Skuteczne strategie zarządzania pracą zespołową dla teamów

Jeśli chodzi o wydajność, Teams zawsze szukają przewagi. Sposób, w jaki pracujemy, stale ewoluuje, a wraz z nim narzędzia, których używamy do zrobienia tego, co do nas należy.

Cele współpracy zarządzanie pracą oprogramowanie ma na celu pomóc zespołom współpracować bardziej efektywnie, co ma sens.

Kto nie lubi mieć więcej do zrobienia w krótszym czasie? Przy prawidłowym użyciu, narzędzia te pomagają zespołom jak najlepiej wykorzystać zasoby z którymi współpracują, aby z powodzeniem doprowadzić projekty do mety.

Niniejszy przewodnik jest pogłębieniem tego, jak to wszystko faktycznie się dzieje.

Czym jest zarządzanie pracą zespołową?

Zarządzanie pracą zespołową to proces planowania, śledzenia i wykonywania zadań przez zespół osób w celu osiągnięcia wspólnego celu.

Na szczęście istnieją narzędzia do zarządzania pracą zespołową aby ułatwić planowanie zadań - choć nie wszystkie z nich oferują kombinację funkcji, które sprawdzają się w każdej potrzebie współpracy.

Każdy narzędzie do współpracy warte swojej ceny oferuje wspólny zestaw funkcji, które pozwalają na skoordynowaną pracę zespołową , takie jak:

Przydzielanie zadań

Śledzenie i utrzymywanie postępów

Udostępnianie plików

Przesyłanie wiadomości

Planowanie

Tworzenie list do zrobienia

Śledź i organizuj wszystkie prośby pracowników zdalnych dzięki szablonowi Team Request Kanban Board od ClickUp

Kiedy przychodzi co do czego, najlepszym oprogramowanie do zarządzania pracą zespołową pomaga kierownikom projektów uprościć procesy i zintegrować kompleksowy zestaw intuicyjnych narzędzi.

Korzyści z używania narzędzi do zarządzania pracą zespołową

Porozmawiajmy o zaletach pracy z odpowiednimi narzędziami do zarządzania pracą zespołową.

Usprawnia zarządzanie projektami

Rozważmy projekt, który wymaga od zespołu pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie. Bez oprogramowania do zarządzania pracą zespołową łatwo jest zagubić się w komunikacji lub członkowie zespołu nie są świadomi tego, nad czym pracują inni.

Odpowiednie narzędzia informują wszystkich na bieżąco i pozwalają im aktualizować swoje postępy w razie potrzeby, ułatwiając menedżerom śledzenie statusu projektu i wprowadzanie niezbędnych zmian.

Umożliwia niezależność od lokalizacji

Narzędzia i oprogramowanie do współpracy dają członkom zespołu możliwość pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Umożliwienie współpracy asynchronicznej lub na żywo prowadzi do bardziej elastycznego harmonogramu pracy dla członków zespołu.

Postępy są monitorowane, a problemy szybko identyfikowane. Zmiany są wprowadzane w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli na bieżąco z jednym źródłem prawdy.

Poprawia komunikację i współpracę Narzędzia takie jak Tablica ClickUp umożliwiają szybką i łatwą komunikację między członkami Teams poprzez live

funkcje czatu . Umożliwia Teams udostępnianie aktualizacji w czasie rzeczywistym i scentralizowanie historii czatu wokół krytycznych decyzji dotyczących projektu.

Niższe koszty projektu

Oszczędność pieniędzy jest bardzo ważna!

Efektywniejsza współpraca teamów skutkuje obniżeniem kosztów projektu, ponieważ zasoby są lepiej zarządzane. Im więcej wartości zespół wydobywa ze swoich zasobów, tym bardziej wszyscy wygrywają.

Zwiększa wydajność dzięki dotrzymywaniu terminów

Gdy członkowie teamu współpracują efektywnie , wykonują więcej pracy w krótszym czasie. Prowadzi to do zwiększenia wydajności całego zespołu. Terminy są również łatwiejsze do dotrzymania, ponieważ scentralizowane narzędzie do zarządzania pracą eliminuje nieporozumienia lub wpadki, takie jak zagubione dokumenty, które tylko spowalniają pracę zespołów.

Użyj widoku wykresu Gantta w ClickUp, aby zaplanować zadania , śledzić postępy projektu, zarządzać terminami i radzić sobie z wąskimi gardłami.

Lepsze podejmowanie decyzji

Umożliwienie lepszego podejmowania decyzji jest koniecznością w szybko zmieniającym się świecie. Gdy członkowie zespołu współpracują ze sobą, mając dużą widoczność w narzędziach do regularnego zarządzania, zyskują czas na podejmowanie lepszych decyzji.

A jak wszyscy wiemy, lepsze decyzje przekładają się na lepsze wyniki... co z kolei przekłada się na lepsze wyniki finansowe.

Współpraca na żywo

Dzięki platformie wydajności, Teams używają na żywo Wykrywanie współpracy ClickUp która wykracza poza odłączony Dokument Google. Na przykład, można edytować i dodawać komentarze do pracy drugiej osoby w czasie rzeczywistym i widzieć, co drugi członek zespołu dodaje w trakcie pracy.

ClickUp ułatwia zrobienie tego w obszarze roboczym. Brak zewnętrznych narzędzia dokumentów są potrzebne!

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Przykłady zarządzania pracą zespołową

Teraz, gdy znasz już korzyści płynące z efektywnego zarządzania pracą zespołową, przyjrzyjmy się kilku rzeczywistym przykładom wykorzystania przez Teams narzędzia do współpracy do zarządzania swoją pracą.

Zespoły ds. tworzenia zawartości

W przypadku zespołów zajmujących się tworzeniem zawartości kluczowe znaczenie ma posiadanie centralnego huba, w którym wszyscy członkowie zespołu mogą efektywnie współpracować nad projektami. Korzystając z narzędzi do zarządzania pracą zespołową, takich jak ClickUp, zespoły mogą planować, przydzielać zadania i śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

Zespoły zdalne lub pracujące w dystrybucji

Zdalne lub rozproszone teamy potrzebują sposobu na utrzymanie połączenia i efektywne zarządzanie swoją pracą bez konieczności przebywania w tej samej fizycznej lokalizacji. Narzędzia do zarządzania pracą zespołową oferują funkcje komunikacji w czasie rzeczywistym, śledzenia czasu realizacji zadań i udostępniania plików, które ułatwiają zdalnym teamom utrzymanie połączenia i wydajności.

Teams planowania wydarzeń

Planowanie wydarzeń wymaga koordynacji i współpracy wielu członków teamu. Dzięki narzędziom do zarządzania pracą zespołową, planiści wydarzeń mogą tworzyć zadania, przydzielać je członkom zespołu i śledzić postępy, aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem wydarzenia.

Marketing Teams

Teams marketingowe muszą płynnie współpracować, aby tworzyć i realizować kampanie. Narzędzia do zarządzania pracą zespołową oferują takie funkcje jak udostępnianie kalendarzy, oś czasu projektu i przydziały zadań, które pomagają zespołom marketingowym w organizacji i śledzeniu kampanii.

Jak wybrać narzędzia do zarządzania pracą zespołową?

Wybór narzędzia do współpracy to trudne zadanie, gdy do wyboru jest ich wiele.

Ale wysokie zamówienie niekoniecznie oznacza niemożliwe do wykonania. Warto zacząć od nakreślenia specyfiki swojego zespołu. Korzystając zarówno z potrzeb zespołu, jak i cele projektu jako kryteria odniesienia to sposób na zapewnienie wszystkiego, czego potrzebujesz w rozwiązaniu do zarządzania pracą zespołową. Pomyśl o:

Rozmiar i cyklach pracy twojego zespołu: Podobnie jak nie chcesz płacić za narzędzie z funkcjami, których Twój dwuosobowy zespół może nigdy nie dotknąć, nie chcesz również wdrażać narzędzia, które ogranicza to, do czego zdolny jest rozwijający się zespół

cyklach pracy twojego zespołu: Podobnie jak nie chcesz płacić za narzędzie z funkcjami, których Twój dwuosobowy zespół może nigdy nie dotknąć, nie chcesz również wdrażać narzędzia, które ogranicza to, do czego zdolny jest rozwijający się zespół Twój budżet : Im bardziej złożone są Twoje potrzeby w zakresie zarządzania projektami, tym więcej będziesz musiał zapłacić za funkcje premium

: Im bardziej złożone są Twoje potrzeby w zakresie zarządzania projektami, tym więcej będziesz musiał zapłacić za funkcje premium Twoje przyszłe potrzeby: Ważne jest, aby wybrać narzędzie, które spełnia potrzeby Twojego zespołu teraz. Ale dokąd zmierza twój zespół i jakich narzędzi będzie potrzebował, gdy już tam dotrze?

Przeciągaj i upuszczaj kształty na płótno, połącz cykle pracy i pracuj z zespołem w tym samym czasie w ClickUp Tablica

Zagłębiając się w rzeczywisty proces weryfikacji, oto kilka ogólnych pytań do przemyślenia:

Czy potrzebujesz integracji z innymi narzędziami?

Jeśli nie jesteś pewien, przyjrzyj się, w jaki sposób Twój zespół obecnie wykonuje swoją pracę. Czy istnieją narzędzia do współpracy, które wykonują wiele ciężkich zadań związanych z zarządzaniem projektami, a których nie chcesz zastępować? Czy rozwiązania do zarządzania pracą zespołową muszą być zintegrowane z dedykowanym oprogramowaniem do wideokonferencji?

Sprawdź_ **Najlepsze integracje_ClickUp !

Czy istnieje krzywa szkolenia?

Niektóre narzędzia do współpracy są przeznaczone dla mniejszych zespołów i są łatwiejsze w użyciu, podczas gdy inne są bardziej złożone i wymagają czasu na naukę. Weź pod uwagę krzywą uczenia się i commit czasowy, który będzie potrzebny, aby Twoje Teams zaczęły pracę na właściwej stopie.

Jak wygląda obsługa klienta?

Obsługa klienta jest łatwa do przeoczenia, ale stanowi krytyczną część procesu weryfikacji. Chcesz łatwo skontaktować się z kimś, jeśli masz pytania, napotkasz problemy lub potrzebujesz pomocy technicznej. Niektóre narzędzia posuwają się nawet do oferowania spersonalizowanych sesji szkoleniowych dla dużych teamów.

Jakie jest najlepsze narzędzie do zarządzania pracą zespołową?

ClickUp jest najlepszym narzędziem do zarządzania pracą zespołową dla startupów, Enterprise i wszystkiego pomiędzy z wielu powodów. Oto krótki przegląd potężnych narzędzi i funkcji do zarządzania pracą zespołową w ClickUp:

Zobacz moją pracę na swój sposób dzięki ponad 10 widokom projektów

Poszczególni współpracownicy pracujący nad zadaniami w ramach większego zespołu mogą tworzyć widoki, aby zagłębić się w przypisaną im pracę. Najpopularniejsze widoki obejmują:

Widok listy : Organizuj swoje zadania na liście poprzez sortowanie, filtrowanie, grupowanie i niestandardowe kolumny

: Organizuj swoje zadania na liście poprzez sortowanie, filtrowanie, grupowanie i niestandardowe kolumny Widok Tablicy : Łatwe przeciąganie i upuszczanie zadań pomiędzy różnymi kolumnami (podobne do Tablica Kanban )

: Łatwe przeciąganie i upuszczanie zadań pomiędzy różnymi kolumnami (podobne do Tablica Kanban ) Widok kalendarza: Planuj, harmonogramuj i zarządzaj swoimi zadaniami i zasobami w formacie kalendarza

Stwórz i niestandardowy widok ClickUp, aby zobaczyć potrzebne informacje

Praca cross-functionally z zadaniami i relacjami

Zadania są podstawowymi blokami ClickUp. Możesz przypisywać zadania do wielu członków zespołu, śledzić pliki, ustawiać statusy i dodawać komentarze, aby informować wszystkich o postępach. W ramach zadania można wykonywać następujące czynności w sposób płynny współpraca w miejscu pracy :

Widok historii aktywności, w tym zmian terminów, aktualizacji pól niestandardowych i wszystkich konwersacji

Skuteczna komunikacja z poleceniami /Slash i skrótami klawiaturowymi

Wzmianki o zadaniach i dokumentach do odniesienia w obszarze roboczym (niedostępne w wielu zwykłych narzędziach do zarządzania)

Rozpoczęcie spotkania Zoom z zadania ClickUp

Oprogramowanie do współpracy ClickUp wykorzystuje funkcję zależności zadań, aby ułatwić sprawdzenie, które zadania są zależne od innych i odpowiednio je zaplanować. Jest to pomocne podczas tworzenia osi czasu projektu lub podczas próby zidentyfikowania potencjalnych wąskich gardeł.

Zmiana harmonogramu zależności w celu wizualizacji wpływu zmian terminów na zadania w widoku Gantta w ClickUp

Efektywna dystrybucja zasobów dzięki wizualizacji dzień po dniu

W procesie tworzenia wspólnych cykli pracy, zarządzanie zasobami funkcje te nie powinny być pomijane. Umożliwiają one kierownikom projektów przyjrzenie się wykorzystaniu zasobów - niezależnie od tego, czy są to ludzie, pieniądze, czy czas - i dają zespołom praktyczny wgląd w to, co jest potrzebne, aby projekt przekroczył linię mety.

Użyj widoku obciążenia pracą ClickUp, aby zobaczyć, kto jest do przodu lub do tyłu i łatwo przeciągać i upuszczać zadania w celu realokacji zasobów

Łączy Teams z zarządzaniem pracą zespołową

Wraz z nadejściem pracy zdalnej i wszystkich szybkich zmian zachodzących w miejscu pracy, Teams potrzebują niezawodnego sposobu na utrzymanie połączenia, wyrównania i wydajności.

Narzędzia do współpracy albo spowalniają, albo zwiększają wydajność zespołów, więc jeśli szukasz jednej platformy, aby dostosować swoje zespoły, wypróbuj ClickUp za darmo i przestań przełączać się między wieloma aplikacjami i narzędziami do zrobienia swojej pracy.