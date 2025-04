Jak wykorzystać AI w copywritingu (z przykładami podpowiedzi)

Proces tworzenia idealnego tekstu dla kampanii marketingowych nie jest tak płynny, jak wynika z końcowego rezultatu.

Od burzy mózgów i planowania zawartości po pisanie, strukturyzację, a czasem nawet restrukturyzację, aż do uzyskania właściwego efektu - stworzenie ostatecznej, dopracowanej wersji roboczej wymaga czasu i wysiłku.

Ale to nic, ponieważ istnieje rozwiązanie, które usprawni ten proces: Narzędzia AI do copywritingu .

Narzędzia AI do copywritingu uzupełniają umiejętności i wiedzę specjalistyczną oraz zwiększają wydajność bez odbierania elementu ludzkiej kreatywności i zrozumienia.

Pozwalają zaoszczędzić cenny czas, zwłaszcza w chwilach, gdy terminy są krótkie, i stają się wybawieniem, gdy pojawia się blok pisarski.

Na tym blogu zebraliśmy najlepsze narzędzia AI do copywritingu, które pozwolą ci odnieść powodzenie. Dodaliśmy również próbkę podpowiedzi AI wraz z wynikami i przykładami użycia tych narzędzi.

Zaczynamy!

Co to jest AI Copywriting?

W ciągu ostatnich kilku lat AI copywriting stał się przełomem w branży reklamowej danych powstania zawartości i branży marketingowej. Ale czym dokładnie jest AI w copywritingu i jak działa?

AI copywriting to wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji do tworzenia atrakcyjnych tekstów. Wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego (ML) i techniki przetwarzania języka naturalnego (NLP) do generowania zawartości.

Deeper: W jaki sposób AI naśladuje człowieka do zrobienia tekstu podobnego do ludzkiego?

AI wykorzystuje kilka technik do generowania tekstu naśladującego ludzki język:

Analizuje ogromne ilości danych w sieci

Identyfikuje wzorce pisania

Uczy się niuansów języka, stylu i tonu

Narzędzie AI do copywritingu może dostosować się do różnych stylów i tonów pisania, ponieważ jest szkolone na ogromnych ilościach danych tekstowych. Pozwala to na tworzenie tekstów dostosowanych do preferencji marki i jej docelowych odbiorców.

Niezależnie od tego, czy dążysz do profesjonalnego i pewnego siebie tonu na stronie korporacyjnej, czy też zabawnego i przyjaznego klimatu w postach w mediach społecznościowych, AI może wygenerować kopię zgodną z Twoimi wymaganiami.

Zalety i wady korzystania z AI w copywritingu

Chociaż copywriting z wykorzystaniem AI oferuje wiele korzyści, ma też sporo wyzwań. Przyjrzyjmy się niektórym zaletom i wadom korzystania z AI do pisania tekstów:

Zalety wykorzystania AI w copywritingu

Zwiększona wydajność: AI może szybko generować zawartość, oszczędzając czas, pomagając dotrzymać napiętych terminów i utrzymując spójny harmonogram dostaw

AI może szybko generować zawartość, oszczędzając czas, pomagając dotrzymać napiętych terminów i utrzymując spójny harmonogram dostaw Lepsza personalizacja: Narzędzia AI mogą szybko analizować dane użytkowników i dostosowywać zawartość w oparciu o preferencje odbiorców docelowych. Wykorzystanie AI do personalizacji zawartości może pomóc nie tylko zwiększyć zaangażowanie użytkowników, ale także pozyskać więcej potencjalnych klientów

Narzędzia AI mogą szybko analizować dane użytkowników i dostosowywać zawartość w oparciu o preferencje odbiorców docelowych. Wykorzystanie AI do personalizacji zawartości może pomóc nie tylko zwiększyć zaangażowanie użytkowników, ale także pozyskać więcej potencjalnych klientów Lepsza spójność: Korzystając z AI, możesz zapewnić spójny ton i styl w wielu projektach, w zależności od potrzeb. Może to pomóc w zbudowaniu solidnego i jednolitego głosu i tożsamości marki dla klientów

Korzystając z AI, możesz zapewnić spójny ton i styl w wielu projektach, w zależności od potrzeb. Może to pomóc w zbudowaniu solidnego i jednolitego głosu i tożsamości marki dla klientów Możliwości tłumaczenia: Niezawodne narzędzie AI może błyskawicznie przetłumaczyć zawartość na wiele języków. Jest to ogromna zaleta, która może pomóc w budowaniu globalnej publiczności poprzez zapewnienie, że zawartość jest dostępna dla osób nieanglojęzycznych

Wady korzystania z AI w copywritingu

Problemy z jakością: Narzędzia AI nie są w stanie zrozumieć emocji lub drobniejszych niuansów ludzkiej natury w sposób, w jaki potrafią to ludzcy pisarze. Może to prowadzić do nieścisłości lub braku głębi w zawartości. Upewnij się więc, że zawartość jest poprawiona i spersonalizowana tam, gdzie to konieczne, aby uniknąć wpływu na wiarygodność

Narzędzia AI nie są w stanie zrozumieć emocji lub drobniejszych niuansów ludzkiej natury w sposób, w jaki potrafią to ludzcy pisarze. Może to prowadzić do nieścisłości lub braku głębi w zawartości. Upewnij się więc, że zawartość jest poprawiona i spersonalizowana tam, gdzie to konieczne, aby uniknąć wpływu na wiarygodność Brak oryginalności i kreatywności: AI często ma trudności z tworzeniem oryginalnych i kreatywnych koncepcji, przez co zawartość brzmi powtarzalnie, ponieważ w dużej mierze opiera się na istniejących danych użytkowników i wzorcach pisania. Aby temu zaradzić, nie zapomnij połączyć własnych pomysłów i kreatywności z AI, aby wygenerować unikalną i angażującą zawartość

AI często ma trudności z tworzeniem oryginalnych i kreatywnych koncepcji, przez co zawartość brzmi powtarzalnie, ponieważ w dużej mierze opiera się na istniejących danych użytkowników i wzorcach pisania. Aby temu zaradzić, nie zapomnij połączyć własnych pomysłów i kreatywności z AI, aby wygenerować unikalną i angażującą zawartość **Czasami AI może błędnie zinterpretować kontekst podpowiedzi i wygenerować nieistotną zawartość. Dlatego za każdym razem dokładnie sprawdzaj zawartość wygenerowaną przez AI, aby zweryfikować jej trafność, szczególnie w przypadku złożonych lub wrażliwych tematów

Kwestie etyczne: Weryfikacja autentyczności zawartości generowanej przez AI ma kluczowe znaczenie, ponieważ plagiat może stanowić zagrożenie etyczne, takie jak naruszenie praw własności intelektualnej. Dlatego też zawsze sprawdzaj zawartość generowaną przez AI za pomocą solidnych narzędzi do sprawdzania plagiatu, aby zapewnić oryginalność i przestrzegać standardów etycznych

**Jak używać oprogramowania AI do copywritingu? Narzędzia AI do copywritingu z łatwością radzą sobie z wieloma zadaniami copywritingu w ciągu kilku minut, oszczędzając pisarzom, redaktorom i specjalistom ds. marketingu znaczną ilość czasu i wysiłku.

Oto jak można wykorzystać AI w copywritingu:

1. Wybierz temat i rodzaj kopii, którą chcesz

Najpierw określ typ tekstu, którego potrzebujesz. Czy jest to chwytliwy post w mediach społecznościowych, przekonujący opis produktu, czy też obszerny wpis na blogu? Znajomość celu pomoże narzędziu AI wygenerować najbardziej odpowiednią zawartość.

2. Wprowadź podpowiedź

Podaj narzędziu AI do copywritingu konkretną komendę zwaną "podpowiedzią". niektóre narzędzia zapewniają opcje, które pomagają podać konkretną i szczegółową podpowiedź. Podpowiedź może być tak szczegółowa, jak to konieczne, ale upewnij się, że wszystkie kluczowe informacje są zawarte w uporządkowany sposób w tej samej wiadomości. Na przykład, w podpowiedzi należy wyróżnić wszelkie słowa kluczowe SEO związane z produktem/usługą, marką lub branżą.

Pro Tip: Uczyń tę podpowiedź tak szczegółową, jak to tylko możliwe, aby uzyskać dokładniejsze wyniki

3. Czekaj i obserwuj

W ciągu kilku sekund narzędzie wygeneruje wyniki, które można wykorzystać bezpośrednio lub edytować zgodnie z własnymi preferencjami.

Używaj AI do generowania wszystkiego, od kopii e-maili i podpisów w mediach społecznościowych po pomysły na blogi i konspekty raportów

4. Monitoruj i finalizuj

Pamiętaj, że narzędzia te opierają się na analizie istniejącej zawartości internetowej w celu wygenerowania nowej zawartości. Oznacza to, że wygenerowana zawartość nie jest całkowicie oryginalna; jest tworzona przez narzędzie AI na podstawie informacji dostępnych online. Musisz więc monitorować wyniki i ponownie sprawdzić przed finalizacją.

Czytaj więcej: 10 najlepszych narzędzi do wykrywania i sprawdzania AI w 2024 roku poprzez sprawdzanie faktów, polerowanie i wprowadzanie poprawek, aby dodać odrobinę oryginalności. Upewnij się również, że wygenerowanej kopii nie brakuje wrażliwości i inkluzywności.

Pick ClickUp's Brain for AI Copywriting

ClickUp, oprogramowanie typu "wszystko w jednym", zostało stworzone w celu usprawnienia procesu pisania dzięki zwiększonej współpracy, aby pomóc Ci zaoszczędzić czas. Jest to bogata w funkcje platforma, w tym gwiazda programu- ClickUp Brain -zestaw narzędzi opartych na AI.

Pisanie zawartości dla wielu klientów z tymi "delikatnymi przypomnieniami" o unoszących się terminach może być przytłaczające, żmudne i czasochłonne. ClickUp Brain może być jednak Twoim niezawodnym asystentem AI Writer, upraszczając Twoje zadania i czyniąc je łatwiejszymi w zarządzaniu.

Napisz wpis na bloga w kilka sekund za pomocą ClickUp Brain

Dzięki ClickUp Brain możesz tworzyć zawartość szybciej i lepiej, bez uciążliwego bloku pisarskiego. Porzuć ręczne procesy dzięki ClickUp Brain i zrób następujące rzeczy, a nawet więcej:

Podsumuj zawartość długiego formularza

Formatowanie blogów

Generowanie pomysłów na zawartość

Pisanie stron docelowych zoptymalizowanych pod kątem SEO, e-maili, artykułów, biografii w mediach społecznościowych itp

Tworzenie wysokiej jakości zawartości dla sprzedaży i marketingu

Pisanie meta tytułów i meta opisów

Generowanie konspektów

Automatyczne sprawdzanie pisowni

Przepisywanie zawartości w celu uniknięcia niezamierzonego plagiatu

Restrukturyzacja zawartości, a nawet jej korekta

Generowanie opisów produktów, zawartości itp

Tworzenie szablonów dla często używanych dokumentów

Bonus: 7 szablonów do pisania treści za darmo dla szybszego tworzenia danych 📄

Dodatkowo, ClickUp pozwala na tworzenie zawartości, z lub bez AI, bezpośrednio za pomocą wbudowanego narzędzia do tworzenia dokumentów- Dokumenty ClickUp . Jest to możliwe, ponieważ ClickUp Brain jest zintegrowany z ClickUp Docs, ułatwiając tworzenie i edytowanie kopii właśnie tam.

Co więcej, dokumenty są wygodnie zapisywane w obszarze roboczym ClickUp Docs, zapewniając łatwy dostęp do nich, gdy tylko są potrzebne.

Współpracuj z członkami zespołu i niestandardowymi klientami, aby edytować i finalizować dokumenty w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs

Korzystając z ClickUp Docs, możesz nawet współpracować ze swoimi współpracownikami lub klientami w czasie rzeczywistym. Wspólnie możecie wprowadzać zmiany, podświetlać tekst i zostawiać komentarze, wymieniać się opiniami i przekształcać swoje kopie w wykonalne zadania.

ClickUp Brain umożliwia tworzenie zawartości w dowolnym tonie i stylu. Co więcej, aplikacja umożliwia transkrypcję materiałów wideo i bezproblemowe tłumaczenie notatek na różne języki.

Co jest wyjątkowe: ClickUp Brain ma dedykowanego pisarza AI, który pomaga rozpocząć proces copywritingu, dostarczając punkty do rozmowy i ustawiając ton i poziom kreatywności

Dostosuj swój tekst za pomocą ClickUp Brain's AI Writer

Przypadki użycia i przykłady AI Copywriting (z podpowiedziami)

Przeanalizujmy teraz kilka przypadków użycia AI w copywritingu i przykładów, które pomogą ci lepiej zrozumieć.

Opisy produktów

Jeśli masz długą listę produktów, stworzenie atrakcyjnego opisu dla każdego z nich może okazać się czasochłonne. Jednak narzędzie AI do copywritingu może pomóc uprościć ten proces, generując opisy szybko i spójnie.

Dostarcz do narzędzia AI konkretne specyfikacje produktów i preferencje klientów, a ono wykona swoją magiczną pracę i zaoszczędzi czas.

Podpowiedź:

Napisz trzy opisy produktów dla modowej witryny e-commerce. Produkty to czarna sukienka z dekoltem w szpic, zielony trencz i kolorowa torba na ramię. Opisz je kreatywnie, koncentrując się na kluczowych funkcjach, materiałach i opcjach stylizacji. Opis powinien być zwięzły, ale szczegółowy, aby pomóc niestandardowym klientom w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych.

Wynik:

Stwórz precyzyjne opisy produktów za pomocą ClickUp Brain

Posty w mediach społecznościowych

Ciągłe zapotrzebowanie na świeżą i angażującą zawartość mediów społecznościowych jest wymagające i stanowi wyzwanie dla copywriterów. Możesz jednak poprosić narzędzie AI do zrobienia tego za Ciebie i utrzymania aktywnej obecności w mediach społecznościowych bez wysiłku.

Narzędzia oparte na AI mogą analizować trendy w mediach społecznościowych i przekaz marki, aby proponować odpowiednie pomysły na zawartość, a nawet automatycznie generować podpisy postów w ciągu kilku sekund.

Podpowiedź:

Napisz podpisy na Instagramie, aby zwiększyć świadomość i przyjęcie narzędzi AI do zarządzania czasem i wydajnością. Niech będą chwytliwe i skierowane do zapracowanych profesjonalistów, przedsiębiorców i właścicieli małych firm.

Wynik:

Generuj chwytliwe podpisy w mediach społecznościowych i kampaniach za pomocą ClickUp Brain

optymalizacja SEO

Nie da się zaprzeczyć, jak ważna jest optymalizacja zawartości pod kątem rankingów wyszukiwarek, aby zwiększyć jej widoczność i przyciągnąć ruch do witryny. Jednak bycie na bieżąco ze zmieniającymi się najlepszymi praktykami SEO może być trudne.

W tym przypadku narzędzia AI do copywritingu mogą analizować docelowych odbiorców, badać i sugerować słowa kluczowe SEO, oceniać czytelność treści i oferować cenne spostrzeżenia w celu optymalizacji istniejącej zawartości.

Podpowiedź:

Napisz meta tytuł (poniżej 60 znaków) i meta opis (poniżej 160 znaków) dla tematu bloga: 10 sposobów na udekorowanie salonu.

Wynik:

Marketing e-mail

Spersonalizowane e-maile marketingowe pomagają przyciągnąć uwagę subskrybentów, zwiększyć zaangażowanie i generować leady. Z narzędzia do automatyzacji e-mail marketingu usprawniają proces - piszą, edytują i wysyłają celowe kampanie - wszystko w jednym miejscu. Narzędzia te analizują dane niestandardowe, wzorce zachowań i wcześniejsze interakcje, aby przygotować e-mail dla poszczególnych odbiorców.

Począwszy od tematu, a skończywszy na tekście, teksty generowane przez AI mogą usprawnić kampanie e-mail, prowadząc do zwiększenia współczynników otwarć i kliknięć.

Podpowiedź:

Napisz e-mail marketingowy dla [nazwa firmy], firmy kosmetycznej wprowadzającej na rynek wielozadaniowy krem BB z filtrem przeciwsłonecznym w 2 akapitach (poniżej 150 słów) i użyj optymistycznego i informacyjnego tonu. Podkreśl jego zalety i użyj wezwania do działania, które zachęci subskrybentów do wypróbowania produktu przed wyczerpaniem zapasów za pomocą połączonego linku.

Wynik:

Generowanie angażujących e-maili marketingowych za pomocą ClickUp Brain

Ad copy

Każdy copywriter chce, aby jego teksty reklamowe wyróżniały się na tle innych i pomagały zwiększyć ruch organiczny i konwersję. Ale to, co wydawało się tylko życzeniem, jest teraz osiągalne z pomocą oprogramowania do copywritingu AI.

AI analizuje skuteczność reklam, dane demograficzne odbiorców i konkretne trendy branżowe, aby zasugerować zoptymalizowane warianty tekstu reklamy. Korzystanie z asystenta pisania AI może pomóc w testowaniu różnych strategii komunikacyjnych i udoskonalaniu tekstów marketingowych w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

Podpowiedź:

Napisz reklamę aplikacji dostarczającej jedzenie w 100 słowach i perswazyjnym tonie. Promuj wygodę i jakość usługi wśród potencjalnych klientów. Opisz elementy menu i podkreśl oferty oraz rabaty, z których można skorzystać. Zachęć do CTA, podając jasne instrukcje dotyczące zamawiania i dostawy.

Wynik:

Napisz atrakcyjny tekst reklamy dla Google, Facebooka lub YouTube za pomocą ClickUp Brain

Generowanie pomysłów

Jeśli szukasz inspiracji dla świeżych i innowacyjnych pomysłów, rozważ wykorzystanie AI, aby przyspieszyć proces generowania pomysłów. Może ona łatwo zidentyfikować popularne tematy, odpowiednie słowa kluczowe i odsetki docelowych odbiorców.

Godzinne procesy burzy mózgów, gdy zbliżają się terminy, są niewykonalne. Narzędzia AI szybko generują pomysły, które napędzają strategię zawartości.

Podpowiedź:

Wygeneruj dziesięć tematów na bloga dla firmy z branży fitness dla słowa kluczowego "nawyki związane ze stylem życia"

Wynik:

uzyskaj nieograniczone pomysły na tematy blogów za pomocą ClickUp Brain_

Zawartość strony

Witryna internetowa przyciąga więcej potencjalnych klientów, jeśli treść stron docelowych jest angażująca, regularnie aktualizowana w celu odzwierciedlenia aktualnych trendów branżowych i spełnia oczekiwania odbiorców. Użyj narzędzi AI do copywritingu, aby wygenerować, dopracować i udoskonalić kopię swojej strony internetowej. Może również generować posty na blogu i często zadawane pytania na podstawie badań słów kluczowych i spostrzeżeń branżowych.

Podpowiedź:

Napisz wezwanie do działania na stronie internetowej z unikalnymi punktami sprzedaży dla ekologicznej butelki na wodę produkowanej przez [nazwa firmy], które zachęca odwiedzających do odwiedzenia strony produktu za pomocą połączonego linku. Użyj perswazyjnego języka, aby podkreślić zalety produktu.

Wynik:

Dostarczaj natychmiastową i skuteczną zawartość strony internetowej z ClickUp Brain

Strukturyzacja i udoskonalanie zawartości

Gdy chcesz skutecznie zorganizować swoją zawartość, możesz polegać na AI, które pomoże Ci zapewnić, że Twoje treści są dobrze ustrukturyzowane i łatwo przyswajalne.

Zamiast zmagać się z wyzwaniem strukturyzacji dużych ilości informacji, pozwól AI do zrobienia tego za ciebie. Może ona automatycznie organizować i kategoryzować zawartość, niezależnie od tego, czy jest to wpis na blogu, czy kampania marketingowa.

Myślisz, że niektóre teksty wymagają poprawy, ale nie potrafisz wskazać problemu? Najlepsi pisarze i redaktorzy już tam byli. Pozwól AI do zrobienia tego za Ciebie.

Podpowiedź:

Popraw ten tekst: Gotowy, aby dodać odrobinę zabawy i osobowości do swojej przestrzeni? Przejrzyj naszą kolekcję zabawnych neonów lub uwolnij swoją kreatywność dzięki niestandardowemu projektowi. Dzięki naszemu zaangażowaniu w jakość, przystępną cenę i wyjątkową obsługę klienta, nasze neony są Twoim punktem kompleksowej obsługi, który rozświetli Twoje życie odrobiną neonowej magii.

Wynik:

Refine your copy with ClickUp Brain

Podobnie, ty również możesz tworzyć odpowiednie podpowiedzi do swojej pracy i poprosić narzędzia AI do copywritingu, takie jak ClickUp Brain, o wygenerowanie dla nich odpowiedzi. Wiele dzisiejszych programów AI do copywritingu może ci w tym pomóc; oprócz ClickUp AI Brain, możesz także pracować z Google Gemini , ChatGPT itp. Możesz nawet poprosić narzędzie o przepisanie, aż będziesz zadowolony z wyniku.

Spróbuj tego: 7 darmowych szablonów AI z podpowiedziami ChatGPT do wypróbowania w 2024 roku Odpowiedzi mogą być gotowe do użycia już za pierwszym podejściem lub może być konieczne ich nieznaczne poprawienie w celu uzyskania lepszej czytelności. Niezależnie od tego, ClickUp AI Brain może być twoim asystentem do pisania wszelkiego rodzaju tekstów, takich jak posty w mediach społecznościowych i długie treści, takie jak posty na blogach i e-booki.

Do zrobienia swojej kopii z ClickUp

Niezależnie od tego, czy jesteś niezależnym copywriterem, czy częścią zespołu agencji, wykorzystanie narzędzi AI może zwiększyć twoją wydajność i usprawnić proces tworzenia treści.

Jednak jako copywriter, twoje zadania wykraczają poza pisanie. Co z edytowaniem, organizowaniem codziennych zadań, zarządzaniem e-mailami i współpracą z klientami i współpracownikami? ClickUp może pomóc ci do zrobienia tych wszystkich rzeczy i nie tylko.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i rozbudowanym funkcjom możesz płynnie zarządzać wszystkimi aspektami swojego cyklu pracy w jednym miejscu. Możesz przydzielać zadania, udostępniać dokumenty do przeglądu i zatwierdzenia, współpracować w czasie rzeczywistym i zapewniać płynną komunikację z zespołem i klientami. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i rozpocznij swoją przygodę z wydajnością copywritingu!