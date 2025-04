10 najlepszych alternatyw i konkurentów Notion AI w 2025 roku

W erze sztucznej inteligencji pisanie nabiera rozpędu dzięki technologii! Dzięki narzędziom takim jak Notion AI, tworzenie najwyższej jakości zawartości nigdy nie było łatwiejsze. ✍️

Ale Notion to tylko jednym z wielu graczy w tętniącym życiem krajobrazie asystentów pisania AI. Zamierzamy przedstawić ci 10 fantastycznych alternatyw AI Notion, abyś mógł doładować swoją grę pisarską.

Te kreatory pisania oparte na AI są tutaj, aby pomagać, inspirować i upraszczać proces tworzenia zawartości. Od generowania tekstu po tłumaczenie językowe, omówiliśmy wszystkie podstawy, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie Alternatywa dla Notion do pisania.

Co to jest Notion AI i jak to działa?

Notion AI to wszechstronne narzędzie dla pisarzy i twórców zawartości, którzy chcą podnieść jakość i wpływ swojej pracy pisemnej. Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe, aby zaoferować szyk innowacyjnych funkcji dostosowanych do poprawy jakości zawartości.

Via Notion Oto niektóre z zalet Notion AI:

Pomoc w pisaniu : Pomoc w pisaniu sugerując bardziej odpowiednie słowa, poprawiając strukturę zdań i doskonaląc ogólną przejrzystość i przepływ tekstu

: Pomoc w pisaniu sugerując bardziej odpowiednie słowa, poprawiając strukturę zdań i doskonaląc ogólną przejrzystość i przepływ tekstu Kreatywna pomoc w pisaniu : Generuje pomysły i pomaga w tworzeniu wstępnych szkiców

: Generuje pomysły i pomaga w tworzeniu wstępnych szkiców Uproszczenie tekstu : Upraszcza tekst poprzez przeformułowanie zdań i użycie bardziej powiązanych słów, czyniąc go bardziej zrozumiałym

: Upraszcza tekst poprzez przeformułowanie zdań i użycie bardziej powiązanych słów, czyniąc go bardziej zrozumiałym Tłumaczenie językowe: Tłumaczenie słów, fraz lub dłuższych zdań na różne języki

Czego szukać w alternatywie dla Notion AI

Oto pięć kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę, szukając alternatywy dla Notion AI:

Unikalna i dobrze ustrukturyzowana zawartość: Upewnij się, że oprogramowanie może generować wysokiej jakości, oryginalną zawartość, jednocześnie ograniczając powtarzalną edycję i powielanie treści - wszystko po to, aby poprawić swoje umiejętności pisania za pomocą zaledwie kilku kliknięć Wsparcie językowe: Upewnij się, że alternatywne narzędzie obsługuje języki, których potrzebujesz, zarówno pod względem danych wejściowych, jak i wyjściowych, aby skutecznie zaspokoić potrzeby odbiorców Opcje niestandardowe: Poszukaj funkcji niestandardowych, które pozwolą ci dostosować dane wyjściowe AI do tonu, stylu i konkretnego procesu pisania twojej marki Łatwość integracji: Wybierz narzędzie, które bezproblemowo integruje się z istniejącymi oprogramowaniem do zarządzania projektami minimalizując zakłócenia i optymalizując wydajność Efektywność kosztowa: Oceń strukturę cenową alternatywy Notion AI, aby upewnić się, że jest ona zgodna z Twoim budżetem i stanowi dobrą wartość dla jakości i ilości generowanej zawartości

10 najlepszych alternatyw Notion AI do automatyzacji cykli pracy 2024

Zebraliśmy 10 najlepszych alternatyw Notion AI z funkcjami zaprojektowanymi, aby przenieść zawartość na wyższy poziom. 🆙

1. ClickUp

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko ClickUp AI to asystent sztucznej inteligencji natywny dla popularnej platformy wydajności ClickUp, dostępny z różnych lokalizacji, takich jak czaty, Dokumenty , skrzynki odbiorczej, paska narzędzi i komentarzy do zadań. Dzięki możliwości generowania dobrze zorganizowanych projektów dokumentów, w tym propozycji, szablonów e-mail i planów projektów, ClickUp AI stał się nieocenionym narzędziem do efektywnej komunikacji i zarządzania projektami. 🤖

Główną siłą ClickUp AI jest to, że asystent pisania leży w dwóch aspektach:

Może oceniać pisanie pod kątem jasności, zwięzłości, tonu, gramatyki i prawidłowego formatu Oferuje podpowiedzi oparte na rolach w celu dostosowania danych powstania zawartości, zaspokajając potrzeby różnych działów, takich jak sprzedaż, marketing i inżynieria

Narzędzie przyspiesza tworzenie treści, zapewniając szybki dostęp do gotowych ram, takich jak Szablon wytycznych dotyczących pisania ClickUp oraz Szablon do pisania zawartości ClickUp . Zawierają one zalecenia dotyczące stylu, dzięki czemu tworzenie profesjonalnych i angażujących dokumentów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Alternatywa Notion AI doskonale radzi sobie również z kondensacją długich dokumentów, komentarzy i wątków w zwięzłe przeglądy, pozwalając na szybkie uchwycenie kluczowych informacji.

Możesz także określić jednorazową lokalizację AI dla francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, niemieckiego i włoskiego oraz przetłumaczyć tekst na 12 różnych języków.

ClickUp najlepsze funkcje

Generowanie dokumentów, w tym propozycji, szablonów e-maili i planów projektów

Przekształcanie otwartych zadań w mniejsze podzadania, którymi można zarządzać

Przyspiesz tworzenie zawartości, zapewniając szybki dostęp do szablonów i zaleceń dotyczących stylu

Kondensacja długich dokumentów, komentarzy i wątków w celu uzyskania zwięzłych przeglądów

Zarządzanie całym projektem z poziomu jednej platformy

Limity ClickUp

Zapoznanie się z platformą może zająć trochę czasu

Oprogramowanie do pisania AI jest wyceniane jako dodatkowa funkcja

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. ChatSonic by Writesonic

Via: Writesonic ChatSonic by Writesonic to potężny chatbot do tworzenia wysokiej jakości, unikalnej zawartości do różnych celów, takich jak blogi, eseje, e-maile i inne. Wykorzystuje technologię wyszukiwania Google, aby umożliwić generowanie zawartości w czasie rzeczywistym. 🔎

Jeśli chodzi o asystentów pisania AI, ta alternatywa Notion AI wyróżnia się bogatym zestawem funkcji, w tym rekomendacjami słów kluczowych, optymalizacją i testami A/B w celu zwiększenia zaangażowania i ogólnej wydajności. Doskonale sprawdza się w różnych zadaniach związanych z pisaniem, takich jak rozszerzanie punktów, zmiana biernego głosu na aktywny oraz przeformułowywanie i podsumowywanie zawartości.

Przyjazny dla użytkownika interfejs, oferujący ponad 70 wstępnie zaprogramowanych szablonów z jasnymi instrukcjami, upraszcza generowanie zawartości, wymagając jedynie wprowadzenia określonych szczegółów w celu natychmiastowego wygenerowania pożądanej zawartości.

ChatSonic by Writesonic najlepsze funkcje

Wysokiej jakości, unikalna zawartość do szerokiego zakresu zastosowań

Technologia wyszukiwania Google dla sugestii zawartości i informacji w czasie rzeczywistym

Darmowe generowanie tekstów

Ponad 70 narzędzi usprawniających proces generowania zawartości

Ograniczenia ChatSonic by Writesonic

Niewystarczająca liczba kredytów do pełnego wykorzystania w procesie pisania zespołowego

Powolne ładowanie zawartości w porównaniu do innych alternatyw Notion AI

Ceny ChatSonic by Writesonic

Free

Unlimited : $16/miesiąc za użytkownika

: $16/miesiąc za użytkownika Business : $12.67/miesiąc na użytkownika

: $12.67/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z firmą

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ChatSonic by Writesonic oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (1,000+ recenzji)

: 4.8/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,000+ reviews)

3. Uproszczony

Via: Uproszczone Uproszczony to wszechogarniający Narzędzie AI które może obsługiwać generowanie zawartości, komunikację w zespole, copywriting, planowanie i publikowanie. Konsoliduje wszystkie te funkcje w jednej platformie, obiecując nawet 100-krotny wzrost wydajności. 💯

Wyróżniającą się funkcją Simplified jest AI copywriter, cenny zasób do szybkiego tworzenia najwyższej jakości zawartości do działań marketingowych, w tym postów w mediach społecznościowych, e-maili i innych dokumentów.

Wystarczy kilka kliknięć, aby rozpocząć pracę, tworząc dokument, nadając mu tytuł i wydając prostą komendę. Z pomocą ogromnej biblioteki przydatnych szablonów możesz tworzyć zawartość, materiały brandingowe i wideo, aby lepiej połączyć się z odbiorcami.

Uproszczone najlepsze funkcje

Generowanie zawartości w oparciu o AI w GPT-3 do szybkiego tworzenia różnych typów treści

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Elastyczne opcje pisania zadań, projektowania i publikowania

Uproszczone limity

Słaby system kredytów dla asystenta pisania AI

Brak prawdziwych funkcji zarządzania zadaniami w porównaniu do niektórych innych alternatyw Notion AI

Uproszczone ceny

Free

AI Writer Pro: 12 USD/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Uproszczone oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1,000+ recenzji)

: 4.6/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

4. Wordtune

Via: Wordtune Wordtune to narzędzie AI do przeformułowywania tekstów zaprojektowane w celu poprawy struktury zdań i ogólnej jakości pisania przy użyciu przetwarzania języka naturalnego.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym, Wordtune's Editorempozwala Tobie i Twojemu Teamsowi na dopracowanie przejrzystości tekstu, tonu i stylu. Narzędzie oferuje również praktyczne zalecenia dotyczące poprawiania zdań podczas pisania, upraszczając proces edycji i korekty.

W międzyczasie funkcja "Czytaj " podsumowuje długie dokumenty w zwięzłe kluczowe punkty, oszczędzając cenny czas na czytanie różnych stron internetowych i dokumentów.

Rozszerzenie Wordtune Chrome umożliwia połączenie z popularnymi platformami, takimi jak Gmail, Dokumenty Google, Slack, LinkedIn, Facebook, Twitter i WhatsApp.

Najlepsze funkcje Wordtune

Podsumowuje długie dokumenty w kluczowych punktach za pomocą funkcji "Czytaj"

Integruje się z wieloma platformami, w tym popularnymi platformami mediów społecznościowych i aplikacjami komunikacyjnymi

Przyjazny dla użytkownika interfejs z informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym

Zawiera rozszerzenie do przeglądarki, aby mieć asystenta pisania AI podczas wyszukiwania

Limity Wordtune

Sugestie czasami wymagają przepisania

Słabe rozszerzenie do przeglądarki, według niektórych użytkowników

Cennik Wordtune

Free Forever

Plus : $9.99/miesiąc na użytkownika

: $9.99/miesiąc na użytkownika Unlimited : $14.99/miesiąc na użytkownika

: $14.99/miesiąc na użytkownika Business: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Wordtune oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (70+ recenzji)

5. Smartsheet AI

Via: Smartsheet Smartsheet zwiększa wydajność poprzez usprawnienie zarządzania zadaniami i projektami, ułatwiając współpracę z zespołem. Funkcje AI umożliwiają szybki wgląd w złożone dane, wspierając podejmowanie lepszych decyzji.

Alternatywny Notion AI działa jako wirtualny asystent, oferując wskazówki i wsparcie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu praca jest płynniejsza i bardziej wydajna. 👍

Jeśli dobrze czujesz się w programie Excel, Smartsheet będzie dla Ciebie znajomy, ale bardziej zaawansowany, oferując ulepszone funkcje raportowania, automatyzacji i współpracy. Jeśli polegasz na tabelach i arkuszach kalkulacyjnych, aby ułatwić zrozumienie i alokację zasobów, zadań i projektów, Smartsheet AI może uratować ci życie.

Najlepsze funkcje Smartsheet AI

Pomaga szybko uzyskać wgląd w złożone dane

Oferuje wskazówki w czasie rzeczywistym dotyczące wysokiej jakości zawartości

Zaawansowane funkcje raportowania, automatyzacji, współpracy i zarządzania zadaniami

Smartsheet AI limits

Stroma krzywa uczenia się

Brak szablonów w porównaniu do innych alternatyw Notion AI

Cennik Smartsheet AI

Free

Pro : $9/miesiąc (maksymalnie 10 użytkowników)

: $9/miesiąc (maksymalnie 10 użytkowników) Business : $25/miesiąc (minimum trzech użytkowników)

: $25/miesiąc (minimum trzech użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Smartsheet AI

G2 : 4.4/5 (14 000+ recenzji)

: 4.4/5 (14 000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,000+ recenzji)

6. Nuclino Sidekick

Via: Nuclino Nuclino Sidekick to coś więcej niż fantazyjne narzędzie do sprawdzania pisowni - może rozbudzić Twoją kreatywność dzięki świeżym pomysłom na dowolny temat i pomóc w tworzeniu postów na blogu, e-maili, raportów i nie tylko, oszczędzając Ci zaczynania od zera. 📝

Sidekick działa również jako redaktor, wyłapując błędy ortograficzne, gramatyczne i interpunkcyjne, które mogły umknąć. Wykracza poza podstawy, oferując praktyczne sugestie dotyczące bardziej wpływowego, wyczyszczonego i angażującego pisania oraz zalecając poprawę tonu, struktury i stylu.

Jedną z jego najcenniejszych cech jest zdolność do podsumowywania długich dokumentów, oszczędzając ci kłopotów z przesiewaniem przytłaczającej ilości informacji. Sidekick wyodrębnia najważniejsze punkty i elementy akcji aby dostarczyć zwięzłe podsumowanie.

Najlepsze funkcje Nuclino Sidekick

Pomaga w edycji i korekcie tekstu

Generuje wstępne wersje robocze

Podsumowuje długie dokumenty

Limity Nuclino Sidekick

Wymaga dodatkowej opłaty za dodatkowych użytkowników

Ograniczona integracja z wieloma platformami

Cennik Nuclino Sidekick

Free

Standard : 5 USD/miesiąc na użytkownika

: 5 USD/miesiąc na użytkownika Premium: $10/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Nuclino Sidekick oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (20+ recenzji)

: 4.7/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (60+ recenzji)

Bonus: Sprawdź top 10 Nuclino Alternatywy i konkurenci

7. ChatGPT

Via: ChatGPT ChatGPT jest wersją narzędzie wirtualnego asystenta które może dostarczać informacje i kreatywną zawartość w wielu domenach. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w badaniach, generowaniu zawartości, kodowaniu czy tłumaczeniu językowym, ChatGPT ma Twoje wsparcie.

Może pomóc w burzy mózgów, tworzeniu dokumentów, nauce nowych tematów, a nawet zaoferować wsparcie emocjonalne - w ponad 100 językach.

ChatGPT opiera się na architekturze GPT-3.5, ale dzięki planowi Premium można uzyskać dostęp do ulepszonej wersji GPT-4. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs pomaga usprawnić dane powstania zawartości, niezależnie od tematu czy branży.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Rozumie i reaguje na przetwarzanie języka naturalnego

Pomaga w każdym rodzaju danych powstania zawartości

Komunikuje się w wielu językach

Ma dostęp do ogromnej bazy wiedzy

Limity ChatGPT

Brak danych w czasie rzeczywistym

Wymaga sprawdzania faktów

Ceny ChatGPT

Free

Premium: $20/miesiąc za użytkownika

ChatGPT oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (300+ recenzji)

: 4.7/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (20+ recenzji)

8. Rytr

Via: Rytr Zaprojektowany głównie dla autorów treści, Rytr zapewnia wsparcie dla różnych typów zawartości, w tym postów na blogu, e-maili i tekstów reklamowych, konspektów i opowiadań.

Jest niezwykle łatwy w użyciu - wystarczy określić typ zawartości i podać początkowy kontekst, a AI płynnie wygeneruje tekst. Następnie można go dopracować za pomocą wbudowanego edytora tekstu, który automatycznie rozwiązuje problemy ze strukturą zdań, doborem słów i długością.

Rytr zapewnia również przydatne funkcje SEO i marketingu treści, takie jak zintegrowany analizator SERP i generator słów kluczowych, co czyni go kompleksowym rozwiązaniem dla dostawców zawartości. 💫

Najlepsze funkcje Rytr

Wsparcie dla różnych typów zawartości

Generuje zawartość i poprawia jakość pisania

Prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs

Dodatkowe narzędzia, takie jak zintegrowany analizator SERP i generator słów kluczowych

Limity Rytr

Ograniczony darmowy plan

Ceny Rytr

Free

Saver : $9/miesiąc na użytkownika

: $9/miesiąc na użytkownika Unlimited: $29/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Rytr oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (700+ recenzji)

: 4.7/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (10+ recenzji)

9. Jasper

Via: Jasper Jasper to zaawansowany robot, który potrafi produkować zawartość pięć razy szybciej niż przeciętny ludzki copywriter.

Wystarczy wprowadzić podstawowe dane, a Jasper stworzy unikalną, wysokiej jakości zawartość do artykułów na blogu, opisów produktów i tekstów marketingowych. Możesz usprawnić krok podpowiedzi, wykorzystując niektóre z gotowych szablonów dla określonych kategorii.

Jasper specjalizuje się w tworzeniu materiałów przyjaznych SEO w celu zwiększenia sprzedaży i zaangażowania. Użyj go, aby osiągnąć wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania Google, przyciągnąć znaczącą publiczność i ustanowić stały ruch w witrynie, na którym można zarabiać. 💰

Narzędzie to może obsługiwać zadania takie jak kampanie reklamowe, niszowe blogi i generowanie zawartości informacyjnej, utrzymując płynny przepływ pracy bez zakłóceń. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi ze wsparciem dla ponad 25 języków, Jasper AI jest zależnym pomocnikiem w efektywnym tworzeniu i optymalizacji zawartości.

Najlepsze funkcje Jaspera

Gotowe szablony dla określonych kategorii zawartości

Integracja z różnymi platformami, takimi jak Amazon, Gmail, Google, Facebook Ads, Notion, WordPress i YouTube

Stosuje unikalny głos marki do zawartości generowanej przez AI

Pisze i tłumaczy na ponad 25 różnych języków

Jasper limits

Według niektórych recenzentów tworzy ogólną zawartość

Niektórzy użytkownicy uważają, że jest drogi

Ceny Jasper

Creator : 39 USD/miesiąc

: 39 USD/miesiąc Teams : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Business: Skontaktuj się z firmą

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Jasper oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1,000+ recenzji)

: 4.7/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,000+ reviews)

10.TextCortex

Via: TextCortex TextCortex stosuje przyjazne dla użytkownika podejście do generowania zawartości w różnych językach. Jego funkcja ZenoChat jest cennym dostawcą pomoc w pisaniu z opcjami niestandardowymi i wyborem modeli, takich jak GPT-4 i GPT 3.5. Od generowanych przez AI opisów produktów po reklamy i blogi, TextCortex kładzie nacisk na skalowalność, biorąc na swoje barki ciężkie zadanie przekształcania pomysłów w najwyższej jakości zawartość. 💪

Chatbot Zeno może również ułatwić przepływ konwersacji, odpowiadając na zapytania i zapewniając obsługę klienta dzięki możliwościom opartym na AI. Dzięki ponad 60 szablonom AI dostępnym bezpośrednio z przeglądarki, TextCortex upraszcza dane powstania treści i zwiększa ogólną użyteczność swojej platformy. Zapewnia użytkownikom bardziej wydajne i skuteczne doświadczenie w generowaniu zawartości i zarządzaniu konwersacjami.

Najlepsze funkcje TextCortex

Funkcja ZenoChat zapewnia cenną pomoc w pisaniu

Integracja z przeglądarką Google Chrome

Liczne szablony generowane przez AI

Limity TextCortex

Płacenie więcej za dodatkowe słowa

Cennik TextCortex

Free

Lite : Od 5,59 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 5,59 USD/miesiąc za użytkownika Unlimited: 83,99 USD/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

TextCortex oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (100+ recenzji)

: 4.7/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (60+ recenzji)

Podnieś swoją zawartość dzięki najlepszym alternatywom dla Notion AI

Wykorzystanie AI polega na wykorzystaniu jej możliwości w celu zwiększenia danych powstania i wydajności. Alternatywy dla Notion AI, takie jak ClickUp, sprawiają, że jest to prostsze niż kiedykolwiek, pozwalając bez wysiłku tworzyć angażującą i atrakcyjną zawartość, jednocześnie usprawniając cykl pracy.

Narzędzia te zajmują się przyziemnymi aspektami, takimi jak usuwanie typowych błędów gramatycznych i ortograficznych, dzięki czemu możesz skoncentrować się na dopracowywaniu swoich materiałów i nadawaniu im blasku.

Jeśli chcesz zmaksymalizować wpływ zawartości i usprawnić proces twórczy, wypróbuj ClickUp dziś, za darmo! 🤩