10 najlepszych alternatyw dla AI Otter, które pomogą Ci transkrybować notatki ze spotkań w 2025 roku

Na dzisiejszych spotkaniach jest wiele do przyswojenia: Gadające głowy, udostępnianie ekranów, szum w tle... i skrupulatne notatek ze spotkań nagle staje się jeszcze trudniejsze. Ale nie musi tak być.

Oto Otter AI. 🤖

Co to jest Otter AI?

Otter AI transkrybuje spotkania online w czasie rzeczywistym i generuje dokładne podsumowania spotkań, zakończone kluczowymi punktami, zrzutami ekranu i nagranym dźwiękiem. Oparty na silnym silniku AI, silnik transkrypcji mowy na tekst na żywo Otter rozpoznaje różne dialekty i akcenty. 🙌

przez Wydra Dzięki narzędziom do transkrypcji spotkań, takim jak Otter, możesz swobodnie zanurzyć się w rozmowie. Narzędzie automatycznie nagrywa głosy mówców, transkrybuje spotkanie w czasie rzeczywistym, dodaje udostępniane slajdy do notatek ze spotkania i nie tylko.

Zdezorientowałeś się trochę na spotkaniu po obfitym lunchu? Zawsze możesz wrócić i odświeżyć dyskusję przed następnym spotkaniem. Zdalna współpraca to sposób, w jaki dziś pracujemy, a dzięki narzędziom do wideokonferencji można zwiększyć wydajność i wspólnie pracować nad bardziej krytycznymi zadaniami.

Jeśli oceniasz oprogramowanie do transkrypcji, istnieje również kilka alternatyw dla AI. Musisz tylko wiedzieć, czego w nich szukać.

Czego należy szukać w alternatywach dla Otter AI?

Idealnie byłoby, gdyby każde spotkanie było poprzedzone szczegółowym agenda spotkania i każdy uczestnik musi się go trzymać. Żadnego hałasu, tylko biznes!

Ale to rzadko się zdarza.

Dobre narzędzia do transkrypcji spotkań, które inteligentnie rejestrują każdą aktywność, pomagają tworzyć protokoły ze spotkań zawierające tylko najważniejsze informacje. Narzędzia takie jak Otter AI pomagają dokładnie rejestrować punkty różnych mówców w czystym, wyraźnym formacie.

Dzięki podsumowaniu na żywo i redaktorowi, takie narzędzia zapewniają, że nigdy nie przegapisz kluczowego momentu. 📝

Jeśli szukasz alternatywy dla Otter.ai, weź pod uwagę następujące czynniki:

Dokładność: Jeśli narzędzie nie jest w stanie dokładnie transkrybować mowy na tekst, okaże się mało przydatne. Upewnij się, że narzędzie jest w stanie rozpoznać mowę i poprawnie ją transkrybować

Natychmiastowe podsumowanie długich wątków komentarzy za pomocą kliknięcia przycisku przy użyciu ClickUp AI

Łatwość obsługi: Łatwość ustawienia, łatwość obsługi - narzędzie powinno również integrować się z preferowaną platformą spotkań

10 najlepszych alternatyw dla Otter AI do wykorzystania w 2024 roku

Otter jest popularny do transkrypcji i sporządzania notatek, szczególnie w zespołach sprzedaży i produktów, ale kilka podobnych narzędzi AI do zrobienia spotkania może załatwić sprawę. Oto 10 najlepszych alternatyw dla Otter AI i ich wyniki w porównaniu.

1. Avoma

Via Avoma Avoma jest jedną z najlepszych alternatyw dla Otter.ai. Bezproblemowo integruje się z większością klientów kalendarza, konferencji i dialerów oraz generuje bardzo dokładne transkrypcje.

Wyróżnia się tym, że transkrypcje są przechowywane w bazie danych, a uczestnicy mogą wyszukiwać i znajdować konkretny temat rozmowy w ciągu kilku minut.

Avoma jest szczególnie przydatna dla zespołów zajmujących się kontaktami z klientami: interfejs pozwala uchwycić szczegóły spotkań jeden na jeden lub rozmów grupowych, podsumowuje rozmowę, a następnie dostarcza przydatne informacje zsynchronizowane z CRM organizacji.

Najlepsze funkcje Avoma

Dostawca inteligentnych informacji dzięki synchronizacji bezpośrednio z CRM organizacji

Przechowuje transkrypcje rozmów, umożliwiając inteligentną funkcję wyszukiwania

Nagrywa zarówno audio, jak i wideo wraz z transkrypcją

Automatycznie generuje podsumowanie spotkania, dzieląc je według mówcy i tematu

Avoma limit

Większość funkcji jest limitowana dla użytkowników anglojęzycznych

Najlepsze funkcje i funkcje znajdują się za paywallem

Ceny Avoma

Podstawowy plan: Free

Free Starter : $19 za użytkownika/miesiąc

: $19 za użytkownika/miesiąc **Plus:$49 za użytkownika/miesiąc

Business: 79 USD za użytkownika/miesiąc

79 USD za użytkownika/miesiąc Enterprise: 149 USD za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Avoma

G2 : 4.6/5 (1000+ recenzji)

: 4.6/5 (1000+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

2. Airgram

Via Airgram Airgram to kolejne skuteczne narzędzie do nagrywania i transkrypcji spotkań. Działa na autopilocie - nagrywa, transkrybuje, podsumowuje, a następnie udostępnia notatki ze spotkań wszystkim uczestnikom.

Oprócz zwykłych funkcji planowania, transkrypcji, robienia notatek i współpracy, dodatkowa zaleta podsumowania AI opartego na GPT-4 (obecnie w wersji beta), narzędzie zapowiada się jako przydatny asystent. ✍️

Airgram zapewnia wsparcie dla ośmiu języków: Angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, portugalski, rosyjski, japoński i chiński mandaryński. Aplikacja umożliwia również tworzenie krótkich fragmentów wideo ze spotkań w celu przesłania ich innym osobom.

Najlepsze funkcje Airgram

Tworzy krótkie fragmenty wideo ważnych części spotkania do udostępniania

Nagrywanie spotkań w wysokiej jakości i przechowywanie ich na stałe

Wsparcie dla 8 głównych języków świata

Airgram limit

Obecnie ograniczone do Google Meet, Zoom, Microsoft Teams i Webex

Dostępna wersja Free z limitem możliwości

Ceny Airgram

Basic: Free

Free Plus: 18 USD za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Airgram

G2 : 4.6/5 (80+ recenzji)

: 4.6/5 (80+ recenzji) Product Hunt : 4.2/5 (20+ recenzji)

: 4.2/5 (20+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

3. Colibri.ai

przez Colibri.ai Colibri może nagrywać i transkrybować spotkania w czasie rzeczywistym. Asystent spotkań Colibri rozpoczyna przechwytywanie i transkrypcję spotkań, podsumowuje najważniejsze punkty i wysyła podsumowanie e-mailem do uczestników.

Dodatkowa zaleta w postaci zamkniętych napisów w czasie rzeczywistym pozwala mówcy śledzić własną wypowiedź, jeśli nie jest to dla ciebie rozpraszające.

Ponadto Colibri integruje się z większością głównych programów do wideokonferencji i popularnych narzędzi Enterprise, takich jak Slack i Salesforce. Generuje zwięzłe, edytowalne i przeszukiwalne podsumowania spotkań oraz udostępnia gotowe szablony agendy spotkań.

Dzięki zaawansowanemu Silnik AI zasilający podsumowanie, otrzymujesz inteligentne analizy i spostrzeżenia ze wszystkich spotkań.

Najlepsze funkcje Colibri.ai

Kompetentny silnik AI napędzający narzędzie do transkrypcji i podsumowywania

Gotowe szablony agendy spotkań do szybkiej współpracy

Łatwa integracja z Slack i Salesforce

limity Colibri.ai

Oferuje funkcje AI tylko w planie Pro

Colibri nie ma wsparcia dla wielu języków i dialektów

Cennik Colibri.ai

Podstawowy : Free

: Free Starter : $16 za użytkownika/miesiąc

: $16 za użytkownika/miesiąc Pro: $40 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Colibri.ai

G2 : 4.3/5 (5+ recenzji)

: 4.3/5 (5+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

4. Fireflies.ai

przez Fireflies.ai Fireflies AI to szczególnie popularna usługa nagrywania i transkrypcji spotkań. Automatycznie dołącza, nagrywa i transkrybuje spotkania w większości aplikacji do wideokonferencji i dialerów.

Podobnie jak Otter AI, narzędzie pozwala uczestnikom współpracować i edytować, podczas gdy podsumowanie AI generuje bardzo dokładne podsumowanie spotkania.

Fireflies dobrze radzi sobie z ponad 40 językami i dialektami oraz umożliwia odtwarzanie nagrań głosowych po kliknięciu fragmentu rozmowy. Free Plan oferuje około 800 minut zapisu, a wersja pro oferuje dziesięć razy więcej.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Dokładne tłumaczenie i transkrypcja ponad 40 języków i dialektów

Ponad 800 minut pamięci w planie Free

Łatwa integracja z wieloma platformami do konferencji, współpracy i CRM

Nieograniczona przestrzeń dyskowa dla planów Business i Enterprise Plan

Stosunkowo niska cena dla użytkowników Business

limity Fireflies.ai

Nagrywanie wideo jest dostępne tylko w planie pro

Integracje CRM i współpracy są dostępne tylko w płatnych planach

Ceny Fireflies.ai

Podstawowy : Free

: Free Pro : $10 za użytkownika/miesiąc

: $10 za użytkownika/miesiąc Plany Business i Enterprise: 19 USD za użytkownika

Oceny i recenzje Fireflies.ai

G2 : 4.5/5 (85+ recenzji)

: 4.5/5 (85+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

5. tl;dv

przez tl;dv tl;dv to kolejne narzędzie do nagrywania i transkrypcji spotkań oparte na GPT, które można zintegrować z oprogramowaniem do wideokonferencji. Rozszerzenie Chrome i integracja z Zoom wyróżniają się na tle innych alternatyw Otter AI wymienionych na wcześniejszej liście.

Instancja ta umożliwia na przykład nagrywanie spotkań w wysokiej jakości, udostępnianie klipów ze spotkań i transkrypcję w ponad 30 językach.

Free Plan oferuje kilka funkcji, które są równie pomocne, jak te za paywallem w innych narzędziach do spotkań. Nic dziwnego, że tl;dv zgromadził już około miliona użytkowników. Dzięki planowi pro można zautomatyzować cykl pracy ze spotkań dzięki wielu oferowanym integracjom.

najlepsze funkcje tl;dv

Nieograniczone nagrywanie i transkrypcja w wersji Free

Wysokiej jakości nagrywanie połączone z udostępnianiem Clipów ze spotkania

Transkrypcja w ponad 30 językach

tl;dv limit

Większość integracji w płatnych planach

Limit do Google Meet i Zoom

ceny tl;dv

Podstawowy plan : Free

: Free Pro plan: 20 USD za użytkownika/miesiąc

oceny i recenzje tl;dv

G2 : 4.7/5 (100+ recenzji)

: 4.7/5 (100+ recenzji) Product Hunt: 4.8/5 (40+ recenzji)

6. Tactiq

przez Tactiq.io Reklamowany jako "AI Meeting Kit", Tactiq może pomóc w transkrypcji spotkań w czasie rzeczywistym na platformach konferencyjnych w ponad 15 językach. Tactiq oferuje ograniczoną funkcję nagrywania wideo, ale narzędzie może nagrywać i transkrybować spotkania z identyfikacją mówcy i znacznikami czasu.

Następnie narzędzie podsumowuje spotkanie, tworząc elementy akcji dla uczestników i ustawienie porządku obrad następnego spotkania.

Chociaż nie jest tak bogata w funkcje, jak inne narzędzia wymienione na tej liście, nadal jest przydatna dla osób indywidualnych i małych teamów. Możesz sprawdzić analizę zaangażowania podczas spotkania - to funkcja, którą oferuje niewiele narzędzi do spotkań.

Najlepsze funkcje Tactiq

Zamknięte napisy, znaczniki czasu i identyfikacja mówcy w transkrybowanych w czasie rzeczywistym notatkach

Transkrypcje eksportowane do Dokumentów Google podczas spotkania

Limity Tactiq

Brak możliwości przechowywania nagrań audio

Ograniczona funkcja nagrywania wideo

Ograniczone możliwości AI

Ceny Tactiq

Podstawowy : Free

: Free Pro: 8 USD i więcej

Oceny i recenzje Tactiq

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Product Hunt: 4.9/5 (60+ recenzji)

7. Rev

przez Rev Rev nie ogranicza się do bycia asystentem spotkań: Rev oferuje usługi transkrypcji audio na tekst, zarówno za pośrednictwem ekspertów transkrypcji, jak i interfejsów API gotowych dla przedsiębiorstw.

Podczas gdy Rev może okazać się drogie lub niepraktyczne do codziennej transkrypcji spotkań, usługa jest doskonała dla różnych branż i dialektów. Rev nie oferuje jednak transkrypcji w czasie rzeczywistym ani wygody podsumowań spotkań i integracji.

Najlepsze funkcje Rev

Zapewnia bardzo dokładne wyniki dzięki zaawansowanemu rozpoznawaniu mowy i transkrypcji

Działa na urządzeniach mobilnych

Rev limit

Nie oferuje transkrypcji w czasie rzeczywistym ani podsumowań spotkań

Opłaty naliczane są za minuty, a nie za użytkowników (trudne do skalowania, ponieważ ceny rosną wraz z większą liczbą spotkań)

Brak funkcji asystenta spotkań, takich jak podsumowanie, agenda lub integracja

Rev pricing

Automatyzacja transkrypcji: 0,25 USD za minutę

Rev oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (45+ recenzji)

8. Trint

przez Trint Trint wykorzystuje sztuczną inteligencję do przetwarzania mowy z plików wideo i audio w dokładne transkrypcje tekstu. Dzięki Trint można transkrybować tekst na ponad 30 języków, a następnie współpracować, edytować i udostępniać transkrybowane pliki użytkownikom.

Chociaż Trint nie oferuje funkcji nagrywania spotkań w czasie rzeczywistym ani asystenta spotkań, jego kompetentny model AI może tłumaczyć tekst z dużą dokładnością. Usługa jest również dostępna jako aplikacja mobilna.

Chociaż Trint nie jest alternatywą dla Otter.ai, nadal możesz używać tego oprogramowania do pisać maszynowo transkrybowane tekst z różnych plików wideo i audio.

Najlepsze funkcje Trint

Oparta na przeglądarce internetowej, automatyczna transkrypcja wielu formatów wideo i audio

Transkrypcja, a także tłumaczenie w ponad 30 językach

Limity Trint

Brak funkcji nagrywania lub transkrypcji spotkań w czasie rzeczywistym

Brak funkcji identyfikacji mówcy lub etykiety

Ceny Trint

Starter : 48 USD za użytkownika/miesiąc

: 48 USD za użytkownika/miesiąc Zaawansowany: $60 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Trint

G2 : 4.4/5 (60+ recenzji)

: 4.4/5 (60+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (17 recenzji)

9. Samogłoska

przez Samogłoska Narzędzie do wideokonferencji oparte na AI, Vowel, umożliwia prowadzenie spotkań, transkrypcję i nagrywanie rozmów, a następnie przekształcanie transkrypcji w zwięzłe podsumowania. Dzięki Vowel można również wspólnie tworzyć agendę i edytować notatki ze spotkań.

Będąc kompleksowym narzędziem do wideokonferencji (podobnym do Zooma), Vowel wyróżnia się, gdy potrzebujesz obszaru roboczego do współpracy.

Uwielbiany przez zespoły produktowe i inżynieryjne oraz startupy zajmujące się pracą zdalną, Vowel może zastąpić wiele mniejszych rozwiązań narzędzi do współpracy i pomagają usprawnić cykl pracy.

Najlepsze funkcje

Oferuje planowanie, konferencje, nagrywanie, robienie notatek i współpracę - zakończone rozwiązanie do spotkań

Przechowuje i udostępnia generowane przez AI podsumowania spotkań i punkty akcji

Nie wymaga aplikacji - działa doskonale w większości przeglądarek

Limity samogłosek

Usługa transkrypcji ma ograniczone integracje i funkcje w planie Free

Mniej funkcji i droższe niż konkurencyjne narzędzia do wideokonferencji

Ceny z samogłoskami

Podstawowy : Free

: Free Pro: 16,50 USD za hosta/miesiąc

Oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (170+ recenzji)

: 4.6/5 (170+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

10. Microsoft Teams

Czaty w usłudze Microsoft Teams

Microsoft Teams 📱 jest synonimem obszarów roboczych opartych na współpracy. Teams, który zastąpił Skype for Business, oferuje solidną platformę do spotkań, czatów i notatek - i jest dostępny na różnych urządzeniach jako aplikacja (Microsoft, Android, iOS i nie tylko).

Chociaż nie jest to alternatywa dla Otter AI, Teams może pomóc w szybkiej współpracy i udostępnianiu zasobów w bezpiecznym obszarze roboczym. Pozwala również nagrywać audio i wideo, generować podsumowania i tworzyć agendy podczas spotkań. I tak, oferuje również nagrywanie ekranu na komputerach Mac .

Pro-tip: Połączenie aplikacji Microsoft Teams z usługą Obszar roboczy ClickUp oparty na AI ! Nigdy nie przegapisz żadnego rytmu.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Wiele narzędzi do zarządzania projektami i integracji dla usprawnienia cyklu pracy

Tańsze niż większość platform do zarządzania projektami i współpracy

Limity Microsoft Teams

Ograniczone możliwości transkrypcji i tłumaczenia

Brak opartych na AI podsumowań lub notatek

Ceny Microsoft Teams

Podstawowy : Free

: Free Zaawansowany: 4,80 USD za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (14000+ recenzji)

: 4.3/5 (14000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (9000+ recenzji)

Inne narzędzia AI

Podczas gdy Otter AI i jego alternatywy są świetne jako narzędzia do transkrypcji i nagrywania spotkań, notatki te muszą zostać podzielone na punkty działania i przypisane właścicielom i terminom, aby zakończyć pętlę wydajności. W tym miejscu do gry wkraczają narzędzia do zarządzania projektami.

Potrzebujesz platformy takiej jak ClickUp, aby usprawnić przepływ pracy nad projektami w swojej organizacji. I spójrzmy prawdzie w oczy, kto nie chciałby, aby AI było jego człowiekiem na piątek?

Chociaż ClickUp nie oferuje transkrypcji spotkań w czasie rzeczywistym, możesz użyć ClickUp's Clip do nagrywania ekranu i udostępniania notatek.

ClickUp

Z AI w samym sercu Platforma ClickUp do współpracy i zarządzania projektami każda część projektu jest usprawniona. Możesz śledzić cykl pracy nad projektem i jego postępy na różnych scenach w jednym pulpicie.

A jeśli potrzebujesz napisać i udostępnić kolejny wielki pomysł, wypróbuj Dokumenty i Tablice duet superbohatera - redaktor tekstu i tablica. Dzięki Chat możesz mieć pewność, że Twoi koledzy z zespołu są zawsze na bieżąco z Twoimi pomysłami. ClickUp został stworzony dla Ciebie, Twojego zespołu i Twojego biznesu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Łatwe udostępnianie zrzutów ekranu i wideo wysokiej jakości

Bezproblemowe organizowanie i udostępnianie plików i zasobów za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu

W pełni konfigurowalny i współpracujący moduł śledzenia postępów projektu

Zaawansowany redaktor tekstów i aplikacje Tablica

Potężny silnik AI, który pomaga tworzyć wysokiej jakości zawartość o dużej sile oddziaływania

Inteligentna analityka i przydatne spostrzeżenia w jednym pulpicie

Limity ClickUp

Brak grywalizacji (jeszcze!)

Krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika/miesiąc

: $7 za użytkownika/miesiąc Business : $12 za użytkownika/miesiąc

: $12 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z nami z nami, aby uzyskać niestandardowy plan

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

Is There a Complete Solution (Czy istnieje zakończone rozwiązanie)

Żadne znane nam narzędzie nie jest w stanie zrobić wszystkiego. Transkrypcje, nagrania i notatki zapewniają, że każda rozmowa jest rejestrowana i że masz wszystkie potrzebne informacje. Kluczem jest przepływ tych informacji między różnymi narzędziami i procesami.

To sprawia, że budowanie zintegrowanego doświadczenia ma kluczowe znaczenie dla Twojego Businessu. W przeciwnym razie stworzysz tylko silosy i wiele hałasu w porównaniu do wglądu.

Czy zintegrowana platforma, taka jak ClickUp może być zakończonym rozwiązaniem dla obszarów roboczych, których wszyscy szukają? Naszym zdaniem tak! 🎉