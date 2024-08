Jak stworzyć pulpit nawigacyjny CRM: Kompletny przewodnik

Nie prowadziłbyś samochodu bez pulpitu, więc twój zespół sprzedaży nie powinien działać bez odpowiedniego zarządzania powiązaniami z klientami. 🚗

Potrzebujesz zimnych danych, aby skutecznie prowadzić potencjalnych klientów przez proces sprzedaży i utrzymywać ich zadowolenie po konwersji. Jeśli te dane są rozproszone po arkuszach kalkulacyjnych i platformach, raportowanie w ramach zarządzania relacjami z klientami (CRM) będzie pełne kłopotów i żmudnej pracy.

Solidny pulpit CRM zajmuje się nudnym liczeniem i wyświetla dane w atrakcyjny wizualnie sposób, który ułatwia śledzenie kampanii. W tym przewodniku dowiesz się, jak powinny wyglądać pulpity CRM dla sprzedaży i jak je tworzyć bez wysiłku.

Co to jest pulpit CRM?

Pulpit CRM to scentralizowany interfejs, który zapewnia menedżerom sprzedaży kompleksowy wizualny przegląd kluczowych wskaźników, ogólnej wydajności sprzedaży i danych niestandardowych. Chociaż konkretne informacje mogą się różnić, pulpit CRM zazwyczaj pokazuje następujące elementy:

Podziałpipeline sprzedaży* Aktywność i wydajność Teams

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Nowi potencjalni klienci

Ważne nadchodzące zadania

Uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań w całym zespole lub dziale dzięki pulpitom w ClickUp 3.0

Twój pulpit CRM pobiera dane z różnych źródeł i agreguje je, aby zapewnić przedstawicielom handlowym najcenniejszy wgląd i precyzyjnie dostroić Twoje działania Strategia CRM . Solidne oprogramowanie CRM powinno prezentować te spostrzeżenia w dynamiczny, interaktywny sposób i zapewniać aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby pomóc w podejmowaniu decyzji świadomych decyzji .

Mając to na uwadze, pulpit CRM to znacznie więcej niż zbiór wykresów i diagramów. Jeśli jest mądrze skonstruowany i używany, może zapobiec strzałom w ciemno i zmaksymalizować wyniki wysiłków sprzedażowych i marketingowych. 🎯

Jakie są zalety pulpitu CRM?

Najbardziej zauważalną zaletą solidnego pulpitu CRM jest szybsze i pewniejsze podejmowanie decyzji. 🤔

Chcesz wiedzieć, na którym scena podróż kupującego utknęli Twoi potencjalni klienci? Zapoznaj się z raportem lejka sprzedażowego. Potrzebujesz zoptymalizować koszty sprzedaży? Pulpit działań podpowie Ci, na czym warto się skupić, a co wyeliminować.

Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

Korzystanie z pulpitu wiąże się z wieloma dodatkowymi korzyściami, takimi jak:

Dokładne prognozy sprzedaży Przewidywanie trendów rynkowych nie jest spacerkiem po parku, ale pulpit CRM upraszcza to, pokazując bezcenne trendy historyczne i raportowania sprzedaży, aby poprawić dokładność przewidywania i uniknąć kosztownych błędów

Łatwiejsza współpraca udostępniając pulpit swojemu zespołowi, możesz sprawić, że istotne informacje będą łatwo dostępne dla wszystkich, co eliminuje potrzebę niepotrzebnej komunikacji, takiej jak aktualizacje e-maili lub spotkania dotyczące raportowania statusu

Efektywny lejek sprzedażowy Pulpit CRM pozwala przeanalizować lejek sprzedażowy i zidentyfikować główne wąskie gardła, które powodują, że niestandardowi klienci rezygnują, więc jego analiza może zdziałać cuda w zakresie konwersji

Lepsza obsługa klienta Twoi przedstawiciele obsługi klienta mogą korzystać z pulpitów CRM, aby uzyskać głębszy wgląd w zachowania konsumentów, a nawet przewidzieć je, aby zapewnić bardziej wydajne i spersonalizowane wsparcie

Lepsze taktyki marketingowe i sprzedażowe pulpit pozwala śledzić wydajność poszczególnych wysiłków marketingowych/sprzedażowych z najwyższą dokładnością, pomagając dostosować je do najdrobniejszych szczegółów

Uproszczone raportowanie zaawansowany pulpit nawigacyjny może poradzić sobie z większością ciężkich zadań, jeśli chodzi oRaportowanie CRM, pozwalając zespołowi skupić się na zadaniach o dużej wartości



Jakie są podstawowe funkcje pulpitu CRM?

Nie ma jednego uniwersalnego systemu CRM dla każdego menedżera sprzedaży. Funkcje, których należy szukać, zależą od procesów sprzedaży, bazy niestandardowych klientów i innych czynników. Istnieje jednak sześć uniwersalnych funkcji, które powinno posiadać każde rozwiązanie:

Przyjazny dla użytkownika interfejs całym celem pulpitu CRM jest przekształcenie złożonych danych sprzedażowych w strawne, przydatne do działania spostrzeżenia. Interfejs powinien być intuicyjny i łatwy w nawigacji bez rozszerzenia umiejętności technicznych Możliwość dostosowania powinieneś być w stanie zdefiniować niestandardowe kluczowe wskaźniki wydajności, które chcesz śledzić i w inny sposób dostosować pulpit do swojego cyklu sprzedaży i procesów wewnętrznych Śledzenie celów -Pulpit nawigacyjny powinien na bieżąco informować zespół o celach w trakcie realizacji, kamieniach milowych, oczekujących zadaniach i podobnych danych w czasie rzeczywistym, aby każdy wiedział, na czym stoi i jaki jest jego wkład Przydzielanie i śledzenie zadań Idealnie byłoby wdrożyć pulpit CRM, który nie wymaga dodatkowych aplikacji do przydzielania zadań. Zdolne pulpity oferują nawet wiele automatyzacji w celu ograniczenia pracy ręcznej Integracje Twój pulpit powinien płynnie integrować się z innymi platformami używanymi do marketingu, sprzedaży i innych działań, aby mógł automatycznie pobierać wszystkie niezbędne dane Różnorodnośćwizualizacja danych opcje Solidny pulpit nawigacyjny powinien wyświetlać dane za pomocą różnych elementów wizualnych odpowiadających typowi danych (wykresy kołowe, zwijane, paski postępu itp.)

Co należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia pulpitu CRM?

Jeśli nie używasz Oprogramowanie CRM z wbudowanym pulpitem, możesz zdecydować się na samodzielne jego stworzenie. 🛠️

Może to być mądrym posunięciem, nawet jeśli twoja platforma oferuje pulpit, ponieważ masz nieograniczoną elastyczność w tworzeniu niestandardowego, który pasuje do twojego cyklu pracy i celów. Jeśli nie wiesz od czego zacząć, poniżej znajdziesz główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia pulpitu CRM.

Główne zastosowania

Chociaż celem pulpitu nawigacyjnego jest zapewnienie scentralizowanego przeglądu różnych danych, nadal powinieneś być selektywny przy podejmowaniu decyzji o tym, co należy uwzględnić. Możesz dodać tylko tyle raportów i wykresów, zanim pulpit zacznie sprawiać wrażenie zagraconego, co zniweczy jego cel.

Zacznij od zidentyfikowania kluczowych aspektów swojego cyklu pracy, które wymagają wizualizacji. Na przykład, jeśli już otrzymujesz wszystkie informacje na temat wydajności marketingu cyfrowego z Google Analytics lub Search Console, nie ma potrzeby naprawiania tego, co nie jest zepsute i tworzenia zupełnie nowego przeglądu.

Zamiast tego skup się na danych, które obecnie nie są wystarczająco intuicyjne. Obejmuje to wszelkie szczegóły dotyczące lejka sprzedaży, dane dotyczące obsługi klienta, wyniki potencjalnych klientów itp. Podkreśl najmniej uporządkowane, ale ważne części strategii CRM i zbuduj pulpit wokół nich. 📊

Cele i wskaźniki KPI

Opierając się na powyższym punkcie, istnieje mnóstwo wskaźników KPI, które można śledzić - ale nie wszystkie z nich są warte miejsca na pulpicie. Skąd więc wiedzieć, które wskaźniki do zrobienia?

Istnieją dwa czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

Twoje cele Dostępność danych

Jeśli używasz aplikacji Technika SMART do ustawienia swoich celów - a powinieneś - określenie wskaźników KPI nie będzie problemem. Wynika to z faktu, że część procesu ustawiania celów SMART obejmuje zastanowienie się, w jaki sposób będziesz mierzyć postęp.

przez ClickUp

Na przykład, jeśli prowadzisz kampanię e-mailową, której głównym celem jest poprawa retencji klientów o 20%, głównymi wskaźnikami KPI, które powinieneś uwzględnić, są:

Wskaźnik ponownych zakupów (RPR)

Współczynnik klikalności e-maili (CTR)

Niestandardowa wartość życiowa klienta (CLV)

Drugim istotnym czynnikiem jest dostępność danych, która jest niezbędna do zapewnienia, że pulpit przedstawia dokładne liczby. W powyższym przykładzie można pobrać niezbędne dane z platformy e-mail marketingu. Należy jednak upewnić się, że pulpit CRM jest z nią zintegrowany, aby uniknąć niepotrzebnej pracy. 😮‍💨

Teams i działy

Podczas tworzenia pulpitu należy pamiętać o jego głównych użytkownikach, aby zapewnić wszystkim działom dostęp do najbardziej istotnych informacji. 🧑‍💻

W większości przypadków pulpit będzie służył następującym działom i członkom zespołu:

Sprzedaż

Marketing

Obsługa klienta

Kierownictwo wyższego szczebla

Pulpit nawigacyjny powinien być dynamiczny i umożliwiać różnym Teams skupienie się na danych, których potrzebują, bez przeszkód spowodowanych niepotrzebnymi informacjami. Pomocne jest posiadanie różnych opcji widoku i/lub zakładek dla każdego zespołu, aby zapewnić przejrzystość.

Oprogramowanie pulpitu nawigacyjnego

Po opracowaniu informacji, które powinien zawierać pulpit nawigacyjny, potrzebne jest oprogramowanie oprogramowanie pulpitu nawigacyjnego rozwiązanie, które odpowiednio je rozplanuje. Chociaż można przyjąć podejście starej szkoły i użyć aplikacje arkuszy kalkulacyjnych do tworzenia pulpitu, powinieneś poszukać bardziej zaawansowanej technicznie opcji.

Nie wiesz, gdzie ją znaleźć? Do zrobienia - właśnie to zrobiłeś ClickUp ! To wszystko w jednym wizualna platforma do zarządzania projektami z licznymi Funkcje skoncentrowane na CRM . ClickUp umożliwia tworzenie zaawansowanych pulpitów niezależnie od umiejętności technicznych, dzięki intuicyjnemu interfejsowi i niestandardowym funkcjom.

Ale dość przechwałek - pokażemy ci dokładnie, jak wykorzystać ClickUp do tworzenia zautomatyzowanych, kompleksowych pulpitów CRM. 🤩

Jak stworzyć kompleksowy pulpit CRM (i jak ClickUp może w tym pomóc)

Tworzenie pulpitu od podstaw może wydawać się żmudnym przedsięwzięciem. Nie martw się, ponieważ przeprowadzimy Cię przez kluczowe kroki i pokażemy, że może to być bułka z masłem. 🍰

Krok 1: Użyj szablonów, aby położyć podwaliny pod pulpit nawigacyjny

Pomiędzy listami potencjalnych klientów, harmonogramami i osiami czasu oraz arkuszami aktywności, twój zespół sprzedaży prawdopodobnie ma zbyt wiele na głowie, aby zawracać sobie głowę tworzeniem tego wszystkiego od zera. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz tego robić, ponieważ możesz użyć gotowe szablony aby uzyskać ogromną przewagę.

Na przykład

Szablon ClickUp CRM

jest wyposażony w najpopularniejsze cykle pracy i elementy potrzebne do różnych zadań CRM. Po otwarciu zobaczysz kilka niestandardowych widoków, w szczególności:

Proces sprzedaży , który pozwala nakreślić cały pipeline sprzedaży w jednym miejscu

, który pozwala nakreślić cały pipeline sprzedaży w jednym miejscu Moje zadania , pozwalający na przejrzysty przegląd nadchodzących zadań

, pozwalający na przejrzysty przegląd nadchodzących zadań Widok Tablicy, który można wykorzystać jako scentralizowany hub dla potencjalnych klientów i segmentować ich według ich sceny w lejku sprzedażowym

Korzystaj z widoku Tablica, aby uzyskać kompleksowy przegląd potencjalnych klientów i łatwiej przeprowadzać ich przez lejek sprzedażowy

ClickUp oferuje szablony dla różnych innych funkcji, takich jak

zarządzanie kontem

i

niestandardowa obsługa klienta

. Każdy szablon zawiera określone widoki i pola, których można użyć do strukturyzacji bazy danych, co eliminuje przyziemną pracę.

Wszystkie szablony są w pełni konfigurowalne, więc nie musisz ich używać w podanej formie. Można je dowolnie przestawiać, aż do uzyskania odpowiedniego formatu.

Krok 2: Ustawienie i śledzenie celów

W momencie otwarcia pulpitu powinieneś wyraźnie zobaczyć, jak blisko jesteś osiągnięcia swoich celów. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest ustawienie celów sprzedaży i/lub obsługi klienta, które następnie będziesz śledzić za pomocą różnych wykresów, pasków postępu i podobnych wykresów. Cele ClickUp umożliwia ustawienie i śledzenie wszystkich celów w jednym miejscu. Możesz ustawić specyficzne formaty celów do mierzenia swojego postępu, takie jak:

Procenty

Waluta

Cele liczbowe

Cele prawda/fałsz

Ustaw jasne cele i śledź postępy z najwyższą dokładnością za pomocą ClickUp Goals

Różne kontrole dostępu umożliwiają udostępnianie określonych celów odpowiednim teamom, aby zapewnić przejrzystość i utrzymać wszystkich na tej samej stronie. Możesz również dać swojemu zespołowi dostęp do edycji celów zastępczych usprawniona współpraca i widoczność istotnych aktualizacji dla wszystkich zaangażowanych.

Aby ułatwić organizację, można grupować cele w foldery i uzyskać widok z lotu ptaka na wszystkie kluczowe cele i postępy w ich realizacji. 📂

Krok 3: Przydziel zadania

Łatwo oddeleguj pracę, przydzielając zadania bezpośrednio zespołowi lub @wzmiankując ich w komentarzu, aby zamienić swoje myśli w elementy akcji

Po ustawieniu celów i zadań nadszedł czas, aby zespół zaczął je realizować. Jeśli posiadasz już narzędzie do zwiększania wydajności używasz do oddelegowania pracy i śledzenia zadań można na nim polegać. Nie można jednak stworzyć spójnego ekosystemu, jeśli narzędzie nie integruje się z oprogramowaniem pulpitu.

ClickUp gwarantuje, że nie będziesz musiał radzić sobie z takim irytującym rozłączeniem. Możesz użyć Zadania ClickUp do zarządzania cyklem pracy bez konieczności korzystania z oddzielnych platform.

Przypisuj zadaniom niestandardowe statusy, priorytety i zależności, aby usprawnić pracę lejek sprzedaży lub cykl pracy związany z obsługą klienta. Korzystaj z wielu widoków, aby wizualizować wszystkie zadania i zmieniać ich kolejność w ciągu kilku sekund.

ClickUp upraszcza również cykl pracy dzięki powtarzającym się zadaniom i różnym funkcjom niestandardowe automatyzacje . Można automatyzować zmiany statusu i inne powtarzalne zadania, aby uniknąć marnowania czasu na pracę o niskiej wartości. 🔄

Uwolnij więcej czasu na pracę wymagającą dużej wiedzy, usprawniając powtarzające się zadania dzięki automatyzacji ClickUp

Inne przydatne dodatki, które otrzymujesz wraz z ClickUp Tasks obejmują:

Niestandardowe etykiety do kategoryzacji zadań

do kategoryzacji zadań Listy kontrolne w ramach zadań, umożliwiające nakreślenie konkretnych kroków niezbędnych do ich zakończenia

w ramach zadań, umożliwiające nakreślenie konkretnych kroków niezbędnych do ich zakończenia Wbudowany time tracker do trzymania się harmonogramu ioptymalizacja cyklu pracy ### Krok 4: Połączenie pulpitu z resztą cyklu pracy

Aplikacja zwiększająca wydajność nie jest jedyną platformą, którą warto zintegrować z pulpitem CRM. Twój zespół sprzedaży prawdopodobnie korzysta z różnych narzędzi do codziennej pracy, a pulpit powinien być w stanie pobierać z nich odpowiednie dane. W przeciwnym razie przepływ pracy może być pełen nieefektywności i ręcznych czynności wprowadzanie danych .

Jeśli utworzysz pulpit w ClickUp, możesz cieszyć się wygodą ponad 1000 integracji z najpopularniejszymi narzędziami. Na przykład możesz połączyć ClickUp z Zendesk aby usprawnić obsługę klienta na wiele sposobów, takich jak:

Połączone zadania ClickUp z biletami Zendesk

Dodawanie określonych informacji z zadań ClickUp do zadań ClickUp

Tworzenie elementów działań i przypisywanie ich do użytkowników ClickUp w Zendesk

Połącz zadania z ticketami poprzez integrację ClickUp i Zendesk

ClickUp również integruje się z Salesforce aby pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu szansami. Gdy tylko nowa szansa zostanie dodana w Salesforce, możesz utworzyć zadanie ClickUp, aby upewnić się, że potencjalny klient nie stanie się zimny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wielu innych aplikacjach, z którymi ClickUp ma połączenie, zapoznaj się z sekcją pełną listę integracji . 🧩

Krok 5: Agregacja kluczowych danych w ujednoliconym hubie

Po zakończeniu powyższych kroków, najtrudniejsza część jest zakończona. Wszystko, co pozostało do zrobienia, to wizualizacja danych, co można zrobić natychmiast za pomocą Pulpity ClickUp .

Przejdź do Pulpitów w menu po lewej stronie i naciśnij znak +. Możesz wybierać spośród różnych szablonów pulpitów lub stworzyć niestandardowy pulpit przy użyciu ponad 50 różnych widżetów. Wizualizuj swoje cele i wskaźniki KPI, zadania, listy potencjalnych klientów wraz z odpowiadającymi im elementami działań i prawie wszystkie inne dane, aby stworzyć dynamiczny przegląd.

Twórz kompleksowe pulpity w kilka minut dzięki ClickUp

Pulpity będą automatycznie pobierać dane z odpowiednich źródeł, aby być na bieżąco. Możesz udostępniać je swojemu zespołowi, aby każdy mógł śledzić postępy i być na bieżąco z obciążeniem pracą.

Otrzymujesz zakończoną elastyczność w organizowaniu pulpitu według własnych upodobań. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz dedykowanego pulpitu dla każdej funkcji CRM, czy widoku ogólnego, możesz dodać odpowiedni widżet.

Niestandardowe pulpity ClickUp zapewniają łatwy dostęp do wszystkich istotnych informacji

Co więcej, nie jesteś ograniczony do źródeł danych w ClickUp - możesz dodać aplikacje innych firm do swoich pulpitów za pomocą prostego limitu lub osadzając fragment kodu. Dodaj projekt Figma, aplikację Arkusz kalkulacyjny Arkusze Google lub wybierz jedną z wielu innych zewnętrznych aplikacji, aby wzbogacić swoje pulpity.

Możesz sprawdź te przykłady pulpitu nawigacyjnego aby zobaczyć wiele sposobów, w jakie użytkownicy ClickUp korzystają z powyższych funkcji i uzyskać inspirację do tworzenia własnych. 💡

Krok naprzód w CRM z ClickUp

Dawno minęły czasy żmudnej pracy administratora związanej z Procesy CRM . Teraz możesz mieć wszystkie potrzebne dane na wyciągnięcie ręki i pozostawić więcej czasu na decyzje wykonawcze. Ustaw szczegółowy pulpit CRM, aby wyeliminować zgadywanie ze swoich strategii.

Jak widać, ClickUp ułatwia wyjście poza surowe dane i tworzenie przyciągających wzrok, praktycznych pulpitów bez rozszerzenia pracy. Może płynnie dopasować się do cyklu pracy i wyeliminować potrzebę żonglowania wieloma różnymi aplikacjami. Zarejestruj się w ClickUp i zamień swoich niestandardowych klientów w entuzjastycznych zwolenników marki! 😍