10 najlepszych narzędzi AI do rozwijania zdań dla większej przejrzystości tekstu

Szkic układał się idealnie - do czasu, gdy zdałeś sobie sprawę, że twoje zdania są krótkie i suche, bez potrzebnej głębi.

Dzięki odpowiednim narzędziom możesz rozwiązać ten typowy problem z pisaniem.

Ekspander zdań AI pomaga przekształcić podstawowe pomysły w jasne, mocne stwierdzenia. Podczas gdy wiele osób polega na tradycyjnych narzędziach wspomagających pisanie, te narzędzia wykraczają poza gramatykę, nadając tekstowi większą przejrzystość i siłę oddziaływania za pomocą zaledwie kilku poprawek.

Na tym blogu poznamy 10 najlepszych ekspanderów zdań AI, które pomogą ci ulepszyć zdania bez wysiłku. 📝

60-sekundowe podsumowanie Oto 10 naszych najlepszych rekomendacji dla następnego narzędzia AI: ClickUp (Najlepsze dla zespołów zarządzających projektami i danymi powstania) ContentDetector. ai (Najlepsze dla pisarzy skupiających się na bezpiecznej zawartości wykrywanej przez AI) Originality. ai (Najlepsze dla twórców zawartości zapewniających oryginalność i SEO) Humanize AI Text Sentence Expander (najlepszy dla marketerów udoskonalających zawartość generowaną przez AI) Junia AI Text Expander (najlepszy dla profesjonalistów potrzebujących szybkich i precyzyjnych rozszerzeń) WriterBuddy. ai Sentence Expander (najlepszy dla blogerów i studentów potrzebujących prostych ulepszeń) Ekspander zdań AI (najlepszy dla menedżerów mediów społecznościowych i influencerów) Edit Pad AI Sentence Expander (Najlepszy dla ogólnych użytkowników szukających łatwego rozszerzenia zawartości) HyperWrite Sentence Expander (Najlepsze dla profesjonalistów szukających spersonalizowanej pomocy w pisaniu) Typli. ai Sentence Expander (Najlepszy dla freelancerów i przedsiębiorców potrzebujących zróżnicowanej zawartości)

Wybór odpowiedniego narzędzia AI do rozwijania zdań może usprawnić proces pisania. Aby upewnić się, że jest ono odpowiednie dla ciebie, skup się na kluczowych funkcjach, które zwiększają dokładność, szybkość i czytelność.

Sprawdźmy, na co należy zwrócić uwagę, aby w pełni wykorzystać możliwości tool⚒️

Ekspansja oparta na AI: Wykorzystuje zaawansowane algorytmy do rozszerzania zdań przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego znaczenia i kontekstu

Sprawdzanie plagiatu: Zawiera wbudowany moduł sprawdzania plagiatu, aby upewnić się, że zawartość pozostaje oryginalna i wolna od powielania

Dokładność: Rozszerza zdania bez zmiany oryginalnego kontekstu, zapewniając precyzję pisania

Szybkość: Dostarcza szybkich rozszerzeń za pomocą kilku kliknięć, oszczędzając czas w porównaniu do ręcznego przepisywania

Czytelność: Koncentruje się na przekształcaniu wyczyszczonych zdań w przejrzystą, łatwą do zrozumienia zawartość

Wszechstronność: Nadaje się do szerokiego zakresu zawartości, w tym tekstów akademickich, kreatywnych, profesjonalnych raportów, postów na blogach i innych

Konfigurowalny ton: Umożliwia dostosowanie tonu rozszerzonej zawartości do zamierzonych odbiorców

Wsparcie wielojęzyczne: Wsparcie dla wielu języków, dzięki czemu jest przydatny dla międzynarodowych i zróżnicowanych odbiorców

Nie masz pewności, który ekspander zdań AI będzie odpowiedni dla twojej zawartości?

Od poprawy czytelności po zwiększenie kreatywności, narzędzia te oferują unikalne funkcje dostosowane do twoich potrzeb. Oto krótki przegląd, który pomoże ci wybrać najlepsze z nich. 💁

Przy tak wielu ekspanderach zdań AI znalezienie odpowiedniego może być przytłaczające. Niektóre koncentrują się na przejrzystości, inne na kreatywności, a kilka oferuje idealne połączenie obu. Zebraliśmy 10 najlepszych narzędzi, aby ułatwić ci podjęcie decyzji, podkreślając ich najważniejsze funkcje i wady.

Znajdźmy narzędzie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb. 👀

1. ClickUp (najlepsze dla Teams zarządzających projektami i danymi powstania)

Masz dość przełączania się między aplikacjami? Poznaj ClickUp, aplikację do wszystkiego w pracy! 🤩

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zadaniami, przygotowujesz kolejny wpis na blogu, czy planujesz wykorzystać AI w cyfrowych kampaniach marketingowych, ClickUp zapewnia wszystko w jednym miejscu.

Dzięki ClickUp Brain pracujesz mądrzej i szybciej niż kiedykolwiek. Potrzebujesz dopracować zdanie lub dodać szczegóły? AI Brain sugeruje ulepszenia w oparciu o kontekst zawartości. Jako pierwsza na świecie sieć neuronowa, która łączy zadania, dokumenty, ludzi i wiedzę o firmie, pozwala doskonalić zawartość bezpośrednio w cyklu pracy w oparciu o kontekst zadania lub dokumentu.

Dopracuj i zoptymalizuj swoją zawartość dzięki ClickUp Brain

Dodatkowo, ClickUp Docs ułatwia wspólne redagowanie i edytowanie, łącząc wszystkie dokumenty, wiki i pomysły w scentralizowanym obszarze roboczym. Aby wygenerować lub edytować zawartość w ClickUp Docs, użyj poleceń / lub przycisku "Write with AI". Po prostu wprowadź swoje zdanie, a AI rozszerzy je, dostosowując jasność i ton.

Szybsze generowanie wysokiej jakości zawartości dzięki ClickUp Brain's AI Writer for Work

Najlepsze funkcje ClickUp

Korzystaj z automatyzacji ClickUp do zarządzania rutynowymi zadaniami, takimi jak przydzielanie recenzji zawartości lub śledzenie terminów.

Dodaj pola niestandardowe AI do zadań, aby automatycznie tworzyć zawartość opisów zadań

Podsumuj zadania, dokumenty, wątki komentarzy i dyskusje na czacie dzięki funkcji Ask AI

Uzyskaj obrazy generowane przez AI za pomocą funkcji AI w ClickUp AI Tablica

Przechwytuj notatki ze spotkań, transkrybuj je i łatwo wyodrębniaj elementy działań dzięki ClickUp AI Notetaker

limity ClickUp

Dla początkujących może istnieć krzywa uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na użytkownika

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Rozdziały: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

ClickUp naprawdę zastępuje wiele narzędzi jednym. Dzięki ClickUp zarządzamy naszą zawartością, marketingiem, rozwojem produktów, dokumentami firmowymi i nie tylko w jednym miejscu. Działy naszej firmy są w stanie łatwiej zrozumieć i być na bieżąco z tym, nad czym pracują inne zespoły, ponieważ możemy przechowywać wszystko w jednym miejscu.

Do zrobienia? 41% marketerów twierdzi, że wykorzystanie AI wygenerowało wyższe przychody z ich kampanii e-mailowych.

2. ContentDetector. ai (najlepsze dla pisarzy skupiających się na bezpiecznej zawartości wykrywanej przez AI)

ContentDetector. ai to wszechstronna platforma, która identyfikuje tekst wygenerowany przez AI, w tym dane wyjściowe z modeli takich jak ChatGPT, Claude, Gemini i innych za pomocą AI Content Detector. Poza tym, jej Ekspander Zdań pomaga usprawnić pisanie i dane powstania treści.

Platforma wykorzystuje zaawansowane algorytmy przetwarzania języka, aby zapewnić, że rozszerzona zawartość pozostanie pouczająca, atrakcyjna i dopracowana bez uszczerbku dla jasności lub intencji.

ContentDetector. ai najlepsze funkcje

Podziel złożone idee na jasne, szczegółowe wyjaśnienia, aby lepiej je zrozumieć

Wzbogacaj artykuły o kompleksowe spostrzeżenia i angażujące szczegóły, aby przyciągnąć czytelników

Przeprowadź swoją zawartość przez wiele narzędzi do wykrywania AI, takich jak Originality. ai i Turnitin, aby zagregować wyniki w celu uzyskania większej dokładności

ContentDetector. ai limit

Brak samodzielnych aplikacji na pulpit, Androida i iOS, co ogranicza dostępność na różnych urządzeniach

Limit opcji analizy i niestandardowych informacji zwrotnych

ContentDetector. ai pricing

Free

oceny i recenzje ContentDetector. ai

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ContentDetector. ai?

Nie jest to nic wyjątkowego, ale wyniki muszą zostać zweryfikowane. Twórczość można łatwo odróżnić, ale zawartość techniczna jest w rzeczywistości rzutem monetą.

do zrobienia? Za magią rozszerzania zdań stoi przetwarzanie języka naturalnego (NLP). Algorytmy NLP pomagają AI analizować struktury zdań, reguły gramatyczne i znaczenie kontekstowe, zapewniając, że rozszerzenia mają sens i zachowują spójność.

3. Originality. ai (najlepsze dla twórców zawartości zapewniających oryginalność i SEO)

Originality. ai's Sentence Expander zamienia rozproszone myśli w dobrze ustrukturyzowaną, angażującą zawartość. Pomaga przekształcić pomysły w dopracowane akapity bez żadnych kłopotów.

To narzędzie do copywritingu oferuje wiele opcji, które pomagają niestandardowo dostosowywać, udoskonalać i poprawiać zawartość, aby dopasować ją do unikalnego stylu pisania i potrzeb. Może wyodrębniać zawartość z przesłanych plików lub poprzez analizowanie adresów URL, oferując elastyczność i precyzję.

Orginality. ai najlepsze funkcje

Prześlij pliki lub wyodrębnij tekst bezpośrednio z adresów URL, aby szybko wygenerować rozszerzoną zawartość bez ręcznego wprowadzania danych

Wybierz, w jaki sposób narzędzie ma rozwinąć twoje zdania - czy to poprzez kontynuowanie twoich myśli, czy też uczynienie ich bardziej szczegółowymi i wszechstronnymi

Śledzenie wcześniejszych rozszerzeń z historią wyników, aby porównać wersje i udoskonalić swoje teksty na przestrzeni czasu

Ograniczenia AI

Dość często oznacza zawartość napisaną przez człowieka jako wygenerowaną przez AI

Użytkownicy są ograniczeni do 20 darmowych rozszerzeń dziennie, co może utrudniać korzystanie z nich na dużą skalę

Oryginalność. wycena AI

Free

Płatność na bieżąco: 30 USD za użytkownika (jednorazowa opłata na żądanie)

Pro: 14,95 USD/miesiąc

Enterprise: 179 USD/miesiąc

Oryginalność. oceny i recenzje AI

G2: 4. 3/5 (20+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Originality. ai?

Przyjazny dla użytkownika interfejs i szczegółowe raportowanie sprawiają, że narzędzie to jest łatwe w użyciu i zrozumiałe, co czyni je niezbędnym narzędziem dla twórców zawartości i nauczycieli. To, czego nie lubię w Originality. AI są sporadyczne fałszywe alarmy, w których zawartość napisana przez człowieka jest omyłkowo oznaczana jako wygenerowana przez AI. Może to powodować niepotrzebne obawy i wymaga dodatkowej weryfikacji...

do zrobienia? Zdolność AI do rozwijania zdań często odzwierciedla sposób, w jaki ludzie dodają kolejne warstwy do swoich myśli. Pobiera podstawowe elementy, a następnie wzmacnia je lub rozwija, podobnie jak my naturalnie rozszerzamy nasze rozmowy.

4. Humanize AI Text Sentence Expander (najlepszy dla marketerów do udoskonalania zawartości generowanej przez AI)

via Humanize AI Text Sentence Expander

Humanize AI Sentence Expander przekształca krótkie, proste zdania w bogatą, dobrze zorganizowaną zawartość, która przyciąga uwagę. Pomaga odróżnić treści generowane przez AI od treści tworzonych przez ludzi, oferując zakres niestandardowych opcji, które dostosowują się do konkretnych celów związanych z zawartością.

Wbudowany w ChatGPT jako dodatkowe narzędzie, Humanize AI podnosi jakość pisania - zarówno w przypadku krótkich fragmentów, jak i obszernych dokumentów. Oprócz zwykłego rozszerzania tekstu, zawiera również Humanize File, w którym można przesyłać dokumenty do rozszerzenia i udoskonalenia.

najlepsze funkcje Humanizuj tekst AI

Rozwijaj i udoskonalaj tekst w ponad 26 językach, zapewniając globalny zasięg

Pobierz rozszerzoną zawartość w różnych formatach do dalszej edycji lub publikacji

Rozbij skomplikowane koncepcje na łatwy do zrozumienia tekst z dodatkowym kontekstem i wyjaśnieniami

Humanizuj limity tekstu AI

Źle skonstruowane lub niejasne dane wejściowe mogą wymagać dodatkowej edycji po przetworzeniu

Narzędzia AI koncentrują się głównie na humanizowaniu tekstu AI i mogą nie mieć zaawansowanych funkcji, takich jak pisanie kontekstowe i sprawdzanie faktów

Humanizuj wycenę tekstu AI

Free

Wzrost: 18,40 USD miesięcznie za użytkownika

Skala: 32,80 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje tekstów AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: 3 podpowiedzi do generowania określonych stylów zawartości: Wygeneruj przyjazny, konwersacyjny ton dla tego wpisu na blogu Stwórz bardziej profesjonalną i dopracowaną wersję tego e-maila Przekształć ten akapit w przekonujący argument z wyraźnym wezwaniem do działania

5. Ekspander tekstu AI Junia (najlepszy dla profesjonalistów potrzebujących szybkich i precyzyjnych rozszerzeń)

via Junia AI Text Expander

Ekspander tekstu Junia AI przekształca początkowe myśli w szczegółowy, angażujący tekst.

Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić początkowy tekst i podać informacje ogólne, aby ustawić kontekst. Pomaga to AI generować dokładniejsze i trafniejsze sugestie, zapewniając, że rozszerzona zawartość jest zgodna z zamierzonym przekazem i tonem.

Zbudowany w oparciu o niestandardowy model sztucznej inteligencji, ten generator tekstu AI pomaga dostosować zawartość do międzynarodowych odbiorców w ponad 40 językach. Ponadto może generować artykuły o długości do 6000 słów, dzięki czemu idealnie nadaje się do pogłębionych dyskusji i wysokiej zawartości SEO.

najlepsze funkcje Junia AI

Rozszerz zawartość o odpowiednie słowa kluczowe, aby zwiększyć widoczność i obecność w Internecie

Twórz szablony wielokrotnego użytku, aby zapewnić jednolitość we wszystkich swoich projektach

Podświetl tekst i rozwiń go jednym kliknięciem, korzystając z intuicyjnego pulpitu do wprowadzania słów kluczowych i myśli do rozwinięcia

Junia AI Limity

Interfejs użytkownika mógłby zostać ulepszony, aby zapewnić lepsze wrażenia

Limit opcji wyboru różnych emocji i tonów

Junia AI pricing

Free

Kreator: 34 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 59 USD/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje AI Junia

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Junia AI?

Byłoby wspaniale, gdyby mieli wbudowany wykrywacz zawartości AI. W dzisiejszych czasach łatwo jest znaleźć całe artykuły napisane przez AI

Pro Tip: */AI może podpowiedzieć wprowadzenie do tekstu języka figuratywnego, który pomaga twórczo rozwinąć i urozmaicić zdanie. Może to być szczególnie przydatne do tworzenia wciągających, opisowych tekstów.

6. WriterBuddy. ai Sentence Expander (najlepszy dla blogerów i studentów potrzebujących prostych ulepszeń)

WriterBuddy. AI to wszechstronny asystent pisania, który pomaga użytkownikom zwiększyć przejrzystość i głębię zdań. Dzięki zaawansowanym algorytmom AI rozszerza zdania kontekstowo.

Jego niestandardowe elementy sterujące, wybór tonu i cele odbiorców pomagają pisać wszystko, od artykułów akademickich po zwykłe posty na blogu.

Generator zawartości AI oferuje Essay Writer, Paragraph Generator i Conclusion Generator, dzięki czemu pisanie nie wymaga wysiłku. Po wprowadzeniu danych, WriterBuddy udostępnia od dwóch do trzech wersji rozwiniętego zdania, pozwalając wybrać najlepiej pasującą.

WriterBuddy. ai najlepsze funkcje

Wybieraj spośród ponad 40 szablonów dostosowanych do różnych potrzeb i korzystaj z funkcji Co-Writer do pisania, edytowania, podsumowywania, sprawdzania gramatyki i cytowania

Skorzystaj z generatora akronimów, aby uzyskać trafne i kreatywne propozycje akronimów

Opracuj mocną tezę do artykułów akademickich za pomocą Generatora tez, Generatora twierdzeń i Generatora tytułów

WriterBuddy. ai limity

Jest skuteczny w przypadku krótszych fragmentów, ale często powtarza pomysły podczas pisania długiej zawartości przekraczającej 2000 słów

Często wykorzystuje szablony do generowania zawartości, co może prowadzić do braku oryginalności i zaangażowania

WriterBuddy. ai wycena

Free

oceny i recenzje WriterBuddy. ai

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: 3 podpowiedzi do udoskonalenia zawartości: Rozbij to złożone zdanie na prostszy, bardziej przejrzysty język Rozwiń ten pomysł o bardziej angażujący, praktyczny język Udoskonal ten akapit, aby poprawić jego przepływ i czytelność

7. Musely. ai Sentence Expander (najlepszy dla menedżerów mediów społecznościowych i influencerów)

Musely. ai to narzędzie do ulepszania tekstu oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga tworzyć posty na blogu, generować raporty i edytować zawartość AI lub kreatywne elementy.

Możesz wybrać różne typy rozszerzeń, w tym Dodaj szczegóły, Dołącz przykłady, Dodaj dowody i Wsparcie statystyczne. Dodaj specjalne instrukcje, aby podkreślić konkretne punkty i uzyskaj wiele opcji do wyboru dla różnych celów.

Musely. ai najlepsze funkcje

Rozszerzaj i tłumacz tekst płynnie w wielu językach, zapewniając jednocześnie dokładność kontekstową dzięki wielofunkcyjnym trybom rozszerzania, takim jak Make Longer i Continue Writing

Dołącz odpowiednio sformatowane cytaty bezpośrednio w rozszerzonej zawartości do celów akademickich lub badawczych

Wybieraj spośród opcji Podstawowych (proste rozwinięcie), Umiarkowanych (szczegółowe wyjaśnienie) i Zaawansowanych (dogłębna analiza), aby dopasować głębię ekspansji, której potrzebujesz

Musely. ai limit

AI może czasami generować zdania nieodpowiednie kontekstowo lub niezgodne ze stanem faktycznym

Narzędzie może mieć trudności z efektywnym rozwijaniem zdań związanych z wysoce wyspecjalizowanymi tematami

Musely. ai pricing

Free

oceny i recenzje Musely. ai

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Ustaw dedykowane szablony ClickUp, które przedstawiają podpowiedzi ChatGPT dla określonych zadań, takich jak posty na blogu, kampanie e-mail lub aktualizacje w mediach społecznościowych.

8. Editpad AI Sentence Expander (najlepszy dla ogólnych użytkowników szukających łatwego rozszerzenia zawartości)

via Editpad AI Sentence Expander

EditPad AI's Sentence Expander to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do ponownego pisania artykułów, zaprojektowane w celu ulepszenia i dopracowania tekstu bez wysiłku.

Zestaw narzędzi AI, w tym AI Email Writer i AI Paragraph Generator, pozwala za pomocą kilku kliknięć rozwinąć tekst w różnych kontekstach.

Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia współpracę w czasie rzeczywistym i natychmiastową informację zwrotną. Ponadto, dzięki darmowemu dostępowi i wsparciu dla wielu języków, narzędzie to pomaga pisać przejrzyście.

Najlepsze funkcje Editpad

Wybierz opcję Make Longer, aby dodać głębi, lub Continue Writing, aby rozwinąć istniejące pomysły

Generowanie esejów narracyjnych, perswazyjnych, argumentacyjnych i opisowych w ciągu kilku sekund dzięki narzędziu AI Essay Writer

Rozwijaj i pisz atrakcyjne fikcyjne i niefikcyjne historie w oparciu o podpowiedzi w języku naturalnym dzięki AI Story Generator

Editpad limit

Narzędzie ogranicza wprowadzanie danych do 200 słów na rozwinięcie, co może wymagać rozbicia dłuższych tekstów

Użytkownicy skarżyli się na liczne błędy gramatyczne i ortograficzne w generowanej zawartości

Ceny Editpad

Free

Oceny i recenzje Editpad

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Editpad?

Jedyną rzeczą, której nie lubię w Editpad, jest to, że czasami podczas parafrazowania nadaje zupełnie inne znaczenie, więc sugeruję, aby przed kontynuowaniem ponownie sprawdzić zdanie, czy jest sensowne, czy nie, poza tym podoba mi się wszystko w Editpad.

Pro Tip: AI jest również potężnym narzędziem do burzy mózgów. Poproś ją o rozwinięcie tematu lub koncepcji, nad którą pracujesz, a być może podsunie ci nowe punkty widzenia, których wcześniej nie brałeś pod uwagę.

9. HyperWrite Sentence Expander (najlepszy dla profesjonalistów szukających spersonalizowanej pomocy w pisaniu)

za pośrednictwem HyperWrite Sentence Expander

Ekspander zdań HyperWrite ułatwia przekształcanie podstawowych zdań w szczegółową, dopracowaną zawartość. Jest jak interaktywny chatbot prowadzący użytkownika przez proces rozszerzania. Po rozwinięciu tekstu wyjaśnia, w jaki sposób uzyskał odpowiedź, aby można było z niej skorzystać w przyszłości!

Narzędzie automatycznie podpowiedzi na podstawie kontekstu, pytając: *"Czy chcesz, abym rozwinął kolejne zdanie?"

Najlepsze funkcje HyperWrite

Edytuj dokument lub wiadomość, aby poprawić jej przejrzystość, ton i styl za pomocą Magicznego Redaktora

Uprość techniczne lub abstrakcyjne koncepcje w przystępne wyjaśnienia dzięki funkcji Explain like I'm 5

Korzystaj z funkcji elastycznego automatycznego pisania i narzędzia do rozszerzania akapitów, aby tworzyć długie i krótkie treści oraz rozwijać swoje teksty

Ograniczenia HyperWrite

Brakuje mu głębszych funkcji edycji, które pozwalają użytkownikom na bardziej szczegółowe dostosowanie stylu, formatu lub struktury w samym narzędziu

Wymaga logowania za każdym razem, w przeciwieństwie do innych darmowych narzędzi, które oferują natychmiastowy dostęp bez konieczności uwierzytelniania

Ceny HyperWrite

Premium: 19,99 USD/miesiąc za użytkownika

Ultra: $ 44. 99 zł miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje HyperWrite

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HyperWrite?

Nie informuje, kiedy zdanie lub akapit dobiegnie końca. Musisz poczekać kilka sekund, aby zobaczyć, czy otrzymasz więcej sugestii opartych na poprzednich zdaniach.

Wnioski z badania ClickUp: 37% respondentów naszego badania AI Usage używa AI do tworzenia danych powstania, w tym pisania, edycji i e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga jednak przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania zawartości i obszar roboczy. ClickUp AI zapewnia pomoc w pisaniu w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, obszarach roboczych i nie tylko - wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

10. Typli. ai Sentence Expander (najlepszy dla freelancerów i przedsiębiorców potrzebujących zróżnicowanej zawartości)

Typli. ai oferuje potężne narzędzie do rozwijania zdań, które przekształca zwięzłe zdania w szczegółowe wypowiedzi. Platforma oferuje kompleksowy zestaw ponad 184 narzędzi AI do pisania, w tym narzędzie do pisania e-maili, generator artykułów i narzędzia parafrazujące do tworzenia wysokiej jakości zawartości.

Instancja Sentence Rewriter pozwala na przykład tworzyć świeży, unikalny tekst na podstawie zawartości, podczas gdy konwerter tekstu AI na tekst ludzki humanizuje tekst wejściowy. Oferuje również możliwości SEO w celu poprawy widoczności zawartości i darmowy moduł sprawdzania plagiatu.

Najlepsze funkcje AI

Pisz zdania i dłuższe teksty, takie jak eseje, raporty i prace badawcze o objętości do 10 000 słów w sekcji wprowadzania

Śledzenie liczby słów zarówno w oryginalnym zdaniu, jak i w rozszerzonym tekście, aby osiągnąć cele lub limity długości

Korzystaj z narzędzi AI do pisania do różnych celów, takich jak AI Speech Writer, AI Debate Generator, AI Summarizer, Passive to Active Voice Convertor i ChatGPT Rewriter

Typli. ai limit

Wersja Free pozwala na użycie maksymalnie 1000 słów w rozszerzonej zawartości

Ograniczona elastyczność w dostosowywaniu tonu lub intencji rozszerzonej zawartości

Typli. ai wycena

Free

Podstawowe: 12,99 USD/miesiąc za użytkownika

Plusy: 19,99 zł miesięcznie za użytkownika

Pro: 49,99 USD/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje Typli. ai

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Rozwijając zdania, używaj zróżnicowanych struktur zdań. AI może pomóc urozmaicić zawartość, przekształcając proste stwierdzenie w złożone lub wprowadzając elementy takie jak paralelizm, aby uzyskać bardziej angażujący przepływ.

Utrzymuj "pisanie" na właściwym torze dzięki ClickUp

Znalezienie idealnego rozszerzacza zdań AI może wydawać się poszukiwaniem skarbów, zwłaszcza przy tak wielu dostępnych narzędziach. Omówione przez nas opcje oferują świetne funkcje, od poprawy przejrzystości po dodanie głębi do tekstu.

Ale po co zadowalać się tylko poprawianiem zdań, skoro można usprawnić cały cykl pracy?

ClickUp, aplikacja do wszystkiego do pracy, wykracza poza zwykłe usprawnianie pisania. Dzięki ClickUp Docs możesz płynnie tworzyć wszystko, od postów na blogu po raportowanie, współpracując w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, ClickUp Brain pomaga przekształcić wstępne pomysły w wyczyszczoną, zwięzłą zawartość, nadając pisaniu dodatkowy impet.

Na tym nie koniec - ClickUp zapewnia scentralizowany obszar roboczy do zarządzania zadaniami, komunikacji z zespołem za pośrednictwem czatu i integracji ponad 1000 aplikacji w celu usprawnienia całego procesu.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅