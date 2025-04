Przewodnik po wykorzystaniu AI w content marketingu w 2025 roku

Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki marketerzy tworzą i wykorzystują zawartość marketingową. Według badania HubSpot, 83% marketerów stwierdziło, że korzystanie z AI pomaga im tworzyć więcej zawartości niż bez niej.

Używają AI do tworzenia nowych treści, edytowania lub przeformułowywania istniejących treści, przygotowywania konspektów treści, badania słów kluczowych, analizowania danych i usprawniania produkcji treści.

Sposobów na wykorzystanie AI w content marketingu jest bez liku. Największym wyzwaniem dla content marketerów jest jednak fakt, że narzędzia AI do tworzenia treści nie są w stanie tworzyć treści tak osobistych, konwersacyjnych i dokładnych jak ludzkie.

Mimo to sztuczna inteligencja jest cennym sprzymierzeńcem, który może zaoszczędzić czas i wysiłek content marketera. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo używać AI w content marketingu. Podzielimy się również kilkoma wskazówkami i sztuczkami, których używa nasz własny zespół ds. treści, aby utrzymać jakość przy jednoczesnym skalowaniu danych powstania. Ale najpierw omówmy podstawy.

Zrozumienie AI w content marketingu

Mówiąc najprościej, sztuczna inteligencja symuluje ludzką inteligencję w oprogramowaniu lub maszynach. Pozwala to maszynom do zrobienia zadań, które tradycyjnie mogli wykonywać tylko ludzie, takich jak uczenie się na podstawie wcześniejszych zachowań lub podejmowanie strategicznych decyzji.

przetwarzanie języka naturalnego (NLP) to termin opisujący zdolność AI do przetwarzania i rozumienia ludzkiego języka, zarówno mówionego, jak i pisanego. Pozwala to na tworzenie, edytowanie, przeformułowywanie, personalizowanie, podsumowywanie lub tłumaczenie zawartości.

Rozumiejąc sposób, w jaki ludzie mówią i piszą, AI może tworzyć niemal ludzką zawartość z dużą dokładnością.

Gałąź AI zwana generative AI jest obecnie szeroko wykorzystywana do opracowywania zawartości tworzonej przez AI.

Narzędzia takie jak ChatGPT i Jasper uprościły proces tworzenia treści, pomagając marketerom generować pomysły, tworzyć konspekty, a nawet pisać zawartość w ciągu kilku sekund, a nie godzin.

Według wcześniej cytowanej ankiety HubSpot, są to kluczowe sposoby, w jakie marketerzy wykorzystują AI w kampaniach marketingowych:

Jak marketerzy wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia zawartości przez HubSpot Chociaż istnieje wiele przypadków użycia, zawartość generowana przez AI budzi również pewne obawy, takie jak problemy z oryginalnością. Ponieważ AI wykorzystuje istniejące dane do tworzenia zawartości, czy zawartość AI jest naprawdę oryginalna czy jest plagiatem?

Ponadto liczne narzędzia AI do wykrywania zawartości mogą niemal dokładnie rozpoznawać treści AI. Czy oznacza to, że nadal istnieje znacząca różnica między AI a ludzką zawartością? czy content marketerzy powinni wykorzystywać AI w content marketingu?

Krótka odpowiedź brzmi "tak" Większość marketerów zdaje sobie sprawę z tych obaw i wykorzystuje AI do zwiększania wydajności, zamiast korzystać w 100% z zawartości generowanej przez AI. Kluczem jest znalezienie równowagi między AI a wkładem ludzkim.

Jak wykorzystać AI w content marketingu

Przyjrzyjmy się różnym sposobom wykorzystania AI przez content marketerów oraz niektórym z ich zalet i wad. Jeśli nie jesteś jeszcze pewien, jak wykorzystać AI w content marketingu, może to zainspirować Cię do wysiłku.

Przejdźmy od razu do rzeczy.

Używanie AI do badania zawartości i generowania pomysłów

Jednym z głównych zastosowań AI w content marketingu jest generowanie pomysłów na zawartość.

Oto kilka sposobów wykorzystania AI do badania zawartości:

Poproś AI o znalezienie popularnych tematów poprzez analizę ogromnych danych online z różnych źródeł, takich jak wyszukiwarki i kanały mediów społecznościowych

z różnych źródeł, takich jak wyszukiwarki i kanały mediów społecznościowych Pozwól narzędziom AI SEO generować pomysły tematyczne dla określonych słów kluczowych w oparciu o intencje użytkowników i analizę SERP (stron wyników wyszukiwania) w celu uzyskania lepszych pozycji w wyszukiwarkach

dla określonych słów kluczowych w oparciu o intencje użytkowników i analizę SERP (stron wyników wyszukiwania) w celu uzyskania lepszych pozycji w wyszukiwarkach Korzystaj z narzędzi AI do marketingu treści, aby tworzyć szczegółowe konspekty postów na blogu, ebooków lub innych rodzajów zawartości

postów na blogu, ebooków lub innych rodzajów zawartości Wykorzystaj narzędzia AI do badania strategii konkurencji w zakresie zawartości i generowania spostrzeżeń ClickUp Brain to kompleksowe rozwiązanie ClickUp AI, które pomaga w różnych aspektach marketingu zawartości.

Użyj Generator pomysłów na zawartość ClickUp aby uzyskać skarbnicę świeżych pomysłów w oparciu o parametry wejściowe, takie jak grupa docelowa i słowo kluczowe.

Następnie wybierz pomysły najbardziej odpowiednie dla Twojego biznesu i skorzystaj z funkcji Szablon planu zawartości ClickUp do tworzenia harmonogramu zawartości.

Skorzystaj z szablonu planu zawartości ClickUp, aby zarządzać potokiem treści i zaplanować harmonogram publikowania zawartości

Jego dziewięć niestandardowych pól i cztery niestandardowe widoki pozwalają organizować zawartość od danych powstania do publikacji. Użyj go do stworzenia szczegółowego kalendarza redakcyjnego.

Po burzy mózgów i skompilowaniu pomysłów w Docs, użyj widoku Content Plan View, aby uzyskać przegląd całej zawartości, która ma zostać utworzona, oraz widoku Content Calendar View, aby mieć harmonogram publikacji na wyciągnięcie ręki. Możesz również użyć widoku Approval Tablica View, aby udostępniać pomysły na zawartość interesariuszom do zatwierdzenia.

Planuj swoją zawartość bez wysiłku dzięki szablonowi kalendarza treści ClickUp

Alternatywnie możesz również skorzystać z szablonu Kalendarz zawartości ClickUp i organizuj posty według statusu, takiego jak Zaplanowane, W przeglądzie, Opublikowane itp. Możesz niestandardowo dostosować ten szablon folderu do procesów swojego zespołu. Pozwala on również na widok kalendarza zawartości w różnych formatach, takich jak kalendarz, oś czasu i widok tablicy.

Stwórz listę treści, które mają zostać opublikowane w danym okresie i przygotuj szczegółowy plan zawartości za pomocą szablonu ClickUp Content Calendar

The Szablon kalendarza ClickUp dostarcza widok listy, który pozwala zobaczyć całą zawartość zaplanowaną na tydzień lub miesiąc jednym rzutem oka.

Można go użyć do stworzenia szczegółowego widoku tygodniowego kalendarza zawartości. Ponadto można śledzić status zatwierdzenia, daty publikacji i konkretny filar zawartości, do którego odnosi się każdy element.

Przeczytaj również: 10 szablonów kalendarza zawartości Free dla mediów społecznościowych i blogów w 2024 roku

Tworzenie zawartości za pomocą generatywnego AI

AI generatywne może tworzyć różne rodzaje zawartości, od postów na blogu i e-maili po praktycznie każdą zawartość marketingową. Oto jak możesz stworzyć szczegółowy zarys bloga za pomocą ClickUp Brain:

Generowanie konspektów blogów w ciągu kilku sekund za pomocą ClickUp Brain

Jednak wielu marketerów woli używać go do tworzenia pierwszego szkicu, a następnie pozwolić ludzkim pisarzom i redaktorom dopracować go dalej. Gwarantuje to, że zawartość jest tworzona szybko, ale nadal ma ludzki charakter i jest dokładna.

Jeśli szukasz Generator zawartości AI który tworzy dokładną, podobną do ludzkiej zawartość, ClickUp Brain jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Jego Al Writer for Work pomoże ci stworzyć zawartość dostosowaną do roli, od wpisu na blogu po angażujące podpisy pod postami w mediach społecznościowych.

tworzenie całych wpisów na blogu na podstawie konkretnych podpowiedzi za pomocą ClickUp Brain_

Jest to również przydatne do tworzenia szablonów zawartości, które można wielokrotnie wykorzystywać. Pozwala to zaoszczędzić czas, ponieważ nie trzeba za każdym razem zaczynać od zera.

Podsumowywanie, przeformułowywanie lub modyfikowanie zawartości za pomocą AI

Oprócz tworzenia świeżej zawartości, Narzędzia do pisania AI są również używane do modyfikowania zawartości. Może to obejmować podsumowanie, przeformułowanie w innym tonie lub stylu, a nawet przepisanie zawartości.

ClickUp Brain, na przykład, szybko i dokładnie streszcza wątki i długą zawartość na kawałki wielkości kęsa. Edytuje również zawartość, aby naprawić problemy gramatyczne i poprawić czytelność.

ClickUp AI streszczenie dla dokumentów

Możesz również dopracować swoją zawartość za pomocą ClickUp Brain's AI Writer. Oto przykład:

Pozbądź się niepotrzebnego żargonu i dopracuj swoje teksty za pomocą ClickUp Brain

Jak AI usprawnia optymalizację pod kątem wyszukiwarek

Narzędzia AI do content marketingu również przyczyniają się do SEO, pomagając w badaniu słów kluczowych, analizie konkurencji i innych czasochłonnych zadaniach niezbędnych do strategii zawartości.

Spróbuj poprosić ClickUp AI Writer o pomysły na słowa kluczowe

Oto niektóre z wielu przypadków użycia AI w SEO:

Algorytmy AI przeszukują ogromne ilości danych, aby identyfikować odpowiednie słowa kluczowe do tworzenia zawartości

do tworzenia zawartości AI analizuje i audytuje zawartość , aby ocenić, na ile jest ona przyjazna dla SEO i czy spełnia intencje SERP

, aby ocenić, na ile jest ona przyjazna dla SEO i czy spełnia intencje SERP Najlepsze narzędzia do budowania linków wykorzystują AI do znajdowania wiarygodnych stron internetowych, niedziałających linków i luk w słowach kluczowych w celu budowania linków zwrotnych

Narzędzia do audytu SEO również wykorzystują moc AI do przeprowadzania dogłębnych audytów strony internetowej i dostarczania dostosowanych zaleceń SEO

Jednym z najczęstszych zastosowań AI w SEO jest przeprowadzanie analizy konkurencji, rekomendowanie strategii SEO i identyfikowanie luk w zawartości

Ogólnie rzecz biorąc, AI pomaga w prawie wszystkich aspektach SEO i pomaga tworzyć zarówno przyjazną dla użytkownika, jak i przyjazną dla SEO zawartość na dużą skalę.

Wykorzystaj narzędzia AI, aby przyspieszyć proces tworzenia zawartości i używaj Szablon skalowania produkcji zawartości ClickUp aby to usprawnić. _Zespół ds. zawartości ClickUp wykorzystał ten sam szablon do zarządzania i skalowania produkcji bloga!

Twórz zadania dla każdego elementu zawartości i organizuj wysiłki związane z tworzeniem treści za pomocą szablonu ClickUp Content Production Scaling Template

Zastosuj ten szablon Folder do obszaru roboczego, aby planować tygodnie produkcji i publikacji zawartości. Zawiera szeroki zakres pól niestandardowych, takich jak Draft URL (do łatwej edycji i zatwierdzania), Blog Brief URL (do łatwego dostępu do briefu), Writer Source (do śledzenia zawartości od wielu autorów) itp. Umożliwia przeglądanie wydajności zawartości według miesięcy; po opublikowaniu posty można również zobaczyć w osobnym widoku kalendarza.

Zalety i wyzwania AI w danych powstania

Podczas gdy AI oferuje content marketerom wiele korzyści, rodzi też obawy i wyzwania. Zrozummy oba aspekty wykorzystania AI w content marketingu, aby ocenić, czy plusy przeważają nad minusami.

Zalety

Oto niektóre z kluczowych korzyści płynących z wykorzystania AI w danych powstania.

Szybkość i wydajność : Narzędzia do pisania AI przyspieszają proces tworzenia zawartości i pomagają generować treści poparte badaniami w kilka sekund

: Narzędzia do pisania AI przyspieszają proces tworzenia zawartości i pomagają generować treści poparte badaniami w kilka sekund Spójność : Algorytmy AI i uczenia maszynowego działają w oparciu o predefiniowane reguły i dane historyczne i dostarczają spójne wyniki tak długo, jak parametry pozostają takie same

: Algorytmy AI i uczenia maszynowego działają w oparciu o predefiniowane reguły i dane historyczne i dostarczają spójne wyniki tak długo, jak parametry pozostają takie same Skalowalność: Dzięki licznym zastosowaniom w tworzeniu zawartości i szybkości działania, AI pomaga szybko zwiększyć wysiłki związane z tworzeniem treści

Wyzwania

Jak dotąd ustaliliśmy, że AI sprawia, że dane powstania są szybsze i wygodniejsze. Istnieje jednak również wiele wyzwań związanych z wykorzystaniem Narzędzia AI do tworzenia zawartości . Omówmy je pokrótce.

Zmiana cyklu pracy : Zaangażowanie AI w proces wymaga zmiany sposobu, w jaki rzeczy są zrobione i utrzymania równowagi między AI a zaangażowaniem człowieka. Może to być trudne do osiągnięcia i wymaga pewnych eksperymentów, aby dowiedzieć się, co działa najlepiej w konkretnym scenariuszu

: Zaangażowanie AI w proces wymaga zmiany sposobu, w jaki rzeczy są zrobione i utrzymania równowagi między AI a zaangażowaniem człowieka. Może to być trudne do osiągnięcia i wymaga pewnych eksperymentów, aby dowiedzieć się, co działa najlepiej w konkretnym scenariuszu Zapewnienie dokładności i niezawodności : AI może wyszukiwać informacje online i tworzyć zawartość na ich podstawie, ale ich weryfikacja często wymaga interwencji człowieka. Nie wszystkie informacje dostępne online są dokładne, a zawartość AI może nie być w 100% wiarygodna

: AI może wyszukiwać informacje online i tworzyć zawartość na ich podstawie, ale ich weryfikacja często wymaga interwencji człowieka. Nie wszystkie informacje dostępne online są dokładne, a zawartość AI może nie być w 100% wiarygodna Względy etyczne : Jedną z największych obaw związanych z wykorzystaniem AI do tworzenia zawartości jest to, że brakuje jej ludzkiego charakteru. Upewnienie się, że AI nie zastępuje ludzi, ale ich wspomaga, powinno być priorytetem dla każdego, kto używa AI w marketingu zawartości

: Jedną z największych obaw związanych z wykorzystaniem AI do tworzenia zawartości jest to, że brakuje jej ludzkiego charakteru. Upewnienie się, że AI nie zastępuje ludzi, ale ich wspomaga, powinno być priorytetem dla każdego, kto używa AI w marketingu zawartości Unikanie stronniczości: Ponieważ AI opiera się na danych szkoleniowych, jedną z największych obaw związanych z wykorzystaniem AI jest to, że może być ona podatna na stronniczość. Może to prowadzić do rozprzestrzeniania się istniejących uprzedzeń w społeczeństwie, jeśli nie zostanie to sprawdzone.

Podsumowując, jeśli zrozumiesz i poradzisz sobie z wyzwaniami związanymi z AI, jest to potężne narzędzie do zwiększenia wysiłków związanych z marketingiem zawartości.

Strategia zawartości AI: Przypadki użycia i przykłady

Omówiliśmy już różne sposoby wykorzystania AI w content marketingu. Teraz omówimy kilka rzeczywistych zastosowań i przykładów, które pomogą ci stworzyć strategię content marketingową.

Pomysł na zawartość

Niektóre praktyczne przypadki użycia AI w ideacji zawartości obejmują:

Wyszukiwanie odpowiednich słów kluczowych i popularnych tematów do tworzenia zawartości

Przygotowywanie briefów zawartości dla autorów lub influencerów

Tworzenie szczegółowych zarysów zawartości na podstawie badań SERP

Analizowanie strategii i zawartości konkurencji w celu rekomendowania pomysłów na treści

Monitorowanie trendów w Internecie i mediach społecznościowych w celu znalezienia popularnych tematów lub hashtagów korzystanie z narzędzi AI w mediach społecznościowych Prowadzenie badań odbiorców w celu tworzenia dostosowanych strategii dotyczących zawartości

Zbieranie zawartości z wielu źródeł na potrzeby newsletterów lub artykułów typu listicle

Przykład: Briefy zawartości AI do planowania treści (Kasasa)

Kasasa, firma świadcząca usługi finansowe, zmagała się z usprawnieniem danych powstania i budowania autorytetu strony internetowej. Nawiązała współpracę z firmą MarketMuse zajmującą się sztuczną inteligencją, aby tworzyć wysokiej jakości, autorytatywną zawartość w oparciu o briefy treści oparte na AI.

Wynik?

92% więcej ruchu organicznego rok do roku, 83% wzrost w rankingach słów kluczowych i 28% więcej czasu spędzonego na stronie.

Takeaway: Użyj szablony strategii marketingu zawartości z narzędziami AI, aby szybko stworzyć solidny plan zawartości, który przyniesie świetne wyniki

Tworzenie zawartości

Oto kilka rzeczywistych przypadków użycia AI w tworzeniu zawartości.

Automatyczne generowanie dogłębnych wpisów na blogu, artykułów, studiów przypadku i innych długich treści

Pisanie angażujących tekstów e-maili i tematów wiadomości

Tworzenie obrazów i wideo na podstawie podpowiedzi AI

Konwertowanie tekstu na wideo przy użyciu Narzędzia AI Korzystanie z podpowiedzi, aby pozwolić Narzędzia AI do copywritingu generować teksty marketingowe i zawartość mediów społecznościowych

Wykorzystanie AI do generowania streszczeń, podpisów i transkrypcji

Przykład: Dane powstania AI wideo (Dixa)

Dixa, firma zajmująca się oprogramowaniem do obsługi klienta, wykorzystuje narzędzie do generowania wideo AI Synthesia do tworzenia filmów wprowadzających klientów w celu szkolenia nowych klientów. Wykorzystanie AI pomogło jej zaoszczędzić jedną trzecią czasu poświęcanego na tworzenie tradycyjnych wideo z lektorem. Zamiast tego firma korzysta teraz z awatarów i szablonów AI do tworzenia wideo na dużą skalę.

Wniosek: Używaj szablonów zawartości generowanych przez AI, aby uprościć i przyspieszyć proces tworzenia treści

Optymalizacja zawartości

Oto kilka praktycznych sposobów wykorzystania AI do optymalizacji istniejącej zawartości.

Poprawianie interpunkcji i typowych błędów gramatycznych

Poprawa czytelności, tonu, struktury i optymalizacja słów kluczowych

Optymalizacja obrazów, w tym opisy bogate w słowa kluczowe i teksty alternatywne oraz kompresja obrazów

Testy A/B w celu porównania różnych elementów i zrozumienia, co działa najlepiej dla określonej grupy odbiorców

Wydłużanie lub skracanie zawartości, zmiana jej tonu lub przeformułowanie

Tłumaczenie tekstu lub zawartości wideo na wiele języków

Przykład: Testowanie i optymalizacja e-maili za pomocą AI przez Goosehead Insurance

Firma ubezpieczeniowa wykorzystała narzędzie AI o nazwie Jasper do tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail i testowania ich w celu zwiększenia zaangażowania i konwersji. Wynikiem był 22% wzrost współczynnika klikalności e-maili.

Na wynos: Używaj AI nie tylko do tworzenia nowej zawartości, ale także do ulepszania istniejącej. Wykorzystaj **Narzędzia AI do ulepszania języka , testowanie konwersji, poprawki obrazu, tłumaczenie i inne

Przyszłość AI w content marketingu

Wraz z rozwojem technologii AI, będzie ona coraz szerzej stosowana i stanie się integralną częścią cyklu pracy nad tworzeniem zawartości.

Postępy w przetwarzaniu języka naturalnego i uczeniu maszynowym zbliżą zawartość AI do ludzkiej. Większość marketerów wykorzystuje AI do tworzenia pierwszych szkiców lub udoskonalania zawartości, a nie do kompleksowego tworzenia treści.

Prawdopodobnie zmieni się to, gdy zawartość AI stanie się lepsza i bardziej podobna do ludzkiej.

Niektóre inne pojawiające się technologie AI mogą w przyszłości zrewolucjonizować dane powstania treści. Omówmy pokrótce niektóre z nich.

Analityka predykcyjna i silniki rekomendacji : AI będzie dokładnie przewidywać trendy w zawartości i wzorce przeglądania stron przez użytkowników. Pomoże to firmom w tworzeniu wysoce spersonalizowanych rekomendacji zawartości dla odwiedzających witrynę

: AI będzie dokładnie przewidywać trendy w zawartości i wzorce przeglądania stron przez użytkowników. Pomoże to firmom w tworzeniu wysoce spersonalizowanych rekomendacji zawartości dla odwiedzających witrynę Visual AI : Technologia AI poprawi analizę i zrozumienie zawartości wizualnej. Może to zostać wykorzystane do wyodrębnienia spostrzeżeń z obrazów i wideo oraz optymalizacji zawartości wizualnej w celu uzyskania lepszej wydajności

: Technologia AI poprawi analizę i zrozumienie zawartości wizualnej. Może to zostać wykorzystane do wyodrębnienia spostrzeżeń z obrazów i wideo oraz optymalizacji zawartości wizualnej w celu uzyskania lepszej wydajności Generatywne modele AI : Narzędzia takie jak ChatGPT będą nadal ewoluować i odpowiadać na pytania, aby tworzyć zawartość z większą dokładnością i niezawodnością

: Narzędzia takie jak ChatGPT będą nadal ewoluować i odpowiadać na pytania, aby tworzyć zawartość z większą dokładnością i niezawodnością Optymalizacja wyszukiwania głosowego: Wraz ze znacznym wzrostem popularności wyszukiwania głosowego, optymalizacja zawartości pod tym kątem stanie się bardziej krytyczna. Technologia AI do optymalizacji i tworzenia treści głosowych będzie nową granicą wykorzystania AI w content marketingu

Scale Your Content Marketing Efforts With AI & ClickUp (Skaluj swoje wysiłki w zakresie content marketingu dzięki AI i ClickUp)

AI oferuje wiele korzyści dla content marketerów. Pomaga tworzyć lub optymalizować zawartość szybko i wydajnie, skalując wysiłki związane z content marketingiem.

Ważne jest jednak, aby zrozumieć i złagodzić obawy związane z używaniem narzędzi opartych na AI w content marketingu. Decydując się na wykorzystanie AI w content marketingu, musimy wziąć pod uwagę brak ludzkiej kreatywności, wiarygodność dostarczanych informacji i problemy etyczne.

Mimo to, przyszłość narzędzi AI do tworzenia zawartości. Postępy w przetwarzaniu języka naturalnego, analityce predykcyjnej i innych technologiach AI zrewolucjonizują proces tworzenia zawartości.

Tak więc, jeśli jeszcze nie włączyłeś sztucznej inteligencji do swojej strategii marketingu zawartości, musisz to zrobić teraz.

Szukasz narzędzia AI all-in-one, które działa jak drugi mózg i pomaga we wszystkich aspektach content marketingu? Wypróbuj ClickUp Brain już dziś. Pomoże ci ono usprawnić dane powstania treści i skalować procesy content marketingowe. Zarejestruj się za Free i sprawdź jego funkcje, aby ocenić wszystko, w czym może ci pomóc.

Często zadawane pytania (FAQ)

**1. Jak można wykorzystać AI w marketingu?

AI może być wykorzystywana do różnych celów marketingowych, od badania trendów rynkowych po dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji. Zdolność do szybkiej i dokładnej analizy ogromnych zbiorów danych i generowania odpowiedzi podobnych do ludzkich sprawia, że narzędzia oparte na AI są niezwykle przydatne w tworzeniu strategii marketingowych opartych na danych i usprawnianiu procesów marketingu zawartości.

**2. Jak można wykorzystać AI jako twórcę zawartości?

Narzędzia AI do tworzenia zawartości, które wykorzystują technologię generatywnej sztucznej inteligencji, mogą być używane jako asystenci pisania. Od przygotowywania briefów i zarysów treści po pisanie zakończonych artykułów, sztuczna inteligencja jest pomocna we wszystkich aspektach tworzenia treści AI.

**3. Jak marketerzy mogą wykorzystać generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia treści?

Generatywna AI, rodzaj technologii sztucznej inteligencji, wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do zrozumienia i odtworzenia ludzkiego języka. Narzędzia AI do tworzenia zawartości są szeroko stosowane do różnych celów, takich jak: