów na niestandardowym pulpicie sprzedaży dzięki szablonowi Sales Pipeline firmy ClickUp

Jeśli jesteś doświadczonym menedżerem sprzedaży, możesz odnieść więcej korzyści z Szablon Sales Pipeline firmy ClickUp .

Ten szablon dostarcza więcej funkcji do tworzenia pulpitów sprzedażowych. Jest bogaty w funkcje, łatwy do dostosowania i ma w pełni konfigurowalny obszar roboczy. Oto kilka rzeczy do zrobienia za pomocą tego szablonu:

Spojrzeć na cały lejek sprzedaży w jednym widoku

Priorytetyzować potencjalnych klientów na podstawie pilności, wartości i potencjału

Przeciąganie i upuszczanie elementów w celu niestandardowego dostosowania interfejsu

Zaoszczędzić na kosztach szkoleń i rozwoju, ponieważ szablon jest łatwy w użyciu

Lepsza komunikacja między członkami teamu

Dokładniejsza prognoza wydajności zespołu

Ponadto szablon oferuje 30 niestandardowych statusów i cztery niestandardowe widoki, aby zapewnić łatwą dostępność.

3. Szablon raportu sprzedaży ClickUp

Wizualizuj wszystkie wskaźniki w jednym miejscu dzięki szablonowi raportowania sprzedaży ClickUp

czy jesteś bardziej wizualnym menedżerem, który woli wykresy i tabele od rzędów i kolumn liczb? Szablon raportowania sprzedaży ClickUp pomaga skompilować szczegółowe raportowania sprzedaży w atrakcyjny wizualnie sposób.

Pozwala to szybko analizować wyniki zespołu poprzez śledzenie kluczowych wskaźników sprzedaży, takich jak przychody, zamknięte transakcje i wartość pipeline w czasie. Dzięki tym informacjom przedstawiciele handlowi mogą śledzić swoje cele

Możesz także ustawić Niestandardowe Statusy, takie jak "Otwarte" i "Zakończone", aby śledzić proces sprzedaży. Posiada dziesięć niestandardowych atrybutów i pięć niestandardowych widoków, aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje o sprzedaży.

4. Szablon KPI sprzedaży ClickUp

Wizualizuj wszystkie KPI swojego zespołu w jednym pulpicie sprzedaży dzięki szablonowi KPI sprzedaży ClickUp

Szablon Szablon do śledzenia KPI sprzedaży ClickUp to narzędzie do monitorowania wszystkich istotnych wskaźników. Łatwo jest śledzić i analizować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), takie jak kwalifikowani leady, współczynniki konwersji i wzrost przychodów.

Oferuje niestandardowe pola, które umożliwiają wprowadzanie danych dla każdego KPI w celu śledzenia celów, rzeczywistych wyników i różnic między nimi. Korzystając z bogatego raportowania i funkcji pulpitu nawigacyjnego ClickUp, możesz wizualizować wyniki swojego zespołu w czasie rzeczywistym, pomagając zidentyfikować obszary wymagające poprawy i te, które przekraczają oczekiwania.

Ten szablon został zaprojektowany, aby pomóc Twojemu zespołowi pozostać w zgodzie z celami. Możesz organizować wskaźniki KPI według działów lub poszczególnych członków zespołu, zapewniając, że wszyscy pracują nad tymi samymi celami. Dzięki niestandardowym statusom, takim jak "W trakcie śledzenia", "Zagrożone" lub "Zakończone", Twój zespół może łatwo zobaczyć postęp każdego KPI na pierwszy rzut oka.

5. Szablon zaproszenia do sprzedaży ClickUp

Łatwo śledź wszystkie rozmowy sprzedażowe, ich wyniki i dalsze działania dzięki szablonowi rozmów sprzedażowych ClickUp

Jeśli Twój proces sprzedaży opiera się w dużej mierze na rozmowach telefonicznych, ten szablon Szablon rozmów sprzedażowych od ClickUp jest idealny dla Ciebie. Umożliwia on kategoryzowanie wyników rozmów, ustawienie przypomnień o działaniach następczych i przechwytywanie cennych informacji z każdej interakcji.

Można go niestandardowo dostosować do śledzenia kluczowych wskaźników, takich jak liczba wykonanych połączeń, współczynnik konwersji tych połączeń i statusy działań następczych. Daje to jasny obraz podejmowanych wysiłków i pomaga w ustalaniu priorytetów, co prowadzi do koncentracji.

Oprócz śledzenia liczb, szablon ten promuje lepszą komunikację w zespole, umożliwiając członkom zespołu pozostawianie notatek na temat każdego połączenia. Pomaga to wszystkim zachować zgodność co do tego, co zostało omówione i kolejnych kroków.

6. Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Śledź wszystkie swoje działania sprzedażowe jednocześnie na pulpicie wyników sprzedaży dzięki szablonowi ClickUp Sales Tracker Template

Szablon Szablon do śledzenia sprzedaży ClickUp oferuje kompleksowy sposób zarządzania całą potokiem sprzedaży . Ten szablon umożliwia niestandardowe pola do śledzenia każdego kroku procesu sprzedaży, w tym potencjalnych klientów, transakcji i prognozy przychodów.

Możesz śledzić postęp każdej transakcji na różnych scenach, takich jak generowanie leadów, kwalifikacja, negocjacje i zamknięcie, co ułatwia monitorowanie wydajności pipeline. Jest to świetne narzędzie zapewniające, że nic nie zostanie pominięte podczas przechodzenia z jednej sceny do drugiej.

Oprócz atrakcyjności wizualnej, ten szablon śledzenia sprzedaży płynnie integruje się z innymi narzędziami, z których już korzystasz, takimi jak Pulpity CRM . Można pobierać dane z różnych źródeł, co pozwala na ujednolicony widok wyników sprzedaży

Dzięki funkcjom takim jak automatyzacja aktualizacji i przydzielanie zadań, możesz utrzymać swój zespół na właściwym torze i zapewnić, że wszystkie niezbędne działania są podejmowane na każdej scenie procesu sprzedaży.

7. Szablon procesu sprzedaży ClickUp

Możesz zaplanować każdy krok procesu sprzedaży dzięki szablonowi procesu sprzedaży ClickUp

czy Twój proces sprzedaży ma ustalone kroki lub protokoły, których musi przestrzegać każdy członek zespołu? Szablon procesu sprzedaży ClickUp jest idealny do stworzenia ustandaryzowanego i powtarzalnego procesu.

Umożliwia mapę każdego kroku procesu sprzedaży, od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji. Oferuje również funkcje automatyzacji, aby zminimalizować liczbę zadań wykonywanych ręcznie i poprawić spójność. Możesz ustawić predefiniowane kroki dla kwalifikacji potencjalnych klientów, przesłania propozycji, negocjacji i działań następczych, zapewniając, że Twój zespół zawsze postępuje zgodnie z najlepszymi praktykami.

Jedną z wyróżniających się funkcji tego szablonu jest również jego możliwość adaptacji. Wraz z rozwojem biznesu lub zmianą warunków rynkowych można łatwo dostosować proces do nowych wymagań.

Szablon promuje również współpracę wśród członków zespołu, pozwalając im zobaczyć postęp każdego leada w czasie rzeczywistym. Korzystając z tego ustrukturyzowanego podejścia, można zoptymalizować wydajność zespołu, zmniejszyć liczbę błędów i szybciej zamykać transakcje.

8. HubSpot

przez HubSpot HubSpot jest łatwy do uruchomienia i może być niestandardowy w miarę rozwoju biznesu. Jego pulpity są dość intuicyjne i mogą pomóc w śledzeniu transakcji, leadów i wskaźników wydajności w czasie rzeczywistym.

Korzystanie z pulpitów HubSpot jest dobrą opcją dla liderów sprzedaży, którzy już korzystają z narzędzi do zarządzania relacjami z klientami (CRM) do zarządzania leadami i śledzenia klientów.

9. Zoho CRM

przez Zoho CRM Pulpit sprzedażowy Zoho pozwala na śledzenie w czasie rzeczywistym wysokości przychodów, aktualnych leadów i wszystkich scenariuszy.

Jest dostosowywalny, dobrze integruje się z innymi narzędziami i stanowi solidne rozwiązanie dla małych i dużych teamów sprzedażowych. Możesz także tworzyć prognozy, aby utrzymać swoich przedstawicieli handlowych na właściwym torze przez cały czas.

To, czy jest to dobry pulpit sprzedażowy, zależy od strategii sprzedaży - czy opiera się ona w dużej mierze na narzędziach i wskaźnikach CRM?

10. Salesforce

przez Salesforce Salesforce jest znany z wysoce konfigurowalnych pulpitów, które można dostosować do śledzenia dowolnych wskaźników sprzedaży.

Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" możesz zaprojektować idealny pulpit dla swojego zespołu. Pulpit Salesforce można również łatwo zintegrować z wieloma narzędziami, aby zapewnić kompleksowy proces.

To dobry pulpit przedstawiciela handlowego, jeśli potrzebujesz rozwiązań sprzedażowych bardziej niż CRM lub rozwiązań do zarządzania projektami. Może śledzić funkcje całego zespołu sprzedażowego i można go dostosować do wszystkich strategii sprzedaży.

Może również usprawnić podejmowanie decyzji w oparciu o dane, ponieważ wszystkie analizy sprzedaży są dostępne w jednym miejscu.

Wzrost przychodów ze sprzedaży dzięki ClickUp

Pulpity sprzedażowe to nie tylko przydatne narzędzia - są one niezbędne dla każdego zespołu, który chce pozostać na szczycie swojej gry. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie wskaźników wydajności, śledzenie potencjalnych klientów, czy prognozowanie przyszłych przychodów, dobrze zbudowany pulpit pomaga podejmować decyzje oparte na danych z większą pewnością.

Dzięki narzędziom takim jak ClickUp możesz stworzyć niestandardowy pulpit sprzedażowy dostosowany do potrzeb Twojego zespołu, usprawniając wszystko, od śledzenia leadów po prognozowanie przychodów. Jedną z wyróżniających się funkcji jest rozszerzona biblioteka gotowych do użycia szablonów sprzedażowych, dzięki czemu ustawienie pulpitu jest niezwykle szybkie.

W miarę rozwoju zespołu sprzedaży, pulpit może się dostosowywać, pomagając zachować elastyczność, wydajność i koncentrację na tym, co najważniejsze: zamykaniu transakcji i napędzaniu wzrostu. Załóż darmowe konto ClickUp i obserwuj, jak rośnie Twoja sprzedaż!