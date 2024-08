10 najlepszych newsletterów AI do subskrybowania w ostatnim czasie

AI (sztuczna inteligencja) rozwija się w błyskawicznym tempie - to, co było rewolucyjne zaledwie rok temu, jest już starymi wiadomościami. Jeśli chcesz wskoczyć do pociągu AI i pozostać w nim przez całą jazdę, musisz zanurzyć się w tym polu i być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami AI.

Jednym z najlepszych sposobów do zrobienia tego są newslettery AI. Oferują one wyselekcjonowane i szczegółowe informacje na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie AI, zapewniając, że pozostaniesz w czołówce stale rozwijającego się krajobrazu technologicznego. 🤖

Jednak wraz z szybkim rozwojem branży, biuletyny skupiające się na AI mnożą się, co sprawia, że trudno jest rozeznać się, który wątek śledzić, aby uzyskać najdokładniejsze i najświeższe informacje.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych biuletynów AI, aby pomóc Ci znaleźć wiarygodne źródło najnowszych wiadomości i wydarzeń w branży.

Najlepsze newslettery AI, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami

Po przekopaniu się przez dziesiątki biuletynów, wybraliśmy 10 najlepszych, które informują o najnowszych wydarzeniach w świecie AI. Są one łatwe i wciągające w czytaniu, nawet jeśli nie jesteś wielkim fanem newsletterów. Sprawdź je i wybierz swoje główne źródło wiadomości o AI. 🥰

1. Przegląd

Via: The Rundown Rundown to codzienny biuletyn (ląduje w skrzynce odbiorczej w dni powszednie), który oferuje szybkie, zwięzłe i ogólne przeglądy -rundowns - najnowszych wiadomości dotyczących AI.

Biuletyn ma ponad 350 000 subskrybentów na całym świecie i porusza kilka tematów związanych z AI. Omawia ogólne wiadomości ze świata AI, koncentruje się na najnowszych narzędziach i oferuje samouczki krok po kroku dotyczące korzystania z różnych platform opartych na AI.

Jeśli chcesz zapoznać się ze światem AI, ale nie chcesz zagłębiać się w temat, The Rundown jest doskonałym wyborem. Nie zagłębia się zbytnio w szczegóły, ale wciąż oferuje istotne i angażujące informacje, dając ci solidną podstawę do dalszego zgłębiania interesujących cię tematów. Jeśli jednak jesteś prawdziwym entuzjastą AI i chcesz wiedzieć jak najwięcej, The Rundown może być zbyt powierzchowny.

Subskrypcja The Rundown jest prosta - wystarczy wpisać swój adres e-mail, nacisnąć przycisk Subscribe, a newsletter będzie czekał na ciebie w skrzynce odbiorczej każdego dnia roboczego.

2. Big Brain

Via: Big Brain Big Brain to doskonałe źródło informacji dla tych, którzy chcą stopniowo zanurzyć się w AI, poświęcając kilka minut dziennie na przegląd najnowszych wiadomości. Każdy biuletyn, który trafia na e-mail, jest przyjemny w czytaniu, ponieważ jest podzielony na sekcje, takie jak wiadomości AI, kariera AI i narzędzia AI. Pozwala to przejść do najbardziej interesującej części i zaoszczędzić czas. ⏰

Wiele osób lubi Big Brain ze względu na jego naturalny, przyjazny dla użytkownika język. Biuletyn obejmuje szeroki zakres tematów, ale nawet najbardziej złożone z nich są łatwe do odczytania, dzięki czemu jest odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i weteranów AI.

Biuletyn zwraca uwagę na karierę w AI. Omawia trendy w zawodach związanych z AI i często oferuje cenne porady dotyczące powodzenia w tej dziedzinie.

Możesz dołączyć do społeczności Big Brain z ponad 100 000 subskrybentów, wpisując swój adres e-mail na stronie internetowej biuletynu.

3. AI Breakfast

Via: AI Breakfast Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, badaczem, naukowcem, czy po prostu chcesz zacząć korzystać z narzędzi AI, AI Breakfast może pasować do Twojej porannej rutyny! ☕

Jest on wydawany w każdy poniedziałek, aby dostarczyć ci cotygodniowych wiadomości o AI. Jego wyjątkową funkcją jest to, że wypełnia lukę między teorią a praktyką. W przeciwieństwie do wielu innych biuletynów poświęconych sztucznej inteligencji, AI Breakfast najpierw omawia część teoretyczną, a następnie wyjaśnia, w jaki sposób można zastosować tę wiedzę w prawdziwym życiu. Często otrzymasz cenne informacje na temat korzystania z określonego narzędzia, a nawet będziesz mógł skorzystać z samouczków krok po kroku.

Na przykład, jeśli biuletyn omawia narzędzie wydajności oparte na AI, przedstawi jego funkcje, a następnie pokaże, jak je dobrze wykorzystać i zrobić więcej w krótszym czasie.

AI Breakfast obejmuje również najnowsze badania na polu AI, dlatego jest szczególnie atrakcyjny dla naukowców i badaczy.

Cotygodniowy biuletyn analityczny jest Free, ale jeśli wykupisz subskrypcję za $$$a 97 rocznie, otrzymasz dodatkowe korzyści, takie jak:

Dodatkowe e-maile w środy i piątki dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej

Rabaty na narzędzia AI i konferencje, które mogą się przydać, jeśli chcesz dodać nowe platformy do swojego cyklu pracy lub poszerzyć swoją grupę rówieśników

Konsultacje dotyczące wdrażania narzędzi AI w życiu prywatnym lub zawodowym (30 minut)

EBook platformy Decoding AI: A Non-Technical Explanation of Artificial Intelligence

Zainteresowany pisaniem własnego newslettera? Sprawdź te_

_szablony newsletterów

!

4. Rewolucja AI

Via: Rewolucja AI Istnieją dwa rodzaje ludzi, którzy są ciekawi AI. Pierwsza grupa jest zainteresowana konkretną niszą AI, czy to platformami wydajności opartymi na AI, najnowocześniejszymi rozwiązaniami czy interesującymi badaniami. Drugi typ nie chce skupiać się na niczym konkretnym, ale chce posmakować wszystkiego - i to jest właśnie cel newslettera The AI Revolution.

Ten biuletyn analizuje ponad 1000 zasobów AI, aby dostarczać wyselekcjonowane informacje o najnowszych wydarzeniach w świecie AI za darmo! Każdy newsletter jest dobrze zorganizowany i atrakcyjny wizualnie, więc nie będziesz miał problemów z nawigacją. Ponadto język używany w biuletynach jest prosty, a nawet najbardziej złożone tematy są łatwe do zrozumienia.

Najlepsza rzecz w The AI Revolution? Brak reklam i elementów rozpraszających uwagę, które mogłyby negatywnie wpłynąć na komfort czytania.

Wielu użytkowników, którzy dopiero wkraczają w świat AI, wybiera ten biuletyn jako źródło najnowszych informacji. Jeśli jednak jesteś ekspertem w dziedzinie technologii lub wiesz dużo o AI, możesz uznać jego zawartość za zbyt ogólną.

5. Podpowiedź Engineering Daily

Via: Neatprompts Jeśli nie jesteś zaznajomiony z tym terminem, inżynieria podpowiedzi to sztuka tworzenia danych wejściowych, które modele oparte na AI mogą zrozumieć i wykorzystać jako podstawę do wykonywania różnych działań. Mówiąc prościej, używasz podpowiedzi, aby "rozmawiać" z narzędziami takimi jak ChatGPT i wyzwalać odpowiednie reakcje.

Wejdź do Prompt Engineering Daily - doskonałego biuletynu, który codziennie dostarcza najwyższej jakości podpowiedzi AI i pokazuje, jak z nich korzystać w rzeczywistych scenariuszach. Co więcej, dostarcza cennych informacji na temat tego pola, raportując najnowsze wiadomości dotyczące uczenia maszynowego i analizując najbardziej innowacyjne narzędzia oparte na AI.

Subskrypcja newslettera jest Free. Po wpisaniu swojego e-maila i naciśnięciu przycisku Subscribe, należy podać swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących pracy, branży, firmy i strefy czasowej. Informacje te pomagają systemowi dystrybucji zrozumieć preferencje użytkownika i wysyłać mu newslettery we właściwym czasie.

Po zasubskrybowaniu Prompt Engineering Daily wyśle ci prezent - zasób o nazwie Ultimate Guide to AI and ChatGPT.

6. TheSequence

Via: TheSequence Jeśli chcesz wiedzieć wszystko, co dzieje się w świecie AI, ze szczególnym uwzględnieniem uczenia maszynowego (ML), TheSequence jest najlepszym rozwiązaniem! Ta społeczność ma ponad 160 000 obserwujących i oferuje dwa newslettery do wyboru w zależności od twoich odsetków.

TheSequence Scope to cotygodniowy, darmowy newsletter. Jest on publikowany w każdą niedzielę i skupia się głównie na najnowszych badaniach, publikacjach i inwestycjach związanych z AI. Przeczytanie newslettera zajmuje około pięciu minut, co jest szczególnie wygodne, jeśli nie masz dużo wolnego czasu, ale chcesz być na bieżąco.

TheSequence Edge to biuletyn premium wydawany we wtorki i czwartki. Wtorkowy biuletyn poświęcony jest uczeniu maszynowemu - omawia jego kluczowe koncepcje, przedstawia najnowsze artykuły na tym polu i sugeruje frameworki i platformy, z którymi warto się zapoznać.

Czwartkowy biuletyn zagłębia się w badania - co tydzień można spodziewać się pełnej analizy artykułu lub frameworka. Jeśli chcesz widzieć TheSequence Edge w swojej skrzynce odbiorczej, musisz wykupić miesięczny plan subskrypcji za 6$ lub zapłacić 50$ za cały rok.

TheSequence oferuje dodatkową darmową zawartość dla entuzjastów AI. Przeczytaj wywiady z wybitnymi badaczami i przedsiębiorcami z pola ML i zdobądź cenne spostrzeżenia na temat AI w TheSequence Chat, który ukazuje się co drugą środę. Możesz również przeczytać TheSequence Guest Post, który jest publikowany co drugi piątek i koncentruje się na wyzwaniach związanych z uczeniem maszynowym i sposobach ich przezwyciężenia.

7. Neuron

Via: TheNeuronDaily Jeśli chcesz czerpać korzyści ze sztucznej inteligencji i włączyć ją do swojego biznesu, ale nie masz pewności, jak to zrobić, The Neuron może Ci pomóc. Ten codzienny biuletyn z uroczym logo kota jest dostarczany od poniedziałku do piątku o 8 rano (ET) i zawiera aktualizacje dotyczące najnowszych trendów AI oraz porady dotyczące ich wykorzystania w pracy. 🐱

Jednym z powodów, dla których popularność newslettera gwałtownie wzrosła wkrótce po jego uruchomieniu, jest jego prosta, zwarta struktura. Pierwszą rzeczą, którą zobaczysz, jest oczywiście nagłówek. Następnie znajduje się krótka wypunktowana lista podsumowująca najważniejsze aktualizacje na dany dzień. Po liście następuje wiele nagłówków, które dostarczają więcej szczegółów na temat aktualizacji. Każda sekcja zawiera krótkie informacje o tym, czego możesz się spodziewać, aby nawigacja była jeszcze łatwiejsza.

Ostatnia sekcja wywoła uśmiech na twojej twarzy - kot Neurona zostawia angażujący komentarz na temat tego, jak zabawny był biuletyn! Oprócz zawartości informacyjnej, te elementy humoru sprawiają, że The Neuron jest zabawną i lekką lekturą.

Biuletyn jest Free, szybko się go czyta (potrzeba około trzech minut) i ma ponad 150 000 subskrybentów.

8. AI Ethics Brief

Via: Montrealethics Wraz z globalnym wzrostem popularności AI, obawy dotyczące jej etyki są częstsze niż kiedykolwiek. Jeśli martwisz się o sprawiedliwość, stronniczość, prywatność, wpływ ekonomiczny i przejrzystość systemów AI, zawsze dobrze jest zagłębić się w dostępne badania i sformułować świadomą opinię. AI Ethics Brief pomoże ci to zrobić!

Według autorów biuletynu AI, misją jest demokratyzacja umiejętności etycznych AI poprzez dostarczanie cennej i szczegółowej wiedzy szerokiemu gronu odbiorców. Cotygodniowy biuletyn omawia różne regulacje i kwestie etyczne w AI, aby rzucić światło na właściwe i bezpieczne korzystanie z systemów i narzędzi opartych na AI. 📣

Każdy biuletyn omawia i podsumowuje kilka badań związanych z tematem, aby pomóc w zrozumieniu kontekstu i formularzu opinii. Kolejną atrakcyjną sekcją jest Żywy słownik - co tydzień zobaczysz definicję nowego terminu związanego z etyką AI, co pomoże ci poszerzyć swoją wiedzę.

Biuletyn jest Free, ale jeśli chcesz wesprzeć pracę autorów, możesz zostać płatnym subskrybentem lub przekazać darowiznę.

9. AlphaSignal

Via: AlphaSignal Czy jesteś badaczem, programistą lub specjalistą w dziedzinie technologii poszukującym technicznego biuletynu, który zagłębia się w badania i rozwój związany z AI? Jeśli tak, sprawdź AlphaSignal, cotygodniowy biuletyn z ponad 150 000 subskrybentów.

Biuletyn podsumowuje najważniejsze wiadomości, repozytoria, projekty i dokumenty z pola AI, aby pomóc ci być na bieżąco. Platforma wykorzystuje zaawansowane modele AI do przeglądania arXiv, GitHub, Google Scholar i Open Review oraz analizowania blogów, serwisów społecznościowych, prasy, opinii i wywiadów z ekspertami branżowymi. Jest to fantastyczna opcja dla tych, którzy nie mają wystarczająco dużo czasu do zrobienia własnych badań, ale chcą mieć dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie AI.

AlphaSignal obejmuje szeroki zakres tematów związanych z AI, ale koncentruje się na uczeniu maszynowym, więc zastanów się, czy pasuje do twoich preferencji.

Warto zauważyć, że biuletyn nie jest przeznaczony dla osób nowych w środowisku AI. Zazwyczaj porusza tematy techniczne i używa terminów i wyrażeń, które trzeba znać, aby w pełni zrozumieć prezentowane informacje.

10. Nadczłowiek

Via: Nadczłowiek Superhuman to jeden z najpopularniejszych newsletterów AI, z ponad 450 000 subskrybentów! Pomaga stać się nadczłowiekiem (w przenośni), wykorzystując AI do poprawy wydajności i doskonalenia się w pracy. 🦸

Newsletter obserwuje najnowsze osiągnięcia AI w różnych branżach, od technologii po sztukę i sport. Superhuman używa łatwego do zrozumienia języka, nawet dla osób nowych na tym polu.

Jednym z powodów popularności newslettera jest to, że dostarcza on wyselekcjonowaną zawartość, która jest zgodna z preferencjami użytkownika. Po zasubskrybowaniu newslettera, użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie formularza dotyczącego imienia i nazwiska, poziomu stanowiska, funkcji, branży, wielkości firmy i lokalizacji.

Superhuman wykorzysta te informacje, aby zaprezentować Ci najbardziej odpowiednią darmową zawartość skupiającą się na ChatGPT, podpowiedziach do pisania, nauce i analizie danych, poszukiwaniu pracy w AI i darmowych narzędziach AI. Otrzymasz również e-mail o najlepszych platformach AI do zbadania.

Odsetki od wypróbowania AI? Spotkanie z ClickUp

Czytanie o AI i jej postępach pomaga być na bieżąco. Jednak wiedza teoretyczna nie wystarczy, by zrozumieć, jak AI działa w praktyce. Jeśli chcesz eksperymentować z AI i zobaczyć, co może zrobić w prawdziwym ustawieniu pracy, daj ClickUp szansę!

ClickUp jest przede wszystkim zarządzanie zadaniami i projektami platforma, która zapewnia wsparcie dla różnych metodologie doskonalenia procesów i pomaga zwiększyć wydajność organizację i współpraca w zespole .

Skorzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje kopie, odpowiedzi na e-maile i nie tylko w swoich najnowszych projektach AI

Wśród wielu funkcji, ClickUp oferuje opcję zarządzania dokumentami z obsługą AI, ClickUp Dokumenty za pomocą której można tworzyć, udostępniać, edytować, zarządzać i przechowywać pliki. Natywny asystent AI platformy, ClickUp AI jest pierwszą klasą Narzędzie AI które może ci pomóc automatyzacja zadań i cyklów pracy i dostarczać wysokiej jakości wyniki, niezależnie od tego, czy jesteś pracujesz w CRM rozwój oprogramowania, obsługa klienta lub Sprzedaż B2B i B2C .

ClickUp AI działa jak twój osobisty pomocnik, pomagając ci w burzy mózgów, gdy napotkasz kreatywną blokadę, tworząc podsumowania oraz edytując i korygując dowolny rodzaj zawartości. To tylko wierzchołek góry lodowej - dzięki ClickUp AI możesz pisać e-maile, tworzyć osie czasu projektów, komponować agendy spotkań, odpowiadać klientom i generować elementy działań!

Platforma zawiera dziesiątki podpowiedzi wyselekcjonowanych przez ekspertów, dzięki czemu nie musisz tracić czasu na tworzenie zdań, aby uzyskać precyzyjne wyniki z narzędzia. Możesz również wykorzystać Szablony podpowiedzi AI w ramach platformy, aby uzyskać setki gotowych do użycia podpowiedzi dla różnych przypadków użycia.

Ze względu na swoje wszechstronne zastosowania, ClickUp AI jest równie przydatny dla freelancerów , startupów i Enterprise. Ponieważ ClickUp działa bezproblemowo na komputerach Mac , Windows i urządzeniach mobilnych, możesz uwolnić jego pełną moc, niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, czy zdalnie. 💪

Uwolnij moc AI dzięki ClickUp

Subskrybowanie najlepszych newsletterów o AI to ważny krok, który powinieneś podjąć, jeśli chcesz nadążyć za najnowszymi osiągnięciami na tym polu.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak AI działa w praktyce, wypróbuj ClickUp 3.0 i jego solidnego asystenta AI. Przekształci on Twój cykl pracy i pomoże Ci zwiększyć wydajność. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i poznaj jego AI i inne unikalne funkcje!