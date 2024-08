9 najlepszych alternatyw Substack dla biuletynów w 2024 r

W ciągu ostatnich kilku lat Substack zyskał reputację platformy newsletterowej, którą każdy może wykorzystać do zarabiania na swoich treściach poprzez płatne subskrypcje. Nie jest to jednak jedyna platforma do subskrypcji treści, a wiele alternatyw Substack oferuje podobne - jeśli nie lepsze - funkcje i usługi dla ciebie i twoich czytelników.

Prawdopodobnie wiesz już o mnogości aplikacji do tworzenia treści dostępne. Ale co z platformą wydawniczą przeznaczoną specjalnie do tworzenia płatnych subskrypcji?

Czego należy szukać w alternatywach dla Substack?

Alternatywy dla Substack mają różne formy, w tym platformę blogową, platformę e-mail marketingu i inne narzędzia biznesowe. Najlepsze alternatywy Substack mają kilka wspólnych cech:

Łatwość użytkowania: Niezależnie od tego, czy jest to minimalistyczny interfejs, czy łatwy proces wdrażania, udane alternatywy Substack są łatwe w użyciu i mają zaawansowane funkcje

Niezależnie od tego, czy jest to minimalistyczny interfejs, czy łatwy proces wdrażania, udane alternatywy Substack są łatwe w użyciu i mają zaawansowane funkcje Opcje monetyzacji: Częścią tego, co czyni platformę Substack tak udaną, jest możliwość monetyzacji płatnych treści - coś, co powinna zawierać każda platforma członkowska

Częścią tego, co czyni platformę Substack tak udaną, jest możliwość monetyzacji płatnych treści - coś, co powinna zawierać każda platforma członkowska Integracja z innymi platformami: Twoja platforma newsletterowa powinna integrować się bezpośrednio z twoją platformą członkowskąwybranymi narzędziami do pisania lub, jeszcze lepiej, z witryną internetową

Twoja platforma newsletterowa powinna integrować się bezpośrednio z twoją platformą członkowskąwybranymi narzędziami do pisania lub, jeszcze lepiej, z witryną internetową Odpowiednie szablony: Rozważ korzyści płynące z platformy online posiadającej szablonszablonu dla strategii marketingu treści lub niestandardowe strony docelowe

Rozważ korzyści płynące z platformy online posiadającej szablonszablonu dla strategii marketingu treści lub niestandardowe strony docelowe Niestandardowe motywy: Im bardziej możesz wprowadzić swoją markę do swoich ekskluzywnych treści, tym lepsze będą nagrody za promocję i monetyzację

Im bardziej możesz wprowadzić swoją markę do swoich ekskluzywnych treści, tym lepsze będą nagrody za promocję i monetyzację Elastyczne ceny: Różne poziomy subskrypcji pomogą ci budować swoją obecność online w ramach budżetu wraz ze wzrostem grupy docelowej

Najpopularniejsze, najwyżej oceniane alternatywy Substack zawierają większość, jeśli nie wszystkie, z powyższych funkcji.

9 najlepszych alternatyw dla Substack do wykorzystania w 2024 roku

Jeśli jesteś gotowy, aby znaleźć idealną alternatywę dla Substack, zacznij od tej listy najlepszych narzędzi biznesowych.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

Dlaczego platforma do zarządzania treścią i zwiększania produktywności, taka jak ClickUp, jest wymieniana jako najlepsza alternatywa dla Substack? To proste: Funkcje pisania i zarządzania dokumentami, a także gotowe do użycia szablony biuletynów są po prostu tak dobre, że nie można się im oprzeć.

W przeciwieństwie do innych alternatyw Substack, ClickUp to coś więcej niż tylko newsletter lub platforma blogowa. Jest to jedyna platforma na tej liście, która umożliwia zespołom zarządzanie całym przepływem pracy, w tym tworzenie treści dla subskrybentów wiadomości e-mail i wiele więcej.

To sprawia, że ClickUp jest najlepsza platforma newsletterowa i najlepsza dostępna alternatywa dla Substack.

Stwórz estetyczny i bogaty w informacje newsletter dzięki szablonom ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp:

Dokumenty ClickUp rozwiązanie do zarządzania dokumentami w czasie rzeczywistym z intuicyjnymi funkcjami tworzenia, archiwizowania i współpracy

Intuicyjne pulpity nawigacyjne i widoki, w tym widok kalendarza do planowania treści biuletynu lub bloga

Rozbudowana biblioteka szablonów, w tymClickUp Newsletter Whiteboard Templatedo wizualizacji wiadomości e-mail przed ich wysłaniem

Narzędzia do pisania AI , takie jak ClickUp AI Writing Assistant, do szybkiego i wydajnego tworzenia wysokiej jakości treści

Elastycznystruktura uprawnień umożliwia tworzenie i wysyłanie publicznych dokumentów widocznych dla wszystkich płacących subskrybentów

Przepływy pracy automatyzacji pomagają dynamicznie wysyłać wiadomości e-mail do odbiorców w ustalonych godzinach i datach

Ograniczenia ClickUp:

W przeciwieństwie do Substack, ClickUp jest czymś więcej niż tylko platformą newsletterową. Szereg innych usług może sprawić, że oprogramowanie będzie bardziej skomplikowane dla nowych użytkowników

Nie ma gotowego programu polecającego, który pomógłby z czasem zwiększyć liczbę odbiorców

Cennik ClickUp:

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka Workspace i gościa wewnętrznego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (8,700+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. Duch

Via Duch Przejrzysty, przyjazny dla użytkownika interfejs Ghost jest jednym z głównych powodów, dla których jest to jedna z najlepszych alternatyw dla Substack. Nawet niższe poziomy subskrypcji pozwalają twórcom treści na szybkie tworzenie i zarządzanie płatnymi biuletynami i treściami na stronie internetowej.

Najlepsze funkcje Ghost:

Niestandardowy kreator stron internetowych do hostowania treści na własnym serwerze

Potężny przepływ pracy publikowania dla wielu użytkowników do przygotowywania, edytowania i zatwierdzania treści dla stron docelowych i biuletynów e-mail

Proste płatne plany nie pobierają procentu od subskrypcji

Bezpłatna wersja próbna umożliwia nowym użytkownikom rozpoczęcie publikowania treści bez długoterminowych zobowiązań

Ograniczenia Ghost:

Twórcy, którzy chcą korzystać z wielu poziomów subskrypcji, muszą mieć konto Stripe, ponieważ Ghost nie obsługuje innych platform płatniczych

Plan startowy zapewnia jednemu użytkownikowi dostęp tylko do kilku szablonów

Ceny Ghost:

Starter: 9 USD/miesiąc dla maksymalnie 500 członków

Creator: $25/miesiąc dla maksymalnie 500 członków

Zespół: 50 USD/miesiąc dla maksymalnie 500 członków

Biznes: 199 USD/miesiąc dla maksymalnie 500 członków

Oceny i recenzje Ghost:

G2: 4.1/5 (30+ recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 40 recenzji)

3. Moosend

Via Moosend Moosend to platforma e-mail marketingu, która szczyci się prostotą. Niezależni pisarze i firmy mogą używać jej do ogólnego marketingu e-mailowego i samodzielnych subskrypcji biuletynów, aby budować i angażować odbiorców w czasie.

Najlepsze cechy Moosend:

Intuicyjny i usprawniony widget subskrypcji może działać na dowolnej stronie lub witrynie jako wyskakujące okienko, pływający modal, formularz w linii i nie tylko

Rozbudowane opcje automatyzacji do dynamicznego pozyskiwania potencjalnych klientów, tworzenia sekwencji powitalnych oraz planowania wysyłek wiadomości e-mail i biuletynów

Wciągające kursy dla marketerów chcących udoskonalić swoje kampanie e-mailowe i wiedzę w zakresie newsletterów

Stosunkowo długi darmowy okres próbny pozwala na szeroko zakrojone testy, zwłaszcza dla niezależnych autorów pracujących z ograniczeniami budżetowymi

Ograniczenia Moosend:

Brak dostępnych kreatorów stron internetowych poza podstawowymi stronami docelowymi, które pomogłyby wygenerować bardziej kompleksowy program treści

Brak zintegrowanych opcji monetyzacji sprawia, że jest to nieopłacalna alternatywa dla Substack w zakresie uzyskiwania przychodów z członkostwa

Ceny Moosend:

Pro: 9 USD/miesiąc dla maksymalnie 500 członków

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Moosend:

G2: 4.7/5 (500+ recenzji)

Capterra: 4.6/5 (180+ recenzji)

4. Pojęcie

Via Pojęcie Notion to kompleksowa platforma produktywności do zarządzania pracą. System operacyjny biuletynu jest raczej interesującą cechą niż całym modelem biznesowym. W przeciwieństwie do Substack, Notion koncentruje się na wydajności, pomagając autorom tworzyć płatne newslettery niemal bez wysiłku.

Najlepsze cechy Notion:

Szablon systemu operacyjnego newslettera zapewnia kompleksowe instrukcje i narzędzia do budowania regularnych kontaktów z subskrybentami wiadomości e-mail

Darmowa wersja zamiast ograniczonego czasowo bezpłatnego okresu próbnego pozwala autorom budować wydajność bez nadwyrężania budżetu

Jeden z najlepszychopcji oprogramowania do zarządzania dokumentami umożliwia użytkownikom efektywne planowanie treści e-maili i blogów przed ich publikacją

Intuicyjny i prosty interfejs kalendarza do planowania treści i zadań zgodnie z indywidualnymi datami publikacji treści

Ograniczenia Notion:

Niektórzy użytkownicy zgłaszali utratę treści z powodu usterek i konieczność ich odzyskania

Brak funkcji powtarzających się zadań może stać się uciążliwy w przypadku regularnego publikowania płatnych biuletynów, wymagających powtarzalnej pracy

Ceny Notion:

Darmowa

Plus: $8/miesiąc na użytkownika

Pro: $15/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Jednorazowy koszt 49 USD za szablon OS biuletynu e-mail

Oceny i recenzje Notion:

G2: 4.7/5 (4,700+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (1,800+ recenzji)

5. ConvertKit

via ConvertKit ConvertKit to platforma dla twórców treści. Podobnie jak Substack, cały jej model biznesowy koncentruje się na generowaniu subskrybentów e-mail oraz planowaniu i publikowaniu treści premium.

Jego opcje cenowe znajdują się w średnim przedziale, co czyni go prawdopodobnie najbardziej bezpośrednim konkurentem Substack. Podczas gdy Substack pobiera 10% od wszystkich przychodów subskrybentów, ConvertKit opiera swoje ceny na liczbie subskrybentów.

Najlepsze cechy ConvertKit:

Sieć twórców z ponad 2500 twórcami współpracującymi w ekscytujących rozmowach na forum w celu zwiększenia liczby odbiorców

Edytor typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia angażujących stron docelowych i sprzedażowych, które zapewniają więcej rejestracji i subskrypcji

Sieć sponsorów do tworzenia programu partnerskiego z reklamodawcami, którzy chcą dotrzeć do odbiorców

Wizualna automatyzacja pomaga twórcom w dostosowywaniu ścieżek treści subskrybentów. Możesz nawet dołączyć opcjonalny odręczny list dla nowych subskrybentów

Ograniczenia ConvertKit:

Opcje członkostwa, programu partnerskiego i sponsora są rozbudowane, ale wymagają więcej nauki niż wiele innych opcji list

Automatyzacja może czasami nie działać, pozostawiając użytkowników w środku sekwencji e-maili

Ceny ConvertKit:

Free: plan dla maksymalnie 1000 subskrybentów

Creator: $9/miesiąc dla maksymalnie 300 subskrybentów

Creator Pro: $25/miesiąc dla maksymalnie 300 subskrybentów

Oceny i recenzje ConvertKit:

G2: 4.4/5 (180+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 190 recenzji)

6. Memberful

Via Memberful Niezależnie od tego, czy publikujesz podcasty i biuletyny, czy też prowadzisz społeczności internetowe, kolejna alternatywa Substack, Memberful, pomoże Ci zarabiać na Twoich wysiłkach. Platforma umożliwia stworzenie własnej strony internetowej lub podłączenie jej bezpośrednio do istniejącego systemu CMS, takiego jak WordPress. Upraszcza to pracę zaplecza, pozwalając skupić się na tworzeniu angażujących treści.

Najlepsze cechy Memberful:

Zintegrowane zapory w treści zapewniają bezpłatne podglądy z naturalnym sposobem budowania płatnych subskrypcji

Rozbudowane integracje z innymi narzędziami marketingowymi obejmują nawet inne platformy z tej listy, takie jak ConvertKit i MailerLite

Opcje płatności jednym kliknięciem ułatwiają subskrybentom dokonywanie płatności

Różne poziomy subskrypcji pozwalają na różne poziomy dystrybucji treści

Ograniczenia Memberful:

Niektórzy twórcy treści wideo zgłaszali komplikacje związane z pojawianiem się ich treści w kanałach podcastów wyłącznie audio

Brak opcji programu partnerskiego w celu dywersyfikacji źródeł przychodów dla twórców treści

Ceny w usłudze Memberful:

Starter: bezpłatny plan z 10% opłatami transakcyjnymi

Pro: 25 USD/miesiąc z 4,9% opłat transakcyjnych

Premium: 100 USD/miesiąc z 4,9% opłat transakcyjnych

Oceny i recenzje Memberful:

G2: 4.5/5 (20+ recenzji)

Capterra: Brak dotychczasowych recenzji

7. MailerLite

Via MailerLite Platforma MailerLite wykracza poza narzędzie do obsługi poczty e-mail. Narzędzia do marketingu e-mailowego tego oprogramowania umożliwiają użytkownikom konfigurowanie płatnych newsletterów w celu łatwego budowania procesu cyklicznych opłat abonamentowych. Tworzenie stron docelowych i pomocna automatyzacja dają narzędzie do budowania i angażowania płatnych odbiorców.

Najlepsze cechy MailerLite:

Oparty na sztucznej inteligencji edytor wiadomości e-mail typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia płynnych, pięknych i łatwych w obsłudze biuletynów

Weryfikator listy e-mailowej zapewnia wysoki wskaźnik dostarczalności i dokładność listy e-mailowej

Zautomatyzowane przepływy pracy z wiadomościami e-mail umożliwiają łatwe przejście od początkowej świadomości do płatnych subskrypcji

Zintegrowane testy A/B umożliwiające ulepszanie treści, komunikatów i układów w miarę upływu czasu

Ograniczenia MailerLite:

Inne narzędzia na tej liście mają lepszą analitykę i więcej opcji raportowania

Brak szablonów stron sprzedażowych potencjalnie sprawia, że tworzenie świetnych stron jest czasochłonne

Ceny MailerLite:

Bezpłatnie: dla maksymalnie 1000 subskrybentów

Growing Business: $9/miesiąc dla maksymalnie 500 subskrybentów

Zaawansowany: 18 USD/miesiąc dla maksymalnie 500 subskrybentów

Oceny i recenzje MailerLite:

G2: 4.7/5 (780+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (1,800+ recenzji)

8. Patreon

Via Patreon Patreon, od dawna będący podstawą wśród platform członkowskich, wyróżnia się wszechstronnością. Twórcy mogą wykorzystywać ją do zarabiania na niemal każdym rodzaju treści, w tym na treściach pisanych, podcastach, sztuce, muzyce, edukacji i transmisjach na żywo. Jej podstawowe możliwości koncentrują się na członkostwie, pozostawiając dystrybucję treści twórcom.

Najlepsze funkcje Patreon:

Crowdcast, zintegrowana funkcja transmisji na żywo, zapewnia dodatkowe treści i sprzyja nawiązywaniu kontaktów z odbiorcami

Zintegrowane funkcje automatycznego zapisywania artykułów i innych treści zapobiegają stratom czasu związanym z kwestiami technicznymi

Zintegrowane opcje prywatnych wiadomości stanowią wartość dodaną dla subskrybentów wysokiego szczebla

Szeroki zakres opcji płatności i subskrypcji ułatwia twórcom budowanie globalnej bazy subskrybentów

Ograniczenia Patreon:

Interfejs użytkownika ma ograniczenia dotyczące udostępniania treści, przez co twórcy muszą polegać na narzędziach spoza Patreon

Integracja z istniejącą stroną internetową lub obecnością online może być trudna

Ceny Patreon:

Free: plan udostępniania darmowych treści

Pro: 8% opłaty od każdego dochodu uzyskanego za pośrednictwem Patreon

Premium: 12% opłaty od każdego dochodu uzyskanego za pośrednictwem Patreon

Oceny i recenzje Patreon:

G2: 4.1/5 (60+ recenzji)

Capterra: 4.3/5 (10+ recenzji)

9. Benchmark

Via Benchmark Choć nie jest to platforma członkowska, Benchmark jest rzadkim narzędziem e-mailowym, które może doskonale zintegrować się z płatnymi planami newsletterów. Jego edytor umożliwia łatwe tworzenie biuletynów, a integracje, takie jak Shopify, pomagają promować płatne produkty, usługi i treści wśród subskrybentów

Najlepsze cechy Benchmark:

Zintegrowanye-mail CRM do efektywnego zarządzania i budowania relacji z subskrybentami

Smart Content, zaawansowane narzędzie do pisania AI, które pomaga generować ekscytujące i angażujące treści dla każdego wysyłanego e-maila

Funkcje testowania A/B z różnymi opcjami, od tematów po układ, a nawet czas i datę wysyłki

Zintegrowane narzędzie do sprawdzania skrzynki odbiorczej, aby zawsze wiedzieć, jak wiadomości będą wyświetlane odbiorcom

Ograniczenia benchmarków:

Minimalne możliwości automatyzacji przepływów pracy i sekwencji wiadomości e-mail

Ograniczona pojemność pamięci obrazów, zwłaszcza w planach niższego poziomu

Benchmark cenowy:

Free: do 500 kontaktów i 3500 wysłanych wiadomości e-mail miesięcznie

Pro: 8 USD/miesiąc za 500 kontaktów i 7 500 miesięcznie, wzrasta do 67 USD/miesiąc za 10 000 subskrybentów

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Benchmark:

G2: 4.3/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 170 recenzji)

Superstack Twoja platforma newsletterowa z najlepszą alternatywą Substack

Jeśli szukasz najlepszej alternatywy dla Substack, to trafiłeś na właściwą listę. Dzięki funkcjom takim jak pisanie wspierane przez sztuczną inteligencję, zarządzanie dokumentami i szablony kalendarzy treści nie można się pomylić.

I to jeszcze przed dodaniem kompleksowych funkcji zarządzania projektami i automatyzacji.

Pamiętaj, że ClickUp jest darmowy dla wszystkich użytkowników, umożliwiając tworzenie własnych newsletterów i kampanii e-mailowych przed zaangażowaniem jakiegokolwiek budżetu na swój model biznesowy. To świetna platforma do rozpoczęcia budowania strategii publikowania treści, które pokochają Twoi odbiorcy.

Gotowy do rozpoczęcia? Utwórz darmowe konto ClickUp już dziś i zbuduj swój plan zarabiania na powtarzających się przychodach!