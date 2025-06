10 najlepszych alternatyw dla Fellow.app w 2025 roku

Właśnie zakończyłeś kolejne produktywne spotkanie, ale dwa tygodnie później większość elementów do wykonania pokrywa kurz w zapomnianych notatkach.

Jeśli brzmi to znajomo, być może potrzebujesz bardziej efektywnego rozwiązania do zarządzania spotkaniami.

Chociaż aplikacja Fellow.app stanowi dobrą podstawę do tworzenia notatek ze spotkań i zarządzania nimi, różne zespoły mają unikalne potrzeby wynikające z cyklu pracy, stylu współpracy i wymagań integracyjnych.

Niektóre zespoły priorytetowo traktują transkrypcję i analizę opartą na sztucznej inteligencji, podczas gdy inne potrzebują solidnej integracji zarządzania projektami lub specjalistycznych funkcji do interakcji z klientami.

Poznaj najlepsze alternatywy dla aplikacji Fellow, które lepiej odpowiadają wymaganiom Twojego zespołu.

📌 Najlepsze alternatywy dla aplikacji Fellow. w skrócie Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Notatki ze spotkań oparte na sztucznej inteligencji, zarządzanie zadaniami, płynna integracja dokumentów, projektów, czatu i połączeń Wszystkie rozmiary zespołów Dostępny plan Free / 30-dniowa wersja próbna; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Fathom Transkrypcja spotkań i najciekawsze fragmenty dzięki sztucznej inteligencji Teams potrzebujące analizy AI Dostępne są plany bezpłatne i płatne; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Notion Konfigurowalna dokumentacja spotkań, połączone notatki, szablony Teams potrzebujące elastycznych cykli pracy Dostępne są plany bezpłatne i płatne; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Coda Dynamiczne dokumenty z głosowaniem i śledzeniem postępów Wspólne podejmowanie decyzji Dostępne są plany Free / Paid; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Fireflies. ai Automatyczna transkrypcja, transkrypcje z funkcją wyszukiwania Teams skupiające się na dokładnej transkrypcji Dostępne są plany bezpłatne i płatne; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Otter AI Transkrypcje w czasie rzeczywistym, rozróżnianie mówców, możliwość wyszukiwania Transkrypcja i notatki w czasie rzeczywistym Dostępne są plany bezpłatne i płatne; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Notta Wielojęzyczność, wysoka dokładność, przetwarzanie wsadowe Globalne zespoły potrzebujące dokładnych transkrypcji Dostępne są plany bezpłatne i płatne; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw SpinachAI Zgłoszenia z możliwością podjęcia działań, integracja z Slackiem, Jira Elastyczne spotkania, współpraca zespołowa Dostępne są plany bezpłatne i płatne; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Zakres Asynchroniczne aktualizacje, nastrój/trendy w zespole Zespoły zdalne, meldunki Dostępne są plany bezpłatne i płatne; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Avoma Analiza sprzedaży, informacje o transakcjach, integracja platform Zespoły sprzedaży Dostępne są plany bezpłatne i płatne; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla aplikacji Fellow.app?

Narzędzia do sporządzania notatek ze spotkań powinny rozwiązywać problemy, a nie stwarzać nowe. Chociaż aplikacja Fellow. oferuje funkcje oprogramowania do zarządzania spotkaniami, zespoły często poszukują alternatywnych rozwiązań z kilku powodów:

Ograniczone zarządzanie zadaniami : Aplikacja Fellow oferuje podstawowe elementy działań, ale alternatywne rozwiązania często zapewniają głębszą integrację projektów, śledzenie zależności i bardziej zaawansowaną automatyzację cyklu pracy, co skutkuje mniejszą liczbą spotkań

Podstawowe funkcje AI: Aplikacja Fellow.app zawiera niektóre funkcje AI, ale konkurencja zazwyczaj oferuje wyższą dokładność transkrypcji, automatyczne wykrywanie elementów do działania oraz bardziej wnikliwe podsumowania generowane przez AI

Sztywna struktura cenowa: Ceny aplikacji Fellow.app mogą stać się kosztowne wraz z rozwojem zespołów, podczas gdy alternatywne rozwiązania często oferują bardziej elastyczne modele, które można skalować w rozsądny sposób bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z rozbudową

Niewystarczające możliwości dostosowywania: Szablony i cykle pracy aplikacji Fellow.app są dla wielu zespołów zbyt sztywne, podczas gdy alternatywne rozwiązania oferują bardziej elastyczne struktury, które można dostosować do unikalnych procesów spotkań

Ograniczona współpraca zdalna: Aplikacja Fellow.app zapewnia wsparcie dla pracy zdalnej, ale alternatywne rozwiązania często oferują lepsze możliwości pracy asynchronicznej, tworzenia wspólnych harmonogramów i śledzenia odpowiedzialności

Ograniczona integracja: Aplikacja Fellow.app łączy się z popularnymi narzędziami, ale alternatywne rozwiązania często zapewniają głębszą integrację z ekosystemami, takimi jak Microsoft Teams lub Google Workspace, usprawniając współpracę między platformami

Podstawowe analizy: Fellow.app oferuje ograniczony wgląd, podczas gdy alternatywne rozwiązania zazwyczaj zapewniają bardziej kompleksowe wskaźniki dotyczące efektywności spotkań, wzorców uczestnictwa i realizacji zadań

👀 Czy wiesz, że? Według badania przeprowadzonego przez Microsoft, ludzie wskazują "nieefektywne spotkania" jako czynnik numer jeden zakłócający wydajność, a tuż za nimi, na trzecim miejscu, znajduje się zbyt duża liczba spotkań.

10 najlepszych alternatyw dla aplikacji Fellow

Współczesne miejsce pracy uległo radykalnej transformacji, jeśli chodzi o spotkania. Kadra kierownicza spędza obecnie prawie 57% czasu na spotkaniach, wysyłaniu e-maili i czatowaniu. Tak duża ilość czasu poświęcana na spotkania sprawia, że zarządzanie nimi jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Poznaj najlepsze alternatywy dla aplikacji Fellow.app i kluczowe funkcje, które lepiej odpowiadają konkretnym wymaganiom Twojego zespołu:

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do spotkań, zarządzania zadaniami i współpracy oparte na sztucznej inteligencji)

Zarządzaj spotkaniami lepiej, przypisując komentarze wymagające działania i tworząc zadania obowiązkowe do wykonania dzięki ClickUp Meetings

Różnica między produktywnymi spotkaniami a zakończoną pracą często sprowadza się do jednego: braku połączenia między narzędziami. Realizacja zadań staje się wyzwaniem, gdy notatki ze spotkań dotyczących projektu znajdują się w jednym miejscu, zadania w innym, a projekty w jeszcze innym.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do spotkań, ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, tworzy płynne połączenie między spotkaniami a rzeczywistym wykonywaniem pracy.

📮ClickUp Insight: Nisko wydajne zespoły są 4 razy bardziej narażone na konieczność korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A może warto skorzystać z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w ramach jednej platformy, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Chcesz pracować mądrzej? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Dzięki ClickUp Meetings zespoły mogą dokumentować dyskusje, udostępniać notatki, zarządzać harmonogramami i przypisywać elementy do wykonania z poziomu jednego interfejsu.

Dodatkowo, wewnętrzny asystent AI platformy, ClickUp Brain, zapewnia wydajność dzięki ClickUp AI Notetaker. To narzędzie transkrybuje spotkania, generuje kompleksowe podsumowania, identyfikuje kluczowe punkty dyskusji i pomaga przekształcić rozmowy w listy zadań.

Poproś ClickUp AI Notetaker o automatyczne publikowanie podsumowań i elementów do działania na kanałach czatu

Dzięki AI Notetaker zespoły mogą rejestrować treść spotkań bez ręcznego sporządzania notatek, co pozwala wszystkim uczestnikom w pełni uczestniczyć w dyskusjach. Funkcja ta współpracuje z popularnymi platformami wideokonferencyjnymi, pomagając dokumentować spotkania i zachowywać ważne informacje.

Po zakończeniu spotkania AI Notetaker analizuje treść dyskusji, aby wyróżnić ważne decyzje i punkty działania. W rezultacie zespoły mogą rejestrować decyzje, zachować odpowiedzialność i śledzić postępy w czasie. Zapewnia to również, że żadne krytyczne szczegóły nie zostaną pominięte, sprzyjając płynnej współpracy.

Teams mogą również dokumentować opinie klientów, tworzyć zadania, śledzić punkty dyskusji i przechowywać szczegółową historię interakcji w ramach zadań ClickUp. Tworzy to przeszukiwalną bazę wiedzy o preferencjach klientów i ewolucji projektu.

Śledź postępy i zapewnij wszystkim dostęp do tych samych informacji dzięki niestandardowym statusom w zadaniach ClickUp

Szablon protokołu spotkania ClickUp oferuje uporządkowane podejście do dokumentowania i organizowania spotkań. Ten niestandardowy szablon upraszcza organizowanie uczestników, porządków obrad i działań, jednocześnie śledząc i podkreślając kluczowe punkty dla interesariuszy oraz bez wysiłku przypisując zadania członkom zespołu.

Pobierz szablon Free Podsumuj ważne spotkania dzięki szablonowi protokołu spotkania ClickUp

Ten szablon pomaga zespołom lepiej zarządzać spotkaniami poprzez śledzenie elementów wymagających działania i bezpośrednie przypisywanie obowiązków. Możesz łączyć powiązane dokumenty i zasoby, aby ułatwić dostęp do nich, a także efektywnie monitorować wyniki spotkań i zadania do wykonania.

Dla zespołów poszukujących dodatkowej struktury ClickUp oferuje specjalistyczne szablony, takie jak szablon notatek ze spotkań ClickUp do szczegółowej dokumentacji oraz szablon spotkań zespołu ClickUp do regularnych synchronizacji zespołu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledź elementy działań spotkania bezpośrednio na osi czasu projektu

Wizualizuj pomysły, twórz schematy blokowe i przeprowadzaj burze mózgów w czasie rzeczywistym dzięki tablicom ClickUp

Dostosuj cykle pracy spotkań dzięki automatyzacji bez kodowania

Twórz notatki, edytuj je i przekształcaj w zadania dzięki Notatnikowi ClickUp

Konwertuj notatki na dokumenty i łącz je bezpośrednio z cyklami pracy i zadaniami za pomocą ClickUp Docs

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy zgłaszali trudności w nauce obsługi ze względu na rozbudowane funkcje

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy

Co dwa tygodnie odbywam spotkania z przełożoną i używamy ClickUp do tworzenia porządku obrad. Czuję się bardziej na bieżąco, ponieważ wszystkie moje wydarzenia i prośby o prezentacje są tutaj zapisane wraz z aktualnym wskaźnikiem statusu, który może sprawdzić.

2. Fathom (najlepszy do analizy spotkań i zaangażowania opartego na AI)

za pośrednictwem Fathom

Podczas większości spotkań ktoś musi zrównoważyć aktywny udział w dyskusji z robieniem notatek. Rozdzielenie uwagi często oznacza pominięcie kluczowych szczegółów lub ograniczenie zaangażowania w dyskusję.

Fathom usuwa ten ciężar, działając jako inteligentny uczestnik spotkania, który automatycznie rejestruje i organizuje wszystko. Jego sztuczna inteligencja wykracza poza podstawowe narzędzia transkrypcji, skupiając się na kontekście i niuansach, podczas gdy Ty skupiasz się na rozmowie.

Poznaj najlepsze funkcje

Twórz notatki ze spotkań z dowolnej części rozmowy dzięki funkcji Magic Wand

Generuj natychmiastowe podsumowania kluczowych momentów spotkań

Przeszukuj transkrypcje spotkań przy użyciu języka naturalnego

Udostępniaj notatki i fragmenty spotkań z oznaczeniem czasu jednym kliknięciem

Poznaj ograniczenia

Ograniczone opcje integracji w porównaniu z konkurencją

Zrozum ceny

Podstawowe : Free

Premium : 19 USD/miesiąc za użytkownika

Wersja dla zespołów: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Team Edition Pro: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 4500 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o Fathom prawdziwi użytkownicy

Fathom jest jednym z najważniejszych narzędzi w mojej codziennej pracy, o którym nie wiedziałem, że jest mi potrzebny. Został zainstalowany około miesiąc temu przez mojego pracodawcę i od tego czasu używam go codziennie. Produkt ten pozwolił mi zaoszczędzić ogromną ilość czasu, pomagając mi tworzyć lepsze notatki i udostępniać je moim klientom.

3. Notion (najlepszy do dostosowywania dokumentacji spotkań)

za pośrednictwem Notion

Protokoły ze spotkań są często odizolowanymi dokumentami, niezwiązanymi z powiązanymi projektami i dyskusjami. Ta fragmentacja utrudnia budowanie na podstawie poprzednich decyzji lub utrzymanie kontekstu.

Notion przekształca dokumentację spotkań w połączony system wiedzy. Platforma umożliwia zespołom tworzenie niestandardowych przestrzeni spotkań, w których każda notatka jest dynamicznie powiązana z projektami, zadaniami i zasobami zespołu.

Najlepsze funkcje Notion

Twórz zagnieżdżone notatki ze spotkań z dwukierunkowymi linkami

Widok notatek ze spotkań w formie tradycyjnych dokumentów dzięki podejściu opartemu na bazie danych

Filtruj i sortuj notatki ze spotkań według dowolnego parametru

Projektuj szablony spotkań wielokrotnego użytku z automatycznymi właściwościami

Ograniczenia Notion

Wymaga wstępnego czasu na ustawienia w celu stworzenia optymalnego systemu spotkań

Ceny Notion

Free

Plus : 12 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : Niestandardowe ceny

Notion AI: Dodaj do swojego obszaru roboczego za 10 USD miesięcznie od użytkownika

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

4. Coda (najlepsze rozwiązanie do dynamicznych dokumentów spotkań i podejmowania decyzji)

za pośrednictwem Coda

Decyzje grupowe często utkną w martwym punkcie, gdy zbierane są opinie wielu interesariuszy, a jednocześnie wszyscy muszą być zgodni co do wyniku. Tradycyjne notatki ze spotkań nie odzwierciedlają skutecznie tego dynamicznego procesu ani nie pozwalają na właściwe zebranie opinii.

Coda traktuje spotkania zespołów jako interaktywne obszary robocze, w których decyzje ewoluują w naturalny sposób. Przekształca statyczne, wspólne agendy spotkań i notatki w żywe środowiska decyzyjne, łącząc dokumenty do współpracy z dynamicznymi elementami, takimi jak narzędzia do głosowania i narzędzia do śledzenia postępów.

Najlepsze funkcje Coda

Twórz interaktywne struktury decyzyjne w dokumentach

Zaprojektuj automatyczne narzędzia do śledzenia postępów w realizacji celów spotkań

Korzystaj z edycji w czasie rzeczywistym, wzmianek i etykiet innych użytkowników oraz przypisuj zadania członkom zespołu

Ograniczenia Coda

Bardziej stroma krzywa uczenia się w przypadku zaawansowanych funkcji

Ceny Coda

Free

Pro : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Team : 36 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Coda

G2 : 4,7/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

5. Fireflies. ai (Najlepsze rozwiązanie do automatycznej transkrypcji spotkań)

za pośrednictwem Fireflies.ai

Dyskusje techniczne i globalne spotkania zespołów często zawierają kluczowe punkty i cenne spostrzeżenia, które giną w tłumaczeniu z powodu złożonej terminologii lub zróżnicowanego stylu wypowiedzi.

Fireflies.ai specjalizuje się w rozumieniu i organizowaniu rozmów w różnych kontekstach. Jego silnik AI, nazywany "Fred", doskonale radzi sobie z rejestrowaniem dyskusji technicznych, żargonu branżowego oraz rozmów prowadzonych z różnymi akcentami i w różnych stylach.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Przeszukuj transkrypcje spotkań za pomocą zapytań w języku naturalnym

Organizuj spotkania według niestandardowych tematów i kanałów

Generuj automatyczne podsumowania spotkań z kluczowymi informacjami

Ograniczenia Fireflies.ai

Funkcje tłumaczenia wymagają poprawy w przypadku niektórych języków

Ceny Fireflies. ai

Free : Podstawowa transkrypcja

Pro : 18 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Fireflies. ai oceny i recenzje

G2 : 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Fireflies. ai

To jak posiadanie wirtualnego asystenta, nie mogę tego wystarczająco polecić, łatwe w użyciu i łatwe do rozpoczęcia.

6. Otter AI (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji spotkań w czasie rzeczywistym i tworzenia notatek)

za pośrednictwem Otter AI

Sporządzanie szczegółowych notatek ze spotkań podczas aktywnego udziału w dyskusjach powoduje ciągłe napięcie. Takie rozdzielenie uwagi często skutkuje niekompletnymi notatkami lub zmniejszonym zaangażowaniem.

Otter AI rozwiązuje ten konflikt, zapewniając zaawansowane funkcje transkrypcji i organizacji w czasie rzeczywistym. Zaawansowana sztuczna inteligencja platformy potrafi automatycznie rozróżniać wielu mówców, nawet w przypadku nakładających się rozmów, i tworzyć bogate, przeszukiwalne transkrypcje z etykietami mówców.

Najlepsze funkcje Otter AI

Generuj uporządkowane podsumowania podkreślające kluczowe tematy, decyzje i elementy wymagające działania dzięki funkcji automatycznego tworzenia konspektu

Twórz notatki na żywo podczas spotkań, korzystając z funkcji notatek na żywo

Uzyskaj dostęp do automatycznej analizy spotkań i wniosków

Dodawaj obrazy i zrzuty ekranu do transkrypcji

Ograniczenia Otter AI

Ma ograniczone funkcje zarządzania projektami

Ceny Otter AI

Podstawowe : Free

Pro : 16,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Otter AI

G2 : 4,3/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

7. Notta (najlepsza pod względem dokładności transkrypcji AI i wsparcia wielojęzycznego)

za pośrednictwem Notta

Tradycyjne usługi transkrypcji często borykają się z problemami związanymi ze specjalistycznym słownictwem, wieloma mówcami i językami innymi niż angielski, co utrudnia globalnym zespołom dokładne dokumentowanie spotkań.

Notta przełamuje te bariery dzięki zaawansowanemu silnikowi transkrypcji AI, który doskonale radzi sobie z żargonem technicznym, wieloma mówcami i obsługuje ponad 104 języki. Platforma oferuje funkcje transkrypcji w czasie rzeczywistym, które pozwalają zespołom śledzić tekst pisany w miarę postępu spotkania.

Najlepsze funkcje Notta

Osiągnij dokładność transkrypcji nawet w hałaśliwym otoczeniu

Automatyczna identyfikacja mówcy dzięki niestandardowemu rozpoznawaniu głosu

Konwertuj pliki audio/wideo na tekst za pomocą przetwarzania wsadowego

Zaplanuj automatyczne nagrywanie powtarzających się spotkań

Organizuj transkrypcje za pomocą niestandardowych etykiet i folderów

Brak ograniczeń

Ograniczona integracja z zarządzaniem projektami w porównaniu z innymi narzędziami z listy

Ceny Notta

Free

Pro : 13,49 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 27,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notta

G2 : 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Notta prawdziwi użytkownicy

Przeciągnij i upuść link do wideo lub plik, aby w ciągu kilku sekund uzyskać kompletne podsumowanie wideo. Podoba mi się również to, że mogę przeciągnąć jednocześnie wiele plików (10–20). Następnie konwertuję je do formatu podsumowania YouTube. Używam tej aplikacji do filmów z kursów i jest ona dla mnie niezbędna!

8. SpinachAI (najlepsze rozwiązanie zwiększające wydajność spotkań dzięki AI)

za pośrednictwem SpinachAI

Oprogramowanie do spotkań online SpinachAI koncentruje się na zwinnych spotkaniach, takich jak codzienne spotkania standup, cotygodniowe synchronizacje i sesje badań użytkowników.

Platforma transkrybuje rozmowy, identyfikuje elementy wymagające działania i sugeruje utworzenie zgłoszenia w narzędziach do zarządzania projektami. Obsługuje ponad 100 języków, umożliwiając globalną współpracę zespołów.

Najlepsze funkcje SpinachAI

Automatycznie przekształcaj punkty dyskusji w zadania do wykonania

Przeglądaj i dostosowuj podsumowania spotkań przed dystrybucją

Zintegruj z istniejącymi narzędziami, takimi jak Slack, Jira i aplikacje kalendarza

Limity SpinachAI

Najlepiej sprawdza się w przypadku ustrukturyzowanych formatów spotkań

Ceny SpinachAI

Free

Pro : 2,90 USD/godz

Business : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SpinachAI

G2 : 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych ocen

Co mówią o SpinachAI prawdziwi użytkownicy

Hypercontext jest bardzo łatwy w użyciu i angażujący dla obu stron interakcji 1:1. Używam go do wszystkich spotkań 1:1. Integracja z Kalendarzem Google jest bardzo przydatna.

9. Zakres (najlepsze rozwiązanie do asynchronicznych spotkań zespołu)

za pośrednictwem Zakres

Zespoły pracujące zdalnie potrzebują regularnej komunikacji i lepszych spotkań, ale ciągłe spotkania mogą zakłócać koncentrację i wydajność. Znalezienie odpowiedniej równowagi ma kluczowe znaczenie.

Range rewolucjonizuje komunikację w zespole, koncentrując się na asynchronicznych meldunkach i aktualizacjach statusu, aby zapewnić mniej spotkań. Jego unikalne podejście łączy oprogramowanie do zarządzania spotkaniami ze śledzeniem nastrojów zespołu i monitorowaniem celów.

Zakres najlepszych funkcji

Śledź morale zespołu i trendy zaangażowania w czasie

Połącz aktualizacje z celami organizacyjnymi

Generuj raporty dotyczące kondycji zespołu i analizy

Ograniczenia zakresu

Mniej odpowiednie do zarządzania formalnymi spotkaniami

Zakres cen

Free

Standard : 8 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Zakres ocen i recenzji

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

10. Avoma (najlepsze rozwiązanie do analizy spotkań sprzedażowych)

za pośrednictwem Avoma

Avoma wyróżnia się jako jedna z preferowanych alternatyw dla aplikacji Fellow. dzięki możliwościom analizy spotkań sprzedażowych opartym na sztucznej inteligencji.

Platforma rejestruje i analizuje interakcje z klientami, zapewnia wgląd w rozmowy sprzedażowe i automatycznie identyfikuje możliwości szkoleniowe.

Najlepsze funkcje Avoma

Generuj automatyczne analizy transakcji na podstawie transkrypcji spotkań

Śledź zgodność metodologii sprzedaży podczas rozmów z klientami

Zintegruj z platformami takimi jak Salesforce, HubSpot, Zoom i Microsoft Teams

Ograniczenia Avoma

Skupia się głównie na zastosowaniach sprzedażowych

Ceny Avoma

Podstawowe : Free

AI Meeting Assistant : 29 USD/miesiąc na użytkownika

Conversation Intelligence : 69 USD/miesiąc za użytkownika

Revenue Intelligence: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Avoma

G2 : 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: zbyt mało ocen

Spełnij nowe standardy zarządzania spotkaniami dzięki ClickUp

Odpowiednie narzędzie do spotkań to coś więcej niż tylko rejestrowanie rozmów — zmienia ono sposób współpracy i działania zespołów.

Chociaż aplikacja Fellow. oferuje przyzwoite funkcje zarządzania spotkaniami i współpracy, alternatywne aplikacje Fellow. zapewniają unikalne możliwości, które lepiej pasują do list rzeczy do zrobienia Twojego zespołu.

ClickUp wyróżnia się jako kompleksowe rozwiązanie łączące oprogramowanie do zarządzania spotkaniami oparte na sztucznej inteligencji z solidnymi funkcjami zarządzania projektami, konfigurowalnymi agendami spotkań i szablonami agend. To sprawia, że jest to doskonały wybór dla zespołów, które chcą usprawnić cały cykl życia spotkań.

Chcesz zmienić cały proces spotkań? Zarejestruj się w ClickUp i odkryj, jak spotkania oparte na sztucznej inteligencji mogą zrewolucjonizować współpracę w Twoim zespole.