Przetestowaliśmy najlepsze alternatywy i konkurentów ChatGPT w 2025 roku (Free i płatne)

W dzisiejszych czasach wydaje się, że wszyscy wskakują na modę AI!

ChatGPT zasłużył na swoje paski - nigdy nie było co do tego wątpliwości. Ale po zbadaniu ChatGPT i innego oprogramowania generującego AI, zdałem sobie sprawę dokładnie , gdzie ChatGPT przoduje, a gdzie nie.

Dzięki wkładowi innych entuzjastów AI w naszym zespole, stworzyłem listę najlepszych narzędzi AI, które pomogą Ci poruszać się po rozwijającej się przestrzeni AI. Każde z tych narzędzi ma swoje unikalne przypadki użycia, zalety i wady. Czytaj dalej, aby odkryć najlepszą alternatywę ChatGPT dla siebie.

Limity ChatGPT

Choć ChatGPT doskonale radzi sobie z generowaniem konwersacyjnych odpowiedzi w oparciu o instrukcje i profil użytkownika, cierpi z powodu pewnych fundamentalnych limitów:

Ma limit wbudowanych narzędzi, które pomagają zarządzać zadaniami lub tworzyć złożone cykle pracy

Potrzebujesz aplikacji innych firm do integracji z narzędziami do zarządzania projektami lub zawartością

Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad funkcją AI w określonych cyklach pracy, ChatGPT może okazać się ograniczający

Te limity mogą sprawić, że będziesz chciał więcej - do zarządzania projektami, kodowania lub tworzenia zawartości.

Co sprawia, że ChatGPT jest dobrą alternatywą?

Oceniając każdą alternatywę ChatGPT, skupiłem się na przypadkach użycia, do których najlepiej się nadają. Następnie oceniłem je na podstawie poniższych kryteriów:

Jakość odpowiedzi : Dokładność i spójność odpowiedzi na pytania

Świadomość kontekstowa : Zdolność do dostarczania odpowiednich, dostosowanych odpowiedzi bez halucynacji

Niestandardowe : Opcje dostrajania modeli lub korzystania z gotowych rozwiązań do określonych zadań

Wsparcie językowe i branżowe : Możliwość obsługi wielu języków i poszczególnych branż

Integracje : Łatwe połączenia z narzędziami innych firm i solidny dostęp do API

Bezpieczeństwo i prywatność : Zgodność z przepisami dotyczącymi danych, takimi jak RODO lub CCPA

Funkcje oparte na AI : Automatyzacja, generowanie zawartości i wsparcie multimodalne

Doświadczenie użytkownika : Intuicyjny interfejs z opcjami niestandardowymi

Wydajność : Szybkie odpowiedzi i skalowalność dla wyższych wymagań

Wsparcie i społeczność : Silna obsługa klienta i aktywna społeczność użytkowników

Etyczne użytkowanie : Kontrola uprzedzeń i przejrzystość w kwestiach etycznych

Ceny: Przystępne plany z kosztami opartymi na zużyciu i skalowaniem Enterprise

Konkurenci ChatGPT w skrócie

ChatGPT może być twoim asystentem AI, ale zależnie od twoich potrzeb, może być coś lepszego. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz unikalnych funkcji, które można podłączyć bezpośrednio do istniejącego cyklu pracy, lepszych integracji, czy po prostu więcej korzyści, poniżej znajdziesz najlepsze narzędzia AI, takie jak ChatGPT, które mogą spełnić Twoje oczekiwania.

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje ClickUp Zarządzanie pracą z wykorzystaniem AI ClickUp Brain, automatyzacja zadań oparta na AI, zarządzanie dokumentami, śledzenie projektów, podsumowania i nie tylko Google Gemini Przetwarzanie języka naturalnego i generowanie obrazów Multimodalne AI, przetwarzanie języka i danych wizualnych Microsoft Copilot Automatyzacja biura na poziomie Enterprise Integracja z pakietem Office Suite, automatyzacja zadań, generowanie dokumentów Claude Etyczna konwersacyjna AI Rozmowy podobne do ludzkich, duże modele językowe Perplexity AI Faktyczne wyszukiwanie informacji w czasie rzeczywistym Wyszukiwanie oparte na cytatach, generowanie danych w czasie rzeczywistym Jasper AI Generowanie zawartości i marketing Tworzenie zawartości oparte na AI, konfigurowalne dźwięki i style Meta AI Interakcja w czasie rzeczywistym na platformach Meta Edycja obrazów, rozpoznawanie obiektów, interakcja na czacie grupowym, integracja z Meta Chatsonic Dane w czasie rzeczywistym i konwersacje AI Dane wiadomości w czasie rzeczywistym, interakcje głosowe, generowanie obrazów Writesonic Tworzenie zawartości z wykorzystaniem AI Pisanie postów i artykułów na blogu, optymalizacja SEO, tworzenie chatbotów AI Semrush ContentShake AI Tworzenie i optymalizacja zawartości Sugestie zawartości oparte na SEO, analiza konkurencji OpenAI Playground Eksperymentowanie z modelami AI Konfigurowalne modele AI, eksperymenty sterowane przez użytkownika Character.AI Tworzenie interaktywnych postaci AI Ludzkie reakcje postaci, interaktywne dialogi Elicit Generowanie dokumentów badawczych Generowane przez AI podsumowania badań, śledzenie cytowań Surfer AI Tworzenie zawartości z wykorzystaniem SEO Analiza SERP, optymalizacja zawartości pod kątem SEO HuggingChat Konwersacyjna AI o otwartym kodzie źródłowym Rozwój modeli oparty na społeczności, konfigurowalne modele Socratic Zarządzanie inżynierią predykcyjną Monitorowanie jakości kodu i przepustowości Amazon CodeWhisperer Asystent kodowania AI dla programistów AWS Rekomendacje dotyczące kodu, sugestie w czasie rzeczywistym YouChat AI Konwersacyjne AI ogólnego przeznaczenia Ogólne konwersacje, podsumowanie zawartości, kodowanie Undetectable.ai Generowanie zawartości i unikanie wykrywania Generowanie zawartości AI, niewykrywalny tekst generowany przez AI GitHub Copilot Pisanie kodu wspomagane przez AI Zakończone uzupełnianie kodu, sugestie w czasie rzeczywistym

Przeczytaj również: 25 hacków ChatGPT, aby zmienić sposób mojej pracy

20 najlepszych alternatyw ChatGPT, które wypróbowaliśmy w 2025 roku (Free i płatne)

Oto szczegółowa lista wszystkich 20 alternatyw ChatGPT na podstawie moich badań. Zawiera ona informacje na temat wszystkich funkcji, limitów i cen, które można ocenić. Pomoże ci to zdecydować, które narzędzie będzie dla ciebie najlepsze.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania pracą z wykorzystaniem AI)

Wypróbuj ClickUp Brain Zakończone, zarządzane i śledzone zadania bez wysiłku dzięki ClickUp Brain

ClickUp to narzędzie AI do zarządzania projektami, a jego funkcja AI, ClickUp Brain, jest niezbędna dla każdej roli. Podobnie jak wielu innych w ClickUp, zakochałem się w niej. Ponieważ jest zintegrowany z pakietem ClickUp, wykracza poza prostą automatyzację zadań: wykorzystuje swoje umiejętności AI, aby pomóc zoptymalizować zarządzanie projektami i cyklami pracy, generować i organizować zawartość, zarządzać wiedzą firmy i oferować inteligentne sugestie dotyczące zwiększenia wydajności.

Największą przewagą ClickUp Brain nad ChatGPT jest to, że działa w kontekście twoich projektów, w przeciwieństwie do ChatGPT, który działa niezależnie od konkretnego cyklu pracy lub systemów zarządzania zadaniami. Ponadto, podczas gdy ChatGPT doskonale nadaje się do pomocy opartej na tekście i generowania zawartości, nie zapewnia narzędzi do realizacji projektów.

ClickUp uczy się na podstawie unikalnych potrzeb Twojego zespołu, oferując bardziej dostosowane podejście do zarządzania pracą, które skaluje się wraz z celami Twojej organizacji.

ClickUp najlepsze funkcje

Korzystaj z zapytań w języku naturalnym, aby znaleźć odpowiednie dokumenty, zadania, wzmianki i komentarze w całym obszarze roboczym

Zadawaj pytania i uzyskuj jasne, zwięzłe odpowiedzi i analizy swoich zadań, dokumentów i osób dzięki AI Knowledge Manager

Aktualizacje, raportowanie statusu i podsumowania zadań, dokumentów i osób za pomocą jednego kliknięcia dzięki AI Project Manager

Generuj bezbłędną gramatycznie zawartość, dokumentację techniczną i materiały marketingowe w swoim unikalnym tonie i stylu dzięki AI Writer for Work

Generowanie szablonów opartych na AI w celu szybkiego śledzenia typowej komunikacji w pracy, takiej jak aktualizacje statusu lub briefy projektowe

Jeśli jesteś bardziej wzrokowcem, obejrzyj to wideo wyjaśniające na ClickUp Brain

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają bardziej stromą krzywą uczenia się przy ustawianiu złożonych cykli pracy

Doświadczenie mobilne może nie dorównywać wersji na pulpit

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

ClickUp dostarcza wysoce zintegrowaną platformę do zarządzania projektami. Obsługuje zarówno proste, jak i złożone projekty. Zapewnia wysoki poziom widoczności zarówno dla członków zespołu, jak i menedżerów w zakresie rezultatów projektu i ich postępów. Wykorzystuje również ClickUp AI (ClickUp Brain), aby zmniejszyć poziom administracji wymagany dla wszystkich aspektów projektów. Może łatwo generować raportowanie projektu. Zapewnia wszystkim członkom projektu kompleksowy przegląd wszystkich elementów projektu i tego, kto co robi.

ClickUp dostarcza wysoce zintegrowaną platformę do zarządzania projektami. Obsługuje zarówno proste, jak i złożone projekty. Zapewnia wysoki poziom widoczności zarówno dla członków zespołu, jak i menedżerów w zakresie rezultatów projektu i ich postępów. Wykorzystuje również ClickUp AI (ClickUp Brain), aby zmniejszyć poziom administracji wymagany dla wszystkich aspektów projektów. Może łatwo generować raportowanie projektu. Zapewnia wszystkim członkom projektu kompleksowy przegląd wszystkich elementów projektu i tego, kto co robi.

Potrzebujesz więcej informacji? Oto szczegółowe porównanie ClickUp i ChatGPT.

2. Google Gemini (Najlepsza darmowa alternatywa ChatGPT)

via Google Gemini

Google Gemini oferuje prawdziwie multimodalne doświadczenie AI, łatwo integrując analizę tekstu i obrazu. Gemini wyróżnia się głęboką integracją z ekosystemem Google, umożliwiając mi bezbłędne wykorzystanie usług Google i narzędzi obszaru roboczego Google, takich jak Dokumenty Google i Arkusze Google.

Gemini korzysta z zastrzeżonych algorytmów wyszukiwania Google, zapewniając dostawcy dostęp do danych internetowych w czasie rzeczywistym. Poniżej znajdują się niektóre z najlepszych funkcji i limitów, które pomogą Ci wybrać między Google Gemini a ChatGPT.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Dostęp do danych internetowych w czasie rzeczywistym obsługiwanych przez wyszukiwarkę Google

Generowanie kreatywnych wyników dla zawartości (Dokumenty Google), projektu (Prezentacja Google) i analizy (Arkusze Google) z poziomu interfejsu AI

Uzyskaj bogaty wgląd w dane z Grafu Wiedzy Google

Limity Google Gemini

Niektórzy użytkownicy narzekają na limit zrozumienia kontekstowego

Użytkownicy zgłaszali sporadyczne wolne czasy reakcji podczas obsługi złożonych zapytań multimodalnych

Niektórzy użytkownicy mogą uznać integrację z usługami spoza Google za ograniczoną w porównaniu do innych narzędzi AI

Ceny Google Gemini

Dostępna wersja Free

Business: 20 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

Enterprise: 30 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Google Gemini

G2: 4. 4/5 (150+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Google Gemini?

Gemini całkowicie zmieniło sposób, w jaki wykorzystujemy nasze dane i zarządzamy nimi. jest to silna i elastyczna platforma z oszałamiającym zestawem funkcji, która może sprostać wymaganiom zarówno dużych firm, jak i indywidualnych użytkowników. od razu zauważyliśmy, kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy korzystać z Gemini, że wydajność i efektywność użytkowników były priorytetami w jego projekcie. jedną z najbardziej godnych uwagi cech Gemini jest płynne połączenie Google z różnymi źródłami danych. dzięki temu połączeniu nie musimy już zajmować się żmudnym procesem nawigowania między kilkoma narzędziami i bazami danych, co daje nam skonsolidowany obraz naszych danych. w wyniku tego wydajność naszego zespołu wzrosła, a nasze cykle pracy stały się znacznie bardziej wydajne.

Gemini całkowicie zmieniło sposób, w jaki wykorzystujemy nasze dane i zarządzamy nimi. jest to silna i elastyczna platforma z oszałamiającym zestawem funkcji, która może sprostać wymaganiom zarówno dużych firm, jak i indywidualnych użytkowników. od razu zauważyliśmy, kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy korzystać z Gemini, że wydajność i efektywność użytkowników były priorytetami w jego projekcie. jedną z najbardziej godnych uwagi cech Gemini jest płynne połączenie Google z różnymi źródłami danych. dzięki temu połączeniu nie musimy już zajmować się żmudnym procesem nawigowania między kilkoma narzędziami i bazami danych, co daje nam skonsolidowany obraz naszych danych. w wyniku tego wydajność naszego zespołu wzrosła, a nasze cykle pracy stały się znacznie bardziej wydajne.

3. Microsoft Copilot (najlepszy do zwiększania wydajności z wykorzystaniem AI w pakiecie Microsoft Office)

via Microsoft Copilot

Prawdopodobnie korzystasz już z Microsoft Copilot, jeśli używasz pakietu Microsoft 365. Jest on zintegrowany bezpośrednio z aplikacjami takimi jak Word, Excel i PowerPoint, dodając warstwę pomocy opartej na AI i udoskonalając wszystko, od tworzenia dokumentów po analizę danych.

Ta alternatywa ChatGPT nie jest tylko kolejnym chatbotem AI - wyróżnia się wykorzystaniem dużych modeli językowych do generowania tekstów konwersacyjnych i jest w stanie przeprowadzać zaawansowaną analizę danych.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Uzyskaj sugestie dotyczące analizy danych, generowania formuł i tworzenia zawartości

Automatyzacja powtarzalnych zadań, w tym redagowanie e-maili w Outlooku

Lepsza współpraca dzięki integracji z Microsoft Teams

Limity Microsoft Copilot

Dostępne tylko dla subskrybentów Microsoft 365

Możliwości AI mogą wydawać się podstawowe dla bardziej zaawansowanych użytkowników zaznajomionych ze złożonymi narzędziami

Wczesne raportowania wspominają o sporadycznych nieścisłościach w generowaniu niektórych formuł Excel

Ceny Microsoft Copilot

20 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2 : 4. 3/5 (60+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Copilot?

Copilot redukuje przyziemne codzienne zadania, takie jak pisanie agendy spotkania lub podsumowywanie wyników wirtualnych spotkań. Używam go codziennie. Pomaga w wyszukiwaniu tematów, dając znacznie bardziej konkretne i celowe wyniki niż pozostawienie tego wyszukiwarce. Pomaga mi też uruchomić prezentację PowerPoint, by podsunąć kilka pomysłów, gdy próbuję napisać dokument lub raport, ale nie mogę wymyślić, jak zacząć. Kiedy już nauczysz się trochę o tym, jak pisać dobre podpowiedzi, jest bardzo łatwy w użyciu, zwłaszcza gdy jest zintegrowany ze wszystkimi narzędziami Office 365 i gdy jest częścią twojej organizacji i ma dostęp do wszystkich wewnętrznych dokumentów.

Copilot redukuje przyziemne codzienne zadania, takie jak pisanie agendy spotkania lub podsumowywanie wyników wirtualnych spotkań. Używam go codziennie. Pomaga w wyszukiwaniu tematów, dając znacznie bardziej konkretne i celowe wyniki niż pozostawienie tego wyszukiwarce. Pomaga mi też uruchomić prezentację PowerPoint, by podsunąć kilka pomysłów, gdy próbuję napisać dokument lub raport, ale nie mogę wymyślić, jak zacząć. Kiedy już nauczysz się trochę o tym, jak pisać dobre podpowiedzi, jest bardzo łatwy w użyciu, zwłaszcza gdy jest zintegrowany ze wszystkimi narzędziami Office 365 i gdy jest częścią twojej organizacji i ma dostęp do wszystkich wewnętrznych dokumentów.

4. Claude (najlepszy do kreatywnego, konwersacyjnego generowania tekstów)

via Claude

Claude to kolejne narzędzie AI do konwersacji, które wypróbowałem, zwłaszcza do generowania długich tekstów. Opracowany przez Anthropic, Claude ma na celu poprawę bezpieczeństwa i użyteczności AI. W porównaniu do ChatGPT, dane wyjściowe generowane przez to narzędzie do pisania AI są bardziej intuicyjne.

Kiedy poprosiłem ją o podsumowanie artykułów lub pomoc w burzy mózgów, Claude konsekwentnie udzielała szczegółowych i spójnych odpowiedzi, które były zgodne z intencją moich podpowiedzi AI. Używałem Claude również do kreatywnych zadań, takich jak pisanie konspektów blogów i sporządzanie raportów - w obu przypadkach radziła sobie naprawdę dobrze.

Claude najlepsze funkcje

Korzystaj z pogłębionych i kontekstowych konwersacji

Wykonuj proste zadania i rozwiązuj złożone zapytania z taką samą łatwością

Minimalizacja szkodliwych lub stronniczych wyników dzięki ulepszonym funkcjom bezpieczeństwa i commitowi na rzecz etycznego AI

Ograniczenia Claude

Użytkownicy zgłaszają sporadyczną powolność podczas obsługi dużej ilości danych wejściowych

Nie ma możliwości generowania obrazów ani pracy z mediami wykraczającymi poza tekst

Ceny Claude

Dostępny jest plan Free

Pro: 20 USD za osobę/miesiąc

Teams: 25 USD za osobę/miesiąc, rozliczane rocznie

Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Claude

G2 : 4. 7/5 (23 opinie)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Claude?

To, co jest najbardziej przydatne w Claude, to zdolność AI do bardziej naturalnego przepływu. Podoba mi się, że odpowiedzi bardziej przypominają rozmowę między ludźmi. Kolejną rzeczą, którą lubię w Claude, jest to, że jego odpowiedzi są kontekstowe i angażujące. Podoba mi się również to, że stara się udzielać dokładnych odpowiedzi i przyznaje się do swoich limitów, gdy czegoś nie wie.

To, co jest najbardziej przydatne w Claude, to zdolność AI do bardziej naturalnego przepływu. Podoba mi się, że odpowiedzi bardziej przypominają rozmowę między ludźmi. Kolejną rzeczą, którą lubię w Claude, jest to, że jego odpowiedzi są kontekstowe i angażujące. Podoba mi się również to, że stara się udzielać dokładnych odpowiedzi i przyznaje się do swoich limitów, gdy czegoś nie wie.

Przeczytaj także: 10 najlepszych alternatyw dla Claude AI do pisania AI

5. Perplexity AI (najlepsze do wyszukiwania wiarygodnych źródeł danych)

via Perplexity AI

Korzystanie z Perplexity AI jest jak poleganie na połączeniu wyszukiwarki i asystenta konwersacyjnego w celu znalezienia odpowiedzi. Uwielbiam sposób, w jaki może pobierać informacje z wielu wiarygodnych źródeł w Internecie, aby odpowiedzieć na pytania dogłębnie i bez halucynacji.

W porównaniu do ChatGPT, który koncentruje się na generowaniu kreatywnych odpowiedzi, Perplexity AI dostarcza oparte na faktach, oparte na badaniach odpowiedzi, których dokładność można zweryfikować za pomocą cytowanych źródeł. Używałem jej do odpowiadania na niszowe pytania, w których potrzebowałem zweryfikowanych danych, i nie zawiodłem się.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Wiarygodne źródła cytowane przy każdej odpowiedzi dla lepszej przejrzystości

Dostęp do dokładnych danych do badań i odpowiedzi na niszowe zapytania

Ciesz się przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który pomaga szybciej znajdować i dekodować odpowiedzi

Limity Perplexity AI

Limit w generowaniu kreatywnej lub konwersacyjnej zawartości w porównaniu do innych narzędzi AI

Odpowiedzi mogą być czasami zbyt zwięzłe dla złożonych zapytań

Czasami pomija nowsze dane, jeśli nie są indeksowane w bazie źródłowej

Ceny Perplexity AI

Ceny oparte na rozmiarze tokena i żądaniach

Oceny i recenzje Perplexity AI

G2: 4. 6/5 (30+ opinii)

Capterra: Brak wystarczających recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Perplexity AI?

Byłem w stanie wyszukiwać konkretne tematy ze źródłami. Zamiast rzucać losowe informacje, Perplexity pokazuje, skąd zaczerpnięto informacje, z ich źródła, a ja jestem w stanie zweryfikować, czy źródło pochodzi z wiarygodnej strony internetowej. Podczas wyszukiwania zawartości do pisania lub wyszukiwania określonych tematów badawczych znalezienie źródeł jest prawie ważne, a Perplexity robi to lepiej. Aplikacja jest łatwa w użyciu na komputerach i urządzeniach mobilnych, a jej interfejs użytkownika jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Perplexity może być używany i polegać na nim codziennie w celu rozszerzenia wyszukiwania i pisania.

Byłem w stanie wyszukiwać konkretne tematy ze źródłami. Zamiast rzucać losowe informacje, Perplexity pokazuje, skąd zaczerpnięto informacje, z ich źródła, a ja jestem w stanie zweryfikować, czy źródło pochodzi z wiarygodnej strony internetowej. Podczas wyszukiwania zawartości do pisania lub wyszukiwania określonych tematów badawczych znalezienie źródeł jest prawie ważne, a Perplexity robi to lepiej. Aplikacja jest łatwa w użyciu na komputerach i urządzeniach mobilnych, a jej interfejs użytkownika jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Perplexity może być używany i polegać na nim codziennie w celu rozszerzenia wyszukiwania i pisania.

Przeczytaj także: 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Perplexity AI

6. Jasper AI (najlepsze do tworzenia treści na dużą skalę)

via Jasper AI

AI Jasper to generator treści stworzony z myślą o marketerach, twórcach treści i agencjach, które muszą szybko tworzyć duże ilości zawartości. Uważam, że jest to szczególnie pomocne przy generowaniu postów na blogu, treści e-maili, zawartości mediów społecznościowych i opisów produktów.

Lepiej rozumie i dostosowuje się do tonu głosu Twojej marki niż ChatGPT, zapewniając, że zawartość pozostaje zgodna z przekazem Twojej firmy.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Skorzystaj z obszernej biblioteki szablonów do szybkiego tworzenia różnych typów zawartości

Korzystanie z wielu opcji tonu głosu w celu niestandardowego przekazu marki

Optymalizacja zawartości dla wyszukiwarki Google, a także wyszukiwarki Bing bez zewnętrznych platform

Limity Jasper AI

Może tworzyć powtarzalną zawartość bez wyczyszczonych wytycznych

Krzywa uczenia się w celu dostosowania się do zaawansowanych funkcji platformy może być stroma

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że dokładność zawartości może spaść, gdy podpowiedzi są ogólne

Ceny Jasper AI

Kreator: $39/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Pro: 59 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Business: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Jasper AI

G2: 4. 7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (1800+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jasper AI?

Cóż, jest tak wiele narzędzi AI dostępnych online i po wypróbowaniu kilku z tych płatnych narzędzi AI, w końcu trzymam się jednego i jest nim Jasper. Jakość generowania treści, a także możliwość dostarczenia niestandardowej zawartości są głównym powodem wyboru tej platformy.

Cóż, jest tak wiele narzędzi AI dostępnych online i po wypróbowaniu kilku z tych płatnych narzędzi AI, w końcu trzymam się jednego i jest nim Jasper. Jakość generowania treści, a także możliwość dostarczenia niestandardowej zawartości są głównym powodem wyboru tej platformy.

Przeczytaj także: 15 najlepszych alternatyw i konkurentów Jasper AI

7. Meta AI (najlepsza do integracji społecznościowej i wizualnej AI)

via Meta AI

Używam Meta AI i jest to idealne rozwiązanie do integracji społecznościowej. Oferuje kreatywne funkcje na platformach Meta, takich jak WhatsApp, Facebook i Instagram. Ta darmowa alternatywa ChatGPT pomaga mi edytować zdjęcia, rozpoznawać obiekty na obrazach, a nawet generować sprytne podpisy.

Model AI pozwala mi bezbłędnie edytować zdjęcia na czacie lub uzyskiwać wgląd w obrazy. Integracja aplikacji Meta oznacza, że wszystko jest płynne, od codziennych zadań po kreatywne poszukiwania.

Najlepsze funkcje Meta AI

Wykorzystaj interakcję głosową do wsparcia bez użycia rąk za pośrednictwem okularów AR i urządzeń mobilnych

Integracja z platformami Meta w celu uzyskania możliwości generowania obrazów i inteligentnych sugestii opartych na AI

Etykieta @Meta AI w czatach grupowych dla dynamicznych konwersacji

Limity Meta AI

Niektóre zaawansowane funkcje edycji mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem w przypadku złożonych obrazów

Dostępne w limitowanych językach i regionach, co ogranicza jego szersze zastosowanie

Ceny Meta AI

Dostępna wersja Free

Oceny i recenzje Meta AI

Nie są powszechnie dostępne ze względu na integrację z platformami Meta

8. Chatsonic (najlepszy do czatu głosowego)

via Chatsonic

Chatsonic sprawia, że czuję się jakbym rozmawiał z przyjacielem, a nie z maszyną. Jest to jedna z darmowych alternatyw ChatGPT, która oferuje integrację z różnymi platformami, ułatwiając włączenie chatbotów AI do projektów lub aplikacji.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli szukasz narzędzia AI, które łączy konwersację z możliwościami odpowiedzi głosowej, Chatsonic jest dobrym wyborem.

Najlepsze funkcje Chatsonic

Dostęp do sieci w czasie rzeczywistym w celu uzyskania aktualnych informacji i kontekstu

Niestandardowe podpowiedzi w celu dostosowania konwersacji do potrzeb użytkownika

Limity Chatsonic

Funkcje głosowe mogą wymagać dodatkowych ustawień lub wysiłku związanego z integracją

Odpowiedzi z czatu AI mogą czasami zbaczać z tematu, jeśli podpowiedzi nie są wystarczająco szczegółowe

Ceny Chatsonic

Dostępny darmowy dostęp

Oceny i recenzje Chatsonic

G2: Za mało recenzji

Capterra: Brak wystarczających recenzji

9. Writesonic (najlepszy do copywritingu opartego na AI)

via Writesonic

Writesonic specjalizuje się w tworzeniu tekstów marketingowych, reklam i długiej zawartości z imponującą szybkością i kreatywnością. W przeciwieństwie do ChatGPT, który koncentruje się bardziej na zadaniach konwersacyjnych, Writesonic generuje przekonujące kopie, aby zwiększyć zaangażowanie i konwersje.

Użytkownicy najbardziej doceniają Writesonic za intuicyjny interfejs i przyjazną obsługę.

Najlepsze funkcje Writesonic

Wykorzystaj szablony podpowiedzi AI do różnych rodzajów copywritingu

Tworzenie wielu wariantów wyjściowych w celu wybrania najbardziej atrakcyjnej zawartości

Optymalizacja zawartości pod kątem wyszukiwarek za pomocą wbudowanych funkcji SEO

Limity Writesonic

Czasami wymaga to edycji pod kątem niuansów językowych i kontekstu

Ceny mogą szybko wzrosnąć, jeśli przekroczysz limity użytkowania

Ceny Writesonic

Dostępny darmowy dostęp

Individual : 16 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Standard : 79 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Enterprise: Niestandardowe ceny dla większych teamów

Oceny i recenzje Writesonic

G2 : 4. 7/5 (ponad 1900 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (2000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Writesonic?

Writesonic okazał się przydatnym narzędziem do szybkiego generowania podstaw dla mojego wpisu na blogu. Pozwoliło to zaoszczędzić czas, dostarczając ustrukturyzowany konspekt i odpowiednią zawartość. Jednak wyniki nadal wymagały przeglądu i edycji, aby zapewnić dokładność i dodać bardziej osobisty charakter do tekstu.

Writesonic okazał się przydatnym narzędziem do szybkiego generowania podstaw dla mojego wpisu na blogu. Pozwoliło to zaoszczędzić czas, dostarczając ustrukturyzowany konspekt i odpowiednią zawartość. Jednak wyniki nadal wymagały przeglądu i edycji, aby zapewnić dokładność i dodać bardziej osobisty charakter do tekstu.

10. Semrush ContentShake AI (najlepszy do optymalizacji zawartości SEO)

via Semrush ContentShake AI

Semrush ContentShake AI pomaga marketerom i twórcom treści zoptymalizować ich zawartość pod kątem wyszukiwarek, jednocześnie generując wysokiej jakości artykuły. Umożliwia zespołom ds. zawartości analizowanie wydajności słów kluczowych i generowanie treści dostosowanych do dobrej pozycji w rankingu.

Najlepsze funkcje Semrush ContentShake AI

Integracja z zestawem narzędzi SEO Semrush do tworzenia strategii zawartości opartych na danych

Szybkie generowanie szczegółowych briefów i konspektów zawartości

Rekomendacje w czasie rzeczywistym na podstawie słów kluczowych i informacji o odbiorcach

Ograniczenia AI Semrush ContentShake

Bardziej skuteczne dla użytkowników zaznajomionych z SEO i ekosystemem Semrush

Niektóre funkcje mogą wymagać subskrypcji szerszych usług Semrush

Ceny Semrush ContentShake AI

Wymaga subskrypcji Semrush; ceny zaczynają się od $$$a miesięcznie

Oceny i recenzje Semrush ContentShake AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Brak wystarczających recenzji

11. OpenAI Playground (najlepszy do eksperymentowania z modelami AI)

via OpenAI Playground

OpenAI Playground pozwala na interakcję z różnymi modelami OpenAI w przyjaznym dla użytkownika środowisku. Podczas gdy ChatGPT nie pozwala użytkownikom eksperymentować z podpowiedziami, ustawieniami i parametrami, OpenAI Playground to robi. Dzięki temu jest to idealne narzędzie dla programistów i badaczy, którzy chcą dopracować swoje interakcje z AI.

Najlepsze funkcje OpenAI Playground

Dostęp do różnych modeli AI dla różnych zastosowań

Niestandardowe ustawienia pozwalają sprawdzić, jak zmiany parametrów wejściowych wpływają na reakcje AI

Łatwe eksperymentowanie z podpowiedziami dzięki prostemu, intuicyjnemu interfejsowi

Limity OpenAI Playground

Wymaga dobrego zrozumienia koncepcji AI, aby zmaksymalizować jej potencjał

Niektóre zaawansowane funkcje mogą wymagać wiedzy technicznej do integracji

Ceny OpenAI Playground

Ceny oparte na użytkowaniu dla bardziej zaawansowanych funkcji i wyższych limitów

Oceny i recenzje OpenAI Playground

G2: Za mało recenzji

Capterra: Brak wystarczających recenzji

Przeczytaj również: 10 najlepszych alternatyw OpenAI Playground (recenzje i ceny)

12. Postać. AI (najlepsze do odgrywania ról i interaktywnych rozmów)

Używanie Character. AI, szczególnie w przypadku scenariuszy odgrywania ról i interaktywnego opowiadania historii. Dzięki darmowej opcji Character. AI, mogę tworzyć unikalne osobowości, które pozwalają mi angażować się w dialogi w różnych zakresach, od zabawnych przekomarzań po głębokie dyskusje filozoficzne.

To świetne rozwiązanie dla pisarzy szukających pomysłów na burzę mózgów lub każdego, kto chce oddać się kreatywnej rozmowie.

Charakter. AI najlepsze funkcje

Tworzenie i niestandardowe unikalne postacie do rozmów

Angażowanie się w scenariusze z podziałem na role dla wciągającego opowiadania historii

Możesz liczyć na stałą poprawę reakcji postaci, ponieważ system stale uczy się na podstawie interakcji użytkowników

Charakter. Limity AI

Niektóre postacie mogą mieć ograniczoną głębię osobowości, co wpływa na jakość konwersacji

Może wymagać większej kreatywności od użytkowników, aby zainicjować bardziej złożone dialogi

Charakter. Ceny AI

Dostępny jest plan Free

Premium: 9,99 USD miesięcznie za użytkownika

Charakter. AI oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Brak wystarczających recenzji

13. Elicit (najlepsze do badań i gromadzenia danych)

via Elicit

Elicit jest niezwykle pomocną alternatywą, jeśli używasz ChatGPT do badań i gromadzenia danych. To narzędzie jest przeznaczone specjalnie dla naukowców i badaczy, ułatwiając efektywne organizowanie i analizowanie informacji.

W Elicit najbardziej doceniam to, że mogę łatwo udostępniać swoje badania współpracownikom.

Elicit najlepsze funkcje

Organizowanie przeglądów literatury i danych badawczych za pomocą ustrukturyzowanych szablonów

Udostępnianie szablonów i otrzymywanie opinii za pośrednictwem rozszerzonych funkcji współpracy

Generowanie pytań na podstawie istniejącej literatury w celu głębszej analizy

Elicit limit

Poruszanie się po zaawansowanych funkcjach wymaga czasu na naukę

Elicit pricing

Dostępna wersja Free

Plusy: 10 USD miesięcznie

Pro: 42 USD miesięcznie

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Elicit

G2: Za mało recenzji

Capterra: Brak wystarczających recenzji

14. Surfer AI (najlepszy do tworzenia treści SEO)

via Surfer AI

Surfer AI pomaga tworzyć zawartość zoptymalizowaną pod kątem wyszukiwarek. Integrując badanie słów kluczowych i optymalizację strony za pomocą narzędzia, można pisać artykuły, które są nie tylko informacyjne, ale także przyjazne dla SEO. W przeciwieństwie do ChatGPT, który koncentruje się na generowaniu zawartości bez wglądu w SEO, Surfer AI łączy kreatywność z optymalizacją opartą na danych.

Zdolność Surfer AI do udoskonalania przepływu pracy przy tworzeniu zawartości sprawia, że jest to wyróżniające się narzędzie. Oszczędza to mój czas i zwiększa szanse na dobre wyniki moich artykułów online. Jest to kompleksowe rozwiązanie dla tych, którzy chcą zarówno wysokiej jakości zawartości, jak i optymalizacji SEO za jednym zamachem.

Najlepsze funkcje Surfer AI

Integracja badań słów kluczowych i spostrzeżeń SEO bezpośrednio z danymi powstania zawartości

Optymalizacja sugestii zawartości w oparciu o analizę najlepszych konkurentów

Tworzenie ustrukturyzowanych konspektów do szybkiego tworzenia artykułów zoptymalizowanych pod kątem SEO

Limity Surfer AI

W dużej mierze opiera się na trendach SEO, które tylko czasami mogą być zgodne z celami kreatywnej zawartości

Może to być przytłaczające dla początkujących, którzy są nowicjuszami w SEO

Ceny Surfer AI

179 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Surfer AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Brak wystarczających recenzji

15. HuggingChat (najlepsze dla projektów open-source AI)

via HuggingChat

HuggingChat sprawia, że praca nad projektami open-source AI jest przyjemnością. Opracowany przez Hugging Face, HuggingChat pozwala entuzjastom wykorzystać obszerną bibliotekę wstępnie wytrenowanych modeli AI do tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.

Wyjątkowość HuggingChat polega na jego elastyczności - od generowania tekstów po tłumaczenia, może pomóc ci osiągnąć wszystko bez konieczności wiązania się z jedną platformą, taką jak ChatGPT.

Najlepsze funkcje HuggingChat

Dostęp do obszernej biblioteki modeli AI o otwartym kodzie źródłowym do różnych zastosowań

Niestandardowe modele AI dopasowane do konkretnych potrzeb i projektów

Polegaj na aktywnej społeczności programistów w zakresie wsparcia i współpracy

Limity HuggingChat

Wymaga pewnej wiedzy technicznej, aby w pełni wykorzystać jego możliwości

Limit dla programistów znających frameworki open source

Ceny HuggingChat

Dostępna wersja Free

Płatne plany: Starter: $59/miesiąc Pro: $249/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik dla użytkowników na dużą skalę

Starter: $59/miesiąc

Pro: 249 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny dla zastosowań na dużą skalę

Ceny zależne od modelu Small: 100 000 zapytań miesięcznie (we wszystkich modelach) za $12. 90/miesiąc Medium: 1 milion zapytań miesięcznie (we wszystkich modelach) za $59/miesiąc Large: 5 milionów zapytań miesięcznie (we wszystkich modelach) za $249/miesiąc

Small: 100 000 zapytań miesięcznie (we wszystkich modelach) za $12. 90/miesiąc

Medium: 1 milion zapytań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 59 USD/miesiąc

Large: 5 milionów zapytań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 249 USD/miesiąc

Starter: $59/miesiąc

Pro: 249 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny dla zastosowań na dużą skalę

Small: 100 000 zapytań miesięcznie (we wszystkich modelach) za $12. 90/miesiąc

Medium: 1 milion zapytań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 59 USD/miesiąc

Large: 5 milionów zapytań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 249 USD/miesiąc

Oceny i recenzje HuggingChat

G2: Za mało recenzji

Capterra: Brak wystarczających recenzji

16. Socratic (najlepsze do predykcyjnego zarządzania inżynierią)

via Socratic

Socratic to dobrodziejstwo dla zespołów inżynieryjnych, które chcą przejść od ręcznego zarządzania projektami do predykcyjnego zarządzania inżynierią. Platforma synchronizuje się z narzędziami takimi jak GitHub, umożliwiając Teams uzyskanie wglądu w postęp projektu w czasie rzeczywistym, jednocześnie upraszczając ich cykl pracy.

Socratic wykorzystuje AI do przewidywania osi czasu i wąskich gardeł obciążenia pracą, dając zespołom jasny widok tego, co przed nimi. Oferuje również konfigurowalne widoki i raporty dostosowane do unikalnych celów zespołu, dzięki czemu śledzenie wydajności jest znacznie bardziej praktyczne.

Najlepsze funkcje Socratic

Uzyskaj jasny obraz osi czasu projektu i dystrybucji obciążenia pracą dzięki prognozowaniu AI w czasie rzeczywistym

Efektywna redystrybucja zadań i utrzymanie zrównoważonej wydajności zespołu dzięki zarządzaniu obciążeniem pracą

Twórz niestandardowe pulpity do śledzenia określonych wskaźników istotnych dla twoich projektów i wydajności zespołu za pomocą niestandardowych widoków

Ograniczenia Socratic

Brak integracji z innymi narzędziami do zarządzania projektami poza Jira i GitHub

Ustawienie i konfiguracja systemu jest początkowo czasochłonna

Cennik Socratic

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Socratic

G2: Za mało recenzji

Capterra: Brak wystarczających recenzji

17. Amazon CodeWhisperer (najlepszy do pomocy w kodowaniu opartej na AI)

via Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer udoskonala proces kodowania jako programista. To oparte na AI narzędzie oferuje inteligentne sugestie dotyczące kodu w rozmowie, aby pomóc w pisaniu, debugowaniu i optymalizacji kodu szybciej niż kiedykolwiek.

Amazon CodeWhisperer najlepsze funkcje

Integracja sugestii kodu AI bezpośrednio w popularnych zintegrowanych środowiskach programistycznych (IDE)

Tworzenie aplikacji gotowych do pracy w chmurze, zoptymalizowanych pod kątem usług AWS

Wsparcie dla wielu języków programowania dla wszechstronności w różnych projektach

Limity Amazon CodeWhisperer

Limit dla deweloperów pracujących w ekosystemie AWS

Może generować mniej niż optymalny kod, szczególnie w zaawansowanych przypadkach użycia

Ceny Amazon CodeWhisperer

Wersja Free dostępna dla indywidualnych użytkowników AWS

Płatne plany dostępne do użytku na poziomie Enterprise

Oceny i recenzje Amazon CodeWhisperer

G2: Za mało recenzji

Capterra: Brak wystarczających recenzji

18. YouChat AI (najlepszy do osobistej pomocy i przeglądania stron internetowych)

via YouChat AI

YouChat AI to świetny wybór do osobistej pomocy opartej na sztucznej inteligencji i szybkiego przeglądania stron internetowych. Zaprojektowano ją z myślą o udzielaniu w czasie rzeczywistym odpowiedzi na zapytania dotyczące wiedzy ogólnej. Uważam, że jest to pomocne w wyszukiwaniu aktualnych informacji, zwłaszcza na tematy wrażliwe na czas. Niezależnie od tego, czy chcę sprawdzić ostatnie wydarzenie, uzyskać sugestie dotyczące osobistych zadań, czy podsumować długie artykuły, YouChat ułatwia mi to zadanie.

Jednym z moich ulubionych aspektów AI YouChat jest sposób, w jaki dostarcza zwięzłych odpowiedzi bez przytłaczania mnie niepotrzebnymi szczegółami.

Najlepsze funkcje YouChat AI

Uzyskaj wyniki przeglądania stron internetowych w czasie rzeczywistym, aby uzyskać dokładne i aktualne odpowiedzi

Integracja odpowiednich źródeł i cytatów z odpowiedziami

Limity YouChat AI

Przeglądanie stron internetowych może spowolnić czas reakcji w porównaniu do innych modeli AI

Czasami brakuje mu głębi lub kreatywności w złożonych, niuansowych dyskusjach

Ceny YouChat AI

Dostępna wersja Free

Pro: $15/miesiąc, rozliczane rocznie

Teams: $25/miesiąc, rozliczane rocznie

Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje YouChat AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Brak wystarczających recenzji

19. Undetectable. ai (najlepsze do tworzenia zawartości podobnej do ludzkiej)

Kiedy potrzebowałem wygenerować wysokiej jakości zawartość, która wydaje się naturalna i autentyczna, Undetectable. ai zmieniło zasady gry. Ta alternatywa ChatGPT doskonale sprawdza się w tworzeniu angażujących, ludzkich tekstów, idealnych do esejów, postów na blogach lub dowolnej zawartości wymagającej osobistego charakteru.

Zaawansowane funkcje AI nadają priorytet płynnemu, profesjonalnemu pisaniu, dzięki czemu jest to doskonałe narzędzie dla studentów, pisarzy i sprzedawców zawartości, którzy chcą ulepszyć swoją pracę.

Niewykrywalny. ai najlepsze funkcje

Generowanie tekstów podobnych do ludzkich, które angażują odbiorców

Niestandardowy styl pisania dla różnych tonów i złożoności

Natychmiastowa informacja zwrotna na temat czytelności i autentyczności zawartości

Niewykrywalne. limity AI

Ograniczone możliwości kreatywnego pisania w porównaniu do innych narzędzi AI

Zawartość może być nadal wykrywalna przez najbardziej zaawansowane systemy wykrywania AI

Niewykrywalne. ceny AI

Dostępna wersja Free

Płatne: 5,00 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Niewykrywalne. ai oceny i recenzje

G2 : 4. 4/5 (30+ opinii)

Capterra: Brak wystarczających recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Undetectable. ai

Ułatwiło moją pracę w identyfikowaniu zawartości generowanej przez AI. Wyszukuje prawie wszystkie prawdopodobieństwa wykrycia AI, dzięki czemu każdy może wygenerować zawartość zgodnie z wymaganiami, zamiast pisać ją od zera, co zajmuje trochę czasu.

Ułatwiło moją pracę w identyfikowaniu zawartości generowanej przez AI. Wyszukuje prawie wszystkie prawdopodobieństwa wykrycia AI, dzięki czemu każdy może wygenerować zawartość zgodnie z wymaganiami, zamiast pisać ją od zera, co zajmuje trochę czasu.

20. GitHub Copilot (najlepszy do wsparcia kodowania oprogramowania)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot, będący owocem współpracy pomiędzy GitHub i OpenAI, pomaga deweloperom, dostarczając w czasie rzeczywistym sugestie dotyczące kodu podczas jego wpisywania. Nasz zespół uznał ją za szczególnie przydatną podczas pracy nad złożonymi projektami rozwoju oprogramowania, ponieważ może ona automatycznie generować całe linie lub bloki kodu na podstawie kontekstu, pomagając nam pisać czystszy i bardziej wydajny kod.

Ten model AI może rozpoznawać wzorce w strukturze kodu, aby sugerować rozwiązania, refaktoryzować kod, a nawet dostarczać komentarze, co oszczędza czas i zmniejsza liczbę błędów. Kiedy utkniesz na powtarzających się zadaniach, takich jak zmiana nazwy metod lub implementacja podobnej logiki w wielu miejscach, Copilot wkroczy z trafnymi sugestiami.

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Status ukończenia kodu w czasie rzeczywistym dla różnych języków programowania i frameworków

Zachowanie spójności między projektami dzięki niestandardowym bazom wiedzy z repozytoriów GitHub

Korzystaj z kontekstowych sugestii opartych na istniejącej strukturze kodu i wzorcach, dzięki czemu dostosowuje się do Twojego stylu programowania

Zintegruj go z IDE, GitHub Mobile i CLI, aby uzyskać wszechstronne doświadczenie programistyczne

Limity GitHub Copilot

Czasami sugeruje kod, który nie pasuje do potrzeb projektu, wymagając ręcznej interwencji

Wprowadza luki w zabezpieczeniach, jeśli nie zostanie dokładnie sprawdzony, szczególnie w projektach wrażliwych lub zastrzeżonych

Ceny GitHub Copilot

Copilot Individual : 10 USD/miesiąc za użytkownika

Copilot Business : 19 USD/miesiąc za użytkownika

Copilot Enterprise: 39 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2 : 4. 5/5 (100+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (20+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o GitHub Copilot

GitHub copilot był jednym z najlepszych asystentów kodowania w mojej karierze. Generuje kod na podstawie stylu kodowania. Copilot pomógł mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, ponieważ generuje powtarzający się kod. Wystarczy nacisnąć zakładkę, aby cały kod został zakończony. Funkcja taka jak fix with copilot również bardzo mi pomogła, ponieważ nie muszę surfować po Internecie w poszukiwaniu rozwiązania. Ponadto jest łatwy do zintegrowania z kodem Visual Studio.

GitHub copilot był jednym z najlepszych asystentów kodowania w mojej karierze. Generuje kod na podstawie stylu kodowania. Copilot pomógł mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, ponieważ generuje powtarzający się kod. Wystarczy nacisnąć zakładkę, aby cały kod został zakończony. Funkcja taka jak fix with copilot również bardzo mi pomogła, ponieważ nie muszę surfować po Internecie w poszukiwaniu rozwiązania. Ponadto jest łatwy do zintegrowania z kodem Visual Studio.

Przenieś AI bezpośrednio do swojego obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain

Ponieważ AI stale ewoluuje, zawsze dobrze jest zbadać alternatywy dla ChatGPT, które mogą lepiej odpowiadać Twoim potrzebom. Zebraliśmy kilka świetnych opcji w oparciu o jakość odpowiedzi, niestandardowe rozwiązania, ceny i inne. Jednak większość z nich istnieje jako samodzielne narzędzia, które wymagają zmiany cyklu pracy w celu wprowadzenia możliwości AI do projektów.

Wśród tych opcji ClickUp wyróżnia się jako kompleksowe narzędzie do zarządzania pracą, które nie zakłóca istniejącego sposobu pracy, ale ulepsza go dzięki niezrównanej inteligencji ClickUp Brain. Jeśli potrzebujesz potężnej platformy do zrobienia wszystkiego - od automatyzacji zadań po zarządzanie projektami i śledzenie projektów - gorąco polecam wypróbowanie ClickUp.

Załóż darmowe konto ClickUp tutaj!