10 najlepszych uproszczeń tekstu AI dla łatwego i wyczyszczonego pisania w 2025 roku

Czasami wydaje się, że ludzka uwaga kurczy się każdego dnia!

Jeśli twój tekst nie jest wyczyszczony i nie ma dużego wpływu, czytelnicy szybko stracą odsetki i przejdą dalej, co wynika z niskiego zaangażowania odbiorców. ‍ Pisanie jasnej, zwięzłej zawartości, która rezonuje z odbiorcami, jest umiejętnością.

Ale co by było, gdyby istniał sposób na przekształcenie złożonych zdań w zawartość przyjazną dla czytelnika? Właśnie w tym miejscu z pomocą przychodzi urządzenie do upraszczania tekstu AI. To jak osobisty trener pisania, który przeredagowuje tekst, aby był maksymalnie przejrzysty.

Ten przewodnik udostępnia 10 najlepszych upraszczaczy tekstu AI, które pomogą Ci tworzyć zawartość, która przyciąga czytelników.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto 10 najlepszych narzędzi AI do upraszczania tekstu, które ułatwiają pisanie:

ClickUp: Najlepsze do upraszczania zawartości z wykorzystaniem AI Junia.AI: Najlepszy do upraszczania zawartości technicznej ProWritingAid: Najlepszy do edycji w czasie rzeczywistym Dumb It Down: Najlepszy do wyjaśniania żargonu MyCleverAI: Najlepszy do tworzenia zawartości opartej na AI Writecream: Najlepszy dla zawartości wielojęzycznej Semantic Pen AI: Najlepsze do pisania artykułów Textbuddy: Najlepszy dla lepszej czytelności QuestGenius: Najlepszy do rozszerzania tekstu HyperWrite: Najlepszy do uzyskiwania informacji zwrotnych na temat pisania

Czego powinieneś szukać w upraszczaczu tekstu AI?

Ręczne edytowanie każdego zdania w celu uzyskania lepszej czytelności może być żmudne i czasochłonne. To właśnie tutaj z pomocą przychodzą upraszczacze tekstu AI.

Oto wyznaczniki doskonałego upraszczacza zdań AI:

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) : Solidny upraszczacz tekstu AI powinien wykorzystywać zaawansowane algorytmy NLP. Pomagają one dokładnie analizować i przepisywać złożone zdania, zachowując przy tym oryginalny przekaz. Większość narzędzi przyjaznych dla NLP ma zintegrowanyGenerator tekstu AI jak również

: Solidny upraszczacz tekstu AI powinien wykorzystywać zaawansowane algorytmy NLP. Pomagają one dokładnie analizować i przepisywać złożone zdania, zachowując przy tym oryginalny przekaz. Większość narzędzi przyjaznych dla NLP ma zintegrowanyGenerator tekstu AI jak również Dostosowanie słownictwa: Wybierz narzędzie, które usuwa żargon i zastępuje go jasnym, znaczącym tekstem. Zbytnie upraszczanie do punktu niejasności może przynieść odwrotny skutek. Szukaj narzędzi z wbudowanym słownikiem lub kontekstowymmożliwości przepisywania Opcje niestandardowe : Wypróbuj narzędzia, które pozwalają dostosować poziom uproszczenia w oparciu o potrzeby odbiorców. Niektóre narzędzia mogą oferować ustawienia dla różnych poziomów czytania lub możliwość wyboru między różnymi stylami uproszczenia

Wybierz narzędzie, które usuwa żargon i zastępuje go jasnym, znaczącym tekstem. Zbytnie upraszczanie do punktu niejasności może przynieść odwrotny skutek. Szukaj narzędzi z wbudowanym słownikiem lub kontekstowymmożliwości przepisywania Mechanizm informacji zwrotnej : Korzystanie z generatora tekstu AI, który zapewnia informacje zwrotne na temat wyników czytelności lub sugestie dotyczące dalszych uproszczeń w celu poprawy umiejętności pisania

: Korzystanie z generatora tekstu AI, który zapewnia informacje zwrotne na temat wyników czytelności lub sugestie dotyczące dalszych uproszczeń w celu poprawy umiejętności pisania Bogate opcje formatu: Dobrze skonstruowany tekst to połowa drogi do bycia zrozumianym. Poszukaj narzędzi AI, które wspierają bogate opcje formatowania, takie jak konwertowanie tekstu na wypunktowania lub tabele

Dobrze skonstruowany tekst to połowa drogi do bycia zrozumianym. Poszukaj narzędzi AI, które wspierają bogate opcje formatowania, takie jak konwertowanie tekstu na wypunktowania lub tabele Wsparcie językowe: Narzędzia obsługujące wiele języków i dialektów są koniecznością. Pomagają one pisarzom i marketerom dostosować swoje komunikaty do skutecznego połączenia z różnymi odbiorcami w różnych kulturach i regionach.

📖 Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI w marketingu cyfrowym (przypadki użycia i narzędzia)

10 najlepszych upraszczaczy tekstu AI

1. ClickUp (najlepszy do upraszczania zawartości opartej na AI)

Ulepsz swoją zawartość jednym kliknięciem w ClickUp Docs z AI

Wyobraź sobie taką sytuację: spędziłeś wiele godzin nad stworzeniem idealnego landing page'a dla swojego nowego produktu. Jest angażująca, pełna kreatywności i trafia we wszystkie właściwe słowa kluczowe. Ale kiedy trafia do zespołu sprzedaży, proszą cię o jego przeróbkę.

Dlaczego? Ponieważ niestandardowi klienci go nie zrozumieją. Żargon jest mylący, a niestandardowe korzyści dla klientów. Teraz wracasz do punktu wyjścia, przepisując wszystko od nowa.

ClickUp Brain

To tutaj ClickUp Brain wkracza do akcji. Dzięki upraszczaczowi tekstu AI możesz zaoszczędzić godziny wysiłku. Wystarczy skopiować tekst, wkleić go do Brain i dodać podpowiedź, aby go uprościć. Dostarcza on przejrzystą wersję w zaledwie kilka sekund.

Oto przykład tego, jak ClickUp Brain upraszcza tekst:

ClickUp Brain

ClickUp Brain zapewnia, że Twoja wiadomość jest zwięzła i trafia we właściwe akordy. Polegaj na nim jak na osobistym redaktorze i pożegnaj się z niekończącym się przepisywaniem tekstu!

Dokumenty ClickUp

Możesz również użyć Dokumenty ClickUp aby napisać zawartość i edytować za pomocą AI . Wystarczy uzyskać dostęp do ClickUp AI z paska narzędzi tekstu w Docs, aby pisać, edytować, tworzyć i podsumowywać zawartość bezpośrednio w Docs.

Używaj ClickUp Docs i jego opcji bogatego formatu do pisania i edytowania treści

Aby uprościć istniejącą zawartość, zaznacz tekst i użyj ikony AI na pasku narzędzi tekstowych. ClickUp Brain usprawni pisanie, poprawi gramatykę , wydłużyć lub skrócić tekst, uprościć go lub wygenerować akcję. Tak, to takie proste!

Najlepszą częścią ClickUp Docs jest współpraca w czasie rzeczywistym. Możesz współedytować tekst z członkami zespołu w tym samym czasie, a najnowsza wersja jest aktualizowana w obszarze roboczym każdego członka.

Chcesz jeszcze bardziej uprościć swoją zawartość? Nie zapomnij o formatowaniu! W ClickUp Docs możesz stylizować swój tekst za pomocą nagłówków, banerów, list i innych elementów, aby tworzyć atrakcyjne wizualnie dokumenty. Odpowiedni format ułatwia czytanie zawartości i pomaga wyróżnić ważne informacje, płynnie prowadząc czytelników przez Twoje pomysły.

Ta synergia między AI i narzędziami do współpracy zapewniają, że wszyscy pozostają na tej samej stronie, dosłownie i w przenośni.

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie zawartości wpisując komendę /AI w ClickUp Docs

Uzyskaj ponad 100 popartych badaniami szablonów podpowiedzi typu plug-and-play, które pomogą Ci uzyskać najlepsze wyniki dzięki AI

Dostosuj ton swojej zawartości, zapewniając, że trafi ona do szerszego grona odbiorców

Do zrobieniaKorekta AI aby wykryć błędy gramatyczne i zasugerować jaśniejsze alternatywy

Tłumaczenie tekstu na różne języki za pomocą ClickUp Brain, co ułatwia lokalizację zawartości w celu spersonalizowanej komunikacji

Limity ClickUp

Rozpoczęcie korzystania z aplikacji może wydawać się przytłaczające, ponieważ ma ona wiele funkcji

ClickUp Brain nie jest zawarty w planie Free

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

Nie tylko zaczęliśmy pisać artykuły, ale zdecydowaliśmy się robić to na dużą skalę, więc potrzebowaliśmy solidnej platformy, która mogłaby łatwo dostosować się do rosnącej liczby naszych produktów. ClickUp był najlepszym wyborem.

Cristina Willson, dyrektor ds. zawartości w Graphite

2. Junia.AI (najlepsza do upraszczania zawartości technicznej)

via Junia.ai Junia.AI oferuje darmowy program do upraszczania tekstu, który może obsługiwać do 500 słów jednocześnie. Może generować synonimy i tworzyć cytaty dla artykułów technicznych. Dzięki sztucznej inteligencji można również podsumowywać, parafrazować, tłumaczyć i zmieniać ton głosu zawartości.

Autouzupełnianie Junia oparte na AI ułatwia tworzenie zawartości technicznej. Wystarczy wprowadzić słowa kluczowe, a AI wygeneruje odpowiednią zawartość, która pasuje do kontekstu. AI Junia pomaga również generować FAQ, aby poprawić czytelność tekstu.

Najlepsze funkcje Junia.AI

Umożliwienie GPT-4 pisania z lepszym zrozumieniem kontekstu, co zapewnia dokładne odpowiedzi

Dodanie niestandardowego głosu marki, który będzie używany we wszystkich elementach zawartości

Uzyskaj wsparcie w wielu językach, aby zlokalizować swoją zawartość

Ograniczenia Junia.AI

Jeśli generujesz artykuł, czasami tekst alternatywny obrazu może zostać zmieszany z zawartością, przez co czytelnicy tracą kontekst

Nie ma dostępnego Free Planu do przetestowania narzędzia

Ceny Junia.AI

Free

Creator : $34 miesięcznie

: $34 miesięcznie Pro: $59 miesięcznie

Junia.AI oceny i recenzje

Za mało recenzji

Naprawdę lubię Junię. Pisze dobrą zawartość i to też za darmo. Większość narzędzi AI ma bardzo mały limit na miesiąc, ale Junia ma 5000 słów, co jest dla mnie wystarczające, ponieważ używam jej do nagłówków i opisów reklam. Podoba mi się większość funkcji, ale ich interfejs użytkownika może być znacznie lepszy niż ich obecna wersja.

Recenzja G2

🧠 **Do zrobienia? Ustawa o prostym pisaniu z 2010 r zobowiązuje amerykańskie agencje federalne do używania wyczyszczonego, prostego języka w komunikacji publicznej, w tym w formularzach, instrukcjach i przepisach przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa. Podkreśla to znaczenie prostej komunikacji w celu zapewnienia dostępności i ograniczenia nieporozumień.

3. ProWritingAid (najlepszy do edycji w czasie rzeczywistym)

via ProWritingAid ProWritingAid jest aplikacją typu asystent pisania który wykracza poza podstawowe sprawdzanie gramatyki. Jego narzędzie do przeformułowywania AI pomaga dodawać frazy kontekstowe, dzięki czemu nie musisz radzić sobie z niezgrabnym pisaniem lub niezręcznymi zwrotami.

Ponadto narzędzie do parafrazowania ProWritingAid może uprościć pisanie, rozszerzając zawartość, dodając istotne szczegóły lub zwiększając czytelność. W czasie rzeczywistym otrzymujesz informacje zwrotne na temat gramatyki i stylu, aby poprawić błędy podczas pisania. Program posiada również funkcję raportu krytycznego, który pokazuje mocne i słabe strony tekstu.

Najlepsze funkcje ProWritingAid

Uproszczenie do 250 słów za pomocą darmowego upraszczacza tekstu

Poznaj uzasadnienie sugestii dotyczących pisania, abyś mógł pisać lepiej

Niestandardowe przewodniki stylu i słowniki, aby otrzymywać dostosowane sugestie

Integracja ProWritingAid z ulubioną platformą, taką jak Dokumenty, Word lub Scrivener, bez zakłócania codziennego przepływu pracy

Limity ProWritingAid

Konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty za narzędzie do sprawdzania plagiatu

Czasami może działać wolno

Ceny ProWritingAid

**Free

Premium: $30 miesięcznie

$30 miesięcznie Premium Pro: 36 dolarów miesięcznie

ProWritingAid oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

4.5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

Spośród wielu programów do edycji, które wypróbowałem, uważam, że PWA jest najłatwiejszy i najdokładniejszy. Wysyłam przez niego wszystkie moje manuskrypty i jestem zależny od PWA, jeśli chodzi o wyłapywanie błędów i przeoczeń. Działa szybko, jest zależny i nie tylko poprawia moje pisanie, ale także uczę się z ich podpowiedzi.

Recenzja G2

4. Dumb It Down (najlepszy do wyjaśniania żargonu)

via Głupi i głupszy Jedną z najlepszych technik pisania prostej zawartości jest najpierw zrozumienie oryginalnego znaczenia frazy lub żargonu. Gdy w pełni zrozumiesz znaczenie specjalistycznych terminów i wyjaśnisz je w łatwym do zrozumienia języku, czytelnicy również to zrozumieją.

Dumb It Down's AI Explainer pomaga podzielić złożone terminy na proste. Możesz poprosić go o wyjaśnienie fraz, cytatów, pojęć lub idiomów, ułatwiając uchwycenie kontekstu i jasne pisanie.

Najlepsze funkcje Dumb It Down

Uzyskaj wyjaśnienie dowolnego słowa za pomocą narzędzia Explainer

Znajdź pochodzenie dowolnego słowa, cytatu lub frazy za pomocą narzędzia Origin

Szybkie streszczenia długich artykułów generowane przez AI poprzez wklejenie tekstu lub podanie adresu URL

Łatwe przeglądanie złożonych lub technicznych dokumentów dzięki funkcji PDF Chat

Ograniczenia Dumb It Down

Free Plany oferują tylko 20 kredytów miesięcznie

W planie Free można uprościć do 200 słów za jednym razem

Ceny Dumb It Down

**Free

Pro: $2.99 miesięcznie

Dumb It Down oceny i recenzje

Za mało recenzji

📖 Czytaj więcej: AI vs. zawartość generowana przez człowieka: Plusy i minusy

5. MyCleverAI (najlepszy do tworzenia zawartości opartej na AI)

via MyCleverAI Chociaż MyCleverAI służy głównie do tworzenia projektów stron internetowych AI, ma również świetne funkcje pisania i SEO. Możesz uprościć, podsumować i skrócić swój tekst. Posiada również narzędzia AI do sprawdzania gramatyki i pisowni.

Chcesz zrozumieć złożoną koncepcję przed napisaniem o niej? MyCleverAI oferuje samouczka AI i interaktywnego chatbota, które pomagają w nauce tematów technicznych.

Najlepsze funkcje MyCleverAI

Wprowadzanie kontekstowych poprawek do stylu pisania za pomocą funkcji sprawdzania pisowni AI

Uzyskaj synonimy dla dowolnego słowa, aby tekst był prostszy i bardziej efektowny

Generowanie planu marketingowego dostosowanego do Twojej witryny za pomocą AI

Limity MyCleverAI

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że funkcja audytu SEO AI nie działa poprawnie

Narzędzie generatora słów kluczowych AI generuje losowe słowa kluczowe bez dodatkowych informacji, takich jak trudność słowa kluczowego, liczba wyszukiwań itp.

Ceny MyCleverAI

Free

Pełny dostęp: 25 USD miesięcznie

Oceny i recenzje MyCleverAI

Za mało recenzji

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj funkcji Flesch Reading Ease Score aby upewnić się, że zawartość jest łatwa do odczytania. Należy dążyć do uzyskania wyniku na poziomie 60-70 punktów, aby uzyskać przejrzysty, przystępny tekst, który większość ludzi może z łatwością zrozumieć. Zakres ten zazwyczaj odpowiada poziomowi czytania od 8 do 9 klasy, dzięki czemu twoje teksty są bardziej przystępne dla szerokiego grona odbiorców.

6. Writecream (najlepszy dla zawartości wielojęzycznej)

via Writecream Writecream jest przede wszystkim Narzędzie AI do copywritingu z darmowym upraszczaczem tekstu. Wystarczy wkleić zawartość, a Writecream uprości tekst i przekonwertuje go na mowę w celu łatwej prezentacji. Pozwala również wybrać żądany ton (np. profesjonalny lub swobodny) i styl (np. informacyjny) dla uproszczenia tekstu.

Za pomocą Writecream można generować różne rodzaje zawartości, w tym artykuły na blogach, posty w mediach społecznościowych, e-maile, kopie reklam, a nawet podcasty. Ponadto Writecream pomaga również pisać profesjonalne dokumenty i artykuły w czasopismach prostym językiem.

Najlepsze funkcje Writecream

Upraszczanie zawartości w ponad 75 językach

Zadawanie pytań asystentowi pisania o nazwie "Genie", który jest podobny do ChatGPT

Tworzenie wniosków na blogu w kilka sekund dzięki generatorowi wniosków

Szybkie generowanie artykułów dzięki 4-etapowemu generatorowi artykułów

Limity Writecream

Free Plan ma tylko 1 kredyt do wykorzystania

Ceny Writecream

Free

Unlimited: 9 USD miesięcznie

Writecream oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4.7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Writecream

Writecream jest w stanie szybko i sprawnie generować teksty, które są zarówno poprawne gramatycznie, jak i merytorycznie. Co więcej, potrafi dostosować się do różnych stylów pisania i tematów, dzięki czemu jest cennym narzędziem dla pisarzy, dziennikarzy i marketerów. Bardzo szkoda, że można przejść tylko do 300 znaków.

Recenzja G2

7. Semantic Pen AI (najlepszy do pisania artykułów)

via Pióro semantyczne AI Semantic Pen AI wyróżnia się jako jeden z najlepszych upraszczaczy tekstu AI, oferując możliwość niestandardowego wyjścia w oparciu o pożądany poziom oceny. Możesz użyć pisarza zdań AI, aby dostosować ton swojej zawartości.

Pozwala również przekonwertować dowolne wideo z YouTube na artykuł. Najlepsze jest to, że możesz bezpośrednio publikować artykuły na WordPress lub Webflow za pomocą jednego kliknięcia.

Najlepsze funkcje Semantic Pen AI

Generowanie do 5 artykułów za jednym razem dzięki funkcjiGenerator zawartości AI Stwórz swój artykuł dzięki niestandardowym funkcjom

Dodaj wewnętrzne i zewnętrzne połączenia do swojej zawartości, dodając ustawienie wstępne i temat

Ograniczenia Semantic Pen AI

Może mieć trudności ze zrozumieniem niuansów lub złożonych kontekstów, takich jak wyrażenia idiomatyczne lub sarkazm

Ceny Semantic Pen AI

Essential : 17 USD miesięcznie

: 17 USD miesięcznie Starter : $37 miesięcznie

: $37 miesięcznie Professional: $47 miesięcznie

Semantic Pen AI oceny i recenzje

Za mało recenzji

💡 Quick Hack: Tworząc zawartość dla różnych odbiorców, poproś narzędzia AI o wygenerowanie wielu wersji o różnych poziomach złożoności. Na przykład, poproś o trzy wersje tej samej zawartości: jedną dla ekspertów, jedną dla ogółu odbiorców i jedną dla początkujących. Takie podejście pozwala dostosować zawartość do określonych poziomów wiedzy.

8. Textbuddy (najlepsze dla lepszej czytelności)

via TextBuddy Textbuddy jest prostym narzędziem AI do upraszczania tekstu i oprogramowanie do przepisywania . Narzędzie to łamie zdania, analizuje sentyment tekstu i przepisuje akapity.

Dostarcza wynik czytelności i ocenia poziom CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego). Punktacja przedstawia się następująco:

AI, A2: Podstawowy użytkownik/prosty język

B1, B2: Samodzielny użytkownik/prosty język

C1, C2: biegły użytkownik/skomplikowany język

Te wyniki pomagają zrozumieć czytelność tekstu i pisać jaśniejsze zdania.

Najlepsze funkcje Textbuddy

Identyfikacja potencjalnych problemów w tekście, takich jak długie zdania, skomplikowany język, strona bierna, przysłówki, słowa wypełniające i błędy formatu za pomocą edytora tekstu

Uzyskiwanie synonimów dla złożonych słów za pomocą jednego kliknięcia, ułatwiając wybór słów w celu zwiększenia przejrzystości tekstu

Widok czasu czytania i mówienia tekstu

Limity Textbuddy

Brak bezpłatnej wersji próbnej do przetestowania funkcji

Ceny Textbuddy

Premium: 19 USD miesięcznie

Textbuddy oceny i recenzje

Za mało recenzji

9. QuestGenius (najlepszy do rozszerzania tekstu)

via QuestGenius QuestGenius to platforma oparta na AI, która zapewnia zestaw narzędzi tekstowych zaprojektowanych, aby pomóc dostawcom w różnych zadaniach związanych z pisaniem. Możesz uprościć do 300 słów za jednym razem, z 5 darmowymi kredytami dostępnymi do zbadania kluczowych funkcji narzędzia. Pozwala ono również parafrazować tekst w różnych tonach.

Unikalną funkcją aplikacji jest generator quizów. Wystarczy dostarczyć tekst, wybrać poziom trudności i typ quizu, a aplikacja automatycznie wygeneruje quiz dostosowany do zawartości. Pomaga to ocenić, czy odbiorcy zrozumieli kluczowe pojęcia i wnioski, czy też należy jeszcze bardziej uprościć zawartość.

Najlepsze funkcje QuestGenius

Rozwiń swój tekst, aby skutecznie uprościć złożone tematy

Wybór z listy różnych tonów dla tekstu

Generowanie szybkich streszczeń AI dla zawartości technicznej

Limity QuestGenius

Brak funkcji edycji i sprawdzania gramatyki w czasie rzeczywistym

Cennik QuestGenius

Free

Premium: 12 USD miesięcznie za 200 kredytów

QuestGenius oceny i recenzje

Za mało recenzji

10. HyperWrite (najlepszy do uzyskiwania opinii na temat pisania)

via HyperWrite Innowacyjne narzędzie HyperWrite "Explain Like I'm 5" wykorzystuje zaawansowane modele AI, w tym GPT-4, aby uprościć tematy techniczne. Wykorzystuje analogie i przykłady, aby zapewnić, że osoby z różnych grup wiekowych i poziomów czytelności mogą łatwo zrozumieć zawartość.

Możesz wypróbować HyperWrite, aby uprościć teorię naukową lub wyjaśnić skomplikowane przepisy prawne i finansowe w kategoriach laika. Magiczny redaktor pomaga również dopracować tekst pod kątem przejrzystości, przepływu i czytelności.

Najlepsze funkcje HyperWrite

Sugestie edycji w czasie rzeczywistym w celu uproszczenia tekstu

Zastosuj przewodniki po stylach, aby zachować spójny ton w różnych dokumentach

Poznawanie kluczowych punktów lub informacji z dowolnego tekstu dzięki podsumowaniu AI

Limity HyperWrite

Interfejs użytkownika nie jest zbyt intuicyjny

Szybkość generowania zawartości jest niska w porównaniu do innych narzędzi AI

Ceny HyperWrite

Free

Premium : 19,99 USD miesięcznie

: 19,99 USD miesięcznie Ultra: $44.99 miesięcznie

HyperWrite oceny i recenzje

Za mało recenzji

🧠 Czy wiesz, że rząd USA oferuje kursy szkoleniowe dotyczące prostego języka z narzędziami i zasobami upraszczającymi pisanie i jasną komunikację.

Użyj ClickUp, aby uprościć tekst

Uproszczenie tekstu to coś więcej niż pozbawienie go żargonu. Musisz ustrukturyzować zawartość dla lepszego zrozumienia, dodać elementy wizualne i użyć odpowiednich terminów lub analogii, które twoi docelowi odbiorcy mogą zrozumieć.

Wszystko to wymaga jednak dużo czasu i wysiłku. Uproszczenia tekstu AI ułatwiają życie, automatycznie dzieląc tekst techniczny na przejrzystą zawartość. Niektóre narzędzia zapewniają nawet sugestie w czasie rzeczywistym. Podczas gdy wszystkie narzędzia na tej liście sprawiają, że pisanie jest bardziej angażujące, ClickUp wyróżnia się jako najlepsze rozwiązanie.

ClickUp Brain w kilka sekund upraszcza zawartość, zapewniając większą przejrzystość. Dodatkowo, możesz tworzyć zadania, przypisywać członków zespołu i wiele więcej z uproszczonego fragmentu tekstu! ClickUp umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, przekazywanie opinii na temat pisania i płynne zarządzanie projektami - a wszystko to na jednej platformie.

