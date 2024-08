ClickUp vs. Notion: Najlepsze narzędzie do dokumentów do wyboru w 2024 roku

Nowoczesne Businessy - te z ogromnymi biurami stacjonarnymi, te pracujące zdalnie i wszystkie inne - działają w chmurze. W procesie tym wykorzystywanych jest wiele programów, ale żaden z nich nie jest bardziej wszechobecny niż oprogramowanie do robienia notatek lub edycji tekstów. ✍🏼

Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie wewnętrznych wiki i dokumentów dotyczących polityki, czy też materiałów marketingowych i ofert sprzedaży, każdy korzysta z dokumentów codziennie - a niektórzy przez cały dzień.

Dlatego ważne jest, aby wybrać narzędzie, które jest łatwe w użyciu i pasuje do różnych przypadków użycia wszystkich zespołów - HR, marketingu, produktu, sprzedaży i innych. Jeśli usprawnienie współpracy i maksymalizacja wydajności to twoje priorytety, redaktor dokumentów oparty na chmurze musi być twoim wyborem.

A jeśli gen AI asystent pisania to jest wisienka na torcie 😉

W tym artykule porównamy dwie świetne opcje w przestrzeni dokumentów i zarządzania projektami, ClickUp i Notion dzięki czemu możesz wybrać najlepszy wybór dla swojego biznesu.

Czym jest ClickUp?

ClickUp jest dostawcą jednego narzędzia do zarządzania projektami i współpracy, które zastąpi wszystkie odłączone aplikacje

ClickUp to oparta na chmurze, wszechstronna platforma wydajności, która pomaga użytkownikom osiągnąć wiele rzeczy: burzę mózgów, tworzenie dokumentów i prezentacji, śledzenie postępów w trakcie realizacji projektów w jednym obszarze roboczym i wiele więcej.

Można go używać jako osobistego narzędzia do zwiększania wydajności, a także do współpracy z zespołami i między zespołami w organizacji, dużej lub małej.

Platforma równoważy strukturę i elastyczność. Niezależnie od tego, czy jest to wiele szablonów, niestandardowych cykl pracy zarządzania dokumentami , wbudowane funkcje automatyzacji, szeroki zakres integracji lub jego asystent pisania AI -ClickUp został zaprojektowany, aby zwiększyć wydajność, jednocześnie ułatwiając pracę.

Wraz z ClickUp Docs otrzymujesz również sprawny edytor tekstu, aby zakończyć pakiet. 🙌🏼

Oprócz solidnych rozwiązań do zarządzania dokumentami, ClickUp dostarcza narzędzia do współpracy nad projektami , funkcje zwinnego zarządzania zadaniami, wsparcie dla poczty e-mail, mapy myśli, śledzenie czasu i inne.

W połączeniu z narzędziem ClickUp's Docs, wszystkie te rozwiązania zapewniają Twojemu zespołowi scentralizowany obszar roboczy do współpracy, komunikacji i lepszej pracy.

Funkcje ClickUp

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z najlepszych funkcji ClickUp i temu, w jaki sposób ułatwiają one tworzenie i zarządzanie dokumentami dla Ciebie i Twojego zespołu.

Dokumenty

Niezależnie od tego, czy tworzysz proste dokumenty, czy zagnieżdżone strony i rozbudowane wiki, Dokumenty ClickUp to redaktor tekstu, który potrafi to wszystko do zrobienia.

Oprócz zwykłych możliwości edycji dokumentów, takich jak stylizacja i formatowanie tekstu, w Docs można również dodawać różne bloki zawartości (nagłówki, obrazy, fragmenty kodu) i używać etykiet do kategoryzowania dokumentów.

Używaj ClickUp Docs do notowania pomysłów, a następnie połączenia ich z cyklami pracy w celu szybszej realizacji

Dokumenty pełnią również funkcję gotowych szablonów, archiwum dla nieużywanych lub przestarzałych dokumentów oraz zaawansowanych ustawień, takich jak hierarchie użytkowników, opcje polubienia dokumentów i możliwość przekształcania tekstu w zadania, które można śledzić.

Sztuczna inteligencja (AI) ClickUp AI to wyjątkowo wydajny asystent pisania AI, który dostosowuje się do Twojej roli i przypadków użycia. Korzystaj z ClickUp AI do pisania lub edytowania zawartości, podsumowywania treści (i czatów), tworzenia zadań i tłumaczenia treści. AI płynnie integruje się z ClickUp

narzędziem do zarządzania projektami funkcji.

wypróbuj ClickUp AI, który pomoże Ci pisać, edytować i formatować zawartość lepiej i w krótszym czasie

Współpraca

ClickUp został stworzony, aby usprawnić współpracę w zespołach i między nimi. Również z dokumentami, Współpraca na żywo w ClickUp wyróżnia się. Członkowie Teams mogą współpracować nad dokumentem w czasie rzeczywistym, korzystając z funkcji takich jak wskaźniki pisania, komentarze i śledzenie poprawek.

Użyj ClickUp Docs, aby zarządzać ważnymi dokumentami i wspierać współpracę w zespole

Członkowie mogą również zdecydować się na powiadomienia mobilne i e-mail - gdy ktoś skomentuje dokument lub przypisze zadanie, platforma poinformuje o tym współpracowników.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD/miesiąc na członka obszaru roboczego

Czym jest Notion?

Zarządzanie obszarami roboczymi i wiki w Notion Notion to połączony obszar roboczy, który zapewnia osobom i zespołom jedną platformę do zarządzania ich cyklami pracy.

Zasadniczo użytkownicy Notion mogą zrobić trzy rzeczy: tworzyć dokumenty, tworzyć wiki i zarządzać projektami. Pierwotnie aplikacja do tworzenia notatek, została opracowana w celu zastąpienia aplikacji takich jak Dokumenty Google i Dropbox.

Notion zawiera kolekcję "bloków konstrukcyjnych", które firmy mogą wykorzystać do zbudowania w pełni niestandardowego obszaru roboczego, ale najlepiej sprawdza się jako funkcjonalny edytor tekstu.

Funkcje Notion

Notion posiada kilka funkcji, które sprawiają, że jest to wszechstronne narzędzie do tworzenia dokumentów. Przyjrzyjmy się trzem najważniejszym z nich.

Dokumenty

Dokumenty Notion są wstępnie zbudowane z szykiem bloków konstrukcyjnych: tekstu, fragmentów kodu, przełączników, obrazów i wideo, list rzeczy do zrobienia, równań matematycznych i innych. Użytkownicy mogą tworzyć prawie każdy rodzaj dokumentu za pomocą Notion.

via Notion

Obszary robocze Notion mają również pasek boczny, który zapewnia uporządkowany widok wszystkich stron w celu łatwego śledzenia.

Sztuczna inteligencja

via Notion AI Notion AI stała się popularna wśród użytkowników - nie bez powodu. Może pomóc użytkownikom w burzy mózgów i rozwijaniu pomysłów, upraszczaniu żargonu technicznego, tłumaczeniu tekstów i podsumowywaniu informacji.

Współpraca

via Notion

Notion zapewnia kilka funkcji, które sprawiają, że współpraca wewnątrz obszaru roboczego jest wspaniałym doświadczeniem: niektóre z nich to komentarze, przypomnienia i kursory wskazujące działania innego użytkownika na stronie.

Narzędzie umożliwia również blokowanie niektórych części dokumentu, aby inni nie mogli ich edytować.

Notion pricing

Free Forever

Plus: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business : 18 USD/miesiąc za użytkownika

: 18 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Notion AI jest dostępne we wszystkich płatnych planach za 10 USD za członka miesięcznie

ClickUp vs. Notion: Porównanie funkcji

Zanim przejdziemy do szczegółów tego, jak każde narzędzie radzi sobie w różnych kategoriach, oto krótki przegląd najlepszych funkcji ClickUp i Notion.

ClickUp jest najbardziej znany z

Formatowanie i zaawansowane niestandardowe ustawienia: Dodawanie różnych bloków zawartości, formatowanie tekstu i tworzenie niestandardowych szablonów

Dodawanie różnych bloków zawartości, formatowanie tekstu i tworzenie niestandardowych szablonów Akcje zbiorcze : Wybierz wiele dokumentów i wykonuj akcje, takie jak archiwizacja, etykieta lub duplikowanie

: Wybierz wiele dokumentów i wykonuj akcje, takie jak archiwizacja, etykieta lub duplikowanie Zarządzanie dokumentami: Twórz i organizuj swoje dokumenty w prywatnych lub udostępnianych obszarach roboczych i archiwizuj te, których już nie używasz

Twórz i organizuj swoje dokumenty w prywatnych lub udostępnianych obszarach roboczych i archiwizuj te, których już nie używasz Współpraca w czasie rzeczywistym: Dodawanie komentarzy, etykiety i czatowanie z osobami z poziomu dokumentu

Dodawanie komentarzy, etykiety i czatowanie z osobami z poziomu dokumentu Sztuczna inteligencja: Wykorzystanie AI do pisania i edytowania zawartości, burzy mózgów i łączenia dokumentów z konkretnymi projektami

Odkryj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami z mocą AI, ponad 15 widokami i automatyzacją zadań

Zarządzanie projektami: Śledzenie wszystkich zadań i projektów dzięki sprintom, niestandardowym polom, niestandardowym statusom i niestandardowym widokom, takim jak tablice Kanban i wykresy Gantta

Śledzenie wszystkich zadań i projektów dzięki sprintom, niestandardowym polom, niestandardowym statusom i niestandardowym widokom, takim jak tablice Kanban i wykresy Gantta Automatyzacja: Tworzenie zautomatyzowanych cykli pracy dla różnych zadań i podzadań z ponad 50 wyzwalaczami i akcjami

Tworzenie zautomatyzowanych cykli pracy dla różnych zadań i podzadań z ponad 50 wyzwalaczami i akcjami Rozszerzenie Chrome: Użyj rozszerzeniaRozszerzenie do przeglądarki ClickUp aby zapisywać strony internetowe jako zadania, przechwytywać i edytować zrzuty ekranu i nie tylko

Użyj rozszerzeniaRozszerzenie do przeglądarki ClickUp aby zapisywać strony internetowe jako zadania, przechwytywać i edytować zrzuty ekranu i nie tylko Integracje: Synchronizacja danych we wszystkich narzędziach Business z ponad 1000 integracji

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9200+ recenzji)

4.7/5 (9200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3900+ opinii)

Notion jest najbardziej znany z

Bloki treści: Tworzenie różnorodnych dokumentów przy użyciu ponad 50 bloków treści, takich jak polityka firmy, repozytoria projektów,trackery projektówi nie tylko

Tworzenie różnorodnych dokumentów przy użyciu ponad 50 bloków treści, takich jak polityka firmy, repozytoria projektów,trackery projektówi nie tylko Web clipper: Zapisz dowolny artykuł lub stronę internetową w obszarze roboczym Notion, aby przeczytać lub edytować później

Zapisz dowolny artykuł lub stronę internetową w obszarze roboczym Notion, aby przeczytać lub edytować później Sztuczna inteligencja : Pisz zawartość, generuj streszczenia i edytuj teksty pod kątem gramatyki i stylu dzięki możliwościom AI w Notion

: Pisz zawartość, generuj streszczenia i edytuj teksty pod kątem gramatyki i stylu dzięki możliwościom AI w Notion Współpraca : Zostawiaj komentarze na dokumentach, śledź edycje i pracuj synchronicznie

: Zostawiaj komentarze na dokumentach, śledź edycje i pracuj synchronicznie Przyciski : Użyj przycisków na stronach, aby zainicjować działanie, takie jak utworzenie nowego zadania, raportowanie błędu lub utworzenie dokumentu

: Użyj przycisków na stronach, aby zainicjować działanie, takie jak utworzenie nowego zadania, raportowanie błędu lub utworzenie dokumentu Śledzenie projektów : Używaj bloków zawartości i automatyzacji, aby tworzyć w pełni niestandardowe trackery projektów i systemy zarządzania projektami

: Używaj bloków zawartości i automatyzacji, aby tworzyć w pełni niestandardowe trackery projektów i systemy zarządzania projektami Organizacja baz danych: Twórz bazy danych do przechowywania różnych typów danych. Możesz zaprojektować schemat bazy danych, zdefiniować właściwości lub pola i niestandardowo kategoryzować wpisy danych

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (5000+ recenzji)

4.7/5 (5000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 2000 recenzji)

Oba narzędzia są najwyższej klasy, a niektóre funkcje również się pokrywają. Jednak ClickUp osiąga wyższe wyniki na niektórych frontach, podczas gdy Notion do zrobienia na innych. 👀

Przyjrzyjmy się, jak oba narzędzia radzą sobie w określonych kategoriach zadań.

1. Zarządzanie dokumentami

Płynne zarządzanie projektami z poziomu ClickUp Docs

Zarówno ClickUp, jak i Notion oferują kluczowe funkcje zarządzania dokumentami, takie jak bloki zawartości, formatowanie tekstu, wzajemne powiązania, zagnieżdżone dokumenty i organizacja obszarów roboczych.

Jednak niektóre unikalne funkcje sprawiają, że narzędzia te są popularne i zapewniają pierwszorzędne wrażenia związane z dokumentacją.

Funkcje zarządzania dokumentami w ClickUp

ClickUp wyróżnia się w dwóch obszarach: różnorodnością funkcji i wbudowanymi funkcjami zarządzania projektami. Na przykład, ClickUp posiada niszowe narzędzia do burzy mózgów, w tym Tablica ClickUp i Mapy myśli ClickUp które eliminują potrzebę przełączania się na inną aplikację w celu przeprowadzenia burzy mózgów podczas tworzenia dokumentu.

ClickUp pełni również funkcję ustrukturyzowanych narzędzia do zarządzania projektami i szablony, które integrują się z dokumentami - oznacza to, że użytkownicy nie muszą tworzyć swoich kroków kampanii lub map drogowych produktów od zera.

Przykładowo, menedżer produktu może skorzystać z szablonu Szablon planu projektu ClickUp dla wprowadzenia produktu na rynek i zintegrować go z ClickUp Doc, który zawiera wstępną koncepcję i odpowiednie strategie promocyjne.

skorzystaj z szablonu planu projektu ClickUp, aby uwzględnić wszystkie podstawy związane z wprowadzeniem produktu na rynek

Funkcje zarządzania dokumentami w Notion

Jednym z aspektów zarządzania dokumentami, w którym Notion przoduje, są wiki. Wiki są łatwe do tworzenia, organizowania i mogą być również przekształcone w pseudo stronę internetową, która może być oglądana przez każdego w sieci. Stanowią one również dobrą platformę do hostowania baz wiedzy.

Notion dostarcza również dane analityczne stron, takie jak widoki, historia edycji i inne.

Co jest bardziej wszechstronnym narzędziem do tworzenia dokumentów? ClickUp czy Notion?

Teraz, gdy już zobaczyłeś, jak te dwa narzędzia zapewniają niszowe rozwiązania do edycji tekstu, nadszedł czas, aby wyłonić zwycięzcę.

Prawdopodobnie masz już przeczucie.

Tak, to ClickUp! 🏆

Dzięki ClickUp nie musisz przełączać się z narzędzia na narzędzie. Możesz przeprowadzać burze mózgów przy użyciu tablic i map myśli, korzystać z AI, aby lepiej pisać i edytować, przekształcać teksty w zadania, przydzielać obowiązki i śledzić postęp zadań - ciesząc się kompleksowym zarządzaniem dokumentami na jednej platformie.

2. Sztuczna inteligencja

Przekształć swoje teksty tak, aby były jasne, zwięzłe i angażujące dzięki ClickUp AI

Zarówno ClickUp, jak i Notion są dobrze znane ze swojej funkcji sztucznej inteligencji (AI) . Ale na ile są one skuteczne? Poddajmy to próbie.

Możliwości sztucznej inteligencji w ClickUp ClickUp AI odpowiada na pytania, przeprowadza burze mózgów oraz pisze, edytuje i tłumaczy zawartość. Może również tworzyć podzadania i elementy działań, generować raporty z projektów i innych pulpitów oraz podsumowywać długie dokumenty, aby pomóc Ci wyciągnąć wnioski.

Możliwości sztucznej inteligencji w Notion

Notion AI wyróżnia się możliwościami pisania - może pisać zawartość, podsumowywać notatki, przepisywać akapity, dostarczać synonimy i wyodrębniać elementy działań ze stron.

Który asystent AI ma większe możliwości: ClickUp czy Notion?

Oba narzędzia bardzo dobrze radzą sobie z zadaniami związanymi z pisaniem i wyszukiwaniem informacji.

Jednak ClickUp AI wnosi do tabeli coś ekstra: wstępnie zdefiniowane funkcje Podpowiedzi AI niestandardowe dla danej roli i przypadku użycia. Oszczędza to czas każdego - niezależnie od tego, czy zmagasz się z korzystaniem z AI w ogóle, czy z tworzeniem precyzyjnych podpowiedzi, które przynoszą wyniki.

ClickUp również oferuje to wszystko za 5 USD za użytkownika miesięcznie, podczas gdy Notion AI kosztuje dodatkowe 10 USD za użytkownika miesięcznie. 💸

3. Współpraca

utrzymuj wszystkich na tej samej stronie z współpraca w czasie rzeczywistym_ _w ClickUp

Notion vs. ClickUp: Zróbmy dogłębną analizę możliwości współpracy w obu narzędziach.

Funkcje współpracy w ClickUp

ClickUp dostarcza wszystkie podstawowe narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, takie jak etykiety, komentarze, śledzenie aktywności, przypomnienia i inne. Narzędzie posiada jednak trzy niszowe kanały współpracy: chatbox, nagrywanie wideo w aplikacji i e-mail - wszystkie niezwykle przydatne do szybkiej komunikacji z innymi osobami z poziomu jednej platformy.

Funkcje współpracy w Notion

Notion oferuje również wszystkie podstawowe narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, takie jak etykiety, komentarze, przestrzenie zespołowe, a także nowe funkcje, takie jak komentarze na poziomie dokumentu i dzienniki aktywności, które pokazują historię strony.

Możesz także zaprosić do współpracy gości lub opublikować dokument jako publiczną stronę internetową.

Które z tych narzędzi jest lepsze do współpracy? ClickUp czy Notion?

Podczas gdy oba narzędzia mają podstawowe funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, ClickUp ma przewagę nad Notion, ponieważ oferuje dodatkowe, bardzo skuteczne narzędzia komunikacyjne, takie jak czat, e-mail i nagrywanie wideo - wszystko w ramach platformy. Nie więcej przełączanie kontekstu !

4. Ceny

Zarówno ClickUp, jak i Notion są narzędziami freemium, co oznacza, że mają zarówno darmowe, jak i płatne plany. Oba narzędzia oferują również funkcje AI jako płatny dodatek. Przyjrzyjmy się ich płatnym planom i funkcjom oferowanym w każdym z nich.

Plany cenowe ClickUp

Free Forever: Dostęp do 100 MB przesyłanych plików, wspólnych dokumentów, tablic, wspólnych dokumentów i nagrywania wideo w aplikacji

Dostęp do 100 MB przesyłanych plików, wspólnych dokumentów, tablic, wspólnych dokumentów i nagrywania wideo w aplikacji Unlimited ( 7 USD/miesiąc za użytkownika): Wszystko to, co w planie Free. Dodatkowo możesz korzystać z nieograniczonej przestrzeni dyskowej, integracji, pulpitów, e-maili, przestrzeni dla zespołów, zarządzania zasobami i nie tylko

7 USD/miesiąc za użytkownika): Wszystko to, co w planie Free. Dodatkowo możesz korzystać z nieograniczonej przestrzeni dyskowej, integracji, pulpitów, e-maili, przestrzeni dla zespołów, zarządzania zasobami i nie tylko Business ($12/miesiąc na użytkownika): Oprócz funkcji z planu Unlimited, uzyskaj dostęp do map myśli, osi czasu, zaawansowanych niestandardowych ustawień i nie tylko

($12/miesiąc na użytkownika): Oprócz funkcji z planu Unlimited, uzyskaj dostęp do map myśli, osi czasu, zaawansowanych niestandardowych ustawień i nie tylko Enterprise (skontaktuj się w celu wyceny): Korzystaj z Enterprise API, SSO, uniwersalnego wyszukiwania, niestandardowych ról i nie tylko - ponad plan Business.

ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD miesięcznie na członka obszaru roboczego.

Plany cenowe Notion

Free Forever: Dostęp do funkcji obszaru roboczego do współpracy, przesyłanie plików o rozmiarze 5 MB, 7-dniowa historia aktywności i zapraszanie do 10 gości

Dostęp do funkcji obszaru roboczego do współpracy, przesyłanie plików o rozmiarze 5 MB, 7-dniowa historia aktywności i zapraszanie do 10 gości Plus ( 10 USD/miesiąc za użytkownika): Odblokowanie dodatkowych funkcji, takich jak zsynchronizowane bazy danych i bloki dla Teams, niestandardowa automatyzacja baz danych i 30-dniowa historia stron

10 USD/miesiąc za użytkownika): Odblokowanie dodatkowych funkcji, takich jak zsynchronizowane bazy danych i bloki dla Teams, niestandardowa automatyzacja baz danych i 30-dniowa historia stron Business ($18/miesiąc na użytkownika): Uzyskaj wszystkie funkcje planu Plus. Korzystaj także z prywatnych przestrzeni dla zespołów, zbiorczego przesyłania plików PDF i zaawansowanej analizy stron, a także zapraszaj do 250 gości

($18/miesiąc na użytkownika): Uzyskaj wszystkie funkcje planu Plus. Korzystaj także z prywatnych przestrzeni dla zespołów, zbiorczego przesyłania plików PDF i zaawansowanej analizy stron, a także zapraszaj do 250 gości Enterprise (cena niestandardowa): Oprócz funkcji w planie Business, uzyskaj dzienniki audytu, nieograniczoną historię stron, granularne role administratora i nie tylko, a także zaproś ponad 250 gości

Notion AI jest dostępne we wszystkich płatnych planach za 10 USD za członka miesięcznie

Który plan cenowy jest lepszy: ClickUp czy Notion?

ClickUp jest tutaj wyczyszczonym zwycięzcą.

Jego płatne plany nie tylko zaczynają się od bardziej przystępnej niższej stawki 7$ za użytkownika, ale także oferują lepszą ofertę.

ClickUp dostarcza prawie 20 razy więcej przestrzeni dyskowej w planie Free (100 MB w porównaniu do 5 MB w Notion)

Ma więcej funkcji "Unlimited" w zakresie gości, zadań i pulpitów

ClickUp ma kilka świetnych funkcji, takich jak tablice, mapy myśli i śledzenie czasu w różnych planach, których brakuje w Notion

ClickUp vs. Notion na Reddit

Znaleźliśmy wiele odsetków komentarzy na Reddit - niektóre chwalą ClickUp, niektóre chwalą Notion, a wiele z nich chwali oba rozwiązania.

Faworyzowanie ClickUp

pracowałem z ClickUp i Notion. ClickUp wygrywa dla mnie, ponieważ ma prawie dokładnie to samo narzędzia dokumentacyjne_ "Notion" to dostawca, ale ponieważ jest to wszystko w jednej aplikacji do zarządzania projektami, może zintegrować się z Twoimi procesami" ( Źródło )

to, co podoba mi się w ClickUp, to jego elastyczność. Z pewnością nie zaznaczy wszystkich pól... Możesz również odwoływać się do ClickUp Docs - pomyśl o tym jak o uproszczonym MS Word, ale z możliwością odwoływania się do swoich zadań. Używam go do moich osobistych projektów, do listy książek, które chcę przeczytać, do śledzenia pomysłów na prezenty, do zarządzania bardziej złożonymi projektami itp." ( Źródło )_

"Rzeczą, którą uwielbiam w ClickUp jest to, że co tydzień mają premierę/aktualizację produktu. I nie są to tylko drobne ulepszenia, ale prawdziwe, istotne rzeczy. Z drugiej strony Notion ma aktualizacje co 45 dni? A czasami można wstrzymać oddech i okazuje się, że wydanie to tylko kilka poprawek błędów i opcja przełączania trybu dzień / noc? (LOL)" ( Źródło )_

Praising Notion

"ClickUp szybko się rozwija i wygląda pięknie, ale w Notion możesz mieć nieskończenie zagnieżdżone bazy danych/dokumenty i mieć niestandardowe cykle pracy (plus pole formuły jest o wiele lepsze). ClickUp ma fajny plan Free i jest bardziej podręczny, podczas gdy Notion ma bardzo hojny plan i jest niesamowity dla własnego stylu." ( Źródło )_

"Mój przypadek użycia to połączenie bazy wiedzy i zarządzanie projektami i Notion mi do tego pasuje. Gdybym był w znacznie poważniejszym / opartym na współpracy scenariuszu projektu, zdecydowanie chciałbym ClickUp. To nie znaczy, że Notion nie mógłby tego zrobić, prawdopodobnie mógłby. Ale ClickUp byłby od początku skonstruowany dla PM" ( Źródło )_

Podczas gdy oba narzędzia mają swoich fanów, wspólnym tematem, który zauważyliśmy, było to, że Notion działa świetnie dla osób fizycznych i freelancerów, podczas gdy ClickUp działa lepiej dla firm.

Zauważyliśmy również, że więcej użytkowników migruje z Notion do ClickUp niż na odwrót. Zdecydowanie wygląda na to, że Reddit, w przeważającej części, uznał ClickUp za jedną z najbardziej popularnych aplikacji lepszych alternatyw dla Notion .

ClickUp vs. Notion: Które narzędzie do tworzenia dokumentów jest najlepsze?

ClickUp to scentralizowany hub do zarządzania dokumentami, projektami i teamami w jednym miejscu

Koniec końców, zarówno ClickUp, jak i Notion to świetne narzędzia. Oba są doskonałe narzędzia do zarządzania dokumentami a także platformy typu "wszystko w jednym" do zarządzania cyklami pracy i projektami.

Niemniej jednak obiecaliśmy wam zwycięzcę, a jest nim ClickUp. 🏅

ClickUp wyróżnia się z dwóch głównych powodów: oferuje znacznie więcej funkcji i ponad 1000 integracji (obecnie Notion oferuje tylko około 80 integracji). ClickUp jest również bardziej konfigurowalny niż Notion. Wbudowana automatyzacja i gotowe szablony to tylko wisienka na torcie.

Jeśli szukasz scentralizowanego hubu do zarządzania dokumentami i projektami oraz połączenia swojego zespołu w jedną, wydajną platformę, rozważ wypróbowanie ClickUp. Zarejestruj się w bezpłatnym planie ClickUp dzisiaj.