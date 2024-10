AI vs. zawartość generowana przez człowieka: Plusy i minusy

Badając ten wpis na blogu, poprosiłem Verse by Verse, "eksperymentalną muzę napędzaną AI" Google, o napisanie wiersza o robotycznej wyobraźni, łączącego style Edgara Allena Poe, Emily Dickinson i Ralpha Waldo Emersona. Wynik jest następujący.

Wiersz wygenerowany przez AI przy użyciu Google Research's Verse by Verse W poezji, literaturze, marketingu, a nawet kinie, sztuczna inteligencja (AI) stale wkracza jako ważne narzędzie. Według ostatnich danych istniały 603 asystentów pisania AI w tym nasz własny ClickUp Mózg. Każde oprogramowanie do pisania, od Dokumentów Google po Quillbota, ma teraz zintegrowane AI.

Z drugiej strony, więcej niż połowa marketerów ankietowanych przez Salesforce już wykorzystuje lub eksperymentuje z generatywną AI w swojej pracy. W formie tekstu, obrazów, a nawet wideo, Teams tworzą zawartość za pomocą AI. Czy nam się to podoba, czy nie, zawartość generowana przez AI już współistnieje z zawartością generowaną przez ludzi.

Jeśli chcesz ogarnąć tę rzeczywistość i zrozumieć, jak ze sobą współpracują (lub nie), oto elementarz zalet i wad zawartości generowanej przez AI.

Zrozumienie zawartości AI

Zanim przejdziemy do debaty na temat zawartości generowanej przez AI i ludzkiej, najpierw zrozummy, jak to działa.

Czym jest zawartość AI?

Zawartość generowana przez AI odnosi się do dowolnego tekstu lub mediów tworzonych przez algorytmy uczenia maszynowego w odpowiedzi na ludzkie dane wejściowe (znane jako podpowiedzi). Możesz użyć Narzędzia AI do tworzenia zawartości , takie jak ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini itp. do tworzenia zawartości.

Jak działa zawartość generowana przez AI?

Typowa ścieżka użytkownika do tworzenia zawartości AI wygląda następująco.

Wybierz narzędzie

Otwórz narzędzie AI do tworzenia zawartości. W zależności od potrzeb, łatwości obsługi, ceny itp. możesz wybierać spośród wielu Generatory tekstu AI dostępne już dziś.

Podpowiedź AI

Wprowadź opis zawartości, którą chcesz utworzyć. Możesz na przykład powiedzieć: "napisz post na Twitterze o moim wydarzeniu z lodołamaczem tego wieczoru" lub "co to jest szybkie tworzenie aplikacji?

Przegląd wyników

AI wykorzysta techniki przetwarzania języka naturalnego (NLP), aby zrozumieć twoje dane wejściowe i wygenerować odpowiednie odpowiedzi. Sprawdź je pod kątem przydatności do Twoich potrzeb.

Popraw dane wyjściowe

Nie musisz przyjmować pierwszego szkicu bez zmian. Przekaż AI dodatkowe instrukcje. Na przykład, możesz powiedzieć: "podziel to na wypunktowania" lub "użyj więcej odniesień do filmów"

Sprawdź jakość wyników

AI nie jest wszechwiedząca. Tworząc zawartość AI, możesz narazić się na ryzyko nieścisłości, halucynacji, a czasem nawet gawędziarstwa. Przeprowadzaj więc dokładną kontrolę jakości.

Teraz możesz korzystać z zawartości wygenerowanej przez AI w dowolny sposób. Niektóre z najczęstszych sposobów wykorzystania zawartości AI są następujące.

Jak korzystać z zawartości AI?

Zawartość generowaną przez AI można wykorzystywać do dowolnych celów, do których używa się tekstów pisanych przez ludzi. Oto kilka przykładów:

Burza mózgów: Użyj narzędzia AI do burzy mózgów, tworzenia konspektów i pierwszych szkiców, którym później możesz nadać ludzki charakter.

Repurposing zawartości: Po utworzeniu jednej formy zawartości, użyj AI, aby zmienić jej przeznaczenie w innych. Na przykład, możesz wprowadzić wpis na blogu do AI i poprosić o:

Krótkie podsumowanie

Meta tytuł i opis

Posty w mediach społecznościowych

Promocje w newsletterze e-mail

Reklamy w wyszukiwarkach

Skalowanie zawartości: Jeśli piszesz opisy e-commerce dla dużej liczby produktów, AI jest fantastycznym narzędziem. Może automatycznie tworzyć zawartość stron produktów zgodnie z tonem i stylem marki.

Tłumaczenie: Chociaż nie jest biegła we wszystkich językach, AI jest skutecznym narzędziem do tłumaczeń. Szczególnie w przypadku projektów na dużą skalę, takich jak instrukcje obsługi, napisy itp.

Niesie to ze sobą wiele korzyści.

Zalety i wady korzystania z zawartości generowanej przez AI

Generatywna sztuczna inteligencja otwiera niespotykane dotąd możliwości tworzenia zawartości. Jej zalety znacznie przewyższają wszystko, co oferuje jakiekolwiek narzędzie cyfrowe.

Skalowalność

Największą zaletą AI jest skala, jaką może obsłużyć. Każde narzędzie AI potrzebuje 2-3 sekund, aby stworzyć pierwszy szkic całego wpisu na blogu na dowolny temat, niezależnie od jego złożoności. Wyobraź sobie liczbę pierwszych szkiców, które możesz wygenerować każdego dnia roboczego! Nie mówiąc już o tym, że AI może faktycznie pracować 24×7.

Wydajność Narzędzia do pisania AI są skuteczne w tworzeniu zawartości na dużą skalę. Jednak sprawiają one również, że ludzkie Teams są bardziej wydajne.

Błyskawicznie generując pierwsze szkice na dowolny temat, eliminują blok pisarski

Dając zawartość do pracy, AI skraca czas potrzebny na pisanie

Działając jako partner sparingowy, AI pomaga ludzkiemu pisarzowi odkrywać pomysły i widzieć wyniki bez osądzania

Uwzględniając wszystkie niezbędne dane, AI minimalizuje czas potrzebny na badania

Dzięki sprawdzaniu pisowni, korekcie i edycji, AI poprawia wydajność na każdej scenie procesu pisania.

Ulepszone SEO

Narzędzia AI do tworzenia zawartości to jedne z najskuteczniejszych narzędzi SEO, jakie mogą mieć pisarze. Nie tylko oferują odpowiednie sugestie słów kluczowych, ale także pokazują, w jaki sposób można je organicznie zintegrować z artykułem, aby zawartość znalazła się w rankingach wyszukiwarek.

Spójność

Musisz przestrzegać przewodnika po stylu? Chcesz zachować spójny ton? Masz przekaz marki, który musi być zintegrowany wszędzie? Bez obaw. Narzędzia AI do pisania mogą zapewnić, że cała zawartość będzie konsekwentnie i odpowiednio zgodna z tymi wytycznymi.

Pomimo wielu zalet, zawartość AI nie jest idealna. Niektóre krytyczne wady są następujące.

Ograniczona kreatywność

W swej istocie narzędzie AI pobiera istniejące dane z różnych źródeł i przekształca je w zrozumiałe odpowiedzi na konkretne pytania. Tak więc, pomimo swojej zdolności do tworzenia zawartości, AI jest ograniczona limitami danych wykorzystywanych do jej szkolenia.

Co ważniejsze, AI nie może jeszcze mieć oryginalnego pomysłu. Może inspirować, pokazując ludzkim autorom zawartości przebłysk możliwości. Ale sama AI nie ma jeszcze wyobraźni, że tak powiem. Tak więc, jeśli dwóch twórców zawartości użyje tego samego narzędzia do napisania na ten sam temat, może się okazać, że są po prostu kopiami siebie nawzajem.

Wątpliwa jakość

Każdy Generator zawartości AI będzie miał zastrzeżenie, takie jak to Google Gemini:

"Gemini może wyświetlać niedokładne informacje, w tym o ludziach, więc dokładnie sprawdzaj jego odpowiedzi."

Wynika to z faktu, że AI wciąż nie jest niezawodne w przypadku danych powstania zawartości. Niektóre problemy z jakością, z którymi możesz się spotkać, to:

Nieścisłości : AI halucynuje fakty, wydarzenia i inne informacje

: AI halucynuje fakty, wydarzenia i inne informacje Redundancje : Powtarzanie się AI lub, co gorsza, zniekształcanie lub przeinaczanie istniejących informacji

: Powtarzanie się AI lub, co gorsza, zniekształcanie lub przeinaczanie istniejących informacji Brak kontekstu : AI nie rozumie jeszcze niuansów różnych kontekstów kulturowych

: AI nie rozumie jeszcze niuansów różnych kontekstów kulturowych Brak głębi : Zawartość generowana przez AI może być czasami płytka, często regurgitując istniejącą lub nawet przestarzałą wiedzę bez żadnego nowego wglądu

: Zawartość generowana przez AI może być czasami płytka, często regurgitując istniejącą lub nawet przestarzałą wiedzę bez żadnego nowego wglądu Nienaturalny język : Jak na ironię, zawartość generowana przez AI może być nienaturalna, niezręczna, zrobotyzowana i nieczuła

: Jak na ironię, zawartość generowana przez AI może być nienaturalna, niezręczna, zrobotyzowana i nieczuła Plagiat: Ostatecznie AI jest szkolona na publicznie dostępnych danych, co oznacza, że problemy związane z prawami autorskimi i plagiatem są nadal bardzo ciemną szarą strefą

Konieczność interwencji człowieka

Żadne narzędzie AI nie tworzy dziś zawartości, którą można opublikować bez interwencji człowieka. Każde narzędzie zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z AI i zachęca użytkowników do tworzenia własnych procesów kontroli jakości.

Oznacza to, że pomimo korzystania z narzędzi AI, organizacje nadal potrzebują ludzkich pisarzy, redaktorów i korektorów, aby zawartość była godna publikacji. Dodanie ludzi jako nadzorców w tym procesie przynosi niezwykłe korzyści, których AI jeszcze nie odtworzyła. Omówimy to w następnej kolejności.

Zalety i wady zawartości generowanej przez ludzi

W tej samej skali, w jakiej mierzyliśmy zawartość generowaną przez AI, przyjrzyjmy się również tym pisanym przez ludzi. Jego największe zalety to:

Kreatywność : Ludzcy pisarze często wkładają w swoją zawartość przemyślenia, wyobraźnię i niektóre z własnych doświadczeń, którym AI nigdy nie dorówna

: Ludzcy pisarze często wkładają w swoją zawartość przemyślenia, wyobraźnię i niektóre z własnych doświadczeń, którym AI nigdy nie dorówna Dokładność : Ludzie są bardziej skłonni do dostrzegania nieścisłości w swojej pracy i dokładnego sprawdzania faktów

: Ludzie są bardziej skłonni do dostrzegania nieścisłości w swojej pracy i dokładnego sprawdzania faktów Odpowiedzialność : Pisarze są odpowiedzialni za słowa, które piszą; otrzymują nagłówki!

: Pisarze są odpowiedzialni za słowa, które piszą; otrzymują nagłówki! Krytyczne myślenie : Pisarze kwestionują status quo i krytycznie oceniają to, co widzą / słyszą, oferując spostrzeżenia, których AI nie potrafi

: Pisarze kwestionują status quo i krytycznie oceniają to, co widzą / słyszą, oferując spostrzeżenia, których AI nie potrafi Zrozumienie kontekstu: Ludzie mogą dostosować swoją zawartość pod kątem wrażliwości kulturowej, inkluzywności i w odpowiedzi na informacje zwrotne

Największą wadą zawartości pisanej przez ludzi jest jednak to, że jest ona ograniczona ludzkimi możliwościami. Jeden pisarz może zrobić tylko tyle. I pomimo najlepszych wysiłków, ludzie popełniają błędy. Mylą się, źle rozumieją, a w niektórych przypadkach mogą mieć po prostu gorszy dzień.

Nie oznacza to, że zawartość AI jest bezużyteczna lub że treści generowane przez ludzi są stronnicze. W następnej sekcji zobaczymy, jak można rozróżnić te dwa rodzaje treści lub połączyć je w celu zaspokojenia swoich potrzeb.

Różnica między zawartością generowaną przez ludzi i AI

Mówiąc najprościej, zawartość generowana przez człowieka jest pisana przez człowieka. Zawartość generowana przez AI jest pisana przez algorytm. Jednak w dzisiejszym świecie rozróżnienie nie jest takie proste. Na przykład, co jeśli człowiek używa AI do burzy mózgów, ale sam pisze szkic zawartości? Czy korekta jest również uważana za część pisania?

Takie egzystencjalne pytania są na inny dzień. 🤷

Dziś skupimy się na kluczowych różnicach między zawartością generowaną przez ludzi i generowaną przez AI.

Kreatywność

Ludzie są z natury kreatywni. Od Iliady po TikTok, ludzka kreatywność jest odpowiedzialna za każde narzędzie i technologię wokół nas. Dlatego też zawartość generowana przez ludzi zawsze będzie miała potencjał, aby pokazać wyobraźnię i surową kreatywność w sposób, w jaki AI po prostu nie może.

Zawartość AI jest powtórzeniem tego, co już istnieje. Tam, gdzie ludzie są ograniczeni szybkością i wielkością produkcji, AI nigdy nie może stworzyć czegoś całkowicie oryginalnego. Co więcej, ponieważ cała zawartość jest inicjowana przez ludzkie podpowiedzi, można śmiało powiedzieć, że jeśli w grę wchodzi wyobraźnia, to pochodzi ona od użytkownika.

Ludzki pisarz 1️⃣ AI 0️⃣

Wydajność

Każdy pisarz zmaga się z natchnieniem i konsekwentnym tworzeniem zawartości o określonej jakości. Niezależnie od tego, jak doświadczony lub wyszkolony jesteś, istnieje limit ilości zawartości, którą możesz stworzyć w ciągu 8-godzinnego dnia pracy.

AI nie ma tego problemu. Twoja przyjazna AI nie będzie miała bloku pisarskiego, gdy poprosisz ją o napisanie eseju na 1000 słów. Nie będzie zmagać się z natchnieniem lub twórczym zastojem. Tak więc zawartość generowana przez AI jest bardziej wydajna i spójna niż ludzka zawartość.

Ludzki pisarz 0️⃣ AI 1️⃣

Bonus: Jak używać AI do tworzenia dokumentacji

Subiektywność i głębia emocjonalna

Ludzie mają swoje doświadczenia. Niezależnie od klasy, kasty, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej itp., istnieje wiele doświadczeń, które tworzą świetne narracje z emocjonalną głębią. Jest to również bardziej zrozumiałe i poruszające dla ludzkich czytelników (którzy wciąż stanowią największą grupę odbiorców).

Większość narzędzi AI jest szkolona na istniejących zbiorach danych, co oznacza, że nie mają one unikalnej inteligencji. Sprawia to, że są one nieco jednolite i nieinteresujące w tworzeniu historii. Nie należy tego jednak mylić z byciem obiektywnym. W rzeczywistości jest to zupełnie nowa koncepcja, którą zbadamy w następnej kolejności.

Ludzki pisarz 1️⃣ AI 0️⃣

Stronniczość

Każda osoba jest stronnicza ze względu na wiedzę, którą zdobyła dzięki swoim doświadczeniom. Każda generowana przez nich zawartość jest wynikiem tych uprzedzeń.

Na przykład, grafik, który uważa, że kandydaci z tatuażami nie nadają się do pracy w środowisku zawodowym, może nigdy nie tworzyć obrazów zawierających tatuaże.

Z drugiej strony, AI jest szkolona na danych tworzonych przez ludzi. Ich uprzedzenia znajdują odzwierciedlenie w algorytmach.

Na przykład, w niesławnym incydencie, projektant AI screener CV przeszkolona na życiorysach obecnych pracowników nauczyła się przyznawać wysokie noty tym, którzy na liście hobby wymieniali baseball lub koszykówkę, ale odejmowała punkty za softball.

Krótko mówiąc, stronniczość nie jest kwestią między człowiekiem a AI. Stronniczość jest wrodzona człowiekowi, a zatem nieodłączna również dla AI. Człowiek może jednak rozpoznać te uprzedzenia (samodzielnie lub, jeśli, powiedzmy, wskaże je przełożony) i pracować nad ich wyeliminowaniem.

AI będzie musiała zostać specjalnie zaprogramowana do zrobienia tego

Ludzki pisarz 0️⃣ AI 0️⃣

Biorąc pod uwagę dzisiejszy sposób generowania AI, ludzkie pisanie przeważa nad korzyściami płynącymi z zawartości AI. Nie oznacza to jednak, że należy całkowicie unikać zawartości AI. W rzeczywistości wydajność generowana przez AI jest niezwykle cenna, gdy jest używana w połączeniu z ludzką wyobraźnią, oryginalnością i kontrolą jakości.

Podsumowując, oto jak wygląda różnica między zawartością generowaną przez ludzi i AI.

Funkcja Zawartość generowana przez AI Zawartość generowana przez AI Oryginalność Prawdopodobnie wysoka Bardzo niska Wydajność Niska do umiarkowanej Bardzo wysoka Spójność Umiarkowana Bardzo wysoka Skalowalność Trudne i kosztowne Prostsze i opłacalne Możliwe Możliwe Możliwe Niezawodność Wysoka, gdy stosowane jest krytyczne myślenie Niska, ponieważ AI może mieć halucynacje i być niedokładna Jakość Umiarkowana do wysokiej z konkretnymi i istotnymi przykładami Niska do umiarkowanej z redundancjami i niezręcznym językiem Najlepsza dla potrzeb kreatywnej i angażującej zawartości (np. powieści, eseje, treści marketingowe) Standaryzowana i powtarzalna zawartość (np. dokumentacja techniczna, meta-opisy, transkrypcje wideo)

zawartość generowana przez człowieka i AI: Ostateczna rozgrywka_

Połączenie ludzkiej kreatywności i wydajności AI

Chociaż można z pasją debatować na temat człowiek vs. AI, praktyczność dyktuje, że najlepszym rozwiązaniem jest przemyślane połączenie tych dwóch elementów. Oto, jak to będzie wyglądać w praktyce z wirtualnym obszarem roboczym, takim jak ClickUp .

AI dla inspiracji; Ludzie dla wartości dodanej

Obecnie najlepszym zastosowaniem AI jest inspiracja i tworzenie pomysłów. Otwórz narzędzie AI do pisania, takie jak ClickUp Docs i skorzystaj z narzędzia AI ClickUp, aby wprowadzić podpowiedź i rozpocząć pierwszy szkic lub podsumować zawartość gotowego szkicu.

Zintegruj ClickUp Brain bezpośrednio ze swoimi dokumentami

Nie wiesz od czego zacząć? Spróbuj Szablon do pisania zawartości ClickUp aby uzyskać prosty sposób na tworzenie angażującej, wysokiej jakości zawartości.

Bonus: Jak edytować zawartość AI

AI dla badań; ludzie dla wglądu

Chatboty AI są świetnymi asystentami badawczymi. Czy kiedykolwiek utknąłeś na "jakie jest słowo na..."? Twój asystent badawczy może pomóc. Zapomniałeś, gdzie zapisałeś edytowany dokument? Połączone wyszukiwanie może pomóc. Potrzebujesz danych organizacyjnych z narzędzia do zarządzania projektami? ClickUp Brain zawiera odpowiedzi.

ClickUp Brain, twój idealny asystent badawczy

Jeśli jednak tworzysz zawartość do raportowania lub propozycji, potrzebuje ona Twojego ludzkiego wglądu. Streszczacze dokumentów AI mogą dostarczyć informacji potrzebnych do wyciągnięcia wniosków.

Na przykład, narzędzie do zarządzania projektami może pokazywać, że zespoły potrzebują średnio dwóch tygodni na opublikowanie każdego posta na blogu. Może nawet powiedzieć, że czas ten wzrósł z jednego tygodnia, który był standardem sześć miesięcy temu. Może to jednak oznaczać:

Zmniejszył się rozmiar Twojego teamu

Teams są wypaleni

Wzrosła długość i jakość zawartości

Zmniejszono liczbę wpisów na blogu i zamiast tego skupiono się na zawartości wideo

Takie spostrzeżenia i odpowiadające im elementy działań muszą nadal pochodzić od myślącego człowieka.

Nawiasem mówiąc, jeśli zarządzasz zespołem pisarzy, oto podstawowe informacje na temat jak wykorzystać AI w content marketingu które mogą okazać się pomocne.

Ludzie dla wyobraźni; AI dla skali

Weźmy przykład zawartości materiałów marketingowych. Opublikowana zawartość jest obfita. Nawet najdłuższe słowa kluczowe z długiego ogona mają setki stron zawartości. Tym, co odróżnia organizację odnoszącą powodzenie od reszty, jest to, jak unikalna, angażująca, odsetki i wartościowa jest jej zawartość. Wymaga to ludzkiej wyobraźni.

Stamtąd AI może przejąć kontrolę. Może dokonać korekty i sprawdzić spójność tonu i stylu. Może tworzyć materiały do dystrybucji w mediach społecznościowych, e-mail, skrypty wideo itp. AI może również bez wysiłku personalizować zawartość dla różnych grup odbiorców.

W ten sposób, łącząc kreatywność ludzi z wydajnością AI, organizacje mogą tworzyć naprawdę niezwykłą zawartość.

Super doładuj swój proces tworzenia zawartości dzięki ClickUp

Do zrobienia wiersza, Google Verse by Verse wymaga wykonania kilku czynności, takich jak wybór stylu poetyckiego, wybranie trzech autorów, którzy będą twoimi muzami, a także napisanie pierwszej linijki. Gdy to zrobisz, AI daje ci opcje do zrobienia - tutaj musisz sam wybrać następną linijkę.

Chodzi o to, że generatywna AI nie jest (jeszcze) czującym bytem, który może samodzielnie tworzyć zawartość. Jest jednak kompetentnym asystentem, który może pomóc w inspiracji, tworzeniu pomysłów, badaniach, sprawdzaniu pisowni, korekcie itp.

Jest wydajny, ale też zawodny. Brakuje mu subiektywności, ale jest też stronniczy. Jest spójny, ale jego jakość może być wątpliwa.

Pomimo tych dylematów, zapaleni użytkownicy AI do generowania zawartości wiedzą, że może ona być potężna, gdy jest mądrze wykorzystywana. Może pomóc w wielu przypadkach użycia jako część codziennego cyklu pracy pisarza. Niezależnie od tego, czy piszesz podsumowanie spotkania na stojąco, serdeczny pożegnalny e-mail, czy przemówienie prezydenta, AI ma coś do zaoferowania.

Zintegrowana z narzędziem do zarządzania projektami ClickUp, AI może pomóc w wyszukiwaniu powiązanych zadań, odpowiadaniu na pytania dotyczące projektów, podsumowywaniu długich dokumentów, rozwijaniu pomysłów za pomocą przykładów, tworzeniu szablony do pisania zawartości i wiele więcej. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .