10 generatorów newsletterów AI, które przyspieszą tworzenie treści

Newslettery są bardzo skutecznym sposobem na połączenie się z celami odbiorców, ale ich tworzenie może być czasochłonne.

W tym miejscu generator newsletterów AI czyni cuda. Może on automatyzować dane powstania, optymalizować projekty i personalizować wiadomości, czyniąc cały proces szybszym i bardziej wydajnym.

Ale przy tak wielu dostępnych opcjach, jak wybrać tę właściwą? To jest dokładnie to, w czym jesteśmy tutaj, aby ci pomóc! Zastanówmy się, co sprawia, że generator newsletterów AI jest świetny i omówmy 10 najlepszych generatorów newsletterów AI.

Czego należy szukać w generatorze newsletterów AI?

szukasz generatora newsletterów AI, który naprawdę odpowiada Twoim potrzebom? Oto, co należy wziąć pod uwagę, aby uzyskać najwyższej jakości zawartość, wydajną automatyzację i funkcje, które są zgodne z Twoimi celami.

🎨 Niestandardowe ustawienia

The oprogramowanie newslettera powinno umożliwiać personalizację newsletterów, aby dopasować je do głosu i stylu marki. Niezależnie od tego, czy są to edytory typu "przeciągnij i upuść", czy elastyczne szablony, musisz mieć pełną kontrolę nad wyglądem i sposobem wyświetlania zawartości.

🤖 Inteligentne sugestie zawartości

Poszukaj narzędzia AI, które może pomóc w spersonalizowanym tworzeniu zawartości. Powinno ono analizować poprzednie kampanie i sugerować zawartość, która rezonuje z odbiorcami docelowymi w oparciu o ich wzorce zaangażowania. To jak posiadanie mini-stratega na wyciągnięcie ręki!

⚡ Automatyzacja

Chcesz czegoś więcej niż tylko masowego nadawcy e-maili? Dobre narzędzie AI będzie wyzwalać e-maile na podstawie zachowania użytkownika - np. gdy ktoś dokona zakupu lub kliknie połączony link - zapewniając terminową i spersonalizowaną komunikację bez kiwnięcia palcem.

📊 Analityka i raportowanie

Dane w czasie rzeczywistym są niezbędne do optymalizacji wydajności newslettera. Najlepsze narzędzia pokażą ci dokładnie, jak działają twoje newslettery, dzięki czemu możesz szybko wprowadzić poprawki, aby utrzymać zaangażowanie subskrybentów i ulepszyć przyszłe kampanie.

📋 Wstępnie sformatowane szablony

Skuteczny generator newsletterów AI powinien oferować wiele różnych szablonów wstępnie sformatowanych szablonów które są w pełni konfigurowalne. Szablony te pomagają usprawnić proces projektowania, umożliwiając firmom szybkie tworzenie atrakcyjnych wizualnie i zgodnych z marką biuletynów. Niezależnie od tego, czy celujesz w różne branże czy odbiorców, dostosowywane szablony zapewnią, że twoja zawartość będzie rezonować i wyróżniać się.

10 najlepszych generatorów newsletterów AI

Zobaczmy 10 najlepszych narzędzi AI do generowania newsletterów.

1. ClickUp (najlepsze do usprawnionego tworzenia zawartości AI) ClickUp to aplikacja typu "wszystko w jednym" dla potrzeb marketingowych.

Marketing ClickUp funkcje pomagają tworzyć, zarządzać i publikować newslettery - wszystko z poziomu jednej platformy.

Przygotowuję, współpracuję i organizuję zawartość moich newsletterów na tej samej platformie. Korzystanie z Dokumenty ClickUp , mogę tworzyć szczegółowe układy, strukturyzować każdą sekcję biuletynu i osadzać obrazy lub wideo w dokumencie. Wszystko jest w jednym miejscu, od burzy mózgów po ostateczną edycję.

współpraca i burza mózgów z zespołem, tworzenie wiki i przechowywanie dokumentów w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs_

Ale oto, gdzie rzeczy stają się jeszcze lepsze- ClickUp Brain wnosi moc AI do tworzenia newsletterów. Może analizować zawartość przygotowaną przeze mnie w Dokumentach, przedstawiać sugestie, a nawet generować nową zawartość w oparciu o moje początkowe pomysły.

Niezależnie od tego, czy potrzebuję pomocy w tworzeniu angażujących linii tematycznych, rekomendowaniu sekcji, które rezonują z moimi odbiorcami, czy też w dopracowaniu tonu, ClickUp Brain zapewnia, że mój biuletyn trafi we wszystkie właściwe znaki.

Burza mózgów pomysłów na newsletter i generowanie zawartości z ClickUp Brain

ClickUp integruje się nawet z narzędziami takimi jak Mailchimp i innymi platformami e-mail, ułatwiając synchronizację kampanie e-mail i wysyłaj newslettery do ogłaszać ważne komunikaty bez opuszczania mojego cyklu pracy. W ten sposób ClickUp oferuje zasoby do wszystkiego, od danych powstania do dystrybucji.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp Chat: Usprawnia komunikację, umożliwiając członkom zespołu współpracę w czasie rzeczywistym, udostępnianie opinii lub edytowanie wersji roboczych biuletynu bez opuszczania platformy ClickUp Chat ClickUp Tablica: Planuj strukturę newslettera, twórz mapy strategii kampanii i wizualizuj pomysły na newsletter dzięki Tablice ClickUp .

Usprawnia komunikację, umożliwiając członkom zespołu współpracę w czasie rzeczywistym, udostępnianie opinii lub edytowanie wersji roboczych biuletynu bez opuszczania platformy ClickUp Chat ClickUp MindMaps: Rozbij złożone informacje na swojekampanie marketingowe i upewnij się, że zawartość Twojego newslettera ma logiczną strukturę dzięki Mapy myśli ClickUp . Niezależnie od tego, czy pracujesz nad wieloma biuletynami, czy organizujesz duże ilości informacji, mapy myśli ClickUp zapewniają przejrzysty, zorganizowany widok strategii zawartości

Rozbij złożone informacje na swojekampanie marketingowe i upewnij się, że zawartość Twojego newslettera ma logiczną strukturę dzięki Mapy myśli ClickUp . Niezależnie od tego, czy pracujesz nad wieloma biuletynami, czy organizujesz duże ilości informacji, mapy myśli ClickUp zapewniają przejrzysty, zorganizowany widok strategii zawartości Pulpity ClickUp: Uzyskaj widok wydajności newslettera w czasie rzeczywistym dzięki dostosowywanym widżetom i śledź kluczowe wskaźniki, takie jak współczynniki otwarć, współczynniki klikalności i wzrost liczby subskrybentów za pomocą Pulpity ClickUp Limity ClickUp

ClickUp ma nieco krzywą uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na jego rozszerzenie funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Visme (najlepsze dla szablonów z możliwością dostosowania)

via Visme Visme to narzędzie do projektowania oparte na AI, które upraszcza datę powstania newslettera dzięki dostosowywanym szablonom dla różnych branż. Pomaga projektować angażujące newslettery, sugerując poprawki projektowe, takie jak lepsze kombinacje kolorów lub ulepszenia układu.

Pozwala to zaoszczędzić czas, zwłaszcza gdy trzeba stworzyć spersonalizowany, atrakcyjny wizualnie newsletter, ale nie ma się czasu na zaczynanie od zera. Oparte na AI szablony sprawiają, że projektowanie nie wymaga wysiłku, a automatyzacja harmonogramu zapewnia, że wszystko zostanie wysłane w idealnym czasie. Ponadto może analizować wcześniejsze zaangażowanie, aby pomóc udoskonalić zawartość i zwiększyć wydajność w przyszłości.

Najlepsze funkcje Visme

Niestandardowe szablony oparte na AI dla różnych branż i odbiorców

Redaktor typu "przeciągnij i upuść" do łatwego dodawania tekstu, obrazów i innych elementów

Płynna integracja z platformami e-mail w celu bezpośredniej dystrybucji

Śledzenie zaangażowania i wydajności dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym

Limity Visme

Oprogramowanie czasami działa z opóźnieniem, gdy jest używane w przeglądarce

Ceny Visme

Basic: Free

Free Start: $29/miesiąc

$29/miesiąc Pro: $59/miesiąc

$59/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Visme oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

4.6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

3. Jasper AI (najlepszy dla zespołów e-mail marketingu w przedsiębiorstwach)

via Jasper Jasper AI to popularny asystent pisania AI, który może pomóc w generowaniu zawartości newsletterów. Jedną z wyróżniających się funkcji jest możliwość tworzenia angażujących tematów i wstępów do newsletterów. Nie musisz spędzać dużo czasu na burzy mózgów - Jasper dostarcza opcje, które możesz dostosować do swojego stylu. Pomaga również generować zawartość dla różnych sekcji biuletynu, w oparciu o słowa kluczowe lub krótki zarys.

Jego Marketing Editor dostosowuje zawartość generowaną przez AI, aby pasowała do głosu, stylu i tonu marki. Możesz także ustawić reguły formatu, aby uwzględnić cytaty i historie powodzenia, które mogą pomóc w rozwoju Twojego biznesu.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Uzyskiwanie linii tematycznych i niestandardowy ton dla lepszego kontekstu

Szybkie wprowadzanie poprawek i ulepszanie zawartości

Generowanie newsletterów w ponad 25 językach

Dynamiczne szablony e-maili oparte na zachowaniu odbiorców

Jasper AI limits

Brak wsparcia dla badań i burzy mózgów

Cennik Jasper AI

Creator: $49/miesiąc za licencję

$49/miesiąc za licencję Pro: $69/miesiąc za licencję

$69/miesiąc za licencję Business: Ceny niestandardowe

Jasper AI oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1000 recenzji)

4.7/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 1800 recenzji)

4. Taskade (najlepszy do tworzenia ujednoliconego obszaru roboczego dla newsletterów)

via Taskade AI firmy Taskade zapewnia ujednoliconą przestrzeń roboczą, oferując bezproblemowy sposób planowania i współpracy przy tworzeniu biuletynów. Generator newsletterów wykorzystuje intuicyjne szablony, które pomagają szybko rozpocząć pracę, oszczędzając czas i wysiłek.

Możesz zacząć od wpisania podpowiedzi w kreatorze newslettera i z łatwością generować profesjonalne newslettery za pomocą narzędzi AI do tworzenia i edycji zawartości. Ponadto, płynna integracja oznacza, że możesz zająć się wszystkim - od burzy mózgów po ostateczną edycję - bez przełączania się między wieloma aplikacjami, dzięki czemu cykl pracy jest płynny i wydajny.

Najlepsze funkcje Taskade

Współpraca w czasie rzeczywistym w celu sprawnego zarządzania projektami z członkami zespołu, oferując ustrukturyzowane doświadczenie

Przełączanie widoków (lista, tablica, akcja, mapa myśli) w zależności od potrzeb projektu i stylu planowania

Kompilowanie istotnych informacji i spostrzeżeń za pomocą AI w celu tworzenia atrakcyjnej zawartości

Limity Taskade

Aplikacja mobilna wydaje się nieco niezgrabna i wpływa na użyteczność i wydajność

Cennik Taskade

Free

Taskade Pro: $8/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$8/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Taskade for Teams: $16/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Taskade oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

4.6/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 60 recenzji)

5. GrowthBar (najlepszy do tworzenia newsletterów zoptymalizowanych pod kątem SEO)

via GrowthBar Asystent pisania GrowthBar oparty na AI, sprzedawany głównie do pisania blogów, świetnie nadaje się również do tworzenia biuletynów. AI pomaga usprawnić proces tworzenia zawartości, szybko generując wysokiej jakości treści zoptymalizowane pod kątem SEO, zapewniając, że newslettery są dobrze skonstruowane, angażujące i zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek.

Dzięki opcji tworzenia zawartości w ponad 20 językach, jest to świetne rozwiązanie dla firm, które angażują różnych odbiorców. Narzędzie AI pomaga również w badaniach ilościowych, umożliwiając tworzenie atrakcyjnych biuletynów bez poświęcania jakości lub zaangażowania.

Najlepsze funkcje GrowthBar

Generowanie zawartości opartej na podpowiedziach w celu szybkiego i wydajnego pisania

Optymalizacja zawartości pod kątem SEO w celu poprawy rankingów

Eksportowanie i publikowanie bezpośrednio z platformy

Integracja z przeglądarką Google Chrome dla płynnego cyklu pracy

Limity GrowthBar

Służy głównie do tworzenia długich formularzy i może nie być odpowiedni do kreatywnego pisania

Ceny GrowthBar

Free: na 7 dni

na 7 dni Standard: $36/miesiąc

$36/miesiąc Pro: 74,25 USD/miesiąc

74,25 USD/miesiąc Agencja: 149,25 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

GrowthBar oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

4.8/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

6. Junia AI (najlepsza do tworzenia długich treści opartych na podpowiedziach)

via Junia AI Junia AI może być sprzedawana jako narzędzie do pisania postów na blogu, ale jest również solidnym wyborem do generowania długich newsletterów. Jego głębokie niestandardowe ustawienia i precyzja w obsłudze podpowiedzi odróżniają Junia AI od innych generatorów newsletterów AI.

Jego Autor AI sprawnie radzi sobie z podpowiedziami, przekształcając pomysły w spójne sekcje. Możesz dostosować ton i styl, aby dopasować unikalną tożsamość marki za pomocą Brand Voice. Oferuje również zaawansowane opcje formatu zawartości, aby Twoje newslettery były angażujące.

Najlepsze funkcje Junia AI

Szybkie generowanie wielu treści dzięki funkcji Bulk Content Generator

Otrzymywanie sugestii w czasie rzeczywistym w celu poprawy przepływu i przejrzystości zawartości za pomocą edytora tekstu AI

Używaj szablonów z gotowymi strukturami, aby przyspieszyć dane powstania zawartości dla różnych formatów

Limity Junia AI

Brak zaawansowanej personalizacji dla dostosowanych segmentów odbiorców

Ceny Junia AI

Free

Creator: $34/miesiąc

$34/miesiąc Pro: $59/miesiąc

Junia AI oceny i recenzje

Za mało recenzji

7. HoppyCopy (najlepsze do wizualnie angażującego newslettera)

via HoppyCopy HoppyCopy wyróżnia się opartą na AI zdolnością do generowania obrazów i GIF-ów, dzięki czemu newslettery są wizualnie wciągające i dynamiczne. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz przyciągających wzrok wizualizacji, aby rozbić tekst, czy GIF-ów, aby dodać zabawny, interaktywny element, AI radzi sobie z tym płynnie.

Możesz wprowadzić szczegóły newslettera, takie jak temat, odbiorcy i ton, a HoppyCopy wygeneruje edytowalny konspekt z odpowiednią zawartością, dzięki czemu możesz łatwo ustrukturyzować newsletter.

Najlepsze funkcje HoppyCopy

Eksperymentowanie z formatami wieloczęściowymi lub jednopiętrowymi w celu zwiększenia zaangażowania odbiorców newslettera

Dostosowanie tonu poprzez wybranie lub wpisanie niestandardowej opcji

Dodawanie wizualizacji generowanych przez AI w celu wzbogacenia zawartości newslettera

Ulepszanie treści newslettera dzięki funkcjom edycji AI

Limity HoppyCopy

Czasami tworzy niedokładną zawartość AI lub dodaje nieistotne słowa kluczowe

Ceny HoppyCopy

Free: na 7 dni

na 7 dni Starter : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Pro : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Pro+: $99/miesiąc

HoppyCopy oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (30 recenzji)

4.8/5 (30 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

8. Caboodle AI (najlepsze do spersonalizowanych sugestii zawartości)

via Caboodle Generator newsletterów AI Caboodle sprawia, że tworzenie newsletterów nie wymaga wysiłku, zwłaszcza gdy przechodzisz przez blok pisarski. Oferuje spersonalizowane sugestie zawartości w oparciu o preferencje i harmonogramy odbiorców, optymalizując kampanie newsletterowe.

Wspiera również współpraca nad dokumentami dzięki czemu można przeprowadzić burzę mózgów na temat pomysłów na biuletyn i uzyskać informacje zwrotne od zespołu. Podoba mi się również jego zdolność do dzielenia złożonych tematów na łatwe do przeczytania sekcje. Kiedy chcesz wyjaśnić coś szczegółowego lub technicznego, Caboodle pomaga uporządkować zawartość i napisać o tym w sposób, który jest strawny i utrzymuje zaangażowanie czytelników.

Najlepsze funkcje Caboodle AI

Dostosowywanie spersonalizowanych newsletterów do odsetków każdego subskrybenta

Możliwość niestandardowego dostosowania za pomocą edytora typu "przeciągnij i upuść", bez konieczności kodowania

Szybkie ustawienie za pomocą wstępnie zaprojektowanych szablonów dla spójnego brandingu

Śledzenie kluczowych wskaźników zaangażowania za pomocą pulpitu analitycznego

Ograniczenia AI Caboodle

Oprogramowanie raportuje częste błędy, które mogą wpływać na ogólne wrażenia użytkownika

Ceny Caboodle AI

Niestandardowy cennik

Caboodle AI oceny i recenzje

Za mało recenzji

9. HubSpot Email AI Tool (najlepsze do płynnej integracji z pakietem HubSpot)

via HubSpot Dzięki generatorowi newsletterów AI firmy HubSpot można łatwo tworzyć spersonalizowane newslettery, wprowadzając temat, typ e-maila i krótki opis. Wykorzystuje dane CRM do generowania dostosowanej zawartości w celu lepszego zaangażowania klientów.

Oferuje wstępnie zaprojektowane szablony newsletterów i redaktor typu "przeciągnij i upuść", aby skalować kampanie marketingowe. Ponadto analiza w czasie rzeczywistym zapewnia wgląd w zaangażowanie, dzięki czemu można udoskonalić przyszłe newslettery.

Najlepsze funkcje HubSpot Email AI

Rekomendacje dotyczące zawartości newsletterów e-mail na podstawie wcześniejszego zaangażowania

Otrzymywanie zaleceń dotyczących optymalnego czasu wysyłki w celu uzyskania lepszych wskaźników otwarć

Śledzenie wskaźników otwarć i kliknięć w celu ulepszenia przyszłych kampanii

Tworzenie niestandardowych newsletterów poprzez integrację danych klientów z HubSpot CRM

Ograniczenia HubSpot Email AI

Nie oferuje oddzielnego cennika dla narzędzi e-mail, więc musisz zakupić cały pakiet

Cennik HubSpot Email AI

Marketing Hub Starter: $15/miesiąc za licencję

$15/miesiąc za licencję Starter Customer Platform: $15/miesiąc za licencję

$15/miesiąc za licencję Marketing Hub Professional : 890 USD/miesiąc za 3 licencje

: 890 USD/miesiąc za 3 licencje Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/miesiąc za 5 licencji

Oceny i recenzje HubSpot Email AI

G2: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 11 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 4 000 recenzji)

10. Inteligentne narzędzie AI Mailchimp (najlepsze do automatyzacji newsletterów w oparciu o zachowanie)

via Mailchimp Platforma generatora newsletterów AI Mailchimp została zaprojektowana, aby pomóc Ci przekonwertować więcej klientów dzięki możliwości tworzenia spersonalizowanych e-maili przy użyciu automatyzacji opartej na zachowaniu i precyzyjnej segmentacji odbiorców

Można na przykład ustawić automatyzację kampanii, która wyzwala się na podstawie działań użytkownika, takich jak zakupy lub wizyty w witrynie, zapewniając, że wiadomości są zawsze trafne. Ponadto funkcja raportowania w czasie rzeczywistym pomaga optymalizować kampanie w trakcie ich trwania, dzięki czemu można śledzić ich skuteczność i na bieżąco wprowadzać poprawki.

Najlepsze funkcje Smart AI w Mailchimp

Personalizacja automatyzacji e-maili na podstawie działań użytkownika

Pisanie atrakcyjnych tematów newsletterów za pomocą narzędzia Subject Line Helper

Śledzenie zaangażowania i optymalizacja newsletterów za pomocą narzędzia do testów A/B

Intuicyjny kreator typu "przeciągnij i upuść" ułatwiający projektowanie

Inteligentne limity AI w Mailchimp

Zaawansowane funkcje, takie jak dedykowane wsparcie telefoniczne i menedżer ds. powodzenia klienta, są dostępne tylko w droższych planach

Cennik Smart AI w Mailchimp

**Free

Essential: 4,54 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

4,54 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Standard : 6,78 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

: 6,78 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Premium: 135,56 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Mailchimp's Smart AI

G2: 4,4/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 17 000 recenzji)

Ulepsz swoją grę newsletterową dzięki ClickUp

Newslettery to świetny sposób na utrzymywanie bezpośredniej komunikacji z odbiorcami, informowanie ich i angażowanie przy jednoczesnej promocji przekazu marki.

Niezależnie od tego, czy chcesz udostępniać aktualizacje, nadchodzące wydarzenia, oferty specjalne czy cenne spostrzeżenia, skuteczny generator newsletterów ze sztuczną inteligencją może znacznie zwiększyć zaangażowanie, pomóc w zwiększeniu konwersji i zaoszczędzić czas.

ClickUp to rozwiązanie typu "wszystko w jednym, które pomoże Ci z powodzeniem prowadzić e-mail kampanie marketingowe . Dzięki ClickUp Docs możesz usprawnić cały proces tworzenia angażujących newsletterów, podczas gdy ClickUp Brain pomaga ulepszyć Twoje newslettery dzięki sugestiom zawartości opartym na AI.

gotowy, aby uprościć swój e-mail marketing z ClickUp? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przenieś swoje kampanie dotyczące zawartości marketingowej na wyższy poziom.