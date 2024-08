Jak stworzyć listę kontrolną kampanii marketingowej?

Czasami pomysł, który brzmi świetnie w sali spotkań, może nie przynieść pożądanych wyników. Niezależnie od tego, czy jest to błąd w wykonaniu, czy w planie, wynik może być tak poważny, jak nieosiągnięcie celów związanych z przychodami. Dlatego też niezawodny plan marketingowy jest warunkiem wstępnym powodzenia kampanii marketingowej.

Lista kontrolna planowania kampanii marketingowej pomaga nakreślić proces realizacji i uwzględnić podstawowe elementy kampanii. Zapewnia to, że Ty lub Twój zespół marketingowy niczego nie przegapicie.

W tym przewodniku omówimy listy kontrolne kampanii marketingowych i kroki ich tworzenia od początku do końca.

Zaczynajmy!

12 kroków do stworzenia listy kontrolnej kampanii marketingowej

Planowanie kampanii marketingowych marki jest łatwe... nikt nigdy tego nie powiedział! Przed rozpoczęciem kampanii nawet doświadczeni marketerzy mogą się martwić, że coś im umyka. W tym miejscu przydaje się lista kontrolna kampanii marketingowej.

Listy kontrolne do planowania kampanii marketingowych zapewniają, że niczego nie przegapisz. Umożliwiają ustawienie planu kampanii we właściwej kolejności i śledzenie jej przebiegu.

Oto jak możesz stworzyć listę kontrolną kampanii marketingowej dla swojej następnej kampanii:

Krok 1: Zdefiniuj cele biznesowe

Bez jasno określonych celów, kampania marki jest bezkierunkowa. Nie wiesz do zrobienia kampanii, jakie metryki mierzyć, jak wykorzystać ją w biznesie itp.

Ustawienie celów jest pierwszym krokiem do planowania nowych kampanii i jest łatwe. Zadaj sobie pytanie: Co powinno się wydarzyć w wyniku kampanii? Na przykład, możesz dążyć do:

Zwiększenie świadomości marki

Uzyskanie większego ruchu na stronie

Generowanie potencjalnych klientów

Uzyskanie większej liczby zapisów na webinarium

Te cele biznesowe pomagają w ustawieniu właściwych cele marketingowe dla swojej kampanii z jasnymi oczekiwaniami, oś czasu i cele. Pomagają one utrzymać się na właściwej ścieżce i pokazują, kiedy należy skorygować kurs.

Szablon planu kampanii marketingowej ClickUp

Szablon planu kampanii marketingowej ClickUp

umożliwia śledzenie wielu kampanii marketingowych, zapewniając idealne ramy do usprawnienia procesu planowania. Szablon ten zapewnia widoczność postępu kampanii i pozwala na ustawienie oczekiwań i dostosowanie projektów, aby utrzymać je na właściwym torze. Oto, co można zrobić za pomocą tego szablonu:

Ustawić strategie

Organizować zadania

Śledzenie postępów za pomocą niestandardowych pulpitów

Krok 2: Ustal konkretne cele kampanii

Idealne cele kampanii są SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie). Oto kilka celów SMART, które możesz mieć dla kampanii marketingowej:

Uzyskanie 500 wyświetleń postów na LinkedIn od marketerów SaaS w ciągu dwóch tygodni

Zwiększenie liczby unikalnych użytkowników witryny o 30% w ciągu 30 dni

Wygenerowanie 20 leadów zainteresowanych nowym oprogramowaniem analitycznym w ciągu 40 dni

Pozyskanie 50 marketerów SaaS, którzy zarejestrują się w kampanii "Jak stworzyć Plan projektu marketingowego webinarium za dwa tygodnie

Ustalenie konkretnych celów pomaga zachować koncentrację i zmierzyć powodzenie kampanii.

Z

Cele ClickUp

umożliwia ustawienie mierzalnych celów i automatyczne śledzenie postępów. Zarządza wszystkimi celami w jednym miejscu z łatwymi w użyciu folderami, aby je uporządkować.

Zarządzaj i śledź swoje cele marketingowe za pomocą ClickUp

Krok 3: Zidentyfikuj grupę docelową i stwórz personę kupującego

Zdefiniowanie idealnych odbiorców pomaga skoncentrować wysiłki marketingowe. Zadaj te pytania, aby zidentyfikować osoby, dla których przeznaczona jest Twoja kampania:

Kto odniósłby największe korzyści z produktu?

Jakie bolączki rozwiązuje produkt?

Do jakich grup demograficznych (wiek, płeć, lokalizacja itp.) przemawia produkt?

Jaka powinna być psychografia odbiorców (styl życia, przekonania, postawy itp.)?

Odpowiedzi na te pytania pomagają tworzyć celowe kampanie marki, które rezonują z odbiorcami. Użyj person kupujących, aby przybliżyć grupę docelową i zdefiniować archetypy dla poszczególnych klientów.

Na przykład, personą kupującego dla kampanii marki aplikacji fitness może być 35-letni profesjonalista, który lubi chodzić na siłownię i dba o zdrowie.

Z

Tablice ClickUp

tworzenie person kupujących jest bardzo proste. Użyj tego wirtualnego płótna do przechwytywania informacji o użytkownikach, tworzenia szczegółowych reprezentacji profili kupujących, burzy mózgów z zespołem, dodawania notatek i wprowadzania najlepszych pomysłów na kampanię.

Pro Tip: Aby proces planowania marketingowego był bardziej efektywny, zbierz konkretne dane dotyczące odbiorców, dostosuj komunikaty i wybierz najbardziej odpowiednie kanały.

Krok 4: Badanie i zbieranie danych

Przed rozpoczęciem "części kampanii dotyczącej tego, co należy zrobić", potrzebne są dane. Dokładne badania rynku pomogą ci lepiej zrozumieć odbiorców - kto jest odsetkami od twojego produktu, a kto nie, co motywuje twoich docelowych odbiorców, co preferują, jakie są ich wzorce zakupowe i tak dalej.

Zbieraj odpowiednie dane rynkowe i uwzględniaj informacje o konkretnych odbiorcach i konkurentach. Przeprowadź ankiety i badania rynkowe, przeanalizuj działania marketingowe konkurentów oraz

strategie promocji

i analizować trendy w mediach społecznościowych.

Załóżmy, że wprowadzasz na rynek zupełnie nowy

zarządzanie projektami marketingowymi

narzędzie dla MŚP. Dane badawcze powinny obejmować:

Wzrost, trendy i wielkość rynku oprogramowania do zarządzania projektami : Na przykład, oczekuje się, że rynek wzrośnie o 15% w ciągu trzech lat wraz ze wzrostem popytu na rozwiązania mobilne

: Na przykład, oczekuje się, że rynek wzrośnie o 15% w ciągu trzech lat wraz ze wzrostem popytu na rozwiązania mobilne Funkcje, ceny i recenzje konkurencyjnych rozwiązań : Na przykład, niektórym popularnym narzędziom do zarządzania projektami brakuje pomocy AI lub funkcji śledzenia czasu

: Na przykład, niektórym popularnym narzędziom do zarządzania projektami brakuje pomocy AI lub funkcji śledzenia czasu Bolączki potencjalnych użytkowników: Na przykład menedżerowie zmagający się ze współpracą w zdalnych ustawieniach lub samotni przedsiębiorcy tracący możliwość śledzenia swoich zadań

Krok 5: Opracowanie kreatywnej koncepcji

Zanurzenie się od razu w nowy projekt kampanii może być kuszące, ale nie jest to najlepsza decyzja. Zamiast tego, stwórz główny motyw lub ideę wokół kampanii. Poprowadzi to elementy wizualne, ton i styl cyfrowej kampanii marketingowej oraz zapewni spójność we wszystkich kanałach i punktach styku.

Na przykład, kampania generowania leadów dla oprogramowania analitycznego może obracać się wokół możliwości oprogramowania do generowania szczegółowych raportów marketingowych za pomocą kilku kliknięć. W oparciu o tę koncepcję można wybrać elementy wizualne kampanii, opracować kopie i zaplanować inne elementy kampanii.

Współpracuj z teamami ds. produktów, marketingu i projektowania, aby tworzyć koncepcje kampanii za pomocą ClickUp

Burza mózgów i powodzenie kampanii marketingowych dzięki Obszar roboczy ClickUp dla zespołów marketingowych . Planuj koncepcje, opracowuj mapy drogowe i twórz kalendarze kampanii, aby szybciej realizować pomysły. Dokumenty ClickUp to idealne narzędzie do współpracy dla zespołów kreatywnych i marketingowych. Stwórz scentralizowaną wiki kampanii z zagnieżdżonymi stronami, szablonami, kreacjami, przewodnikami stylu i nie tylko. Udostępniaj je członkom zespołu i zewnętrznym dostawcom za pomocą bezpiecznych połączeń. Co więcej, pozwala uporządkować wszystkie zasoby kampanii w jednym miejscu, dzięki czemu zespół może łatwo znaleźć to, czego szuka, dzięki funkcjom sortowania, filtrowania i wyszukiwania.

Krok 6: Planowanie zawartości

Stwórz strategię content marketingową i nakreśl typy zawartości dla kampanii marketingowej. Ten niezbędny krok obejmuje posty na blogu, wideo, interaktywne wersje demonstracyjne, studia przypadków, strony docelowe lub biuletyny e-mail.

Na przykład, kampania może zdobyć zaufanie odbiorców i przyciągnąć więcej potencjalnych klientów poprzez wykorzystanie opinii klientów w oprogramowaniu do analizy danych marketingowych. Podobnie można wykorzystać wideo demonstracyjne i zaplanować blogi instruktażowe na temat danego rozwiązania.

Pisz zawartość dostosowaną do konkretnych ról i wymagań dzięki ClickUp Brain's AI Writer for Work ClickUp Brain pomaga w planowaniu zawartości i przyspiesza proces content marketingu, umożliwiając generowanie pomysłów na zawartość, planów i briefów. Dzięki ClickUp AI Writer możesz tworzyć atrakcyjną zawartość, taką jak blogi, e-maile, studia przypadków i kopie reklam.

Wyczyszczona strategia zawartości dla kampanii kieruje procesem tworzenia i dystrybucji treści. Gwarantuje, że każda tworzona zawartość rezonuje z celami odbiorców docelowych i dostosowuje zespół do celów i założeń kampanii.

Szablon streszczenia kampanii marketingowej ClickUp

Z Szablon streszczenia kampanii marketingowej ClickUp pomaga stworzyć ujednolicony plan, którego wszyscy będą przestrzegać, organizować kampanie i budżety oraz udostępniać je wewnętrznym Teams. Dodatkowo ułatwia śledzenie postępów i wydarzeń oraz dostosowanie planów w razie potrzeby. Oto, co można zrobić za pomocą tego szablonu:

Zdefiniuj cele kampanii

Tworzyć pomysły na osiągnięcie celu

Zorganizować rezultaty dla każdego kroku projektu

Krok 7: Wybierz odpowiednie media i kanały

Jeśli Twoim celem są założyciele SaaS, a Twoja kampania jest prowadzona na żywo na Instagramie, nie dotrzesz do nich skutecznie.

Wybór kanału marketingowego, w którym aktywna jest twoja grupa docelowa, zwiększy zasięg kampanii i zaangażowanie większej grupy odbiorców.

Na przykład, rozważ wiele platform dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. Możesz użyć e-mail marketingu i reklam na LinkedIn. Jeśli są bardziej skłonni do korzystania z produktów Google, zainwestuj w SEO i reklamy w wyszukiwarkach.

Szablon do zarządzania kampaniami i promocjami ClickUp

Szablon do zarządzania kampaniami i promocjami ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania kampaniami i promocjami. Szablon ten dostarcza kompleksowy przepływ pracy, który obejmuje wszystko - od przyjmowania zgłoszeń i planowania po realizację projektów. Oto co można zrobić za pomocą tego szablonu:

Porządkować projekty promocji

Śledzenie zadań, osi czasu i osób przypisanych za pomocą zautomatyzowanych przepływów pracy

Analizować wydajność za pomocą niestandardowego raportowania

Uzyskaj lepszą widoczność wyników kampanii i ROI

wizualizuj pomysły i strategie za pomocą ClickUp Mind Maps_

Użyj Mapy myśli ClickUp do planowania i wizualizacji kanałów marketingowych, odbiorców docelowych, pomysłów i typów zawartości oraz szczegółów kampanii. Burza mózgów i współpraca z zespołem w celu dodawania pomysłów, rysowania schematów blokowych, połączenia zadań oraz edytowania i usuwania ich w razie potrzeby.

Krok 8: Ustawienie budżetu

Stwórz szczegółowy budżet przed rozpoczęciem planowania i realizacji kampanii. Przydziel zasoby w sposób efektywny we wszystkich aspektach kampanii. Obejmuje to parkowanie funduszy na dane powstania zawartości, płatne media i narzędzia wymagane w procesie.

Na przykład, twój produkt to oprogramowanie do analizy danych dla małych i średnich przedsiębiorstw, a twoją grupą docelową są założyciele SaaS. W takim przypadku możesz przeznaczyć 40% środków na SEO na stronie i dane powstania, 30% na reklamy w mediach społecznościowych, a kolejne 30% na reklamy w wyszukiwarkach.

Tworzenie różnych typów pól niestandardowych w ClickUp

Na szczęście ClickUp może pomóc w efektywnym planowaniu budżetu. Tworzenie budżetów i informacji o kosztach przy użyciu Pola niestandardowe ClickUp . Przypisz konkretne kwoty do zadań jako wydatki i użyj pola waluty, aby oszacować, ile będzie kosztować każda inicjatywa kampanii. Dodatkowo, zorganizuj i zaplanuj każdą inicjatywę, do zrobienia obliczeń w ClickUp i porównaj je z ogólnym budżetem kampanii.

Krok 9: Śledzenie wskaźników wydajności

Ten krok jest połączony z celami SMART, które ustawiłeś na początku. Obejmuje on śledzenie postępów kampanii. Narzędzia takie jak Google Analytics zbierają dane na temat kluczowych wskaźników, takich jak ruch w witrynie, wyświetlenia, wskaźniki zaangażowania, CTR i współczynniki konwersji.

Ponadto, w zależności od rodzaju prowadzonej kampanii, narzędzia do automatyzacji marketingu i oprogramowanie do marketingu w mediach społecznościowych mogą również dostarczać danych na temat wydajności kampanii i na bieżąco informować o tym, co działa, a co nie.

Szablon do śledzenia i analizy kampanii ClickUp

Szablon do śledzenia i analizy kampanii ClickUp umożliwia mierzenie powodzenia kampanii. Ten szablon organizuje kampanie w jednym miejscu i umożliwia widok wszystkich niezbędnych wskaźników, takich jak CPA, CPM, kliknięcia, konwersje, budżety i inne. Oto, co można zrobić za pomocą tego szablonu:

Zarządzać marketingiem od A do Z, w tym kampaniami, wydajnością, budżetem, kreacjami i nie tylko

Uporządkuj swoje kampanie

Krok 10: Dostosuj i ulepsz kampanie marketingowe

Dzięki regularnej analizie będziesz w stanie zidentyfikować obszary i strategie, które wymagają poprawy. Testuj elementy kampanii, aby dowiedzieć się, co najlepiej rezonuje z odbiorcami. Możesz sprawdzić warianty kopii reklam, wezwań do działania, projektów i obrazów, aby zobaczyć, co uzyskuje najlepszą reakcję. Następnie należy wprowadzić odpowiednie ulepszenia, aby zapewnić powodzenie kampanii.

Na przykład wprowadzanie w czasie rzeczywistym zmian w rozmieszczeniu referencji w reklamie może zwiększyć widoczność i przyciągnąć więcej potencjalnych klientów.

Krok 11: Przegląd i raportowanie

Faza po zakończeniu kampanii polega na analizie wyników. Tworzone są raportowania i wykresy dla lead genów oraz tabele pokazujące ruch na stronie, sprzedaż i konwersje przed i po kampanii.

Szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

Szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp jest kompleksowym szablon planu marketingowego wszystko, czego potrzebujesz, aby zaplanować i zrealizować swoje plany. Szablon ten skutecznie śledzi, koordynuje i mierzy postępy marketingowe. Oto, co można zrobić za pomocą tego szablonu:

Zorganizować działania marketingowe w jednym miejscu

Monitorować postępy i być na bieżąco

Współpracować z członkami zespołu, zapewniając, że wszyscy są na bieżąco

Uzyskać wgląd w wydajność kampanii

analizuj postępy kampanii i wyniki w realizacji celów marketingowych za pomocą ClickUp Dashboards

Co więcej, użyj Niestandardowe pulpity nawigacyjne ClickUp do śledzenia wskaźnika zaangażowania w kampanię, liczby wygenerowanych zapytań MQL i dokonanych konwersji. Ponadto pozwala na bieżąco informować Teams o danych kampanii za pomocą łatwych do odczytania wykresów i diagramów.

Krok 12: Zdecyduj o dalszych działaniach

Co zadziałało idealnie? Co mogłoby być lepsze? Przejrzyj raporty z kampanii, aby odpowiedzieć na te pytania. Na podstawie dokonanego przeglądu zajmij się problematycznymi obszarami, skaluj skuteczne strategie i naciskaj na ciągłe doskonalenie, aby zapewnić powodzenie przyszłych kampanii.

ClickUp Brain może pomóc w analizie danych kampanii, podsumowaniu ich i wyciągnięciu kluczowych wniosków do planowania przyszłych kampanii. Może również sporządzać notatki ze spotkań i aktualizacje zespołu oraz generować raporty z postępów, aby upewnić się, że wszystko jest na dobrej drodze.

Przeczytaj również: Jak stworzyć marketingową mapę drogową (z szablonami) Stwórz listę kontrolną planowania kampanii marketingowej za pomocą ClickUp

Teraz, gdy znasz już kroki tworzenia listy kontrolnej kampanii marketingowej, potrzebujesz odpowiedniego narzędzia do jej realizacji.

ClickUp to kompleksowe narzędzie do tworzenia list kontrolnych i planowania kampanii marketingowych narzędzie do zarządzania kampaniami które pozwala tworzyć i zarządzać listami kontrolnymi uruchamiania w ramach zadań.

Oto jak można ustawić Listy kontrolne zadań ClickUp do tworzenia list rzeczy do zrobienia w ramach zadania, organizowania marketingowych list kontrolnych, oddelegowywania zadań, przypisywania elementów do członka zespołu i zarządzania procesami za pomocą szablony list kontrolnych w kilku kluczowych krokach:

Krok 1: Otwórz konkretne zadanie w ClickUp i przejdź do miejsca, w którym chcesz dodać swoją listę kontrolną uruchamiania

Krok 2: Przewiń i wybierz zakładkę "Elementy akcji"

Krok 3: Kliknij ikonę "+", aby rozpocząć tworzenie marketingowej listy kontrolnej

Krok 4: Dodaj elementy listy kontrolnej lub skopiuj-wklej, jeśli masz już przygotowaną listę

Krok 5: Użyj wielokropka "..." obok nazwy listy kontrolnej, aby ją edytować

Edytuj elementy listy kontrolnej za pomocą listy kontrolnej zadań ClickUp

Krok 6: Przypisz elementy do określonych członków za pomocą symbolu "przypisz"

Krok 7: Zagnieżdżaj elementy na maksymalnie pięciu poziomach, aby podzielić duże zadania na łatwiejsze do wykonania

tworzenie elementów podrzędnych w ramach elementów listy kontrolnej w celu lepszego zarządzania za pomocą ClickUp_

Krok 8: Użyj widoku listy ClickUp, aby śledzić postępy w realizacji elementów listy kontrolnej. Obok nazwy zadania możesz zobaczyć status jego zakończenia

Śledź postępy w realizacji zadań za pomocą list kontrolnych ClickUp

Krok 9: Użyj Szablony listy kontrolnej ClickUp aby uniknąć ustawienia procesów od zera. Twórz szablony, udostępniaj je i wykorzystuj ponownie, aby zaoszczędzić czas i wysiłek

oszczędzaj czas i wysiłek związany z ustawieniem i zarządzaniem procesami dzięki szablonom list kontrolnych ClickUp

Szablon listy kontrolnej projektu

Szablon listy kontrolnej projektu ClickUp

Szablon listy kontrolnej projektu ClickUp może pomóc usprawnić projekty i zapewnić ich terminową realizację. Ten szablon można wykorzystać do:

Tworzyć szczegółowe marketingowe listy kontrolne

Organizować zadania w łatwe do zarządzania kroki

Śledzenia zadań, aby upewnić się, że zostały zakończone

Zidentyfikować potencjalne problemy lub przeszkody w projekcie

Dostarczyć oś czasu projektu

Planuj skuteczne kampanie marketingowe z ClickUp

Niesamowite kampanie marketingowe nie są już tylko marzeniem. Istnieje narzędzie, które pomoże Ci planować i realizować nawet najbardziej złożone kampanie. Jest nim ClickUp!

ClickUp to kompleksowa lista kontrolna kampanii marketingowych i narzędzie do zarządzania, które pomaga marketerom i zespołom ds. rozwoju współpracować, tworzyć strategie marketingowe, usprawniać kampanie i zarządzać nimi.

Chcesz poznać wszystkie funkcje ClickUp? Zarejestruj się za Free i doświadcz skutecznego zarządzania kampaniami.