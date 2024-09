Najlepsze platformy do współpracy w zakresie zawartości w 2024 r

Pamiętasz kampanię Nike "Dream Crazy"? Skupiona wokół potężnej reklamy, której narratorem był Colin Kaepernick, z udziałem sportowców takich jak Serena Williams i LeBron James, reklama pokazywała ich niesamowite osiągnięcia i zachęcała widzów do wytrwania wbrew przeciwnościom. Kampania, zgodnie z oczekiwaniami, stała się wirusowa w mediach społecznościowych.

Ale czy można sobie wyobrazić zakulisową pracę, która została w nią włożona? Koordynacja scenariusza, wideo, mediów społecznościowych, komunikatów prasowych i nie tylko musiała wymagać mistrzowskiej współpracy i umiejętności zarządzania. Nawet jeśli nie produkujesz reklamy wartej wiele milionów $$$a z legendami sportu, wiesz, jaki rodzaj komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym towarzyszy tworzeniu ważnych dokumentów i widoczności.

Oprogramowanie do współpracy w zakresie zawartości zostało zaprojektowane z myślą o rozwiązywaniu tych problemów. Dostarcza ono centralny hub dla całej zawartości, usprawnia komunikację i pomaga śledzić postępy. Zamiast zajmować się bałaganem e-maili i rozproszonych dokumentów, otrzymujesz przejrzysty, zorganizowany widok swojego projektu.

Spędziłem wiele czasu na badaniu różnych platform do współpracy w zakresie zawartości. W oparciu o moje praktyczne doświadczenia i badania przeprowadzone przez zespół ClickUp, stworzyłem listę 15 najlepszych narzędzi do współpracy nad zawartością. Narzędzia te mogą pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu projektami, tak jak w przypadku tak ambitnej kampanii jak Nike.

Czego należy szukać w platformie do współpracy nad zawartością?

Istnieje wiele opcji, co sprawia, że wybór odpowiedniej platformy do współpracy w zakresie zawartości jest trudny. Chcesz znaleźć narzędzie, które pasuje do potrzeb Twojego zespołu marketingowego w zakresie cyklu pracy.

Oto przewodnik, który pomoże ci dokonać najlepszego wyboru:

Jak radzi sobie z kontrolą wersji Zastanów się, jak ważne dla twoich projektów jest śledzenie zmian i aktualizacji. Poszukaj funkcji, które umożliwiają widok, przywracanie i zarządzanie wersjami dokumentów. Jeśli twój zespół regularnie przegląda i aktualizuje zawartość, platforma z solidną kontrolą wersji pomoże zapobiec błędom i zapewni, że wszyscy pracują na najnowszej wersji **Czy możesz współpracować w czasie rzeczywistym? Określ, czy twój zespół musi współpracować nad projektami w czasie rzeczywistym. Sprawdź, czy platforma zapewnia wsparcie dla jednoczesnej edycji i aktualizacji na żywo. Na przykład, jeśli konieczne jest przeprowadzenie burzy mózgów lub wprowadzenie szybkich zmian, narzędzie z solidnymi funkcjami w czasie rzeczywistym sprawi, że wszyscy będą na tej samej stronie i zmniejszy zamieszanie Czy do zrobienia jest integracja z istniejącymi narzędziami Oceń, jak dobrze platforma integruje się z obecnymi narzędziami. Zrób listę oprogramowania, z którego już korzystasz i znajdź platformę, która będzie się z nimi płynnie łączyć. Jeśli twój zespół używa Slacka do komunikacji, platforma, która integruje się ze Slackiem, ułatwi synchronizację dyskusji i dokumentów **Czy platforma jest łatwa w użyciu? Zacznij od określenia, jak przyjazna dla użytkownika jest platforma dla twojego zespołu. Poszukaj funkcji, które odpowiadają twoim codziennym zadaniom. Na przykład, jeśli twój zespół jest przyzwyczajony do prostego udostępniania plików, platforma ze złożonym interfejsem może spowolnić wydajność zamiast ją zwiększyć **Czy jest dostępna na urządzeniach mobilnych? Zastanów się, jak często twój zespół potrzebuje dostępu do platformy z urządzeń mobilnych. Wybierz narzędzie z silnym wsparciem mobilnym, jeśli twój zespół pracuje zdalnie lub często podróżuje. Na przykład, jeśli twój zespół musi dokonywać aktualizacji w podróży, platforma z doskonałą aplikacją mobilną zapewni niezakłócony przepływ pracy

Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania, można zidentyfikować luki w obecnych procesach współpracy w zakresie zawartości, aby zawęzić konkretne wymagania, dla których potrzebny jest nowy system lub platforma.

15 najlepszych platform do współpracy nad zawartością

Zidentyfikowaliśmy 15 najlepszych platform do współpracy w zakresie zawartości, które należy rozważyć w 2024 r. - każda z nich oferuje unikalne funkcje usprawniające pracę zespołową, usprawniające zadania i zapewniające wyjątkowe wyniki.

1. ClickUp (najlepsza do danych powstania, zarządzania i współpracy)

Jeśli jesteś podobny do mnie, balansujesz wieloma projektami dotyczącymi zawartości jednocześnie, ClickUp szybko stanie się Twoją platformą. Od pomysłu na zawartość do ostatecznego zatwierdzenia, ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które usprawnia każdą scenę projektu danych powstania zawartości proces.

Z Dokumenty ClickUp pozwala tworzyć, udostępniać i współpracować nad dokumentami w czasie rzeczywistym. Uważam, że jest to szczególnie przydatne do tworzenia postów na blogu, planowania kalendarzy zawartości i współpracy z redaktorami.

Pisz i edytuj w czasie rzeczywistym razem ze swoim zespołem w ClickUp Docs

Możesz zintegrować te dokumenty ze swoimi cyklami pracy, aby zapewnić, że dokumenty są połączone z wykonalnymi zadaniami, dzięki czemu wszyscy są zgodni. Hub Docs pomaga organizować i szybko znajdować informacje, a kontrola prywatności zabezpiecza wrażliwą zawartość.

Oto kilka wskazówek opartych na moim doświadczeniu z tą funkcją:

Wzbogacaj swoje dokumenty poprzez osadzanie wideo i obrazów, aby dostarczać bogatą, interaktywną zawartość, która angażuje Twój zespół

Ustawienie różnych poziomów dostępu (widok, komentarz, edycja) dla różnych członków zespołu, aby zapewnić właściwym osobom odpowiedni poziom kontroli

Połączone ze sobą dokumenty za pomocąRelacje ClickUp aby utworzyć kompleksowy plikbaza wiedzy lub ustawienie dokumentacji projektu ClickUp Brain to kolejna wyróżniająca się funkcja. To potężne narzędzie AI może dostosować się do różnych ról i wymagań. Pomaga tworzyć, zarządzać i udoskonalać zawartość w ramach Teams.

W obliczu bloku twórczego generuj pomysły za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain może generować wysokiej jakości zawartość w oparciu o Twoje dane wejściowe, pomagając przyspieszyć proces pisania. Funkcja ta jest przydatna dla Teams pracujących w napiętych terminach lub w przypadku bloku twórczego, umożliwiając szybsze generowanie zawartości przy mniejszym wysiłku ręcznym.

ClickUp najlepsze funkcje

UżyjZarządzanie projektami ClickUp z ClickUp Brain, aby przypisać zadania, ustawić terminy i monitorować postępy. Ta integracja zapewnia, że projekty zawartości są dostosowane do ogólnych celów zespołu i oś czasu

Korzystaj z sugestii AI, aby ulepszać zawartość i dopracowywać teksty, zapewniając, że produkt końcowy jest zarówno angażujący, jak i wolny od błędów

Zarządzanie zadaniami, osią czasu i kalendarzami zawartości w jednym miejscu

UżyjListy kontrolne ClickUp dla zespołu technicznego, aby nie przegapić żadnych szczegółów

Szybko zanotuj pomysły, które chcesz przedstawić na następnym spotkaniu marketingowym w mediach społecznościowych lub skorzystaj z Notatnik ClickUp do śledzenia protokołów ze spotkań

UżyjWykrywanie współpracy ClickUp do aktualizacji w czasie rzeczywistym, takich jak pisanie, dodawanie komentarzy lub widok zadania przez inne osoby

Edytuj dokumenty na różnych platformach i bądź na bieżąco dzięki ClickUp Instant Collaboration Detection

Limity ClickUp

Brak widoku tabeli w aplikacji mobilnej (jeszcze)

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 700 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Oto co Sid Babla, koordynator programu dobrego samopoczucia w Dartmouth College Student Wellness Center, mówi o ClickUp:

_Używamy ClickUp do zarządzania i śledzenia naszego potoku tworzenia zawartości w mediach społecznościowych i cyfrowych. Pozwala nam to zobaczyć status każdej zawartości (w trakcie postępu, wymaga edycji, zaplanowane, itp.) wraz z tym, kto jest głównym projektantem. Eliminuje to również całą komunikację e-mail w obie strony, ponieważ sekcja komentarzy dla każdego zadania może być używana do omawiania i oddelegowania zadań/kolejnych kroków (służąc potrzebie śledzenia i monitorowania naszego cyklu powstania zawartości). ClickUp ograniczył potrzebę komunikacji e-mail i usprawnił współpracę naszego zespołu ds. tworzenia zawartości. Możemy teraz przejść od pomysłu/burzy mózgów do pierwszego szkicu nawet 2-3 razy szybciej Sid Babla , Koordynator programu dobrego samopoczucia w Studenckim Centrum Wellness Dartmouth College

2. Bitrix24 (najlepszy dla CRM)

przez Bitrix24 Bitrix24 to kompleksowa platforma umożliwiająca współpracę w zakresie zawartości. Oferuje narzędzia dla projektów i zarządzania zawartością marketingową cRM i komunikacją. To świetna opcja, jeśli szukasz jednego rozwiązania do zarządzania wieloma aspektami swojego biznesu.

Doceniam funkcję społecznościowego intranetu Bitrix24, która wspiera komunikację i współpracę zespołu w bardziej nieformalnym ustawieniu.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Tworzenie i współedytowanie dokumentów online, zarządzanie i udostępnianie plików w bezpiecznej chmurze

Szybka wymiana opinii i plików za pośrednictwem czatu i połączeń wideo

Planowanie wydarzeń i organizowanie spotkań w ramach platformy

Limity Bitrix24

Bardzo restrykcyjne dla zwykłego użytkownika. Tylko super administrator może zmienić niektóre ustawienia

Interfejs może wydawać się zagracony i przytłaczający

Cennik Bitrix24

**Free

Podstawowy: $49/miesiąc dla pięciu użytkowników

$49/miesiąc dla pięciu użytkowników Standardowy: $99/miesiąc dla 50 użytkowników

$99/miesiąc dla 50 użytkowników Profesjonalny: 199 USD/miesiąc dla 100 użytkowników

199 USD/miesiąc dla 100 użytkowników Enterprise250: 399 USD/miesiąc dla 250 użytkowników

*Ceny zaczerpnięte z zewnętrznego źródła

Bitrix24 oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (530+ recenzji)

4.1/5 (530+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (850+ opinii)

3. Citrix Sharefile (najlepszy do podpisywania dokumentów elektronicznych)

przez Citrix Citrix ShareFile to narzędzie do współpracy w zakresie zawartości, zaprojektowane specjalnie do obsługi poufnych informacji. Szyfrowanie na poziomie bankowym zapewnia, że dane są zawsze chronione. Polecam tę platformę, jeśli podpisujesz wiele umów cyfrowych lub potrzebujesz częstych podpisów klientów.

ShareFile to doskonałe narzędzie do wymiany poufnych dokumentów z klientami. Jego opcje bezpiecznego przechowywania i udostępniania są na najwyższym poziomie.

Najlepsze funkcje Citrix Sharefile

Przechowywanie wszystkich list żądań dokumentów, plików, zadań i komentarzy w jednej centralnej przestrzeni w celu szybszej realizacji zadań

Wstawianie połączonych plików, przesyłanie i wysyłanie nowych plików oraz żądań plików bezpośrednio z wiadomości Microsoft Outlook lub Gmail

Łatwa lokalizacja konwersacji, plików, zadań i komentarzy związanych z projektem w celu zachowania synchronizacji

Widok i podpisywanie dokumentów w tym samym bezpiecznym narzędziu bez konieczności ich drukowania, skanowania lub wysyłania e-mailem

Limity Citrix Sharefile

Częste błędy i usterki w funkcji przesyłania plików

Opóźnienia synchronizacji, szczególnie w przypadku dużych plików

Cennik Citrix Sharefile

Zaawansowany : 17,60 USD/miesiąc za użytkownika

: 17,60 USD/miesiąc za użytkownika Premium : 27,50 USD/miesiąc za użytkownika

: 27,50 USD/miesiąc za użytkownika Industry Advantage : $45.83/miesiąc na użytkownika

: $45.83/miesiąc na użytkownika Wirtualny pokój danych: $75/miesiąc na użytkownika

Citrix Sharefile oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 1400 recenzji)

4.2/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 390 recenzji)

4. Dropbox (najlepszy do udostępniania plików)

przez Dropbox Dropbox jest synonimem udostępniania plików i nie bez powodu. Jest to jedna z najbardziej przyjaznych dla użytkownika platform, ułatwiająca udostępnianie plików, współpracę nad dokumentami i bezpieczne przechowywanie zawartości. Dropbox umożliwia udostępnianie dużych plików klientom i współpracę nad wersjami roboczymi zawartości z członkami zespołu.

Najlepsze funkcje Dropbox

Łatwa współpraca, edycja i udostępnianie zawartości

Jednoczesna praca nad dokumentami z wieloma członkami zespołu w celu zwiększenia wydajności

Integracja aplikacji Slack i Zoom z poziomu platformy

Limity Dropbox

Synchronizacja może być nieco opóźniona, przez co możesz czekać, gdy się spieszysz

Przechowywanie w chmurze może nie być tak wydajne, jak jest to wymagane w określonych przypadkach użycia

Cennik Dropbox

Plus : 11,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 11,99 USD/miesiąc za użytkownika Essentials : 19,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 19,99 USD/miesiąc za użytkownika Business : $18/miesiąc na użytkownika

: $18/miesiąc na użytkownika Business Plus: $30/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Dropbox

G2: 4,4/5 (ponad 27 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 27 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 21 000 recenzji)

Przeczytaj również: 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Dropbox Paper 2024

5. Box (najlepszy do zarządzania zawartością w przedsiębiorstwach)

przez Box Box to platforma oparta na chmurze zaprojektowana do zarządzania zawartością i współpracy w ramach Enterprise. Szczególnie dobrze nadaje się dla dużych organizacji o złożonej zawartości współpraca przy projektach potrzeby. Box jest doskonałym narzędziem do zarządzania dużymi ilościami zawartości, zwłaszcza gdy wymagana jest ścisła zgodność i środki bezpieczeństwa.

Box - najlepsze funkcje

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa do zarządzania zawartością

Edytuj dokumenty i zostawiaj komentarze dla swojego Teams w czasie rzeczywistym

Integracja z ponad 1500 aplikacjami, w tym z obszarami roboczymi Google i Microsoft Office

Limity Box

Duże opóźnienia w udostępnianiu lub przesyłaniu dużych plików

Czasami występuje opóźnienie w synchronizacji plików, co prowadzi do problemów

Cennik usługi Box

Business : 18,42 USD/miesiąc za użytkownika

: 18,42 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus : $31.41/miesiąc na użytkownika

: $31.41/miesiąc na użytkownika Enterprise: $43.34/miesiąc na użytkownika

Box oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (4,900+ recenzji)

4.2/5 (4,900+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (5,400+ recenzji)

6. Amazon WorkDocs (najlepszy pod względem integracji z ekosystemem AWS)

przez Amazon Amazon WorkDocs to bezpieczna platforma do współpracy w zakresie zawartości, zaprojektowana do płynnej współpracy z ekosystemem AWS. Jeśli Twoja organizacja jest mocno zaangażowana w Amazon Web Services, WorkDocs jest naturalnym rozwiązaniem. Używałem WorkDocs z innymi usługami AWS, a integracja jest płynna.

Najlepsze funkcje Amazon WorkDocs

Bezpieczne szyfrowanie zawartości w trakcie przesyłania i przechowywania w globalnej infrastrukturze chmury AWS

Połączenie z wewnętrznymi Teams i zewnętrznymi użytkownikami dzięki bezpiecznemu przechowywaniu i udostępnianiu plików

Zintegruj WorkDocs z istniejącymi aplikacjami i procesami, aby zarządzać zawartością jak i gdzie chcesz

Limity Amazon WorkDocs

Więcej niż jedna osoba nie może edytować dokumentu w tym samym czasie

Częste usterki związane z zapisywaniem i przesyłaniem plików

Ceny Amazon WorkDocs

Oferuje strukturę cenową pay-as-you-go, co oznacza, że płacisz tylko za użytkowników i przestrzeń dyskową, z której korzystasz. W większości regionów koszt wynosi 5 USD za użytkownika miesięcznie, co obejmuje 1 TB przestrzeni dyskowej dla każdego użytkownika. Nowi użytkownicy mogą skorzystać z 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej, aby przetestować WorkDocs z maksymalnie 50 użytkownikami i 1 TB przestrzeni dyskowej na użytkownika.

Oceny i recenzje Amazon WorkDocs

G2: 4.1/5 (30+ recenzji)

4.1/5 (30+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

7. M-Files (najlepszy do zarządzania dokumentami i zgodności)

przez M-Files M-Files to platforma do współpracy w zakresie zawartości, zaprojektowana z myślą o firmach, które muszą zarządzać dokumentami z zachowaniem ścisłych wymogów zgodności. Uważam, że M-Files jest szczególnie przydatny w branżach takich jak prawna i finansowa, gdzie zarządzanie dokumentami i zgodność z przepisami mają kluczowe znaczenie.

Najlepsze funkcje M-Files

Organizowanie i wyszukiwanie dokumentów na podstawie metadanych

Współautorstwo, zatwierdzanie lub podpisywanie ujednoliconych plików "źródła prawdy" z klientami

Oszczędność czasu i pieniędzy IT poprzez tworzenie wbudowanych cykli pracy z kontrolą w czasie rzeczywistym, regułami i routingiem, które są dostępne dla wszystkich autorów

Limity M-Files

Wyższa krzywa uczenia się

Niska prędkość przetwarzania w chmurze

Ceny M-Files

Ceny niestandardowe

M-Files oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (140+ recenzji)

4.3/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (180+ recenzji)

8. BoostHQ (najlepszy do nauki i wymiany wiedzy)

przez BoostHQ BoostHQ to platforma do udostępniania wiedzy opracowana przez Skyprep. Zakończona scentralizowaną biblioteką zasobów i narzędziami do rekrutacji ekspertów merytorycznych, jest najbardziej przydatna w ustawieniach pracy zdalnej.

Podoba mi się, że koncentruje się na uczeniu się i wymianie wiedzy, zamiast ograniczać się do danych powstania i udostępniania treści. Regularnie generuje raportowania, które pomagają zidentyfikować potrzeby systemu szkoleniowego.

Najlepsze funkcje Boost HQ

Umożliwienie pracownikom udostępniania swoich przemyśleń i doświadczeń, przechwytywania i zachowywania wiedzy do wykorzystania w przyszłości dzięki funkcjom takim jak komentowanie i pytania i odpowiedzi

Organizowanie zawartości według grup, kategorii i etykiet, co ułatwia dostęp do informacji w razie potrzeby

Łatwe udostępnianie zawartości edukacyjnej, takiej jak pomoce w pracy, wytyczne proceduralne lub samouczki z praktycznie dowolnego miejsca

Limity Boost HQ

Rejestrowanie dużych grup osób musi być zrobione w 500-osobowych grupach, co może być ograniczeniem dla mniejszych organizacji

Ceny Boost HQ

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Boost HQ

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.8/5 (150+ recenzji)

9. Microsoft OneDrive (najlepszy dla użytkowników pakietu Microsoft Office)

przez Microsoft Microsoft OneDrive for Business to platforma współpracy w zakresie zawartości dla organizacji korzystających już z pakietu Microsoft Office. Jest ona ściśle zintegrowana z narzędziami takimi jak Word, Excel i PowerPoint, ułatwiając współpracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym. Korzystałem z OneDrive for Business w szerokim zakresie, a jego integracja z pakietem Microsoft Office jest nie do pobicia.

Najlepsze funkcje usługi Microsoft OneDrive

Płynna integracja z aplikacjami pakietu Microsoft Office

Współpraca nad dokumentami Office w czasie rzeczywistym

Bezpieczne udostępnianie plików w organizacji i poza nią

Limity usługi Microsoft OneDrive

Ograniczone funkcje współpracy dla dokumentów innych niż Office

Wyższy koszt zaawansowanych funkcji

Cennik usługi Microsoft OneDrive

OneDrive for Business : 4,95 USD/miesiąc na użytkownika

: 4,95 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft Business 365 Basic : 1,73 USD/miesiąc na użytkownika

: 1,73 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft Business 365 Standard: 9,18 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft OneDrive

G2: 4,3/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 11 000 recenzji)

10. Confluence (najlepsze do zarządzania wiedzą i współpracy)

przez Atlassian Confluence firmy Atlassian to platforma do współpracy w zakresie zawartości, służąca do zarządzania wiedzą i współpracy zespołowej . Jest przeznaczony dla zespołów programistycznych, ale jest równie pomocny w zarządzaniu projektami zawartości i współpracy nad dokumentacją.

Najlepsze funkcje Confluence

Tworzenie zawartości za pomocą wszechstronnych narzędzi, takich jak tablice, wiadomości wideo i funkcje dokumentacji

Zapraszanie Teamsów do udostępniania i współpracy dzięki edycji w czasie rzeczywistym i komentarzom in-line

Osadzaj i edytuj zawartość z innych narzędzi, których już używasz, takich jak pliki projektowe, repozytoria kodu, arkusze kalkulacyjne i inne

Limity Confluence

Eksportowanie dokumentów w różnych formatach może być trudne

Funkcja wyszukiwania może wydawać się skomplikowana dla niektórych użytkowników

Ceny Confluence

Free

Standard : $4.89/miesiąc za użytkownika

: $4.89/miesiąc za użytkownika Premium: $8.97/miesiąc na użytkownika

Confluence oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (ponad 3700 recenzji)

4,1/5 (ponad 3700 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 400 recenzji)

11. Notion (najlepszy dla obszaru roboczego all-in-one i współpracy)

przez Notion Notion to obszar roboczy typu "wszystko w jednym", który łączy w sobie notatki, zarządzanie zadaniami i współpracę nad zawartością. Jest to idealne rozwiązanie dla Teams, które potrzebują elastycznej platformy do zarządzania projektami treści i współpracy nad dokumentami. Może być korzystne przy organizowaniu pomysłów na zawartość, współpracy nad wersjami roboczymi i zarządzaniu kalendarzami treści, a także jest wszechstronnym narzędziem dla każdego zespołu.

Notion najlepsze funkcje

Łatwe monitorowanie statusu wielu projektów na różnych scenach

Wizualny przegląd i priorytetyzacja zadań za pomocą Kalendarzy i Tablic Kanban

Tworzenie niestandardowychszablony dla zawartości cykle pracy

Notion limits

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że jest bardzo powolny, jeśli używasz go do przechowywania dużej ilości danych, np. ponad 2000 stron

Interfejs jest zagracony i przytłaczający dla wielu użytkowników

Ceny Notion

Free

Plus : 12 USD/miesiąc za licencję

: 12 USD/miesiąc za licencję Business: 18 USD/miesiąc za licencję

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (5,700+ recenzji)

4.7/5 (5,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,200+ recenzji)

12. Dysk Google (najlepszy do przechowywania i współpracy w chmurze)

przez Google Drive Google Drive to usługa przechowywania i udostępniania plików w chmurze opracowana przez Google. Umożliwia przechowywanie, uzyskiwanie dostępu i udostępnianie plików z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym. Przyjazny dla użytkownika interfejs platformy i integracja z innymi usługami Google, takimi jak Gmail, Dokumenty Google i Arkusze Google sprawiają, że jest to popularny wybór do użytku osobistego i zawodowego.

Współedytowanie w czasie rzeczywistym jest wyróżniającą się funkcją Dysku Google, która znacznie usprawnia płynną współpracę w zakresie zawartości.

Najlepsze funkcje Google Drive

Integracja z Dokumentami, Arkuszami i Prezentacjami w celu tworzenia zawartości i efektywniejszej współpracy w czasie rzeczywistym

Eliminacja potrzeby kontroli wersji i zmniejszenie ryzyka sprzecznych edycji, co ułatwia zespołom wydajną i efektywną współpracę

Przechowywanie, udostępnianie i współpraca nad plikami i folderami z urządzenia mobilnego, tabletu lub komputera

Limity Google Drive

Niektórzy użytkownicy zgłaszają błędy w formatowaniu dokumentów

Połączony z folderami wewnętrznymi staje się mylący

Powolna synchronizacja plików wideo i plików w chmurze z wersjami na pulpit

Cennik Dysku Google

Personal: Bez opłat

Bez opłat Business Starter : 1,63 USD/miesiąc za użytkownika

: 1,63 USD/miesiąc za użytkownika Business Standard : 8,78 USD/miesiąc na użytkownika

: 8,78 USD/miesiąc na użytkownika Business Plus: 16,46 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Google Drive

Partner: 4,6/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 27 000 recenzji)

13. Wordable (najlepszy do płynnej integracji z WordPress)

przez Wordable Wordable to aplikacja online dla menedżerów zawartości i redaktorów. Dla każdego, kto pracuje z WordPressem, Wordable jest absolutnym must-have. Potrafi usprawnić eksport Dokumentów Google do WordPress, HubSpot i Medium, oszczędzając mi wiele czasu i kłopotów.

Najlepsze funkcje Wordable

Eksportowanie zawartości z Dokumentów Google do WordPressa za pomocą jednego kliknięcia

Automatyczne pobieranie, kompresowanie i formatowanie zdjęć do posta na blogu

Wyeliminuj czas i wysiłek poświęcony na kopiowanie-wklejanie i formatowanie dzięki automatycznemu zachowaniu formatu zawartości

Limity Wordable

Narzędzie jest wyspecjalizowane dla WordPress, więc jeśli korzystasz z innego CMS, Wordable nie będzie zbyt pomocne

Aby w pełni wykorzystać możliwości Wordable, musisz mieć skonfigurowane Dokumenty Google, co może być ograniczeniem dla niektórych teamów

Cennik Wordable

Hobbyści: Free

Free Podstawowy : $29/rok

: $29/rok Pro : $149/rok

: $149/rok Premium: $349/rok

Oceny i recenzje Wordable

G2: 3.5/5 (ponad 12 recenzji)

3.5/5 (ponad 12 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 80 recenzji)

14. Bit.ai (najlepszy do interaktywnych dokumentów)

przez Bit.ai Bit.ai to platforma współpracy dla dokumentów w wielu formatach. Przyciągnęła moją uwagę ze względu na modernizację współpraca nad dokumentami . Jeśli Twój zespół potrzebuje tworzyć interaktywne dokumenty z bogatymi multimediami, Bit.ai jest jednym z najlepszych narzędzi. Uważam, że jest to szczególnie przydatne w przypadku prezentacji i propozycji.

Najlepsze funkcje Bit.ai

Osadzanie wideo, arkuszy kalkulacyjnych i innych multimediów, dzięki czemu dokumenty stają się bardziej angażujące

Wyszukiwanie zasobów cyfrowych w bibliotece zawartości przy użyciu słów kluczowych, tytułów i opisów

Przyspieszenie tworzenie zawartości za pomocą AI i szablonom dokumentów w takich kategoriach, jak obsługa niestandardowa, projektowanie, edukacja, HR i inne

Limity Bit.ai

Podczas gdy Bit.ai jest fantastyczny do tworzenia interaktywnych dokumentów, nie jest tak silny w tradycyjnej edycji dokumentów, jak niektóre inne narzędzia

Platforma może początkowo wydawać się nieco przytłaczająca ze względu na liczbę dostępnych funkcji, więc wiąże się to z krzywą uczenia się

Ceny Bit.ai

Free

Pro : $12/miesiąc na członka

: $12/miesiąc na członka Business: $20/miesiąc na członka

Oceny i recenzje Bit.ai

G2: 4.0/5 (ponad 20 recenzji)

4.0/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

15. ProofHub (najlepszy do zarządzania projektami i zadaniami)

przez Proofhub ProofHub to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i narzędzie do współpracy dzięki czemu idealnie nadaje się dla Teams, którzy zarządzają projektami zawartości od początku do końca.

Najlepsze funkcje ProofHub

Współpraca nad kreatywnymi zasobami, przeglądanie i udostępnianie opinii z adnotacjami na plikach w czasie rzeczywistym

Natychmiastowe zapraszanie zewnętrznych współpracowników i śledzenie zmian dzięki zapisywaniu wielu wersji plików

Planowanie i subskrybowanie ogłoszeń dotyczących różnych projektów oraz automatyczne udostępnianie ich na osi czasu zespołu

Limity ProofHub

Interfejs użytkownika może być nieco nieregularny

Powiadomienia mogą być przytłaczające, rozpraszające i trudne do zarządzania

Cennik ProofHub

Essential : 45 USD/miesiąc

: 45 USD/miesiąc Ultimate Control: $89/miesiąc

ProofHub oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 90 recenzji)

4.6/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

Wybierz najlepsze oprogramowanie do współpracy nad zawartością

Platformy, które przetestowałem i umieściłem na krótkiej liście, działają dobrze, umożliwiając tworzenie zawartości i współpracę zespołową. Ale niewiele z nich wykracza poza to.

Preferuję narzędzia, które usprawniają tworzenie zawartości, współpracę i zarządzanie projektami dzięki wszechstronności funkcji i integracji. Pod tym względem ClickUp się wyróżnia. W przeciwieństwie do podstawowych kalendarzy zawartości lub platform do udostępniania dokumentów, ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie, które zaspokaja potrzeby Teams każdej wielkości.

Jego scentralizowane zarządzanie projektami pomaga utrzymać wszystkie projekty dotyczące zawartości w jednym miejscu. Możesz tworzyć cykle pracy dostosowane do unikalnych procesów Twojego zespołu. Niezależnie od tego, czy stosujesz tradycyjny kalendarz redakcyjny, czy podejście zwinne, ClickUp jest wystarczająco elastyczny, aby się dostosować. Wypróbuj ClickUp już dziś! Nie pożałujesz.