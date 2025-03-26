10 najlepszych alternatyw Granola AI do sprawdzenia w 2025 roku

Granola AI to oparty na sztucznej inteligencji notatnik zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności spotkań poprzez łączenie notatek wpisywanych przez użytkownika z transkrypcjami generowanymi przez AI. Tworzy dostosowane podsumowania, zapewnia kontekst i koncentruje się na prywatności, unikając inwazyjnych botów.

Pomimo swoich mocnych stron, Granola AI ma pewne limity. Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z rozpoznawaniem głośników, brakiem możliwości nagrywania wideo i ograniczonym wsparciem dla platform (obecnie tylko Mac). Inni uważają, że krzywa uczenia się nowych funkcji jest stroma, a brak aplikacji mobilnych ogranicza korzystanie z niej w podróży.

Jeśli również borykasz się z podobnymi problemami i chcesz przejść z Granoli, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. W tym przewodniku omówimy 10 najlepszych alternatyw dla Granola AI, aby zwiększyć wydajność spotkań.

Czego należy szukać w alternatywach dla Granola AI?

Szukając alternatyw dla Granola AI, ważne jest, aby skupić się na funkcjach, które naprawdę zwiększają wydajność i pasują do Twojego cyklu pracy. Oto, o czym należy pamiętać w przypadku aplikacji do robienia notatek:

Łatwość obsługi: Poszukaj aplikacji, która od samego początku jest intuicyjna. Przejrzysty interfejs i prosta nawigacja do przechwytywania notatek mogą mieć ogromne znaczenie

Niezawodna synchronizacja między urządzeniami: Twoje notatki powinny być dostępne wszędzie - na telefonie, laptopie lub tablecie. Upewnij się, że aplikacja synchronizuje się płynnie bez utraty danych lub powodowania opóźnień

Sprawne wyszukiwanie i organizacja: Dobra aplikacja do robienia notatek AI powinna pomóc ci szybko znaleźć notatki. Szukaj inteligentnych etykiet, zaawansowanego wyszukiwania z filtrami i systemów folderów, które utrzymują wszystko w porządku

Prywatność i bezpieczeństwo: Wybierz aplikację z silnym szyfrowaniem i wyczyszczoną polityką prywatności, aby Twoje dane były bezpieczne

opcje niestandardowe: Każdy pracuje inaczej i korzysta z innych narzędzi do współpracy i komunikacji. Najlepsza alternatywa dla Granola AI powinna umożliwiać personalizację szablonów lub cykli pracy w celu dopasowania ich do osobistych wymagań

10 najlepszych alternatyw dla Granola AI

Nie ma potrzeby iść na kompromis z limitami Granola AI Notetaker; oto kilka alternatyw Granola AI:

1. ClickUp (najlepszy do notatek i spotkań typu "wszystko w jednym")

Uzyskaj transkrypcje z możliwością wyszukiwania dzięki zestawowi ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain

Żonglujesz różnymi aplikacjami do spotkań, notatek i zadań? Wynika z tego nieefektywność, utrata wydajności i rozproszenie informacji.

ClickUp, aplikacja wszystko do pracy, łączy w sobie notatki, zarządzanie zadaniami i współpracę zespołową - a wszystko to zasilane przez AI.

Notatnik AI firmy ClickUp

ClickUp AI Notetaker działa jak osobisty asystent spotkań oparty na sztucznej inteligencji, który z łatwością przechwytuje, podsumowuje i organizuje dyskusje. Rejestruje protokoły ze spotkań , wyodrębnia kluczowe spostrzeżenia i tworzy listy rzeczy do zrobienia.

Najlepsze jest to, że płynnie integruje się z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, dzięki czemu jest najlepszym towarzyszem spotkań.

Automatyzacja generowania transkrypcji, podsumowań i elementów działań dzięki ClickUp AI Notetaker

ClickUp Docs

Co więcej? Otrzymujesz pełne nagranie spotkania i transkrypcję, dzięki czemu możesz w każdej chwili wrócić do rozmowy, aby uzyskać szczegółowy kontekst! Wszystkie nagrania i notatki są starannie przechowywane w prywatnym ClickUp Docs, gdzie można je oznaczać, formatować i udostępniać w razie potrzeby.

Dzięki ClickUp Docs możesz:

Formatowanie notatek dla lepszej czytelności

Użyj dwukierunkowego połączenia, aby połączyć notatki z zadaniami

Współpraca z zespołem w czasie rzeczywistym

Zarządzaj nagraniami ze spotkań, notatkami i podsumowaniami w ClickUp Docs

ClickUp Brain

Połącz to z ClickUp Brain, asystentem AI, który przenosi robienie notatek na inny poziom. Potrafi on podsumowywać długie transkrypcje spotkań w zwięzłe punkty działania, generować zadania i podzadania z notatek ze spotkań, przeformatowywać notatki w celu uzyskania lepszej struktury i przejrzystości, a nawet tłumaczyć notatki ze spotkań.

Podsumowuj i udoskonalaj swoje notatki oraz utrzymuj wszystko w uporządkowanej formie dzięki ClickUp Brain

Te zaawansowane funkcje w połączeniu ze współpracą AI przekształcają notatki ze spotkań w przydatne informacje, które zwiększają wydajność.

Szablony spotkań

Robienie notatek to jedno - skuteczne ich konstruowanie to drugie. ClickUp oferuje szeroki zakres szablonów, w tym ClickUp Meeting Notes Template, które pomagają zarządzać agendami spotkań, rejestrować protokoły ze spotkań i dokumentować działania następcze.

Pobierz szablon Free Utrzymuj porządek w agendach, kluczowych wnioskach i działaniach następczych dzięki szablonowi notatek ze spotkań ClickUp

Dzięki ClickUp Twoje spotkania, notatki i przemyślenia są zawsze uporządkowane i dostępne, co ułatwia przekształcanie pomysłów w działania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj spotkania, ustawiaj agendy, rób notatki i przypisuj elementy działań - wszystko za pomocą ClickUp Meetings . Koniec z przełączaniem się między aplikacjami w celu śledzenia tego, co zostało omówione i co należy zrobić

Czatuj, omawiaj zadania, udostępniaj aktualizacje i współpracuj w czasie rzeczywistym bez utraty śledzenia ważnych szczegółów. W przeciwieństwie do rozproszonych wiadomości w innych aplikacjach, ClickUp Chat utrzymuje wszystko powiązane z Twoimi projektami

Zamień dyskusje na spotkaniach w rzeczywiste zadania z terminami, osobami przypisanymi i priorytetami. Dzięki zadaniom ClickUp każdy element działania jest śledzony, więc nic nie zostanie zapomniane

Notuj ważne myśli, przypomnienia i zadania bez przerywania cyklu pracy dzięki notatnikowi ClickUp

Limity ClickUp

Ma stromą krzywą uczenia się ze względu na szeroki zakres funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/użytkownika

ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu już za $6/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

To fenomenalne, jak wiele czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od czasu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam nieco ponad godzinę. Teams mają teraz więcej czasu, aby skupić się na ważniejszych priorytetach marketingowych.

To fenomenalne, jak wiele czasu zaoszczędziliśmy na spotkaniach od czasu przejścia na ClickUp. To, co wcześniej zajmowało nam trzy godziny tygodniowo na planowanie wydarzeń i aktualizacje, teraz zajmuje nam nieco ponad godzinę. Teams mają teraz więcej czasu, aby skupić się na ważniejszych priorytetach marketingowych.

2. Fireflies. ai (najlepsze do bezpiecznej transkrypcji spotkań)

via Fireflies *

Fireflies. ai to popularny asystent spotkań oparty na AI, który pozwala transkrybować, podsumowywać i analizować rozmowy z dużą precyzją. Przechwytuje spotkania na platformach takich jak Zoom, Google Meet i MS Teams, przekształcając dyskusje w uporządkowaną bazę wiedzy z możliwością wyszukiwania.

Co więcej? Otrzymujesz asystenta opartego na ChatGPT, który na żądanie generuje kolejne e-maile, zadania i podsumowania, zwiększając wydajność po spotkaniu. Fireflies spełnia również standardy bezpieczeństwa enterprise z szyfrowaniem end-to-end, certyfikatem SOC 2 Type 2 i zgodnością z HIPAA/GDPR, zapewniając bezpieczną obsługę danych. Co więcej, dzięki integracji z ponad 50 aplikacjami biznesowymi można zautomatyzować cykl pracy podczas spotkań bez wysiłku manualnego.

Fireflies. ai najlepsze funkcje

Lokalizacja określonych momentów w spotkaniach dzięki funkcji wyszukiwania, która skanuje transkrypcje i audio w całej bibliotece

Dodaj terminy branżowe do słownika AI, aby uzyskać dokładniejsze transkrypcje i podsumowania

Przesyłaj notatki ze spotkań, elementy działań i podsumowania bezpośrednio do systemów CRM, takich jak Salesforce, ograniczając ręczne wprowadzanie danych

Transkrypcja spotkań w ponad 100 językach z ponad 95% dokładnością transkrypcji

Ograniczenia Fireflies. ai

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że brakuje szczegółowych spostrzeżeń AI z wielu spotkań, co utrudnia kompleksową analizę

Free Plan ma ograniczone funkcje, brak nagrywania wideo i przechowywania, a niektórzy użytkownicy uważają, że boty dołączające do spotkań są irytujące

Ceny Fireflies. ai

Free

Pro: $18/miesiąc

Business: 29 USD/miesiąc

Enterprise: 39 USD/miesiąc

Fireflies. ai oceny i recenzje

G2: 4. 8/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fireflies. ai?

Bardzo podoba mi się to, że Freeflies pozwala mi być aktywnym słuchaczem i uczestnikiem spotkań, które nagrywa i transkrybuje. Nie jestem już przywiązany do długopisu i notatnika. Podoba mi się również to, że jeśli przegapię spotkanie, mogę przeczytać podsumowanie i transkrypcję, aby ustalić, co naprawdę się wydarzyło. Wdrożenie i integracja z naszymi spotkaniami były bezproblemowe i wszyscy w naszym biurze korzystają z niego wiele razy w tygodniu. '

Bardzo podoba mi się to, że Freeflies pozwala mi być aktywnym słuchaczem i uczestnikiem spotkań, które nagrywa i transkrybuje. Nie jestem już przywiązany do długopisu i notatnika. Podoba mi się również to, że jeśli przegapię spotkanie, mogę przeczytać podsumowanie i transkrypcję, aby ustalić, co naprawdę się wydarzyło. Wdrożenie i integracja z naszymi spotkaniami były bezproblemowe i wszyscy w naszym biurze korzystają z niego wiele razy w tygodniu. '

Wskazówka dla profesjonalistów: Ustaw niestandardowe słowa kluczowe i wyzwalacze w notatniku AI, aby oznaczyć krytyczne punkty. Na przykład, jeśli często śledzisz terminy, skonfiguruj AI tak, aby podświetlała frazy takie jak "termin do", "termin" lub "termin przesłania". '

3. Fathom (najlepsze do automatyzacji spotkań i integracji z CRM)

via Fathom

Fathom rejestruje i transkrybuje wszystkie spotkania i rozmowy w jednym miejscu. Umożliwia to zespołom sprzedażowym analizowanie rozmów i identyfikowanie najlepszych komunikatów sprzedażowych lub ustalanie, którzy członkowie zespołu potrzebują więcej szkoleń.

Możesz zintegrować je bezpośrednio z CRM i platformami dokumentacyjnymi, takimi jak Dokumenty Google, Notion i Asana, aby zapewnić nieprzerwaną automatyzację cyklu pracy. Ponadto, dzięki funkcjom takim jak transkrypcja na żywo, wsparcie dla wielu języków i natychmiastowe pobieranie spotkań, Fathom eliminuje potrzebę ręcznego sporządzania notatek, dzięki czemu analiza po spotkaniu jest szybsza i bardziej precyzyjna.

Najlepsze funkcje Fathom

Natychmiastowy dostęp do dokładnych i ustrukturyzowanych transkrypcji podczas rozmów

Identyfikuj i kategoryzuj kluczowe wnioski, decyzje i zadania, zmniejszając potrzebę ręcznych działań następczych

Łatwe udostępnianie podsumowania rozmowy od działu sprzedaży do zespołu ds. powodzenia klienta

Ograniczenia Fathom

Generowane podsumowania spotkań są czasami niedokładne lub niekompletne, co prowadzi do potencjalnych nieporozumień

Fathom jest dostępny tylko z Zoomem

Ceny Fathom

Standard: $29/miesiąc

Pro: 39 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Fathom:

G2: 5/5 (4500+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fathom?

Elementy działań po spotkaniu są na wagę złota. Funkcja "Zapytaj Fathom" jest również niesamowita. Zadawanie pytań takich jak "Jakie były trzy główne powody, dla których Michael nie chciałby iść naprzód z moim rozwiązaniem" jest fantastyczne.

Elementy działań po spotkaniu są na wagę złota. Funkcja "Zapytaj Fathom" jest również niesamowita. Zadawanie pytań takich jak "Jakie były trzy główne powody, dla których Michael nie chciałby iść naprzód z moim rozwiązaniem" jest fantastyczne.

🧠 Czy wiesz, że? Rynek notatek AI gwałtownie rośnie! W 2023 r. jego wartość wynosiła 450 mln USD, a do 2033 r. jego wartość ma wzrosnąć do 2,3 mld USD, przy imponującej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 18,7%. 7% rocznej stopy wzrostu.

4. Otter. ai (najlepsze do transkrypcji w czasie rzeczywistym i analizy wielu spotkań)

Otter. ai, potężna platforma transkrypcji oparta na AI, konwertuje mowę na tekst w czasie rzeczywistym. Przetwarza dźwięk z wirtualnych spotkań, stosuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do struktury transkrypcji i umożliwia współpracę na żywo z wyróżnieniami, komentarzami i znacznikami czasu.

Możesz zintegrować Otter. ai z kalendarzami, zautomatyzować podsumowania spotkań i zapytać o wcześniejsze transkrypcje za pomocą chatbota AI. Dzięki wsparciu analizy wielu spotkań, niestandardowego słownictwa i jednoczesnych nagrań, Otter. ai stanowi potężne narzędzie dla zespołów obsługujących złożone dane wejściowe użytkowników.

Otter. ai najlepsze funkcje

Natychmiastowe przechwytywanie zawartości mówionej dzięki silnikowi transkrypcji na żywo Otter. ai

Wyciągaj wnioski z kilku spotkań jednocześnie. Przeszukuj transkrypcje za pomocą zapytań opartych na AI, aby zidentyfikować kluczowe wzorce i dyskusje

Naucz Otter. ai rozpoznawać żargon specyficzny dla danej domeny, akronimy i terminologię firmową

Zapytaj chatbota AI Otter o natychmiastowe podsumowania, decyzje lub elementy działań z poprzednich spotkań

Ograniczenia Otter. ai

Wymaga co najmniej 10 licencji na integrację z CRM, przez co jest mniej odpowiednia dla mniejszych zespołów

Przechwytuje tylko dźwięk, a nagrywanie wideo jest dostępne tylko w planie Enterprise

Obsługuje transkrypcję w czasie rzeczywistym głównie w języku angielskim, z ograniczonym wsparciem dla innych języków

Ceny Otter. ai

Free

Pro: $16. 99/miesiąc

Business: 30 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Otter. ai

G2 : 4. 3/5 (290 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (90+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter. ai?

Moją ulubioną rzeczą w Otter jest to, że mogę poświęcić pełną uwagę osobom, z którymi mam połączenie, bez konieczności ciągłego robienia notatek. Rozmowy mogą stać się bardziej swobodne, mogę zadawać więcej pytań i dowiedzieć się o wiele więcej informacji, ponieważ wiem, że Otter zrobi notatki i nagra transkrypcję audio.

Moją ulubioną rzeczą w Otter jest to, że mogę poświęcić pełną uwagę osobom, z którymi mam połączenie, bez konieczności ciągłego robienia notatek. Rozmowy mogą stać się bardziej swobodne, mogę zadawać więcej pytań i dowiedzieć się o wiele więcej informacji, ponieważ wiem, że Otter zrobi notatki i nagra transkrypcję audio.

5. MeetGeek. ai (najlepsze do wyodrębniania elementów działań z notatek ze spotkań)

via MeetGeek

MeetGeek. ai autonomicznie dołącza do zaplanowanych spotkań, rejestruje dyskusje z wysoką dokładnością rozpoznawania mowy i generuje ustrukturyzowane podsumowania. Jest wyposażony w wykrywanie elementów działań w czasie rzeczywistym i transkrypcje z możliwością wyszukiwania w celu szybkiego wyszukiwania kluczowych spostrzeżeń.

Ma możliwość tłumaczenia transkrypcji w ponad 30 językach i integracji z platformami takimi jak Zoom, Microsoft Teams i Google Meet. Może również pomóc kierownikom projektów w automatyzacji cykli pracy poprzez integrację inteligencji spotkań z CRM i systemami zarządzania zadaniami.

MeetGeek. ai najlepsze funkcje

Konwertowanie mowy na dokładne transkrypcje z oznaczeniem czasu bez naciskania przycisku "Nagraj

Przetwarzanie oparte na AI zapewnia wysoką jakość transkrypcji w ponad 30 obsługiwanych językach

Przejdź do dowolnej części dyskusji bez konieczności ręcznego przeglądania plików wideo

Ograniczenia MeetGeek. ai

Nagrania ze spotkań i transkrypcje nie mogą być eksportowane jako pliki PDF, co ogranicza elastyczność formatu

Brak organizacji folderów (list odtwarzania) oznacza, że użytkownicy nie mogą kategoryzować ani grupować spotkań, co utrudnia zarządzanie zawartością

Ceny MeetGeek. ai

Free

Pro: 19 USD/miesiąc

Business: $39/miesiąc

Enterprise: 59 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Miro

G2: 4. 6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o MeetGeek. ai?

*Uwielbiam to, że nie muszę robić żadnych notatek, notatek, a nawet próbować dowiedzieć się, co przegapiłem, ponieważ nawet jeśli nie jestem obecny na spotkaniu, MeekGeek będzie obecny na tym spotkaniu dla mnie i podsumuje wszystko w drobnych szczegółach! Jest jeszcze lepiej, gdy można powiedzieć, gdzie dokładnie w nagraniu można znaleźć konkretny temat. To takie dobre! Dzięki temu jesteś zorganizowany i zawsze do przodu!

*Uwielbiam to, że nie muszę robić żadnych notatek, notatek, a nawet próbować dowiedzieć się, co przegapiłem, ponieważ nawet jeśli nie jestem obecny na spotkaniu, MeekGeek będzie obecny na tym spotkaniu dla mnie i podsumuje wszystko w drobnych szczegółach! Jest jeszcze lepiej, gdy można powiedzieć, gdzie dokładnie w nagraniu można znaleźć konkretny temat. To takie dobre! Dzięki temu jesteś zorganizowany i zawsze do przodu!

Wskazówka dla profesjonalistów: Niektóre narzędzia AI umożliwiają tworzenie notatek za pomocą niestandardowych podpowiedzi. Spróbuj ustawić przypomnienia o terminach, oznaczyć decyzje lub poprosić o podsumowania według tematów, aby uzyskać bardziej ukierunkowane spostrzeżenia.

6. Avoma (najlepsza do analizy sprzedaży i konwersacji)

via Avoma

Avoma to skrót od "A Very Organized Meeting Assistant", który może efektywnie przetwarzać i analizować rozmowy sprzedażowe. Jest to oparta na AI platforma revenue intelligence przeznaczona do prognozy w czasie rzeczywistym i zarządzania transakcjami. Wykorzystując uczenie maszynowe, Avoma przypisuje wyniki kondycji transakcji, monitoruje zmiany w pipeline i automatyzuje aktualizacje CRM.

Avoma śledzi również metodologie sprzedaży i przewiduje wyniki przychodów na podstawie danych z rozmów. Dzięki kopilotowi opartemu na AI, Twoje zespoły sprzedażowe mogą wyeliminować zgadywanie, ograniczyć ryzyko transakcji i poprawić dokładność prognozy bez ręcznej interwencji.

Najlepsze funkcje Avoma

Wykrywanie wzorców w rozmowach sprzedażowych, e-mailach i spotkaniach w celu oceny kondycji transakcji

Przechwytywanie i rejestrowanie każdej interakcji sprzedażowej w czasie rzeczywistym

Aktualizuje rekordy CRM o notatki ze spotkań, kluczowe decyzje i elementy działań, zapewniając zespołom pracę z najnowszymi danymi

Limity Avoma

Proces uzyskiwania dostępu do określonych fragmentów rozmów jest uciążliwy i wymaga ręcznego przeszukiwania list odtwarzania bez opcji bezpośredniego pobierania

Notatka AI czasami opóźnia dołączanie do spotkań i może błędnie identyfikować mówców, wpływając na dokładność transkrypcji

Ceny Avoma

AI Meeting Assistant: 29 USD/miesiąc

Conversation Intelligence: $69/miesiąc

Revenue Intelligence: $99/miesiąc

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4. 6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Avoma?

Jest bardzo łatwa w użyciu. Ustawienie go z Zoomem i innymi systemami do rozmów wideo jest bardzo proste. Nie tylko nagrywa rozmowę, ale także podsumowuje ją i umożliwia przeczytanie transkrypcji. Używam go co najmniej 3 razy w tygodniu. Ratuje mi życie!

Jest bardzo łatwa w użyciu. Ustawienie go z Zoomem i innymi systemami do rozmów wideo jest bardzo proste. Nie tylko nagrywa rozmowę, ale także podsumowuje ją i umożliwia przeczytanie transkrypcji. Używam go co najmniej 3 razy w tygodniu. Ratuje mi życie!

7. tl;dv (najlepsze do tłumaczenia notatek ze spotkań w wielu językach)

tl;dv to oparty na AI notatnik stworzony dla Teams, które potrzebują czegoś więcej niż tylko transkrypcji. Nagrywa, transkrybuje i wyodrębnia kluczowe informacje ze spotkań, płynnie integrując się z CRM, systemami biletowymi i ponad 5000 narzędzi.

tl;dv wspiera nagrywanie spotkań w Google Meet, Zoom i Microsoft Teams. Ponadto automatycznie aktualizuje pola CRM i przesyła elementy działań do narzędzi takich jak Jira i Slack. Idealny dla zespołów sprzedażowych małych i średnich firm, tl;dv służy również zespołom ds. produktu, inżynierii i powodzenia klienta dzięki wielojęzycznemu wsparciu, funkcjom bezpieczeństwa i narzędziom coachingowym.

najlepsze funkcje tl;dv

Automatycznie wykrywaj prelegentów, podsumowuj dyskusje i kategoryzuj spostrzeżenia w celu ich szybkiego wyszukiwania

Synchronizuj informacje o połączeniach bezpośrednio z polami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot, eliminując ręczne wprowadzanie danych i aktualizując rekordy

Oznaczaj kluczowe momenty na spotkaniach za pomocą znaczników czasu i etykiet członków Teams, natychmiast powiadamiając ich e-mailem z bezpośrednimi linkami do odtwarzania

Kompiluj spostrzeżenia z wielu spotkań jednocześnie dzięki zaplanowanym raportom dostarczanym bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

tl;dv limity

Aplikacja mobilna jest mniej intuicyjna niż wersja na komputery stacjonarne, co utrudnia korzystanie z niej w podróży

Transkrypcja w czasie rzeczywistym nie jest dostępna, co ogranicza natychmiastowy dostęp do zawartości spotkania

ceny tl;dv

Free

Pro: $29 /miesiąc

Business: $98/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje tl;dv

G2: 4. 7/5 (ponad 330 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o tl;dv?

tl;dv to najlepsze narzędzie, jakiego używałem do nagrywania francuskich rozmów, wyróżniające się nawet przy szybkiej mowie i słabym dźwięku, dokładnie rejestrując dyskusję. Jest niesamowity do przeglądania kluczowych punktów za pomocą podsumowań ze znacznikami czasu, oferuje konfigurowalne szablony do udostępniania istotnych spostrzeżeń i ma łatwy w użyciu interfejs z pomocnymi samouczkami. Dodatkowo, opcja organizowania nagrań według projektów pozwala wszystko usprawnić.

tl;dv to najlepsze narzędzie, jakiego używałem do nagrywania francuskich rozmów, wyróżniające się nawet przy szybkiej mowie i słabym dźwięku, dokładnie rejestrując dyskusję. Jest niesamowity do przeglądania kluczowych punktów za pomocą podsumowań ze znacznikami czasu, oferuje konfigurowalne szablony do udostępniania istotnych spostrzeżeń i ma łatwy w użyciu interfejs z pomocnymi samouczkami. Dodatkowo, opcja organizowania nagrań według projektów pozwala wszystko usprawnić.

📮ClickUp Insight: Według naszego badania efektywności spotkań, prawie 40% respondentów uczestniczy w od 4 do 8+ spotkaniach tygodniowo, a każde z nich trwa do godziny. Przekłada się to na oszałamiającą ilość czasu poświęconego na spotkania w całej organizacji. A gdybyś mógł odzyskać ten czas? Zintegrowany Notatnik ClickUp AI może pomóc zwiększyć wydajność nawet o 30% dzięki natychmiastowym podsumowaniom spotkań - podczas gdy ClickUp Brain pomaga w automatyzacji powstania zadań i usprawnieniu cyklu pracy - zamieniając godziny spotkań w przydatne informacje.

8. Wudpecker (najlepszy do nieograniczonej pomocy w spotkaniach w czasie rzeczywistym)

Wudpecker to asystent spotkań AI, który wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego i technologię GPT-3 do wydobywania spostrzeżeń ze spotkań i elementów działań oraz przygotowywania kolejnych e-maili.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest system zapytań oparty na AI, który umożliwia zadawanie pytań w trakcie spotkania i uzyskiwanie odpowiedzi w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem kontekstu. Ponadto, wieloplatformowe nagrywanie Wudpecker, które działa zarówno w przypadku dyskusji wirtualnych, jak i osobistych, bez polegania na botach.

Najlepsze funkcje Wudpecker

Wyciągaj kluczowe spostrzeżenia, elementy działań i decyzje ze spotkań bez ręcznego przeglądu

Zadawaj pytania w czasie rzeczywistym podczas spotkań i otrzymuj natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi

Nagrywaj spotkania bez ograniczeń czasowych i pamięci masowej na różnych urządzeniach

Integracja z aplikacjami Slack, Notion, HubSpot i innymi pozwala przechowywać notatki tam, gdzie ich potrzebujesz

Limity Wudpecker

Transkrypcje często zawierają literówki, błędne przypisania i błędy, wymagające ręcznej weryfikacji przed udostępnianiem

Nie ma opcji wykluczenia osoby notującej z określonych powtarzających się spotkań, co za każdym razem wymaga ręcznej interwencji

Ceny Wudpecker

Free

Plus: 19 USD/miesiąc

Pro: 32 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Wudpecker

Za mało recenzji

9. Chorus. ai (najlepsze do analizy interakcji z klientami)

via Zoom Marketplace

Chorus. ai, firmy ZoomInfo, to platforma inteligencji konwersacyjnej, która pomaga firmom poprawić wyniki sprzedaży poprzez analizę interakcji z klientami. Rejestruje, transkrybuje i analizuje rozmowy w czasie rzeczywistym. Wynik? Zwiększenie pipeline'u i przychodów.

Platforma dołącza do spotkań online, nawet tych nieplanowanych, i rejestruje zarówno dźwięk, jak i udostępnianie ekranu. Wykorzystuje AI do identyfikacji kluczowych punktów dyskusji, takich jak ceny lub zastrzeżenia, i płynnie integruje się z narzędziami takimi jak Salesforce i Zoom, aby zapewnić zespołom sprzedażowym przydatne informacje.

Chorus. ai najlepsze funkcje

Dostęp do dokładnych transkrypcji rozmów natychmiast po spotkaniach, co ułatwia aktualizację CRM lub wysyłanie kolejnych e-maili

Podkreślaj ryzyko, szanse i krytyczne tematy, takie jak kolejne kroki lub zastrzeżenia podczas rozmów

Śledzenie interakcji z klientami, pozytywnych opinii i zwrotów zaangażowania, aby pomóc zespołom szybciej zamykać transakcje i dostosowywać działania do celów sprzedażowych

Ograniczenia Chorus. ai

Przesłanie nagrania może zająć wiele godzin/dni

W podsumowaniach spotkań może brakować kluczowych szczegółów

Ceny Chorus. ai

Niestandardowe ceny

Chorus. ai oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (ponad 2 960 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (60+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Chorus. ai?

Chorus pozwala mi pobierać fragmenty ważnych sekcji spotkań klientów i wysyłać je bezpośrednio do moich klientów. Stanowią one również ogromną pomoc w organizowaniu szczegółów spotkań w łatwym do odczytania formacie i są nieocenione przy sporządzaniu notatek.

Chorus pozwala mi pobierać fragmenty ważnych sekcji spotkań klientów i wysyłać je bezpośrednio do moich klientów. Stanowią one również ogromną pomoc w organizowaniu szczegółów spotkań w łatwym do odczytania formacie i są nieocenione przy sporządzaniu notatek.

10. Krisp (najlepszy do redukcji szumów AI z transkrypcją na żywo)

via Krisp

Jeśli hałas w tle podczas spotkań jest Twoim największym zmartwieniem, Krisp jest odpowiedzią. Krisp to asystent spotkań oparty na AI, zaprojektowany w celu poprawy jakości dźwięku i automatyzacji robienia notatek. W przeciwieństwie do standardowych narzędzi do transkrypcji, oferuje realistyczną redukcję szumów AI, lokalizację akcentów i tłumaczenie AI na żywo.

Pozbawione botów notatki AI Krisp pozwalają użytkownikom generować podsumowania i elementy działań bez dodawania dodatkowego uczestnika do ich rozmów.

Najlepsze funkcje Krisp

Usuwają szumy tła, takie jak kliknięcia klawiatury lub rozmowy w kawiarni w czasie rzeczywistym, zapewniając krystalicznie czysty dźwięk

Tłumacz rozmowy mówione w ponad 20 językach, eliminując potrzebę korzystania z usług tłumaczy

Przekształć akcenty w sześć głosów generowanych przez AI, usprawniając komunikację w globalnych Teams i interakcje z klientami

Uzyskaj dostęp do transkrypcji w czasie rzeczywistym z automatyczną redakcją PII, dzięki czemu jest ona bezpieczna i kompatybilna z platformami UCaaS i CCaaS

Limity Krisp

Pojedynczy użytkownicy stwierdzili, że funkcja usuwania szumów tła jest niekompatybilna z urządzeniami Bluetooth i innymi słuchawkami

Komputery z mniej wydajnymi procesorami narzekają na spowolnienie systemu

Ceny Krisp

Free

Pro: 8 USD/miesiąc

Business: 15 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Krisp

G2: 4. 7/5 (560 opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Krisp?

Podoba mi się to, że można go łatwo zintegrować z dowolną platformą do wideokonferencji. Jest łatwy w użyciu i ma świetną obsługę klienta. Naprawdę polecam to oprogramowanie do codziennego użytku w miejscu pracy. Może nieco spowolnić system, jeśli nie masz dobrego procesora.

Podoba mi się to, że można go łatwo zintegrować z dowolną platformą do wideokonferencji. Jest łatwy w użyciu i ma świetną obsługę klienta. Naprawdę polecam to oprogramowanie do codziennego użytku w miejscu pracy. Może nieco spowolnić system, jeśli nie masz dobrego procesora.

🙂 Ciekawostka: NASA znajduje się na szczycie listy klientów Krisp, obok innych dużych firm, takich jak Sony i Atlassian.

