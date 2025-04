15 najlepszych autorów blogów o AI do wypróbowania w 2025 roku

Czy jesteś zmęczony pisarzami AI, którzy produkują tę samą starą zawartość robotów?

Nie jesteś jedyną osobą, która przewraca oczami na frazy takie jak "W szybko zmieniającym się cyfrowym świecie" Szukając autora bloga AI, chcesz czegoś, co jest nie tylko przyjazne dla SEO, ale także pasuje do głosu Twojej marki.

Rozumiem to - sam wypróbowałem niezliczone narzędzia AI do pisania.

Wszystkie obiecują duże wyniki, ale pozostawiają ogólny, pozbawiony życia tekst. Zasługujesz na mądrzejszego pisarza blogów AI - takiego, który naprawdę rozumie twoich odbiorców, generuje wysokiej jakości zawartość bloga i ma połączenie z czytelnikami.

Na tej liście 15 najlepszych narzędzi AI do pisania blogów znajdziesz opcje, które wnoszą osobowość, kreatywność i wydajność do procesu pisania blogów. Te narzędzia pomogą ci stworzyć zawartość generowaną przez AI, która ma prawdziwą wartość, od pierwszego szkicu po dopracowany, gotowy do SEO wpis na blogu.

Zaczynajmy!

Czego należy szukać w AI Blog Writer?

Przy wyborze Narzędzia do pisania AI pamiętaj o tych kluczowych punktach. Wybierz takie, które 👇

Generuje szczegółowe szkice

Czasami wszystko, czego potrzebujesz, to solidny punkt wyjścia. Poszukaj narzędzi, które szybko generują wyczyszczone, zorganizowane szkice z kluczowymi punktami i podtytułami w logicznym przepływie.

Utrzymuje spójny głos marki

To właśnie spójność przyciąga czytelników. Wybierz pisarza AI, który rozumie twój styl, czy to dowcipny, czy profesjonalny, aby twoja zawartość zawsze była zgodna z marką.

Tworzy wysokiej jakości angażującą zawartość

The Narzędzia AI do tworzenia zawartości powinny tworzyć wysokiej jakości i odpowiednią zawartość. Poszukaj autora AI, który pisze połączone zdania, wykorzystuje odpowiednie statystyki do poparcia twierdzeń i optymalizuje nagłówki zawartości.

Integruje SEO

Dobry pisarz blogów AI powinien być przyjazny dla SEO, z opcjami integracji słów kluczowych i metadanych. Dzięki temu zawartość będzie lepiej pozycjonowana i dotrze do właściwych odbiorców.

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, nadszedł czas, aby wybrać jednego z najlepszych asystentów pisania AI.

15 najlepszych pisarzy blogów AI do wykorzystania w tym roku

Poznajmy jednych z najlepszych pisarzy blogów AI, którzy pomogą ci trwale pokonać blok pisarski:

1. ClickUp (najlepszy do generowania zawartości i zarządzania dokumentami w oparciu o AI)

Użyj ClickUp Brain, aby wygenerować zawartość podobną do ludzkiej, podając tylko szczegóły dotyczące tematu bloga, grupy docelowej i tonu głosu ClickUp to kompleksowa platforma do stworzenia i zarządzania zawartością, która zrobi wszystko. Pozwala planować, organizować, dokumentować, pisać, edytować i śledzić każdy krok procesu pisania bloga. Od burzy mózgów po końcowe poprawki, sprawia, że tworzenie zawartości i zarządzanie projektami jest proste i konsoliduje wszystko w jednym miejscu.

Aby jeszcze bardziej ułatwić zarządzanie blogiem, ClickUp oferuje kilka gotowych szablonów, takich jak Szablon do zarządzania blogiem ClickUp .

Szablon Gantt Chart do zarządzania blogiem ClickUp

Mogę go używać do organizowania mojego kalendarza zawartości, zarządzania pomysłami na posty i śledzenia harmonogramów publikacji - z dostosowywanymi polami do aktualizacji statusu, terminami i zadaniami zespołu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat strategii zawartości, możesz zapoznać się z następującymi artykułami Szablon Planera Blogów ClickUp . Od wczesnej burzy mózgów po ostateczną edycję, szablon ten tworzy mapę całej podróży związanej z zawartością w jednym miejscu dla lepszego śledzenia.

Szablon do planowania bloga ClickUp

Dalej, ClickUp Brain , wbudowany asystent pisania ClickUp AI, sprawia, że tworzenie bloga jest dziecinnie proste.

Wprowadź swój temat, odbiorców i ton w podpowiedzi Brain. Usiądź wygodnie i obserwuj, jak generuje pomysły, frazy, a nawet pełne posty na blogu, które pasują do Twojego stylu.

Niektóre najważniejsze funkcje ClickUp Brain obejmują:

Wbudowane sprawdzanie pisowni: Pozostań skupiony na pisaniu bez martwienia się o literówki

Pozostań skupiony na pisaniu bez martwienia się o literówki Tworzenie tabel: Płynne organizowanie danych lub porównywanie informacji we wpisach na blogu

Płynne organizowanie danych lub porównywanie informacji we wpisach na blogu Automatyczna transkrypcja: Transkrybuj spotkania i wywiady w swoim tempie

Transkrybuj spotkania i wywiady w swoim tempie Szybkie odpowiedzi AI: Szybkie reagowanie na opinie lub pytania

Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj Śledzenie czasu w ClickUp i Widok obciążenia pracą wspólnie zarządzać wydajnością zespołu podczas tworzenia zawartości. funkcja Time Tracking pozwala zobaczyć, ile czasu poświęcono na poszczególne zadania, a funkcja Workload Views pomaga zrównoważyć zadania, aby nikt nie był przeciążony.

Co więcej? Używaj Dokumenty ClickUp do dalszego tworzenia, edytowania i organizowania wpisów na blogu wraz z zespołem. Dzięki Dokumentom mogę:

Edytować zawartość wraz z członkami zespołu, komentować, dodawać etykiety i przydzielać zadania w ramach platformy

Z łatwością organizować, wyszukiwać i filtrować dokumenty

Korzystać z tabel, banerów, separatorów i komend Markdown w celu tworzenia uporządkowanych, atrakcyjnych wizualnie dokumentów

Pisać zawartość bez rozpraszania uwagi, skupiając się na jednym wierszu lub akapicie naraz

Usprawnij zarządzanie dokumentacją i projektami dzięki ClickUp Docs

ClickUp najlepsze funkcje

Twórz i przydzielaj zadania dla każdej sceny pisania bloga, aby zapewnić dotrzymanie terminów dzięki Zadania ClickUp Użyj Widok kalendarza w ClickUp do planowania cyklu życia zawartości i wizualizacji harmonogramu publikowania w mediach społecznościowych

Integracja z narzędziami takimi jak Google Drive i Slack w celu usprawnienia cyklu pracy

Użyj Automatyzacja ClickUp do automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak przypisywanie szkiców do redaktorów i grafików

Zbuduj bazę danych zawartości w celu łatwej zmiany przeznaczenia ważnych fragmentów zawartości

Analizuj wskaźniki wydajności bloga, aby udoskonalić strategię dotyczącą zawartości i skupić się na tym, co działa przy użyciu Pulpity ClickUp Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą mieć trudności z poruszaniem się po tak rozszerzonych funkcjach i niestandardowych ustawieniach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

2. Copy.ai (najlepsze do tworzenia tekstów marketingowych)

przez Copy.ai Copy.ai to oparty na AI asystent pisania, który szybko i skutecznie tworzy zawartość. Dzięki generowaniu długich formularzy postów na blogu i wbudowanym szablonom, jest to wszechstronne narzędzie do generowania pomysłów na blogi, posty w mediach społecznościowych i nie tylko. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą usprawnić swój przepływ pracy bez utraty jakości.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Generowanie zawartości w ponad 25 językach na potrzeby wielojęzycznych wysiłków marketingowych

Tłumaczenie zawartości i dostosowywanie jej do różnych kultur i rynków

Limity Copy.ai

Użytkownicy zgłaszają obawy o plagiat, ponieważ bezpośrednio pobiera zawartość z niektórych stron internetowych

Niektóre funkcje wymienione na liście nie są dostępne w produkcie

Ceny Copy.ai

Free Forever

Starter: $49/miesiąc

$49/miesiąc Zaawansowany: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Copy.ai oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 180 recenzji)

4.7/5 (ponad 180 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

Czytaj więcej: Darmowe szablony kalendarzy zawartości mediów społecznościowych w Excelu i arkuszach kalkulacyjnych

3. Jasper (Najlepszy pisarz blogów AI do tworzenia długich treści)

przez Jasper.ai Jasper to popularne narzędzie AI do burzy mózgów pomysłów na zawartość, edycji dokumentów, szablonów i generowania obrazów AI. Dzięki niemu marketerzy mogą tworzyć niestandardowe cykle pracy i aplikacje AI, które podwajają kreatywność w różnych typach zawartości. Ponadto, wspiera ono opartego na czacie asystenta AI przeszkolonego w zakresie marketingu, który pomaga szybko edytować zawartość.

Najlepsze funkcje Jasper

Zwiększ wydajność SEO dzięki integracji Surfer SEO

Tworzenie unikalnych wizualizacji za pomocą Jasper Art

Limity Jasper

Sporadyczne nieścisłości merytoryczne mogą wymagać ręcznej edycji

Brak opcji niestandardowych dla typu, długości i struktury zawartości

Ceny Jasper

Kreator: $39/miesiąc za licencję

$39/miesiąc za licencję Pro: $59/miesiąc za licencję

$59/miesiąc za licencję Business: Ceny niestandardowe

Jasper oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1200 recenzji)

4.7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1800+ opinii)

4. Surfer (najlepszy do optymalizacji zawartości pod kątem SEO)

przez Surfer Surfer ułatwia pisanie zawartości przyjaznej dla SEO, analizując strony o najwyższych rankingach i dając jasne, poparte danymi wskazówki. Wykorzystanie AI w content marketingu sugeruje słowa kluczowe i pomysły na posty na blogu, pomaga ustrukturyzować zawartość, a nawet informuje, czy tekst nie jest zbyt skomplikowany. Ponadto oferuje szczegółowe zalecenia dotyczące optymalizacji, w tym sugestie dotyczące nagłówków, opisów meta i wewnętrznego linkowania.

Surfer najlepsze funkcje

Uproszczenie integracji słów kluczowych dzięki rekomendacjom słów kluczowych z indeksem LSI (Latent Semantic Indexing), które są powiązane z głównym słowem kluczowym

Identyfikacja możliwości dodania odpowiednich linków wewnętrznych i zewnętrznych

Limity Surfer

Czasami sugeruje terminy, które nie są zgodne z określonymi przewodnikami stylistycznymi

Ceny dla surferów

Essential: $99/miesiąc

$99/miesiąc Skala: 219 USD/miesiąc

219 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy

Surfer oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

4.8/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 400 recenzji)

5. Writesonic (najlepszy do generowania tekstów reklam i stron docelowych)

przez Writesonic Writesonic to platforma do pisania AI, która usprawnia dane powstania zawartości zarówno dla niezależnych marketerów i pisarzy, jak i teamów. Dzięki wbudowanym funkcjom SEO i ponad 80 szablonom obejmuje szeroki zakres potrzeb w zakresie zawartości, od postów na blogu po strony docelowe. Ale jeśli chcesz, aby pisarz blogów zajmował się konkretną niszą, skorzystaj z niektórych Alternatywy dla Writesonic dla lepszej głębi.

Najlepsze funkcje Writesonic

Dostęp do wyszukiwania w sieci w czasie rzeczywistym i interakcji z plikami PDF i obrazami

Uzyskaj ludzkie podkłady głosowe dla swojej zawartości na platformie

Limity Writesonic

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy związane z zarządzaniem subskrypcjami Writesonic, w tym obniżanie dożywotnich kont bez wcześniejszego powiadomienia

Ceny Writesonic

Free Forever

Standard: 79$/miesiąc

79$/miesiąc Profesjonalny: $199/miesiąc

$199/miesiąc Zaawansowany: 399 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4.7/5 (ponad 1900 recenzji)

4.7/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 2000 recenzji)

6. ChatGPT (najlepszy dla zawartości konwersacyjnej i interaktywnego pisania)

przez ChatGPT ChatGPT to asystent pisania AI opracowany przez OpenAI, który ma na celu szybkie, angażujące i konfigurowalne tworzenie zawartości. Wykorzystuje głębokie uczenie, w szczególności transformatorowe sieci neuronowe, do analizy tekstu i tworzenia odpowiedzi na podstawie wzorców wyuczonych z danych szkoleniowych. Jego wszechstronność w zakresie tonu i stylu sprawia, że idealnie nadaje się do generowania blogów przyjaznych SEO, zawartości mediów społecznościowych i długich formularzy.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Poza informacjami faktycznymi, generowanie kreatywnych formatów tekstu, takich jak wiersze, skrypty lub teksty piosenek

Limity ChatGPT

W dłuższych rozmowach może czasami tracić kontekst, powodując powtórzenia lub zamieszanie

Ceny ChatGPT

Free na zawsze

Plus: $20/miesiąc

$20/miesiąc Teams: $30 za użytkownika/miesiąc

$30 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

ChatGPT oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (600+ recenzji)

4.7/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

Dowiedz się więcej: Najlepsze oprogramowanie agencji SEO do skalowania ruchu organicznego

7. Writer (najlepszy dla zawartości spójnej i zgodnej z marką)

przez Pisarz Writer to generator wpisów blogowych AI zaprojektowany w celu ułatwienia zespołom tworzenia zawartości, analizy danych i automatyzacji cyklu pracy. Znany ze swojego ukierunkowania na Enterprise, umożliwia tworzenie wysokiej jakości treści z zachowaniem spójności marki. Jako jeden z najpopularniejszych najlepszych narzędzi do blogowania , egzekwuje również wytyczne dotyczące marki, prawa i integracji, aby dostosować zawartość do standardów organizacyjnych.

Writer najlepsze funkcje

Korzystanie z modelu językowego Palmyra dostosowanego do potrzeb Enterprise, zapewniającego adekwatność w kontekście biznesowym

Wdrażanie niestandardowych aplikacji AI do zadań takich jak pomoc cyfrowa, dane powstania i podsumowania

Limity Writera

Brak opcji priorytetyzacji punktów konspektu, co utrudnia użytkownikom określenie, które sekcje należy rozwinąć lub zachować zwięzłość

Ceny aplikacji Writer

**Free Forever

Teams: $18 za użytkownika/miesiąc

$18 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Writer oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

4.4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

8. Frase (najlepszy do optymalizacji zawartości i badań)

przez Frase Frase upraszcza proces pisania bloga poprzez połączenie badań, tworzenia konspektów i generowania zawartości. Analizuje najlepsze wyniki wyszukiwania, aby dać ci pomysły na przyjazną dla SEO i wysokiej jakości zawartość bloga. Po przygotowaniu konspektu, Frase tworzy zawartość w oparciu o najnowsze badania. Wbudowany redaktor dostarcza również wskazówek dotyczących SEO, zapewniając tworzenie zawartości, która zajmuje wysokie pozycje w rankingach.

Najlepsze funkcje Frase

Generowanie konspektów przy użyciu nagłówków konkurencji i sugestii AI

Popraw czytelność, SEO i wykorzystanie słów kluczowych podczas pisania

Limity Frase

Czasami wybiera nieistotne słowa kluczowe, co utrudnia osiągnięcie pełnej optymalizacji

Ceny Frase

Free forever

Solo: $15/miesiąc

$15/miesiąc Podstawowy: $45/miesiąc

$45/miesiąc **Teams:$115/miesiąc

Oceny i recenzje Frase

G2: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

4.8/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

9. Rytr (Najlepszy pisarz blogów AI do szybkiego i niedrogiego generowania zawartości)

przez Rytr Rytr to narzędzie AI do pisania, które tworzy wszystko, od postów na blogu po podpisy w mediach społecznościowych. Jako narzędzie AI do pisania blogów, zawiera ponad 40 szablonów dla każdego rodzaju zawartości - niezależnie od tego, czy potrzebujesz konspektów blogów, opisów produktów, czy chwytliwych podpisów. Dodatkowo, Rytr oferuje niestandardową funkcję tonu głosu, która naśladuje style pisania specyficzne dla użytkownika na podstawie dostarczonych przykładów.

Najlepsze funkcje Rytr

Wybór spośród ponad 20 unikalnych tonów, takich jak przyjazny, formalny i asertywny

Tworzenie zawartości w ponad 30 językach dla globalnych odbiorców

Limity Rytr

Użytkownicy raportują, że Rytr ma ograniczone funkcje edycji tekstu

Limit długości tekstu generowanego na sesję

Ceny Rytr

Free forever

Unlimited: $7.50/miesiąc

$7.50/miesiąc Premium: $24.16/miesiąc

Rytr oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 800 recenzji)

4.7/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

10. Anyword (najlepszy dla zawartości opartej na wydajności)

przez Anyword Anyword to narzędzie do pisania AI stworzone do tworzenia wysokiej jakości zawartości marketingowej, która zwiększa zaangażowanie. Zaprojektowany z myślą o marketerach, łączy w sobie potężne funkcje, takie jak Copy Intelligence, aby upewnić się, że każda zawartość ma połączenie z celami odbiorców. Na przykład Anyword przewiduje, jak każda wersja zawartości będzie działać, pozwalając wybrać opcję, która najprawdopodobniej uzyska kliknięcia.

Najlepsze funkcje Anyword

Analizowanie istniejącej kopii i sugerowanie poprawek w celu zwiększenia zaangażowania w zawartość

Dostęp do AI Anyword bezpośrednio w przeglądarce poprzez rozszerzenie Chrome

Limity Anyword

Czasami tworzy zawartość nie na temat, wymagając od użytkowników dostosowania podpowiedzi pod kątem dokładności

Wbudowany limit słów utrudnia korzystanie z narzędzia do tworzenia długich formularzy

Ceny Anyword

Starter: $49/miesiąc

$49/miesiąc Oparte na danych: $99/miesiąc

$99/miesiąc Business: 499 USD/miesiąc

499 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Anyword.ai oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 1200 recenzji)

4.8/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

11. Article Forge (najlepszy do masowej zawartości generowanej przez AI)

przez Artykuł Forge Article Forge to pisarz artykułów AI stworzony do tworzenia długiej zawartości przy minimalnym wysiłku - generuje artykuły powyżej 1500 słów z odpowiednią strukturą i odpowiednimi podtytułami. Idealny do dużych projektów, tworzy wiele postów na blogu jednocześnie, aby zaoszczędzić czas. Ponadto wykorzystuje modele AI podobne do tych, z których korzysta Google, tworząc zawartość, która jest wysoce zoptymalizowana pod kątem SERP.

Najlepsze funkcje Article Forge

Surfowanie po sieci w poszukiwaniu odpowiednich wyszukiwanych haseł dzięki wbudowanym możliwościom badawczym

Dostęp do wykrywacza zawartości i humanizatora AI w ramach platformy

Ograniczenia Article Forge

Sporadycznie tworzy zawartość z błędami ortograficznymi i gramatycznymi

Jakość zawartości nieanglojęzycznej jest zauważalnie niższa, prawdopodobnie z powodu podwójnego tłumaczenia

Cennik Article Forge

Podstawowy: $13/miesiąc

$13/miesiąc Business: Cennik niestandardowy

Article Forge oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

12. ContentShake AI (najlepszy do generowania zawartości zoptymalizowanej pod kątem SEO)

przez ContentShake ContentShake to intuicyjne narzędzie AI do pisania blogów, zaprojektowane w celu usprawnienia procesu tworzenia zawartości dla marketerów i blogerów. Zintegrowane z SEMrush, zapewnia wgląd w słowa kluczowe w czasie rzeczywistym i sugestie dotyczące zawartości dostosowane do celów odbiorców.

Ponadto Narzędzie AI SEO ocenia kopię na podstawie tego, jak dobrze jest zoptymalizowana i upraszcza cykl pracy, pomagając w pisaniu, optymalizacji, a nawet zmianie przeznaczenia zawartości dla wielu platform.

ContentShake najlepsze funkcje

Korzystanie z obszernych danych SEO SEMRush w celu zoptymalizowania zawartości

Tworzenie zawartości w siedmiu językach

Limity ContentShake

Niektórzy użytkownicy uważali, że narzędzie tworzyło ogólną zawartość, która wymagała intensywnej edycji, aby się wyróżnić

Ceny ContentShake

Pro: 139,95 USD/miesiąc

139,95 USD/miesiąc Guru: 249,95 USD/miesiąc

249,95 USD/miesiąc Enterprise: zaczyna się od $5000/miesiąc

ContentShake oceny i recenzje

G2: za mało recenzji

za mało recenzji Capterra: za mało recenzji

13. Wordtune (najlepszy do przepisywania istniejącej zawartości)

przez Wordtune Wordtune to pisarz AI, który przeformułowuje zdania, aby upewnić się, że brzmią dobrze - niezależnie od tego, czy chcesz, aby były swobodne, czy bardziej profesjonalne. Od prostych przeróbek po zaawansowane korekty tekstu, pomaga pisarzom, studentom i profesjonalistom wyrażać się jasno i pewnie. Co więcej, Wordtune kontynuuje pracę od miejsca, w którym ją przerwałeś, pomagając pokonać blokadę pisarską.

Najlepsze funkcje Wordtune

Korzystaj z inteligentnego tłumaczenia AI, aby brzmieć jak rodzimy użytkownik języka angielskiego

Poszerz swoje słownictwo dzięki precyzyjnym synonimom

Limity Wordtune

Skupia się głównie na przepisywaniu i nie generuje długich formatów zawartości

Cennik Wordtune

**Free Forever

Zaawansowany: $6.99/miesiąc

$6.99/miesiąc Unlimited: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Business: Niestandardowy cennik

Wordtune oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (70+ recenzji)

14. Grammarly (najlepszy do sprawdzania gramatyki i ulepszania pisania)

przez Grammarly Grammarly to asystent pisania AI, który wyłapuje ryzykowne błędy, które w przeciwnym razie mogłyby zaszkodzić wizerunkowi marki. Jako wiarygodny AI grammar checker wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do zakończenia przepisywania zdań, co jest szczególnie pomocne dla jasności i płynności. Co więcej, plany premium są dostarczane z narzędziem do sprawdzania plagiatu, aby zachować oryginalność zawartości.

Najlepsze funkcje Grammarly

Niestandardowe sugestie na podstawie tekstu i tego, kto będzie go czytał

Limity Grammarly

Czasami może sugerować zmiany, które zmieniają ton lub styl pisania w sposób, który czyni go mniej osobistym lub kreatywnym

Ceny Grammarly

**Free Forever

Pro: $12/użytkownika/miesiąc

$12/użytkownika/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Grammarly

G2: 4.7/5 (8000+ recenzji)

4.7/5 (8000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (7000+ recenzji)

Przeczytaj również: 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Grammarly (Free i płatnych)

15. Sudowrite (najlepszy do kreatywnej pomocy w pisaniu)

przez Sudowrite Sudowrite to narzędzie AI do pisania dla kreatywnych umysłów, zwłaszcza pisarzy fikcji, którzy chcą przełamać blok pisarski i generować wysokiej jakości zawartość. Dzięki funkcjom takim jak Describe, może przekształcić podstawową scenę w bogate, sensoryczne doświadczenie, podczas gdy Write pomaga utrzymać przepływ, generując kolejne 300 słów w twoim stylu. Ponadto posiada zintegrowany moduł sprawdzania plagiatu, który umożliwia weryfikację szkiców zawartości pod kątem oryginalności.

Najlepsze funkcje Sudowrite

Użyj Story Bible do organizowania rozdziałów

Dostęp do narzędzi takich jak Canvas do wizualizacji fabuły i postaci

Ograniczenia Sudowrite

Zaprojektowany głównie do kreatywnego pisania, przez co mniej nadaje się do pisania blogów

Sudowrite ceny

Hobby i student: $10/miesiąc

$10/miesiąc Profesjonalista: $22/miesiąc

$22/miesiąc Maksymalnie: $44/miesiąc

Sudowrite oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Pisz blogi z rankingiem ClickUp Brain

Wybierając pisarza blogów AI, znajdź takiego, który zrobi coś więcej niż parafrazowanie zawartości. Potrzebujesz narzędzia, które rozumie Twój temat i odbiorców oraz potrafi generować świeże, oryginalne pomysły, które się wyróżniają. ClickUp Brain sprawdza się na tym froncie, tworząc wysokiej jakości, ludzką zawartość, która dobrze trafia do czytelników.

ClickUp to jednak coś więcej niż tylko narzędzie AI do pisania tekstów. To kompleksowa platforma do zarządzania projektami, która zapewnia wsparcie dla całego procesu tworzenia treści. Od burzy mózgów i planowania po redagowanie i edycję, ClickUp usprawnia każdy aspekt przepływu pracy. Zarejestruj się w ClickUp za Free już dziś!