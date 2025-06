10 najlepszych programów do analizy rozmów w 2025 roku

Każda rozmowa sprzedażowa, interakcja z działem wsparcia lub spotkanie zespołu dostarcza cennych informacji. Problem? Większość z nich ginie w tle.

W tym miejscu wkracza oprogramowanie do analizy rozmów. Pomaga ono szybko rejestrować i analizować kluczowe momenty oraz podejmować odpowiednie działania.

W tym wpisie na blogu przedstawimy 10 najlepszych programów do analizy rozmów, które pomogą udoskonalić proces sprzedaży, poprawić coaching i śledzić kluczowe momenty transakcji. 👀

Najlepsze oprogramowanie do analizy rozmów w skrócie

Czym jest oprogramowanie do analizy rozmów?

Oprogramowanie do analizy rozmów to technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję (AI), uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do rejestrowania, analizowania i interpretowania interakcji z klientami w różnych kanałach komunikacji.

Zapewnia wgląd w wzorce rozmów, nastroje klientów i ich intencje. Dzięki temu firmy mogą zwiększyć zaangażowanie klientów, poprawić wyniki sprzedaży, uzyskać informacje o przychodach i zoptymalizować obsługę klienta.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do analizy rozmów?

Wybierając oprogramowanie do analizy rozmów, zwróć uwagę na następujące kluczowe funkcje:

Analiza nastrojów: Wykorzystuje AI w obsłudze klienta, aby zrozumieć emocje rozmówców podczas interakcji i zidentyfikować poziom satysfakcji lub frustracji

Konwersja mowy na tekst: automatycznie transkrybuje rozmowy, ułatwiając analizę i odniesienia

Wykrywanie słów kluczowych i fraz: Identyfikuje kluczowe terminy, aby odkryć obawy i odsetki klientów

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym: Dostarcza agentom natychmiastowe sugestie dotyczące poprawy wydajności

Integracja z CRM: Synchronizacja danych rozmów z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) w celu ulepszenia profili klientów i cyklu pracy

Nagrywanie i analiza rozmów: Nagrywa rozmowy w celu zapewnienia zgodności z przepisami, kontroli jakości i szkoleń

🧠 Ciekawostka: Użytkownicy często przypisują agentom konwersacyjnym cechy ludzkie, co jest zjawiskiem znanym jako "efekt Elizy". Tendencja ta może prowadzić do przeceniania możliwości CIS, co podkreśla znaczenie odpowiedzialnego projektowania tych systemów w celu zarządzania oczekiwaniami użytkowników.

Najlepsze oprogramowanie do analizy rozmów

Dzień pracy kierownika sprzedaży często wypełniony jest śledzeniem ryzyka związanego z transakcjami, szkoleniem przedstawicieli handlowych i analizowaniem trendów konsumenckich. Odpowiednie oprogramowanie do analizy rozmów przekształca codzienne rozmowy sprzedażowe w strategiczne informacje, pomagając w zawieraniu większej liczby transakcji i udoskonalaniu szkoleń.

Oto najlepsze oprogramowanie do analizy rozmów, które to umożliwia:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do analizy rozmów opartej na sztucznej inteligencji)

Niektóre rozmowy rodzą pomysły. Inne przypieczętowują umowę. Jednak te wyjątkowe chwile mogą umknąć, gdy toniesz w morzu połączeń i wiadomości.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, co potrzebne, sprawia, że wszystko jest na pierwszym planie, zamieniając codzienne interakcje w spostrzeżenia, które zmieniają rzeczywistość.

Oto, w jaki sposób wspiera ono obsługę klienta, od pierwszego kontaktu do podpisania umowy.

ClickUp CRM

Wypróbuj ClickUp CRM za darmo Widok potencjalnych klientów i procesu sprzedaży, statusu transakcji oraz zadań oczekujących w jednym miejscu dzięki ClickUp CRM

Najpierw potrzebujesz miejsca do zarządzania procesem sprzedaży i interakcjami z klientami. ClickUp CRM organizuje wszystkie potencjalne transakcje, umożliwiając monitorowanie kluczowych rozmów sprzedażowych i zarządzanie relacjami z klientami w jednym miejscu.

Gdy potencjalni klienci znajdą się w systemie, kluczowe znaczenie ma śledzenie postępów sprzedaży.

Oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedaży ClickUp pomaga monitorować procesy sprzedaży, prognozować przychody i śledzić wyniki sprzedaży dzięki analizom w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy zarządzasz długim cyklem sprzedaży, czy finalizujesz szybkie transakcje, zapewnia ono widoczność wszystkich możliwości.

ClickUp AI Notatnik

Uzyskaj natychmiastowe transkrypcje i elementy do działania z rozmów sprzedażowych dzięki ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker automatycznie transkrybuje spotkania sprzedażowe z etykietami mówców, rejestruje elementy wymagające działania i organizuje wszystko w podsumowania z możliwością wyszukiwania.

Chcesz przypomnieć sobie wzmiankę o konkurencji z zeszłotygodniowej prezentacji dla klienta? A może szukasz trendów w obiekcjach pojawiających się w procesie sprzedaży? Wykorzystaj AI w sprzedaży, aby błyskawicznie połączyć wszystkie elementy i analizować rozmowy w celu szkolenia sprzedawców, automatycznego tworzenia podsumowań transakcji i uzyskiwania wglądu w dane w czasie rzeczywistym, co pozwala podejmować trafniejsze decyzje.

ClickUp Brain

Surowy zapis rozmów nie wystarczy — potrzebujesz informacji, które pozwolą podjąć odpowiednie działania. ClickUp Brain wyodrębnia kluczowe decyzje, sugeruje dalsze działania, a nawet identyfikuje potencjalne ryzyko związane z transakcją na podstawie przebiegu spotkań. Potraktuj to jako swojego asystenta sprzedaży opartego na sztucznej inteligencji, który pomaga podejmować mądrzejsze decyzje na podstawie rozmów.

Wyciągaj istotne wnioski, decyzje i dane ze swoich spotkań dzięki ClickUp Brain

Chcesz zaktualizować informacje dla swojego zespołu? AI może automatycznie publikować podsumowania i elementy do działania w kanałach czatu ClickUp, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco.

Pisz i wysyłaj wiadomości szybciej dzięki sztucznej inteligencji w ClickUp Chat

Teraz, gdy już wiesz, co należy zrobić, czas podjąć działania. Możesz utworzyć zadania ClickUp, aby przypisać działania następcze, propozycje lub kolejne kroki wraz z jasnymi terminami i właścicielami.

Dokumenty ClickUp

Zarządzaj dokumentami na bieżąco, aby usprawnić sprzedaż dzięki ClickUp Docs

Dodatkowo dokumenty ClickUp łączą strategie, notatki dotyczące transakcji i opinie klientów w jednej przestrzeni do współpracy. Łatwo jest tworzyć żywe dokumenty zawierające scenariusze sprzedaży, strategie powodzenia klientów i notatki ze spotkań — wszystkie połączone z zadaniami i cyklami pracy.

Możesz również oznaczać interesariuszy, ustawiać terminy i osadzać narzędzia do śledzenia transakcji w oprogramowaniu do zarządzania komunikacją z klientami, aby zapewnić płynny przebieg procesu zatwierdzania i działań następczych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dostosuj pulpity nawigacyjne: Użyj Użyj pulpitów nawigacyjnych ClickUp , aby monitorować kluczowe wskaźniki, takie jak wyniki sprzedaży, współczynniki konwersji potencjalnych klientów i wyniki satysfakcji klientów

Śledź kamienie milowe: Ustalaj, śledź i osiągaj cele sprzedażowe, dostosowując wysiłki zespołu do celów organizacyjnych za pomocą Ustalaj, śledź i osiągaj cele sprzedażowe, dostosowując wysiłki zespołu do celów organizacyjnych za pomocą ClickUp Goals

Automatyzacja procesów: Automatycznie przypisuj zadania, gdy transakcja przechodzi na kolejny etap, uruchamiaj przypomnienia o działaniach następczych lub konfiguruj alerty za pomocą Automatycznie przypisuj zadania, gdy transakcja przechodzi na kolejny etap, uruchamiaj przypomnienia o działaniach następczych lub konfiguruj alerty za pomocą automatyzacji ClickUp

Scentralizuj cykle pracy sprzedaży: Zarządzaj generowaniem leadów za pomocą AI, śledź interakcje z klientami i nadzoruj proces sprzedaży w ramach jednej platformy

Limity ClickUp

Użytkownicy mogą napotkać trudności związane z nauką obsługi ze względu na szeroki zakres funkcji i opcji dostosowywania

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 nazywa ClickUp przełomowym rozwiązaniem:

Zespół miał trudności z śledzeniem notatek, terminów realizacji, zadań, taktyk reklamowych i kategoryzacją całego procesu. Korzystanie z kalendarzy Google, zadań, arkuszy Excel (tabele przestawne) i prezentacji PowerPoint było nieefektywne…Click-Up pozwala nam śledzić kluczowe zmiany treści, kalendarz reklamowy, notatki ze spotkań i wyniki, dane marketingowe i reklamowe, a także cele i zadania sprzedażowe!

Zespół miał trudności z śledzeniem notatek, terminów realizacji, zadań, taktyk reklamowych i kategoryzacją całego procesu. Korzystanie z kalendarzy Google, zadań, arkuszy Excel (tabel przestawnych) i prezentacji PowerPoint było nieefektywne…Click-Up pozwala nam śledzić kluczowe zmiany treści, kalendarz reklamowy, notatki ze spotkań i wyniki, dane marketingowe i reklamowe, a także cele i zadania sprzedażowe!

📮 ClickUp Insight: 21% respondentów chce wykorzystać AI do osiągnięcia doskonałości zawodowej poprzez zastosowanie jej podczas spotkań, w e-mailach i projektach. Chociaż większość aplikacji do obsługi poczty e-mail i platform do zarządzania projektami ma zintegrowaną funkcję AI, może ona nie być wystarczająco płynna, aby ujednolicić cykle pracy między narzędziami. Ale ClickUp złamał ten kod! Dzięki naszym funkcjom zarządzania spotkaniami opartymi na sztucznej inteligencji możesz łatwo tworzyć elementy agendy, robić notatki ze spotkań, przypisywać zadania z notatek ze spotkań, transkrybować nagrania i nie tylko. Zaoszczędź do 8 godzin spotkań tygodniowo, tak jak nasi klienci z Stanley Security!

2. Gong (najlepsze rozwiązanie do zaawansowanej analizy sprzedaży)

za pośrednictwem Gong

Gong przekształca rozmowy z klientami w praktyczne informacje. Działając jako wirtualny uczestnik spotkania, rejestruje i transkrybuje rozmowy telefoniczne, e-maile i spotkania wideo przy użyciu automatycznego rozpoznawania mowy (ASR) i przetwarzania języka naturalnego (NLP).

Ale to nie wszystko — Gong analizuje również te interakcje, aby wykryć sygnały wskazujące na możliwość zawarcia transakcji, od zastrzeżeń i wzmianek o konkurencji po intencje kupującego. Jego płynna integracja z systemami CRM i aplikacjami kalendarza pomaga zespołom sprzedaży udoskonalić podejście, prognozować przychody i zamykać więcej transakcji.

Najlepsze funkcje Gong

Nagrywaj rozmowy sprzedażowe i spotkania, aby analizować interakcje z klientami i ulepszać strategie sprzedaży

Precyzyjnie prognozuj przychody, wykorzystując AI do przewidywania wyników sprzedaży

Priorytetowo traktuj transakcje o dużym znaczeniu dzięki ocenom prawdopodobieństwa zawarcia transakcji

Zautomatyzuj kontakt z potencjalnymi klientami na dużą skalę dzięki funkcji Przepływy

Ograniczenia Gong

Funkcja wyszukiwania może być zawodna podczas wyszukiwania określonych słów kluczowych lub kont

Nie jest łatwo przesłać nagranie, a funkcja automatycznego zamiany na tekst nie jest zbyt dokładna

Ceny Gong

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Gong

G2: 4,8/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Co o Gong mówią prawdziwi użytkownicy?

Najważniejsze informacje z recenzji G2:

Myślę, że jedną z najlepszych funkcji Gong jest przegląd połączeń, który pojawia się po zakończonych spotkaniach z klientami. Nowym aspektem, który nie przypadł mi do gustu, jest ilość e-maili z przypomnieniami wysyłanych w dniu spotkania. Widziałem nawet po 4 przypomnienia wysyłane do każdego klienta. […]

Myślę, że jedną z najlepszych funkcji Gong jest przegląd połączeń, który pojawia się po zakończonych spotkaniach z klientami.

Nowym aspektem, który nie przypadł mi do gustu, jest ilość e-maili z przypomnieniami wysyłanych w dniu spotkania. Widziałem nawet po 4 przypomnienia wysyłane do każdego klienta. […]

🧠 Ciekawostka: Rozmowy sprzedażowe sięgają końca XIX wieku, a ich pionierem był John H. Patterson z firmy NCR. Wprowadził on ustrukturyzowane procesy sprzedaży, skryptowane prezentacje i zorganizowane terytoria, kształtując nowoczesne techniki sprzedaży.

3. Chorus (najlepsze rozwiązanie do coachingu sprzedaży i analizy realizacji transakcji)

za pośrednictwem Chorus

Chorus pomaga zespołom sprzedaży automatycznie nagrywać i transkrybować rozmowy sprzedażowe oraz spotkania, zaznaczając kluczowe momenty, aby udoskonalić zawartość materiałów wspierających sprzedaż.

Oprócz śledzenia rozmów, Chorus zapewnia analizy umożliwiające identyfikację trendów, możliwości szkoleniowych i ryzyka. Menedżerowie mogą udostępniać fragmenty rozmów, korzystać z kart wyników do oceny wydajności i wskazywać najlepsze praktyki, które można skalować. Narzędzia do realizacji transakcji śledzą frazy zobowiązujące i kolejne kroki, zapewniając zawsze trafne działania następcze.

Najlepsze funkcje Chorus

Uzyskaj dostęp do danych dotyczących płatności, aby uzyskać informacje biznesowe i analityczne potrzebne do tworzenia i kierowania zadań

Odkryj informacje rynkowe, analizując opinie klientów, aby lepiej zrozumieć trendy w transakcjach i konkurencję

Prognozuj transakcje z pewnością, automatycznie rejestrując i synchronizując kontakty oraz komunikację z systemem CRM

Ograniczenia Chorus

Nie ma możliwości wysyłania masowych tekstów do zespołu

Brak wsparcia dla definiowania niestandardowych pól lub automatycznego importowania danych

Ceny Chorus

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Chorus

G2: 4,5/5 (ponad 2900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zastosuj strukturę "TALK", włączając do rozmów tematy, pytania, lekkość i życzliwość, aby budować lepsze relacje i zrozumienie. Zacznij od wspólnych tematów, aby nawiązać połączenie, okazuj szczere zainteresowanie, zadając przemyślane pytania, dodaj lekkości lub humoru, aby atmosfera była przyjazna, a podczas interakcji okazuj współczucie i szacunek.

4. Avoma (najlepsze rozwiązanie do analizy połączeń opartej na AI)

za pośrednictwem Avoma

Avoma wykorzystuje AI do analizowania rozmów poprzez słuchanie, transkrypcję i zaznaczanie kluczowych momentów w rozmowach. Integruje się płynnie z narzędziami takimi jak Aircall, aby uchwycić informacje o rozmowach w czasie rzeczywistym — kto mówi, o czym się rozmawia i które elementy wymagają podjęcia dalszych działań.

Z biegiem czasu Avoma staje się coraz inteligentniejsza, udoskonalając swoje rekomendacje, aby pomóc zespołom sprzedaży i marketingu w łatwym skalowaniu komunikacji. Oprogramowanie do współpracy w sprzedaży pomaga zespołom dostrzegać trendy w wielu rozmowach, dzięki czemu wysiłki sprzedażowe i wsparcia stają się bardziej strategiczne.

Najlepsze funkcje Avoma

Zautomatyzuj sporządzanie notatek dzięki AI Meeting Assistant, który nagrywa, transkrybuje i podsumowuje spotkania

Korzystaj z transkrypcji w czasie rzeczywistym w ponad 40 językach, aby śledzić rozmowy na żywo

Wykrywaj tematy, takie jak "kolejne kroki" lub "punkty newralgiczne", aby łatwiej poruszać się po długich rozmowach

Twórz listy odtwarzania zawierające kluczowe momenty spotkań do celów szkoleniowych

Ograniczenia Avoma

Oprogramowanie czasami zwalnia podczas próby dołączenia do spotkania

Dokładność transkrypcji może się zmieniać, jeśli jakość dźwięku nie jest optymalna

Ceny Avoma

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4,6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Avoma użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Ponieważ Avoma jest nowszą platformą, szybko wprowadza zmiany, co oznacza sporadyczne drobne błędy lub konieczność zgłaszania nowych funkcji. Nie doświadczyliśmy jednak żadnych poważnych problemów, a zespół Avoma bardzo szybko reaguje na opinie i konsekwentnie wprowadza sugerowane przez nas aktualizacje.

Ponieważ Avoma jest nowszą platformą, szybko wprowadza zmiany, co oznacza sporadyczne drobne błędy lub konieczność zgłaszania nowych funkcji. Nie doświadczyliśmy jednak żadnych poważnych problemów, a zespół Avoma bardzo szybko reaguje na opinie i konsekwentnie wprowadza sugerowane przez nas aktualizacje.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie lub zastrzeżenie potencjalnego klienta, zatrzymaj się na pięć sekund. Przestrzeganie tej "zasady 5 sekund" świadczy o przemyślanej odpowiedzi i gwarantuje, że Twoja odpowiedź będzie wyważona i trafna.

5. Jiminny (najlepsze rozwiązanie do automatycznej oceny połączeń)

za pośrednictwem Jiminny

Automatyczna ocena połączeń (ACS) firmy Jiminny eliminuje zgadywanie podczas oceny połączeń. Zamiast ręcznie przeglądać każdą rozmowę, automatycznie ocenia połączenia na podstawie kryteriów powodzenia określonych przez Twój zespół. Oznacza to, że wysiłki coachingowe są kierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne, dzięki czemu sesje szkoleniowe są bardziej skuteczne i wydajne.

Wskazuje również luki w wydajności, umożliwiając menedżerom skupienie się na obszarach wymagających uwagi. To podejście oparte na danych zwiększa skuteczność sprzedaży, zapewnia lepszą obsługę klienta i pozwala zaoszczędzić wiele godzin ręcznego przeglądania danych.

Najlepsze funkcje Jiminny

Analizuj interakcje z klientami dzięki funkcji *Call Capture, która analizuje zarówno rozmowy wideo, jak i audio w poszukiwaniu cennych informacji

Wykorzystaj analizy oparte na sztucznej inteligencji dzięki Ask Jiminny , aby zautomatyzować zadania administracyjne, uzyskać informacje po rozmowach i otrzymać informacje zwrotne dotyczące coachingu

Uzyskaj dostęp do danych dotyczących transakcji dzięki przejrzystemu, praktycznemu pulpitowi z przeglądem ryzyka transakcji, działań i poprawek, aby poprawić wyniki sprzedaży

Limity Jiminny

Czasami dochodzi do utraty synchronizacji z innymi systemami, co powoduje zakłócenia

Trudności z dokładnością w przypadku wszystkich akcentów i języków

Ceny Jiminny

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jiminny

G2: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... 83% zespołów sprzedaży korzystających z AI odnotowało wzrost przychodów w porównaniu z 66% zespołów, które nie korzystały z tej technologii. Ponadto 80% przedstawicieli handlowych twierdzi, że AI pomaga im uzyskać wgląd w dane klientów, podczas gdy tylko 54% zgadza się, że można to osiągnąć bez AI.

6. Salesloft (najlepsze rozwiązanie do ujednolicenia procesów sprzedaży)

za pośrednictwem Salesloft

Salesloft usprawnia cykle pracy działu sprzedaży, dzięki czemu przedstawiciele handlowi poświęcają mniej czasu na zadania administracyjne, a więcej na finalizowanie transakcji. Integruje informacje oparte na sztucznej inteligencji AI w jednym cyklu pracy, automatycznie aktualizując pola CRM, zarządzając działaniami poszukiwania potencjalnych klientów i ograniczając błędy ludzkie.

Wynik? Szybsza poprawa procesu sprzedaży.

Ta platforma do analizy rozmów zapewnia zespołom sprzedaży maksymalizację zaangażowania, organizację codziennych zadań i łatwe tworzenie inteligentnych cykli pracy. Dzięki funkcjom takim jak rekomendacje kolejnych kroków, śledzenie szans i narzędzia coachingowe przedstawiciele handlowi zawsze wiedzą, jaki powinien być ich następny ruch.

Najlepsze funkcje Salesloft

Zarządzaj wielokanałową komunikacją za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i mediów społecznościowych z jednej platformy

Analizuj wydajność za pomocą narzędzi analitycznych i raportowania, które śledzą kluczowe wskaźniki, takie jak zaangażowanie w wiadomości e-mail i wydajność zespołu

Twórz uporządkowane plany działań dzięki funkcji Cadence Scheduling w różnych kanałach

Popraw interakcje z klientami dzięki coachingowi w czasie rzeczywistym i powiadomieniom podczas rozmów i spotkań

Ograniczenia Salesloft

Wysyłanie SMS-ów nie jest płynne i wymaga ręcznego wysiłku podczas kontaktowania się z potencjalnymi klientami

Wiadomości głosowe mają opóźnienia, co czasami powoduje utratę części wiadomości biznesowych

Ceny Salesloft

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Salesloft

G2: 4,5/5 (ponad 4100 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Salesloft prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra zawiera mieszane opinie:

W Salesloft najbardziej podoba mi się to, że jest naprawdę łatwy w użyciu i pomaga mi dotrzeć do większej liczby klientów oraz kontynuować z nimi współpracę dzięki spersonalizowanym, automatycznie wysyłanym wiadomościom e-mail. Nie podoba mi się dialer. Uważam, że jest bardzo prosty, ale nie przeszkadza mi to w pracy.

W Salesloft najbardziej podoba mi się to, że jest naprawdę łatwy w użyciu i pomaga mi wyznaczać cele oraz kontaktować się z większą liczbą klientów, wysyłając spersonalizowane wiadomości e-mail. Nie podoba mi się dialer. Uważam, że jest bardzo podstawowy, ale nie przeszkadza mi to w pracy.

7. Otter. ai (najlepsze do transkrypcji w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Otter.ai

Otter. ai sprawia, że transkrypcja jest łatwa, zamieniając słowa mówione na tekst w czasie rzeczywistym. Integruje się nawet z Zoom, automatycznie zapisując transkrypcje dla łatwego odniesienia.

Oprogramowanie umożliwia wyszukiwanie, udostępnianie i porządkowanie rozmów. Chociaż hałas w tle lub silny akcent mogą utrudniać dokładność, technologia AI jest stale ulepszana, dzięki czemu jest to jedno z najbardziej niezawodnych narzędzi do analizy rozmów dostępnych na rynku.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Dostosuj słownictwo, dodając nazwy, akronimy i unikalne pisownie, aby poprawić dokładność transkrypcji

Generuj podsumowania i konspekty spotkań, zapewniając zwięzły przegląd kluczowych punktów i elementów wymagających działania

Edytuj i dodawaj adnotacje do transkrypcji w czasie rzeczywistym, umożliwiając natychmiastową informację zwrotną i wyjaśnienia

Automatycznie identyfikuj rozmówców, jasno przypisując, kto powiedział co podczas spotkań

Ograniczenia Otter.ai

Ma problemy z silnym akcentem, hałasem w tle lub nieregularnymi wzorcami mowy

Ograniczone wsparcie wielojęzyczne

Ceny Otter.ai

Free

Pro: 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter

G2: 4,2/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Po zadaniu kluczowego pytania lub przedstawieniu propozycji, zrób celową pauzę. Ta cisza zachęci potencjalnego klienta do udostępnienia większej ilości informacji lub podjęcia decyzji, zapewniając głębszy i bardziej praktyczny wgląd w jego myśli i preferencje.

8. ExecVision (najlepsze do coachingu wydajności)

za pośrednictwem ExecVision

ExecVision pomaga zespołom sprzedaży doskonalić umiejętności dzięki ukierunkowanym informacjom zwrotnym, analizie rozmów i identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Kierownicy sprzedaży mogą nawet korzystać z konfigurowalnych kart wyników, aby śledzić postępy i zaznaczać kluczowe momenty rozmów.

Dzięki szczegółowym pulpitom wydajności ExecVision zapewnia jasny obraz skuteczności coachingu. Teams mogą zobaczyć, w jakich obszarach osiągają najlepsze wyniki, a nad czym muszą popracować, dzięki czemu wysiłki szkoleniowe pozostają skuteczne.

Najlepsze funkcje ExecVision

Korzystaj z inteligentnych alertów, aby otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym lub powiadomienia o trendach dotyczących aktywności konwersacji, słów kluczowych, fraz lub działań związanych z kontami i szansami sprzedaży

Analizuj wpływ dzięki pulpitom wydajności, które kwantyfikują wpływ coachingu sprzedaży

Stwórz bibliotekę rozmów*, aby zapisywać rozmowy do celów szkoleniowych, wdrażania nowych pracowników, podnoszenia kwalifikacji i informowania o kierunku rozwoju produktu

Limity ExecVision

Funkcja filtrowania połączeń nie jest intuicyjna

Narzędzie wyszukiwania jest zbyt skomplikowane, co powoduje frustrację wśród użytkowników

Ceny ExecVision

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ExecVision

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o ExecVision prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra udostępnia swoją opinię:

Było to dla mnie bardzo pomocne, gdy zaczynałem uczyć się od innych, słuchać, jak pozycjonują nasz produkt, radzą sobie z zastrzeżeniami i ustalają kolejne kroki. Powiedziałbym, że ten produkt to "dobry początek". Spełnia swoje zadanie, ale istnieje wiele innych firm, które oferują bardziej rozbudowane funkcje transkrypcji, analizy i inne.

Było to dla mnie bardzo pomocne, kiedy zaczynałem uczyć się od innych, słuchać, jak pozycjonują nasz produkt, radzą sobie z zastrzeżeniami i ustalają kolejne kroki. Powiedziałbym, że ten produkt to "dobry początek". Spełnia swoje zadanie, ale istnieje wiele innych firm, które oferują bardziej rozbudowane funkcje transkrypcji, analizy i inne.

9. Fireflies. ai (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia notatek ze spotkań oparte na AI)

za pośrednictwem Fireflies.ai

Fireflies. ai to Twoja pamięć spotkań na autopilocie. Rejestruje, transkrybuje i organizuje rozmowy, dzięki czemu nigdy nie przegapisz kluczowych punktów. Dzięki płynnej integracji z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams zapewnia przechowywanie i możliwość wyszukiwania wszystkich informacji ze spotkań.

Oprócz sporządzania notatek, Fireflies wyróżnia elementy wymagające podjęcia działań i śledzi kluczowe tematy poruszane podczas wielu spotkań. Niezależnie od tego, czy współpracujesz z zespołem, czy po prostu potrzebujesz osobistego asystenta do realizacji zadań, to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie sprawia, że spotkania są bardziej produktywne bez konieczności wykonywania ręcznych czynności.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Transkrybuj spotkania w ponad 69 językach dzięki automatycznemu wykrywaniu języka

Szybkie wyszukiwanie transkrypcji dzięki rozbudowanej funkcji wyszukiwania, obejmującej znaczniki czasu i zaznaczenia mówców

Współpracuj, udostępniając notatki ze spotkań i tworząc fragmenty dźwiękowe, aby podkreślić ważne momenty

Ograniczenia Fireflies. ai

Brak możliwości dostosowania tła Zoom

Codzienne podsumowania spotkań nie są dostępne

Ceny Fireflies. ai

Free

Pro: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że? Ponad połowa nowych technologii obsługi klienta znajduje się w "fazie rozczarowania", czyli etapie, w którym ich wdrażanie jest opóźnione, ponieważ firmy mają trudności z efektywnym wykorzystaniem ich potencjału. Podkreśla to potrzebę strategicznego planowania, ciągłych innowacji i jasnych przypadków użycia, aby wypełnić lukę między szumem medialnym a rzeczywistym zastosowaniem.

10. Salesforce Sales Cloud (najlepsze rozwiązanie do zintegrowanych analiz CRM)

za pośrednictwem Salesforce

Salesforce Sales Cloud usprawnia zarządzanie relacjami z klientami, rejestrując każdą interakcję w jednym miejscu. Analizy oparte na sztucznej inteligencji, takie jak ocena potencjalnych klientów i prognozowanie sprzedaży, pomagają zespołom podejmować trafniejsze decyzje sprzedażowe. Ponadto głęboka integracja z innymi narzędziami Salesforce zapewnia płynną współpracę wszystkich elementów.

Korzystając z Sales Cloud, przedstawiciele handlowi mogą śledzić transakcje, analizować możliwości i uzyskiwać w czasie rzeczywistym informacje na temat wydajności. Zalecenia oparte na sztucznej inteligencji eliminują domysły z procesu sprzedaży, pomagając kierownikom sprzedaży i zespołom skupić się na działaniach o największym wpływie.

Najlepsze funkcje Salesforce Sales Cloud

Usprawnij śledzenie transakcji dzięki zarządzaniu szansami sprzedaży, aby uniknąć utraty potencjalnych klientów

Uzyskaj dostęp do niezbędnych danych w dowolnym miejscu dzięki mobilnej dostępności

Zoptymalizuj proces sprzedaży dzięki zarządzaniu kontaktami i potencjalnymi klientami, aby śledzić i organizować informacje o klientach

Limity Salesforce Sales Cloud

Interfejs użytkownika może być trudny w nawigacji

Obsługuje narzędzia typu low-code, ale czasami nie są one w stanie w pełni zaspokoić wszystkich potrzeb biznesowych bez bardziej zaawansowanego kodowania

Ceny Salesforce Sales Cloud

Pakiet startowy: 25 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Pakiet Pro: 100 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: 165 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Unlimited: 330 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Einstein 1 sales: 500 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesforce Sales Cloud

G2: 4,2/5 (ponad 23 200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 18 700 recenzji)

Co mówią o Salesforce Sales Cloud użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik G2 mówi:

Nigdy nie miałem problemów z SF Sales Cloud, działa naprawdę dobrze i nigdy nie doświadczyłem żadnych opóźnień ani innych problemów... Czasami, gdy wdrażamy nowe narzędzia, naprawdę trudno jest zsynchronizować je z SF, ale ostatecznie zawsze działa bez żadnych problemów.

Nigdy nie miałem problemów z SF Sales Cloud, działa naprawdę dobrze i nigdy nie doświadczyłem żadnych opóźnień ani innych problemów... Czasami, gdy wdrażamy nowe narzędzia, naprawdę trudno jest zsynchronizować je z SF, ale ostatecznie zawsze działa bez żadnych problemów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zastosuj metodę "Nauczaj, nie sprzedawaj", pozycjonując się jako doradca i edukując potencjalnych klientów na temat trendów w branży lub potencjalnych wyzwań, przed którymi mogą stanąć. Pozwoli to zbudować wiarygodność i przenieść nacisk ze sprzedaży na dostarczanie wartości.

Podejmij inteligentną decyzję — wybierz ClickUp

Niektóre platformy do analizy rozmów skupiają się na transkrypcji rozmów, inne analizują nastroje, a wiele z nich oferuje funkcje coachingowe dla zespołów sprzedaży.

Właściwy wybór zależy od tego, co jest najważniejsze dla Twojego zespołu — uzyskiwanie informacji, poprawa interakcji z klientami czy usprawnienie działań następczych. Przeglądanie dostępnych opcji może być trudne, ale najlepsze narzędzia łączą wiele funkcji, zapewniając rzeczywistą wartość.

Ale po co poprzestawać na gromadzeniu informacji, skoro można je wykorzystać do osiągnięcia rzeczywistych wyników?

ClickUp usprawnia komunikację, śledzi rozmowy i zapewnia spójność działań zespołów.

Dzięki ClickUp AI Notetaker zespoły mogą automatycznie podsumowywać spotkania i rejestrować kluczowe spostrzeżenia. ClickUp Docs umożliwia płynną współpracę, a narzędzia do zarządzania zadaniami przekształcają spostrzeżenia w działania — wszystko na jednej platformie.

