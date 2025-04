Jak używać ChatGPT do tworzenia zawartości

Angażująca zawartość może promować Twój produkt/usługę, zachęcić czytelników do zakupu i sprawić, że staniesz się ich marką. Ale czy tworzenie zawartości jest tak zabawne, jak brzmią jego wyniki? TAK!

Technologia jest tutaj, aby pomóc, a ChatGPT jest twoim nowym najlepszym przyjacielem. Niezależnie od tego, czy walczysz z blokiem pisarskim, burzą mózgów, czy szlifujesz trudny akapit, mamy najlepsze wskazówki i triki, które pomogą Ci ustawić proces tworzenia zawartości przy użyciu sztucznej inteligencji.

Dowiedz się, jak używać ChatGPT do danych powstania zawartości, odkryj jego potencjał i pozwól nam przedstawić Ci inny, potężniejszy Generator zawartości AI .

⏰60-sekundowe podsumowanie

ChatGPT to chatbot oparty na modelu przetwarzania języka naturalnego stworzonym przez OpenAI

Odpowiada na zapytania użytkowników na podstawie danych dostarczonych mu przez ludzi

Chcesz, aby ChatGPT tworzył zawartość? Napisz szczegółowe, kontekstowe podpowiedzi i zdefiniuj wszystkie wymagania dotyczące rodzaju zawartości potrzebnej jako dane wejściowe

ClickUp to alternatywa dla ChatGPT, która wykorzystuje AI w postaci formularza ClickUp Brain do automatyzacji generowania zawartości

ClickUp integruje się z Twoim obszarem roboczym, aby zrozumieć proces i nie wymaga od Ciebie wprowadzania wszystkiego od zera w podpowiedziach do zrobienia, aby wygenerować tekst

ClickUp Brain może nie tylko pisać dla Ciebie zawartość od podstaw, ale także działa jako menedżer projektu i menedżer wiedzy z funkcjami takimi jak pytania i odpowiedzi w języku naturalnym, podsumowania i automatyczne aktualizacje postępów

Jak działa ChatGPT?

ChatGPT, stworzony przez OpenAI, to chatbot konwersacyjny z dużym modelem językowym, który odpowiada na zapytania użytkowników, reagując na podpowiedzi do pisania . Narzędzie uczy się na podstawie ogromnych ilości danych szkoleniowych i wykorzystuje możliwości przetwarzania języka naturalnego do generowania odpowiedzi kontekstowych.

przez ChatGPT Oto najnowsze wersje ChatGPT, które pomogą ci w różnych potrzebach związanych z tworzeniem zawartości:

GPT-4o mini i GPT-4o do generowania tekstu i rozumienia obrazów

i do generowania tekstu i rozumienia obrazów o1-mini i o1-preview do odpowiadania na podpowiedzi lub pytania wymagające zaawansowanych zdolności rozumowania

i do odpowiadania na podpowiedzi lub pytania wymagające zaawansowanych zdolności rozumowania DALL-E 3 do tworzenia obrazów

do tworzenia obrazów model głosowy (wykorzystujący GPT-4o) do odpowiadania na zapytania audio w czasie rzeczywistym

(wykorzystujący GPT-4o) do odpowiadania na zapytania audio w czasie rzeczywistym model wyszukiwania do przeszukiwania sieci, podsumowywania i cytowania ważnych informacji

Fun Fact: Od 2023 r. amerykańskie firmy zaoszczędzą do $50,000 do $70,000 za pomocą ChatGPT.

Ceny ChatGPT

Wiedza o tym, ile wydasz na model przetwarzania języka naturalnego, jest idealna przed podjęciem decyzji o użyciu ChatGPT dla zawartości. Większość twoich potrzeb może być zaspokojona przez wersję Free, ale płatne wersje mogą przynieść lepsze wyniki dla specjalistycznej zawartości.

ChatGPT 3.5: Wersja Free

Wersja Free ChatGPT Plus: 20 USD/miesiąc

20 USD/miesiąc ChatGPT Teams: $25/użytkownika na miesiąc (wymagana minimalna liczba użytkowników to 2 licencje)

$25/użytkownika na miesiąc (wymagana minimalna liczba użytkowników to 2 licencje) ChatGPT Enterprise: Niestandardowy cennik

**Dyrektor generalny KPMG w Indiach, Yezdi Nagporewalla, podważył słynną narrację, że do zrobienia jest tylko jeden krok Narzędzia AI zastąpią ludzi . Zamiast tego zachęcał do hybrydowego podejścia człowieka i AI w celu zwiększenia wydajności i udostępniania, że dyrektorzy generalni będą nadal zatrudniać rok po roku.

Jak używać ChatGPT do tworzenia zawartości

Od kreatywnego pisania po optymalizację istniejących zasobów pod kątem wydajności - oto sześć sposobów wykorzystania ChatGPT do tworzenia zawartości:

1. Przygotowanie wpisu na bloga

ChatGPT może wziąć twoje pomysły i stworzyć ustrukturyzowane szkice bloga lub opisów produktów, oszczędzając ci niekończącego się wpatrywania się w pustą stronę.

Niezależnie od tego, czy musisz opracować unikalne wprowadzenie, wygenerować szczegółowe wyjaśnienia pojęć, czy napisać sensowne wnioski, dostosuj narzędzie do swoich potrzeb i przygotuj długą zawartość w kilka sekund.

Przykład: Jeśli jesteś marketingowcem piszącym post na bloga o trendach w ekologicznych opakowaniach, możesz poprosić ChatGPT o przygotowanie informacyjnego i angażującego artykułu.

Podpowiedź: " Napisz post na blogu na temat [limit słów] dla [zdefiniuj grupę docelową]"

Napisz post na blogu na temat [limit słów] dla [zdefiniuj grupę docelową]" Odpowiedź:

przez ChatGPT 👀 Do zrobienia ChatGPT zgromadził 57 milionów aktywnych użytkowników w pierwszym miesiącu. Google Translate zajęło sześć i pół roku, aby osiągnąć ten kamień milowy.

Nagłówki i opisy meta są niezbędne do uzyskania pozycji w wyszukiwarkach. Czasami są też najtrudniejsze do napisania.

ChatGPT może pomóc ci być kreatywnym, sugerując pomysły na nagłówki i meta opisy przyjazne dla SEO. Osiągnięcie idealnej równowagi między kreatywnością a optymalizacją może być trudne, ale narzędzie AI to ułatwia.

Nie należy jednak zapominać o dodaniu limitu słów w podpowiedziach.

Przykład: Podczas generowania nagłówka i meta opisu dla wpisu na blogu o korzyściach płynących z inżynierii podpowiedzi, pamiętaj, aby uwzględnić liczbę wymaganych sugestii dla każdego z nich i ich limit znaków.

Podpowiedź dla nagłówka: " _Wpisz [liczba nagłówków] do wpisu na blogu o [temat bloga]. Zawartość jest skierowana do [odbiorców]. Nagłówki nie mogą przekraczać [limit znaków]."

_Wpisz [liczba nagłówków] do wpisu na blogu o [temat bloga]. Zawartość jest skierowana do [odbiorców]. Nagłówki nie mogą przekraczać [limit znaków]." Odpowiedź:

💡 Pro Tip: Chcesz odkryć luki w istniejącej zawartości w wyszukiwarkach, aby wypełnić je własnym fragmentem? Wklej istniejącą, niekompletną zawartość do ChatGPT i podpowiedź mu, aby zadawał pytania, identyfikował luki i sugerował sposoby dodania wartości.

Powtórz podobny proces dla meta opisów, korzystając z następującej podpowiedzi:

Podpowiedź dla meta opisu: _Napisz [liczba opisów] dla wpisu na blogu o [temat bloga]. Zawartość jest skierowana do [odbiorców docelowych]. Utrzymuj meta opisy w granicach [limit znaków]

_Napisz [liczba opisów] dla wpisu na blogu o [temat bloga]. Zawartość jest skierowana do [odbiorców docelowych]. Utrzymuj meta opisy w granicach [limit znaków] Odpowiedź:

3. Optymalizacja zawartości

ChatGPT może nawet zająć się optymalizacją zawartości. Użyj go, aby wpleść odpowiednie słowa kluczowe bez wymuszonego brzmienia, aby zwiększyć swoje rankingi i czytelność. Upraszcza złożone zdania bez utraty głębi lub przepisuje sekcje, aby zaangażować różne segmenty odbiorców. Ponadto może generować atrakcyjne wezwania do działania, a nawet identyfikować możliwości wewnętrznego i zewnętrznego łączenia, aby jeszcze bardziej poprawić SEO.

Przykład: Pisząc wpis na blogu o strategiach content marketingowych, poproś ChatGPT o zasugerowanie sposobów na naturalne uwzględnienie powiązanych słów kluczowych, takich jak "strategie SEO dotyczące zawartości".

Jest to prosty sposób na zapewnienie, że zawartość zostanie zauważona bez utraty jakości.

Podpowiedź: " _Napisz ten akapit na nowo, aby naturalnie zawierał słowa kluczowe [pomysły na słowa kluczowe]."

_Napisz ten akapit na nowo, aby naturalnie zawierał słowa kluczowe [pomysły na słowa kluczowe]." Odpowiedź:

Przeczytaj również: Przewodnik po wykorzystaniu AI w content marketingu

4. Pisz posty w mediach społecznościowych

Posty w mediach społecznościowych są dziwaczne, konwersacyjne, informacyjne i zapadające w pamięć - a wszystko to jednocześnie. To kamień milowy do osiągnięcia, gdy po raz pierwszy zaczynasz pisać lub masz super-specyficzny plan z krótką zawartością formularza. Narzędzia do pisania AI mogą tworzyć teksty reklamowe (takie jak reklamy Google), redagować całe posty, a nawet pisać podpisy w mediach społecznościowych, eksperymentując z różnymi stylami pisania.

Pamiętaj: Twoje podpowiedzi muszą być konkretne i opisowe, aby uniemożliwić ChatGPT dostarczanie ogólnych wyników.

Przykład: Chcesz rozpocząć wątek na Twitterze (lub X), aby omówić wyzwania związane z danymi powstania. Możesz użyć ChatGPT do wygenerowania zawartości na ten sam temat, podając odpowiednią podpowiedź, instrukcje dotyczące tonalności i limit słów.

Podpowiedź: " Napisz relatywny post [określ platformę mediów społecznościowych] na temat [temat]. Skoncentruj się na [określ swoje główne obawy/punkty dyskusji]. Zaoferuj praktyczne wskazówki dotyczące [wymogu tematu]. Podziel tweety na [liczba tweetów, które chcesz zamieścić w wątku]. Tweety powinny mieścić się w limicie słów i utrzymywać przyjazny, konwersacyjny ton. Skonstruuj wątek z mocnym haczykiem, szczegółowymi punktami i wezwaniem do działania na końcu. Pamiętaj, że wątek jest przeznaczony dla [odbiorców docelowych]."

Napisz relatywny post [określ platformę mediów społecznościowych] na temat [temat]. Skoncentruj się na [określ swoje główne obawy/punkty dyskusji]. Zaoferuj praktyczne wskazówki dotyczące [wymogu tematu]. Podziel tweety na [liczba tweetów, które chcesz zamieścić w wątku]. Tweety powinny mieścić się w limicie słów i utrzymywać przyjazny, konwersacyjny ton. Skonstruuj wątek z mocnym haczykiem, szczegółowymi punktami i wezwaniem do działania na końcu. Pamiętaj, że wątek jest przeznaczony dla [odbiorców docelowych]." Odpowiedź:

5. Generowanie skryptów wideo

Pisanie scenariuszy to inna szkoła tworzenia zawartości. Pisanie scenariuszy wideo może przypominać żonglerkę o wysoką stawkę - równoważenie kreatywności i wyczucia czasu przy jednoczesnym utrzymaniu widzów w stanie snu (i rozrywki).

Wejdź Narzędzia AI do tworzenia zawartości sztuczna inteligencja, twój pomocnik w pisaniu scenariuszy! Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zwięzłego intro, cliffhangera na środek, czy outro z mikrofonem, oni cię wspierają.

Mogą nawet pracować z podpowiedzią typu: "Napisz zabawny 2-minutowy scenariusz wideo dla marki promującej subskrypcję kawy"

Przykład:

Podpowiedź: " _Działaj jako kreatywny scenarzysta. Napisz zabawny i wciągający scenariusz wideo dla [temat scenariusza wideo]. Ton powinien być dowcipny i konwersacyjny, przemawiający do [zdefiniuj odbiorców]. Uwzględnij chwytliwą linię otwierającą, humorystyczną sekcję środkową podkreślającą problem i rozwiązanie oraz zapadające w pamięć wezwanie do działania zachęcające widzów do [twojego CTA]."

_Działaj jako kreatywny scenarzysta. Napisz zabawny i wciągający scenariusz wideo dla [temat scenariusza wideo]. Ton powinien być dowcipny i konwersacyjny, przemawiający do [zdefiniuj odbiorców]. Uwzględnij chwytliwą linię otwierającą, humorystyczną sekcję środkową podkreślającą problem i rozwiązanie oraz zapadające w pamięć wezwanie do działania zachęcające widzów do [twojego CTA]." Odpowiedź:

💡 Pro Tip: Możesz kontrolować udostępnianie danych w ChatGPT. Otwórz narzędzie AI i kliknij ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu. Przejdź do Ustawień i wybierz Kontrolę danych w menu. Przełącz pierwsze ustawienie, "Ulepsz model dla wszystkich", na Wył. Zapobiegnie to wykorzystywaniu przez model danych wejściowych użytkownika jako danych treningowych.

6. Pomysły na tematy burzy mózgów

Przeprowadź burzę mózgów na tematy blogów, stwórz strategię dotyczącą zawartości lub odkryj temat kampanii, rzucając podpowiedź, a ChatGPT ją dostarczy.

To burza mózgów bez pustych spojrzeń i niezręcznej ciszy - idealna, gdy potrzebujesz pomysłów, szybko i przyjemnie!

Przykład: Jeśli powiesz "Zaproponuj 10 pomysłów na bloga o finansach osobistych dla millenialsów", ChatGPT stworzy tematy takie jak "Jak zmiażdżyć kredyty studenckie bez płaczu" lub "Dodatkowe zajęcia, które faktycznie płacą rachunki"

Ppowiedź: " _Act as a creative content strategist. Potrzebuję [liczba pomysłów] na [temat] specjalnie dla [TA]. Skoncentruj się na powiązanych, angażujących i praktycznych tematach, które dotyczą typowych wyzwań, takich jak [podstawowe koncepcje zawartości]. Ton powinien być swobodny, dowcipny i przystępny."

_Act as a creative content strategist. Potrzebuję [liczba pomysłów] na [temat] specjalnie dla [TA]. Skoncentruj się na powiązanych, angażujących i praktycznych tematach, które dotyczą typowych wyzwań, takich jak [podstawowe koncepcje zawartości]. Ton powinien być swobodny, dowcipny i przystępny." Odpowiedź:

👀Do zrobienia? Podczas gdy ChatGPT jest aktywny w 161 krajów na całym świecie niektóre z nich nie przyjęły jeszcze modelu przetwarzania języka naturalnego. Kilka z nich to Chiny, Rosja, Wenezuela i Afganistan.

Limity wykorzystania ChatGPT do tworzenia zawartości

Chociaż ChatGPT ma potencjał, aby stać się narzędziem do tworzenia wysokiej jakości zawartości, bez szczegółowych informacji w podpowiedziach, praca z nim może być trudna.

Im więcej kontekstu możesz nadać ChatGPT, tym lepszą zawartość może dostarczyć. Ale jest jeszcze jedna przeszkoda - aplikacja powtarza swoje wzorce pisania dla różnych tematów, podpowiedź dla pisarzy, aby nauczyli się jak edytować zawartość AI .

Dlatego używanie ChatGPT bez znajomości jego limitów może prowadzić do niskiej jakości zawartości generowanej przez AI. Jeśli tego nie chcesz, pamiętaj o tych limitach:

Darmowa wersja ChatGPT ma limit 2048 znaków na podpowiedź, więc musisz podzielić długą podpowiedź na mniejsze sekcje

ChatGPT generuje zawartość na podstawie danych dostarczanych mu przez ludzi. Dlatego też jest podatny na popełnianie błędów, takich jak wprowadzanie w błąd informacji faktycznych i cytowanie niewłaściwych źródeł

Copyleaks ujawnił, że prawie 60% ChatGPT jest plagiatem. Ta praktyka może postawić Twój Business w moralnym dylemacie. Dlatego użytkownicy muszą również nauczyć sięjak humanizować zawartość AI Jeśli konsekwentne edytowanie tekstu AI lub ograniczony limit znaków w darmowej wersji dużego modelu językowego przeszkadza ci, możesz poszukać Alternatywy dla ChatGPT , takie jak ClickUp .

Przeczytaj również: ChatGPT vs. ClickUp: Które narzędzie AI jest najlepsze?

Korzystanie z ClickUp Brain do tworzenia i skalowania zawartości

Podczas gdy ChatGPT świetnie sprawdza się w burzy mózgów, czasami potrzebuje zbyt wielu informacji, aby odpowiedzieć. Ponieważ nie jest świadomy kontekstu Twojej pracy, musisz wprowadzić każdy szczegół do podpowiedzi, co sprawia, że jest to czasochłonne ćwiczenie. ClickUp z drugiej strony, jest Twoim towarzyszem, który wie wszystko. Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, centralizuje wszystkie dane projektu i obszaru roboczego oraz usprawnia działania za pomocą AI, dzięki czemu zawsze jesteś na szczycie swojej wydajności!

Weźmy na przykład dzień z życia content marketera.

Zaczyna swój poranek od burzy mózgów na temat pomysłów na bloga z asystentem ClickUp AI, ClickUp Brain . Następnie tworzą oddzielne Zadania w ClickUp dla każdego wpisu na blogu i przypisują je do odpowiednich autorów. Używają oni Dokumenty ClickUp aby przeglądać projekty postów i płynnie współpracować nad opiniami dzięki komentarzom w wierszu, wzmiankom i edycji w czasie rzeczywistym.

Do popołudnia śledzą oś czasu kampanii w aplikacji Widok kalendarza ClickUp a zanim się wylogują, przeglądają automatyczne aktualizacje zadań, aby pozostać na bieżąco bez kiwnięcia palcem.

ClickUp może z łatwością stać się Twoim oprogramowanie do cyklu pracy z zawartością , zwłaszcza z jego funkcjami AI i automatyzacji działającymi po twojej stronie.

Wewnętrzny asystent AI

ClickUp Brain został zaprojektowany tak, aby być Twoim towarzyszem w połączeniu zadań, dokumentów, osób i bazy wiedzy Twojej firmy. To jak posiadanie super-zorganizowanego, ultra-inteligentnego współpracownika, który nigdy nie jest na wakacjach!

Brain's AI Writer for Work to narzędzie do szybkiego tworzenia najwyższej jakości zawartości. Pobiera informacje ze wszystkich połączonych aplikacji, więc nie zasugeruje pisania o psach, gdy firma sprzedaje karmę dla kotów.

ClickUp Brain

Ma w zanadrzu kilka zgrabnych sztuczek:

Nieprzerwana pomoc w pisaniu: Projektuj posty na blogu i opisy produktów lub twórz zawartość mediów społecznościowych za pomocą AI Writer. Zintegruje się on płynnie z Twoim cyklem pracy i zaoferuje sugestie pasujące do Twojego stylu

ClickUp Brain

Wbudowane narzędzie do sprawdzania pisowni, edytora i podsumowywania: Sprawdzaj pisownię w dokumentach i zadaniach, edytuj za pomocą AI i podsumowuj zawartość w ciągu kilku minut bez ręcznej interwencji. Koniec z zawstydzającymi literówkami i błędami gramatycznymi!

ClickUp Brain

Email copywriting: Poproś pisarza AI o stworzenie zawartości dla e-maili typu cold outreach, ciepłych odpowiedzi, jednolinijkowych powiadomień itp. Dzięki ClickUp Brain nie musisz brać udziału w kursach mistrzowskich w zakresieużywania AI do copywritingutak, to takie intuicyjne

ClickUp Brain

Generowanie szablonów: Natychmiastowe generowanie szablonów dla zadań, dokumentów i projektów, dostosowanych do każdego przypadku użycia

ClickUp Brain

**Zapomnij o szczegółowych podpowiedziach dzięki narzędziu do pisania ClickUp AI. Rozumie ono prosty język i tworzy wysokiej jakości zawartość w oparciu o to, jak dobrze rozumie Twoją organizację, bez konieczności drobiazgowego wyjaśniania każdego szczegółu

ClickUp Brain

Tłumacz bez znajomości języka: Użyj narzędzia do tłumaczenia zawartości wygenerowanej przez AI lub tekstu napisanego przez człowieka w ekosystemie ClickUp

ClickUp Brain

Wydajne zarządzanie dokumentami

ClickUp Docs to wszechstronna funkcja, która pozwala tworzyć, edytować i udostępniać dokumenty w ramach cyklu pracy. Twój cyfrowy notatnik jest zawsze uporządkowany i zintegrowany z Twoimi projektami.

W jaki sposób ClickUp Docs usprawnia tworzenie danych?

Wyobraź sobie, że wspólnie z zespołem przygotowujesz wpis na bloga, łączysz go z kalendarzem zawartości, przypisujesz grafikę i zadania optymalizacji SEO oraz śledzisz postępy - wszystko na tej samej platformie. ClickUp Docs sprawia, że jest to możliwe, zmniejszając potrzebę przełączania się między wieloma narzędziami i utrzymując wszystko razem.

ClickUp Docs oferuje kilka zalet:

Centralna dokumentacja : Przechowuj całą swoją zawartość, od szkiców blogów po strategie marketingowe, w jednym miejscu, aby przestać polować na niekończące się foldery lub aplikacje

: Przechowuj całą swoją zawartość, od szkiców blogów po strategie marketingowe, w jednym miejscu, aby przestać polować na niekończące się foldery lub aplikacje Współpraca w czasie rzeczywistym: Pracuj jednocześnie ze swoim zespołem nad dokumentami, dokonując edycji i udostępniając opinie natychmiast w celu lepszego tworzenia zawartości

Współpraca nad edycją na żywo w ClickUp Docs za pomocą ClickUp's Instant and Live Collaboration

Integracja z cyklami pracy: Połącz swoje dokumenty bezpośrednio z zadaniami, projektami i innymi cyklami pracy w ClickUp i upewnij się, że Twoje dane powstania są dostosowane do ogólnego zarządzania projektami

Połącz ClickUp Docs ze swoimi cyklami pracy, aby zarządzanie dokumentami było wydajne

Niestandardowe ustawienia i formaty : Korzystaj z bogatych opcji formatu, szablonów i stylizacji, aby Twoje dokumenty były bogate w informacje i atrakcyjne wizualnie

: Korzystaj z bogatych opcji formatu, szablonów i stylizacji, aby Twoje dokumenty były bogate w informacje i atrakcyjne wizualnie Bezpieczne udostępnianie: Kontroluj, kto może oglądać lub edytować Twoje dokumenty dzięki ustawieniom prywatności

Udostępnianie ClickUp Docs za pomocą publicznego lub prywatnego linku

Oprogramowanie marketingowe

ClickUp to także platforma wydajności typu "wszystko w jednym" dla teamów marketingowych, umożliwiająca burzę mózgów, planowanie i realizację programów. Od wielokanałowych kampanii po globalne wydarzenia, Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp zapewnia elastyczny obszar roboczy, który dostosowuje się do potrzeb zespołu.

Oto jak ClickUp Marketing może Ci pomóc:

Planowanie i realizacja kampanii: Przyspiesz śledzenie kampanii marketingowych i danych powstania dzięki ClickUp Brain. Generuj pomysły na kampanie, briefy zawartości, blogi, studia przypadków, e-maile i wiele więcej

Napisz marketingowe studium przypadku z ClickUp Brain

Współpraca w wielu zespołach: Utrzymuj swój zespół na tej samej stronie, korzystając z ClickUp Docs, Tablic i narzędzi Proofing do współpracy w całym marketingu, zapewniając, że każdy członek zespołu jest zsynchronizowany na każdym kroku

Używanie Tablic ClickUp do przypisywania użytkowników i zadań

Wizualne zarządzanie projektami: Wizualizuj postępy w realizacji celów z przejrzystością dla całego zespołu dzięki Wykresy Gantta ClickUp , oś czasu i kalendarze, aby pomóc Ci zobaczyć oś czasu i działać z pewnością, zwiększając wydajność i eliminując wąskie gardła

Użyj widoku ClickUp Gantt View do wizualizacji zadań i zależności

Analiza danych i raportowanie: Szczegółowo śledź i analizuj postępy w realizacji celów marketingowych dzięki Pulpity ClickUp ponieważ kontekstualizują one zadania połączone z mapą drogową i planami wejścia na rynek

Śledzenie postępów projektów za pomocą pulpitów ClickUp

Integracja z ulubionymi narzędziami: Zwiększ wydajność swojego zespołu marketingowego dzięki połączeniu ClickUp z ponad 1000 natywnych dwukierunkowych integracji, w tym HubSpot, Zoom, G Suite, Slack i nie tylko

Poza tymi narzędziami, możesz również korzystać z szablony kalendarza zawartości przez ClickUp, aby wyeliminować kłopoty związane z rozpoczynaniem od zera. Zapoznajmy się z kilkoma z nich!

The Szablon kalendarza zawartości ClickUp to gotowy do użycia, w pełni konfigurowalny szablon, który pomaga planować, organizować i śledzić zawartość przez cały rok. Użyj go, aby utrzymać spójny harmonogram publikowania i współpracować ze swoim zespołem.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-581.png Szablon kalendarza zawartości ClickUp https://app.clickup.com/signup?szablon=t-90091332587&department=creative-design&\_gl=1\*1n282xn\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzQ4NTg5NjMuQ2p3S0NBaUFqcC03QmhCWkVpd0FtaDlyQlZOS1lrZi1zcHJ3ekNfYXFRUncxTlpWcUR1ZmtvbHdFMDB3RGs2U2lsUkxJeG14dzBpQzB4b0N6MkFRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NDc2Mjc0NDQ4LjE3MjcxMTMzMDQuMTE0OTQyMjY0MC4xNzMxMDY0Nzg3LjE3MzEwNjQ3ODY.

Pobierz szablon /%cta/

Ten szablon pozwala na:

Wizualizować plan zawartości na swój sposób - zobaczyć terminy w kalendarzu, zarządzać cyklami pracy za pomocą tablicy w stylu Kanban lub śledzić postępy za pomocą szczegółowej osi czasu, aby szybko wykryć luki lub wąskie gardła w harmonogramie

Śledzenie pozycji każdej zawartości w procesie produkcji, aby wiedzieć, czy coś utknęło w zatwierdzeniu, czy jest gotowe do uruchomienia

Przypisuj zadania swojemu zespołowi, otrzymuj informacje zwrotne bezpośrednio na temat zadania i upewnij się, że wszyscy są zgodni bez niekończących się wątków e-mail

Automatyzacja przypomnień, aby wszystko działało jak w zegarku

Monitoruj kluczowe wskaźniki, takie jak oś czasu publikacji i wskaźniki zaangażowania w jednym miejscu.

Innym fantastycznym planerem jest Szablon do skalowania produkcji zawartości ClickUp . Oferuje ustrukturyzowany cykl pracy, który odzwierciedla wewnętrzny proces skalowania zawartości ClickUp, umożliwiając zwiększenie produkcji zawartości bez utraty jakości.

Wdrożenie tego szablonu może poprawić wydajność zawartości, skrócić czas publikacji i utrzymać standardy wysokiej jakości, które są kluczowe dla skutecznych strategii marketingu treści.

Szablon skalowania produkcji zawartości ClickUp

Kluczowe funkcje tego szablonu to:

Zorganizowanie procesu tworzenia zawartości, zapewniające stały przepływ pomysłów gotowych do opracowania

Wyczyszczona widoczność przepływu pracy, pomagająca identyfikować wąskie gardła i zarządzać terminami

Dostosowane cykle pracy, które są zgodne z unikalnymi procesami zespołu, pomagają zwiększyć wydajność i przejrzystość

Usprawnienie komunikacji w zespole i zapewnienie, że wszyscy interesariusze są zgodni w całym procesie tworzenia zawartości

Umożliwienie zespołowi rozszerzenia wysiłków związanych z zawartością, napędzając wzrost ruchu organicznego i zaangażowania

Dodatkowo, poniższe szablony ułatwiają proces tworzenia zawartości.

Szablon kalendarza zawartości ClickUp

Twórz cotygodniowe plany zawartości i jej dystrybucji dzięki Szablon kalendarza zawartości ClickUp . Jest on idealny do dokładnego określenia, gdzie, kiedy i w jaki sposób zawartość będzie wyświetlana docelowym odbiorcom. A co najlepsze? Pozwala scentralizować zatwierdzenia klientów i zasoby zawartości w jednym miejscu, aby zminimalizować przepływ informacji i szybciej udostępniać zawartość.

Szablon planu zawartości ClickUp

Ulepsz swoją strategię dotyczącą zawartości dzięki Szablon planu zawartości ClickUp który oferuje ustrukturyzowane podejście do organizowania inicjatyw związanych z zawartością. Zawiera niestandardowe statusy do monitorowania postępów na różnych scenach, niestandardowe pola do przechwytywania ważnych informacji (takich jak typ zawartości, cel i inne) oraz dynamiczne widoki (Tablica, Kalendarz) do kompleksowego nadzoru. Szablon ten promuje współpracę między członkami zespołu, zapewniając, że wszystkie zadania są jasno przypisane, a terminy są skutecznie dotrzymywane.

Szablon do zarządzania zawartością ClickUp

Usprawnij operacje związane z zawartością dzięki Szablon do zarządzania zawartością ClickUp dostosowany do potrzeb Teams, którzy chcą zoptymalizować swój cykl pracy. Szablon ten posiada funkcję niestandardowych statusów do śledzenia zawartości od momentu powstania do publikacji. Otrzymujesz również funkcje zarządzania projektami, takie jak śledzenie czasu i zależności między zadaniami, aby łatwo zarządzać dużą ilością zawartości.

Klient ClickUp, SidBabla , koordynator programu Wellbeing w Dartmouth College - Student Wellness Center, udostępniali swoje przemyślenia na temat korzystania z ClickUp do tworzenia zawartości:

_Używamy ClickUp do zarządzania i śledzenia naszego potoku tworzenia zawartości w mediach społecznościowych i cyfrowych. Pozwala nam to zobaczyć status każdej zawartości (w trakcie postępu, wymaga edycji, zaplanowane, itp.) wraz z tym, kto jest głównym projektantem. Eliminuje to również całą komunikację e-mailową, ponieważ sekcja komentarzy dla każdego zadania może być wykorzystana do rozważenia i oddelegowania zadań/kolejnych kroków (służąc potrzebie śledzenia i monitorowania naszego cyklu powstania zawartości)

Sid Babla, koordynator programu Wellbeing w Dartmouth College - Student Wellness Center

Przeczytaj również: 7 szablonów do pisania treści za darmo dla szybszego tworzenia danych

Twórz zawartość bez wysiłku z ClickUp

ChatGPT jest szybki, kreatywny i może pomóc w burzy mózgów.

Ale bądźmy szczerzy: nie jest idealny.

Wersja Free ma limit znaków, więc ciągle piszesz krótkie podpowiedzi, które nie są najlepsze w dostarczaniu właściwych wyników. Może również grzebać w faktach i mieć potencjalne pułapki plagiatu. Musisz być bardzo ostrożny podczas korzystania z niego i weryfikować każdą rzecz. Ponadto pisanie szczegółowych podpowiedzi w celu zapewnienia kontekstu jest bardzo czasochłonne.

ClickUp Brain rozwiązuje te wyzwania dzięki kontekstowemu zrozumieniu roli, projektu i wymagań zespołu. Nie potrzebuje długich podpowiedzi, ponieważ może pobrać odpowiednie szczegóły z obszaru roboczego ClickUp i bez wysiłku dostosować swój styl pisania do Twojego.

Uzupełnieniem są szablony, automatyzacja i zarządzanie dokumentami, które pozwalają zarządzać całym procesem produkcji zawartości i przepływem pracy w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w śledzeniu terminów, współpracy z zespołem, czy też upewnieniu się, że Twoja strategia dotycząca zawartości jest na właściwym miejscu, ClickUp pomoże Ci pewnie tworzyć pracę, z której możesz być dumny. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i eksperymentuj sam!