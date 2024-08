Do zrobienia napisu lub edytować dokumenty z członkami zespołu?

Pisanie w dzisiejszych czasach rzadko jest samotnym wysiłkiem-nieważne, czy jest to spotkanie dotyczące projektu, profesor recenzujący zadania studenta zespół współpracujący nad propozycją biznesową lub dokumentacja techniczna . Nawet pisarze i redaktorzy ściśle współpracują nad wersjami roboczymi, aby stworzyć świetną zawartość w Twoim kanale.

Prawdopodobnie używasz jednej z wielu popularnych aplikacji do pisania w procesie zarządzania dokumentami. Jeśli jednak twoja praca wymaga dużej współpracy, powinieneś użyć narzędzia stworzonego do tego celu.

Zastanawiasz się, które narzędzie do wspólnego pisania jest dla Ciebie odpowiednie? Mamy dla Ciebie rozwiązanie.

W tym artykule zebraliśmy 10 najlepszych narzędzi do wspólnego pisania na rok 2024, które pomogą ci efektywnie pracować z zespołami. Dowiedzmy się więc, co sprawia, że są one świetne i które narzędzie będzie dla Ciebie najlepsze.

Czego należy szukać w narzędziach do wspólnego pisania?

Wybierając pomiędzy narzędziami do wspólnego pisania, priorytetowo traktuj funkcje, które zwiększają pracę zespołową i wydajność. Na przykład, oprócz zwykłych opcji pisania, formatu i układu, szukaj funkcji takich jak:

Współpraca w czasie rzeczywistym: Wybierz narzędzie, które pozwala wielu użytkownikom edytować dokument synchronicznie. Eliminuje to opóźnienia i nieporozumienia oraz promuje płynną pracę zespołową, dzięki czemu idealnie nadaje się dla zespołów pracujących w dystrybucji

Teraz, gdy znasz już funkcje, których należy szukać, przejrzyj naszą listę narzędzi do wspólnego pisania, aby znaleźć takie, które przykuje twoją uwagę.

10 najlepszych narzędzi do wspólnego pisania w 2024 roku

Przyjrzyjmy się 10 świetnym narzędziom do pisania, które ułatwiają tworzenie zawartości i współpracę.

1. ClickUp

Twórz atrakcyjne dokumenty i współpracuj ze współpracownikami dzięki komentarzom, etykietom, zsynchronizowanej edycji i wbudowanemu czatowi

ClickUp to coś więcej niż zwykłe narzędzie do pisania. W skrócie, jest to potężny

narzędzie do zwiększania wydajności

z solidnym

oprogramowanie do zarządzania projektami

funkcje.

Dokumenty ClickUp

to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania dokumentami, które pozwala użytkownikom tworzyć dokumenty, zagnieżdżone strony i rozbudowane wiki. Dzięki temu Twój zespół może współpracować i pracować nad dokumentami razem, od początku do końca.

Ponadto, dzięki

możliwości współpracy w czasie rzeczywistym

takie jak komentarze, etykiety, edycja w czasie rzeczywistym, a nawet wbudowana konsola czatu, ClickUp umożliwia łatwą współpracę i ścisłą pracę zespołową.

Co więcej,

ClickUp posiada szeroki zakres integracji

aby zwiększyć wydajność pracy. Możesz więc połączyć wiele narzędzi z Docs, od narzędzi e-mail po CRM i systemy zarządzania bazami danych.

Dzięki ClickUp AI możesz przygotowywać, edytować i podsumowywać zawartość w ciągu kilku sekund

I jeszcze AI.

Asystent pisania ClickUp AI

jest

idealny partner do burzy mózgów

edytować i podsumowywać zawartość. Możesz również tłumaczyć wersje robocze na inne języki.

Co więcej, dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak współpraca

Tablice i mapy myśli

nie tylko przekształcasz tekst w formaty wizualne - przekształcasz pomysły w plany, które można wykorzystać.

ClickUp najlepsze funkcje

Przekazywanie opinii w dokumencie za pomocą komentarzy i etykiet, a następnie zarządzanie wersjami za pomocą kilku prostych kliknięć

Ścisła współpraca z członkami zespołu podczas pracy nad dokumentem. Kolorowe kursory ułatwiają sprawdzenie, gdzie znajduje się każdy współpracownik i co robi

Pozostań w połączeniu ze swoim zespołem dzięki indywidualnym wątkom czatu w każdym dokumencie i zapewnij dostęp do wszystkich współpracowników w celu prowadzenia dogłębnych dyskusji

Korzystaj z funkcji genAI w ClickUp, aby przyspieszyć i zwiększyć dokładność danych powstania i edycji treści. Możesz również sprawdzić zawartość pod kątem wytycznych dotyczących stylu

Zarządzaj uprawnieniami do widoku i edycji dla osób, teamów i gości, aby zapewnić bezpieczeństwo danych

Limity ClickUp

Wykorzystanie pełnego potencjału narzędzia może stanowić wyzwanie dla nowych użytkowników

Nie wszystkie funkcje trafiły jeszcze do aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

**Free

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/miesiąc za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3900+ opinii)

2. Dokumenty Google

przez Dokumenty Google Dokumenty Google to oparta na chmurze aplikacja do przetwarzania tekstów opracowana przez Google. Jest ona częścią pakietu Google Workspace

narzędzi zwiększających wydajność

i jest przeznaczony dla użytkowników do tworzenia, edytowania i przechowywania dokumentów online.

Dokumenty Google wspierają współpracę w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich dokumentów z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Z tego powodu jest to popularne narzędzie wśród osób prywatnych, Teams, a nawet Enterprise.

Ponadto oferuje historię wersji, komentarze, opcje udostępniania i

Funkcje pisania wspierane przez AI

.

Najlepsze funkcje Dokumentów Google

Współpraca w czasie rzeczywistym i korzystanie z komentarzy, etykiet i wskaźników pisania w celu dzielenia się opiniami i współpracy z zespołem

Pisz szybciej i unikaj błędów gramatycznych dzięki funkcjom pomocniczym Google, takim jak Smart Compose

Pracuj wydajnie, odpowiadając na komentarze z Gmaila, osadzając wykresy ze Slajdów i nie tylko

Importowanie plików w kilku popularnych formatach i eksportowanie dokumentów do plików PDF

Ograniczenia Dokumentów Google

Użytkownicy mają obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa

Brak wsparcia dla złożonych kolumn i dokumentów o skomplikowanym wyglądzie

Ograniczony wybór szablonów

Ceny Dokumentów Google

Free

Business Starter: $7.20/miesiąc na użytkownika

$7.20/miesiąc na użytkownika Business Standard: $14.40/miesiąc na użytkownika

$14.40/miesiąc na użytkownika Business Plus: 21,60 USD/miesiąc na użytkownika

21,60 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Dokumenty Google - oceny i recenzje

G2 (obszar roboczy Google): 4,6/5 (42 200+ recenzji)

4,6/5 (42 200+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 28 000 recenzji)

3. Dropbox Paper

przez Dropbox Dropbox nazywa Paper "narzędziem do współedytowania dla Teams" - czymś, co wypełnia lukę między danymi powstania a koordynacją. Został zaprojektowany, aby ułatwić współpracę w czasie rzeczywistym między członkami zespołu pracującymi nad dokumentem, umożliwiając im tworzenie, edytowanie i udostępnianie zawartości bez wysiłku.

Dropbox Paper zapewnia również wsparcie dla typowych funkcji współpracy nad tekstem, takich jak komentowanie w wierszu, śledzenie zmian i etykieta użytkowników. W przypadku obrazów i innych plików multimedialnych możesz zostawić opinię za pomocą adnotacji.

Najlepsze funkcje Dropbox Paper

Używaj komentarzy, etykiet i zadań do współpracy i przekazywania opinii zespołowi na temat dokumentu

Rozróżniaj użytkowników, przypisując każdemu z nich kolor, który będzie odzwierciedlony zarówno w komentarzach, jak i edycjach.

Śledzenie aktywności użytkowników w celu monitorowania zmian

Limity Dropbox Paper

Brak wbudowanego sprawdzania pisowni lub funkcji wspomagających pisanie

Ograniczony dostęp offline

Ograniczone opcje szablonów, formatów i układów

Cennik Dropbox Paper

Plus: 11,99 USD/miesiąc na użytkownika

11,99 USD/miesiąc na użytkownika Essentials: 22 USD/miesiąc za użytkownika

22 USD/miesiąc za użytkownika Business: 24 USD/miesiąc za użytkownika

24 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus: 32 USD/miesiąc na użytkownika

Dropbox Paper oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (ponad 4400 recenzji)

4,1/5 (ponad 4400 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

4. Microsoft Word

przez Microsoft Jeden z najstarszych edytorów tekstu i jednym z najpopularniejszych narzędzi do wspólnego pisania, Microsoft Word jest niemal synonimem edycji dokumentów. W przeciwieństwie do większości współczesnych edytorów tekstu, Word często ewoluował, aby nadążyć za duchem czasu i nadal jest tak samo aktualny jak potężny, wydajny edytor tekstu.

Microsoft Word oferuje zarówno aplikację online (Free), jak i aplikację komputerową (płatną). Zapewnia również wszystkie podstawowe funkcje pisania i współpracy, które można znaleźć w większości takich narzędzi do pisania, w tym komentarze i śledzenie zmian do jednoczesnej edycji.

Jednak to, co sprawia, że Microsoft Word naprawdę się wyróżnia, to Copilot, jego funkcja genAI, która pozwala użytkownikom na tworzenie nowej zawartości, przekształcanie tabel w tekst, a nawet burzę mózgów.

Niemniej jednak, może to okazać się kosztowne dla osób prywatnych, ponieważ Word jest dostępny tylko jako pakiet dla użytkowników. Jeśli szukasz tylko narzędzi do wspólnego pisania i nie potrzebujesz całego pakietu Office, może to nie być najlepszy wybór dla Ciebie.

Najlepsze funkcje Microsoft Word

Tworzenie niestandardowych dokumentów na dużą skalę dzięki funkcji korespondencji seryjnej. Jest to szczególnie przydatne w przypadku e-maili lub zaproszeń

Funkcje ułatwiające współpracę, takie jak śledzenie zmian, komentarze i współtworzenie w czasie rzeczywistym

Zabezpieczanie dokumentów hasłem, dzięki czemu nie musisz martwić się o nieautoryzowany dostęp

Limity Microsoft Word

Narzędzie może okazać się bardzo kosztowne dla osób prywatnych

Użytkownicy zmagają się również ze złożonym i nieintuicyjnym interfejsem użytkownika

Brak wsparcia w czasie rzeczywistym

Ceny Microsoft Word

Wersja Free na ograniczony okres czasu

Niestandardowe licencje dla osób fizycznych i firm

Oceny i recenzje Microsoft Word

G2: 4.7/5 (1700+ recenzji)

4.7/5 (1700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

5. Etherpad

przez Etherpad Etherpad to narzędzie internetowe, które umożliwia wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad dokumentem. Jest to oprogramowanie typu open-source narzędzie do wspólnej edycji do szybkiej współpracy w czasie rzeczywistym.

Wystarczy ustawić podkładkę i udostępniać URL swoim współautorom lub redaktorom, aby mogli edytować zawartość. Funkcja ta świetnie nadaje się do działań grupowych, takich jak burza mózgów, spotkania dotyczące przeglądu projektu lub współpraca nad dokumentami.

Każdy redaktor będzie miał przypisany unikalny kolor i będzie mógł wspólnie edytować dokument.

Etherpad jest również dostawcą ponad 290 wtyczek, których można użyć, aby dodać więcej funkcji współpracy do narzędzia.

Najlepsze funkcje Etherpad

Wspólne tworzenie zawartości, ponieważ wielu użytkowników może wspólnie pisać i edytować zawartość, używając swoich unikalnych kolorów do śledzenia poszczególnych treści

Dodawanie dodatkowych funkcji współpracy (na przykład komentarzy i czatu) za pomocą wtyczek innych firm

Limity Etherpad

Brak możliwości przechowywania w chmurze lub zaawansowanych opcji eksportu

Niektórzy użytkownicy uważają opcje formatu za limitujące

Ceny Etherpad

Free to use

Etherpad oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (za mało recenzji)

4.3/5 (za mało recenzji) Capterra:4/5 (za mało recenzji)

6. Zotero

przez Zotero Zotero to darmowe narzędzie open-source do gromadzenia, cytowania i udostępniania badań. Jest dostępne na pulpicie, a także jako aplikacja rozszerzenie przeglądarki dla popularnych przeglądarek, w tym Chrome, Safari i Firefox.

Zotero nie oferuje jednak funkcji pisania ani współpracy w czasie rzeczywistym, choć Zotero Groups pozwala użytkownikom tworzyć udostępniane biblioteki do zarządzania dokumentami badawczymi i innymi zasobami.

Zotero wyróżnia się jednak możliwościami cytowania. Zotero oferuje wsparcie dla ponad 10 000 stylów cytowania, a także automatycznie zapisuje wszystkie badania, dzięki czemu można z nich korzystać w dowolnym momencie.

Ponadto, dzięki otwartemu oprogramowaniu, użytkownik ma pełną kontrolę nad swoimi danymi.

Najlepsze funkcje Zotero

Tworzenie udostępnianych bibliotek badań i bibliografii dla swojego zespołu

Utwórz prywatną grupę ze swoimi autorami, aby wszyscy mogli współpracować i organizować swoje badania i cytaty

Limity Zotero

Ograniczone funkcje współpracy przy pisaniu i edycji

Najlepiej nadaje się do badań zamiast pisania i edycji

Ceny Zotero

Free to use

Oceny i recenzje Zotero

G2: 4.4/5 (90+ recenzji)

4.4/5 (90+ recenzji) Capterra: Niedostępne

7. Perusall

przez Perusall Perusall to platforma przeznaczona dla nauczycieli i stworzona przez nauczycieli. Jest przeznaczona przede wszystkim dla nauczycieli i sprawia, że edukacja staje się bardziej wspólnym doświadczeniem dla ich uczniów.

Chociaż nie jest to typowe narzędzie do pisania, jest popularne wśród studentów, ponieważ pomaga we wspólnym studiowaniu i tworzeniu społeczności uczących się.

Perusall sprawił, że nauka i pisanie stały się bardziej angażujące dla uczniów dzięki funkcjom takim jak wspólne adnotacje i czat grupowy. Ponadto, pozwala również na robienie i udostępnianie notatek z podręczników.

Działania te są jednak ograniczone do Perusall i nie mogą być udostępniane na zewnątrz.

Najlepsze funkcje Perusall

Dodawanie adnotacji do sekcji w podręcznikach, a także odpowiadanie na adnotacje utworzone przez innych

Tworzenie forum społecznościowego, na którym studenci mogą zadawać pytania i brać udział w dyskusjach

Robienie notatek z kursów, łączenie notatek i udostępnianie ich rówieśnikom

Limity Perusall

Może być używany tylko w ustawieniu akademickim

Materiałów z kursu nie można pobrać ani wydrukować

Ceny Perusall

Free to use

Perusall oceny i recenzje

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

8. Evernote

przez Evernote Evernote to popularna aplikacja do robienia notatek, ale może również działać jako narzędzie do pisania prostych dokumentów. Aplikacja była popularna w 2010 roku i nadal zajmuje wysokie pozycje na wielu listach najlepszych aplikacji do robienia notatek i pisania.

Jej funkcje są jednak nieco przestarzałe jak na dzisiejszy obszar roboczy.

Na przykład, Evernote zapewnia wsparcie jedynie dla edycji i udostępniania notatek w czasie rzeczywistym. Ponadto, nie dostarcza on innych funkcji, takich jak komentarze czy czaty, przez co może wydawać się ograniczający dla większości przypadków użycia.

Najlepsze funkcje Evernote

Bądź na bieżąco z listą do zrobienia dzięki narzędziu Zadania

Dostęp do Evernote w dowolnym miejscu dzięki funkcji offline

Integracja z kalendarzem

Limity Evernote

Trudności z udostępnianiem notatek osobom spoza Evernote

Użytkownicy uważają, że wersja Free jest zbyt podstawowa, a płatne plany nie są warte swojej ceny

Ceny Evernote

Free

Personal: $14.99 miesięcznie

$14.99 miesięcznie Profesjonalny: 17,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4.4/5 (ponad 2000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (8100+ recenzji)

9. Authorea

przez Authorea Authorea jest przeznaczona dla naukowców i pracowników akademickich do wspólnej pracy nad artykułami naukowymi. Nazywa się Google Docs for Scientists, ponieważ pozwala naukowcom pisać i edytować zawartość, cytować referencje, hostować dokumenty i nie tylko.

Authorea, będąca częścią ruchu open-source, jest Free dla użytkowników indywidualnych i zawiera takie funkcje jak publikowanie w otwartym dostępie, nieograniczona liczba dokumentów publicznych i nieograniczona liczba współpracowników na dokument. Ponadto funkcje współpracy obejmują edycję w czasie rzeczywistym, dodawanie współautorów, komentowanie i czat na żywo.

Authorea najlepsze funkcje

Jednoczesna edycja ze współautorami i otrzymywanie informacji zwrotnych za pośrednictwem komentarzy podczas procesu recenzowania

Przesyłanie artykułów bezpośrednio do czasopism z platformy Authorea, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek

Łatwe powracanie do poprzednich wersji dokumentów, ponieważ dokumenty Authorea są oparte na Git

Korzystanie z funkcji czatu na żywo Authorea do wysyłania wiadomości do autorów w czasie rzeczywistym

Praca w internetowym środowisku LaTeX ze wsparciem dla tekstu sformatowanego i markdown

Limity Authorea

Najlepiej nadaje się dla pracowników akademickich

Ma stromą krzywą uczenia się

Nie jest w pełni konfigurowalny

Ceny Authorea

**Free

Społeczność: 1200 USD/rok (5 podkolekcji)

1200 USD/rok (5 podkolekcji) Kolekcja: Kontakt w sprawie wyceny

Authorea oceny i recenzje

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

10. Scrivener

przez Scrivener Opracowany przez Literature and Latte, Scrivener jest edytorem tekstu przeznaczonym dla autorów, scenarzystów i innych profesjonalistów pracujących nad długimi projektami, takimi jak prace badawcze, książki itp.

Scrivener posiada również wyspecjalizowane funkcje, takie jak Corkboard do organizowania konspektów, Snapshot do zapisywania różnych wersji sekcji i Sketches do dodawania notatek dotyczących postaci lub ustawienia.

Podczas gdy większość z tych funkcji sprawia, że Scrivener jest świetną opcją dla pisarzy, jest on wyposażony tylko w podstawowe opcje współpracy, takie jak komentowanie i tryb rewizji do kolorowego śledzenia zmian (podobny do śledzenia zmian w innych narzędziach do pisania).

Ponadto, nie można udostępniać projektów Scrivener bezpośrednio współpracownikom. Musisz dodać go do platformy przechowywania w chmurze, takiej jak Google Drive lub Dropbox, a następnie udzielić dostępu.

Najlepsze funkcje Scrivenera

Włącz tryb wersji, aby śledzić różne wersje robocze

Używanie wbudowanych notatek i komentarzy do dodawania opinii do dokumentów.

Importowanie i widok arkusza stylów wraz z wersją roboczą w folderze badawczym Scrivenera w celu tworzenia długich danych powstania zawartości.

Limity Scrivenera

Brak dostawcy aplikacji online lub internetowej

Nie można odpowiadać na komentarze

Brak narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym

Trudności z formatowaniem tabel

Ceny Scrivenera

Standard (Mac/Windows): $49

$49 iOS: $23.99

$23.99 Bundle (MacOS i Windows): $80

Oceny i recenzje Scrivenera

G2: 4.6/5 (ponad 80 recenzji)

4.6/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.6/5 (190+ recenzji)

Uprość pracę z doskonałym narzędziem do wspólnego pisania

Niezależnie od tego, czy piszesz pracę magisterską, czy dokument techniczny , powieść, czy propozycję biznesową, nie można się do zrobienia bez odpowiedniego narzędzia. Dobre narzędzia do wspólnego pisania mogą znacznie usprawnić proces tworzenia i edycji dokumentów.

Dlaczego nie wypróbować ClickUp? To świetne narzędzie typu "wszystko w jednym" dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, pracowników naukowych, studentów, a także firm.

Ponadto, dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, takim jak przestrzeń dla zespołów, automatyzacja cyklu pracy i ClickUp AI służy jako doskonałe narzędzie do pisania i współpracy.

Co więcej, ClickUp dostarcza również scentralizowaną platformę do tworzenia, przechowywania i organizowania wszystkich kreatywnych prac i dokumentów w jednym miejscu. Ponadto, będziesz mieć darmowy dostęp do biblioteki szablonów ClickUp do tworzenia dokumentów do różnych zastosowań. Rozpocznij pracę z ClickUp już dziś!