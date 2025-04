Jak wykorzystać AI w marketingu cyfrowym (przypadki użycia i narzędzia)

Teams marketingu cyfrowego często czują się przytłoczone, nieustannie żonglując danymi, zawartością i niestandardowymi wymaganiami klientów. Jeśli utknąłeś w powtarzalnych zadaniach, takich jak ręczna analiza danych klientów lub tworzenie postów w mediach społecznościowych, sztuczna inteligencja może to zmienić.

Narzędzia AI, takie jak ChatGPT, błyskawicznie generują angażujące teksty do najnowszych kampanii i analizują opinie klientów za pomocą analizy nastrojów opartej na sztucznej inteligencji, aby pomóc udoskonalić strategię.

Niedawne badanie PwC wykazało, że 81% CMO planuje włączyć AI do swoich modeli biznesowych w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.

Jednak samo odkrywanie tych narzędzi może zająć tak dużo czasu! Od czego zacząć? Jak ocenić, co należy poddać automatyzacji? Jak ocenić narzędzie AI?

Mamy dla Ciebie kilka wskazówek i trików! Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać AI w marketingu cyfrowym i rozwinąć swój cyfrowy biznes marketingowy .

/# Zrozumienie AI dla marketingu cyfrowego

AI stało się nieocenionym narzędziem dla firm, w tym zespołów marketingowych, zwiększając wydajność i skuteczność. Pozwala ona na automatyzację codziennych zadań, takich jak zarządzanie kampaniami, planowanie postów, wysyłanie newsletterów, a nawet prowadzenie całej firmy content marketing silnik.

Podczas gdy AI zyskało ostatnio więcej uwagi dzięki dostępnym platformom, takim jak ChatGPT, ważne jest, aby zauważyć, że rola AI w marketingu cyfrowym ewoluuje od kilku lat.

Na początku marketing cyfrowy oparty na AI koncentrował się na automatyzacji prostych zadań i wykorzystaniu podstawowych chatbotów do interakcji z niestandardowymi klientami za pomocą wstępnie zaprogramowanych odpowiedzi. Te Narzędzia AI do generowania leadów były wykorzystywane na stronach internetowych lub do dystrybucji zawartości w aplikacjach marketingowych w mediach społecznościowych, takich jak WhatsApp i Facebook Messenger.

Wraz z rozwojem technologii AI, jej wpływ na świat marketingu cyfrowego stał się bardziej znaczący. Na przykład, uczenie maszynowe (ML) pozwoliło marketerom szybko analizować dane klientów ze źródeł takich jak media społecznościowe, analityka stron internetowych i opinie. Analiza ta pozwoliła im lepiej segmentować odbiorców i personalizować wysiłki marketingowe, prowadząc do wyższych współczynników konwersji.

Raportowania pokazują, że 72% użytkowników korzystających z narzędzi marketingowych AI poprawia doświadczenia klientów, jednocześnie oszczędzając średnio 2,5 godziny dziennie lub 3 godziny na każdy element zawartości.

Z czasem zastosowania AI w marketingu cyfrowym rozszerzyły się jeszcze bardziej, wprowadzając zaawansowane narzędzia, takie jak analiza sentymentu i spersonalizowane rekomendacje.

Niedawna popularność modelu GPT-4 OpenAI i ChatGPT rozpaliła hype na AI. Narzędzia te umożliwiają marketerom budowanie bardziej zaawansowanych chatbotów, przyspieszają powstanie zawartości, podsumowują duże ilości informacji i przeprowadzają szczegółową analizę danych, uwalniając jeszcze większy potencjał kreatywnych i opartych na danych strategii marketingowych.

Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi AI do zarządzania mediami społecznościowymi w 2024 roku /# Jak wykorzystać AI w marketingu cyfrowym

Według badania Ankieta HubSpot 64% specjalistów ds. marketingu korzysta już w pewnym stopniu z narzędzi AI. Jednak głębokość integracji AI jest różna, a tylko 21% marketerów raportuje, że AI odgrywa znaczącą rolę w ich codziennych działaniach.

Ale jak dokładnie AI jest wykorzystywana w marketingu cyfrowym?

Najczęstszym zastosowaniem, zgłaszanym przez 40% marketerów, jest analiza danych i raportowanie

Zaraz za tym, 39% wykorzystuje AI do badań, niezależnie od tego, czy jest to przeprowadzaniebadania rynku lub podsumowując artykuły

Wreszcie, 38% korzysta z AI, aby pomóc w tworzeniu treści, pomagając im generować materiały, które rezonują z ich celami

A co najlepsze? Niektóre narzędzia nie wykonują tylko jednego lub dwóch z tych zadań, ale wszystkie z nich jednocześnie! Tak, dobrze przeczytałeś. ClickUp jest jednym z takich Rozwiązanie marketingowe oparte na AI .

Zobaczmy, jak AI upraszcza przepływ pracy w marketingu cyfrowym i gdzie ClickUp może pomóc.

1. Analiza danych

Podczas gdy większość cyfrowych aplikacji marketingowych oferując analitykę, marketerzy często muszą radzić sobie z eksportem i składać dane jak puzzle, aby uzyskać pełny obraz.

AI upraszcza ten proces, gromadząc i analizując dane z wielu kanałów marketingowych i podsumowując je w jednym miejscu. Oszczędza to czas i pomaga opracować skuteczniejsze strategie marketingowe i zasoby kampanii.

Z Szablon raportu marketingowego ClickUp na przykład, możesz łatwo śledzić i raportować swoje cyfrowe wysiłki marketingowe na jednym ekranie.

Szablon raportu marketingowego ClickUp

Wbudowany asystent ClickUp AI, ClickUp Brain może pomóc w szybkim śledzeniu tej analizy, pobierając dane z obszaru roboczego i podsumowując wpływ inicjatyw marketingowych.

W ten sposób uzyskasz wyczyszczony widok kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i metryk kampanii, dając Ci wgląd w podejmowanie strategicznych decyzji.

Pobierz ten szablon

Oprócz analizy po zakończeniu kampanii, AI może usprawnić analizę predykcyjną, która umożliwia podejmowanie lepszych decyzji marketingowych.

volkswagen wykorzystuje AI do analizy predykcyjnej w swoich decyzjach dotyczących zakupu reklam, co pozwala firmie obniżyć ukryte koszty związane z agencjami mediowymi. W wyniku tej strategii sprzedaż dealerów wzrosła o 20%, opierając się na spostrzeżeniach opartych na danych, a nie na subiektywnej interpretacji agencji, które kanały przynoszą maksymalny zwrot z wydatków na reklamę (ROAS).

2. Tworzenie zawartości

Marketerzy cyfrowi coraz częściej korzystają z narzędzi AI do tworzenia treści, od napisów wideo i postów w mediach społecznościowych po kopię e-maila . AI może nawet pomóc w generowaniu, przetwarzaniu i rozszerzaniu multimediów, takich jak obrazy, audio i wideo.

Chociaż zawartość generowana przez AI może być pomocna, zwykle nie jest od razu gotowa do publikacji.

Tylko ok 6% marketerów korzystających z AI publikuje zawartość bez żadnych zmian.

Większość marketerów postrzega dziś GenAI jako punkt wyjścia - sposób na burzę mózgów, tworzenie konspektów, pisanie tekstów reklam lub szkicowanie początkowych akapitów, które pobudzają i uzupełniają ich kreatywność.

wyjątkiem może być JPMorgan Chase. Firma współpracowała z Persado AI w celu stworzenia angażującego tekstu reklamy i, w niektórych przypadkach, osiągnięcia dwukrotnie wyższego współczynnika klikalności w porównaniu z zawartością napisaną przez człowieka. Chociaż opinie są nadal podzielone, ta instancja pokazuje, że AI może być w stanie przewyższyć tradycyjne metody w marketingu.

Wszyscy wiemy, że zawartość wymaga rozszerzenia testów podczas publikacji. Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś mógł zarządzać swoją zawartością i testami w jednym miejscu?

Dzięki Szablon do zarządzania i testowania zawartości ClickUp A/B możesz do zrobienia!

ClickUp Szablon do zarządzania i testowania zawartości A/B

Ten szablon usprawnia Szablon do testów A/B w ClickUp dodając zaawansowane funkcje zarządzania zawartością. Pomaga zarządzać kampaniami testów A/B dzięki narzędziom i funkcjom, które ułatwiają (i uprzyjemniają!) tworzenie, uruchamianie i analizowanie testów A/B, w tym:

Widok listy do śledzenia wszystkich testów

Widok tablicy do wizualizacji cykli pracy i priorytetów

Widok kalendarza do planowania zadań

Widok osi czasu do monitorowania czasu trwania testów automatycznych

Dodatkowo, możesz użyć pól niestandardowych do śledzenia ważnych szczegółów, takich jak cele testów, docelowi odbiorcy i kluczowe wskaźniki dla kampanii.

Pobierz ten szablon

3. Personalizacja zawartości

Spośród wszystkich Business korzystających z AI, 82% raportuje pomaga spersonalizować doświadczenia klientów i przynosi zwrot z inwestycji w wysokości od 5 do 8 razy więcej niż ich wydatki .

Doskonałym przykładem takiej personalizacji jest dynamiczna zawartość, która dostosowuje się w zależności od czynników takich jak imię i nazwisko użytkownika, zawód lub aktywność przeglądania. Pomyśl o spersonalizowanych rekomendacjach, które widzisz w Netflix po zalogowaniu lub o tym, jak Spotify tworzy listy odtwarzania na podstawie twoich nawyków słuchania - te doświadczenia są zasilane przez AI. Analizując zachowania użytkowników, AI zapewnia bardziej niestandardowe doświadczenia za pośrednictwem różnych kanałów marketingowych, czy to stron internetowych, e-maili czy postów w mediach społecznościowych.

sephora wdraża opartą na AI aplikację "Virtual Artist", która umożliwia użytkownikom wirtualne przymierzanie produktów do makijażu przy użyciu rzeczywistości rozszerzonej (AR). To nie tylko personalizuje doświadczenie zakupowe, ale także zwiększa zaangażowanie klientów i konwersje sprzedaży dzięki dostosowanym rekomendacjom produktów w oparciu o preferencje użytkowników.

Przeczytaj również: Boty i nie tylko: An Actionable Guide on How to Use AI in Customer Service (Przewodnik po wykorzystaniu AI w obsłudze klienta)

4. Automatyzacja kampanii e-mail marketingowych

Automatyzacja e-mail marketingu istnieje już od jakiegoś czasu, ale AI podnosi ją teraz na wyższy poziom. Dzięki narzędziom AI możesz tworzyć bardziej angażującą zawartość e-maili, jednocześnie ucząc się, w jaki sposób Twoi odbiorcy wchodzą w interakcję z Twoimi e-mailami. Pomysł polega na skróceniu czasu spędzanego na burzy mózgów i badaniach, dzięki czemu Twój zespół może bardziej skupić się na powodzeniu kampanii.

Wraz z rozwojem AI, integracja oprogramowania do automatyzacji e-mail marketingu ze strategią staje się ważniejsza niż kiedykolwiek. Szablon kampanii e-mail firmy ClickUp oferuje doskonałe ramy do połączenia z nowymi klientami, utrzymania wsparcia dla istniejących, zwiększenia widoczności marki, pielęgnowania potencjalnych klientów i skutecznego zamykania transakcji.

Szablon kampanii e-mail ClickUp

Ten szablon pozwala projektować i zarządzać skutecznymi kampaniami e-mail, jednocześnie śledząc zaangażowanie i postępy. Zapisując szablony dla różnych kampanii, oszczędzasz czas i wysiłek na przyszłe działania marketingowe, zapewniając spójność całej komunikacji.

Pola niestandardowe szablonu pozwalają również kategoryzować i śledzić szczegóły, takie jak linki do kopii wiadomości e-mail, wskaźniki ukończenia, typy wiadomości e-mail, branże docelowe i motywy.

Dzięki szczegółowym raportowaniom można również analizować skuteczność poprzednich e-maili i optymalizować przyszłe kampanie w celu uzyskania maksymalnego efektu.

Pobierz ten szablon

5. Przewidywanie zachowań niestandardowych klientów

AI jest również niezwykle przydatna w przewidywaniu zachowań niestandardowych klientów i trendów sprzedaży. Analizuje dane historyczne, takie jak zaangażowanie konsumentów, zakupy, czas spędzony na stronie i współczynnik otwarć e-maili, w celu prognozy skuteczności kampanii marketingowej.

Ta zdolność do przewidywania wyników pozwala marketerom lepiej zrozumieć, czego mogą oczekiwać od swoich wysiłków, co pomaga im tworzyć bardziej dynamiczne, wpływowe kampanie, które zwiększają sprzedaż i poprawiają zwrot z inwestycji.

📌 Studium przypadku: ClickUp 🤝 Pharmacy Mentor

Pharmacy Mentor, społeczność dla profesjonalistów z branży farmaceutycznej, napotkała podobną potrzebę bardziej efektywnego zarządzania danymi. Początkowo używali obszaru roboczego Google do zarządzania informacjami o klientach, ale wraz z rozwojem ich działalności, ich ustawienia stały się zagracone, co utrudniało pobieranie danych i śledzenie postępów projektów.

Aby pokonać te przeszkody, Pharmacy Mentor przeszedł na ClickUp . To przejście usprawniło ich CRM, zarządzanie projektami i ogólną obsługę danych. Pozwoliło im to scentralizować zarządzanie klientami przy jednoczesnej automatyzacji wyzwalaczy zadań, co znacznie ułatwiło zarządzanie aktualizacjami klientów.

_ClickUp pomógł naszemu Businessowi zwiększyć wydajność - oszczędzając czas, zmniejszając potrzebę bezcelowych spotkań i znacznie zwiększając zadowolenie pracowników i klientów

Lewis Norwood, dyrektor ds. relacji z klientami, Pharmacy Mentor

/# Wykorzystanie oprogramowania AI w marketingu cyfrowym

ClickUp pozwala zintegrować AI z cyklem pracy poprzez automatyzację zadań marketingowych, śledzenie postępów kampanii i analizowanie danych dotyczących wydajności - wszystko w ramach jednej platformy.

Oto przegląd konkretnych funkcji ClickUp AI, które możesz wykorzystać w swojej strategii marketingu cyfrowego.

Automatyzacja powtarzalnych zadań

Łatwa automatyzacja cykli pracy w marketingu dzięki ClickUp Brain i ClickUp Automations

Marketing cyfrowy często wiąże się z wieloma żmudnymi, powtarzalnymi zadaniami, które mogą wyczerpać Twój czas i energię. Automatyzacja ClickUp może pomóc w ustawieniu cykli pracy (aby poradzić sobie z tymi przyziemnymi obowiązkami), które wyzwalają działania w oparciu o określone warunki. Na przykład, gdy status zadania dla postu w mediach społecznościowych zmieni się na gotowy, ClickUp może zmienić osobę przypisaną do zadania z autora, który przygotował post, na menedżera mediów społecznościowych, który musi go opublikować.

Skorzystaj z kreatora automatyzacji NLP ClickUp Brain, aby skrócić czas poświęcany na ręczną pracę

Dzięki ClickUp Brain możesz ustawić te automatyzacje również za pomocą instrukcji w języku naturalnym. Oznacza to, że poświęcisz mniej czasu na prace administracyjne, a więcej na tworzenie innowacyjnych kampanii.

Kluczowe znaczenie ma jednak zapewnienie zgodności procesów automatyzacji z przepisami dotyczącymi prywatności danych i poszanowanie zgody użytkowników.

Uzyskaj wgląd w dane

ClickUp Brain zwiększa możliwości analizy danych, dostarczając przydatnych informacji dokładnie wtedy, gdy są one potrzebne.

Dzięki analityce opartej na AI możesz łatwo dostrzec trendy, ocenić skuteczność kampanii i podejmować świadome decyzje w czasie rzeczywistym. Użyj Pulpity ClickUp aby wizualizować te kluczowe wskaźniki wydajności i metryki na pierwszy rzut oka.

Uzyskaj kompleksowy przegląd dzięki w pełni konfigurowalnym pulpitom ClickUp

Na przykład, jeśli konkretna kampania e-mail wykazuje zwiększone zaangażowanie, możesz szybko dostosować swoją strategię, aby powtórzyć to powodzenie na innych platformach.

Szybsze generowanie kreatywnej zawartości

Generuj wysokiej jakości zawartość za pomocą ClickUp Brain, asystenta pisania i edycji opartego na AI

ClickUp Brain pomaga generować tematy, szkice, a nawet tworzyć pełną zawartość. Niezależnie od tego, czy tworzysz posty na blogu, e-maile czy zawartość mediów społecznościowych, narzędzie AI automatyzuje początkowe kroki, pomagając zaoszczędzić czas przy jednoczesnym zachowaniu jakości. Pozwala to bardziej skupić się na dopracowywaniu przekazu, a mniej na próbach wymyślenia kolejnego świetnego pomysłu.

via Reddit Jest to idealne rozwiązanie dla marketerów, którzy potrzebują szybkiej, wysokiej jakości zawartości bez konieczności zaczynania od zera.

Możesz zapisać całą swoją zawartość marketingową w Dokumenty ClickUp które stanowią centralny hub do wspólnego opracowywania, edytowania i udoskonalania zawartości. Komentowanie w czasie rzeczywistym i udostępnianie dokumentów usprawnia pracę zespołową, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie.

Upewnij się, że każda wygenerowana zawartość jest zgodna z wytycznymi marki i standardami etycznymi, a także sprawdź, czy nie ma literówek (choć wbudowany moduł sprawdzania gramatyki i pisowni zapobiegnie im w pierwszej kolejności!).

Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w reklamie (przypadki użycia i narzędzia)

Poprawa współpracy w zespole

Wyeliminuj kłopoty związane z żonglowaniem wieloma narzędziami i rozproszonymi rozmowami, korzystając z ClickUp Chat do udostępniania aktualizacji, połączonych zasobów i współpracy bez wysiłku w ramach ClickUp

Powodzenie marketingu opiera się w dużej mierze na współpracy, która wymaga płynnej komunikacji i koordynacji między członkami zespołu. ClickUp Chat usprawnia pracę zespołową dzięki zintegrowanym funkcjom czatu, zarządzania zadaniami i udostępniania dokumentów. Ułatwia omawianie pomysłów, udostępnianie zasobów i przekazywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym.

Każdy wątek czatu jest połączony z odpowiednimi zadaniami, dokumentami i projektami, zapewniając całościowy widok trwających dyskusji. Zapewnia to, że cała komunikacja pozostaje istotna i przydatna - niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów na temat nowej kampanii, czy przeglądasz wersje robocze.

Nigdy nie przegap ważnych elementów akcji w wątkach czatu dzięki funkcji FollowUps w ClickUp Chat

Dzięki FollowUps w Czacie możesz łatwo segregować i przypisywać ważne wiadomości jako elementy działań, a dzięki SyncUps możesz przeskakiwać na rozmowy audio i wideo, aby uzyskać przejrzystość kontekstową, usprawniając zarządzanie projektami.

Wreszcie, możesz użyć AI w ClickUp Chat, aby podsumować rozmowy, zidentyfikować kluczowe elementy działań i przekształcić wiadomości na czacie w zadania. Zmniejsza to szum i pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Wygoda ClickUp dla zespołów marketingowych idzie jeszcze dalej. Dostarcza wiele szablonów, które pozwalają zaoszczędzić czas podczas planowania, realizacji i analizy kampanii.

Szablon planu marketingowego ClickUp Szablon planu marketingowego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w ustawieniu i osiągnięciu celów marketingowych, od generowania leadów po zwiększenie obecności w mediach społecznościowych.

Szablon planu marketingowego ClickUp

Ten szablon umożliwia planowanie, śledzenie i optymalizację kampanii w jednej wygodnej lokalizacji. Korzystając z niego, możesz:

Podzielić swoje zadania na możliwe do wykonania kroki, aby osiągnąć swoje cele marketingowe

Śledzenie postępów kampanii za pomocą wbudowanych wskaźników i analiz

Efektywniej przydzielać czas i zasoby

Oceniać powodzenie kampanii i w razie potrzeby udoskonalać swoje strategie

Pobierz ten szablon

Szablon raportu marketingu cyfrowego ClickUp

Śledzenie i raportowanie cyfrowych kampanii marketingowych ma kluczowe znaczenie dla oceny zwrotu z inwestycji (ROI) podejmowanych wysiłków.

Jednak zbieranie danych z różnych źródeł i tworzenie raportów może być dość czasochłonne. Z Szablon raportu marketingu cyfrowego ClickUp , możesz bez wysiłku zarządzać i raportować wszystkie swoje kampanie w jednej scentralizowanej lokalizacji!

Szablon raportowania marketingu cyfrowego ClickUp

Szablon zawiera wizualizacje do oceny ogólnej wydajności i szczegółowe analizy, które pomogą Ci dostrzec powodzenia i możliwości. Jego funkcje obejmują również:

Możliwość śledzenia metryk na wielu platformach

Aktualizacje kluczowych wskaźników wydajności w czasie rzeczywistym

Baza danych bez kodu do przechowywania i organizowania wszystkich danych

Pobierz ten szablon

Krótki szablon kampanii marketingowej ClickUp

Szablon Szablon streszczenia kampanii marketingowej ClickUp jest niezbędnym narzędziem do jasnego zdefiniowania celów i założeń kampanii.

Szablon streszczenia kampanii marketingowej ClickUp

Bezproblemowa integracja z ClickUp Brain wyróżnia ten szablon, umożliwiając płynny przepływ pracy od pomysłu do realizacji. Możesz go użyć do stworzenia dokumentu w ClickUp do burzy mózgów i nakreślenia celów, podczas gdy ClickUp Brain pomoże Ci przygotować wysokiej jakości brief marketingowy.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Organizować rezultaty na każdej scenie lejka marketingowego

Burza mózgów kreatywnych pomysłów i strategii

Upewnić się, że wszystkie istotne elementy planu marketingowego zostały uwzględnione

To dopiero początek możliwości ClickUp do zrobienia. ClickUp oferuje również szablony marketingowych map drogowych które pozwalają skupić się na realizacji strategii, zamiast grzęznąć w szczegółach.

Przeczytaj również: Jak zespół marketingowy ClickUp korzysta z ClickUp

Użyj ClickUp AI, aby zoptymalizować swoje strategie marketingu cyfrowego

Wiedza na temat wykorzystania AI w marketingu cyfrowym jest kluczem do utrzymania przewagi w szybko rozwijającej się branży. Niezależnie od tego, czy wdrażasz AI do tworzenia chatbotów generujących leady, zmniejszania rotacji klientów, czy też usprawniania procesu tworzenia zawartości, korzyści są niezaprzeczalne.

Dzięki kompleksowemu narzędziu, takiemu jak ClickUp, nie ma potrzeby eksperymentowania z wieloma aplikacjami. ClickUp łączy w sobie planowanie, śledzenie, optymalizację i raportowanie cyfrowych inicjatyw marketingowych. Pakiet narzędzi AI i gotowe szablony usprawniają wysiłki marketingowe, zapewniając wszystko zorganizowane i wydajne. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!