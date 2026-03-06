Najlepsze narzędzia AI dla zespołów dbających o prywatność

88% organizacji zgłasza obecnie regularne wykorzystanie AI w co najmniej jednej funkcji biznesowej, w porównaniu z 78% zaledwie rok temu.

Wraz z przyspieszeniem wdrażania AI nie ogranicza się ona już do eksperymentów lub zastosowań niszowych. AI ma obecnie wpływ na codzienną pracę, taką jak dokumenty, analizy, spotkania, dane klientów i komunikacja wewnętrzna.

Szybkie wdrażanie tej technologii rodzi również istotne pytanie dla zespołów, które dbają o ochronę danych: gdzie trafiają informacje użytkowników korzystających ze sztucznej inteligencji? Wiele narzędzi AI jest zoptymalizowanych pod kątem szybkości i wygody, ale pomija kwestię prywatności i długoterminowej kontroli danych.

W przypadku zespołów zajmujących się informacjami wrażliwymi lub podlegającymi regulacjom luki te stanowią ryzyko na dużą skalę.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się narzędziom AI zaprojektowanym z myślą o zespołach dbających o prywatność, skupiając się na tym, jak egzekwują one kontrolę dostępu i wspierają odpowiedzialne korzystanie z AI.

Aby pomóc Ci szybko porównać dostępne opcje, przedstawiamy widok ogólny na najlepsze narzędzia do ochrony prywatności danych oraz ich porównanie.

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Kontekstowa sztuczna inteligencja z ClickUp Brain, komputerowym dodatkiem Brain MAX, Super Agents z kontrolą uprawnień, zadaniami i dokumentami opartymi na sztucznej inteligencji, kontrolą dostępu opartą na rolach, zarządzaniem sztuczną inteligencją zgodnym z normą ISO 42001 oraz gwarancjami zerowego szkolenia lub przechowywania danych. Zespoły dbające o prywatność, które potrzebują bezpiecznego, kompleksowego obszaru roboczego z kontekstową AI wbudowaną bezpośrednio w codzienne zadania. Free Forever; dostępne opcje dostosowywania dla Enterprise Lumo (autorstwa Proton AG) Brak rejestrowania rozmów, brak domyślnego szkolenia modeli, szyfrowanie z zerowym dostępem do zapisanych czatów, w pełni otwarte oprogramowanie, zgodność z RODO i HIPAA, certyfikaty ISO 27001 i SOC 2. Zespoły, które potrzebują asystenta AI zapewniającego prywatność do pisania, tworzenia podsumowań i prowadzenia badań bez ryzyka związanego z gromadzeniem danych. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12,99 USD/użytkownika miesięcznie. Duck. AI Nie jest wymagane konto, nie ma konieczności przechowywania danych ani szkolenia modeli, lokalne przechowywanie czatu z kontrolą usuwania, szyfrowana 15-minutowa pamięć podręczna, opcjonalne udostępnianie lokalizacji na poziomie miasta. Osoby i zespoły, które chcą korzystać z bezpłatnego, anonimowego chatbota AI z silnymi domyślnymi ustawieniami prywatności. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie. Quill W pełni lokalna transkrypcja spotkań, podsumowania w czasie rzeczywistym, uporządkowane notatki z możliwością dalszych działań, zrzuty ekranu podczas udostępniania ekranu, brak routingu audio w chmurze. Zespoły dbające o prywatność, które potrzebują bezpiecznej transkrypcji spotkań bez wysyłania danych na serwery zewnętrzne. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 7,99 USD miesięcznie. Standardowe notatki Szyfrowane notatki od początku do końca, szyfrowana synchronizacja po stronie urządzenia, długoterminowa historia zmian, szyfrowane kopie zapasowe wiadomości e-mail, uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) i blokada biometryczna. Zespoły i osoby, które potrzebują bezpiecznego długoterminowego przechowywania notatek i szyfrowanego zarządzania wiedzą. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 63 USD rocznie. Tutanota (Tuta) Szyfrowany e-mail i kalendarz, architektura zero-knowledge, kryptografia postkwantowa, szyfrowane wyszukiwanie, anonimowa rejestracja, uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA). Zespoły, które potrzebują bezpiecznego e-maila i kalendarza biznesowego z domyślnym silnym szyfrowaniem Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 3,60 € miesięcznie. Skiff Szyfrowane wiadomości e-mail i dokumenty od początku do końca, szyfrowane tematy wiadomości, współpraca w czasie rzeczywistym w Skiff Pages, blokowanie trackerów, niestandardowe domeny i aliasy. Zespoły, które poszukują bezpiecznej, szyfrowanej alternatywy dla tradycyjnych obszarów roboczych e-maila i dokumentów Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 4 USD miesięcznie. Obsidian Lokalne przechowywanie Markdown, interaktywny widok wykresów, dostęp offline, szczegółowa kontrola synchronizacji, Canva do wizualnego planowania Osoby i zespoły, które chcą mieć pełną kontrolę nad zarządzaniem wiedzą bez przechowywania danych w chmurze kontrolowanej przez dostawcę. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 5 USD/użytkownika miesięcznie (Sync). SimpleLogin Aliasy e-mailowe typu open source, wsparcie szyfrowania PGP, domeny niestandardowe, routing wielu skrzynek pocztowych, uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) z TOTP i WebAuthn. Zespoły i osoby, które chcą ograniczyć śledzenie wiadomości e-mail i chronić swoją tożsamość w głównej Skrzynce odbiorczej. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 4 USD/użytkownika miesięcznie. Protecto Automatyzacja wykrywania danych osobowych (PII), danych medycznych (PHI) i danych dotyczących kart płatniczych (PCI), maskowanie i tokenizacja, redagowanie z zachowaniem formatu, kontrola dostępu oparta na kontekście (CBAC), wsparcie w zakresie zgodności z przepisami (HIPAA, RODO, CPRA, DPDP). Enterprise, które potrzebują warstwy ochrony danych między systemami wewnętrznymi a modelami AI Niestandardowe ceny

Wdrażanie AI szybko się załamuje, gdy zespoły nie mają pewności, gdzie trafiają ich dane i jak mogą być wykorzystywane. Dla organizacji przechowujących informacje o klientach lub regulowane , wrażliwe dane, AI oparta na prywatności jest niezbędna do bezpiecznego i skalowalnego użytkowania.

Oto dlaczego warto priorytetowo traktować odpowiednie rozwiązanie w zakresie prywatności danych:

Jasna własność danych i izolacja: gwarantuje, że Twoje podpowiedzi, pliki i wyniki pozostają w Twoim obszarze roboczym i nigdy nie są mieszane z publicznymi zasobami danych lub środowiskami innych klientów.

Wyraźna kontrola nad szkoleniem modeli: umożliwia domyślne wyłączenie wykorzystania danych do szkolenia i wymaga świadomej zgody na szkolenie.

Wymuszone kontrole dostępu i możliwość audytu: stosuje uprawnienia oparte na rolach, dzienniki aktywności i widoczność użytkowania, dzięki czemu dostęp AI jest zgodny z stosuje uprawnienia oparte na rolach, dzienniki aktywności i widoczność użytkowania, dzięki czemu dostęp AI jest zgodny z zasadami zarządzania danymi i wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa.

Gotowość regulacyjna od samego początku: wsparcie dla wymagań wsparcie dla wymagań dotyczących zgodności projektów , takich jak RODO, HIPAA, SOC 2 lub normy ISO, aby wbudować środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa danych bezpośrednio w codzienne cykle pracy.

Spójna prywatność we wszystkich modelach i funkcjach: stosuje te same zasady bezpieczeństwa i zarządzania danymi, nawet gdy pod maską wykorzystywanych jest wiele modeli lub funkcji AI.

Ciągłość działania i przyszłościowość: chroni cykl pracy w obliczu zaostrzających się przepisów branżowych i rosnącej kontroli AI, pozwalając uniknąć konieczności ponownej pracy lub pośpiesznej migracji w przyszłości.

Przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom do ochrony prywatności danych, porównując ich zalety, wady, funkcje i ceny.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie zapewniające wydajność opartą na AI oraz bezpieczeństwo i zgodność z przepisami na poziomie Enterprise)

Wdrożenie AI często wiąże się z ukrytym ryzykiem. Generujesz wyniki w niepołączonych narzędziach, tracąc widoczność w zakresie osób, które mogą korzystać z poufnych informacji lub mieć do nich dostęp. Dla zespołów dbających o prywatność ta fragmentacja utrudnia egzekwowanie zasad zarządzania AI i zgodności z przepisami.

ClickUp zmienia tę sytuację, działając jako zintegrowane środowisko pracy oparte na kontekstowej sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jest wbudowana bezpośrednio w platformę, na której już pracujesz, co zmniejsza ryzyko udostępniania poufnych informacji nieznanym narzędziom. Oferuje również zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym ścisłą kontrolę dostępu i ustrukturyzowane uprawnienia w celu ochrony Twoich danych.

Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób ClickUp traktuje bezpieczeństwo priorytetowo i wspiera je funkcjami klasy korporacyjnej, aby pomóc Ci uniknąć wyzwań związanych z wdrażaniem AI.

Uzyskaj domyślnie prywatność i bezpieczeństwo na poziomie Enterprise.

ClickUp traktuje prywatność i bezpieczeństwo jako podstawę każdej funkcji, z której korzystasz na platformie. Twoje dane są przetwarzane w infrastrukturze klasy korporacyjnej hostowanej przez Amazon Web Services (AWS), z wbudowanym ciągłym monitorowaniem i ograniczonymi kontrolami dostępu.

ClickUp jest również zgodny z normami GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017 i ISO 27018, które niezależnie weryfikują jego praktyki bezpieczeństwa. Dane są szyfrowane zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania, co zapewnia ochronę informacji przechowywanych w ClickUp przed nieautoryzowanym dostępem.

🎖️ Strategiczna zaleta: ClickUp stale monitoruje bezpieczeństwo. Platforma monitoruje bezpieczeństwo i wydajność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku i nieustannie przeprowadza automatyczne oceny ryzyka. Współpracuje również z niezależnymi podmiotami zewnętrznymi w celu przeprowadzania regularnych testów penetracyjnych.

Generuj wyniki AI bez eksportowania wrażliwych danych

ClickUp Brain nie jest oddzielnym chatbotem ani wtyczką. Jest to wbudowany asystent AI, który rozumie Twoje zadania, dokumenty, czaty i dane projektowe jako pracę, którą już posiadasz i kontrolujesz.

Zamiast eksportować dane do zewnętrznych narzędzi AI i powielać poufne informacje, ClickUp Brain wykorzystuje rzeczywistą strukturę i zawartość Twojego obszaru roboczego do generowania wyników.

Możesz również korzystać z ClickUp Brain w następujący sposób:

Twórz raporty, krótkie wiadomości, e-maile, a nawet posty na blogu o jasnym tonie i formatowaniu.

Twórz opisy zadań, podzadania i podsumowania spotkań na podstawie prostych podpowiedzi językowych.

Zadaj pytania w języku naturalnym, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące pracy z różnych zadań, dokumentów i poprzednich rozmów.

Możesz przekształcić wyniki AI bezpośrednio w zadania ClickUp, przypisać właścicieli, terminy i zależności oraz przekształcić wnioski oparte na AI w odpowiedzialną pracę. Ponadto użyj pól niestandardowych, aby uchwycić szczegóły, takie jak status, poziom ryzyka lub informacje o kliencie, i ustaw priorytety, aby podkreślić, co wymaga najpierw uwagi.

Zamień wyniki AI w odpowiedzialne działania, organizując i ustalając priorytety pracy za pomocą zadań ClickUp.

W przypadku dłuższej zawartości przechowuj wyniki AI w ClickUp Docs i zapewnij możliwość ich wyszukiwania lub połącz je bezpośrednio z pracą, którą wspierają.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: podczas udostępniania dokumentów ClickUp Docs możesz dokładnie kontrolować, kto może je przeglądać i edytować. Dokumenty można zachować jako prywatne i udostępniać je tylko określonym osobom lub zespołom, udostępnić je wszystkim użytkownikom w obszarze roboczym lub zaprosić zewnętrznych współpracowników za pomocą wiadomości e-mail lub linków. Możesz również połączyć określone uprawnienia z przełącznikiem Protect Document, aby zapobiec przypadkowym lub nieautoryzowanym zmianom, pomagając w ten sposób zachować bezpieczeństwo i niezmienność zasad firmy oraz standardowych procedur operacyjnych.

Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się sztucznej inteligencji dzięki ClickUp BrainGPT.

ClickUp Brain MAX rozszerza kontekstowe możliwości sztucznej inteligencji ClickUp, tworząc potężne narzędzie komputerowe, które ogranicza rozprzestrzenianie się sztucznej inteligencji i centralizuje inteligentną pracę. Zamiast przełączać się między niepołączonymi narzędziami AI, możesz wyszukiwać i generować zawartość z jednego kontrolowanego środowiska powiązanego z Twoim obszarem roboczym ClickUp.

Twórz zawartość i analizuj informacje bezpośrednio w ramach swojego cyklu pracy dzięki ClickUp BrainMAX.

Otrzymasz również:

Wyszukiwanie AI dla przedsiębiorstw: przeszukuj ClickUp, Internet i połączone aplikacje, takie jak Google Drive, Figma, GitHub i SharePoint, z jednego miejsca, aby natychmiast znaleźć zadania, dokumenty, pliki i ważne szczegóły.

Działania oparte na sztucznej inteligencji: używaj zapytań w języku naturalnym, aby podsumowywać dokumenty, tworzyć zadania, planować spotkania, generować zawartość lub publikować aktualizacje bezpośrednio w ClickUp.

Talk to Text : Dyktuj zadania, wiadomości i zapytania wyszukiwania bez użycia rąk, a BrainMAX transkrybuje je i wykonuje w czasie rzeczywistym. Dyktuj zadania, wiadomości i zapytania wyszukiwania bez użycia rąk, a BrainMAX transkrybuje je i wykonuje w czasie rzeczywistym.

Wiele modeli AI: Uzyskaj dostęp do wielu modeli LLM, takich jak ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek i Gemini, i wybierz odpowiedni dla siebie w zależności od konkretnego zastosowania.

ClickUp wspiera swoje możliwości AI przejrzystym zarządzaniem danymi i egzekwowalnymi zabezpieczeniami. Platforma posiada certyfikat ISO 42001, globalny standard odpowiedzialnego i bezpiecznego zarządzania AI. Ponadto ClickUp AI nie jest szkolony na danych z Twojego obszaru roboczego, a umowy licencyjne z partnerami AI wyraźnie zabraniają wykorzystywania danych klientów do szkolenia modeli.

Zautomatyzuj pracę dzięki Super Agentom, nie tracąc kontroli.

ClickUp AI Super Agents to oparte na sztucznej inteligencji narzędzia, które działają bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wykorzystując rzeczywisty kontekst projektu, aby pomóc w realizacji zadań.

Możesz komunikować się z Super Agentami tak samo, jak z członkami zespołu. Przydzielaj im zadania, wykonuj wzmianki o nich w rozmowach lub poproś o automatyczne kompilowanie dokumentów i śledzenie postępów w pracy.

Zautomatyzuj rutynowe zadania i współpracuj z zespołami AI, zachowując pełną kontrolę nad uprawnieniami i nadzorem.

Super agenci działają pod bezpośrednią kontrolą człowieka, w jasno określonych granicach. Tworząc takiego agenta, możesz dokładnie skonfigurować sposób, w jaki będzie on współdziałał z Twoim obszarem roboczym (w tym narzędzia, z których może korzystać).

Każda osoba posiadająca uprawnienia do zarządzania dostępem może w dowolnym momencie zaktualizować tę konfigurację i zapewnić ciągły nadzór. Podczas gdy Super Agenci automatycznie otrzymują dane z publicznego obszaru roboczego, aby być na bieżąco, dostęp do określonych lub wrażliwych obszarów musi być wyraźnie przyznany.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przejrzyj dostęp do Super Agent poprzez istniejące role w obszarach roboczych, aby zachować ścisłą i przewidywalną kontrolę. Starannie zarządzaj dostępem na poziomie członków: członkowie, administratorzy i właściciele mogą domyślnie tworzyć, uruchamiać i zarządzać publicznymi superagentami, dlatego regularnie sprawdzaj, kto pełni te role.

Automatyczna ochrona danych prywatnych: skorzystaj z uprawnień opartych na rolach, aby ukryć informacje z profilu Super Agenta, do których użytkownicy nie mają uprawnień widoku.

Najlepsze funkcje ClickUp

Łatwe rejestrowanie spotkań: użyj użyj ClickUp AI Notetaker do generowania podsumowań i działań, które pozostają powiązane z zadaniami i dokumentami w Twoim obszarze roboczym.

Współpracuj wizualnie z zabezpieczeniami: przeprowadzaj burze mózgów i planuj w przeprowadzaj burze mózgów i planuj w ClickUp Tablicach , które dziedziczą uprawnienia obszaru roboczego i pozostają połączone z pracą.

Zachowaj kontekst rozmów: komunikuj się za pomocą komunikuj się za pomocą czatu ClickUp w swoim obszarze roboczym zamiast polegać na samodzielnych narzędziach do czatowania, które fragmentują kontekst i mogą zagrażać bezpieczeństwu.

Monitoruj pracę w bezpieczny sposób: wizualizuj informacje w czasie rzeczywistym za pomocą wizualizuj informacje w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp , jednocześnie egzekwując dostęp do poufnych danych oparty na rolach.

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres funkcji może wymagać od nowych użytkowników pewnego czasu, aby się z nimi zapoznać.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 11 080 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4540 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

Bardzo doceniam ciągłe innowacje ClickUp i to, jak mocno stawia na sztuczną inteligencję. AI Super Agent jest potężnym narzędziem, które pozwala bardzo szybko konfigurować rutynowe zadania. Pomocne są też szablony podczas procesu ustawień, mimo że prawidłowe ustawienia wymagają sporo czasu i wysiłku.

Bardzo doceniam ciągłe innowacje ClickUp i to, jak mocno stawia na sztuczną inteligencję. AI Super Agent jest potężnym narzędziem, które pozwala bardzo szybko konfigurować rutynowe zadania. Pomocne są też szablony podczas procesu ustawień, mimo że prawidłowe ustawienia wymagają sporo czasu i wysiłku.

👀 Czy wiesz, że... Według raportu Acuvity dotyczącego stanu bezpieczeństwa sztucznej inteligencji 70% organizacji nadal nie posiada zoptymalizowanego systemu zarządzania sztuczną inteligencją. Ten sam raport wykazał, że 38% respondentów wskazuje bezpieczeństwo środowiska uruchomieniowego sztucznej inteligencji jako największe wyzwanie związane z bezpieczeństwem sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie.

2. Lumo (najlepsze rozwiązanie dla AI, która stawia prywatność na pierwszym miejscu, bez rejestrowania danych i szkolenia modeli)

za pośrednictwem Lumo

Opracowany przez zespół odpowiedzialny za Proton Mail i Proton Drive, Lumo to asystent AI, który wykonuje zadania takie jak pisanie, streszczanie i analiza.

Proton zaprojektował to narzędzie tak, aby działało bez gromadzenia danych użytkownika. Nie rejestruje ono rozmów ani nie wykorzystuje interakcji do personalizacji. Platforma nie widzi również pytań użytkownika ani odpowiedzi asystenta i nigdy nie wykorzystuje danych użytkownika do tworzenia profili lub szkolenia modeli AI.

Rozmowy są zapisywane z szyfrowaniem bez dostępu, więc tylko Twoje urządzenie może je odszyfrować. Ponieważ narzędzie jest w pełni otwarte, Ty lub Twój zespół ds. bezpieczeństwa możecie niezależnie sprawdzić kod, co wzmacnia pewność, że ochrona prywatności jest wbudowana w sam system.

Najlepsze funkcje Lumo

Rozpocznij czat natychmiast, bez logowania się lub tworzenia konta, dzięki czemu dostęp pozostaje szybki i bezproblemowy.

Dostosuj się do wymogów regulacyjnych, takich jak RODO i HIPAA, popartych certyfikatami ISO 27001 i SOC 2 firmy Proton.

Zachowaj pełną kontrolę nad danymi, zapobiegając udostępnianiu rozmów stronom trzecim lub zewnętrznym dostawcom AI.

Lumo limits

Może generować niespójne wyniki w przypadku precyzyjnych obliczeń, a powtarzające się zapytania mogą zwracać różne odpowiedzi dla tego samego wprowadzonego danych.

Ceny Lumo

Free

Dodatkowo: 12,99 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Lumo

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Lumo mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu Reddit pisze:

Korzystałem z Lumo AI do celów badawczych. Jest to bardzo wydajna AI do tego typu zadań. Używam jej jednak w połączeniu z Mistral. Poprosiłem ją o szczegółowe omówienie tematów, o których chciałem dowiedzieć się więcej po podaniu szczegółowej podpowiedzi, i stwierdziłem, że jest bezpośrednia i rzeczowa.

Korzystałem z Lumo AI do celów badawczych. Jest to bardzo wydajna AI do tego typu zadań. Używam jej jednak w połączeniu z Mistral. Poprosiłem ją o szczegółowe omówienie tematów, o których chciałem dowiedzieć się więcej po podaniu szczegółowej podpowiedzi, i stwierdziłem, że jest bezpośrednia i rzeczowa.

3. Duck. ai (najlepsze rozwiązanie do anonimowych rozmów opartych na AI i szybkich podsumowań bez konieczności zakładania konta lub śledzenia)

za pośrednictwem Duck.ai

Duck. ai to bezpłatny chatbot AI zorientowany na prywatność, uruchomiony przez DuckDuckGo w 2025 roku. Umożliwia on interakcję z wieloma dużymi modelami językowymi, takimi jak GPT-4o mini, Claude 3. 5 Haiku i Llama 4, jednocześnie zapewniając, że Twoje podpowiedzi nie są zapisywane ani wykorzystywane do szkolenia modeli.

Możesz używać tego narzędzia do generowania odpowiedzi i podsumowywania tekstów bez konieczności tworzenia konta lub połączania danych osobowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi, które przechowują rozmowy na zdalnych serwerach, Duck.ai przechowuje ostatnie czaty lokalnie na Twoim urządzeniu, dzięki czemu możesz je w każdej chwili usunąć.

Duck. ai zawiera również przemyślane funkcje kontroli prywatności dla kontekstowej trafności. Opcjonalna opcja „Użyj przybliżonej lokalizacji” pozwala udostępniać dostawcom modeli tylko dane dotyczące lokalizacji na poziomie miasta. Twoja dokładna lokalizacja i adres IP pozostają ukryte, a ustawienie jest domyślnie wyłączone, aby zapewnić Ci pełną kontrolę nad zarządzaniem danymi.

Najlepsze funkcje Duck.ai

Przypnij kluczowe rozmowy, zachowując do pięciu czatów na górze listy ostatnich czatów, aby mieć do nich szybki dostęp i chronić je przed usunięciem za pomocą przycisku Fire Button.

Uściślij kontekst odpowiedzi, poprzez udostępnianie ograniczonych informacji, aby odpowiedzi były zgodne z właściwymi jednostkami, datami i strefą czasową.

Tymczasowo przechowuj dane sesji w zaszyfrowanej pamięci podręcznej przez maksymalnie 15 minut, aby odzyskać dane w przypadku problemów z połączeniem, a następnie trwale je usuń.

Ograniczenia Duck.ai

Narzędzie może dostarczać mniej spersonalizowane i trafne odpowiedzi, wymagając dodatkowych danych wejściowych, aby uzyskać pożądany wynik.

Ceny Duck.ai / AI

Free

Subskrypcja: 9,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Duck. AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📮 ClickUp Insight: 53% organizacji nie posiada żadnych zasad dotyczących AI lub stosuje jedynie nieformalne wytyczne. A kiedy ludzie nie wiedzą, gdzie trafiają ich dane — lub czy dane narzędzie może stwarzać ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów — wahają się. Jeśli narzędzie AI nie jest częścią zaufanych systemów lub ma niejasne praktyki dotyczące danych, obawa „A co, jeśli to nie jest bezpieczne?” wystarczy, aby zniechęcić do jego wdrożenia. Nie dotyczy to w pełni regulowanego, bezpiecznego środowiska ClickUp. ClickUp AI jest zgodna z przepisami RODO, HIPAA i SOC 2 oraz posiada certyfikat ISO 42001, co gwarantuje prywatność, ochronę i odpowiedzialne zarządzanie danymi. Zewnętrzni dostawcy AI nie mogą szkolić się ani przechowywać żadnych danych klientów ClickUp, a obsługa wielu modeli działa w oparciu o ujednolicone uprawnienia, kontrolę prywatności i surowe standardy bezpieczeństwa. W tym przypadku zarządzanie AI staje się częścią samego obszaru roboczego, dzięki czemu zespoły mogą korzystać z AI bez obaw i dodatkowego ryzyka.

4. Quill Meetings (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji prywatnych spotkań, działające w całości na Twoim urządzeniu)

za pośrednictwem Quill Meetings

Jeśli szukasz AI do spotkań, która nie wysyła Twoich rozmów do zewnętrznych systemów, Quill oferuje rozwiązanie, które stawia prywatność na pierwszym miejscu.

Transkrybuje rozmowy w czasie rzeczywistym i przekształca je w uporządkowane podsumowania oraz elementy do wykonania, pomagając zespołowi w podejmowaniu decyzji bez konieczności ręcznego sporządzania notatek.

Zamiast dołączać do spotkań jako bot lub przekierowywać dźwięk przez środowiska wielochmurowe, Quill działa całkowicie na Twoim komputerze Mac lub PC. Ponadto dźwięk nigdy nie opuszcza Twojego urządzenia, dzięki czemu rozmowy pozostają prywatne, a narzędzie jest elastyczne i można je wykorzystać podczas spotkań osobistych, a nawet podczas indywidualnych sesji burzy mózgów.

Narzędzie automatycznie rejestruje również kontekst wizualny. Gdy ktoś udostępnia swój ekran podczas spotkania, narzędzie wykonuje zrzuty ekranu i dodaje te informacje bezpośrednio do notatek.

Najlepsze funkcje Quill

Wyszukuj i odkrywaj kluczowe informacje za pomocą prostego interfejsu, który pomaga szybko znaleźć i wyróżnić ważne informacje.

Otrzymuj cotygodniowe podsumowania i sugestie dotyczące ulepszeń wraz z przejrzystą listą projektów wymagających dalszych działań.

Wyodrębnij dane z rozmów do uporządkowanych tabel i generuj zawartość do podcastów, prezentacji lub wykładów.

Limitations Quill

Ponieważ Quill działa na Twoim urządzeniu, jego wydajność zależy od sprzętu i może spowolnić na starszych komputerach.

Ceny Quill

Free

Lite: 7,99 USD/miesiąc

Unlimited: 19,99 USD/miesiąc

Teams: 15 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Quill

G2: Za mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Quill prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Jako konsultant, który obsługuje wiele rozmów z założycielami, rozmów z kadrą kierowniczą i wywiadów z klientami, Quill Meetings jest ogromnym atutem w zarządzaniu wszystkimi działaniami następczymi i kolejnymi krokami. Fakt, że wszystko jest obsługiwane lokalnie, zapewnia prywatność moim klientom, co ma kluczowe znaczenie w przypadku wrażliwych strategii rozwoju i wejścia na rynek.

Jako konsultant, który obsługuje wiele rozmów z założycielami, rozmów z kadrą kierowniczą i wywiadów z klientami, Quill Meetings jest ogromnym atutem w zarządzaniu wszystkimi działaniami następczymi i kolejnymi krokami. Fakt, że wszystko jest obsługiwane lokalnie, zapewnia prywatność moim klientom, co ma kluczowe znaczenie w przypadku wrażliwych strategii rozwoju i wejścia na rynek.

5. Standard Notes (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego, szyfrowanego sporządzania notatek i długoterminowego przechowywania wiedzy)

za pośrednictwem Standard Notes

Standard Notes to aplikacja do tworzenia notatek z kompleksowym szyfrowaniem, stworzona z myślą o bezpiecznym, długoterminowym przechowywaniu wiedzy. Możesz zacząć od zwykłego tekstu, aby pisać bez rozpraszania uwagi, a następnie rozszerzyć go o formatowany tekst, arkusze kalkulacyjne, zadania, listy rzeczy do zrobienia, znaczniki, hasła i tokeny.

Wszystkie notatki są szyfrowane na Twoim urządzeniu przed synchronizacją, dzięki czemu dostęp do nich mają tylko Ty i wyraźnie upoważnieni współpracownicy. Długoterminowa historia zmian uzupełnia i służy jako nieograniczona funkcja cofania, umożliwiając ponowne przejrzenie i przywrócenie dowolnej wersji notatki, począwszy od jej pierwszego szkicu.

Aby wzmocnić zarządzanie danymi, narzędzie oferuje szyfrowane nocne kopie zapasowe wszystkich notatek w Skrzynce odbiorczej. Oferuje również wsparcie dla uwierzytelniania dwuskładnikowego przy użyciu tokenów czasowych, aby zapobiegać wyciekom danych i chronić poufne informacje.

Najlepsze funkcje Standard Notes

Efektywnie organizuj notatki, przypinając te ważne lub przenosząc notatki do kosza z opcją odzyskania lub trwałego usunięcia.

Zabezpiecz poszczególne notatki dodatkowym hasłem, aby zapewnić dodatkową ochronę wrażliwej zawartości.

Zabezpiecz dostęp do aplikacji za pomocą dedykowanego kodu dostępu lub uwierzytelniania biometrycznego, takiego jak Face ID lub rozpoznawanie odcisków palców, aby zapobiec nieautoryzowanemu przeglądaniu.

Limity Standard Notes

Synchronizacja i odszyfrowywanie notatek na urządzeniach mobilnych może czasami przebiegać wolno i powodować awarię aplikacji.

Ceny Standard Notes

Standard: Free

Wydajność: 63 USD/rok

Profesjonalny: 84 USD/rok

Oceny i recenzje Standard Notes

G2: Za mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o notatkach Standard w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

Podoba mi się fakt, że priorytetowo traktują prywatność dzięki wysoce bezpiecznemu, szyfrowanemu kanałowi synchronizacji danych i notatek w urządzeniu. Bardzo podoba mi się również to, że oferują narzędzia dla programistów. To samo narzędzie dla programistów znajduje się w przeglądarkach i jest również dostępne w tym oprogramowaniu. Oznacza to, że mogę sprawdzić pod maską, czy nie ma rozbieżności w kodzie i problemów ze stylem moich notatek.

Podoba mi się fakt, że priorytetowo traktują prywatność dzięki wysoce bezpiecznemu, szyfrowanemu kanałowi synchronizacji danych i notatek w urządzeniu. Bardzo podoba mi się również to, że oferują narzędzia dla programistów. To samo narzędzie dla programistów znajduje się w przeglądarkach i jest również dostępne w tym oprogramowaniu. Oznacza to, że mogę sprawdzić pod maską, czy nie ma rozbieżności w kodzie i problemów ze stylem moich notatek.

👀 Ciekawostka: Według raportu The State of AI in the Cloud firmy Wiz, samodzielnie hostowana AI w chmurze zyskuje na popularności, a wykorzystanie modelu BERT wśród wiodących typów modeli wzrosło z 49% do 74% w ciągu roku.

6. Tutanota (najlepsze rozwiązanie dla zespołów dbających o prywatność, oferujące kompleksowe szyfrowanie wiadomości e-mail i kalendarzy)

za pośrednictwem Tutanota

Tuta to szyfrowana platforma e-mailowa i kalendarzowa stworzona dla zespołów i osób indywidualnych, które potrzebują wysokiego poziomu bezpieczeństwa bez utraty użyteczności.

Podczas wysyłania wiadomości e-mail do innych użytkowników Tuta automatycznie stosowane jest szyfrowanie typu end-to-end z wykorzystaniem szyfrowania asymetrycznego. W przypadku wiadomości wysyłanych poza platformę e-maile mogą być nadal zabezpieczone jednorazowym hasłem udostępnianym przy użyciu szyfrowania symetrycznego, które odbiorca wykorzystuje do odszyfrowania wiadomości.

Na poziomie architektury narzędzie działa w oparciu o model zerowej wiedzy i wykorzystuje kryptografię postkwantową. Takie podejście zapewnia ochronę danych nawet w przypadku naruszenia bezpieczeństwa serwerów i pomaga zabezpieczyć komunikację przed pojawiającymi się zagrożeniami cybernetycznymi.

Najlepsze funkcje Tutanota

Obsługuj wiele aliasów e-mail i domen niestandardowych, aby zarządzać tożsamościami i zachować profesjonalny wizerunek.

Zabezpiecz swoje konto dzięki uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu i anonimowej rejestracji bez numerów telefonów i rejestrowania adresów IP.

Chroń swoje dane przed phishingiem i zapewnij zgodność z polityką AI swojej firmy dzięki wbudowanym filtrom i blokadom śledzenia w Tuta Mail.

Ograniczenia Tutanota

Nie oferuje wsparcia dla podfolderów do porządkowania wiadomości e-mail, co może prowadzić do mniej uporządkowanej Skrzynki odbiorczej.

Ceny Tutanota

Oceny i recenzje Tutanota

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Tutanota w praktyce?

Użytkownik Capterra mówi:

Używamy go do poufnej komunikacji z naszymi pacjentami (szyfrowanie typu end-to-end). Utworzyliśmy wspólną skrzynkę pocztową, która umożliwia wielu pracownikom dostęp do całej historii komunikacji z naszymi pacjentami. Dzięki temu nasza codzienna praca jest bardzo wygodna.

Używamy go do poufnej komunikacji z naszymi pacjentami (szyfrowanie typu end-to-end). Utworzyliśmy wspólną skrzynkę pocztową, która umożliwia wielu pracownikom dostęp do całej historii komunikacji z naszymi pacjentami. Dzięki temu nasza codzienna praca jest bardzo wygodna.

7. Skiff (najlepsze rozwiązanie do szyfrowania wiadomości e-mail i współpracy nad dokumentami z silną ochroną tożsamości)

za pośrednictwem Skiff

Udostępnianie poufnych wiadomości e-mail i dokumentów za pomocą narzędzi, które skanują zawartość lub prowadzą śledzenie aktywności, stwarza niepotrzebne ryzyko. Skiff rozwiązuje ten problem, oferując bezpieczną przestrzeń roboczą opartą na szyfrowaniu i kontroli użytkownika.

Domyślnie stosuje szyfrowanie typu end-to-end, dzięki czemu Twoje e-maile i tematy wiadomości mają widoczność tylko dla adresatów. Skiff Pages rozszerza tę samą ochronę na dokumenty, umożliwiając tworzenie, edytowanie i udostępnianie zawartości w czasie rzeczywistym, przy zachowaniu pełnego szyfrowania.

Dzięki takim funkcjom, jak niestandardowe domeny, aliasy e-mailowe, blokowanie trackerów i organizacja skrzynki odbiorczej oparta na folderach, możesz profesjonalnie współpracować, zachowując pełną kontrolę nad metodami gromadzenia danych i tożsamością.

Najlepsze funkcje Skiff

Automatycznie synchronizuj wydarzenia z kalendarza, dodając zaproszenia, potwierdzenia udziału i aktualizacje bezpośrednio ze Skrzynki odbiorczej Skiff.

Bezpiecznie udostępniaj pliki za pomocą szyfrowanych linków, które chronią dostęp podczas współpracy zewnętrznej.

Uwierzytelniaj się prywatnie, korzystając z opcji logowania opartych na portfelu kryptowalutowym, aby współpracować i udostępniać dane.

Ograniczenia Skiff

Skiff oferuje obecnie ograniczone wsparcie dla integracji z platformami e-mail innych firm.

Ceny Skiff

Free

Niezbędne: 4 USD/miesiąc

Pro: 10 USD/miesiąc

Business: 15 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Skiff

G2: Za mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Skiff mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Kompleksowe szyfrowanie, całkowite bezpieczeństwo i doskonała obsługa użytkownika to największe zalety Skiff Mail. Od dodawania aliasów i blokowania trackerów po dodawanie filtrów lub niestandardowych domen — Skiff Mail ułatwia zarządzanie e-mailem dla zespołów.

Kompleksowe szyfrowanie, całkowite bezpieczeństwo i doskonała obsługa użytkownika to największe zalety Skiff Mail. Od dodawania aliasów i blokowania trackerów po dodawanie filtrów lub niestandardowych domen — Skiff Mail ułatwia zarządzanie e-mailem dla zespołów.

👀 Czy wiesz, że... Prawie 50% organizacji spodziewa się naruszenia bezpieczeństwa danych spowodowanego przez narzędzia AI. Kolejne 49% uznaje Shadow AI za drugie największe zagrożenie dla bezpieczeństwa, podkreślając ryzyko związane z niekontrolowanym wykorzystaniem AI.

8. Obsidian (najlepsze rozwiązanie do zarządzania wiedzą lokalną i osobistymi bazami wiedzy)

za pośrednictwem Obsidian

Obsidian to lokalna platforma do zarządzania wiedzą stworzona dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi informacjami. Wszystkie notatki są przechowywane jako zwykłe pliki Markdown na Twoim urządzeniu, a nie w chmurze kontrolowanej przez dostawcę, co daje Ci bezpośrednią kontrolę nad zarządzaniem danymi.

Możesz połączać notatki dotyczące różnych pojęć, osób, miejsc, książek i pomysłów, aby stworzyć osobisty system wiedzy, który z czasem będzie się organicznie rozrastał. Interaktywny widok graficzny wizualnie przedstawia te połączenia, pomagając dostrzec wzorce, które w innym przypadku mogłyby pozostać niezauważone.

W przypadku zespołów narzędzie to zapewnia precyzyjną kontrolę nad synchronizacją i współpracą. Wybierz dokładnie, które pliki i preferencje mają być synchronizowane między urządzeniami, zachowując prywatność pozostałej zawartości. Udostępnione pliki umożliwiają współpracę bez konieczności przesyłania wszystkich danych do centralnego systemu, co pozwala zachować wyraźne granice wokół wrażliwych treści.

Najlepsze funkcje Obsidian

Śledź zmiany w czasie dzięki wbudowanej historii wersji, która umożliwia przeglądanie i przywracanie poprawek dla każdej notatki (do jednego roku historii).

Pracuj w trybie offline i synchronizuj później, edytując notatki bez połączenia z Internetem, a następnie automatycznie scalaj zmiany po ponownym połączeniu się z Internetem.

Organizuj pomysły wizualnie, korzystając z Canva do burzy mózgów i planowania z wykorzystaniem wbudowanych notatek, multimediów i zawartości internetowej.

Ograniczenia Obsidian

Bezpłatny plan nie umożliwia współpracy w czasie rzeczywistym, a efektywne korzystanie z niego wymaga znajomości języka Markdown.

Ceny Obsidian

Free

Synchronizacja: 5 USD/użytkownik miesięcznie

Publikacja: 10 USD/witryna miesięcznie

Oceny i recenzje Obsidian

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 40 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Obsidian w praktyce?

Użytkownik Capterra mówi:

Model lokalnego sejfu eliminuje opóźnienia i obawy związane z wyciekiem danych, a dzięki Obsidian Sync mogę kontynuować pracę dokładnie od miejsca, w którym ją przerwałem, na dowolnym urządzeniu. Architektura oparta na lokalnym przechowywaniu danych sprawia, że wszystkie notatki są przechowywane na moim urządzeniu, dzięki czemu działają błyskawicznie i są znacznie mniej narażone na zagrożenia bezpieczeństwa.

Model lokalnego sejfu eliminuje opóźnienia i obawy związane z wyciekiem danych, a dzięki Obsidian Sync mogę kontynuować pracę dokładnie od miejsca, w którym ją przerwałem, na dowolnym urządzeniu. Architektura oparta na lokalnym przechowywaniu danych sprawia, że wszystkie notatki są przechowywane na moim urządzeniu, dzięki czemu działają błyskawicznie i są znacznie mniej narażone na zagrożenia bezpieczeństwa.

9. SimpleLogin (najlepsze rozwiązanie do ochrony tożsamości e-mailowej i ograniczenia śledzenia dzięki bezpiecznym aliasom)

za pośrednictwem SimpleLogin

Jeśli chcesz ograniczyć śledzenie wiadomości e-mail i narażenie danych, SimpleLogin to otwarte narzędzie do tworzenia aliasów adresów e-mail, zaprojektowane w celu ochrony Twojej głównej skrzynki odbiorczej.

Działa to poprzez generowanie aliasów e-mailowych, które przekazują wiadomości na Twój prawdziwy adres e-mail. Dzięki temu możesz rejestrować się w narzędziach i usługach bez ujawniania swojej prawdziwej tożsamości.

Każdy adres aliasowy można natychmiast wstrzymać, usunąć lub ponownie aktywować, co jest szczególnie przydatne, jeśli alias zaczyna otrzymywać spam lub pojawia się w naruszeniu danych. Możesz również odpowiadać na wiadomości e-mail bezpośrednio z aliasu, aby zapobiec spamowi i phishingowi, zachowując jednocześnie pełny przepływ komunikacji.

Po włączeniu wsparcia PGP narzędzie szyfruje przychodzące wiadomości e-mail przy użyciu Twojego klucza PGP przed przekazaniem ich do skrzynki pocztowej. Dzięki temu tylko Ty możesz odszyfrować i przeczytać wiadomości.

Najlepsze funkcje SimpleLogin

Przekieruj aliasy do wielu skrzynek odbiorczych, dodając istniejące skrzynki odbiorcze i wybierając miejsce, do którego każdy alias ma przekazywać wiadomości e-mail.

Zwiększ bezpieczeństwo konta, włączając uwierzytelnianie dwuskładnikowe za pomocą TOTP i/lub WebAuthn (FIDO), aby chronić się przed nieautoryzowanym dostępem.

Wprowadź własne domeny, aby tworzyć aliasy związane z marką, takie jak contact@twojadomena.com lub hi@twojadomena.com, jednocześnie ukrywając swoją główną Skrzynkę odbiorczą.

Ograniczenia SimpleLogin

Domeny niestandardowe nie mogą być udostępniane innym użytkownikom, co ogranicza zarządzanie aliasami wśród członków rodziny lub zespołów.

Ceny SimpleLogin

Otwarta platforma

Free

Premium: 4 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje SimpleLogin

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o SimpleLogin w praktyce?

Użytkownik serwisu Reddit pisze:

Używam go do wszystkiego od kilku miesięcy i nigdy nie miałem żadnych problemów. Używam również wielu niestandardowych nazw domen jako aliasów. Jest znakomity.

Używam go do wszystkiego od kilku miesięcy i nigdy nie miałem żadnych problemów. Używam również wielu niestandardowych nazw domen jako aliasów. Jest znakomity.

10. Protecto (najlepsze rozwiązanie do ochrony danych i zarządzania nimi w Enterprise podczas korzystania z modeli AI)

za pośrednictwem Protecto

Protecto AI to warstwa ochrony danych klasy Enterprise, która znajduje się pomiędzy systemami operacyjnymi a modelami AI, z których korzystasz.

Automatycznie identyfikuje dane osobowe, dane medyczne, dane dotyczące kart płatniczych i inne poufne informacje biznesowe w dokumentach i zestawach danych. W oparciu o zdefiniowane zasady może w razie potrzeby maskować, redagować, tokenizować lub blokować wrażliwe elementy.

Taki poziom kontroli jest możliwy dzięki kontekstowej kontroli dostępu (CBAC). Narzędzie ocenia, kto wysyła żądanie do AI oraz kontekst, w jakim dane są wykorzystywane, umożliwiając konsekwentne egzekwowanie szczegółowych zasad w złożonych środowiskach.

Dzięki deterministycznej tokenizacji i maskowaniu z zachowaniem formatu struktura danych pozostaje nienaruszona, dzięki czemu modele AI mogą nadal generować dokładne i znaczące wyniki bez dostępu do rzeczywistych wartości.

Najlepsze funkcje Protecto

Spełnij wymogi przepisów dotyczących prywatności, takich jak HIPAA, RODO, DPDP i CPRA, poprzez maskowanie danych osobowych i kontrolowanie dostępu do danych wrażliwych.

Analizuj i modeluj dane w bezpieczny sposób, korzystając z zamaskowanych zestawów danych, bez ujawniania poufnych informacji.

Zastąp dane osobowe i medyczne bezpiecznymi tokenami, aby zapewnić wsparcie dla analityki, rozwoju AI, udostępniania i raportowania przy zmniejszonym ryzyku.

Ograniczenia Protecto

Obsługa danych specyficznych dla danej dziedziny lub zastrzeżonych może wymagać niestandardowych schematów i dostosowań.

Ceny Protecto

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Protecto

G2: Za mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Zadbaj o realizację AI z priorytetem prywatności w jednym bezpiecznym systemie dzięki ClickUp.

Sztuczna inteligencja działa najlepiej, gdy naturalnie wpisuje się w sposób pracy i jest kontrolowana od początku do końca. Dla zespołów dbających o prywatność rozproszone narzędzia AI stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i powodują niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji.

ClickUp oferuje jednak kontekstową sztuczną inteligencję, która działa bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, gdzie istnieją już uprawnienia i zarządzanie danymi. Od generowania wyników za pomocą ClickUp Brain po podejmowanie działań za pomocą BrainMAX i Super Agents — każda interakcja ze sztuczną inteligencją pozostaje w bezpiecznym systemie rejestracji.

Twoje dane nie są wykorzystywane do szkolenia modeli i pozostają podlegają jasnym kontrolom dostępu oraz zgodności z przepisami RODO, SOC 2 i ISO 42001.

Chcesz korzystać ze sztucznej inteligencji bez utraty kontroli nad swoimi danymi? Zacznij korzystać z ClickUp już dziś za darmo i połącz swoją pracę ze sztuczną inteligencją w jednym bezpiecznym obszarze roboczym.

Często zadawane pytania

Żaden model LLM nie zapewnia prywatności domyślnie. Prywatność zależy od sposobu wdrożenia, zarządzania i ograniczeń modelu. Najbezpieczniejszym podejściem jest korzystanie z modeli LLM za pośrednictwem kontrolowanej platformy, takiej jak ClickUp. Nie wykorzystuje ona Twoich danych do szkolenia, nie przechowuje ich po przetworzeniu i egzekwuje dostęp poprzez silne uprawnienia do obszaru roboczego i standardy zgodności z przepisami.

Narzędzie AI przyjazne dla prywatności ma jasne zasady zarządzania danymi, dzięki czemu dokładnie wiesz, jakie informacje są gromadzone i w jaki sposób są wykorzystywane. Twoje dane nie są wykorzystywane do szkolenia modeli, chyba że wyraźnie na to zezwolisz. Narzędzie to posiada silne zabezpieczenia, w tym szyfrowanie, kontrolę dostępu opartą na rolach, dzienniki audytowe oraz zgodność z uznanymi standardami regulacyjnymi. Narzędzie stosuje również praktyki minimalizacji danych, gromadząc tylko te informacje, które są niezbędne, i dając Ci pełną kontrolę nad usuwaniem danych w razie potrzeby.

Tak, niektóre narzędzia AI mogą uczyć się na danych Twojej firmy, ale to, czy to robią, zależy wyłącznie od polityki danych narzędzia i Twoich ustawień. Narzędzia do zarządzania prywatnością domyślnie nie wykorzystują Twoich danych do szkolenia i wymagają wyraźnej zgody. Jeśli narzędzie uczy się automatycznie na danych klientów lub ukrywa to za niejasnymi terminami, nie jest odpowiednie dla zespołów skupionych na prywatności.

Nie jest to regułą, ale narzędzia AI dla przedsiębiorstw zazwyczaj oferują silniejsze zabezpieczenia niż narzędzia konsumenckie. Te narzędzia do zarządzania modelami często obejmują szyfrowanie, kontrolę dostępu opartą na rolach, dzienniki audytowe, SSO oraz zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności, takimi jak SOC 2 lub RODO. Zapewniają one również lepszą kontrolę administracyjną i izolację danych. Jednak fakt, że narzędzie jest przeznaczone dla przedsiębiorstw, nie gwarantuje automatycznie prywatności. Przed użyciem narzędzia do przetwarzania danych firmy należy zapoznać się z jego polityką dotyczącą danych i praktykami szkoleniowymi.

W niektórych przypadkach tak. Jeśli pracujesz w branży podlegającej regulacjom, takiej jak opieka zdrowotna, finanse lub usługi prawne, publiczne narzędzia AI mogą stwarzać ryzyko związane z zgodnością z przepisami i ujawnieniem danych. Wynika to z faktu, że wiele narzędzi przeznaczonych dla konsumentów może wykorzystywać dane do ulepszania modeli lub nie posiadać ścisłej kontroli dostępu. Zespoły podlegające regulacjom powinny korzystać z narzędzi do zarządzania AI, które oferują jasne zasady dotyczące danych, brak domyślnego szkolenia modeli, silne środki bezpieczeństwa oraz wsparcie w zakresie zgodności z przepisami dostosowane do wymagań branży.

Najbezpieczniejszym sposobem korzystania ze sztucznej inteligencji w pracy jest traktowanie jej jak każdego innego systemu przetwarzającego poufne dane biznesowe. Wybieraj dostawców, którzy mają przejrzystą politykę dotyczącą danych, jasne warunki przechowywania i nie szkolą modeli na podstawie Twoich danych bez wyraźnej zgody. Wprowadź kontrolę dostępu opartą na rolach, stosuj zasadę minimalnych uprawnień i udostępniaj tylko niezbędne informacje. Co najważniejsze, ustal wewnętrzne wytyczne dotyczące korzystania ze sztucznej inteligencji, aby wszyscy rozumieli, co jest dozwolone, a co nie.