Darmowe szablony blogów Figma do nowoczesnych układów blogów

Każdego dnia w Internecie pojawia się około 7,5 miliona nowych wpisów na blogach. To skala, z jaką muszą konkurować marketerzy.

Jednak wiele osób traci godziny, próbując zaprojektować od podstaw przejrzysty i profesjonalny układ bloga. I tu zaczynają się prawdziwe kłopoty.

Po co spowalniać proces tworzenia zawartości przed opublikowaniem choćby jednego słowa? Wypróbuj jeden z wielu dostępnych szablonów blogów wysokiej jakości! Poniżej znajdziesz darmowe szablony blogów Figma, które zapewniają konfigurowalne i responsywne układy blogów, które możesz natychmiast włączyć do swojego cyklu pracy. Dodatkowo udostępnimy kilka szablonów ClickUp jako bonus.

Zacznij blogować.

Bezpłatne szablony blogów w skrócie

Zanim przejdziemy do szczegółów, oto przegląd najlepszych szablonów blogów Figma wraz z informacjami o blogerach, dla których są one idealne, najlepszych funkcjach i formatach, w jakich są dostępne.

Czym są szablony blogów Figma?

Szablony blogów Figma to gotowe układy, które pomagają w łatwym tworzeniu profesjonalnie wyglądających i responsywnych stron blogowych. Otrzymujesz gotowe struktury do projektowania nagłówków, wyróżnionych obrazów, pasków bocznych, wezwań do działania i nie tylko.

Szablony te pozwalają zaoszczędzić wiele godzin pracy nad projektowaniem od podstaw i zapewniają spójność wizualną wszystkich publikowanych postów.

Wiele szablonów zawiera również zestawy interfejsów użytkownika wielokrotnego użytku, ramki dostosowane do urządzeń mobilnych oraz bloki zawartości, które można przeciągać, powielać i dostosowywać do różnych rodzajów artykułów.

Niezależnie od tego, czy projektujesz długi artykuł redakcyjny, ogłoszenie o produkcie, czy lekki post z poradami, szablony blogów Figma zapewniają szybszą drogę do dobrze zaprojektowanego ostatecznego układu.

Dlaczego warto korzystać z szablonów blogów Figma?

Szablony blogów Figma zapewniają solidną podstawę wizualną, od której można zacząć.

Dzięki tym szablonom możesz:

Dostosuj kolory, typografię, odstępy i komponenty, aby dopasować je do swojej marki bez utraty podstawowej struktury.

Z łatwością twórz responsywne strony, które ładują się płynnie i doskonale wyświetlają się na wszystkich urządzeniach.

Lepsza współpraca, ponieważ wszyscy członkowie zespołu mogą pracować na tym samym pliku.

Skup się na zawartości, a nie na formacie, aby proces produkcji przebiegał płynnie.

Szybko eksperymentuj z wieloma wariantami układu, zanim wybierzesz najlepszy.

👀 Czy wiesz, że... Około 80% firm osiąga wymierne wyniki marketingowe dzięki blogowaniu. Ale jest pewien haczyk: duże sukcesy są nadal rzadkością. Tylko 21% blogerów stwierdziło, że ich zawartość przynosi „doskonałe wyniki”, a 60% stwierdziło, że przynosi „pewne wyniki”.

Co sprawia, że szablon bloga Figma jest dobry?

Zanim wybierzesz szablon bloga Figma do swojego cyklu pracy, zwróć uwagę na następujące kwestie: 👇

Responsywna struktura: Upewnij się, że wybrany układ jest odpowiedni dla wszystkich urządzeń (telefonów komórkowych, tabletów, komputerów stacjonarnych).

Łatwa personalizacja: poszukaj szablonu, który umożliwia zmianę koloru, typografii, odstępów i wszystkich innych sekcji zgodnie z potrzebami Twojego bloga.

Komponenty wielokrotnego użytku: wybierz szablon z gotowymi blokami, takimi jak przyciski, nagłówki, boxy autora i boxy obrazów, dzięki czemu nie będziesz musiał ich za każdym razem tworzyć od nowa.

Kompatybilność z marką: wybierz projekt Figma, który pasuje do osobowości Twojej marki, niezależnie od tego, czy jest ona minimalistyczna, odważna, etyczna czy nowoczesna.

Równowaga między obrazem a tekstem: upewnij się, że szablon zachowuje równowagę między elementami wizualnymi a zawartością, aby strona nie wydawała się zbyt przeładowana lub zbyt pusta.

Projektowanie zorientowane na wydajność: Unikaj układów, które są zbyt złożone i trudne do przekształcenia w kod, ponieważ może to ostatecznie spowolnić działanie Twojej witryny.

Struktura sprzyjająca współpracy: Sprawdź, czy szablon ma uporządkowane warstwy, odpowiednie nazwy i wyraźne grupowanie, aby wszyscy członkowie zespołu dokładnie wiedzieli, gdzie się znajdują poszczególne elementy i do czego służą.

Skalowalność: upewnij się, że szablon sprawdzi się nie tylko w przypadku jednego wpisu na blogu, ale także całej przyszłej biblioteki zawartości.

📈 Wgląd marketingowy: Posty na blogach stanowią 19,47% wszystkich formatów zawartości wykorzystywanych przez marketerów. To sprawia, że blogi są czwartym najczęściej używanym formatem, zaraz po krótkich wideo, obrazach i wywiadach.

Darmowe szablony blogów Figma

Zacznijmy! Oto nasza lista najlepszych szablonów blogów Figma, które pozwolą Ci stworzyć nowoczesną, przyciągającą wzrok stronę bloga.

1. Szablon bloga o urodzie Figma

za pośrednictwem Figma.com

Szablon bloga kosmetycznego Figma zapewnia świeży układ z delikatnymi, pastelowymi kolorami, które natychmiast wyróżniają Twój blog kosmetyczny. Możesz go używać do publikowania rutynowych zabiegów pielęgnacyjnych, porad dotyczących makijażu, recenzji produktów i artykułów opartych na wywiadach, korzystając z gotowych stron, na których wystarczy zamieścić własne zdjęcia i tekst.

Cały szablon charakteryzuje się delikatnym różowym gradientem, a jego estetyka jest dostosowana do branży kosmetycznej i pielęgnacyjnej. Możesz dostosować czcionkę, kolor, układ i obrazy, aby dopasować je do swojej marki lub osobistego stylu.

Zawiera również zakładki z popularnymi postami, stronami artykułów, wbudowaną sekcją subskrypcji oraz dedykowaną sekcją z najciekawszymi wideo, która ułatwia prezentowanie zawartości dotyczącej urody w formacie przypominającym magazyn.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zaprezentuj swoje historie związane z urodą dzięki układom kart, które sprawiają, że każdy post wygląda na uporządkowany.

Publikuj artykuły z zoptymalizowanymi meta tytułami, meta opisami i etykietami czasu czytania.

Zachęć czytelników do pozostania w połączeniu dzięki wbudowanemu biuletynowi, który pomaga zdobyć więcej subskrybentów e-maila.

✅ Idealne dla: Twórców treści związanych z urodą, którzy poszukują prostego w obsłudze, ale eleganckiego układu bloga.

2. Szablon Figma dla bloga podróżniczego

za pośrednictwem Figma.com

Jeśli lubisz opowiadać historie o miejscach, które odwiedziłeś, szablon Travel Blog Figma jest dobrym wyborem. Twoich czytelników wita duży obraz, do którego możesz dodać swoje wspaniałe zdjęcia z podróży, oraz pasek wyszukiwania umożliwiający przeglądanie różnych miejsc docelowych.

Szablon zawiera również zabawny, tematyczny nagłówek z pytaniem „Gdzie się wybierasz?”, który zachęca czytelników do natychmiastowego rozpoczęcia przeglądania Twojego bloga. Dostępne są gotowe sekcje, takie jak suwak kategorii, suwak najnowszych postów, pole subskrypcji pozwalające zwiększyć grono odbiorców, a nawet mała mapa pokazująca trasy lub miejsca, które warto odwiedzić.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wyświetlaj różne motywy związane z podróżami za pomocą płynnego suwaka kategorii, który pomaga czytelnikom znaleźć przygody, które im się podobają.

Wyróżnij swoje najlepsze historie za pomocą dopracowanych kart graficznych w sekcji „Polecane”.

Organizuj zawartość za pomocą wbudowanych etykiet i paska bocznego, aby odwiedzający mogli łatwo poruszać się po Twoim blogu.

✅ Idealne dla: blogerów podróżniczych i fotografów, którzy potrzebują gotowego do użycia układu, aby udostępniać swoje podróże i doświadczenia z miejsc, które odwiedzili.

✈️ Statystyki: Według badania TGM Global Travel Survey 22% podróżnych na całym świecie twierdzi, że najczęściej korzysta z blogów podróżniczych, aby odkrywać nowe miejsca, co plasuje je tuż obok przewodników turystycznych i stron internetowych służących do rezerwacji jako główne kanały odkrywania nowych miejsc.

3. Szablon osobistego bloga w Figma

za pośrednictwem Figma.com

Szablon Personal Blog Design in Figma Template został stworzony w taki sposób, aby Twoje artykuły dotyczące przywództwa myślowego i zawartość osobista wyglądały naturalnie. Zamiast prostego nagłówka blokowego, szablon wykorzystuje zakrzywiony wzór fali, który oddziela górne menu od głównej zawartości.

W górnej części ekranu zobaczysz nazwę swojego bloga, przejrzysty pasek nawigacyjny oraz kilka przydatnych narzędzi, takich jak wyszukiwarka, przycisk przełączania motywów i przycisk subskrypcji. Tuż pod tą sekcją znajduje się kanał artykułów, który zawiera dwie inteligentne zakładki: jedną dla najpopularniejszych postów, a drugą dla ostatnio opublikowanych artykułów.

Każdy podgląd artykułu zawiera wyraźną miniaturkę wraz z krótkim opisem i szczegółowymi informacjami, takimi jak liczba widoków, data i czas czytania.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zbuduj swoją osobistą tożsamość dzięki paskowi bocznemu, który wyświetla Twoje zdjęcie profilowe i krótką biografię wraz z kluczowymi kategoriami zawartości.

Łatwo nawiąż połączenie z czytelnikami, korzystając z ikon mediów społecznościowych, które działają jak szybkie linki do Twojej obecności w Internecie.

Popraw czytelność dzięki odpowiednio rozmieszczonemu tekstowi, płynnej typografii i dedykowanym blokom kodu dla zawartości technicznej.

Szybko pozyskuj nowych subskrybentów dzięki prostemu formularzowi z polem na imię i adres e-mail, który jest przyjazny i nie narzuca się.

✅ Idealne dla: twórców, programistów, pisarzy i wszystkich, którzy potrzebują przestrzeni do udostępniania swoich historii i pomysłów.

4. Veggieble – szablon Figma interfejsu użytkownika bloga kulinarnego

za pośrednictwem Figma.com

Jeśli chcesz stworzyć stronę internetową restauracji, która emanuje ciepłą atmosferą i miłością do jedzenia, szablon Figma Veggieble – Restaurant Food Blog UI będzie doskonałym wyborem. Strona główna została starannie zaprojektowana z myślą o nagłówkach bloga, żywych zdjęciach potraw i sekcjach budujących zaufanie.

Możesz w prosty sposób zaprezentować swoje specjalne oferty, wyróżnić dania przygotowane przez szefa kuchni, ulubione potrawy klientów, a nawet udostępnić wideo pokazujące kulisy przygotowywania potraw. Szablon zawiera również pełną sekcję poświęconą przepisom i wskazówkom dotyczącym zdrowego stylu życia.

Dodatkowo dostępna jest strona zespołu, która pomoże Ci przedstawić swoich szefów kuchni i dietetyków. Znajduje się tam również strona kontaktowa z prostym formularzem i zintegrowaną mapą, która ułatwia szybką komunikację.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wyróżnij najlepiej sprzedające się dania dzięki gotowym do użycia kartom produktów i etyketom cenowym.

Zaprezentuj narzędzia związane ze zdrowiem, takie jak wbudowany kalkulator BMI, aby zaoferować odwiedzającym dodatkową wartość.

Prowadź użytkowników przez filtry, które sortują posty na blogu według przepisów, stylu życia, odżywiania i innych kryteriów.

Przedstaw swoich ekspertów ds. żywienia i szefów kuchni, korzystając z przejrzystych siatek zespołów i kart profilowych.

✅ Idealne dla: restauracji, marek zajmujących się przygotowywaniem posiłków, trenerów żywieniowych i start-upów z branży spożywczej, które chcą stworzyć inspirowaną naturą stronę internetową poświęconą żywności, budującą zaufanie i zwiększającą konwersję.

📊 Sprawdzanie faktów: Najpopularniejsze blogi kulinarne należą do najbardziej dochodowych nisz blogowych, osiągając średni miesięczny dochód w wysokości 9169 USD.

5. Szablon miniaturki bloga Figma

za pośrednictwem Figma.com

Świetna miniaturka bloga może zadecydować o tym, czy ktoś kliknie na Twój artykuł, czy też przewinie go dalej, a ten szablon miniaturki bloga Figma ułatwia tę część. Układ charakteryzuje się odważną typografią, dużymi, nowoczesnymi postaciami ludzkimi i jasnymi ilustracjami.

Główny projekt wykorzystuje duży obszar nagłówka, w którym można umieścić tytuł bloga, który ma wysoką widoczność dla czytelników. Dodatkowe elementy graficzne, takie jak geometryczne kształty i znaki, pomagają nadać mu charakteru.

Paleta kolorów jest również elastyczna — możesz łatwo zmieniać kolory lub dostosowywać układ do stylu swojego bloga. Ponieważ wszystko w Figma jest edytowalne, możesz zmieniać tekst, zastępować obrazy lub eksperymentować z różnymi stylami wizualnymi w zależności od swojej niszy, takiej jak edukacja, styl życia, technologia lub wydajność.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zastosuj kolory swojej marki bez wysiłku, korzystając ze stylów kolorów Figma, dbając o to, aby każda miniaturka była spójna z ogólną identyfikacją wizualną.

Uporządkuj wszystkie wersje miniaturek wraz z gotową strukturą ramki.

Eksportuj wysokiej jakości miniaturki w dowolnym rozmiarze, gotowe do bezpośredniego przesłania na bloga lub platformy społecznościowe.

✅ Idealne dla: blogerów, pisarzy, nauczycieli i twórców zawartości, którzy chcą mieć stylowe, efektowne miniaturki, które zwiększają współczynnik klikalności.

6. Writing X – szablon bloga Figma

za pośrednictwem Figma.com

Szablon Writing X Blog Figma nadaje się do tworzenia blogów o wysokiej jakości, skupiających się na zawartości. Najlepiej sprawdza się w przypadku stron internetowych z dużą ilością zawartości, takich jak blogi SaaS, blogi poświęcone projektowaniu i marketingowi, poradniki dotyczące wydajności, a nawet strony redakcyjne.

Po otwarciu szablonu zobaczysz pasek wyszukiwania zawierający linki do wszystkich stron, kategorii, kontaktu, logowania, przycisku subskrypcji itp. Tuż pod nim rozciąga się szeroki układ hero, w którym wyróżnione artykuły znajdują się w centrum uwagi.

Obszar czytania ma szerokie marginesy, pogrubione nagłówki, czytelne odstępy między akapitami i opcjonalny pasek boczny. Pasek boczny zawiera pole subskrypcji newslettera, biografię autora, ikony społecznościowe i listę popularnych artykułów.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Usprawnij publikowanie zawartości, korzystając z gotowych układów, które wymagają minimalnej edycji przed opublikowaniem.

Wyświetlaj reklamy i wezwania do działania w wyznaczonych miejscach, które naturalnie wpisują się w przepływ czytania.

Zbuduj zaufanie i autorytet dzięki stronom autorów, zawierającym biografie, linki i spersonalizowane kanały artykułów.

✅ Idealne dla: blogerów, autorów mediów, twórców biuletynów lub zespołów zajmujących się zawartością SaaS, którzy poszukują układu bloga w stylu redakcyjnym, kładącego nacisk na przejrzystość i wysoką jakość zawartości.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli projektujesz swojego bloga w Figma, następnym krokiem jest wypełnienie go zawartością, która będzie działać na Twoją korzyść długo po opublikowaniu. Oto kilka przykładów zawartości, które nie tracą na aktualności i niezawodnie generują długoterminowy ruch.

Ograniczenia korzystania z Figma do tworzenia blogów

Nie ma wątpliwości, że Figma świetnie nadaje się do projektowania układów blogów, ale ma też swoje limity. Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać przed stworzeniem w tym programie całego cyklu pracy nad blogiem:

Problemy z wydajnością przy dużych plikach projektowych: Użytkownicy często zgłaszają opóźnienia, usterki, a nawet długi czas ładowania podczas pracy z dużymi plikami.

Ograniczone możliwości użytkowania przy słabym lub niestabilnym połączeniu internetowym: Dla twórców, którzy dużo podróżują lub pracują w środowiskach o słabej łączności, platforma oferuje ograniczoną funkcjonalność offline.

Krzywa uczenia się dla osób niebędących projektantami: Chociaż recenzenci określają Figma jako przyjazną dla początkujących, czasami marketerzy lub autorzy muszą samodzielnie wprowadzać zmiany w układzie bloga.

Nie nadaje się do obsługi długich tekstów: użytkownicy zgłaszali, że obsługa tekstu sformatowanego jest ograniczona, a formatowanie czasami ulega zniekształceniu. Ponadto zgłaszano ograniczenia dotyczące kontroli typografii i eksportowania długich projektów o dużej zawartości treści.

Przekazywanie danych programistom w ramach bezpłatnych planów ma limit: Użytkownicy skarżyli się, że przekształcenie projektów blogów Figma w gotowe do użycia strony CMS w dużej mierze zależy od trybu Dev Mode, który jest dostępny tylko w ramach płatnego planu.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze platformy oprogramowania do marketingu zawartości

Alternatywne szablony blogów Figma

Tworzenie spójnych, wysokiej jakości treści blogowych wymaga czegoś więcej niż tylko umiejętności pisarskich. Zespoły redakcyjne muszą koordynować kalendarze zawartości, zarządzać zadaniami autorów, utrzymywać listy kontrolne SEO i zapewniać, że każdy post spełnia te same standardy jakości — a wszystko to przy jednoczesnym zajmowaniu się wieloma artykułami na różnych etapach produkcji.

I właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych. Jest to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, łączące wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy.

Zdobądź wszystko, czego potrzebujesz, dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz, w ClickUp.

Otrzymasz gotowe cykle pracy, kalendarze zawartości, listy kontrolne SEO i struktury zadań, które pozwolą Ci zarządzać blogiem z jednego miejsca. Wszystko to dzięki AI, która pomaga tworzyć szkice, sugeruje ulepszenia i przeprowadza automatyzację powtarzalnych zadań.

Ostatecznie ClickUp eliminuje wszelkie formy rozproszenia pracy, zapewniając 100% kontekstu — dzięki temu szablony blogów nie są tylko statycznymi dokumentami, ale żywym cyklem pracy połączonym z rzeczywistą produkcją zawartości, zadaniami dla autorów i harmonogramami publikacji.

Omówmy teraz kilka najlepszych szablonów blogów ClickUp, które można wykorzystać jako alternatywę dla szablonów projektowych Figma, opartych na cyklu pracy.

1. Szablon bloga ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz bogate wizualnie blogi podróżnicze bez wysiłku, korzystając z szablonu bloga ClickUp.

Szablon bloga ClickUp to gotowa struktura bloga, którą można wykorzystać do każdego rodzaju bloga, w tym blogów podróżniczych, osobistych, turystycznych, informacyjnych i magazynowych.

W górnej części bloga znajduje się sekcja hero, w której można wpisać tytuł bloga wraz z atrakcyjnym wstępem, który natychmiast przyciągnie uwagę czytelnika. Tuż obok znajduje się przestrzeń, w której można podać autora bloga, datę publikacji oraz krótkie dane kontaktowe.

Następnie układ pomoże Ci napisać wstęp i główną część bloga. Możesz podzielić zawartość na określone sekcje i dodać do każdej z nich różne zdjęcia i ilustracje, aby uczynić ją bardziej atrakcyjną. Na koniec masz przestrzeń na dodanie podsumowania, przycisków $$cta lub wewnętrznych linków do innych blogów, co idealnie nadaje się do zwiększenia zaangażowania.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Usprawnij przepływ pisania, kierując się naturalną sekwencją: haczyk → wprowadzenie → główna zawartość → wezwanie do działania → komentarze.

Skorzystaj z gotowych sekcji do opowiadania historii, aby pisać o najważniejszych wydarzeniach, porady, porównania lub artykuły tematyczne.

Zwiększ zaangażowanie odbiorców dzięki wbudowanym obszarom na komentarze, udostępnianie w mediach społecznościowych i opinie czytelników na końcu każdego posta.

✅ Idealne dla: pisarzy, blogerów, marketerów i twórców, którzy potrzebują gotowego do użycia układu bloga, który zamieni długą zawartość w atrakcyjne artykuły o jakości publikacji.

💡 Porada dla profesjonalistów: Konfiguracja cyklu pracy nad zawartością jest dziecinnie prosta, gdy Twój obszar roboczy naprawdę Cię rozumie i ma pełny kontekst Twojej pracy. ClickUp Brain to asystent AI wbudowany bezpośrednio w ClickUp, który pomaga w wyszukiwaniu i pisaniu zawartości bez konieczności zmiany narzędzi. Dzięki niestandardowym podpowiedziom możesz: Generuj zoptymalizowane pod kątem SEO konspekty blogów w kilka sekund.

Zamień słowo kluczowe w kompletny, dobrze napisany opis bloga.

Szybciej generuj pomysły na zawartość

Przepisz lub rozszerz sekcje, zachowując spójny ton marki.

Twórz pełne artykuły bezpośrednio w zadaniu lub dokumencie.

Uzyskaj dostęp do modeli premium, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, bezpośrednio z obszaru roboczego ClickUp. Generuj konspekty blogów, analizy konkurencji, metaopisy i wiele więcej dzięki ClickUp Brain. Nasz zespół codziennie korzysta z ClickUp Brain, aby efektywnie skalować zawartość (tak, publikujemy ponad 150 postów na blogu miesięcznie).

2. Szablon planera bloga ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj, organizuj i śledź każdy etap tworzenia bloga dzięki szablonowi ClickUp Blog Planner.

Jeśli potrzebujesz solidnego centrum dowodzenia do zarządzania całą produkcją zawartości blogowej, szablon ClickUp Blog Planner jest tym, czego potrzebujesz. Działa on niemal jak mini redakcyjny system CMS wbudowany bezpośrednio w ClickUp. Kategoryzuje on wszystkie pomysły na bloga według typu bloga, np. „poradniki”, „blogi wideo”, „blogi gościnne” i „osobiste historie”.

Widok tablicy Kanban ClickUp zapewnia ogólny przegląd procesu tworzenia bloga, od badań i konspektu po publikację i promocję. Możesz przeciągać i upuszczać swoje blogi na każdym etapie. A kiedy pojawiają się poprawki, dedykowany Revision Tracker pokazuje, które blogi są w toku, które zostały zatwierdzone, a które nadal wymagają poprawek.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź wszystkie zadania związane z blogiem, mając jasny wgląd w terminy, daty publikacji, etapy pisania, status zatwierdzenia, przypisanego autora i temat.

Skorzystaj z widoku kalendarza ClickUp , aby przejrzyście zaplanować cały miesiąc, co pomoże Ci zarządzać częstotliwością publikacji i dopasować tempo do nadchodzących kampanii lub premier.

Uporządkuj wszystkie szczegóły dzięki polom niestandardowym ClickUp , które odwzorowują cały cykl pracy z zawartością, od typu bloga i tematu po terminy, zatwierdzenia i zasoby multimedialne.

✅ Idealne dla: zespołów zajmujących się zawartością, blogerów, redaktorów, agencji i marketerów, którzy potrzebują profesjonalnego systemu planowania zawartości, który zapewni strukturę i szybkość cyklu pracy nad blogiem.

Oto, co użytkownik ClickUp ma do powiedzenia na temat zarządzania wpisami na blogu w ramach platformy:

Doceniam ClickUp za jego współpracowy charakter, który jest niezwykle korzystny w mojej pracy w agencji marketingowej. Platforma pozwala mi i moim współpracownikom dokładnie zobaczyć, nad czym pracuje każda z osób, co znacznie poprawia koordynację i komunikację w naszym zespole. Ta funkcja pomaga wszystkim zachować spójność w zarządzaniu wpisami na blogu i zrozumieć poszczególne kroki procesu. Uważam, że ta przejrzystość i możliwość śledzenia postępów innych osób to bardzo cenny aspekt korzystania z ClickUp.

Doceniam ClickUp za jego współpracowy charakter, który jest niezwykle korzystny w mojej pracy w agencji marketingowej. Platforma pozwala mi i moim współpracownikom dokładnie zobaczyć, nad czym pracuje każda z osób, co znacznie poprawia koordynację i komunikację w naszym zespole. Ta funkcja pomaga wszystkim zachować spójność w zarządzaniu wpisami na blogu i zrozumieć poszczególne kroki procesu. Uważam, że ta przejrzystość i możliwość śledzenia postępów innych osób to bardzo cenny aspekt korzystania z ClickUp.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Ponieważ szablon bloga ClickUp jest szablonem w stylu dokumentu, jesteś już w połowie drogi do opublikowania profesjonalnego, dopracowanego bloga. ClickUp Docs umożliwia traktowanie zawartości jako żywego obszaru roboczego. Dzięki ClickUp Dokumentom otrzymujesz: Środowisko do pisania bez rozpraszania uwagi

Współpraca w czasie rzeczywistym

Łatwa kontrola wersji

Natychmiastowe cykle pracy publikacji Możesz dodawać komentarze w tekście, oznaczać członków zespołu w celu uzyskania opinii, dodawać załączniki referencyjne, płynnie osadzać obrazy, a nawet przekształcać swoje szkice w zadania za pomocą jednego kliknięcia. Stwórz zakończony blog za pomocą ClickUp Docs. A co jest w tym najfajniejsze? Możesz stylizować swojego bloga jak prawdziwą stronę internetową, używając banerów, kolorowych obramowań, separatorów, zagnieżdżonych stron i bogatego formatu, który sprawia, że Twoje teksty wyglądają profesjonalnie i są gotowe do czytania.

3. Szablon do zarządzania blogiem ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj produkcją blogów o dużej objętości dzięki szablonowi zarządzania blogiem ClickUp.

Szablon zarządzania blogiem ClickUp zawiera inteligentny system trzech list, który pozwala uporządkować cały cykl pracy nad blogiem, od pomysłu do publikacji. Jedna lista służy do rejestrowania nowych zgłoszeń dotyczących bloga, druga do aktywnych postów w trakcie pisania i zatwierdzania, a trzecia do śledzenia miniaturek i grafik przez projektantów.

To, co sprawia, że ten szablon jest naprawdę wartościowy, to sposób, w jaki zarządza on dużą ilością zawartości. Możesz na przykład przeciągać zadania związane z blogiem na tablicę Kanban, pogrupowane według statusu lub nawet kanału (strona internetowa, LinkedIn, Instagram, YouTube).

Ponadto widoki kalendarza i osi czasu pozwalają uzyskać obraz harmonogramu publikacji. Projektanci i autorzy pracują równolegle, nie wchodząc sobie w drogę, ponieważ zasoby mają również własny cykl pracy z takimi statusami, jak Koncepcja → W trakcie przeglądu → Zatwierdzone.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Łatwo rejestruj wszystkie pomysły dotyczące zawartości dzięki wbudowanemu formularzowi zgłoszenia bloga , który automatycznie tworzy zadania.

Skorzystaj z planowania osi czasu opartego na kanałach, aby zaplanować posty na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i newsletterach w jednym przewijanym kalendarzu.

Skorzystaj z automatyzacji ClickUp , aby zatwierdzone pomysły trafiły bezpośrednio do produkcji bez konieczności ręcznego sortowania.

Zobacz pełny kontekst bloga dzięki polom niestandardowym dla kategorii, daty publikacji, redaktora, kanału, a nawet ostatecznego URL bloga.

✅ Idealne dla: zespołów lub twórców, którzy potrzebują scentralizowanego i zautomatyzowanego systemu wizualnego do planowania, pisania, recenzowania i publikowania zawartości w wielu kanałach.

📮 ClickUp Insight: Zespoły osiągające słabe wyniki są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi , podczas gdy zespoły osiągające wysokie wyniki utrzymują wydajność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czaty i połączenia w ramach jednej platformy, uzupełnionej o cykle pracy oparte na AI. Chcesz pracować mądrzej? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

4. Szablon bazy danych bloga ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź cykl życia każdego wpisu na blogu dzięki szablonowi bazy danych blogów ClickUp.

Szablon bazy danych bloga ClickUp to kompletna baza danych dla Twojego bloga, w której każdy wpis ma status i określony następny krok. Możesz sprawdzić, czy wpis na blogu jest tylko pomysłem, w trakcie tworzenia, czy już opublikowany, wraz ze wszystkimi istotnymi szczegółami.

Dostępne są kolumny dla linków do wersji roboczych, opublikowanych URL, osób przypisanych, kategorii i etapów postępu. Aby uzyskać podział podobny do arkusza kalkulacyjnego, dostępny jest widok listy, w którym blogi są uporządkowane według statusu produkcji, np. opublikowane, w trakcie realizacji i wymagające aktualizacji.

Idealnie nadaje się do cotygodniowych spotkań przeglądowych lub audytów zawartości, ponieważ umożliwia rozwijanie zadań, sprawdzanie metadanych, aktualizowanie pól lub przypisywanie terminów bezpośrednio z listy bez otwierania poszczególnych kart.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Przydzielaj odpowiednie zadania odpowiednim osobom, organizując posty według typu, tematu i członka zespołu.

Współpracuj bez wysiłku dzięki wbudowanej funkcji komentowania i tagowania bezpośrednio w każdym zadaniu blogowym.

Planuj bardziej przemyślane zestawy zawartości, grupując posty jako historie, przewodniki, tutoriale lub listy SEO i filtrując je natychmiast podczas sesji strategicznych.

Zadbaj o długoterminową jakość i SEO dzięki widocznym sygnałom wskazującym, które posty wymagają aktualizacji lub optymalizacji.

✅ Idealne dla: twórców zawartości i menedżerów, którzy potrzebują cyklu pracy w stylu bazy danych, umożliwiającego śledzenie każdego wpisu na blogu od pomysłu do opublikowania i całkowitej widoczności.

📚 Czytaj więcej: Chcesz jeszcze bardziej usprawnić organizację swojego bloga? Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym tworzenia bazy danych zawartości (wraz z szablonami).

5. ClickUp Jak założyć bloga Szablon

Pobierz darmowy szablon Postępuj zgodnie z przejrzystą listą kontrolną krok po kroku, aby uruchomić swojego pierwszego bloga, korzystając z szablonu ClickUp „Jak założyć bloga”.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z blogowaniem lub chcesz założyć własną stronę, szablon ClickUp „Jak założyć bloga” jest idealnym wyborem dla Ciebie. Szablon zawiera podstawowe informacje, takie jak nazwa bloga, właściciel bloga oraz link do strony internetowej bloga po jego utworzeniu.

W miarę przewijania strony wyświetla się lista podzadań związanych z każdym głównym krokiem niezbędnym do osiągnięcia powodzenia w uruchomieniu bloga. Obejmuje ona wybór platformy, wybór dostawcy usług hostingowych, utworzenie nazwy bloga i domeny, zaprojektowanie strony internetowej, planowanie strategii zawartości, napisanie pierwszego posta, a nawet marketing i monetyzację.

Otrzymasz również dwa dynamiczne paski postępu, które automatycznie obliczają procent wykonania zadania w miarę odhaczania poszczególnych podzadań.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Podziel duże kroki na proste listy kontrolne, aby nigdy nie przegapić mniejszych zadań, takich jak tworzenie logo, ustawienie analityki, badanie konkurencji lub opracowywanie tematów bloga.

Przechowuj wszystkie zasoby swojego bloga w sekcji załączników, gdzie znajdziesz pliki związane z brandingiem, zrzuty ekranu, konspekty i zasoby kreatywne.

Uchwyć wszystkie ważne szczegóły, korzystając z pól niestandardowych dotyczących własności, linków do stron internetowych, postępów, harmonogramów, kategorii i nie tylko.

✅ Idealne dla: Twórców i początkujących, którzy chcą krok po kroku uruchomić bloga bez żadnych niejasności i z maksymalną przejrzystością w cyklu pracy.

📚 Czytaj więcej: Zapoznaj się z najbardziej przydatnymi narzędziami do blogowania, które mogą zapewnić wsparcie dla procesu tworzenia zawartości i pomóc Ci rozwijać się szybciej.

6. Nowy szablon wpisu na blogu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Usprawnij cykl pracy przy pisaniu dzięki szablonowi nowego wpisu na blogu ClickUp.

Szablon nowego wpisu na blogu ClickUp działa jak menedżer projektów dla każdego tworzonego artykułu. Zapewnia kompletny cykl pracy związany z planowaniem, pisaniem, publikowaniem i promocją nowego wpisu na blogu. Posiada panel zadań, w którym można ustawić status bloga, dodać daty rozpoczęcia i terminy zakończenia, oszacować czas, przydzielić członków zespołu, a nawet włączyć śledzenie czasu.

To, co naprawdę wyróżnia ten szablon, to wbudowany 10-krokowy przewodnik po pisaniu blogów. Prowadzi on autorów, zwłaszcza tych nowszych, przez spójny proces pisania, zapewniając, że nie utkną i zawsze będą wiedzieć, co robić dalej.

Dzięki polom niestandardowym zawierającym takie szczegóły, jak kategoria bloga, link do wersji roboczej, wersja ostateczna, etap lejka, data uruchomienia, URL wpisu i pasek postępu, nic nie zostanie pominięte. Mówiąc prościej, od TOFU/MOFU/BOFU po tagi SEO i linki do wersji roboczych — zawiera wszystko, czego potrzebuje zespół ds. treści.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zachowaj porządek dzięki wbudowanemu systemowi zarządzania zawartością, który poprowadzi Cię przez proces od szkicu → pisania → publikacji → dystrybucji na różnych platformach, z osobami przypisanymi do realizacji poszczególnych etapów i terminami.

Twórz niestandardowe listy kontrolne dotyczące SEO, edycji lub tonu marki, aby każdy post spełniał standardy jakości Twojego zespołu.

Przechowuj wszystkie zasoby w jednym miejscu, korzystając z miejsc na załączniki dla projektów, zrzutów ekranu, plików PDF, badań słów kluczowych i plików roboczych.

✅ Idealne dla: autorów zawartości, marketerów SaaS, blogerów, agencji i zespołów, które potrzebują powtarzalnego i łatwego do śledzenia systemu do planowania, pisania, publikowania i promocji każdego wpisu na blogu.

🚀 Zaleta ClickUp: ClickUp BrainGPT zamienia Twój nowy szablon wpisu na blogu w bezobsługowy, oparty na AI kokpit do pisania. Zamiast wpisywać każdy zarys lub aktualizować ręcznie, możesz po prostu wypowiedzieć swoje pomysły na głos, a funkcja Talk to Text zamieni Twój głos na sformatowaną zawartość w dokumencie ClickUp Doc lub opisie zadania. Zacznij dyktować pomysły na bloga dzięki funkcji Talk To Text w ClickUp BrainGPT. Oznacza to, że możesz burzę mózgów nad nagłówkami, dyktować akapity wprowadzające, dodawać notatki dotyczące SEO lub wyjaśniać zmiany redaktorowi bez przerywania cyklu pracy. To tak, jakbyś miał przy sobie redaktora aktywowanego głosem i osobę odpowiedzialną za zarządzanie projektami pracującą obok Ciebie w ClickUp. ⭐ Bonus: Skorzystaj z modeli AI premium, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, bezpośrednio z BrainGPT, aby przepisać swoje akapity, wyostrzyć haczyki i wygenerować tytuły zoptymalizowane pod kątem SEO.

7. Podpowiedzi i przewodnik ClickUp AI dotyczące szablonu wpisu na blogu

Pobierz darmowy szablon Twórz wysokiej jakości artykuły szybciej dzięki podpowiedziom ClickUp AI i przewodnikowi po szablonach postów na blogu.

Wykorzystanie AI do generowania zawartości blogowej jest obecnie powszechne, ale jej efektywne wykorzystanie nadal jest rzadkością. ClickUp AI Prompts and Guide for Blog Post Template wypełnia tę lukę, oferując prosty szablon w stylu dokumentu, który pomaga napisać cały wpis na blogu za pomocą ClickUp Brain.

Możesz zacząć od zebrania wszystkich pomysłów, słów kluczowych, przykładów i odniesień, aby Brain miał odpowiedni kontekst do pracy. Gdy kontekst będzie gotowy, możesz wkleić wbudowaną strukturę bloga, wybrać ton i styl kreatywny.

Następnie pozwól ClickUp Brain wygenerować zakończony pierwszy szkic zawierający tytuł, metaopis, wstęp, główne sekcje i zakończenie.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Podpowiedź ClickUp Brain o idealne tytuły, nagłówki, przykłady i wezwania do działania, które nadadzą Twojemu blogowi dokładnie taki kształt, jaki chcesz.

Postępuj zgodnie z prostym cyklem pracy, korzystając z instrukcji krok po kroku i zrzutów ekranu, które pokazują, jak korzystać z ClickUp Brain na każdym etapie pisania.

Pracuj bez rozpraszania uwagi, ponieważ wszystko, od podpowiedzi po strukturę i narzędzia edycyjne, jest już skonfigurowane w jednym dokumencie ClickUp Doc.

✅ Idealne dla: blogerów, autorów SaaS, zespołów zajmujących się tworzeniem zawartości oraz wszystkich, którzy chcą pisać szybkie i wysokiej jakości blogi przy użyciu AI bez utraty jakości.

🎁 Bonus: Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak szybciej pisać i udoskonalać posty na blogu za pomocą ClickUp Brain:

8. Szablon bloga ClickUp Social Media

Pobierz darmowy szablon Organizuj zawartość na wielu platformach dzięki szablonowi bloga społecznościowego ClickUp.

Ponad 5,24 miliarda użytkowników mediów społecznościowych spędza ponad 2 godziny dziennie na przeglądaniu zawartości, więc nie możesz sobie pozwolić na chaotyczny cykl pracy z zawartością w mediach społecznościowych.

Szablon bloga ClickUp Social Media Blog Template zapewnia jeden pulpit nawigacyjny do zarządzania wszystkimi pomysłami na posty w mediach społecznościowych, szkicami, projektami, recenzjami i datami publikacji. Możesz oznaczyć każdy blog według autora, typu bloga, kanału mediów społecznościowych, etapu, projektanta itp., zamieniając go w centralną bazę danych redakcyjnych.

Po dodaniu postów cykl pracy staje się całkowicie wizualny. Widok tablicy organizuje całą oś czasu postów w etapy, w tym pomysły, badania, szkice, zawartość, elementy wizualne, kontrolę jakości i publikację. Przesuwanie pracy do przodu jest tak proste, jak przeciągnięcie każdej karty do następnej fazy.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Planuj harmonogram publikacji bez wysiłku dzięki widokom typu „przeciągnij i upuść”, które pokazują dokładnie, kiedy każdy post zostanie opublikowany.

Śledź wyniki za pomocą widoku tabeli ClickUp , który rejestruje dni aktywności, wyświetlenia stron, komentarze i udostępnienia w mediach społecznościowych.

Uchwyć każdy szczegół dzięki polom niestandardowym dla terminów, wskaźników, ostatecznych URL i nie tylko.

Zadania są pogrupowane według etapu bloga i zawierają trzy pola do przeglądu: zatwierdzenie projektu, zatwierdzenie zawartości i zatwierdzenie wizualne.

✅ Idealne dla: menedżerów mediów społecznościowych i zespołów ds. zawartości, którzy chcą regularnie publikować w mediach społecznościowych i łatwo śledzić wyniki.

📚 Czytaj więcej: Inteligentne platformy do współpracy nad zawartością wspomagane przez AI

9. Szablon kalendarza redakcyjnego bloga ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj cały proces tworzenia zawartości dzięki szablonowi kalendarza redakcyjnego bloga ClickUp.

Szablon kalendarza redakcyjnego bloga ClickUp został stworzony, aby pomóc Ci w śledzeniu wszystkich Twoich blogów wraz z powiązanymi z nimi działaniami. Możesz ustawić daty publikacji pojedynczo i dostosować je za pomocą prostego przeciągnięcia i upuszczenia w widoku kalendarza.

Jeśli chcesz uzyskać szerszy lub węższy widok swojego harmonogramu, możesz również przełączać się między ramami czasowymi tygodniowymi, miesięcznymi lub niestandardowymi za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki polom takim jak etap bloga, data publikacji, kanały, link do wersji roboczej, grafika, zatwierdzenie projektu, zatwierdzenie kopii i ostateczny link do bloga, możesz zobaczyć wszystkie szczegóły bez otwierania wielu zadań.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zobacz priorytety dzięki funkcji Swimlanes , która pokazuje, gdzie każdy blog znajduje się w cyklu pracy i jak bardzo jest pilny.

Znajdź wszystkie zadania na pierwszy rzut oka dzięki podglądowi grafiki, miniaturkom i linkom do szkiców bezpośrednio w każdej karcie.

Stwórz stałe archiwum, przechowując adresy URL wszystkich opublikowanych artykułów w polu Final Blog Link, dzięki czemu cała historia zawartości będzie łatwo dostępna.

✅ Idealne dla: zespołów zajmujących się zawartością, które chcą mieć spójny cykl pracy dotyczący publikowania blogów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli chcesz uzyskać jasny obraz tego, jak radzi sobie Twój blog, panele ClickUp Dashboards pozwolą Ci uniknąć wielu domysłów. Dzięki nim wszystkie ważne działania związane z zawartością są widoczne na jednym ekranie, dzięki czemu możesz sprawdzić, co działa dobrze, a co wymaga uwagi. Zapewnij swojemu zespołowi uporządkowany widok na cele i zadania za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

10. Szablon kalendarza publikacji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj i organizuj zawartość w wielu formatach dzięki szablonowi kalendarza publikacji ClickUp.

Szablon kalendarza publikacji ClickUp zapewnia widok na wszystkie treści publikowane w kanałach mediów społecznościowych. Każdy post pojawia się jako karta zadania z kolorowym nagłówkiem, który wskazuje jego etap, niezależnie od tego, czy jest to etap badań, tworzenia zawartości, projektowania, zatwierdzania czy publikacji.

Widok tablicy wyświetla nawet rzeczywiste multimedia, takie jak obrazy, które mają być opublikowane wraz z każdym postem, dzięki czemu można lepiej wizualizować każdy post.

Dodatkowo, jeśli chcesz zrozumieć swoją strategię zawartości według formatu, możesz również pogrupować swoje posty według kategorii, takich jak artykuł na blogu, treść strony internetowej, wideo na żywo, karuzela lub link, co pozwoli Ci szybko sprawdzić, jak zrównoważona jest Twoja mieszanka zawartości.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Automatycznie organizuj swój harmonogram, sortując posty według kategorii Dzisiaj, Jutro, Piątek i Przyszłość w momencie dodania daty publikacji .

Wskazuje braki i nadmiar zawartości za pomocą kolorowego kalendarza miesięcznego, który pokazuje dokładnie, gdzie należy wprowadzić zmiany.

Zachowaj spójność tonu i wyglądu dzięki wbudowanemu Brand Book, który określa styl i format każdego posta.

✅ Idealne dla: menedżerów mediów społecznościowych i twórców, którzy potrzebują niezawodnego sposobu planowania i publikowania zawartości w wielu platformach społecznościowych.

⚡ Archiwum szablonów: Darmowe szablony kalendarza zawartości dla mediów społecznościowych

11. Szablon planu publikacji zawartości ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj i harmonogramuj każdą zawartość w wizualnym kalendarzu miesięcznym, korzystając z szablonu planu publikacji zawartości ClickUp.

Tworzenie i publikowanie zawartości staje się łatwiejsze, gdy masz do dyspozycji szablon planu publikacji zawartości ClickUp. Pomaga on uchwycić każdy pomysł na zawartość jako zadanie i automatycznie grupuje je według poziomu priorytetu, takiego jak pilne, wysokie, normalne i niskie.

Do każdego zadania możesz również dodać szczegóły, takie jak podjęte działania, ich cel, typ zawartości, filar zawartości, grupa docelowa, słowa kluczowe i zasoby potrzebne do wskazania informacji o zawartości. To samo zadanie można wyświetlić w pełnym widoku kalendarza, w którym można łatwo przeciągać i upuszczać zawartość, aby dostosować terminy.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Skorzystaj z systemu zawartości z wieloma etykietami, dzięki któremu jeden pomysł może jednocześnie stać się postem, opowieścią, blogiem i infografiką.

Śledź postępy swoich zadań dzięki oznaczonym kolorami tagom dla typu zawartości, filaru, wymaganych zasobów i statusu zatwierdzenia, dzięki czemu możesz zobaczyć postępy bez otwierania poszczególnych zadań.

Pracuj szybciej dzięki wbudowanym szybkim wskazówkom, które zapewniają przypomnienie o umieszczaniu nowych pomysłów bezpośrednio w sekcji pilnych zadań.

✅ Idealne dla: zespołów lub twórców, którzy potrzebują zorganizowanego systemu publikowania zawartości, umożliwiającego zarządzanie każdym pomysłem, od burzy mózgów po publikację.

⚡ Archiwum szablonów: Stworzenie spójnego silnika zawartości jest trudne, gdy pomysły, szkice, terminy i zatwierdzenia są rozproszone po różnych miejscach. Solidny plan zawartości daje zespołowi jasność co do tego, co należy stworzyć, kiedy opublikować i w jaki sposób każdy element przyczynia się do osiągnięcia celów marketingowych. Nasza wyselekcjonowana lista szablonów planów treści ułatwia ten proces, pomagając wybrać plan treści, który: Rozplanuj cały proces tworzenia zawartości w prostych, łatwych do wykonania etapach.

Ułatwia dopasowanie tematów do odbiorców i odpowiednich kanałów dystrybucji.

Dzięki temu terminy i osoby przypisane do zadań są zawsze zsynchronizowane, a Twój zespół nigdy nie przegapi terminu publikacji.

12. Szablon ClickUp do tworzenia zawartości internetowej

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj każdym etapem procesu tworzenia zawartości dzięki szablonowi ClickUp Web Content Production Template.

Tworzysz zawartość dla wielu klientów lub kanałów? Jeśli tak, potrzebujesz szablonu ClickUp do tworzenia zawartości internetowej. Zawiera on dwa kluczowe pola: Kategoria projektu i Postęp. Kategoria projektu pozwala grupować typy zawartości, takie jak strony docelowe, posty na blogu lub teksty internetowe.

Pasek postępu, który aktualizuje się automatycznie, pokazuje dokładnie, jak daleko posunęło się wykonanie każdego elementu. Aktualizuje się też automatycznie na podstawie podzadań, dzięki czemu można łatwo sprawdzić status każdego zadania na pierwszy rzut oka.

Podstawą szablonu jest 7-podzadaniowy proces produkcji, który obejmuje wszystko, od badań i pisania po zmiany, poprawki i schematy. Każdy z nich stanowi ważny kamień milowy w tworzeniu zawartości, dzięki czemu proces jest przejrzysty i możliwy do śledzenia dla wszystkich zaangażowanych osób.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Twórz szczegółowe mikro-listy kontrolne dotyczące SEO na stronie, formatowania, linków wewnętrznych, korekty lub optymalizacji obrazów.

Zachowaj porządek dzięki sekcji Załączniki , w której możesz przechowywać briefy, zrzuty ekranu, referencje i dokumenty dotyczące marki.

Wcześnie wykrywaj opóźnienia dzięki automatycznym ikonom ostrzegawczym, które pojawiają się, gdy podzadanie nie ma terminu wykonania.

✅ Idealne dla: agencji i zespołów zarządzających wieloetapowymi procesami tworzenia zawartości, w których badania, pisanie, zatwierdzanie, poprawki, zadania związane z SEO itp. muszą przebiegać synchronicznie, bez utraty widoczności lub przekraczania terminów.

13. Szablon briefu zawartości SEO ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz szczegółowe, zoptymalizowane pod kątem SEO plany zawartości dzięki szablonowi ClickUp SEO Content Brief Template.

Optymalizacja zawartości pod kątem wyszukiwarek internetowych w celu poprawy jej pozycji w wynikach wyszukiwania jest prawdopodobnie pierwszym krokiem do stworzenia skutecznej zawartości SEO. Szablon ClickUp SEO Content Brief Template zawiera cały cykl pracy SEO w jednym, dobrze sformatowanym dokumencie.

Możesz oznaczyć właściciela artykułu, współpracowników i osobę zatwierdzającą, aby wszyscy od początku znali swoje role. Autorzy otrzymują również dokładnie te elementy, których potrzebują do pozycjonowania w wyszukiwarkach, takie jak klikalny tytuł, tag tytułu SEO i metaopis.

Tabela „Grupa docelowa” zawiera informacje dotyczące wieku, wykształcenia, zawodu, dochodów i zachowań, dzięki czemu autor wie, do kogo kieruje swoje treści. Sekcja „Komunikaty” zawiera opis głównych tematów, argumentów sprzedażowych, tonu wypowiedzi i ostatecznego wezwania do działania, dzięki czemu każdy artykuł jest zgodny z celami marki.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Ustal priorytety słów kluczowych, używając oddzielnych słów kluczowych pierwszorzędnych i drugorzędnych.

Zamień strategię SEO w konkretny plan pisania z konspektem i podtematami, które wyjaśniają, co powinna zawierać każda sekcja.

Przechowuj zasoby związane z konkretnymi projektami, takie jak strony produktów lub zestawy brandingowe, centralizując wszystkie badania.

Uzyskaj przegląd SERP konkurencji bezpośrednio w briefie, aby autorzy wiedzieli dokładnie, co muszą prześcignąć.

✅ Idealne dla: strategów SEO i menedżerów zawartości, którzy chcą tworzyć wysokiej jakości zawartość zoptymalizowaną pod kątem SEO.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie i narzędzia do zarządzania zawartością

14. Szablon do tworzenia zawartości ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz profesjonalne komunikaty prasowe dzięki szablonowi ClickUp Content Writing Template.

Szablon ClickUp Content Writing Template może być używany do pisania wszelkiego rodzaju zawartości, w tym stron internetowych, postów na blogu, komunikatów prasowych, studiów przypadków lub prostych wezwań do działania. Zawiera oddzielne szablony dla wszystkich tych rodzajów zawartości.

Możesz z góry określić cel zawartości, grupę docelową, kanał publikacji, osie czasu i wymagane media, dzięki czemu każdy element będzie od początku jasny. Każdy typ zawartości ma swoją strukturę, która służy jako wskazówka.

Na przykład w szablonie strony docelowej witryny internetowej znajdziesz przestrzenie na dokumentowanie celów bloga, odbiorców, menu nawigacyjnych, słów kluczowych, metatagów, sekcji hero, korzyści, dowodów społecznych, nagród i innych elementów potrzebnych do planowania zawartości witryny.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Uporządkuj wszystkie zasoby zawartości (obrazy, wideo, linki referencyjne, zrzuty ekranu, logo klientów) w dedykowanej tabeli multimediów.

Wyeliminuj paraliż przed pustym ekranem dzięki podpowiedziom („Kim są Twoi odbiorcy?”, „Jak nawiązać z nimi połączenie?” itp.) w każdej sekcji.

Zapewnij spójność marki dzięki dedykowanemu modułowi do wstawiania logo w szablonie komunikatu prasowego.

✅ Idealne dla: Każdego, kto potrzebuje kompleksowego systemu planowania zawartości z przewodnikiem, który pomoże mu tworzyć gotową do publikacji zawartość od podstaw.

⚡ Archiwum szablonów: Jeśli szukasz bardziej ustrukturyzowanych systemów pisania, z pewnością spodobają Ci się nasze szablony do tworzenia zawartości. Jest to wyselekcjonowana kolekcja gotowych do użycia szablonów artykułów, komunikatów prasowych, treści stron internetowych, biuletynów, scenariuszy, briefów i nie tylko.

Kategoria szablonów blogów Figma

Widziałeś już dostępne typy szablonów blogów. Ale co, jeśli dopiero chcesz założyć bloga i nie jesteś jeszcze zdecydowany, na czym się skupić?

Oto niektóre z najpopularniejszych (i najbardziej przydatnych) kategorii szablonów blogów Figma, z którymi się spotkasz:

1. Szablony blogów poświęconych urodzie i stylowi życia

Blogi poświęcone urodzie i stylowi życia są tworzone z myślą o jednym prostym celu, tj. aby Twoja zawartość wyglądała elegancko i była atrakcyjna wizualnie.

W tych blogach znajdziesz takie funkcje, jak duże zdjęcia główne, delikatna paleta kolorów, elegancka typografia i dużo białej przestrzeni. Układy są zaprojektowane tak, aby idealnie podkreślać zdjęcia produktów, zdjęcia przed i po, tutoriale, opisy rutynowych czynności i historie opowiadane w stylu influencerów.

2. Szablony blogów podróżniczych

Podróże to przede wszystkim historie i doświadczenia. Szablony te kładą duży nacisk na wciągające elementy wizualne, aby Twoje miejsca i destynacje prezentowały się jak najlepiej. Typografia jest w większości prosta, dzięki czemu czytelnicy mogą zapoznać się z długimi opowieściami z podróży lub przewodnikami bez poczucia przytłoczenia.

Znajdziesz tam również sekcje poświęcone mapom, atrakcjom turystycznym, poradom, galeriom zdjęć itp., które pozwolą Ci zaprezentować zarówno elementy wizualne, jak i szczegółowe opisy.

3. Szablony blogów osobistych

Najważniejszym elementem szablonu osobistego bloga jesteś „Ty”. Szablony te zazwyczaj charakteryzują się zrównoważoną typografią, delikatnymi przestrzeniami i minimalnym wizualnym zagraceniem, co pozwala czytelnikom łatwiej wczuć się w Twoje myśli i historie.

Nawet w przypadku elementów wizualnych opierają się one na subtelnych wskazówkach projektowych, które sprawiają, że długa zawartość jest łatwa do przeczytania i angażująca emocjonalnie. Często można znaleźć sekcje poświęcone esejom, opiniom, aktualnościom z życia i postom opartym na wiedzy eksperckiej, a także proste biografie autorów.

👀 Czy wiesz, że... Najważniejszą cechą, której czytelnicy oczekują od blogów osobistych, jest wrażliwość? Wyświetlane posty: Twoje błędy

Trudności

Małe zwycięstwa

I „prawdziwe” problemy … stwórz emocjonalne połączenie. Blogi zawierające tylko krótkie migawki nie są tak skuteczne jak długa, oparta na fabule zawartość.

4. Szablony blogów poświęconych jedzeniu i restauracjom

Szablony blogów poświęconych jedzeniu i restauracjom sprawiają, że Twoje potrawy i opowieści wyglądają tak samo dobrze, jak smakują. Dzięki idealnemu połączeniu bogatej grafiki i spójnych sekcji doskonale nadają się do publikowania przepisów, list składników, notatek szefa kuchni i zdjęć potraw.

Znajdziesz tu ciepłą paletę kolorów i elegancką typografię, które zwracają uwagę zarówno na potrawy, jak i na historię, która się za nimi kryje.

Wiele z tych szablonów zawiera również miejsca na instrukcje krok po kroku, informacje o wartościach odżywczych, najważniejsze informacje o restauracji, prezentacje szefów kuchni i polecane dania.

5. Szablony miniaturek blogów

Szablony miniaturek blogów zostały zaprojektowane tak, aby Twoja zawartość wyróżniała się i była natychmiast klikana. Projekty te nie są zakończonymi układami blogów.

Zawierają one przyciągające uwagę miniaturki, takie jak pogrubione tytuły, wyraźna hierarchia wizualna, proste bloki kolorów, a nawet strategiczne rozmieszczenie obrazów , które można łatwo wykorzystać ponownie w każdym poście.

6. Wielofunkcyjne szablony blogów redakcyjnych

Wszechstronne szablony blogów redakcyjnych nadają się do niemal każdej niszy, w tym Businessu, technologii, pisarstwa i przywództwa intelektualnego. Zawierają przejrzyste siatki i dobrze skonstruowaną typografię, dzięki czemu można tworzyć nowoczesne i profesjonalne układy.

Będzie wiele sekcji dla polecanych postów, list, przewodników, długich artykułów, profili autorów i nie tylko. Są one również tworzone z myślą o skalowalności.

Oznacza to, że niezależnie od tego, czy publikujesz jeden artykuł, czy tworzysz bibliotekę setek blogów, zachowasz spójność i estetykę bez limitowania kreatywności.

⚡ Archiwum szablonów: Jeśli tworzysz coś więcej niż tylko układ bloga, to archiwum zapewni Ci pełen zestaw gotowych do użycia szablonów strategii marketingu zawartości, które pomogą Ci planować i skalować zawartość jak profesjonalista.

Twórz piękne, gotowe do konwersji blogi szybciej dzięki ClickUp

Szablony blogów Figma ułatwiają projektowanie atrakcyjnych wizualnie układów bez konieczności zaczynania od zera. Pomagają one przekształcić pomysły w piękne strony blogów, które świetnie wyglądają na każdym urządzeniu.

Jednak świetny projekt to tylko połowa sukcesu. Nadal potrzebujesz sprawnego sposobu planowania tematów, zarządzania szkicami, śledzenia zmian, organizowania zasobów, obsługi SEO i regularnego publikowania treści.

Właśnie w tym przypadku idealnie sprawdzają się szablony ClickUp. Zapewniają one gotowe cykle pracy, kalendarze, listy kontrolne i systemy zawartości, które pozwalają uporządkować cały proces tworzenia bloga, od pomysłu po promocję.

Jeśli chcesz tworzyć blogi, które są nie tylko dobrze zaprojektowane, ale także spójne i gotowe do konwersji, ClickUp jest narzędziem, które warto mieć pod ręką.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i stwórz cykl pracy dotyczący zawartości, który naprawdę działa.