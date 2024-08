10 najlepszych narzędzi AI do współpracy w 2024 roku

W niektóre dni mam wrażenie, że wszystko, co robię w pracy, to nadrabianie zaległości w rozmowach - wątki Slack, aktualizacje produktów, wewnętrzne dokumenty i nagrania demonstracji z niestandardowymi klientami - pozostawiając niewiele czasu na skupienie się na moich podstawowych zadaniach i projektach.

Według niedawnego artykułu Harvard Business Review, nie jestem jedyny.

Większość teamów spędza ponad 85% czasu tygodniowo współpracując z innymi . Organizacje zaczęły przedkładać "pracę zespołową" nad "pracę dogłębną", aby zwiększyć połączenie i budować komunikację między zespołami.

Chociaż współpraca w pracy jest świetna, nie pomaga, jeśli zajmuje większość czasu. Właśnie dlatego jestem bardzo podekscytowany narzędziami do współpracy opartymi na AI - szczególnie przydatnymi do podsumowywania 100-wątkowych wiadomości na Slacku i godzinnych rozmów demonstracyjnych z klientami.

Chcesz dowiedzieć się, jak AI może pomóc ci szybciej dotrzeć do sedna rozmów? Dokonałem przeglądu wiodących narzędzi AI narzędzia do współpracy aby zobaczyć, w jaki sposób mogą one usprawnić współpracę oraz poprawić koncentrację i wydajność.

Czego należy szukać w narzędziach AI do współpracy?

Przetestowałem ponad dwa tuziny narzędzi do zarządzania dokumentami i projektami, aby sprawdzić, w jaki sposób ich Obszar roboczy AI i funkcje współpracy mogą pomóc w komunikacji. Oprócz ich narzędzi do współpracy, przeanalizowałem również dwie główne rzeczy - jak wyceniają swój komponent sztucznej inteligencji i jak przyjazna dla użytkownika jest ta funkcja.

Oto kilka czynników, które oceniłem:

Przetwarzanie języka naturalnego : Chciałem wiedzieć, czy silnik AI może zrozumieć niuanse konwersacyjnego języka angielskiego i dać mi odpowiednie wyniki

: Chciałem wiedzieć, czy silnik AI może zrozumieć niuanse konwersacyjnego języka angielskiego i dać mi odpowiednie wyniki Możliwości automatyzacji : Innym krytycznym czynnikiem było to, czyNarzędzia AI pomogły w ustawieniu cyklu pracy w celu zapewnienia płynnej współpracy. Czy mogą one automatyzować powtarzalne zadania, takie jak udostępnianie aktualizacji statusu lub podsumowań spotkań, dzięki czemu można skupić się na szerszej perspektywie?

: Innym krytycznym czynnikiem było to, czyNarzędzia AI pomogły w ustawieniu cyklu pracy w celu zapewnienia płynnej współpracy. Czy mogą one automatyzować powtarzalne zadania, takie jak udostępnianie aktualizacji statusu lub podsumowań spotkań, dzięki czemu można skupić się na szerszej perspektywie? Koszt : Każde z testowanych przeze mnie narzędzi w inny sposób podchodziło do wyceny AI. Podczas gdy niektóre stosują metodę "credit burndown", inne wykorzystują metodę "pay-per-seat". Niektóre nawet oferują swoje funkcje AI za darmo

: Każde z testowanych przeze mnie narzędzi w inny sposób podchodziło do wyceny AI. Podczas gdy niektóre stosują metodę "credit burndown", inne wykorzystują metodę "pay-per-seat". Niektóre nawet oferują swoje funkcje AI za darmo Integracje : Chciałem sprawdzić, czy funkcje współpracy AI każdego narzędzia mogą pomóc w inteligentnej integracji. Czy mogą one poprawić ogólny przepływ pracy integracji w celu lepszej synchronizacji danych lub umożliwić mi wykorzystanie możliwości AI jako botów w innych narzędziach komunikacyjnych?

: Chciałem sprawdzić, czy funkcje współpracy AI każdego narzędzia mogą pomóc w inteligentnej integracji. Czy mogą one poprawić ogólny przepływ pracy integracji w celu lepszej synchronizacji danych lub umożliwić mi wykorzystanie możliwości AI jako botów w innych narzędziach komunikacyjnych? Dokładność: Przejrzystość i stronniczość były również kluczowymi kryteriami. Czy silniki AI podawały nam prawdziwe fakty, czy też nie? Co ważniejsze, czy ich odpowiedzi były uczciwe i bezstronne?

11 najlepszych narzędzi AI do współpracy w 2024 roku

Dzięki odpowiednim narzędziom AI możesz zrównoważyć głęboką pracę i pracę zespołową bez poczucia wyczerpania. Oto moja lista najlepszych narzędzi AI do współpracy, które ułatwiają komunikację w zespole.

1. ClickUp - najlepsze narzędzie AI do zarządzania projektami i zadaniami ClickUp to kompleksowa platforma obszaru roboczego z wbudowanymi narzędziami do zarządzania projektami, przetwarzania dokumentów i komunikacji wewnętrznej dla zespołów lokalnych i zdalnych.

Ogranicz pracę fizyczną i współpracuj lepiej dzięki ClickUp Brain - Twojemu zawsze dostępnemu wirtualnemu asystentowi

Ale to, co naprawdę wyróżnia ClickUp AI, to sposób, w jaki zintegrował AI za pośrednictwem swojego natywnego silnika AI, ClickUp Brain . Zapewnia to użytkownikom ujednolicone zarządzanie pracą we wszystkich narzędziach.

ClickUp Brain nie tylko konsoliduje dane z czatów, projektów i dokumentów, ale także daje pracownikom możliwość zawsze dostępnego osobistego asystenta AI który zajmie się ciężką pracą.

Sprawdźmy, w jaki sposób ClickUp Brain pomaga zespołom pozostać zorganizowanymi i na tej samej stronie:

AI Project Manager

Z ClickUp Brain u boku, będziesz mieć potężnego asystenta projektów AI, który zwiększy Twoją wydajność i sprawi, że projekty będą przebiegać płynnie. Na początek możesz usprawnić zarządzanie projektami dzięki AI takie jak tworzenie projektów, generowanie opisów zadań i przypisywanie DRI

Podsumowuj wątki komentarzy lub wysyłaj szybkie odpowiedzi za pomocą ClickUp Brain

Możesz również użyć ClickUp Brain do generowania dziennych lub tygodniowych raportów z postępu prac dla swojego zespołu lub bezpośrednich podwładnych, aby być na bieżąco z projektami i identyfikować wąskie gardła.

Asystent pisania AI

ClickUp jest również wyposażony w sprytnego asystenta pisania i edycji, który pozwala generować zawartość od zera i edytować istniejące treści . Możesz także ustawić przewodnik po stylu marki, aby dopasować go do głosu i tonu marki.

Twórz nową zawartość od podstaw lub edytuj istniejącą zawartość za pomocą ClickUp AI Writing Assistant

Używam asystenta ClickUp narzędzie do wspólnego pisania na dwa główne sposoby burza mózgów pomysłów **Używam ClickUp Brain również do tłumaczenia tekstu na różne języki podczas tworzenia zlokalizowanych kampanii.

Asystent komunikacji AI

Generuj transkrypcje spotkań, wyciągaj elementy działań i wysyłaj szybkie odpowiedzi za pomocą ClickUp Brain

Jeśli organizujesz wiele spotkań, funkcja automatycznej transkrypcji ClickUp może być bardzo przydatna. Generuje ona transkrypcję wszystkich spotkań, a nawet wyciąga elementy działań, zapewniając, że nie przegapisz niczego ważnego.

Nie tylko oszczędza to wiele czasu tobie i twoim kolegom z zespołu, ale posiadanie transkrypcji tekstu ułatwia również wyszukiwanie informacji - coś, co tracisz, gdy zapisujesz tylko nagrania wideo

**Możesz także być na bieżąco z rozmowami dzięki automatycznym podsumowaniom bezpośrednich czatów ClickUp Brain oferuje wstępnie napisane opcje odpowiedzi, aby zaoszczędzić ci kłopotów z pisaniem. Jeśli chcesz wysłać szczegółową wiadomość, po prostu zanotuj główną myśl na pasku czatu, a Brain przekształci ją w dopracowaną i profesjonalną wiadomość. Super wygodne, prawda?

ClickUp najlepsze funkcje

Podsumuj wszystko : Od aktualizacji projektów po wątki komentarzy i długie dokumenty, podsumuj całą zawartość jednym kliknięciem

: Od aktualizacji projektów po wątki komentarzy i długie dokumenty, podsumuj całą zawartość jednym kliknięciem Transkrybuj spotkania : TwórzDokumenty ClickUp protokołów ze spotkań, automatycznie generując transkrypcję, a następnie wyodrębniając z niej przydatne informacje. Zwykrywanie współpracy na żywo w ClickUpczłonkowie Teams mogą wspólnie współtworzyć dokument i być na bieżąco

: TwórzDokumenty ClickUp protokołów ze spotkań, automatycznie generując transkrypcję, a następnie wyodrębniając z niej przydatne informacje. Zwykrywanie współpracy na żywo w ClickUpczłonkowie Teams mogą wspólnie współtworzyć dokument i być na bieżąco Szybki dostęp do informacji : Użyj paska wyszukiwania opartego na AI, aby szybko znaleźć informacje bez pingowania członków zespołu. A jeśli musisz,Widok czatu w ClickUp umożliwia natychmiastowe skontaktowanie się z nimi bez konieczności przełączania się na inną platformę komunikacyjną

: Użyj paska wyszukiwania opartego na AI, aby szybko znaleźć informacje bez pingowania członków zespołu. A jeśli musisz,Widok czatu w ClickUp umożliwia natychmiastowe skontaktowanie się z nimi bez konieczności przełączania się na inną platformę komunikacyjną Buduj automatyzacje : Użyj ClickUp Brain, aby ustawić wieloetapowe automatyzacje i cykle pracy wykorzystujące podpowiedzi w języku naturalnym

: Użyj ClickUp Brain, aby ustawić wieloetapowe automatyzacje i cykle pracy wykorzystujące podpowiedzi w języku naturalnym Współpracuj i komunikuj się wizualnie : Tablice ClickUp iMapy myśli umożliwiają współpracę nad projektami przy użyciu kreatywnej kanwy. Korzystaj z funkcji takich jak wielokolorowe pióra, notatki, kształty itp., aby ożywić swoje pomysły. Połącz swoje szkice i zrzuty myśli zZadania ClickUp, Dokumentami i nie tylko, aby umożliwić działanie i rozliczalność - nawet w zdalnym ustawieniu

: Tablice ClickUp iMapy myśli umożliwiają współpracę nad projektami przy użyciu kreatywnej kanwy. Korzystaj z funkcji takich jak wielokolorowe pióra, notatki, kształty itp., aby ożywić swoje pomysły. Połącz swoje szkice i zrzuty myśli zZadania ClickUp, Dokumentami i nie tylko, aby umożliwić działanie i rozliczalność - nawet w zdalnym ustawieniu Nagrywanie ekranu z głosem: Czasami zwykły tekst nie wystarcza. UżyjClickUp Clip do natychmiastowego udostępniania krótkich nagrań ekranu w celu szybkiego śledzenia komunikacji i przekazywania koncepcji i instrukcji w bardziej przejrzysty sposób

ClickUp Limity

ClickUp Brain jest dostępny tylko w płatnych planach

Niektórzy użytkownicy raportowali stromą krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/użytkownika miesięcznie

: $7/użytkownika miesięcznie Business : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 [9,000+ recenzji]

: 4.7/5 [9,000+ recenzji] Capterra: 4.6/5 [4,000+ reviews]

2. Trello - najlepsze narzędzie do zarządzania projektami oparte na Kanbanie

przez Trello Trello jest jednym z wielu produktów Atlassian, które są głęboko zintegrowane z Atlassian Intelligence, aby przyspieszyć pracę z "AI wingmate". Funkcje AI w Trello usprawniają zarządzanie pracą zespołową poprzez podsumowanie kart, podział zadań lub generowanie pomysłów na podstawie podpowiedzi

Niedokładne lub nieodpowiednie odpowiedzi AI można oznaczyć i poprawić swoje doświadczenie z Atlassian Intelligence. Jednak w porównaniu z niektórymi innymi narzędziami Atlassian, Trello ma tylko ograniczone możliwości AI i nie pomaga w automatyzacji i cyklach pracy.

Najlepsze funkcje Trello

Burza mózgów z nowymi pomysłami poprzez poproszenie Atlassian Intelligence o pomoc w zakresie zawartości lub pomysłów na kampanię lub jak można ulepszyć konkretny proces

Zadbaj o poprawną pisownię i gramatykę dzięki wbudowanemu narzędziu do sprawdzania gramatyki

Korzystaj z AI Trello, aby wyodrębnić elementy listy kontrolnej, stworzyć plan lub listę kontrolną lub po prostu uzyskać jasność co do tego, co należy zrobić

Limity Trello

Możliwości AI są dostępne tylko w planach Premium i Enterprise, a nie Standard

AI nie może być używana do automatyzacji cykli pracy Trello, co może być ograniczeniem dla niektórych Teams

Cennik Trello

Free

Standard : 6 USD/użytkownika miesięcznie

: 6 USD/użytkownika miesięcznie Premium : $12.50/użytkownika miesięcznie

: $12.50/użytkownika miesięcznie Enterprise: $17.50/użytkownika miesięcznie [rozliczane rocznie]

Trello oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 [13 500+ recenzji]

: 4.4/5 [13 500+ recenzji] Capterra: 4.5/5 [23,000+ reviews]

3. Asana - najlepsza dla małych zespołów wymagających inteligentnego asystenta AI

przez Asana Bardziej niż funkcje AI, podobała mi się teza Asany o tym, dlaczego buduje możliwości AI w swoim produkcie - aby pomóc w zarządzaniu w skali makro. Jeśli jesteś częścią małego zespołu, który żongluje wieloma rzeczami i ma autonomię jako podstawową wartość, to możliwości AI Asany mogą okazać się przydatne.

AI w Asanie nie tylko automatyzuje aktualizacje statusów, meldunki i inne zajęte zadania, ale może również tworzyć raportowanie postępów pracy wraz z informacjami kontekstowymi i udostępniać je menedżerom, aby wiedzieli, nad czym pracujesz

Duże Teams mogą również skorzystać z funkcji "inteligentnych celów", która pozwala skonfigurować ustandaryzowany proces ustawienia celów we wszystkich zespołach.

Wykorzystuje autorski silnik AI oraz modele LLM od OpenAI i Anthropic. Dodatkowo pokazuje, które funkcje są wspierane przez który silnik AI dla lepszej przejrzystości.

Asana oferuje również możliwość rezygnacji z korzystania z partnerskich modeli LLM i polegania wyłącznie na natywnym silniku AI Asany.

Najlepsze funkcje Asany

Automatyczne generowanie podsumowań, aktualizacji statusu i postępów z aktualizacji projektów w czasie rzeczywistym

Ustawienie inteligentnych reguł w celu uruchamiania automatyzacji i integracji z innymi narzędziami

Wyczyszczone, atrakcyjne opisy projektów i zadań dzięki inteligentnemu edytorowi

Używanie inteligentnych projektów do generowania niestandardowych projektów z zadaniami, polami itp. w oparciu o ich cel i założenia

Limity Asany

Chociaż Asana AI wspiera wiele języków, została przetestowana tylko w języku angielskim

Asana AI jest dostępna tylko w planach Teams, a nie w planach indywidualnych

Cennik Asany

Osobisty : Free

: Free Starter : 13,49 USD/użytkownika miesięcznie

: 13,49 USD/użytkownika miesięcznie Zaawansowany : 30,49 USD/użytkownik miesięcznie

: 30,49 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise : Cennik niestandardowy

: Cennik niestandardowy Enterprise+: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4.4/5 [10,000+ reviews]

: 4.4/5 [10,000+ reviews] Capterra: 4.5/5 [12,700+ reviews]

4. Airtable - najlepsze rozwiązanie do tworzenia automatyzacji cyklu pracy opartych na AI

przez Airtable Airtable to niskokodowa platforma, która umożliwia tworzenie automatyzacji przepływu pracy i poprawę ogólnej wydajności operacyjnej zespołu.

Airtable AI może pomóc w wyodrębnianiu informacji z baz danych, wyzwalaczach automatyzacji opartych na czasie lub wydarzeniach, podsumowywaniu i tłumaczeniu tekstów oraz robić o wiele więcej . Załóżmy na przykład, że otrzymujesz recenzję - możesz dodać ją do tabeli / bazy danych w Airtable, użyć sztucznej inteligencji do oceny nastrojów recenzji i oznaczyć zespół CX, jeśli recenzja jest zła. Fajnie, prawda?

Jako że nie jestem specjalistą w dziedzinie technologii, uważam, że możliwości generowania formuł przez AI są całkiem niesamowite. Mogłem generować złożone formuły i ustawić wieloetapowe automatyzacje w ciągu kilku minut, nie pisząc ani słowa kodu.

Najlepsze funkcje Airtable

Dodanie komponentu AI do aplikacji mapy drogowej w celu natychmiastowego wygenerowania specyfikacji produktu

Połączenie komponentu AI z aplikacją do tworzenia zapytań w celu pisania zaawansowanych briefów kreatywnych, które przyspieszają przekazywanie kreacji marketingowych

Automatycznie kategoryzuj swoje rekordy na podstawie tematu, sentymentu lub użytych słów

Używaj AI do identyfikowania współpracowników, powiadamiania ich i usprawniania komunikacji

Limity Airtable

Tylko użytkownicy korzystający z płatnego planu mogą kupować kredyty Airtable

AI będzie automatycznie włączane dla Teams i nie ma możliwości rezygnacji

Cennik Airtable

Free

Teams : 24 USD/użytkownika miesięcznie

: 24 USD/użytkownika miesięcznie Business : $54/użytkownika miesięcznie

: $54/użytkownika miesięcznie Enterprise : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa Kredyty /AI: Od 20 USD za 10 000 kredytów miesięcznie

Airtable oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 [2,000+ reviews]

: 4.6/5 [2,000+ reviews] Capterra: 4.7/5 [2,000+ reviews]

5. Miro - najlepsze narzędzie do współpracy na tablicy

przez Miro Dzięki nieskończonemu płótnu i mnóstwu szablonów, Miro jest popularnym narzędziem do tworzenia cyfrowych tablic dla Teams i osób prywatnych, a niedawna wersja Miro Assist tylko poprawia to doświadczenie.

Dzięki Miro Assist możesz tworzyć mapy myśli oparte na AI, lepiej wizualizować zawartość i szybko znajdować informacje. Użyłem Miro Assist do automatycznego wygenerowania pełnoprawnej prezentacji z samoprzylepnych notatek i było to bezproblemowe doświadczenie

Podoba mi się również to, że Miro zapewnia pełną kontrolę nad danymi, umożliwiając członkom zespołu rezygnację za pomocą prostego procesu jednego kliknięcia. Zgodnie ze swoimi "Zasadami AI", firma testuje swój silnik AI pod kątem stronniczości w generowanej zawartości, aby zapewnić etyczność Miro Assist.

Najlepsze funkcje Miro

Przekształcanie nowych lub złożonych pomysłów w ustrukturyzowane modele, takie jak historie użytkownika, kryteria akceptacji, diagramy techniczne i kod za pomocą Miro AI

Twórz prezentacje jednym kliknięciem ze swoich map myśli i diagramów, po prostu podpowiedź Miro Assist, aby pomógł zwspółpraca w czasie rzeczywistym* Podsumowuj i grupuj informacje, aby odkryć cenne spostrzeżenia z badań klientów, retrospektyw lub warsztatów

Uzyskaj podsumowanie tego, co zostało omówione podczas sesji na tablicy

Grupowanie notatek samoprzylepnych na podstawie słowa kluczowego lub tematu

Limity Miro

Niektórzy użytkownicy raportowali, że Miro nie integruje się dobrze z innymi aplikacjami, takimi jak Dokumenty Google, co sprawia, że eksport jest kłopotliwy

Miro Assist jest dostępny tylko w języku angielskim

Ceny Miro

Free

Starter : 10 USD/użytkownik miesięcznie

: 10 USD/użytkownik miesięcznie Business : 20 USD/użytkownik miesięcznie

: 20 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Miro oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 [5,900+ reviews]

: 4.8/5 [5,900+ reviews] Capterra: 4.7/5 [1,500+ reviews]

Również przeczytane: 15 najlepszych generatorów zawartości AI

6. Loom - najlepszy do wyodrębniania informacji z wideo

przez Loom Loom, niedawno przejęty przez Atlassian, stał się de facto asynchronicznym narzędziem wideo dla wielu popularnych firm możliwości współpracy wizualnej . Jest to również jedno z niewielu narzędzi do współpracy wideo, które usprawnia komunikację dzięki solidnym możliwościom AI.

Dwie funkcje, które szczególnie przypadły mi do gustu, to automatyczne usuwanie wypełniaczy i ciszy oraz generowanie wiadomości towarzyszących materiałom wideo. Obie są bardzo przydatne - zwłaszcza pierwsza, ponieważ jestem znany z używania wielu umm, podczas gdy moje usta doganiają mój mózg.

Inną funkcją, która może być świetną oszczędnością czasu zarówno dla zespołów programistycznych, jak i CX, jest funkcja AI workflows, która umożliwia automatyczne tworzenie dokumentu tekstowego lub raportu o błędzie dla każdego wideo i wysyłanie go do Jira.

Loom najlepsze funkcje

Automatyczne generowanie tytułów, opisów i podsumowań rozdziałów dla każdego nagranego materiału wideo

Tworzenie niestandardowych, kontekstowych przycisków CTA zależnie od strony internetowej lub produktu, na którym nagrano wideo

Udostępnianie widzom listy zadań do zrobienia podczas oglądania wideo - np. przejrzenia określonej sekcji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie w celu uzyskania szybkiej informacji zwrotnej

Limity Loom

AI Loom jest dostępne tylko w płatnych planach

Możliwości AI mogą być używane tylko w wideo utworzonych po zakupie dodatku, a nie w starych filmach

Ceny Loom

Starter : Free

: Free Business : 15 USD/użytkownika miesięcznie

: 15 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Loom AI: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 4 USD za użytkownika miesięcznie

Loom oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 [2,000+ reviews]

: 4.7/5 [2,000+ reviews] Capterra: 4.7/5 [400+ reviews]

7. Slack - najlepsze funkcje wyszukiwania i podsumowywania oparte na AI dla dużych teamów

przez Slack Czy jesteś kimś, kto często gubi się w wiadomościach Slack - dziesiątkach kanałów, tuzinie wątków i niekończących się pingach powiadomień? W takim razie wypróbuj funkcję Slack AI!

Jednym kliknięciem możesz podsumować wszystkie wiadomości na dowolnym czacie lub kanale, wysyłać szybkie odpowiedzi i być na bieżąco z rozmowami bez marnowania godzin

Ta funkcja podsumowania jest szczególnie przydatna po powrocie z wakacji lub długiego weekendu, ponieważ liczba moich wiadomości może z łatwością osiągnąć kilkaset.

Chociaż Slack AI jest stosunkowo nowy, został dobrze przyjęty przez użytkowników.

Jest jednak wyceniana jako dodatek, a przy cenie 10$ za użytkownika jest droższa, szczególnie w przypadku współpracy w dużych teamach -którzy skorzystaliby z funkcji podsumowania.

Najlepsze funkcje Slack

Upewnij się, że tylko właściwe osoby i zatwierdzone urządzenia mogą uzyskać dostęp do danych Twojej organizacji dzięki funkcjom takim jak pojedyncze logowanie, zgłaszanie domen i wsparcie dla zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie

Chroń swoje dane za pomocą narzędzi, takich jak Slack Enterprise Key Management, dzienniki audytu i natywne zapobieganie utracie danych, a także wsparcie dla zewnętrznych dostawców DLP

Skorzystaj z AI Slack, aby przeczytać wiadomości i uzyskać przydatne informacje, takie jak przychody z ostatnich trzech miesięcy

Limity Slack

Slack AI ma dostęp tylko do wiadomości, a nie płócien czy plików

Slack wykorzystuje Twoje dane do szkolenia swojego silnika AI i musisz do niego napisać, jeśli chcesz zrezygnować

Cennik Slack

Free

Pro : 8,75 USD/użytkownika miesięcznie

: 8,75 USD/użytkownika miesięcznie Business : $15/użytkownika miesięcznie

: $15/użytkownika miesięcznie Enterprise Grid : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa Slack AI: Można zakupić jako dodatek w cenie $$$a za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Slack

G2 : 4.5/5 [32 500+ recenzji]

: 4.5/5 [32 500+ recenzji] Capterra: 4.7/5 [23,000+ reviews]

8. Todoist - najlepsza dla freelancerów wymagających prostej aplikacji do zarządzania zadaniami

przez Todoist Jeśli jesteś podobny do mnie i wolisz minimalistyczną aplikację do zrobienia, która przedkłada ogólne wrażenia użytkownika nad wszystko inne, Todoist jest stworzony dla ciebie. To, co najbardziej podoba mi się w asystencie AI Todoist, to jego przyjazność dla użytkownika i użyteczność - żadnych sztuczek, tylko czyste i wydajne przetwarzanie języka naturalnego.

Sprawia, że planowanie zadań jest bardzo wygodne, od sugerowania, które zadania należy podjąć w następnej kolejności, po tworzenie elementów działania dla każdego zadania

Najlepsze funkcje Todoist

Uczyń swoje cele bardziej osiągalnymi, tworząc listę zadań. Wprowadź je w życie, wybierając Sugeruj zadania z Asystentem AI z menu projektu i wpisując to, co chcesz osiągnąć w polu tekstowym [np. Naucz się hiszpańskiego]

Uzyskaj sugestie od AI Assistant, jak możesz zakończyć zadanie, co powinieneś zrobić w następnej kolejności i jak przeredagować zadania i sprawić, by brzmiały bardziej wykonalnie

Śledzenie wielu projektów jednocześnie i korzystanie z motywów Pro, aby nadać im atrakcyjny wygląd

Limity Todoist

Todoist świetnie nadaje się do codziennego zarządzania projektami, ale nie jest przeznaczony do większych projektów lub współpracy na dużą skalę

Funkcja AI w Todoist jest dostępna tylko w płatnych planach

Cennik Todoist

Początkujący : Free Forever

: Free Forever Pro : $5/użytkownika miesięcznie

: $5/użytkownika miesięcznie Business: $8/użytkownika miesięcznie

Todoist oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 [700+ recenzji]

: 4.4/5 [700+ recenzji] Capterra: 4.6/5 [2,000+ reviews]

9. Confluence - najlepsze rozwiązanie dla zdalnych przedsiębiorstw wymagających narzędzi do współpracy asynchronicznej opartych na AI

przez Confluence Confluence jest popularnym rozwiązaniem do zarządzania wiedzą dla organizacji zdalnych, w szczególności firm programistycznych, które już używają Jira jako narzędzie do współpracy i zarządzania projektami . **A ponieważ posiada rezydencję danych w USA, UE, Australii i Niemczech, zdalne firmy nie muszą się martwić o zgodność danych

Confluence jest już wyposażony w wiele funkcji ułatwiających współpracę, takich jak strony, tablice i przestrzenie, które sprawiają, że organizowanie i uzyskiwanie dostępu do informacji jest niezwykle łatwe. Integracja z Atlassian Intelligence sprawia jednak, że jest jeszcze lepiej.

Atlassian Intelligence można używać w Confluence do pisania zawartości, definiowania terminów, podsumowywania treści, a nawet tworzenia przepływów pracy if/then - wszystko to pomaga przyspieszyć pracę. **Funkcją, która najbardziej przypadła mi do gustu, są "przewidywania" - za każdym razem, gdy wyszukujesz dokument, wyświetlana jest lista opcji, które są dla Ciebie specyficzne

Powiedzmy, że jesteś marketerem i wpisujesz "roadmap". Atlassian Intelligence nada priorytet dokumentom, nad którymi pracowałeś wcześniej lub tym, które oglądali inni marketerzy, a nie tym, które oglądał deweloper.

Ponadto, chociaż Atlassian Intelligence używa OpenAI jako silnika GPT, ograniczył on możliwość trenowania swojego silnika na danych użytkowników Confluence - więc twoje dokumenty są dobrze chronione.

Najlepsze funkcje Confluence

Przekształcanie nieuporządkowanych notatek w przydatne dokumenty, generowanie podsumowań stron i komentarzy oraz tworzenie elementów działań w ciągu kilku sekund

Ogranicz przełączanie się między aplikacjami, włączając Atlassian Intelligence w Slack, aby mieć szybki dostęp do informacji

Szybsze podejmowanie świadomych decyzji i szybkie rozwiązywanie problemów dzięki Atlassian Intelligence w zespole

Limity Confluence

Atlassian Intelligence jest dostępny tylko w wersjach Premium i Enterprise

Jak wszystkie silniki AI, jest podatny na halucynacje

Ceny Confluence

Free

Standard : $4.89/użytkownika miesięcznie

: $4.89/użytkownika miesięcznie Premium : $8.97/użytkownika miesięcznie

: $8.97/użytkownika miesięcznie Enterprise: Cena niestandardowa

Confluence oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 [3 700+ opinii]

: 4.1/5 [3 700+ opinii] Capterra: 4.5/5 [3,300+ reviews]

10. Notion - najlepszy do wspólnego zarządzania bazami danych

przez Notion Większość ludzi, w tym ja, uwielbia możliwości dostosowywania Notion. Od tworzenia trackerów projektów i baz danych po wiki i planery posiłków, możesz używać Notion do organizowania wszystkich swoich informacji. Byłem więc szczególnie podekscytowany możliwością przetestowania możliwości AI.

Notion AI - który wykorzystuje LLM OpenAI - pozwala na zrobienie większości podstawowych czynności, takich jak redagowanie treści, streszczanie tekstów i baz danych, a nawet tłumaczenie zawartości. Może to być bardzo przydatne, jeśli pracujesz w firmie asynchronicznej, która dokumentuje wszystkie swoje procesy.

**Najczęściej używaną przeze mnie funkcją jest WYSZUKIWANIE, która pozwala mi przeszukiwać moje bazy danych i bazy danych mojego zespołu w poszukiwaniu konkretnych informacji. Skraca to czas oczekiwania i oszczędza czas każdego z nas

Integracja tej funkcji w Notion jest bardzo wygodna dla osób, które używają ChatGPT do badań i pomaga zapobiegać przełączaniu kontekstu.

Chociaż podobało mi się uzyskiwanie dostępu do Notion AI poprzez zwykłe naciśnięcie paska przestrzeni, widziałem kilka komentarzy na Reddit gdzie ludzie uznali to za frustrujące. To dobre przypomnienie, że wrażenia użytkownika mogą być subiektywne, a to, co działa dla jednej osoby, może nie być idealne dla wszystkich.

A teraz drobny druk: Notion zapewnia, że nie trenuje swojej AI za pomocą danych użytkownika, ale jest pewien haczyk. Podobnie jak wiele silników AI, Notion AI ma skłonność do zmyślania, zwłaszcza w przypadku pytań dotyczących ostatnich wydarzeń (pomyśl o ostatnich 6-12 miesiącach). Tak więc, choć jest to świetne narzędzie, należy sprawdzić jego wyniki.

Najlepsze funkcje Notion

Automatyczne wypełnianie tabel i przekształcanie przytłaczających informacji w wyczyszczone, przydatne informacje

Poproś Notion AI o przygotowanie dla Ciebie komunikatów, a nawet przetłumaczenie ich na inne języki, takie jak hiszpański czy japoński

Przekaż Notion AI kluczową wiadomość, aby narzędzie AI opracowało ją w szczegółowym e-mailu lub dokumencie

Limity Notion

Niektórzy użytkownicy Reddita uważają, że Notion AI jest dość limitowane pod względem ceny. Jak twierdzi jeden z użytkowników Reddita, jeśli masz 50-osobowy zespół, musisz zapłacić dodatkowe 500 $$a tylko za podstawowe funkcje podsumowania AI

Funkcje Notion AI nie są obecnie dostępne w aplikacjach mobilnych

Cennik Notion

Free

Plus : 10 USD/licencja miesięcznie

: 10 USD/licencja miesięcznie Business : 18 USD/miejsce na miesiąc

: 18 USD/miejsce na miesiąc Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Notion AI: Dodaj do dowolnego obszaru roboczego w cenie 10 USD za użytkownika miesięcznie

Notion oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 [5,400+ reviews]

: 4.7/5 [5,400+ reviews] Capterra: 4.7/5 [2,000+ reviews]

Lepiej współpracuj i zwiększ wydajność zespołu dzięki ClickUp

Od przełamywania barier językowych i podsumowywania wątków wiadomości po pomoc w redagowaniu i udoskonalaniu komunikacji - narzędzia do współpracy AI mogą znacznie usprawnić komunikację w zespole. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracujesz nad złożonymi, wielozespołowymi projektami lub jesteś częścią globalnych, rozproszonych zespołów.

Jeśli szukasz ujednoliconej platformy do zarządzania wszystkimi kanałami komunikacji i chcesz, aby były one zunifikowane z tym samym silnikiem AI w celu zapewnienia płynnej komunikacji, to czy możemy zaproponować ClickUp?

ClickUp to platforma typu "wszystko w jednym", która pozwala zespołom każdej wielkości zarządzać projektami, dokumentami i komunikacją wewnętrzną z jednego, ujednoliconego miejsca. Ponieważ funkcje te są ściśle zintegrowane z ClickUp Brain, zarządzanie wiedzą jest jeszcze łatwiejsze. Zarejestruj się na ClickUp za darmo i zobacz, jak może to usprawnić planowanie projektów, udostępnianie wiedzy i ogólne procesy współpracy wewnętrznej.