Generatywna sztuczna inteligencja w sprzedaży: przypadki użycia i przykłady

Od lat zespoły sprzedaży polegają na danych, intuicji i wysiłku ludzkim, aby osiągnąć powodzenie.

Obecnie, dzięki narzędziom AI umożliwiającym tworzenie spersonalizowanych komunikatów, automatyzację powtarzalnych zadań, a nawet prognozowanie trendów, krajobraz sprzedaży zmienia się w sposób, który kiedyś mogliśmy sobie tylko wyobrażać.

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem sprzedaży dążącym do większej wydajności, czy właścicielem firmy pragnącym zwiększyć konwersję, potencjał AI jest niezaprzeczalny.

W tym blogu omówimy najbardziej znaczące przypadki użycia, kwestie etyczne i najlepsze praktyki dotyczące wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w sprzedaży.

Cel? Dowiedzieć się, jak AI może ulepszyć strategię sprzedaży i poprawić ogólną wydajność sprzedaży, zachowując jednocześnie element ludzki. 🤝

PS: Wszystko sprowadza się do wiedzy o klientach (tylko że jest ona teraz znacznie bogatsza!).

Czym jest generatywna sztuczna inteligencja w sprzedaży?

Generatywna sztuczna inteligencja w sprzedaży oznacza fundamentalną zmianę.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów CRM lub platform automatyzacji marketingu, generatywna sztuczna inteligencja nie przetwarza danych wejściowych dotyczących zachowań klientów i historycznych danych sprzedażowych.

Potrafi tworzyć (poprawka: "generować" 😉) różne rzeczy i to naprawdę szybko!

Narzędzia sprzedaży oparte na sztucznej inteligencji mogą generować hiperpersonalizowane wiadomości e-mail, skrypty rozmów, informacje o kupujących, analizy konkurencji, a nawet prognozy sprzedaży przy minimalnym nakładzie pracy ręcznej.

U podstaw tej transformacji leżą zaawansowane modele językowe (takie jak GPT-4 firmy OpenAI), które rozumieją kontekst, intencje i ton wypowiedzi. Systemy te mogą replikować — a często nawet przewyższać — rutynowe zadania sprzedażowe wykonywane przez ludzi, zwłaszcza jeśli chodzi o szybkość, skalę i spójność.

Dzięki tym modelom LLM rola współczesnego przedstawiciela handlowego ewoluuje. Przedstawiciel ds. rozwoju biznesu może teraz poświęcić mniej czasu na zadania administracyjne i domysły, a więcej na angażowanie odpowiednich potencjalnych klientów za pomocą odpowiedniego komunikatu w odpowiednim czasie.

🧠 Czy wiesz, że... AI w sprzedaży czeka znaczny wzrost, a prognozy szacują wzrost z 57,99 mld USD w 2025 r. do 240,58 mld USD w 2030 r., co odzwierciedla średni roczny wzrost (CAGR) na poziomie 32,9%.

Kluczowe zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji w sprzedaży

Generatywna sztuczna inteligencja jest już wdrażana w wysokowydajnych organizacjach sprzedażowych, poprawiając wyniki w całym lejku sprzedażowym.

Najnowsze badanie McKinsey dotyczące stanu AI wykazało, że 78% respondentów korzysta obecnie z AI w co najmniej jednej funkcji biznesowej, głównie w marketingu i sprzedaży, co stanowi dość wysoki odsetek w porównaniu z 72% na początku 2024 r. i 55% zaledwie rok temu!

Oto niektóre z głównych obszarów zastosowań, w których generatywna AI zapewnia wymierną wartość:

1. Spersonalizowane działania marketingowe na dużą skalę

Tradycyjne taktyki sprzedaży wychodzącej opierają się na wysyłaniu masowych wiadomości e-mail, które często są ignorowane. Narzędzia AI do sprzedaży zmieniają tę sytuację, umożliwiając przedstawicielom handlowym tworzenie w ciągu kilku sekund wysoce spersonalizowanych wiadomości e-mail, wiadomości na LinkedIn, postów w mediach społecznościowych i skryptów rozmów, dostosowanych do branży, roli, problemów, a nawet ostatnich działań potencjalnego klienta. Wynik? Znacznie wyższy wskaźnik otwarć, wskaźnik odpowiedzi i liczba zarezerwowanych spotkań.

Twórz wysoce specyficzne, kontekstowe e-maile sprzedażowe za pomocą ClickUp Brain

2. Coaching sprzedaży w czasie rzeczywistym

Narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji mogą teraz analizować rozmowy sprzedażowe na żywo, oferując natychmiastowe wskazówki i sugestie dotyczące przebiegu rozmowy. Przedstawiciele handlowi otrzymują podpowiedzi dotyczące radzenia sobie z zastrzeżeniami, pozycjonowania konkurencji lub możliwości sprzedaży dodatkowych produktów w trakcie rozmowy. Dzięki temu każda interakcja sprzedażowa staje się okazją do nauki i skraca czas potrzebny na wdrożenie nowych pracowników.

3. Automatyczne generowanie ofert i wycen

Tworzenie niestandardowych ofert, prezentacji i wycen jest czasochłonne i podatne na błędy. Generatywna sztuczna inteligencja może automatycznie generować te dokumenty na podstawie danych CRM, poprzednich transakcji i konfiguracji produktów, zapewniając dokładność, spójność i szybkość bez odrywania przedstawicieli handlowych od działań generujących przychody.

4. Kwalifikacja i ocena potencjalnych klientów

Zamiast polegać wyłącznie na statycznych modelach punktacji, generatywna sztuczna inteligencja może przetwarzać sygnały w czasie rzeczywistym z wielu źródeł, takich jak notatki CRM, wątki e-mail, zachowania na stronie internetowej i dane stron trzecich, aby dynamicznie oceniać jakość potencjalnych klientów.

Dzięki temu zespoły sprzedaży będą priorytetowo traktować możliwości o najwyższej wartości we właściwym czasie.

5. Generowanie treści sprzedażowych

Przedstawiciele handlowi potrzebują stałego przepływu wysokiej jakości treści — kart sprzedaży, e-maili z przypomnieniami, podsumowań studiów przypadków, jednostronicowych opisów produktów. Generatywna sztuczna inteligencja może natychmiast tworzyć i dostosowywać te treści, dostosowując je do konkretnych person kupujących lub etapów sprzedaży.

6. Prognozowanie i analiza potencjalnych klientów

Modele oparte na AI mogą analizować historyczne dane dotyczące transakcji, aktualną szybkość realizacji potencjalnych transakcji oraz trendy rynkowe w celu generowania dokładniejszych prognoz. Liderzy sprzedaży zyskują widoczność tego, które transakcje są realne, które są zagrożone i gdzie konieczna jest interwencja, na długo przed końcem kwartału.

Łatwa ocena i analiza danych przy użyciu AI w celu podejmowania decyzji opartych na danych

5 rzeczywistych przykładów generatywnej AI w sprzedaży

Od zespołów SDR w start-upach po organizacje sprzedażowe z listy Fortune 500 — firmy wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję nie jako nowinkę, ale jako czynnik wyróżniający je na tle konkurencji. Oto kilka rzeczywistych przykładów zastosowań, które pokazują, jak generatywna sztuczna inteligencja wywiera wymierny wpływ:

Zwiększ spójność sprzedaży dzięki AI

Utrzymanie spójności i efektywności dużego zespołu sprzedaży nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy mowa o ponad 1200 sprzedawcach. Aby zapewnić spójność w sposobie łączenia się zespołu z klientami i śledzenia wyników, firma Cisco wykorzystuje narzędzia AI, takie jak Outreach.io.

Przed wdrożeniem AI sprzedawcy musieli korzystać z ponad 30 różnych narzędzi. Teraz wszystko, czego potrzebują — od planowania po realizację — znajduje się na jednej platformie. Dzięki płynnej integracji z ZoomInfo, LinkedIn Sales Navigator i wewnętrznymi systemami Cisco, przedstawiciele handlowi mogą przeglądać cały swój obszar działania, tworzyć strategie dotyczące klientów i podejmować natychmiastowe działania.

Mają więcej czasu na bezpośredni kontakt z klientami, więcej okazji do podjęcia działań, tworzą o 9% więcej potencjalnych transakcji, a także osiągają o 5% wyższy wskaźnik zamkniętych transakcji

Przyspieszenie realizacji projektów i usprawnienie odpowiedzi na zapytania ofertowe

Beyond, firma konsultingowa w dziedzinie technologii, specjalizuje się w prowadzeniu klientów przez proces transformacji, aby wykorzystać potencjał AI i rozwiązań opartych na chmurze. Dzięki wykorzystaniu narzędzi AI firma Beyond znacznie przyspieszyła swoje cykle pracy.

Uczestnicy byli w stanie:

Aż 80% pytań RFI jest odpowiadanych automatycznie przez AI

Skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie pierwszych wersji odpowiedzi na zapytania ofertowe

Skrócenie czasu od briefu projektowego do rozpoczęcia projektu z miesięcy do tygodni

Pięć hubów w dziewięciu strefach czasowych współpracuje płynnie i wydajnie

Tworzenie ukierunkowanych kampanii, które naprawdę przynoszą efekty

Monks połączyło siły z Google Gemini, aby pomóc Hatch stworzyć spersonalizowaną kampanię reklamową, która naprawdę przyniosła efekty. Wyniki były imponujące: 80% wzrost współczynnika klikalności, 46% więcej zaangażowanych użytkowników na stronie i 31% poprawa kosztu zakupu w porównaniu z innymi kampaniami.

Ale to nie wszystko. Wykorzystanie AI sprawiło, że cały proces stał się znacznie bardziej wydajny, skracając czas od pomysłu do uruchomienia o 50% i obniżając koszty kampanii aż o 97%. To wyraźny przykład tego, jak AI może zmienić nie tylko wyniki, ale także sposób tworzenia i realizacji kampanii.

Jeśli myślisz tylko o zwiększeniu wydajności w kontekście wykorzystania AI, to dopiero zaczynasz.

Automatyzacja ofert dla większej wydajności

Enpal, niemiecki jednorożec z branży greentech, zrewolucjonizował proces sprzedaży paneli słonecznych poprzez automatyzację generowania ofert dla potencjalnych klientów. Wcześniej tworzenie ofert było czasochłonnym procesem, który wymagał ręcznej oceny takich czynników, jak wielkość dachu i liczba potrzebnych paneli.

Dzięki automatyzacji firma Enpal skróciła czas generowania ofert o aż 87,5% — z 120 minut do zaledwie 15 minut. To doskonały przykład tego, jak automatyzacja może usprawnić cykle pracy, poprawić wydajność i przyspieszyć obsługę klientów.

Budowanie najinteligentniejszych billboardów na świecie

Firma PODS połączyła siły z agencją reklamową Tombras, aby stworzyć coś, co nazwali "najmądrzejszym billboardem świata". Przekształcili ciężarówkę PODS w billboard, który mógł dostosować się do każdej dzielnicy Nowego Jorku.

Wykorzystując dane w czasie rzeczywistym, takie jak lokalizacja, ruch uliczny, tranzyt i pogoda, dynamicznie dostosowywała się do każdej z 299 dzielnic miasta. W ciągu zaledwie 29 godzin kampania dotarła do każdej dzielnicy i wygenerowała ponad 6000 unikalnych nagłówków. Porozmawiaj o wykorzystaniu AI i danych do tworzenia hiperpersonalizowanych haczyków!

za pośrednictwem Tombras

W dzisiejszej sprzedaży mniej chodzi o narzędzia, a bardziej o zarządzanie złożonością. Przedstawiciele handlowi przełączają się między narzędziami do pozyskiwania potencjalnych klientów, wysyłania wiadomości e-mail, aktualizacji CRM, działań następczych, prezentacji i tworzenia treści.

Dlatego wybór odpowiedniego narzędzia sprzedaży opartego na AI nie polega tylko na funkcji, ale na znalezieniu systemu, który łączy wszystko w jednym miejscu. Najlepsze narzędzia nie tylko wspierają proces sprzedaży — one go prowadzą od początku do końca.

Jak to wygląda w praktyce? Dowiedz się!

ClickUp (kompleksowa aplikacja dla sprzedaży z AI)

ClickUp na nowo definiuje platformę sprzedaży. Jest to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Stworzony dla nowoczesnych zespołów sprzedaży, które mają dość łączenia różnych narzędzi i chcą mieć usprawniony system, który będzie się skalował wraz z nimi, ClickUp Sales zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania całym cyklem sprzedaży.

W ClickUp CRM możesz budować i dostosowywać swój proces sprzedaży, śledzić każdą interakcję, kwalifikować potencjalnych klientów i automatyzować działania następcze bez opuszczania platformy. Wszystkie dane są posortowane i zsynchronizowane w jednej, ujednoliconej platformie. A teraz sztuczna inteligencja ClickUp, ClickUp Brain, wkracza do akcji, aby wyeliminować codzienną rutynę.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby w ciągu kilku sekund wygenerować zasoby sprzedażowe — bezpośrednio w obszarze roboczym ClickUp

Dzięki AI ClickUp otrzymujesz:✅ Wsparcie w pisaniu i tworzeniu podsumowań oparte na AI: Natychmiast generuj, podsumowuj lub przepisuj e-maile sprzedażowe, oferty i notatki ze spotkań za pomocą AI, bezpośrednio w zadaniach, dokumentach lub komentarzach

✅ Wbudowany asystent: zadawaj pytania dotyczące wszystkiego w obszarze roboczym (zadań, dokumentów, czatów i połączonych aplikacji) i uzyskuj natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi — bez konieczności ręcznego wyszukiwania

✅ AI Notetaker: automatycznie dołącza do spotkań, nagrywa, transkrybuje i podsumowuje rozmowy oraz wyodrębnia elementy wymagające działania i kolejne kroki do podjęcia w ramach działań następczych

Uzyskaj transkrypcje z możliwością wyszukiwania dzięki ClickUp AI Notetaker

✅ AI Assign & Prioritize: automatycznie przypisuje zadania odpowiednim przedstawicielom handlowym i ustawia priorytety zadań w oparciu o kontekst, oszczędzając czas i ograniczając pracę ręczną

✅ Pola AI i automatyzacja: automatyczne wypełnianie pól CRM (takich jak wartość transakcji, scena lub informacje kontaktowe) oraz automatyzacja powtarzalnych procesów sprzedaży za pomocą AI

✅ Karty AI na pulpitach: dodaj dynamiczne informacje oparte na AI do pulpitów — podsumowuj stan potoku, kolejne kroki, przeszkody i nie tylko dzięki niestandardowym podpowiedziom

✅ Wyszukiwanie i badania w Internecie: natychmiast pobieraj informacje z Internetu dotyczące badań lub konkurencji, podsumowane i dostosowane do kontekstu procesu sprzedaży

Rozmawiaj z wieloma modelami LLM bez opuszczania obszaru roboczego

✅ Modele AI Premium: Uzyskaj dostęp do najnowszych modeli AI (takich jak GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet) do zaawansowanego pisania, analizy i automatyzacji — bez konieczności wykupywania oddzielnej subskrypcji

Jednak tym, co naprawdę wyróżnia ClickUp, jest silnik automatyzacji i inteligentne cykle pracy. Dzięki automatyzacji ClickUp i agentom AI Twój CRM może wyzwalać inteligentne działania w oparciu o zachowania potencjalnych klientów — automatycznie przenosząc transakcje przez proces sprzedaży, przypisując kolejne kroki odpowiednim przedstawicielom handlowym i zapewniając, że żadna okazja nie zostanie pominięta. Agenci AI mogą nawet sugerować najlepsze kolejne posunięcia, zalecać terminy działań następczych lub oznaczać transakcje wymagające uwagi.

Twórz niestandardowych agentów w ClickUp do wykonywania określonych zadań sprzedażowych. Nie wymaga kodowania!

Od wczesnego etapu poszukiwania potencjalnych klientów, poprzez planowanie kampanii, zarządzanie procesem sprzedaży, aż po finalizację transakcji — ClickUp łączy wszystko w jednym interfejsie.

Bez przełączania. Bez silosów. Bez pominiętych kroków. Tylko w pełni połączony system sprzedaży oparty na AI, zaprojektowany, aby pomóc Twojemu zespołowi sprzedawać mądrzej i szybciej.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj gotowe szablony, takie jak szablon planu sprzedaży ClickUp lub szablon CRM sprzedaży ClickUp, aby nadać strukturę rozbudowanym cyklom pracy.

StackAI : platforma agentów AI bez kodowania, która umożliwia firmom automatyzację zadań, takich jak wprowadzanie danych, agregowanie treści i kategoryzowanie informacji. StackAI integruje się z narzędziami takimi jak Snowflake i Salesforce, umożliwiając zespołom sprzedaży usprawnienie operacji bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej : platforma agentów AI bez kodowania, która umożliwia firmom automatyzację zadań, takich jak wprowadzanie danych, agregowanie treści i kategoryzowanie informacji. StackAI integruje się z narzędziami takimi jak Snowflake i Salesforce, umożliwiając zespołom sprzedaży usprawnienie operacji bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej Tome to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga zespołom sprzedaży i marketingu w tworzeniu dynamicznych prezentacji i narracji. Tome wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do przekształcania danych w fascynujące historie, pomagając specjalistom ds. sprzedaży w tworzeniu przekonujących prezentacji i ofert to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga zespołom sprzedaży i marketingu w tworzeniu dynamicznych prezentacji i narracji. Tome wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do przekształcania danych w fascynujące historie, pomagając specjalistom ds. sprzedaży w tworzeniu przekonujących prezentacji i ofert Alta to platforma sprzedaży AI bez kodowania, która pomaga zautomatyzować poszukiwanie potencjalnych klientów, nawiązywanie kontaktów, badanie potencjalnych klientów i planowanie. Zawiera bibliotekę gotowych agentów AI — takich jak "Katie" do badań sprzedaży i "Luna" do operacji związanych z przychodami — które działają w różnych narzędziach, takich jak Salesforce, HubSpot i Slack, dzięki czemu idealnie nadają się dla niewielkich zespołów sprzedaży, które chcą działać szybciej bez dodatkowych pracowników to platforma sprzedaży AI bez kodowania, która pomaga zautomatyzować poszukiwanie potencjalnych klientów, nawiązywanie kontaktów, badanie potencjalnych klientów i planowanie. Zawiera bibliotekę gotowych agentów AI — takich jak "Katie" do badań sprzedaży i "Luna" do operacji związanych z przychodami — które działają w różnych narzędziach, takich jak Salesforce, HubSpot i Slack, dzięki czemu idealnie nadają się dla niewielkich zespołów sprzedaży, które chcą działać szybciej bez dodatkowych pracowników Roger by Augment to natywny dla AI system CRM przeznaczony dla nowoczesnych zespołów sprzedaży. Upraszcza zarządzanie procesem sprzedaży, automatyzuje kontakty za pośrednictwem poczty e-mail i LinkedIn oraz śledzi transakcje przy minimalnym nakładzie pracy ręcznej. Dzięki przejrzystemu interfejsowi użytkownika i inteligentnej automatyzacji Roger jest odpowiedni dla zespołów, które chcą zrezygnować z rozbudowanych ustawień CRM Ciro Autopilot koncentruje się na automatyzacji sprzedaży wychodzącej. Tworzy listy potencjalnych klientów i obsługuje sekwencje kontaktów, w tym zimne telefony i e-maile. Dzięki synchronizacji z systemami CRM i śledzeniu zaangażowania Ciro pomaga przedstawicielom handlowym skalować działania bez utraty personalizacji koncentruje się na automatyzacji sprzedaży wychodzącej. Tworzy listy potencjalnych klientów i obsługuje sekwencje kontaktów, w tym zimne telefony i e-maile. Dzięki synchronizacji z systemami CRM i śledzeniu zaangażowania Ciro pomaga przedstawicielom handlowym skalować działania bez utraty personalizacji SnapADDY to niemiecki startup oferujący narzędzia usprawniające gromadzenie danych dla systemów CRM. Obejmują one takie funkcje, jak skanowanie wizytówek, automatyczne wzbogacanie kontaktów i walidacja danych w czasie rzeczywistym, co ogranicza ręczne wprowadzanie danych i zwiększa ich dokładność w cyklach pracy sprzedaży B2B to niemiecki startup oferujący narzędzia usprawniające gromadzenie danych dla systemów CRM. Obejmują one takie funkcje, jak skanowanie wizytówek, automatyczne wzbogacanie kontaktów i walidacja danych w czasie rzeczywistym, co ogranicza ręczne wprowadzanie danych i zwiększa ich dokładność w cyklach pracy sprzedaży B2B Warmer.ai wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail i sekwencji opartych na obecności każdego potencjalnego klienta w Internecie. Dzięki zbieraniu informacji z profili LinkedIn i ostatnich działań, umożliwia przedstawicielom handlowym wysyłanie wiadomości o wysokim kontekście na dużą skalę, zwiększając wskaźniki otwarć i odpowiedzi 11x AI tworzy agentów sprzedaży AI, którzy zajmują się powtarzalnymi zadaniami, takimi jak kwalifikacja potencjalnych klientów, działania następcze i planowanie spotkań. Agenci ci integrują się z istniejącymi cyklami pracy sprzedaży i systemami CRM, pomagając mniejszym zespołom konkurować z działami sprzedaży na skalę przedsiębiorstwa Glyphic AI działa jako kopilot sprzedaży, analizując interakcje z klientami i przedstawiając wnioski bezpośrednio w narzędziach CRM. Łączy rozmowy, notatki ze spotkań i wiadomości e-mail, aby pomóc przedstawicielom handlowym ustalić priorytety odpowiednich działań i szybciej zamknąć transakcje działa jako kopilot sprzedaży, analizując interakcje z klientami i przedstawiając wnioski bezpośrednio w narzędziach CRM. Łączy rozmowy, notatki ze spotkań i wiadomości e-mail, aby pomóc przedstawicielom handlowym ustalić priorytety odpowiednich działań i szybciej zamknąć transakcje Sierra AI oferuje platformę konwersacyjnej sztucznej inteligencji, która pozwala firmom tworzyć inteligentnych agentów obsługujących klientów. Chociaż pierwotnie była przeznaczona do obsługi klienta, jej zastosowania rozszerzają się na wsparcie sprzedaży — automatyzację odpowiedzi na często zadawane pytania, rekomendacje produktów, a nawet obsługę rozmów z potencjalnymi klientami oferuje platformę konwersacyjnej sztucznej inteligencji, która pozwala firmom tworzyć inteligentnych agentów obsługujących klientów. Chociaż pierwotnie była przeznaczona do obsługi klienta, jej zastosowania rozszerzają się na wsparcie sprzedaży — automatyzację odpowiedzi na często zadawane pytania, rekomendacje produktów, a nawet obsługę rozmów z potencjalnymi klientami

Jak wysokowydajne zespoły sprzedaży wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję w inny sposób

Najlepsze praktyki Jak to wygląda Dlaczego to działa Wykorzystaj AI jako członka zespołu, a nie tylko narzędzie Wprowadź wirtualnych asystentów sprzedaży do planowania, monitorowania, aktualizacji CRM i wprowadzania danych Uwolnij przedstawicieli handlowych od rutynowych zadań, poprawiając koncentrację i ograniczając błędy ręczne Zmodyfikuj swoje podejście do sprzedaży w oparciu o uzyskane informacje Pozwól AI zidentyfikować wzorce w historii zakupów, zachowaniach i danych historycznych, aby pokierować kolejnymi krokami Zwiększa wskaźniki zamknięcia sprzedaży poprzez dostosowanie działań do rzeczywistych intencji i preferencji klientów Priorytetem jest wydajność, a nie tylko automatyzacja Skorzystaj z narzędzi takich jak AI Notetaker i automatycznie generowane działania następcze, aby przyspieszyć cykl sprzedaży Zwiększ wydajność przedstawicieli handlowych, zachowując ludzki wymiar rozmów z klientami Projektowanie z myślą o całej podróży klienta Dostosuj działania marketingowe dzięki analizie preferencji kupujących i etapu ich podróży opartej na AI Zwiększa zaangażowanie i personalizację w każdym punkcie kontaktu Włącz AI do doświadczeń pracowników Zintegruj inteligentne systemy z procesami wdrażania nowych pracowników, coachingiem i wsparciem wydajności w czasie rzeczywistym Pomaga przedstawicielom handlowym szybciej osiągnąć pełną wydajność i stale się doskonalić, poprawiając morale i wyniki Szybciej identyfikuj obiecujących potencjalnych klientów dzięki analizie predykcyjnej Połącz dane CRM, aktywność w sieci i informacje o zachowaniach, aby znaleźć potencjalnych klientów o wysokim dopasowaniu Pomaga zespołom w inteligentniejszym ustalaniu priorytetów, skracaniu cykli sprzedaży i zwiększaniu szybkości realizacji projektów Twórz oparte na usługach, adaptacyjne kampanie sprzedażowe Generuj treści i sekwencje oparte na AI, które ewoluują w oparciu o zachowania klientów w czasie rzeczywistym Zapewnia aktualność, trafność i responsywność komunikatów dostosowanych do potrzeb każdego klienta Wyeliminuj ręczne wprowadzanie danych na każdym etapie Automatyczne wypełnianie pól, aktualizowanie statusów i synchronizacja notatek za pomocą AI w obszarze roboczym Zmniejsz nakłady administracyjne i zapewnij dokładniejsze dane do analiz i prognoz Pozwól AI poprowadzić Cię do najlepszych działań Wykorzystaj uczenie maszynowe do sugerowania działań następczych, rekomendowania treści i oznaczania transakcji zagrożonych Zapewnia stałą wydajność i ogranicza domysły w sytuacjach stresowych Wykorzystaj AI do wzmocnienia — a nie zastąpienia — relacji Skup się na tym, jak AI pozwala poświęcić więcej czasu na interakcje międzyludzkie, a nie mniej Chroń zaufanie i wzmacniaj połączenia w całym procesie obsługi klienta

Wyzwania i kwestie etyczne związane z AI w sprzedaży

Chociaż generatywna sztuczna inteligencja oferuje ogromne korzyści w sprzedaży — od automatyzacji rutynowych zadań po zwiększenie personalizacji — jej integracja nie jest pozbawiona wyzwań.

Od liderów sprzedaży oczekuje się obecnie uwzględnienia szeregu kwestii operacyjnych, technologicznych i etycznych, aby zapewnić powodzenie i odpowiedzialne wdrożenie AI.

1. Kwestie prywatności i bezpieczeństwa danych

AI w sprzedaży w dużym stopniu opiera się na danych — danych klientów, danych behawioralnych i danych dotyczących sprzedaży — które mają kluczowe znaczenie dla zdolności AI do podejmowania inteligentnych decyzji i generowania spersonalizowanej zawartości.

Jednak zależność od ogromnych ilości wrażliwych informacji budzi poważne obawy dotyczące prywatności danych. Organizacje sprzedażowe muszą zapewnić zgodność z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi prywatności, takimi jak RODO, CCPA i inne regionalne przepisy dotyczące ochrony danych.

Kwestie etyczne: zespoły sprzedaży muszą zachować przejrzystość wobec klientów w zakresie wykorzystywanych danych i zapewnić możliwość rezygnacji z gromadzenia danych, jeśli ma to zastosowanie. Niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych może nie tylko zaszkodzić zaufaniu, ale także prowadzić do kosztownych konsekwencji prawnych.

2. Stronniczość i sprawiedliwość AI

Modele generatywnej sztucznej inteligencji są potężnym narzędziem, ale ich skuteczność zależy od jakości danych, na których zostały przeszkolone. Jeśli systemy AI są zasilane stronniczymi lub niekompletnymi danymi, mogą nieumyślnie wzmacniać te tendencje w procesach sprzedaży.

Na przykład, jeśli narzędzie AI jest szkolone na danych sprzedażowych, które faworyzują określoną grupę demograficzną lub typ produktu, może ono nadawać priorytet tym potencjalnym klientom, wypaczając wysiłki w zakresie dotarcia do klientów i utrwalając nierówności.

Kwestie etyczne: Upewnij się, że narzędzia AI są regularnie kontrolowane pod kątem uczciwości i inkluzywności. Eliminując wszelkie tendencyjności w zestawach danych, AI może podejmować bardziej wyważone decyzje, które przynoszą korzyści szerszemu zakresowi potencjalnych klientów i klientów.

3. Nadmierne poleganie na automatyzacji

Chociaż AI może zautomatyzować wiele zadań w procesie sprzedaży, istnieje cienka granica między optymalizacją wydajności a utratą ludzkiego wymiaru. Nadmierne poleganie na AI może sprawić, że interakcje z klientami będą wydawały się bezosobowe, co prowadzi do utraty zaufania.

Jeśli e-maile lub prezentacje sprzedażowe generowane przez AI są nadużywane bez prawdziwego wkładu ludzkiego, klienci mogą czuć się, jakby mieli do czynienia z robotem, a nie z kompetentnym sprzedawcą.

Kwestie etyczne: zespoły sprzedaży powinny dążyć do wykorzystania AI jako narzędzia wspomagającego, a nie zastępującego osobiste relacje z klientami. Przejrzystość w zakresie wykorzystania AI — na przykład informowanie klientów o interakcji z systemem AI — może pomóc w utrzymaniu zaufania.

4. Przejrzystość i odpowiedzialność

AI w sprzedaży może podejmować decyzje mające wpływ na interakcje z klientami, takie jak ustalanie priorytetów potencjalnych klientów lub określanie treści wiadomości kontaktowych.

Jednak decyzje te są często podejmowane w ramach "czarnej skrzynki", co utrudnia zespołom sprzedaży i klientom pełne zrozumienie, w jaki sposób AI dochodzi do swoich wniosków.

Kwestie etyczne: Zachowaj przejrzystość procesu podejmowania decyzji. Specjaliści ds. sprzedaży powinni być w stanie wyjaśnić, dlaczego niektóre leady zostały potraktowane priorytetowo lub dlaczego wygenerowano określoną treść. Ponadto organizacje muszą ustanowić jasne zasady odpowiedzialności, aby zapobiegać błędom wynikającym z działań opartych na AI i reagować na nie.

5. Obawy dotyczące utraty miejsc pracy

Potencjał AI w zakresie automatyzacji wielu zadań wykonywanych dotychczas przez sprzedawców wywołał obawy dotyczące utraty miejsc pracy. Powtarzalne zadania administracyjne, takie jak wprowadzanie danych, kwalifikacja potencjalnych klientów i wysyłanie e-maili z przypomnieniami, można łatwo zautomatyzować, ale istnieje obawa, że może to ograniczyć możliwości zatrudnienia, szczególnie na stanowiskach sprzedażowych dla początkujących pracowników.

Implikacje etyczne: AI nie powinno zastępować miejsc pracy, ale powinno być wykorzystywane do zwiększania możliwości zespołów sprzedaży. Programy szkoleniowe i podnoszące kwalifikacje są niezbędne, aby zapewnić specjalistom ds. sprzedaży możliwość dostosowania się do nowych ról w środowiskach wzbogaconych o AI. W idealnym scenariuszu AI powinno umożliwiać pracownikom skupienie się na zadaniach o wyższej wartości, takich jak budowanie relacji i strategia, a nie całkowicie eliminować miejsca pracy.

