10 najlepszych alternatyw dla WritingMate AI, które pomogą Ci tworzyć lepszą zawartość

Jasne pisanie to jasne myślenie. Nawet jeśli pisanie nie jest Twoją podstawową dziedziną, spójność i poprawność gramatyczna stały się podstawowym oczekiwaniem we współczesnym miejscu pracy.

Dzięki asystentom pisania opartym na AI, takim jak WritingMate AI, wyrażanie swoich myśli staje się znacznie łatwiejsze.

Mimo to użytkownicy uważają, że

Produkt końcowy WritingMate wymaga znacznej edycji, aby uzyskać pożądany ton i styl. *

Właśnie dlatego twórcy zawartości, marketerzy i małe firmy często poszukują bardziej zaawansowanych opcji. W tym artykule omówimy najlepsze alternatywy dla WritingMate AI, porównamy ich funkcje i pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb związanych z pisaniem.

🧠 Czy wiesz, że...? Wyrażenie „zawartość jest królem” nie zostało wymyślone przez marketera. Po raz pierwszy użył go Bill Gates w 1996 roku, kiedy napisał esej, w którym przewidział, że prawdziwą wartością internetu będzie zawartość. Prawie trzy dekady później ta prognoza nadal wydaje się przepowiednią, która ukształtowała całą erę cyfrową.

10 najlepszych alternatyw dla WritingMate w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych alternatyw dla WritingMate, które pomoże Ci wybrać odpowiednią opcję na podstawie kilku kluczowych funkcji, dodatkowych funkcji, cen i ocen użytkowników.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* Oceny ClickUp Planowanie zawartości i współpraca zespołowa oparte na AI ClickUp Brain do tworzenia konspektów i szkiców, BrainGPT do wielu modeli LLM oraz Talk to Text, dokumenty z funkcją współtworzenia tekstu w czasie rzeczywistym. Bezpłatne plany; dostosowania dla przedsiębiorstw G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Grammarly Business Profesjonalna spójność pisania w różnych zespołach Sugestie dotyczące gramatyki i tonu, przewodnik stylistyczny i ton marki, fragmenty, udostępnianie wiedzy, pulpit analityczny, działa w ponad 500 tysiącach aplikacji. 15 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Notion AI Wszechstronna wydajność w Notion Podsumowania, tłumaczenia, poprawianie tonu, burza mózgów i generowanie szkiców, automatyczne wypełnianie baz danych. Free; od 12 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,6/5 (7000+) • Capterra: 4,7/5 (2600+) Jasper AI Marketing teams, which need scale and speed Ponad 50 szablonów zawartości, Brand Voice, tryb Surfer SEO, Image Suite, Jasper Chat Free; od 59 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 Writesonic Tworzenie zawartości z wbudowanym wsparciem SEO Autor długich tekstów, grupowanie słów kluczowych i tematów, analiza luk, ChatSonic, ponad 100 szablonów, rozszerzenie Chrome Free; od 49 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 TextCortex AI Małe zespoły i indywidualni twórcy, którzy potrzebują szybkiej pomocy Przepisywanie i tłumaczenie, generowanie krótkich formularzy, persony, bazy wiedzy, ponad 500 szablonów podpowiedzi Free; od 6,99 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 MailMaestro Wydajność w zakresie e-maila i spotkań Twórz, odpowiadaj, ulepszaj wiadomości e-mail, wątki i podsumowania załączników, przypomnienia, inteligentne etykiety i elementy TeamsMaestro. Free; od 15 USD miesięcznie za użytkownika Capterra: 4,3/5 Koala AI / AI Długa zawartość SEO na dużą skalę Pełne artykuły na podstawie słów kluczowych, analiza SERP w czasie rzeczywistym, linki wewnętrzne i schematy, narzędzie do tworzenia zestawień Amazon, funkcja zbiorcza + WordPress. Free; od 9 USD miesięcznie za użytkownika G2: 5,0/5 Capterra: 4,6/5 Evercopy Skalowanie kreacji reklamowych zgodnych z wizerunkiem marki dzięki AI Ponad 30 formatów reklamowych obejmujących obrazy i wideo, remiksy AI, niestandardowe szablony, personalizację marki, studio typu „przeciągnij i upuść”. Free; od 185 USD miesięcznie za użytkownika Capterra: 4,7/5 Gra słów Długa zawartość SEO za pomocą jednego kliknięcia Artykuły zawierające ponad 5000 słów za jednym kliknięciem, generator zbiorczy, publikowanie w WordPress, FAQ przyjazne dla SEO. Free; od 99 USD miesięcznie za użytkownika G2: 4,7/5

Czego należy szukać w alternatywach dla WritingMate AI?

Możesz pomyśleć, że efektowne funkcje zapewnią Ci najlepszy zwrot z inwestycji, ale często tak nie jest. Chociaż znalezienie idealnego narzędzia AI, które pasuje do Twojego stylu i głosu, jest procesem opartym na próbach i błędach, idealne narzędzie odciąży Cię od drobnych szczegółów, jednocześnie pozwalając zabłysnąć Twojemu głosowi.

Oto jak rozpoznać te systemy:

Sugeruje delikatne poprawki gramatyczne i stylistyczne, aby Twoja wiadomość brzmiała naturalnie.

Pomaga znaleźć pomysły, gdy utkniesz, i ułatwia tworzenie konspektów.

Dostosowuje ton do nastroju, który chcesz udostępnić.

Działa płynnie we wszystkich miejscach, w których już piszesz, niezależnie od tego, czy są to e-maile, notatki z zajęć czy blogi.

Pomaga udoskonalić Twój własny styl, zamiast go zastępować, dzięki czemu teksty nadal brzmią jak Twoje.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie testuj narzędzia AI tylko na długich esejach lub artykułach. Wypróbuj je przy małych, codziennych zadaniach, takich jak szybkie tworzenie odpowiedzi, dopracowywanie tekstu lub burza mózgów nad nagłówkiem. Szybciej zrozumiesz jego prawdziwe mocne strony i zobaczysz, czy naprawdę jest dla Ciebie odpowiednie.

10 najlepszych alternatyw dla WritingMate AI

Oto 10 najlepszych alternatyw dla WritingMate AI, z których każda na swój sposób sprawia, że pisanie staje się łatwiejsze, bardziej przejrzyste i nieco przyjemniejsze.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do planowania zawartości opartego na AI i współpracy zespołowej)

WritingMate pomaga pisać z wykorzystaniem AI, ale po zrobieniu szkicu musisz ręcznie przenieść go do swojego cyklu pracy — kopiując tekst do narzędzi projektowych, przypisując recenzje i osobno śledząc terminy.

Większość asystentów pisania opartych na AI ogranicza się do generowania zawartości. Nie łączą się one z miejscem, w którym faktycznie odbywa się Twoja praca — listami zadań, kalendarzami i współpracą zespołową, które przekształcają szkice w opublikowane prace.

ClickUp rozwiązuje ten problem jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji. Wbudowana sztuczna inteligencja ClickUp działa w Twoim obszarze roboczym, gdzie zawartość jest przypisywana, sprawdzana, edytowana i wysyłana.

Stwórz szablon wielokrotnego użytku, aby przekształcić przyszłe dyskusje w praktyczne zadania dzięki ClickUp Brain

Koniec z rozbieżnościami między badaniami, pisaniem, koordynacją i realizacją. Dla twórców zawartości i marketerów zmęczonych żonglowaniem oddzielnymi narzędziami do tworzenia i zarządzania, ClickUp Brain bije na głowę samodzielne asystenty pisania.

Zobaczmy, dlaczego ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich rodzajów zespołów na całym świecie.

Twórz zawartość dostosowaną do Twojego stylu i tonu dzięki ClickUp Brain

Pobierz ClickUp Brain Free za darmo Zamień ogólny pomysł w przejrzysty zarys, a następnie jednym kliknięciem utwórz szkic zadania za pomocą ClickUp Brain.

Pisanie to nie tylko słowa — to przekształcanie pomysłów w działanie. Niezależnie od tego, czy tworzysz zawartość, raporty czy kampanie, ClickUp Brain pomaga płynnie przejść od koncepcji do zakończenia, rozumiejąc kontekst Twojej pracy i utrzymując połączenie między kreatywnością a działaniem.

Oto jak to zrobić:

Przejdź od pomysłu do szkicu w mgnieniu oka: opisz, co piszesz, a ClickUp Brain wygeneruje uporządkowany, zgodny z wizerunkiem marki pierwszy szkic — dostosowany do Twoich celów i stylu.

Pisz jasno, nie tracąc swojego stylu: Uzyskaj sugestie, które poprawią przepływ tekstu, naprawią niezręczne sformułowania i udoskonalą przekaz, zachowując jednocześnie autentyczny styl.

Badaj i pisz w jednym miejscu: pobieraj fakty, notatki i odniesienia bezpośrednio z połączonych dokumentów i projektów.

Współpracuj i działaj bez wysiłku: podsumowuj opinie, przepisuj fragmenty na podstawie komentarzy i zamieniaj gotowe projekty w zadania lub kampanie — wszystko w ramach ClickUp.

Podobnie jak WritingMate AI, Brain oferuje moc wielu modeli LLM w jednej aplikacji. Dzięki temu unikasz rozproszenia AI i zyskujesz dostęp do Claude, Gemini, GPT-4o i innych rozwiązań w jednym miejscu.

📌 Przykład: Wrzucasz pomysł do dokumentu. ClickUp AI rozwija go w zarys, sugeruje nagłówki i tworzy zadanie dla pierwszego szkicu z terminem wykonania i osobą przypisaną.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i kontekst, wypróbuj ClickUp BrainGPT.

ClickUp BrainGPT idzie jeszcze dalej. Jest to w pełni połączona aplikacja komputerowa AI, która rozumie Twój ekosystem pracy, ujednolica narzędzia i pomaga płynnie przejść od pisania do realizacji.

Podsumuj spotkanie, sporządź listę decyzji i utwórz zadania do wykonania wraz z właścicielami odpowiedzialnymi za ich realizację, korzystając z ClickUp BrainGPT.

Wyobraź sobie, że piszesz post na blogu lub kampanię marketingową i musisz odwołać się do badań, wcześniejszych materiałów lub plików projektowych rozrzuconych po różnych aplikacjach.

Zamiast przełączać się między zakładkami, BrainGPT umożliwia natychmiastowe przeszukiwanie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, a nawet Internetu — gromadząc Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu. Twoje teksty stają się bardziej merytoryczne, dokładniejsze i znacznie mniej fragmentaryczne.

Jest też Talk to Text, który zapewnia prawdziwą elastyczność Twojego kreatywnego przepływu. Niezależnie od tego, czy dyktujesz pomysł na akapit podczas dojazdu do pracy, czy głośno zastanawiasz się nad nagłówkami, BrainGPT rejestruje Twój głos i przekształca go w uporządkowaną zawartość.

Uchwyć kreatywne pomysły w czasie rzeczywistym dzięki funkcji ClickUp Talk to Text, która zamienia Twój głos w uporządkowaną zawartość.

Ponadto BrainGPT zapewnia użytkownikom dostęp do wielu modeli AI, takich jak Gemini, Claude i ChatGPT, w jednym miejscu. Oznacza to koniec z przełączaniem się między zakładkami lub subskrypcjami, aby osobno zajmować się pisaniem, badaniami i planowaniem. Otrzymujesz jedno, gotowe do użycia w przedsiębiorstwie środowisko, które rozumie, nad czym pracujesz i dlaczego.

🎥 Wbudowaną AI ClickUp można wykorzystać na wiele sposobów w marketingu. Oto krótki przewodnik:

Twórzcie wspólnie dokumenty w ClickUp Docs, korzystając z edycji w czasie rzeczywistym, delikatnych komentarzy i elementów działania. Zamieńcie dowolną linię w zadanie z właścicielami i datami oraz połączcie wszystko z Docs Hub, aby ułatwić wyszukiwanie.

Współtwórz artykuł, oznacz redaktora i przekształć jego komentarz w zadanie z terminem wykonania za pomocą ClickUp Docs

Dodaj proste widżety, aby aktualizować status bez opuszczania strony, i połącz dokumenty z zadaniami, aby Twój plan pozostał uporządkowany. Takie podejście łączy tworzenie projektów i realizację, umożliwiając szybkie zrozumienie kolejnych kroków. Ogranicza to konieczność wielokrotnego sprawdzania i pozwala na postępy w realizacji każdego zadania.

Zamień rozmowy w zadania dzięki ClickUp Chat

Zmień wiadomość w zadanie, dodaj delikatny termin wykonania i zachowaj czat połączony dla kontekstu za pomocą ClickUp Chat

Przeprowadź burzę mózgów ze współpracownikami w ClickUp Chat, udostępniaj szybkie notatki i dodawaj rozmowy jako załączniki do zadań. Jednym kliknięciem możesz przekształcić dowolną wiadomość w zadanie i poprosić AI o podsumowanie długich wątków, aby wszyscy byli poinformowani o swoich obowiązkach.

Zachowaj kontekst zadania i dokumentu, aby nic nie zaginęło między aplikacjami. Przepływ informacji pozostaje płynny, ponieważ możesz tworzyć, przypisywać i śledzić zadania bez opuszczania czatu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Współtwórz dokumenty w ClickUp Docs i zamieniaj komentarze w zadania, aby edycje i zatwierdzenia przebiegały płynnie bez opuszczania strony.

Twórz i poprawiaj teksty za pomocą ClickUp Brain, a następnie przypisuj kolejne kroki w tym samym dokumencie lub zadaniu.

Znajdź poprzednie briefy i pliki za pomocą Enterprise Search & Ask i połącz je z dzisiejszą pracą, aby uzyskać natychmiastowy kontekst.

Rób notatki ze spotkań za pomocą ClickUp Brain Notetaker, który nagrywa, transkrybuje i tworzy zadania do wykonania bezpośrednio jako zadania.

Ograniczenia ClickUp

Dla nowych użytkowników może to być przytłaczające, ponieważ trzeba ustawić i nauczyć się tak wielu rzeczy.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają powolne ładowanie lub opóźnienia w przypadku dużych widoków i pulpitów nawigacyjnych.

Urządzenia mobilne nadają się do szybkiego sprawdzania, ale ciężka praca przebiega płynniej na komputerze stacjonarnym.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 450 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

Funkcje takie jak automatyzacja, asystent pisania oparty na AI i ulepszony kalendarz pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu. A co najlepsze? Rozwiązanie to dostosowuje się do naszych potrzeb — niezależnie od tego, czy uruchamiamy nową kampanię, czy zarządzamy długoterminowymi operacjami.

📮 ClickUp Insight: Ponad 50% respondentów codziennie korzysta z trzech lub więcej narzędzi, zmagając się z „rozproszeniem aplikacji” i chaotycznym cyklem pracy. Chociaż może się to wydawać wydajne i intensywne, w rzeczywistości kontekst po prostu gubi się między aplikacjami, nie wspominając już o energii zużywanej na pisanie. BrainGPT łączy wszystko w jedno: wystarczy raz wypowiedzieć polecenie, a aktualizacje, zadania i notatki trafią dokładnie tam, gdzie powinny w ClickUp. Koniec z przełączaniem się między programami i chaosem — teraz możesz cieszyć się płynną, scentralizowaną wydajnością.

2. Grammarly Business (najlepsze rozwiązanie zapewniające spójność profesjonalnych tekstów w różnych Teams)

za pośrednictwem Grammarly Business

Pomyśl o ostatnim razie, kiedy pisałeś ważny e-mail i zatrzymałeś się, zastanawiając się, czy nie brzmi on zbyt formalnie lub może nie jest wystarczająco dopracowany. Pomnóż tę chwilę przez cały zespół, a zobaczysz, jak drobne niepewności w pisaniu sumują się, powodując stratę czasu i niejasne komunikaty.

Grammarly Business pomaga zespołom uniknąć tego. Działa dyskretnie, sugerując odpowiedni ton, wygładzając nieprecyzyjne zdania i dbając o to, aby głos Twojej firmy był wyraźnie słyszalny w każdej wiadomości.

Najlepsze funkcje Grammarly Business

Zapewnij korektę gramatyczną, stylistyczną i tonacyjną w czasie rzeczywistym, która pomoże zespołom komunikować się jasno w wiadomościach e-mail, dokumentach i czacie.

Skorzystaj z przewodnika stylistycznego i tonów marki, aby każdy tekst był spójny z wizerunkiem Twojej firmy.

Usprawnij współpracę dzięki funkcji Knowledge Share i Snippets, które pozwalają Teams ponownie wykorzystywać odpowiednie frazy bez konieczności przepisywania ich od nowa.

Zintegruj z ponad 500 000 aplikacji i stron internetowych, w tym Dokumenty Google, Outlook, Slack, Salesforce i LinkedIn, aby uzyskać płynne wsparcie podczas pisania.

Śledź postępy i identyfikuj obszary wymagające poprawy dzięki panelowi analitycznemu zespołu, zawierającemu przejrzyste raporty dotyczące jakości i wydajności pisania.

Limits of Grammarly Business

Może stać się kosztowne dla większych zespołów, ponieważ ceny za licencję rosną wraz z liczbą użytkowników.

Sporadyczne niedokładne sugestie, które wymagają weryfikacji przez człowieka.

Wydajność może spadać w przypadku bardzo dużych dokumentów.

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania problemów z kompatybilnością z niektórymi platformami CMS, takimi jak WordPress.

Ceny Grammarly Business

Business : 15 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Grammarly Business

G2 : 4,7/5 (ponad 11 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 7200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Grammarly Business

Jest to niezwykle pomocne w doskonaleniu umiejętności pisania w całym zespole, wychwytywaniu błędów i zapewnianiu jasności i profesjonalizmu naszych komunikatów.

3. Notion AI (najlepsze rozwiązanie zapewniające kompleksową wydajność w ekosystemie Notion)

za pośrednictwem Notion AI

Użytkownik serwisu Reddit opisał, jak Notion AI zmieniło sposób, w jaki pracował z ogromną bazą danych miejsc turystycznych. Za każdym razem, gdy dodawał nazwę nowego miejsca, AI po cichu uzupełniała szczegóły — ulubione potrawy, rankingi Tripadvisor, a nawet małe sekrety, które znają tylko miejscowi.

Notion AI najlepiej sprawdza się, gdy już korzystasz z Notion do organizowania swojego świata. Nadaje strukturę chaotycznym projektom i zmniejsza ilość informacji, które w przeciwnym razie mogłyby Cię przytłoczyć.

Jednak wiele osób zwraca uwagę, że chociaż funkcje tego programu są bardzo zaawansowane, jego wysoka cena może sprawić, że się wahasz, zwłaszcza jeśli potrzebujesz go tylko do prostszych zadań.

Najlepsze funkcje Notion AI

Podsumowuj długie raporty, artykuły lub łańcuchy wiadomości e-mail w krótkich, przejrzystych notatkach, na podstawie których możesz podjąć działania.

Tłumacz dokumenty na wiele języków, aby usprawnić współpracę z zespołami z całego świata.

Popraw gramatykę, ortografię i ton bezpośrednio w dokumentach Notion, nie opuszczając cyklu pracy nad zawartością.

Twórz pierwsze wersje lub burzę mózgów za pomocą prostych podpowiedzi, zamieniając pustą stronę w punkt wyjścia.

Automatycznie wypełniaj bazy danych podsumowaniami i spostrzeżeniami, aby projekty były uporządkowane bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Ograniczenia Notion AI

Działa tylko w Notion, więc musisz się zaangażować w ten ekosystem.

Płatne plany mogą wydawać się drogie dla zespołów, które potrzebują jedynie niewielkiego wykorzystania AI.

Czasami może generować ogólne wyniki, które nadal wymagają ręcznego dopracowania.

Ceny Notion AI

Free

Plus : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion AI

G2 : 4,6/5 (ponad 7000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Notion AI

Asystent pisania AI pomaga mi szybko przekształcić pomysły w dopracowany tekst, narzędzia do zarządzania wiedzą pozwalają uporządkować wszystko w jednym miejscu, a wyszukiwarka Enterprise Search umożliwia mi znalezienie dokładnie tego, czego potrzebuję, w ciągu kilku sekund.

4. Jasper AI (najlepsze rozwiązanie dla zespołów marketingowych, które potrzebują skali i szybkości)

za pośrednictwem Jasper AI

Jasper wyrobił sobie markę jako jedna z pierwszych platform do pisania opartych na AI, stworzona z myślą o marketerach. Zamiast po prostu dać Ci puste pole, jest zaprojektowana tak, aby działać jak silnik zawartości, który nieustannie pracuje.

Wielu użytkowników docenia to, że szablony i narzędzia do zarządzania marką eliminują konieczność zgadywania, zwłaszcza gdy jednocześnie realizowanych jest wiele kampanii. Możesz skonfigurować profile głosu marki, które zapewniają spójny ton we wszystkich wpisach na blogu, wiadomościach e-mail i tekstach reklamowych, dzięki czemu nie musisz za każdym razem przepisywać tej samej pozycji.

Dzięki trybowi SEO i integracji z briefem zawartości Jasper pomaga pisać z uwzględnieniem intencji wyszukiwania, a nie dodawać ją po fakcie.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Twórz teksty reklamowe , blogi i kampanie e-mailowe, korzystając z ponad 50 gotowych szablonów, które pozwalają zaoszczędzić czas i zmniejszyć blokadę twórczą.

Spersonalizuj ton i styl dzięki Jasper Brand Voice, aby wszystkie zawartości były spójne z tożsamością Twojej marki.

Optymalizuj artykuły bezpośrednio podczas pisania dzięki integracji z Surfer SEO.

Twórz grafiki na dużą skalę dzięki pakietowi AI Image Suite firmy Jasper, który zamienia podpowiedzi w wysokiej jakości grafiki.

Korzystaj z Jasper Chat, aby prowadzić naturalne rozmowy, które pomogą Ci w burzy mózgów, edycji lub udoskonalaniu szkiców.

Limity Jasper AI

Ceny są uważane za wysokie w porównaniu z innymi alternatywami dla WritingMate AI, takimi jak ChatGPT lub Copy. ai.

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że wyniki mogą wydawać się ogólnikowe i wymagają dodatkowej edycji, aby uzyskać oryginalność.

Bardziej stroma krzywa uczenia się, jeśli nie znasz platform pisania opartych na AI.

Ceny Jasper AI / AI

Bezpłatna wersja próbna przez 7 dni

Pro : 69 USD miesięcznie za użytkownika

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper AI

G2 : 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Jasper AI

Jasper to proste, przełomowe narzędzie, które pomogło nam usprawnić proces tworzenia zawartości. Konsekwentnie dostarcza pierwsze wersje tekstów, które idealnie pasują do naszego stylu komunikacji, oszczędzając nam zarówno czas, jak i wysiłek.

5. Writesonic (najlepszy do tworzenia zawartości z wbudowanym wsparciem SEO)

za pośrednictwem Writesonic

Coraz więcej specjalistów ds. marketingu zawartości korzysta z AI. Badania pokazują, że nieco ponad połowa z nich używa jej do generowania pomysłów, ale tylko niewielka liczba pozwala jej pisać całe artykuły. To pokazuje coś ważnego: większość ludzi chce, aby AI była przewodnikiem, a nie ghostwriterem.

Writesonic doskonale sprawdza się w tej przestrzeni. Pomaga w burzy mózgów, tworzeniu konspektów i dopracowywaniu tekstów dzięki analizom SEO, pozostawiając jednocześnie miejsce na własny styl. Freelancerom i małym firmom może odciążyć planowanie i tworzenie szkiców, nie przyćmiewając przy tym ich własnego wkładu.

Najlepsze funkcje Writesonic

Twórz długie artykuły na bloga, teksty reklamowe i posty w mediach społecznościowych dzięki szablonom pisania opartym na AI, które pozwalają zaoszczędzić wiele godzin pracy.

Zoptymalizuj zawartość dzięki zintegrowanym narzędziom SEO, w tym badaniu słów kluczowych , grupowaniu tematów i analizie luk w zawartości.

Skorzystaj z ChatSonic, asystenta czatu opartego na AI, aby generować pomysły, analizować konkurencję lub udoskonalać projekty w czasie rzeczywistym.

Uzyskaj dostęp do ponad 100 szablonów zawartości obejmujących reklamy, e-maile, opisy produktów i skrypty dla wielu platform.

Twórz teksty bezpośrednio w aplikacjach takich jak LinkedIn lub Gmail dzięki rozszerzeniu Writesonic Chrome, które umożliwia szybkie odpowiadanie i publikowanie postów.

Ograniczenia Writesonic

Wiele zaawansowanych funkcji, takich jak optymalizacja SEO i ChatSonic, jest dostępnych wyłącznie w ramach płatnych planów.

Free kredyty mają limit, co utrudnia pełne przetestowanie platformy.

Niektóre wyniki mogą wydawać się ogólnikowe i wymagać edycji przez człowieka w celu uzyskania niuansów.

Ceny Writesonic

Lite : 49 USD/miesiąc

Standard : 99 USD/miesiąc

Profesjonalny : 249 USD/miesiąc

Zaawansowane : 499 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Writesonic

G2 : 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 2100 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Writesonic

Writesonic wyróżnia się łatwością obsługi i elastycznością w generowaniu wysokiej jakości zawartości w wielu formatach. Szczególnie doceniam różnorodność szablonów oraz możliwość dostosowania tonu i stylu.

6. TextCortex AI (najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów i indywidualnych twórców, którzy potrzebują szybkiego wsparcia w zakresie tworzenia zawartości)

za pośrednictwem TextCortex AI

Czasami największym wyzwaniem jest po prostu rozpoczęcie pracy. Wielu użytkowników uważa TextCortex za przydatne narzędzie, ponieważ pomaga ono przekształcić nieprecyzyjne podpowiedzi w użyteczne teksty. Rozszerzenie przeglądarki działa na różnych platformach, takich jak Gmail, Dokumenty Google i media społecznościowe, dzięki czemu można generować zawartość w miejscu, w którym już się pracuje, bez konieczności przełączania zakładek.

Cechą wyróżniającą TextCortex jest funkcja „Zeno Chat”, która umożliwia prowadzenie rozmów z AI w celu udoskonalenia wyników, zamiast rozpoczynania od nowa z nowymi podpowiedziami.

Najlepsze funkcje TextCortex AI / AI

Przepisuj i tłumacz dokumenty na wiele języków.

Generuj krótką zawartość na blogi, opisy produktów, e-maile i podpisy.

Twórz niestandardowe osobowości AI, które będą pasować do Twojego tonu i stylu.

Wykorzystaj bazy wiedzy , aby nauczyć AI o Twojej marce lub branży.

Uzyskaj dostęp do ponad 500 szablonów podpowiedzi, które ułatwią szybkie tworzenie zawartości.

Ograniczenia TextCortex AI

Free Plan ogranicza długość tekstu i funkcje.

Brak narzędzi do tworzenia nagłówków, konspektów i wsparcia SEO.

Trudności z generowaniem długich artykułów

Ceny TextCortex AI /AI

Free

Premium : 6,99 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje TextCortex AI

G2 : 4,7/5 (ponad 830 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 230 recenzji)

Co użytkownicy mówią o TextCortex AI/AI

To świetne narzędzie, które pomaga mi w pisaniu powieści. Dostarcza świetnych opinii i sprawia, że nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co pomyślą o niej czytelnicy.

📮 ClickUp Insight: Około 1 na 5 respondentów ankiety wysyła ponad 50 wiadomości błyskawicznych dziennie. Chociaż pozwala to na szybkie działanie, może również prowadzić do przeciążenia i przeoczenia szczegółów. Dzięki wbudowanym narzędziom ClickUp, takim jak czat i przypisane komentarze, każda rozmowa pozostaje powiązana z odpowiednim zadaniem, co sprawia, że współpraca jest bardziej przejrzysta, a konieczność podejmowania działań następczych rzadsza.

7. MailMaestro (najlepsze rozwiązanie do zwiększenia wydajności pracy z e-mailem i spotkaniami)

za pośrednictwem MailMaestro

Jeśli kiedykolwiek czułeś się przytłoczony zagraconą skrzynką odbiorczą lub niekończącymi się notatkami ze spotkań, MailMaestro obiecuje lżejszy sposób na przyszłość. Zamiast wpisywać każdą odpowiedź od podstaw, to narzędzie do pisania oparte na AI po cichu tworzy dla Ciebie dopracowane wiadomości e-mail, podsumowuje długie wątki, a nawet zamienia rozmowy ze spotkań w uporządkowane elementy do wykonania.

To, co wyróżnia MailMaestro, to możliwość pracy bezpośrednio w znanym środowisku — w programach Outlook, Gmail i Teams. Możesz tworzyć nowe wiadomości e-mail, odpowiadać na wiadomości za pomocą szablonów dostosowanych do kontekstu lub poprawiać tekst za pomocą jednego kliknięcia.

Najlepsze funkcje MailMaestro

Natychmiast twórz dopracowane wiadomości e-mail w wielu językach dzięki narzędziom Compose, Reply i Improve.

Podsumuj długie wątki e-mailowe i załączniki, tworząc przejrzyste wnioski.

Automatycznie wykrywaj i przypominaj o działaniach następczych, terminach i przypomnieniach.

Uporządkuj swoją skrzynkę odbiorczą za pomocą inteligentnych etykiet i filtrów, aby szybciej ustalać priorytety.

Zamień chaotyczne dyskusje podczas spotkań w przypisane kolejne kroki dzięki TeamsMaestro.

Limits of MailMaestro

Czasami szkice wymagają ręcznej edycji, aby brzmiały bardziej osobiście.

Kwestia prywatności dla osób ostrożnych w udostępnianiu dostępu do e-maila

Niestandardowe możliwości dostosowania stylu pisania w porównaniu z bardziej zaawansowanymi narzędziami.

Ceny MailMaestro

Free

MailMaestro: Ceny zaczynają się od 12 USD.

TeamMaestro: Ceny zaczynają się od 17 USD.

MaestroDuo: Ceny zaczynają się od 25 USD.

Oceny i recenzje MailMaestro

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Co użytkownicy mówią o MailMaestro

Podoba mi się, jak MailMaestro ułatwia zarządzanie wiadomościami e-mail. AI pomaga szybko tworzyć spersonalizowane odpowiedzi, co pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, a jednocześnie zachować profesjonalizm.

8. Koala AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia długiej zawartości SEO na dużą skalę)

za pośrednictwem Koala AI

Pisarze i marketerzy często dyskutują o tym, ile czasu poświęcają na tworzenie długiej zawartości. Tworzenie konspektów, wyszukiwanie słów kluczowych i dodawanie wewnętrznych linków może być przytłaczające, zanim jeszcze zaczniesz pisać.

Koala AI stosuje inne podejście. Nie tylko generuje tekst, ale tworzy uporządkowane, przyjazne dla SEO artykuły, które często wydają się gotowe do publikacji. Wielu twórców twierdzi, że jest to pierwsze narzędzie, z którego korzystali, którego wyniki nie przypominają szkicu, a raczej coś, czym można się śmiało udostępnić.

Najlepsze funkcje Koala AI

Generuj pełnometrażowe, zoptymalizowane pod kątem SEO artykuły na podstawie jednej podpowiedzi.

Zautomatyzuj tworzenie wewnętrznych linków i znaczników schematu, aby wzmocnić SEO witryny.

Skorzystaj z analizy SERP w czasie rzeczywistym, aby dostosować się do aktualnych rankingów.

Twórz zestawienia produktów partnerskich na podstawie danych Amazon na żywo.

Skaluj strategię zawartości dzięki masowemu pisaniu i integracji z WordPressem.

Limits of Koala AI

Jakość nadal poprawia się dzięki edycji i personalizacji przez człowieka.

Zaawansowane modele szybko zużywają kredyty, co powoduje wzrost kosztów dla użytkowników intensywnie korzystających z nich.

Interfejs może wydawać się przytłaczający ze względu na tak wiele ustawień na początku.

Ceny Koala AI /AI

Essentials : 9 USD/miesiąc

Profesjonalny : 49 USD/miesiąc

Boost : 99 USD/miesiąc

Wzrost : 179 USD/miesiąc

Elite : 350 USD/miesiąc

Zaawansowane : 500 USD/miesiąc

Skala I : 750 USD/miesiąc

Skala II : 1250 USD/miesiąc

Skala III: 2000 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Koala AI

G2 : 5,0/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Koala AI

Zespół marketingowy dostrzegł dużą wartość w korzystaniu z raportów dotyczących zawartości firmy Koala, które dają mu wyobrażenie o tym, jakie treści pomagają przyciągnąć potencjalnych klientów do lejka marketingowego.

9. Evercopy (najlepsze rozwiązanie do skalowania kreacji reklamowych za pomocą AI)

za pośrednictwem Evercopy

Marketing oparty na marce znów przeżywa swój renesans. 37,52% marketerów stawia na pierwszym miejscu doświadczenia klientów związane z marką, a prawie trzech na dziesięciu koncentruje się na zawartości zgodnej z wartościami marki.

Oznacza to presję na tworzenie reklam, które są spójne i kreatywne na dużą skalę. W tym zakresie Evercopy naprawdę się wyróżnia. Zamiast tonąć w niekończących się poprawkach projektowych i rozproszonych zasobach, zespoły mogą korzystać z opartego na AI studia zawartości, aby generować banery, zdjęcia produktów i reklamy wideo, które za każdym razem są spójne z wizerunkiem marki.

Najlepsze funkcje Evercopy

Generuj ponad 30 formatów reklam multimedialnych, w tym banery, zdjęcia produktów i reklamy wideo.

Wykorzystaj ponownie najlepsze kreacje dzięki remiksom AI dostosowanym do nowych kampanii.

Zachowaj spójność marki dzięki niestandardowym szablonom i opcjom personalizacji.

Edytuj i udoskonalaj za pomocą narzędzi typu „przeciągnij i upuść” oraz dostosowań wspomaganych przez AI.

Skorzystaj z wbudowanej biblioteki motywów i inspiracji, aby szybko znaleźć kierunek twórczy.

Limitations of Evercopy

Ceny mogą być wysokie dla mniejszych zespołów lub twórców indywidualnych.

Niektóre zaawansowane funkcje są najlepiej dostosowane do potrzeb użytkowników Enterprise.

Ograniczona bezpłatna wersja próbna w porównaniu z konkurencją

Ceny Evercopy

Pakiet startowy : 185 USD/miesiąc

Pro : 710 USD/miesiąc

Niestandardowy: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Evercopy

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 140 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Evercopy

Notatka:

Podoba mi się wydajność pisania zawartości za pomocą AI i jej niezwykle skuteczne wyniki. Od długich do krótkich odpowiedzi – obejmuje wszystko, nie będąc zbyt mechanicznym. Podoba mi się również inne funkcje, takie jak przeglądanie plików i analiza danych w czasie rzeczywistym.

👀 Ciekawostka: Szekspir wymyślił ponad 1700 słów, które są nadal w użyciu. Modyfikował istniejące słowa, zamieniał rzeczowniki w czasowniki i tworzył nowe frazy, aby uchwycić emocje i historie.

10. Wordplay (najlepsze rozwiązanie do tworzenia długiej zawartości SEO za pomocą jednego kliknięcia)

za pośrednictwem Wordplay

Nikt nie mówi wystarczająco dużo o tym, ile czasu zajmuje przekształcenie pomysłu w dopracowany, długi tekst. Wordplay został zaprojektowany z myślą o tym właśnie wyzwaniu. Zamiast tworzyć małe fragmenty, które nadal wymagają wielu godzin łączenia, Wordplay tworzy konspekty postów na blogu i pełne artykuły za pomocą jednego kliknięcia, z SEO wbudowanym w jego DNA.

Wielu użytkowników podkreśla, że Wordplay różni się od innych programów do pisania opartych na AI, ponieważ został stworzony przez specjalistów SEO, a nie doposażony w opcje długich form. W rezultacie zawartość jest bardziej naturalna, wymaga mniej edycji i spełnia standardy Google dotyczące pomocnego i dokładnego pisania.

Najlepsze funkcje Wordplay

Generuj artykuły zawierające ponad 5000 słów za pomocą jednego kliknięcia.

Twórz szkice, które są w 95% zakończone w ciągu kilku sekund.

Oszczędzaj czas dzięki generatorowi artykułów zbiorczych.

Zintegruj z WordPressem, aby planować i publikować treści.

Dodaj często zadawane pytania zoptymalizowane pod kątem fragmentów wyszukiwania i sekcji „Ludzie pytają również”.

Limity związane z grą słów

Wymaga wysokiej opłaty z góry w ramach umowy na całe życie.

Wyniki nadal mogą wymagać weryfikacji faktów i dopracowania.

Ceny Wordplay

Pakiet startowy : 99 USD za dostęp na całe życie

Srebro : 399 USD za dostęp na całe życie

Gold : 999 USD za dostęp na całe życie

Platinum: 2800 USD za dostęp na całe życie

Oceny i recenzje Wordplay

G2 : 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Wordplay

Uwielbiam Wordplay – jest łatwy w użyciu, a zawartość jest autentyczna! Mogę tworzyć różne style i wersje – to dosłownie skraca mój czas pisania o 90%!!!

👀 Ciekawostka: Zabawna osobowość Wendy na Twitterze powstała przez przypadek. Menedżer społeczności zaczął odpowiadać z humorem zamiast używać sztywnego języka korporacyjnego. Ten „głos” spotkał się z tak dużym oddźwiękiem, że stał się popularnym przykładem tego, jak spójny ton może napędzać rozwój marki.

1. Copy. ai

Copy.ai zostało stworzone z myślą o marketerach. Zawiera ponad 90 gotowych do użycia szablonów, dzięki czemu możesz tworzyć reklamy, wstępy do blogów, opisy produktów lub posty w mediach społecznościowych bez konieczności zaczynania od zera.

Zespoły szczególnie doceniają funkcję brand voice, która zapewnia spójność całej zawartości z stylem firmy, oraz narzędzia do współpracy, które umożliwiają płynną współpracę wielu użytkowników. Firmom, które często organizują kampanie, Copy. ai pomaga skrócić czas poświęcany na tworzenie szkiców i burzę mózgów.

Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach. Wyniki mogą czasami wydawać się powtarzalne, jeśli zbytnio polegasz na szablonach pisania zawartości, co oznacza, że będziesz musiał dopracować tekst, aby dopasować go do swojego stylu. Większe zespoły również oczekują głębszej integracji z narzędziami do zarządzania projektami.

2. Rytr

Rytr jest popularny wśród freelancerów i małych zespołów, którzy poszukują niedrogiego narzędzia do pisania opartego na AI. Obsługuje ponad 30 języków i 20 tonów, zapewniając elastyczność podczas tworzenia wiadomości e-mail, podpisów lub szkiców blogów.

Wbudowany moduł sprawdzania plagiatu zapewnia oryginalność, a interfejs jest łatwy do opanowania, dzięki czemu jest dostępny nawet dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z pisaniem opartym na AI.

Z drugiej strony, Rytr nie wyróżnia się w generowaniu długiej zawartości w porównaniu z bardziej zaawansowanymi narzędziami AI. Chociaż jest przydatny w przypadku krótkich fragmentów i małych projektów, wyniki mogą wydawać się płytkie, gdy jest używany do tworzenia pełnych artykułów. Jego narzędzia do edycji są również bardziej podstawowe niż u konkurencji.

3. INK

INK łączy pisanie oparte na AI z optymalizacją SEO, dzięki czemu jest ulubionym narzędziem blogerów i specjalistów ds. marketingu zawartości. Platforma pomaga udoskonalić gęstość słów kluczowych, metatagi i czytelność podczas tworzenia tekstu, dzięki czemu Twoja zawartość jest zoptymalizowana jeszcze przed opublikowaniem.

Zostało zaprojektowane tak, aby wyeliminować konieczność korzystania z wielu narzędzi, łącząc generowanie AI z oceną SEO w jednym panelu.

Jednak INK może początkowo wydawać się przytłaczające ze względu na liczbę dostępnych wskaźników SEO. Niektórzy użytkownicy uważają również, że chociaż pisanie oparte na AI jest solidne, czasami generuje ono ogólną zawartość, która wymaga dopracowania, aby była zgodna z tonem marki.

Od pierwszego szkicu do ostatecznej wersji dzięki ClickUp Brain

Pisanie zawsze było czymś więcej niż tylko umieszczaniem słów na stronie. Ty to wiesz, Twoi czytelnicy to wiedzą, ale wiele asystentów pisania opartych na AI nie ma o tym pojęcia.

Wiele wersji roboczych często prowadzi do utraty kontekstu i szczegółów. Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych rozwiązań — zapewnia jedną przestrzeń do planowania, pisania, edytowania i współpracy bez rozproszonych narzędzi i niekończących się zakładek.

Podczas gdy inne platformy mogą zajmować się tylko jednym elementem układanki, ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu. Dokumenty, zadania, kalendarze i AI znajdują się w tym samym miejscu, dzięki czemu proces pisania nie jest już tak trudny, a raczej przebiega w naturalnym rytmie.

Porównując alternatywy dla WritingMate AI, należy wziąć pod uwagę nie tylko funkcje, ale także dostępność i wartość. Wiele narzędzi oferuje obecnie aplikacje mobilne, które pozwalają na płynny przepływ pisania w dowolnym miejscu, ale prawdziwą różnicę często stanowią przystępne ceny i lepsze modele cenowe.

Dzięki ClickUp zyskujesz elastyczność w pisaniu i zarządzaniu projektami bez nadmiernych wydatków, jednocześnie korzystając z funkcji premium w jednej platformie.

Jeśli chcesz pozbyć się stresu związanego z pisaniem i skupić się na pracy, która ma największe znaczenie, czas zarejestrować się w ClickUp!