Przewodnik dla początkujących po pulpitach w ClickUp (z 15 przykładami użycia)

Spędziłeś wiele godzin na dopasowywaniu i zmienianiu rozmiaru wykresów, jednocześnie martwiąc się o zbyt dużą lub zbyt małą ilość danych. Tworzenie pulpitu od podstaw jest bolesne, a prawdopodobnie jeszcze bardziej bolesne jest spojrzenie na niego i zrozumienie historii danych.

Właśnie dlatego firmy, które chcą wizualizacji na wysokim poziomie i wglądu w działalność swojej firmy, inwestują w najlepsze zasoby - takie jak centrum kontroli misji w ClickUp - aby tworzyć interaktywne pulpity nawigacyjne, które opowiadają o dziwactwach, wzorcach i trendach w historii danych. Pulpity nawigacyjne w ClickUp łączą źródła danych w celu szybkiego dostępu do danych w czasie rzeczywistym, zrozumienia popularnych wskaźników, wykrycia wąskich gardeł w cyklu pracy i nie tylko.

Do końca tego artykułu nauczysz się:

Jak odpowiednio dopasować typ raportowania do widżetu w ClickUp Dashboards

Najlepsze praktyki dotyczące projektowania i funkcji ClickUp Dashboard

Wiele sposobów wyświetlania tego samego pożądanego wskaźnika KPI

Pytania przewodnie, które należy zadać podczas tworzenia ClickUp Dashboard

Czym są pulpity nawigacyjne w ClickUp? Pulpity nawigacyjne w ClickUp dashboardy w ClickUp minimalizują szum, który zwykle widzimy w raportowaniu statusu wysyłanym przez bezpośrednich podwładnych, podsumowując to, co już wiemy o projekcie. Jako pojedyncze źródło prawdy, pulpit ClickUp wnosi wartość dodaną, podwajając rolę menedżera zadań i narzędzia do raportowania:

Szybko skanować pulpit, aby zrozumieć główne wnioski

Edytować zadania, obciążenia pracą i w obrębie pulpitu, aby naprawić dziwactwa

Dodawać notatki, aby zapewnić brakujący kontekst

Prowadzić dyskusje, aby utrzymać komunikację w projekcie w jednym miejscu i nie tylko

Niezwykle potężny i bezkonkurencyjny, możesz budować lepsze wersje tego samego pulpitu z czasem przy minimalnym wysiłku, gdy zmieniają się wskaźniki KPI firmy lub zmieniają się członkowie zespołu.

Ile kliknięć potrzeba do zrobienia metryki, której szukają Twoi odbiorcy?

Raportowanie nie ma sensu, jeśli odbiorcy muszą szukać informacji. Pulpity ClickUp zapewniają centralny dostęp do źródeł danych bez zbędnych informacji, dzięki czemu przekazujesz kluczowe spostrzeżenia.

⚖️ Równowaga obciążenia pracą

Gdy ktoś z Twojego zespołu prosi Cię o rozszerzenie terminów, naturalnie wyciągasz jego listę zadań i dostosowujesz się do sytuacji. Niestety, choć twoja proaktywność ma właściwe intencje, wynik może mieć negatywne skutki.

Połącz się najpierw z innymi członkami zespołu, aby wyjaśnić przesunięcie osi czasu z powodu obciążenia pracą. Wówczas będą oni mieli możliwość podniesienia wszelkich flag, aby postęp nie został zakłócony.

Możliwość skanowania

Jeśli odbiorcy nie są w stanie określić, co komunikuje pulpit w ciągu pierwszych dziesięciu sekund, stracili go. Warto wiedzieć, jakie wskaźniki KPI muszą znać i jakie informacje są dla nich najważniejsze.

Dane w czasie rzeczywistym

Połowa bitwy w tworzeniu dowolnego rodzaju raportowania polega na tym, skąd czerpać źródła informacji. Czy ręcznie łączysz kropki? Spróbuj jak najbardziej zautomatyzować ten proces, aby nie tracić czasu.

Załóżmy, że zazwyczaj nie jesteś osobą, która jako wolontariusz zajmuje się ustawieniem i utrzymaniem raportowanie projektów ponieważ jest trudne do zrozumienia (czyli nudne). W takim przypadku będziesz pod wrażeniem konfigurowalnych widżetów raportowania w ClickUp Dashboards.

15 przypadków użycia pulpitów ClickUp

Nie musisz być ekspertem w zarządzaniu projektami, aby korzystać z ClickUp Dashboards. Od prostego tracker celów aby zidentyfikować metryki kampanii, oto zalecane widżety dla różnych przypadków użycia.

📌 spotkania efektywnościowe 1:1 + HR People Leaders uzyskują praktyczny wgląd w

zarządzanie wydajnością i rozwoju pracowników do wystawiania i otrzymywania ocen z pulpitów.

Typ metryki Typ widżetu /href/https://clickup.com/pl/blog/48409/szablony-spotkan-jeden-na-jednego/1:1 Weekly Docs/%href/ Custom Embed Quick Reference Links Blok tekstu Raportowanie programu Lista zadań Dyskusje zwrotne Czat Postępy w realizacji zadań Obciążenie pracą według statusu OKR-y Cele Godziny nadliczbowe Wykresy słupkowe

📌 Budowa W budownictwie jest wiele ruchomych części - i to nie tylko w lokalizacji! Dzięki pulpitom kierownicy projektów mogą monitorować kluczowe zagrożenia, korzystać z systemów księgowych i tworzyć harmonogramy prac z dowolnego miejsca.

Typ metryki Typ widżetu Teams Tasks Lista zadań Współczynnik zadowolenia klienta Wykres słupkowy Średni czas usuwania usterek Obliczenia Powtarzające się spotkania dotyczące bezpieczeństwa Dokument Niestandardowe osadzenie Wykorzystany budżet Obliczenia Godziny w okresie rozliczeniowym Wykres słupkowy Wykres Gantta projektu Niestandardowe osadzenie

📌 Obsługa klienta/wsparcie techniczne Zbieraj informacje na bieżąco z pulpitów, aby podejmować skuteczne decyzje biznesowe bez zakłócania doświadczenia klientów.

Typ metryki Typ widżetu Otwarte zgłoszenia według statusu Wykres kołowy Liczba nowych zgłoszeń Obliczenia Udostępnianie wskazówek Czat Benchmarki i Cele Cele Koszty wsparcia w stosunku do przychodów Obliczenia Średni czas odpowiedzi/rozwiązania Obliczenia Aktywność w Zadaniach Pracowano nad

📌 Rozwój Działaj w przypadku problemów z wydajnością i błędów, zanim zespół zostanie zalany wiadomościami ze Slacka z innych działów! Teams mogą niestandardowo dostosowywać pulpity do dowolnego zwinnego procesu, aby zapewnić optymalną współpracę zespołu.

Typ metryki Typ widżetu Aktywność w oprogramowaniu Kto jest za Dyskusje Czat Obliczanie Obliczanie Rozwój projektu Spalanie Sprinty Velocity Chart SOPy Teams, wiki i bazy wiedzy Dokumenty KPI wydajności Cele

📌 Planowanie wydarzeń Aby zaplanować i uruchomić wydarzenia, potrzeba wioski (i strumieni zasobów). Pulpity łączą wewnętrzne Teams, klientów i dostawców od małych do dużych wydarzeń bez jednego e-maila.

Typ metryki Typ widżetu Kalendarz Niestandardowy Embed Postęp w zadaniach wydarzenia Portfolio Postęp każdej osoby przypisanej Zadania według osoby przypisanej łącznie pilne zadania Śledzony czas Raport do rozliczenia Raport do rozliczenia Śledzenie czasu Raport rozliczeniowy Wersje robocze wydarzeń Dokumenty Kalendarze Niestandardowe osadzanie

📌 Edukacja Wszystko dostępne z jednego miejsca - najważniejsze informacje o kursie, dokumenty i zadania! Wykorzystaj w pełni zarządzanie klasą i planowanie dzięki pulpitom.

Typ metryki Typ widżetu Plan semestru Lista zadań Syllabus kursu i połączony Niestandardowe osadzenie Prezentacja Google Slides Tygodniowe cele Cele Notatki do kursu Blok tekstów Zadania Dokumenty Postępy w Kursie Portfolio

📌 Finanse Specjaliści ds. finansów mogą szybko uzyskać dostęp i

analizować budżety w czasie rzeczywistym, aby generować raporty o połowę szybciej. Uzyskaj przydatne informacje, aby podejmować mądrzejsze decyzje strategiczne dzięki historii danych stojącej za rozumowaniem.

Typ metryki Typ widżetu Trendy w czasie Wykres słupkowy Przychody według działów Wykres kołowy Całkowite wydatki, całkowity dochód Obliczenia % budżetu dochodów, % budżetu wydatków Obliczenia Porównanie statusów projektów Portfolio Należności vs. Zobowiązania Wykres kołowy Firmowe arkusze kalkulacyjne Excel Niestandardowe osadzanie

📌 Opieka zdrowotna Dzięki wielu źródłom danych zebranym w jednym widoku, pulpity szybko przetwarzają dane, które przeciążają systemy opieki zdrowotnej. W wyniku tego, pracownicy służby zdrowia mogą skupić swój czas i uwagę na opiece nad pacjentem bez stresowania się pominiętymi informacjami.

Typ metryki Typ widżetu Zgodność/Koszty oddziału Niestandardowe osadzenie Łączna liczba przyjętych pacjentów Kalkulacja Kalendarz dostępności personelu Niestandardowy Średni czas oczekiwania Wykres słupkowy Pacjenci ambulatoryjni a pacjenci hospitalizowani Wykres słupkowy Health Network Lista zadań KPI i OKR Cele

Sprawdź te_ **Narzędzia do zarządzania projektami opieki zdrowotnej i narzędzia zarządzania pacjentem

📌 Marketing Zespoły marketingowe to zespoły w zespole. Niestandardowe pulpity do dowolnych wymagań: E-mail Marketing, SEO, Social, Google Analytics, Content Marketing, Digital Analytics i wiele więcej!

Typ metryki Typ widżetu Quick Reference Links & Notatki Blok Tekstu Kliknięcia Obliczenia Pełna lista funkcji Niestandardowe osadzanie Wykres liniowy Zwrot z inwestycji w e-mail Kalkulacja Zadania projektu Lista zadań Statystyki społecznościowe Niestandardowe osadzenie

📌 Osobisty Podczas gdy jesteś zajęty wykonywaniem ruchów w swoim życiu zawodowym, nie zapomnij poświęcić czasu na pielęgnowanie znaczących relacji! Używaj Pulpitów jako osobistego CRM i

codziennego planera do zrobienia rzeczy gotowych .

Typ metryki Typ widżetu To-Dos Lista zadań Priorytety Użycie etykiety Osobiste cele Cele Notatki Niestandardowe osadzenie Kalendarz Niestandardowe osadzenie Śledzenie uroczystości i świąt Lista zadań Listy do czytania Lista zadań

📌 Wydajność Które zadania wymagają kontynuacji? Kto potrzebuje pomocy w ustaleniu priorytetów obciążenia pracą? Uzyskaj odpowiedzi na pytania za pomocą pulpitów bez wysyłania zaproszenia na spotkanie w celu "szybkiego" kontaktu telefonicznego.

Typ metryki Typ widżetu Zadania sprintu według statusu Wykres kołowy Dyskusje Czat Zadania sprintu bez blokad Lista zadań /href/https://clickup.com/pl/blog/43673/zalozenia-projektowe/Product Brief/%href/ Doc Niestandardowe osadzenie Budowanie bloków Blok tekstów Tygodniowe cele Cele Pilne priorytety Łącznie pilne zadania

📌 Zapewnienie jakości Bądź na bieżąco z trendami i uzyskaj wgląd w ogólną wydajność popartą historią danych. Zespoły QA mogą niestandardowo dostosowywać pulpity do dowolnych preferencji z nieograniczonymi sposobami widoku ogólnego pracy.

Typ metryki Typ widżetu Średnia karty wyników Wykres liniowy Indywidualna lista zadań Lista zadań KPI Cele Całkowita liczba biletów Wykres słupkowy Średnia biletów Obliczenia Dyskusja Czat Szybkie łącza i notatki Blok tekstów Indywidualne wskaźniki Obliczenia

📌 Remote Teams Zagubiony w tłumaczeniu? Nie dla zdalnych teamów, które korzystają z pulpitów. Chociaż członkowie zespołu są oddzieleni lokalizacją lub strefami czasowymi, pulpity nawigacyjne służą jako jedno źródło prawdy, aby pozostać w zgodzie.

Typ metryki Typ widżetu Tygodniowe cele Cele Postęp zadania według osoby przypisanej Pracowano Aktywność projektu Widok aktywności Dokumenty procesu Niestandardowe osadzanie Statusy zadań Obciążenie pracą według statusu Dyskusje Czat Dokumenty tygodniowe 1:1 Osadzanie niestandardowe

📌 Sprzedaż Obok celów sprzedażowych i wskaźników prognozy, monitoruj i aktualizuj

KPI i OKR bezpośrednio z pulpitów. Czy istnieją wąskie gardła lub procesy, którymi należy się zająć? Pulpity pomagają Teams szybko analizować dane i korygować kurs.

Typ miernika Typ widżetu Sprzedaż według członków Teams Obliczenia Najlepsze produkty w przychodach Wykres kołowy Tygodniowe dokumenty 1:1 Niestandardowe osadzenie Szanse przeterminowane Kalkulacja Indywidualne listy zadań Lista zadań Sales Pipeline Wykres słupkowy Tygodniowe Cele Cele Zadania sprzedażowe vs. zadania niesprzedażowe Obliczenia

📌 Teams Zamiast przeglądać zwykły arkusz kalkulacyjny Excel, udostępnij pulpit na ekranie podczas następnego spotkania stand-up, aby szybko podjąć działania w sprawie pilnych zadań.

Typ metryki Typ widżetu Teams OKRs Cele Dyskusje Czat Tygodniowe cele Cele Dokumenty procesu Niestandardowe osadzenie Codzienna Agenda Standup Niestandardowy Embed Postępy Teams Obciążenie pracą według statusu Tygodniowe dokumenty 1:1 Niestandardowe osadzenie

Popularne widżety dla pulpitów w ClickUp

Widżety są blokami konstrukcyjnymi Pulpity ClickUp i tu zaczyna się niestandardowa zabawa. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać onieśmielająco, ponieważ jest tak wiele do wyboru, ale to jest sekretny sos: nie jest on ograniczony do żadnego cyklu pracy. Później przejdziemy przez formułę pulpitu nawigacyjnego, aby zademonstrować .

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z pulpitami nawigacyjnymi w ClickUp, omówmy popularne widżety, aby podsunąć Ci kilka pomysłów na Twój pulpit!

⌚️ Widżety do śledzenia czasu Czy poszczególne osoby lub całe Teams przekraczają swoje obciążenie? Które projekty zajmują najwięcej czasu?

Dzięki dokładnym informacjom właściciele i menedżerowie mogą dostosować Pulpit, aby utrzymać prawidłowy cykl pracy.

Raportowanie czasu : zobacz zadania, które mają śledzenie czasu

: zobacz zadania, które mają śledzenie czasu Timesheet : zobacz kartę czasu pracy

: zobacz kartę czasu pracy Billable Report: śledzenie wpisów czasu podlegających rozliczeniu

Powiązane: **Jak korzystać ze śledzenia czasu, aby szybciej kończyć projekty?

Wyświetla łączną ilość czasu, którą śledziła każda osoba w obszarze roboczym

Identyfikacja wąskich gardeł zanim staną się problemem

Każda osoba zaangażowana w projekt może szybko wyświetlić wykres, aby zrozumieć, w jaki sposób statusy są używane w przestrzeniach, folderach lub listach ClickUp.

Obciążenie pracą według statusu : wyświetl wykres kołowy, słupkowy lub zestawienie wykorzystania statusów w różnych lokalizacjach

: wyświetl wykres kołowy, słupkowy lub zestawienie wykorzystania statusów w różnych lokalizacjach Liczba zadań w trakcie realizacji : zobacz, ile zadań jest w trakcie realizacji w dowolnej lokalizacji

: zobacz, ile zadań jest w trakcie realizacji w dowolnej lokalizacji Liczba zakończonych zadań : Zobacz, ile zadań jest gotowych do zrobienia w dowolnej lokalizacji

: Zobacz, ile zadań jest gotowych do zrobienia w dowolnej lokalizacji Czas w statusie : zobacz całkowity czas wielu zadań na wykresie słupkowym

: zobacz całkowity czas wielu zadań na wykresie słupkowym I jeszcze więcej!

Powiązane: Ostateczny przewodnik po zarządzaniu zasobami (2021)

🎨 Niestandardowe widżety Niestandardowe widżety dodają specjalny akcent do powiązania danych i wizualizacji.

Dodaj blok tekstu i widżet czatu, aby przekazać szczegóły projektu w jednym miejscu!

Line Chart i Pie Chart : niestandardowe wykresy z dowolnymi danymi

i : niestandardowe wykresy z dowolnymi danymi Portfolio : kategoryzuj i śledź postępy w Listach i Folderach

: kategoryzuj i śledź postępy w Listach i Folderach Blok tekstu : Dodaj bogaty tekst, obrazy, a nawet użyj poleceń /slash, aby dodać kontekst

: Dodaj bogaty tekst, obrazy, a nawet użyj poleceń /slash, aby dodać kontekst Chat : widżet konwersacji

: widżet konwersacji I jeszcze więcej!

Powiązane: The Ultimate Guide To Enterprise Project Management (Najlepszy przewodnik po zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie)

Tworzenie niestandardowego wykresu liniowego z dowolnymi danymi

Widok liczby wszystkich zadań w podziale na osoby przypisane Zarządzanie obciążeniem pracą może być czasochłonne, jeśli masz limit w swoim narzędziu programistycznym. ClickUp Dashboards oferuje opcję filtrowania, aby dostosować zakres widżetu.

Zobacz, nad jakimi zadaniami lub podzadaniami pracuje Twój zespół, a także co mogło zostać zapomniane.

Zadania według osoby przypisanej : wyświetla wykres kołowy, słupkowy lub wykres baterii wszystkich zadań według osoby przypisanej

: wyświetla wykres kołowy, słupkowy lub wykres baterii wszystkich zadań według osoby przypisanej Total Unassigned Tasks : zobacz, ile zadań nie zostało przypisanych w żadnej lokalizacji

: zobacz, ile zadań nie zostało przypisanych w żadnej lokalizacji Total Assigned (Not Completed) Tasks: zobacz, ile zadań ma osoby przypisane w dowolnej lokalizacji

Powiązane: Najlepszy przewodnik po wizualnym zarządzaniu projektami

🛎 Widżety tabeli Podczas intensywnych szczytów w naszym tygodniu pracy, możemy przegapić ważne powiadomienia.

Widżety tabeli wprowadzają informacje z określonych obszarów roboczych, aby pokazać, gdzie zespół może być obciążony.

Lista zadań : tworzenie widoku listy przy użyciu zadań z dowolnej lokalizacji

: tworzenie widoku listy przy użyciu zadań z dowolnej lokalizacji Completed Report : zakończone zadania w podziale na osoby przypisane

: zakończone zadania w podziale na osoby przypisane Worked On : zobacz, nad czym pracowali ludzie na podstawie aktywności w zadaniu

: zobacz, nad czym pracowali ludzie na podstawie aktywności w zadaniu Punkty obszaru roboczego : zobacz, kto komunikuje się efektywnie, sprawdza swoje zadania i dostarcza najwięcej wyników

: zobacz, kto komunikuje się efektywnie, sprawdza swoje zadania i dostarcza najwięcej wyników Kto ma zaległości : zobacz, kto ma zaległości w powiadomieniach i zaległych zadaniach

: zobacz, kto ma zaległości w powiadomieniach i zaległych zadaniach Widok aktywności: tworzenie widoku aktywności

Powiązane: Najlepszy przewodnik po zarządzaniu obciążeniem pracą

Zobacz całkowitą liczbę powiadomień wyczyszczonych

Twórz i edytuj cele bez opuszczania pulpitu nawigacyjnego

Śledź i świętuj postępy i wkład swojego zespołu w czasie rzeczywistym dzięki widżetowi Cele.

Widżet celów jest podstawą każdego przypadku użycia pulpitu nawigacyjnego, ponieważ można analizować postępy obok innych informacji i uniknąć zaglądania w różne miejsca, aby być na bieżąco.

Powiązane: Jak używać ClickUp do ustawienia celów dla swojego zespołu

🏃‍♀️ Widżety sprintu Idealne uzupełnienie Sprintów, które zbudowałeś w aplikacji

Sprinty ClickApp ! Dla Teams używających Agile lub Scrum, widżety Sprint są niezbędne dla pulpitów.

Burnup : ilość pracy zrobionej w sprincie

: ilość pracy zrobionej w sprincie Burndown : ilość pracy pozostałej do zrobienia w sprincie

: ilość pracy pozostałej do zrobienia w sprincie Cumulative Flow : ilość pracy na każdej scenie w sprincie

: ilość pracy na każdej scenie w sprincie Velocity Chart : łączna ilość pracy zrobionej w dwóch lub więcej sprintach

: łączna ilość pracy zrobionej w dwóch lub więcej sprintach I jeszcze więcej!

Powiązane: Czym jest zwinne zarządzanie projektami? Wszystko, co musisz wiedzieć

Widok najnowszych danych z wybranej lokalizacji

Widżety embed mogą zmieniać rozmiar i pozycję obok innych widżetów i zawartości

Jeśli masz dokumenty, arkusze kalkulacyjne, formularze, wideo - cokolwiek z połączonym linkiem - utwórz tyle niestandardowych widżetów osadzania, ile potrzebujesz, aby wesprzeć cel pulpitu.

Możesz też użyć jednego z dostępnych widżetów, aby wprowadzić obsługiwane aplikacje i strony internetowe za pomocą połączonego linku lub kodu osadzania:

Dokumenty Google, Prezentacje Google i Arkusze Google

YouTube

Figma

InVision

Typeform

Twitter

Formuła pulpitu ClickUp do naśladowania

Jeśli zastanawiasz się, jak ustawić swój Pulpit ClickUp który spełnia Twoje oczekiwania w zakresie wyglądu i funkcji, nie jesteś sam. Istnieją firmy takie jak Twoja, które dopiero zaczynają korzystać z ClickUp lub nie wykorzystały pełnego potencjału pulpitów ClickUp.

Zastrzeżenie: najtrudniejszą częścią tego procesu będzie początek. Jest to największy problem z każdym rodzajem raportowania:

Jeśli nie rozumiesz celu swojego pulpitu nawigacyjnego, porzucisz go jak gorący ziemniak w ciągu pierwszego tygodnia

Poniżej znajduje się prosta formuła, której można użyć, aby rozpocząć tworzenie pulpitu na właściwej stopie.

Pamiętaj: celem końcowym powinno być zawsze szybkie, jasne i skuteczne przekazywanie kluczowych informacji. ⭐️

Gotowy, aby zobaczyć to w akcji? Naszym przykładem będzie cel pulpitu, z którego wszyscy możemy od razu skorzystać: Cele mojej pracy .

1️⃣ Zdefiniuj odbiorców pulpitu nawigacyjnego i historię danych

Tytuł : My Goals

: My Goals Odbiorcy_ : Ja

: Ja _Problem _: Nie wiem, czy pracuję nad zadaniami, które faktycznie przyczyniają się do realizacji inicjatyw firmy

_: Nie wiem, czy pracuję nad zadaniami, które faktycznie przyczyniają się do realizacji inicjatyw firmy Historia danych: Chcę mieć jedno źródło prawdy do widoku moich cotygodniowych zadań.

Niezły początek, ale możemy zrobić to lepiej:

Tytuł : Moje tygodniowe cele

: Moje tygodniowe cele Odbiorcy : Ja

: Ja Historia: Chcę mieć jedno źródło prawdy do widoku moich cotygodniowych zadań związanych z celami firmy Q4

Teraz nasza historia danych jest wyczyszczona - co jest najbardziej krytycznym krokiem w naszej kompilacji. Bez tej jasności moglibyśmy wywołać zamieszanie i frustrację, skupiając się na niewłaściwych rzeczach.

2️⃣ Wybierz odpowiednie wskaźniki KPI, aby wesprzeć historię danych

KPI #1 : Liczba zadań w toku

: Liczba zadań w toku KPI #2 : Tygodniowa karta wyników celów

: Tygodniowa karta wyników celów KPI #3 : Liczba zaległych zadań

: Liczba zaległych zadań KPI #4 : Lista celów firmy na IV kwartał

: Lista celów firmy na IV kwartał KPI #5: Podział statusu zadań

Poświęć trochę czasu na wskaźników KPI i odwołaj się do historii danych, jeśli utkniesz w martwym punkcie. Im bardziej jesteś konkretny, tym lepiej spędzasz czas.

3️⃣ Wybierz widżet dla typu raportowania

KPI #1: Liczba zadań w trakcie realizacji

Szukam całkowitej liczby zadań w trakcie realizacji dla tego KPI, więc użyję widżetu Obliczenia.

przez ClickUp

Do zrobienia! Oby tak dalej!

KPI #2: Tygodniowa karta wyników celów

Widżet Cele jest do tego idealny!

przez ClickUp

Musimy kliknąć na kartę wyników, aby zobaczyć moje cele. Może pójdziemy o krok dalej i pokażemy rzeczywistą kartę wyników, ponieważ potrzebujemy tylko jednej. Zamiast widżetu Cele, użyjmy niestandardowego widżetu Embed.

przez ClickUp

O wiele lepiej! Mniej kliknięć 😉

KPI #3: Liczba zaległych zadań

Podobnie jak w przypadku naszego pierwszego KPI, potrzebujemy widżetu Obliczenia, aby wyświetlić całkowitą liczbę.

przez ClickUp

Zrobione już wcześniej 💪?

KPI #4: Lista celów firmy na czwarty kwartał

Kolejny niestandardowy widżet Embed będzie działał dla tego KPI. Będziemy mogli edytować dokument z pulpitu nawigacyjnego.

przez ClickUp

KPI #5: Podział statusów zadań

Wykres kołowy sprawdzi się w przypadku tego wskaźnika KPI, aby zobaczyć, gdzie znajduje się większość moich zadań.

przez ClickUp

4️⃣ Uporządkuj widżety, aby stworzyć wizualną hierarchię i równowagę

Teraz zaczynamy niestandardowy układ naszego pulpitu!

Ta część formuły będzie wymagała kilku prób, ale pamiętanie, że naszym nadrzędnym celem jest szybkie, jasne i skuteczne przekazywanie kluczowych spostrzeżeń, utrzyma nas we właściwym kierunku.

Wersja 1

przez ClickUp

Do zrobienia? 🤔

Pomysły na funkcje: Wszystkie ważne widżety są powyżej zakładki, więc nie muszę przewijać w dół Widżety wyświetlają KPI, których potrzebuję Przemyślenia wizualne: Nie najlepszy układ, aby zobaczyć cele tygodniowe obok celów na 4 kwartał (co jest naszą historią danych) Widżet Obciążenie pracą według statusu jest mały i znajduje się na dole

Spróbujmy jeszcze raz!

Wersja 2

przez ClickUp

5️⃣ Poproś odbiorców o opinie

Przeanalizujmy nasze poprzednie przemyślenia.

Pomysły dotyczące funkcji: Wszystkie ważne widżety są powyżej zakładki, więc nie muszę przewijać w dół ✅ Widżety wyświetlają KPI, których potrzebuję ✅ Przemyślenia wizualne: Nie najlepszy układ, aby zobaczyć Cele tygodniowe obok Celów Q4, co jest najważniejsze (Nasze widżety Celów tygodniowych i Kreatywnych Celów Q4 są obok siebie, więc to podwaja punkty za wizualizację i funkcję! ✅) Widżet Obciążenie pracą według statusu jest mały i znajduje się na dole (nasz wykres kołowy znajduje się na górze, aby szybko sprawdzić postęp! ✅) Nasz pulpit jest czytelny od lewej do prawej ✅

Zbuduj pulpit nawigacyjny w ClickUp już dziś

Udało Ci się! 🎉

Jak łatwe było stworzenie pulpitu nawigacyjnego w ClickUp za pomocą tej formuły? Teraz, gdy masz już podstawy, wykorzystaj je do tworzenia podstawowych (lub zaawansowanych) pulpitów ClickUp!

Pulpity to świetne narzędzie nie tylko do użytku osobistego, ale także do udostępniania współpracownikom. Nie pozwól, aby Twój zespół odszedł gorzej poinformowany (lub, co gorsza, zdezorientowany), ponieważ informacje nie były wyczyszczone, aby wpłynąć na podejmowanie decyzji.

Jeśli niejednokrotnie spędziłeś pół dnia pracy na tworzeniu pulpitu w Excelu tylko po to, by zacząć od nowa, ponieważ dane zakończyły się w ciągu ostatnich 22 minut, spróbuj ClickUp za darmo już dziś i stwórz potężny pulpit, który będzie promował lepsze podejmowanie decyzji i wydajność. To dla Ciebie. 🤝