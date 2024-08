10 najlepszych alternatyw dla Fathom AI do robienia notatek w 2024 roku

Brak kluczowych decyzji lub elementów działania podczas spotkania online może być frustrujący. Nie chcesz jednak poświęcać całego swojego czasu na zapisywanie wszystkiego, co było omawiane podczas rozmów przez Zoom.

Na szczęście narzędzia do robienia notatek, takie jak Fathom AI, mogą ułatwić życie. Narzędzia te wykorzystują sztuczną inteligencję do transkrypcji, podsumowywania i analizowania notatek ze spotkań, pozwalając ci skupić się na dyskusji.

Podczas gdy Fathom AI doskonale radzi sobie z robieniem notatek i podstawowymi usługami transkrypcji, inne aplikacje do robienia notatek i narzędzia biznesowe oferują dodatkowe funkcje i większą elastyczność.

Przedstawiamy 10 Narzędzia AI do robienia notatek które mogą służyć jako alternatywa dla Fathom AI w celu poprawy wirtualnych spotkań i ich wyników.

Ale zanim to nastąpi, dowiedzmy się, jak wybrać alternatywę Fathom, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Czego należy szukać w alternatywach Fathom AI?

Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do spotkań AI:

Dokładność : Poszukaj alternatyw Fathom AI z wysoką dokładnością transkrypcji, szczególnie w przypadku obsługi różnych akcentów i terminów technicznych

: Poszukaj alternatyw Fathom AI z wysoką dokładnością transkrypcji, szczególnie w przypadku obsługi różnych akcentów i terminów technicznych Funkcje : Zaawansowane funkcje, takie jak identyfikacja mówcy, wyodrębnianie elementów akcji, transkrypcja w czasie rzeczywistym, wsparcie językowe i wyróżnianie słów kluczowych, mogą znacznie zwiększyć wydajność spotkań

: Zaawansowane funkcje, takie jak identyfikacja mówcy, wyodrębnianie elementów akcji, transkrypcja w czasie rzeczywistym, wsparcie językowe i wyróżnianie słów kluczowych, mogą znacznie zwiększyć wydajność spotkań Integracje : Bezproblemowa integracja z preferowaną platformą do wideokonferencji i popularnymi narzędziami do zarządzania projektami zapewnia płynny cykl pracy

: Bezproblemowa integracja z preferowaną platformą do wideokonferencji i popularnymi narzędziami do zarządzania projektami zapewnia płynny cykl pracy Bezpieczeństwo: Rozważ tylko te alternatywy Fathom AI, które mogą zagwarantować ci prywatność, a także bezpieczeństwo danych i szyfrowanie

Rozważ tylko te alternatywy Fathom AI, które mogą zagwarantować ci prywatność, a także bezpieczeństwo danych i szyfrowanie Ceny: Weź pod uwagę swój budżet i wielkość zespołu podczas oceny planów cenowych

10 najlepszych alternatyw Fathom AI do wykorzystania

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w alternatywach Fathom AI, przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych dostępnych opcji.

1. Fireflies AI

przez Fireflies AI Fireflies AI to innowacyjne narzędzie do spotkań online, służące do automatyzacji sporządzania notatek. Umożliwia transkrypcję, podsumowanie, wyszukiwanie i analizę rozmów głosowych.

Można go używać do przechwytywania wideo i audio w celu generowania transkrypcji w ciągu kilku minut, jednocześnie nawigując kluczowymi wskaźnikami, takimi jak elementy akcji, zadania i pytania za pomocą jednego kliknięcia.

Najlepsze funkcje Fireflies AI

Transkrypcja spotkań i udostępnianie notatek w Slack i Dokumentach Google

Zapraszanie Fireflies.ai Notetaker na spotkania w kalendarzu

Dodawanie dzienników połączeń i notatek ze spotkań bezpośrednio w CRM

Integracja znarzędziami do spotkań online takimi jak Google Meet, Zoom, Teams itp.

Fireflies AI limits

W wersji Free brakuje ważnych funkcji

Wymaga lepszej integracji z pakietem produktów Google

Ceny Fireflies AI

Free

Pro: 18 USD za licencję miesięcznie

18 USD za licencję miesięcznie Business: 29 USD za licencję miesięcznie

29 USD za licencję miesięcznie Enterprise: $39 / licencja na miesiąc

Fireflies AI oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4.7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

2. Claap

przez Klauzula Claap sprawia, że współpraca z zespołem jest płynna, szybka i bezpieczna. Wprowadzony na rynek jako narzędzie do wspólnego nagrywania wideo, Claap wyposaża Cię w notatki oparte na AI i krótkie filmy uzupełniające.

Możesz nagrywać spotkania z najważniejszymi wydarzeniami i generować podsumowania AI przy użyciu odpowiedniego szablonu. Narzędzie to najlepiej pasuje do teamów sprzedażowych, ponieważ oferuje inteligencję konwersacyjną, która pomaga poprawić wskaźnik wygranych.

Wykorzystaj spostrzeżenia, aby zaangażować potencjalnych klientów i użyj innych narzędzi w bibliotece wideo, aby tworzyć i edytować krótkie filmy uzupełniające, które skracają cykl sprzedaży.

Najlepsze funkcje Claap

Transkrypcja i tłumaczenie na 99 języków

Dodawanie komentarzy w określonych punktach nagrania

Tworzenie scentralizowanej biblioteki wideo, aby pomóc w szkoleniu zespołu sprzedaży

Kontroluj prawa dostępu, nawet na dużą skalę, aby zapewnić zaawansowaną prywatność

Ograniczenia Claap

Trudności w łączeniu wirtualnych obszarów roboczych

Niektórzy użytkownicy raportują, że jakość dźwięku wymaga poprawy

Ceny Claap

Podstawowy: Free Plan

Free Plan Start: $10/licencja na miesiąc

$10/licencja na miesiąc Pro: $30/licencja na miesiąc

$30/licencja na miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Claap oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (20+ recenzji)

4.9/5 (20+ recenzji) Capterra: Ocena niedostępna

3. Fellow App

via Fellow App Fellow to aplikacja typu "wszystko w jednym Oprogramowanie do transkrypcji i zarządzania spotkaniami AI dla zespołów zdalnych i hybrydowych. Jego funkcje kierujące zachowaniem zmniejszają potrzebę częstego spotkań projektowych i zapewnić efektywną współpracę.

Możesz przypisywać i synchronizować elementy działań z narzędziami do zarządzania projektami oraz śledzić protokoły ze spotkań i decyzje w jednym miejscu, zapewniając możliwość podejmowania działań wyniki spotkań .

Najlepsze funkcje aplikacji Fellow App

Przeszukiwanie transkrypcji spotkań, notatek i etykiet - z możliwością blokowania notatek, aby zapobiec zmianom zarejestrowanych decyzji

Tworzenie udostępnianych agend spotkań z właścicielami dla każdej sekcji

Integracja nagrań ze spotkań, transkrypcji i podsumowań z wydarzeniami z kalendarza w celu łatwego dostępu do wszystkiego, co związane ze spotkaniami

Wykorzystaj bibliotekę szablonów spotkań, aby uzyskać dostęp do zatwierdzonych przez ekspertów szablonów dla różnych typów spotkań, takich jak spotkania indywidualne, spotkania Teams, retrospektywy i inne

Limity aplikacji Fellow

Elementy akcji nie są automatyzowane

Usterki w rozszerzeniach przeglądarki

Ceny aplikacji Fellow App

Free

Pro: $11/użytkownik miesięcznie

$11/użytkownik miesięcznie Business: $10/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

$10/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje aplikacji Fellow

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 30 recenzji)

4. Otter AI

przez Otter AI Otter AI to asystent spotkań, który automatyzuje i podsumowuje rozmowy na spotkaniach w postaci notatek z elementami działań. Możesz uzyskiwać odpowiedzi i generować zawartość, taką jak e-maile i aktualizacje statusu, korzystając z czatu Otter AI na wszystkich spotkaniach.

Możesz także łączyć rozmowy na żywo ze zsynchronizowanymi aktualizacjami.

Możesz czatować z członkami swojego zespołu i wsparciem Otter, aby rozwijać projekty.

Najlepsze funkcje Otter AI

Transkrypcja spotkań w ponad 30 językach, idealna dla globalnych Teams

Współpraca nad notatkami ze spotkań, przypisywanie i synchronizowanie elementów działań z narzędziami do zarządzania projektami oraz śledzenie decyzji dotyczących spotkań w jednym miejscu

Udostępnianie notatek ze spotkań przez e-mail, Slack i dodawanie ich do CRM

Bezproblemowe połączenie z popularnymi platformami do wideokonferencji, takimi jak Zoom i Google Meet

Ograniczenia AI Otter

Free Plan oferuje limit minut transkrypcji i identyfikacji mówcy

Dokładność transkrypcji może być niewiarygodna

Cennik Otter AI

Podstawowy: Free Plan

Free Plan Pro: $16.99/użytkownika miesięcznie

$16.99/użytkownika miesięcznie Business: 30 USD/użytkownik miesięcznie

30 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Otter AI oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 170 recenzji)

4.2/5 (ponad 170 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 70 recenzji)

5. Ziarno

via Ziarno Grain, przeznaczony dla zespołów ds. przychodów, zapewnia automatyzację sporządzania notatek, prowadzenia dokumentacji i zbierania informacji, dzięki czemu można skupić się na innych zadaniach, takich jak coaching zespołu i opracowywanie strategii sprzedaży.

Łatwy w użyciu interfejs Grain zapewnia lepszą widoczność procesu sprzedaży dzięki analizie transakcji i wglądowi w inteligentne tematy i alerty dotyczące kluczowych klientów.

Najlepsze funkcje Grain

Automatyczna synchronizacja notatek ze spotkań z kontaktami CRM i rekordami transakcji

Łatwe generowanie nagrań spotkań i edytowalnych transkrypcji

Integracja z HubSpot, Salesforce, Zapier i Slack

Otrzymywanie powiadomień na podstawie określonych słów kluczowych w transkrypcjach

Tworzenie fragmentów wideo poprzez zaznaczenie dowolnego tekstu w transkrypcji

Limity ziarna

Skupia się głównie na spotkaniach wideo, może nie być idealna do połączeń audio

Ma problemy z identyfikacją mówców w transkrypcjach

Ceny Grain

Free

Starter: 19 USD za licencję miesięcznie

19 USD za licencję miesięcznie Business: 39 USD za licencję miesięcznie

39 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Ziarno oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

6. Tl;dv

przez Tl;dv Tl;dv to rejestrator spotkań, który transkrybuje i podsumowuje rozmowy z niestandardowymi klientami, potencjalnymi klientami i zespołem. Możesz przechwytywać rozmowy w wysokiej jakości wideo i dźwięku i uzyskać do nich dostęp natychmiast po spotkaniu w bibliotece.

Narzędzie oferuje również wielojęzyczne wsparcie dla ponad 30 języków i automatyzację cykli pracy ze spotkań. Umożliwia udostępnianie momentów spotkań i spostrzeżeń bezpośrednio do obszarów roboczych zespołu bez przełączania zakładek.

Tl;dv najlepsze funkcje

Podsumowywanie kluczowych momentów podczas spotkań za pomocą prostego kliknięcia lub skrótu

Natychmiastowe wyszukiwanie i podsumowywanie dyskusji związanych z określonymi słowami kluczowymi w obszarze roboczym

Tworzenie krótkich klipów wideo z ważnych momentów każdego spotkania

Integracja z platformami pamięci masowej w chmurze dla łatwego dostępu do poprzednich spotkań

Ograniczenia Tl;dv

Brak funkcji współpracy w czasie rzeczywistym, takich jak identyfikacja mówcy

Free Plan ma ograniczoną długość i funkcje spotkań

Ceny Tl;dv

Free forever

Pro: 25 USD za użytkownika nagrywającego miesięcznie

25 USD za użytkownika nagrywającego miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Tl;dv oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (90+ recenzji)

4.7/5 (90+ recenzji) Capterra: Ocena niedostępna

7. Wudpecker

przez Wudpecker Wudpecker to narzędzie AI opracowane w celu ekstrakcji wiedzy. Mając na celu zwiększenie wydajności, platforma kondensuje wirtualne rozmowy w gotowe do spożycia informacje.

Możesz również przechowywać wszystkie nagrania spotkań na bezpiecznym serwerze i korzystać z zaawansowanej wyszukiwarki Wudpecker, aby znaleźć określone informacje w transkrypcjach spotkań.

Najlepsze funkcje Wudpecker

Tworzenie niestandardowych szablonów dla różnych typów spotkań w celu usprawnienia sporządzania notatek

Udostępnianie notatek i współpraca z członkami zespołu w czasie rzeczywistym w aplikacji Wudpecker

Uzyskiwanie podsumowań, elementów działań i spostrzeżeń ze spotkań Zoom, Google Meet i Microsoft Teams

Bezpieczeństwo spotkań dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu danych i zgodności z RODO

Limity Wudpecker

Interfejs może być mniej intuicyjny w porównaniu do innych narzędzi

Nie można wykluczyć go z określonych spotkań

Ceny Wudpecker

Free

Plus: 16 USD/miesiąc

16 USD/miesiąc Pro: $30/miesiąc

Wudpecker oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

8. Speak AI

przez Speak AI Speak AI wykorzystuje interfejs konwersacyjny, umożliwiając naturalną interakcję z transkrypcjami spotkań.

Możesz przechwytywać, transkrybować i analizować rozmowy telefoniczne i spotkania za pomocą asystenta spotkań Speak AI, interfejsów API i innych w celu automatycznego generowania wniosków.

Pozwala również na połączenie z popularnymi platformami przechowywania danych w chmurze, takimi jak Dropbox i Google Drive.

Najlepsze funkcje Speak AI

95% dokładność transkrypcji z wysokiej jakości dźwiękiem

Automatyczna konwersja audio/wideo na tekst dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu konwertera audio/wideo na tekst AI Speak

Przesyłaj i analizuj nieustrukturyzowane dane z ankiet i formularzy za pomocą importu CSV lub Zapier

Zadawanie pytań dotyczących danych i uzyskiwanie wnikliwych odpowiedzi od asystenta AI

Limity Speak AI

Może wymagać dodatkowych danych szkoleniowych dla optymalnej dokładności z określonymi akcentami lub żargonem technicznym

Ceny Speak AI

Pay-As-You-Go

Starter: 29 USD/miesiąc

29 USD/miesiąc Niestandardowy: Ceny niestandardowe

Speak AI oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Brak ocen

9. Sembly AI

via Montaż AI Sembly AI to generator notatek ze spotkań, który automatycznie uczestniczy i nagrywa spotkania na Zoom, Google Meet i Microsoft Teams.

Ponadto można łatwo przesyłać pliki audio lub wideo, aby wygenerować transkrypcję, notatki ze spotkań i spostrzeżenia dotyczące wcześniej nagranych spotkań.

Możesz również skorzystać z przeglądarki lub telefonu komórkowego, aby nagrać rozmowę offline lub sporządzić własną notatkę w dowolnym miejscu.

Najlepsze funkcje Sembly AI

Eksportowanie transkrypcji w różnych formatach (TXT, SRT, DOCX) z konfigurowalnymi znacznikami czasu i etykietami mówców oraz udostępnianie ich w Slack lub CRM

Połączenie z popularnymi platformami do wideokonferencji i usługami przechowywania w chmurze

Wyszukiwanie spotkań według słów kluczowych, kluczowych elementów lub uczestników

Limity Sembly AI

Nawigacja po platformie nie jest zbyt intuicyjna

Ceny Sembly AI

Personal: Free Plan

Free Plan Profesjonalny: $15/miesiąc

$15/miesiąc Teams: $29/miesiąc

$29/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Sembly AI

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Brak dostępnych ocen

10. Vocalmatic

przez Vocalmatic Vocalmatic to oprogramowanie do automatycznej transkrypcji oparte na technologii zamiany mowy na tekst. Jego działanie polega na analizowaniu nagrania audio lub wideo sekunda po sekundzie, określaniu, jakie słowo zostało wypowiedziane w każdej sekundzie i zapisywaniu każdego słowa w transkrypcji.

Możesz najpierw użyć Vocalmatic, aby przekształcić plik audio w tekst, a następnie możesz go edytować według własnych upodobań.

Najlepsze funkcje Vocalmatic

Konwersja dźwięku na tekst w ponad 100 językach przy użyciu AI

Generowanie edytowalnych transkrypcji wirtualnych rozmów

Łatwe przeszukiwanie transkrypcji z poprzednich spotkań według słów kluczowych lub nazwisk mówców

Przypisywanie ról i uprawnień członkom zespołu, zapewniając bezpieczeństwo danych i kontrolę dostępu

Limity Vocalmatic

Koncentruje się na analizie po spotkaniu i możliwości wyszukiwania; może nie być idealny do współpracy w czasie rzeczywistym

Ceny Vocalmatic

Starter: $15/miesiąc

$15/miesiąc Pro: 19 USD/miesiąc

19 USD/miesiąc **Business:$149/miesiąc

Oceny i recenzje Vocalmatic

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Brak dostępnych ocen

Inni asystenci notatek ze spotkań AI

Podczas gdy większość alternatyw Fathom AI koncentruje się na kilku wybranych funkcjach, kompleksowa platforma, taka jak ClickUp, idzie dalej.

Oferuje jedyną w swoim rodzaju sieć opartą na AI, która umożliwia połączenie zadań, dokumentów, osób i wiedzy firmy.

W ten sposób masz menedżera wiedzy, kierownika projektu i pisarza pracującego na autopilocie w ramach jednej platformy. To jak posiadanie stałego pomocnika do zarządzania i aktualizowania notatek ze spotkań i cykli pracy. Niezależnie od tego, czy prowadzisz spotkanie sprzedażowe z klientem, czy wewnętrzne spotkanie OKR clickUp może pomóc zaoszczędzić czas i wysiłek.

ClickUp

Twórz podsumowania i aktualizacje postępów za pomocą ClickUp Brain ClickUp Brain to nie tylko notatki ze spotkań. Chodzi o rozwiązywanie wielu problemów związanych z pracą za pomocą kilku kliknięć. AI Writer for Work tworzy i edytuje zawartość, taką jak agendy spotkań, e-maile i raporty. Można go również używać do podsumowywania notatek ze spotkań lub odpowiadania na pytania ze spotkań. Co więcej, w ClickUp można również przekształcać wnioski ze spotkań w zadania.

Wykorzystaj ClickUp AI do podsumowywania spotkań i tworzenia elementów akcji ClickUp Spotkania sprawia, że robienie notatek, zarządzanie agendą i ustawienie elementów działania, które pociągają za sobą odpowiedzialność zespołu, jest bardzo łatwe w jednym miejscu.

Dokumentuj swoje cotygodniowe spotkania w usprawniony sposób, aby zapewnić maksymalną wydajność.

Zamień każde pole w centrum akcji za pomocą poleceń ClickUp Slash Commands

Unikalny Polecenia / ClickUp Slash funkcja ta eliminuje niepotrzebne kliknięcia. Rozpocznij natychmiast z dowolnego pola tekstowego, wpisując "/", aby wyświetlić menu poleceń ukośnika. Możesz użyć tej komendy, aby rozpocząć spotkanie Zoom, uruchomić notatkę lub dokument, pisać za pomocą ClickUp AI itp.

ClickUp najlepsze funkcje

Bądź tak kreatywny i zorganizowany w swoich notatkach ze spotkań, jak to tylko konieczne, korzystając z wszechstronnych funkcji edycji poprzezNotatki ze spotkań ClickUp* Przypisuj priorytety z komentarzami, aby zapewnić efektywną współpracę i śledzenie postępów

Korzystaj z AI, aby tworzyć podsumowania notatek ze spotkań i elementy działań, przekształcać je w zadania i łączyć z cyklami pracy i projektami

Ustawienie automatyzacji dla wiadomości e-mail po spotkaniach

Łatwe przechwytywanie i rejestrowanie dyskusji na spotkaniach, decyzji i elementów działań przy użyciuSzablon notatek ze spotkań firmowych ClickUp

Wykonuj swoje zadania bez wysiłku i zwiększ wydajność dzięki szablonowi notatek ze spotkań firmowych ClickUp

Uporządkuj wszystkie notatki ze spotkań i miej do nich dostęp w przyszłości

Dodawanie elementów agendy spotkania do szablonuSzablon listy kontrolnej spotkania ClickUp i zaznaczaj je jeden po drugim, gdy zostaną omówione

Organizuj wydajne, oparte na współpracy i efektywne spotkania dzięki szablonowi listy kontrolnej spotkań ClickUp

Upewnij się, że zawsze masz swójagendę przygotowaną na spotkania zAutomatyzacja powtarzających się zadań ClickUp Automatyzacja podsumowań projektów i aktualizacji postępów dzięki dokładnym spostrzeżeniom AI i raportowaniu statusu zadań, dokumentów, a nawet osóbDoskonałość w pisaniu* aby zaoszczędzić czas

Wybór odpowiedniego rozwiązania dla notatek ze spotkań

Nasze miejsca pracy rozwijają się dzięki skutecznej komunikacji i niestandardowym interakcjom z klientami. Jednak przy napiętych harmonogramach i wypełnionych agendach, uchwycenie każdego kluczowego punktu podczas spotkań może być wyzwaniem.

Dlatego warto wybrać jedną z alternatyw Fathom AI po dokładnej ocenie potrzeb organizacyjnych, skalowalności i potrzeby transkrypcji złożonych rozmów.

Kompleksowe narzędzie, takie jak ClickUp, oferuje inteligentniejsze rozwiązanie, pozwalające na pełne zaangażowanie się w dyskusje. Innowacyjna platforma identyfikuje elementy działań i generuje inteligentne podsumowania z notatek ze spotkań - wszystko w czasie rzeczywistym.

Gotowy, aby odmienić swoje wirtualne spotkania? Zarejestruj się do ClickUp już dziś i doświadcz różnicy w prawdziwie kompleksowym podejściu.🎉