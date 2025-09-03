Jak korzystać z AI podczas rozmów wideo

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zakończyć rozmowę wideo i zdać sobie sprawę, że nie pamiętasz kluczowych szczegółów?

A może miałeś trudności z koncentracją, ponieważ hałas w tle utrudniał śledzenie rozmowy?

Rozmowy wideo miały ułatwić życie, ale wydają się być mieszanką złej jakości dźwięku, niezręcznej ciszy i zapomnianych elementów do wykonania.

Sztuczna inteligencja (AI) upraszcza wirtualne spotkania, transkrybując rozmowy, eliminując czynniki rozpraszające uwagę, a nawet podsumowując klucz punkty.

W tym wpisie na blogu omówimy, w jaki sposób AI może sprawić, że Twoje rozmowy wideo będą ostrzejsze, wyraźniejsze i znacznie mniej frustrujące. 📽️

zrozumienie /AI/ w rozmowach wideo*

Rozmowy wideo przeszły długą drogę od ziarnistych, zakłóconych obrazów.

Od rozmycia tła w Skype w 2018 r. po ulepszenia AI w Zoom i Google Meet — technologia nieustannie ewoluuje, dzięki czemu wirtualne spotkania są bardziej naturalne i bardziej wydajne.

Oto, w jaki sposób AI jako usługa pomaga ulepszyć wideo-konferencje:

*inteligentniejsza jakość dźwięku i wideo: /AI dostosowuje niemal każdy aspekt ustawień wideokonferencji , eliminując czynniki rozpraszające uwagę, takie jak kliknięcia klawiatury, a technologia komputerowego przetwarzania obrazu poprawia oświetlenie, wyostrza wideo i umożliwia stosowanie wirtualnych teł bez zielonego ekranu

lepsza komunikacja i dostępność: *Rozpoznawanie mowy i przetwarzanie języka naturalnego (NLP) umożliwiają wyświetlanie napisów na żywo, tłumaczenia w czasie rzeczywistym i automatyczne podsumowania spotkań, dzięki czemu rozmowy są bardziej przejrzyste i integracyjne

zwiększona wydajność i bezpieczeństwo: *AI usprawnia spotkania, ograniczając trudności techniczne, automatyzując sporządzanie notatek i zwiększając funkcje bezpieczeństwa, dzięki czemu Teams mogą skupić się na podejmowaniu decyzji

🧠 Ciekawostka: Wideo rozmowy istnieją dłużej, niż myślisz. Pierwsza prezentacja miała miejsce w 1927 roku, kiedy to sekretarz handlu USA Herbert Hoover pojawił się na jednokierunkowej wideo rozmowie z dziennikarzami, prawie sto lat przed tym, jak inne narzędzia zawładnęły naszym życiem.

jak wykorzystać /AI/ podczas rozmów wideo*

AI zmienia sposób, w jaki się komunikujemy.

Oto jak możesz wykorzystać te funkcje podczas następnej rozmowy. 📲

Transkrypcja i streszczenie

Narzędzia AI mogą automatycznie transkrybować rozmowy i generować zwięzłe podsumowania, ułatwiając uchwycenie kluczowych punktów bez konieczności ręcznego sporządzania notatek.

Porównując generatywną AI z predykcyjną AI, ta pierwsza tworzy transkrypcje i podsumowania w czasie rzeczywistym, podczas gdy ta druga analizuje dane z poprzednich spotkań w celu zidentyfikowania kluczowych tematów i przewidzenia elementów, które należy podjąć.

Oto, w jaki sposób to pomaga:

Transkrypcja w czasie rzeczywistym: Natychmiastowe przekształcanie wypowiedzianych słów na tekst, zapewniające dokładne zapisy spotkań

automatyzowane podsumowania: *Wyodrębnia kluczowe spostrzeżenia, elementy do wykonania i ważne decyzje

Transkrypcje z funkcją wyszukiwania: Pomagają szybko znaleźć konkretne dyskusje bez konieczności odtwarzania całych spotkań

Dokładność tych funkcji zależy od narzędzia AI i jakości dźwięku, ale po prawidłowym wdrożeniu AI gwarantuje, że nic nie zostanie pominięte. Pomaga również tworzyć lepszą dokumentację spotkań, ułatwiając działania następcze i rozliczanie.

Przeszukiwalne transkrypcje spotkań zmieniają zasady gry! Narzędzia AI, takie jak ClickUp Brain, pozwalają po prostu wyszukać „o czym rozmawialiśmy podczas spotkania X” i od razu znaleźć potrzebne informacje!

🤝 Przyjazne przypomnienie: Trzymaj w pobliżu zapasowy mikrofon lub kamerę internetową. Awarie techniczne się zdarzają, ale dzięki temu będziesz gotowy do działania, gdy do zrobienia.

Redukcja szumów

Hałas w tle może sprawiać, że wirtualne spotkania stają się frustrujące. Technologia /AI do tłumienia hałasu eliminuje zakłócenia, zapewniając czysty i profesjonalny dźwięk. Oto, jak to działa:

Eliminowanie niepożądanych dźwięków: Filtruje odgłosy pisania na klawiaturze, szczekanie psów, hałas uliczny i inne zakłócenia

Poprawa czystości głosu: izoluje i wzmacnia głos mówiącego, umożliwiając uczestnikom łatwe śledzenie rozmowy

redukcja echa i pogłosu: *Zapewnia bardziej naturalne wrażenia słuchowe dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu dźwięku, minimalizując echo i pogłos, nawet w pomieszczeniach o słabej akustyce

Jest to szczególnie przydatne dla pracowników hybrydowych i zdalnych. Instalacja, kierownicy zespołów mogą korzystać z funkcji redukcji szumów opartej na AI, aby zapewnić profesjonalne spotkania, niezależnie od lokalizacji członków zespołu.

📮 ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety chce wykorzystać AI do organizacji swojego życia poprzez kalendarze, zadania i przypomnienia. Kolejne 15% chce, aby AI zajmowała się rutynowymi zadaniami i pracą administracyjną. Do zrobienia, AI musi być w stanie: zrozumieć poziomy priorytetów dla każdego zadania w cyklu pracy, wykonać niezbędne kroki w celu utworzenia lub dostosowania zadań oraz ustawić automatyzację przepływów pracy. Większość narzędzi realizuje jeden lub dwa z tych kroków. Jednak ClickUp Brain MAX połączył wszystkie te potrzeby w jednej aplikacji komputerowej! Wypróbuj planowanie oparte na AI, które umożliwia tworzenie zadań i spotkań oraz przypisywanie ich do wolnych terminów w kalendarzu na podstawie poziomów priorytetów. A to tylko jedna z wielu funkcji!

*jakość wideo i efekty tła ulepszone dzięki AI

Wszyscy uczestniczyliśmy w spotkaniach, które wydawały się nie mieć końca.

Chociaż teleportacja nie jest jeszcze możliwa, /AI może przynajmniej zmienić Twoje tło, sprawiając, że będzie wyglądało, jakbyś znajdował się w bardziej interesującym miejscu.

Chcesz więcej? Oto, co oferuje:

automatyczna regulacja oświetlenia: *Rozjaśnia ciemne otoczenie, równoważy kolory i koryguje cienie, zapewniając profesjonalny wygląd

Efekt rozmycia: Ukrywa nieuporządkowane lub nieprofesjonalne tło, skupiając uwagę na osobie mówiącej

*tła: Zastępuje rzeczywiste ustawienia wirtualnym środowiskiem biurowym i markowymi tełami

Jednak te ulepszenia opierają się na zdolności A.I. do wykrywania funkcji twarzy i dokładnego oddzielania ich od tła.

asystenci spotkań oparci na AI*

Sztuczna inteligencja może zapewnić automatyzację zadań administracyjnych związanych ze spotkaniami, pozwalając uczestnikom skupić się na dyskusjach, a nie na kwestiach logistycznych.

Chatboty i konwersacyjna AI odgrywają różne role w tym procesie. Chatboty zajmują się podstawowym planowaniem i przypomnieniami, podczas gdy konwersacyjna AI zapewnia głębsze zaangażowanie.

Asystenci AI mogą:

nagrywaj i podsumowuj spotkania *za pomocą podsumowujących wideo AI , dostarczających kluczowe wnioski i elementy do podjęcia

śledź działania następcze i terminy , *generując przypomnienia i listy zadań

Planuj i optymalizuj spotkania , sugerując idealne terminy w oparciu o dostępność Teams

Asystenci spotkań oparci na AI pomagają liderom w egzekwowaniu odpowiedzialności od Teams poprzez automatyczne dokumentowanie elementów do wykonania. Na przykład specjaliści IT mogą polegać na AI w zakresie rejestrowania kluczowych dyskusji technicznych, ustalania priorytetów napraw błędów i generowania raportów, eliminując ręczne śledzenie.

/AI for real-time language translation*

Przekazywanie złożonych idei w języku obcym może być trudne, ale narzędzia tłumaczeniowe oparte na sztucznej inteligencji i zorientowane na człowieka ułatwiają to zadanie. Rozwiązania te zapewniają płynną współpracę Teams międzynarodowych, przełamując bariery językowe bez dodatkowego wysiłku.

Na przykład liderzy Business mogą polegać na tych narzędziach podczas globalnej premiery produktu, aby zapewnić spójność działań Teams od Nowego Jorku po Berlin.

Narzędzia te oferują:

Napisy na żywo: Pomaga międzynarodowym uczestnikom śledzić rozmowy dzięki napisom w czasie rzeczywistym w wielu językach

automatyczne tłumaczenie: *Konwertuje mowę i wiadomości czatu zespołowego na różne języki, umożliwiając członkom zespołu łatwą komunikację

Wielojęzyczna transkrypcja: Tworzy notatki ze spotkań w preferowanych językach uczestników, ułatwiając przeglądanie dyskusji i elementów do wykonania

/AI for training and remote collaboration*

Szkolenia zdalne często mogą sprawiać wrażenie jednostronnych, ponieważ nie wiadomo, czy przekazywane informacje są przyswajane.

AI zmienia to, sprawiając, że wdrażanie nowych pracowników i podnoszenie kwalifikacji stają się bardziej interaktywne i skuteczne. Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, spersonalizowane ścieżki nauki i automatyzowane sprawdzanie wiedzy zapewniają, że sesje szkoleniowe pozostają angażujące, dynamiczne i ukierunkowane na utrwalenie wiedzy.

Pomaga to:

generowanie materiałów szkoleniowych: *Tworzy interaktywną zawartość edukacyjną opartą na dyskusjach, która może posłużyć jako spersonalizowane zasoby po zakończeniu szkolenia

usprawnij współpracę: *AI w tablicach i mapach myśli pozwala członkom zespołu przeprowadzać burzę mózgów i wspólnie planować w czasie rzeczywistym, niezależnie od ich lokalizacji

śledzenie zaangażowania: *Monitoruje zaangażowanie uczestników, identyfikując osoby aktywnie uczestniczące w rozmowie oraz te, które mogą tracić koncentrację

🔍 Czy wiesz, że... W latach 30. XX wieku w Niemczech funkcjonowały wideo-telefony z zamkniętym obwodem. Wyobraź sobie FaceTime... ale tylko jeśli należysz do ekskluzywnej sieci zarządzanej przez rząd.

*wykorzystanie oprogramowania AI do rozmów wideo

Większość spotkań wydaje się „pracowita”, ale nie jest wydajna.

Po godzinie rozmowy pozostaje Ci ta sama lista do zrobienia, od której zacząłeś.

AI zmienia tę sytuację. Zamiast wyczerpywać energię, rozmowy stają się czynnikiem zwiększającym wydajność — pozwalają uchwycić kluczowe spostrzeżenia, podkreślić priorytety i przekształcić rozmowę w postęp. 👀

Zobaczmy, jak pomaga to wypełnić lukę między wirtualnymi spotkaniami a konkretnymi wynikami.

ułatw sobie planowanie*

Znalezienie czasu na spotkanie często wydaje się trudniejsze niż samo spotkanie.

Niekończące się wymiany wiadomości, żonglowanie kalendarzami i ręczne wysyłanie zaproszeń spowalniają Teams, zanim jeszcze rozpocznie się rozmowa. Kontekstowa AI eliminuje te utrudnienia, rozumiejąc priorytety, dostępność i obciążenie pracą — dzięki czemu planowanie nie jest już zadaniem samym w sobie.

Zamiast przeglądać kalendarze lub zgadywać, kiedy jest najlepszy moment, AI może natychmiast znaleźć terminy, które pasują wszystkim i są zgodne z oś czasu projektu. Spotkania stają się celowe, a nie przeszkadzające.

Dzięki ClickUp Brain i ClickUp kalendarz ta funkcja jest wbudowana w aplikację.

Brain przegląda harmonogramy, zadania i terminy, aby zaproponować najlepszy czas na połączenie, a kalendarz ułatwia potwierdzanie i udostępnianie. Wynik: mniej czasu poświęconego na planowanie spotkań, więcej czasu na ich efektywne wykorzystanie.

Planuj spotkania za pomocą języka naturalnego, korzystając z kalendarza ClickUp AI

nagrywaj i transkrybuj rozmowy wideo *

Transkrypcja to coś, co ratuje rozmowy wideo. Wiemy to.

Dzięki wbudowanym narzędziom AI nie musisz już dodawać ani integrować wielu narzędzi, aby zrobić to, co do zrobienia. AI może sprawić, że transkrypcja stanie się płynną częścią procesu.

W ClickUp funkcja SyncUps tworzy dedykowaną przestrzeń do sprawdzania jakości wideo i dźwięku, pomagając Teams w śledzeniu postępów, rozwiązywaniu problemów i udoskonalaniu plan bez zbędnych opóźnień.

Załóżmy, że zespół IT wprowadza nową aktualizację oprogramowania.

Zamiast śledzić raporty o statusie w wielu kanałach, możesz bezpośrednio uruchomić SyncUp w ClickUp Chat. Członkowie zespołu dołączają natychmiast, korzystając z wbudowanych funkcji głosowych i wideo do dyskusji w czasie rzeczywistym. Aplikacja rejestruje wszystkie kluczowe punkty, a ClickUp Brain transkrybuje je, ułatwiając śledzenie decyzji i działań następczych.

W miarę dopracowywania planów Teams mogą łączyć dyskusje bezpośrednio z zadaniami ClickUp, niezależnie od tego, czy przypisują nowe obowiązki, czy aktualizują osie czasu projektów. Eliminuje to silosy informacyjne i pozwala utrzymać porządek w pracy w ramach jednej platformy.

Dołącz do szybkiej synchronizacji w czacie ClickUp, aby w dowolnym momencie wziąć udział w dyskusjach

rejestruj kluczowe spostrzeżenia dzięki AI Notetaker*

Śledzenie każdego szczegółu podczas szybkich spotkań w poniedziałkowy poranek nie jest marzeniem nikogo. To wyjaśnia gwałtowny wzrost popularności AI do sporządzania notatek w ostatnich latach.

Załóżmy na przykład, że w instancji zespół kierowniczy analizuje wyniki kwartalne.

Zamiast wyznaczać osobę odpowiedzialną za zapisywanie kluczowych wniosków, wykorzystują /AI do sporządzania notatek ze spotkań, aby uchwycić każdy punkt dyskusji. Inteligentne podsumowania skracają długie spotkania do przejrzystych streszczeń, a przeszukiwalne transkrypcje pomagają w ciągu kilku sekund znaleźć konkretne dyskusje.

Jedyny problem? Większość osób korzysta z zewnętrznych programów do sporządzania notatek, co oznacza więcej integracji, o które trzeba się martwić. Jednak nie w przypadku ClickUp! Program ClickUp AI Notetaker gwarantuje, że żadna ważna informacja nie zostanie utracona, przekształcając rozmowy w uporządkowane podsumowania i zadania do wykonania bez konieczności ręcznego sporządzania notatek.

Pozwól, aby ClickUp AI Notetaker zajął się szczegółami, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na rozmowie wideo

Spraw, aby komunikacja asynchroniczna przebiegała płynniej

Kiedy Teams pracują w różnych strefach czasowych lub mają napięty harmonogram, prawdziwym wyzwaniem nie jest prowadzenie rozmów.

Najtrudniejszym zadaniem jest zapewnienie, aby te rozmowy szybko dotarły do osób, które nie były obecne w pomieszczeniu. AI sprawia, że przekazywanie informacji jest łatwe, zamieniając dyskusje na żywo w możliwe do przeszukiwania i udostępniania spostrzeżenia, z których można korzystać w dowolnym momencie.

Zamiast powtarzać szczegóły lub ponownie omawiać decyzje, AI może natychmiast uchwycić to, co zostało powiedziane, podkreślić klucz wnioski i wskazać kolejne kroki. Oznacza to, że aktualizacje następują w tempie pracy, a nie w tempie kalendarza.

Dzięki ClickUp Clips wszystko to dzieje się automatycznie. Nagraj raz, a AI transkrybuje, podsumowuje, a nawet tworzy zadania, które możesz przenieść bezpośrednio do dokumentów, zadań lub czatu. Ponadto możesz przenosić Clip bezpośrednio do dokumentów i czatu ClickUp, aby dyskusje były kontekstowe.

Nagrywaj i udostępniaj nagrania ekranu swojemu zespołowi w ramach przestrzeni dzięki ClickUp Clip

*spraw, aby moja praca miała sens

To nie brak informacji spowalnia pracę Teams.

Większość z nas ma do czynienia z faktem, że jest on rozproszony wszędzie.

Notatki ze spotkań są przechowywane w jednym miejscu, aktualizacje postępów są ukryte w pulpitach, a kluczowe decyzje są zagrzebane w wątkach Slacka.

Prawdziwa zaleta /AI? Łączy ona te fragmenty, dzięki czemu uzyskujemy jasny obraz całości.

Zamiast tracić energię na poszukiwanie kontekstu, AI może wyodrębnić sygnał z całego szumu — zaznaczając element z rozmowy z zeszłego tygodnia, łącząc go z dzisiejszą aktualizacją pulpitu nawigacyjnego i łącząc dalsze działania w czacie. Nagle nic nie wydaje się odizolowane ani zagubione.

ClickUp Brain właśnie to robi. Jako kontekstowa AI łączy zadania, dokumenty, pulpity nawigacyjne i rozmowy w jeden spójny wątek, dzięki czemu praca jest nie tylko dokumentowana, ale także zrozumiała.

Dodatkowa korzyść: nadążaj za niekończącymi się wątkami czatu

Czat nigdy się nie kończy — Slack, e-mail, prywatne wiadomości — wszystko to gromadzi się szybciej, niż ktokolwiek jest w stanie przewijać. Prawdziwym problemem nie jest przegapienie wiadomości, ale utrata wątku tego, co naprawdę ma znaczenie. AI rozwiązuje ten problem, eliminując szum informacyjny i przekazując Ci sedno sprawy bez zbędnych szczegółów.

Zamiast czytać setki odpowiedzi, otrzymujesz przejrzyste podsumowanie — a w ClickUp Chat możesz pójść o krok dalej. Zamień każdą rozmowę w zadanie, zachowaj kontekst jako załącznik i pozwól Autopilot Agents sortować pytania lub wysyłać aktualizacje, podczas gdy Ty skupiasz się na samej pracy.

Nadrabianie zaległości nie będzie już przypominało odrabiania pracy domowej. Otrzymasz decyzje, prośby i kolejne kroki — bez konieczności przedzierania się przez niepotrzebne rozmowy.

Twórz zadania automatycznie z poziomu czatu ClickUp

*typowe wyzwania związane z rozmowami wideo i sposoby ich rozwiązywania przez /AI

Asynchroniczna komunikacja wideo ma swoje wyzwania — słaba jakość dźwięku, opóźnienia w połączeniach i pomijane szczegóły.

Na szczęście /AI oferuje rozwiązania tych typowych problemów, dzięki czemu wirtualne spotkania przebiegają płynniej i wydajniej.

Przyjrzyjmy się kilku typowym problemom, z którymi możesz się spotkać, oraz rozwiązaniom, które mogą Ci pomóc. ⚒️

➡️ Problemy z czystością dźwięku: Słaba jakość dźwięku spowodowana hałasem w tle lub echem może utrudniać rozmowę. Filtr redukcji szumów oparty na AI eliminuje zakłócające dźwięki, takie jak stukanie klawiatury, hałas uliczny lub szczekanie psów, zapewniając czysty i zrozumiały dźwięk głosu każdego uczestnika

➡️ Problemy związane z jakością wideo i oświetleniem: Niska rozdzielczość, nieodpowiednie oświetlenie lub nieuporządkowane tło mogą odwracać uwagę od przekazu. Narzędzia AI automatycznie dostosowują jasność, poprawiają rozdzielczość i stosują rozmycie tła lub wirtualne tła, zapewniając elegancki i profesjonalny wygląd niezależnie od otoczenia fizycznego

➡️ Niedorozumienia i nadmiar informacji: Śledzenie kluczowych punktów i decyzji podczas długich rozmów jest trudne. Narzędzia AI do transkrypcji spotkań konwertują rozdziały na tekst w czasie rzeczywistym, a funkcje podsumowujące podkreślają ważne wnioski, ułatwiając dalsze działania i przydzielanie zadań

➡️ Brak zaangażowania i spadek uwagi: Trudno jest ocenić, czy uczestnicy zdalnych spotkań są zaangażowani. Analizy AI mogą pomóc w przeprowadzeniu analizy nastrojów i poziomów interakcji

➡️ Bariery językowe: Globalne Teams często napotykają przeszkody komunikacyjne ze względu na różnorodność języków. Narzędzia tłumaczeniowe oparte na AI oferują napisy na żywo i automatyzowane tłumaczenia, dzięki czemu wszyscy rozumieją dyskusję, niezależnie od języka ojczystego

➡️ Łączność i wahania przepustowości: Niestabilne połączenia mogą mieć następujące wyniki: opóźnienia, buforowanie lub przerywanie połączeń. Algorytmy AI dynamicznie dostosowują jakość wideo w oparciu o wydajność sieci, zapewniając wszystkim uczestnikom płynne i nieprzerwane spotkanie

Wykorzystaj ClickUp, aby prowadzić właściwe rozmowy (wideo)

AI poprawia jakość większości czynności. To samo dotyczy rozmów wideo, zapewniając produktywne i zorganizowane spotkania.

Podczas gdy oprogramowanie do wideo-konferencji, takie jak Microsoft Teams i Zoom, oferuje transkrypcję, redukcję szumów i zarządzanie spotkaniami, ClickUp usprawnia wszystko w jednym miejscu dzięki zaawansowanym funkcjom.

SyncUps upraszcza planowanie i zarządzanie punktami rozmów, a Clip pozwala Teams nagrywać i udostępniać kluczowe rozmowy. ClickUp Brain idzie o krok dalej, transkrybując nagrania ze spotkań, podsumowując materiał wideo i przekształcając punkty działania w zadania, które można zrealizować.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za Free! ✅