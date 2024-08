Jak rozwijać agencję marketingu cyfrowego: Przewodnik krok po kroku

Oto pytanie za milion dolarów, które bez końca nurtuje właścicieli marketingu cyfrowego:

"Jak rozwijać agencję marketingu cyfrowego?", ale pytanie jest niekompletne.

Zamiast tego powinni zapytać: "Jak rozwinąć agencję marketingu cyfrowego, aby była rentowna i z niestandardowymi klientami na czele?"

Odpowiedź jest zakorzeniona w strategii marketingu cyfrowego.

Zadaj sobie pytanie:

Czy sprzedajesz produkty, którymi ludzie są autentycznie zainteresowani?

Czy sprzedajesz produkty czy historie marki?

Czy masz przede wszystkim jasno określoną strategię?

Zostań więc, jeśli jesteś ciekawy, jak skutecznie rozwijać i skalować swoją agencję.

Zrozumienie rozwoju agencji cyfrowej

Oczekuje się, że wydatki na reklamę cyfrową wzrosną w 2024 roku. Ponadto właściciele agencji uważają, że optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, content marketing i cyfrowe kanały marketingowe przyniosą największe zyski w 2024 roku.

Inne trendy w marketingu cyfrowym, które będą dominować w 2024 roku

Platformy mediów społecznościowych, takie jak Instagram Threads, Meta Threads i Bluesky, zyskają na popularności

Marketerzy powinni skupić się na podnoszeniu wskaźników zaangażowania - nowej metryki wskaźnika retencji

LinkedIn ma obecnie 1 miliard członków, co czyni go świetną platformą do organicznego generowania leadów

Płatne reklamy w mediach społecznościowych, zwłaszcza na LinkedIn, są zdominowane przez marketing wideo

Tak więc, jeśli rozważasz rozszerzenie swojej agencji marketingu cyfrowego, nigdy nie było lepszego czasu.

Dla Twojej wygody podzieliliśmy strategie marketingu cyfrowego na cztery segmenty:

Popraw marketing i sprzedaż swojej agencji

Obniżenie niestandardowego odpływu klientów

Zwiększenie wydajności agencji marketingowej

Ulepszenie usług marketingu cyfrowego

Strategie poprawy wewnętrznego marketingu i sprzedaży

Zacznijmy od podstaw i zobaczmy, jak poprawić wewnętrzny marketing i sprzedaż.

Upskill your in-house team

Niezależnie od tego, czy jesteś agencją reklamową, czy zajmujesz się usługami cyfrowymi, Twój zespół musi być na bieżąco z najnowszymi trendami w branży.

Zintegruj szkolenia pracowników ze swoim modelem biznesowym - czy to poprzez wirtualne wydarzenia, grupy w mediach społecznościowych, czy nawet stronę internetową Twojej agencji marketingu cyfrowego.

Wykorzystaj oprogramowanie do zarządzania projektami do rozwoju swojej agencji marketingowej

jak wygląda śledzenie czasu w projekcie w ClickUp?

Aby zwiększyć liczbę powodzeń swoich klientów, musisz wnieść wartość dodaną do ich biznesu.

A najlepszy sposób, aby to osiągnąć?

Zacznij od usprawnienia wewnętrznych procesów, aby pomóc zespołowi skupić się na budowaniu relacji, zamiast na gaszeniu pożarów.

To jest miejsce, w którym narzędzie do zarządzania projektami podwaja się jako podręczny asystent dla Teams - koordynując zadania, projekty, ludzi i oczekiwania.

Pokaż swoją pracę jako wiarygodna agencja marketingu cyfrowego

Agencje marketingowe muszą być biegłe w promocji swoich obecnych klientów.

Muszą jednak również skupić się na prezentowaniu umiejętności swojej agencji marketingu cyfrowego.

Promuj więc stronę internetową swojej agencji na różnych kanałach i platformach, aby szybko pozyskać więcej klientów.

Przeprowadź audyt strony internetowej swojej agencji

Chcesz pokazać światu swoje umiejętności?

Pozwól swojemu projektantowi stron internetowych zaprezentować swój ogromny talent potencjalnym klientom i innym agencjom dzięki genialnym projektom na stronie.

Zrób audyt SEO swojego obecnego projektu strony internetowej i stań się studium przypadku w oczach wyszukiwarek.

Inwestuj w płatne reklamy i marketing w mediach społecznościowych

Utrzymywanie stałej obecności w mediach społecznościowych i uzupełnianie jej kampaniami pay-per-click pozwoli ci promować swoją agencję marketingową na różnych kanałach organicznych i płatnych.

Ponieważ różne typy odbiorców docelowych łączą się z twoją marką, dywersyfikacja zasięgu i zwiększenie sprzedaży staną się znacznie łatwiejsze.

Oto kilka wskazówek, jak wykorzystać marketing w mediach społecznościowych:

Wykaż się autorytetem, udostępniając spostrzeżenia, blogi tworzone przez ekspertów i darmowe webinaria, a także sesje na żywo, aby zaprezentować swoją markę potencjalnym klientom

Odpowiadaj na każdy komentarz, wzmiankę i zapytanie w mediach społecznościowych, w przeciwnym razie ryzykujesz, że zostaniesz uznany za niestandardowego przez rozzłoszczonych klientów

Korzystaj z różnych kanałów mediów społecznościowych, aby dotrzeć do zróżnicowanych grup demograficznych

Regularnie publikuj posty i udostępniaj historie powodzenia, aby zdobyć zaufanie obserwujących

Strategie ograniczające odpływ klientów i przyspieszające rozwój agencji

Skorzystaj z tych wskazówek, aby zmniejszyć liczbę klientów, którzy przestali współpracować z twoją agencją marketingową i przekształcić agencję marketingu cyfrowego w magnes przyciągający potencjalnych klientów:

1. Zrewiduj swoją strategię dotyczącą zawartości

W świecie content marketingu znaczący blog robi różnicę.

Wykorzystaj wpis na blogu do promocji swojego biznesu, edukowania odbiorców i przyciągania nowych klientów.

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby osiągnąć sukces w wysiłkach związanych z tworzeniem zawartości:

Publikuj istotną, oryginalną i wnikliwą zawartość, która stanowi wartość dodaną dla czytelników

Podkreślaj swoją wiedzę i upewnij się, że twoje artykuły są dobrze zbadane

Dodawaj ekscytujące elementy wizualne, takie jak infografiki, ilustracje, zdjęcia itp

Używaj materiałów wideo, aby zaangażować czytelników i dodać element opowiadania historii

Stwórz kalendarz zawartości na każdy miesiąc i trzymaj się go

Jak wygląda kalendarz zawartości w widoku kalendarza ClickUp

Zintegruj webinary, podcasty itp. i baw się formatem zawartości

Promocja zawartości w newsletterze, mediach społecznościowych, płatnych reklamach itp

Pisz i udostępniaj eBooki i przewodniki za darmo jako potężny magnes na potencjalnych klientów

Śledzenie skuteczności zawartości za pomocą narzędzi takich jak Google Analytics

Jeśli twoja baza klientów jest niestandardowa, nadszedł czas, aby wykorzystać potęgę słowa pisanego i podkreślić swoją wiedzę nowym klientom.

Wykorzystaj niekonwencjonalne platformy, takie jak Reddit, Quora i LinkedIn, aby umocnić autorytet swojej agencji marketingu cyfrowego.

2. Inspiruj się innymi kreatywnymi agencjami

Jeśli okaże się, że twoja studnia inspirujących pomysłów na lead magnet wysycha, poszukaj inspiracji w innych agencjach, które odniosły powodzenie.

Przestudiuj ich kampanie w mediach społecznościowych, odrób pracę domową na temat ich strategii generowania leadów i wzmocnij swoje wysiłki w zakresie marketingu e-mailowego poprzez pielęgnowanie leadów za pomocą wysokiej jakości, celowanej zawartości.

Dodatkowe wskazówki, jak ulepszyć kampanię e-mail marketingową:

wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży napisana przez ClickUp Brain_

Poprowadź swoich klientów przez lejek sprzedażowy, wysyłając regularne e-maile na temat najnowszych promocji, premier, ofert i nie tylko

Buduj relacje z istniejącymi klientami za pomocą ciągłych wiadomości, serii newsletterów itp.

Motywuj czytelników do podejmowania pożądanych działań - niezależnie od tego, czy chodzi o dokonanie zakupu, zapisanie się do newslettera, czy zarejestrowanie się na prezentację produktu

Segmentuj swoich klientów w oparciu o konkretne zachowania, odsetki, potrzeby itp.

3. Pochwal się swoimi powodzeniami nowym klientom

Aby zdobyć zaufanie nowych klientów, zachęć swoich lojalnych klientów do zabrania głosu - poproś ich o opublikowanie szczerych recenzji, umieść referencje wideo i prowadź reklamę szeptaną w imieniu swojej agencji marketingu cyfrowego.

4. Pracuj nad strategią optymalizacji pod kątem wyszukiwarek

Czy Twoja witryna jest dobrze pozycjonowana w lokalnych wyszukiwarkach?

Jeśli nie, możesz przegapić bazę potencjalnych klientów o wysokim ROI.

Zmodyfikuj swoją listę Google My Business, zbieraj autentyczną zawartość i recenzje generowane przez użytkowników oraz zoptymalizuj swoją witrynę pod kątem lokalnych słów kluczowych.

5. **Zainwestuj w badania opinii i satysfakcji klientów

Przeszkol swój zespół, aby regularnie zbierał opinie od obecnych klientów, aby zrozumieć ich poziom zadowolenia, bolączki i obszary wymagające poprawy.

Wykorzystaj te informacje, aby podejmować świadome decyzje dotyczące usług i rozwiązywać problemy, które mogą przyczyniać się do rezygnacji klientów.

Dodatkowo, warto wdrożyć ankietę satysfakcji klienta, która pomoże ci ocenić ogólne nastroje klientów i zidentyfikować trendy, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój twojej agencji.

6. Skupienie się na strategiach utrzymania klientów

Podczas gdy przyciąganie nowych klientów jest kluczowe, nie należy zapominać o wartości utrzymania obecnych.

Wdrażaj strategie zatrzymywania klientów, takie jak programy lojalnościowe, spersonalizowana komunikacja, ekskluzywne oferty i proaktywna obsługa klienta, aby utrzymać zaangażowanie i zadowolenie klientów.

Budowanie silnych relacji z obecnymi klientami prowadzi do długoterminowej lojalności i pozytywnych poleceń, które są nieocenione dla rozwoju agencji.

Strategie rozwoju zespołu agencji cyfrowej

Chcesz zwiększyć wydajność i produktywność swojej agencji marketingu cyfrowego bez uszczerbku dla jej rozwoju?

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp jest na wyciągnięcie ręki marketing strona teams.

Narzędzie to oferuje solidne funkcje do zarządzania zasobami agencji zadań, teamów i osób.

Poszukajmy nieco głębiej.

Użyj zadania ClickUp do usprawnienia pracy swojego zespołu Zadania ClickUp nie pozwala na jakiekolwiek wątpliwości w zespole - nawet w przypadku utraty członków zespołu lub zwiększenia skali pracy.

Niezależnie od tego, czy jest to zawartość marketingowa, czy onboarding klienta proces, który wymaga uwagi, ustawienie priorytetów zadań dla każdego możliwego przypadku użycia i poinformowanie zespołu, kto nad czym pracuje.

ustawienie priorytetu zadania jest tak proste, jak kliknięcie przycisku w ClickUp 3.0_

ClickUp Tasks pomaga również w jednoczesnym widoku terminów, list kontrolnych, zależności, komentarzy i czasu spędzonego nad zadaniami - niezbędna funkcja dla rozwijających się zespołów.

Co więcej, interfejs użytkownika jest prosty w użyciu i łatwiejszy do zrozumienia.

Wybieraj spośród wielu opcji automatyzacji, aby zwiększyć wydajność

ClickUp daje ci to, co najlepsze z obu światów - zarządzanie projektami i marketing, dzięki swojemu oprogramowanie do zarządzania agencjami . Aplikacje do marketingu cyfrowego ClickUp są warte inwestycji dla agencji marketingowej o dowolnym zakresie i wielkości.

A jeśli szukasz bardziej niszowego narzędzia do content marketingu, rozważ Oprogramowanie do content marketingu ClickUp lub pożądane ClickUp Brain funkcja, która umożliwia wdrożenie wysokiej jakości w ciągu kilku minut.

Użyj ClickUp Brain do wygenerowania wpisu na blogu na dowolny temat pod słońcem

Użyj widoku wykresu Gantta na swoją wizualną korzyść

Chcesz śledzić i planować projekty dla swoich wielofunkcyjnych Teams?

Wypróbuj Widok wykresu Gantta ClickUp i zarządzaj informacjami o projekcie, które wszyscy rozumieją.

Załóżmy, że Twój zespół produktowy otrzymał zadanie ulepszenia aplikacji stworzonej dla klienta.

Tak będzie wyglądała kolejność zadań na wykresie Gantta.

przykład wykresu Gantta ClickUp dla zespołu produktowego pracującego nad aplikacją

Śledź postępy i analizuj wydajność dzięki funkcjom raportowania w ClickUp

Utwórz pulpit KPI w ClickUp i analizuj wyniki swojego zespołu za pomocą raportów marketingowych w czasie rzeczywistym

Powodzenie klientów opiera się na czymś więcej niż tylko polubieniach i komentarzach.

Opierają się na prawdziwych danych pochodzących z raportów marketingowych, które oferują głębszy wgląd w to, jak dobrze pracuje Twój zespół.

Funkcja raportowania ClickUp jest wyposażona w konfigurowalne pulpity, które zapewniają ogólny przegląd Twojej pracy.

wyświetlanie błędów w podziale na widoki i zadań w podziale na statusy w panelu ClickUp_

Strategie mające na celu ulepszenie oferty usług

Jako właściciel agencji musisz wiedzieć, że ulepszanie swoich usług marketingu cyfrowego zaczyna się od nauczenia się, jak poprawić wydajność swojej agencji marketingowej .

Drugim równie ważnym zadaniem jest pozyskiwanie większej liczby klientów i budowanie relacji z klientami - specjalność oprogramowanie do niestandardowego powodzenia. Chcesz, aby Twój zespół, a także potencjalni klienci, byli zadowoleni.

Dlatego mądrze zainwestuj swój czas w budowanie solidnych procesów zarządzania projektami, które sprawią, że Twoja strategia rozwoju będzie skoncentrowana na klientach i pracownikach.

Oto cztery wypróbowane i przetestowane najlepsze praktyki, które warto dodać do kultury swojej agencji marketingowej.

Zdefiniuj niszę, w której chcesz działać

Zrozum, czego chcą twoi docelowi odbiorcy i skup się na konkretnych trendach branżowych, znajdując środek między nimi.

Na przykład, możesz chcieć specjalizować się w badaniu słów kluczowych lub tworzeniu stron internetowych.

**Jaka jest twoja unikalna propozycja sprzedaży (USP)?

Chodzi o to, aby zrozumieć, co odróżnia Cię od innych agencji - że zajmujesz się biznesem klienta.

Twój wewnętrzny zespół, jak również wewnętrzne procesy, muszą odzwierciedlać Twoją USP na wskroś

Stwórz wykwalifikowany zespół o niestandardowym nastawieniu

Agencja marketingowa działa w oparciu o jakość swojej puli talentów.

Skieruj więc swoją energię na znalezienie i zatrzymanie najlepszych talentów, aby wyprzedzić konkurencję.

Buduj strategiczne partnerstwa

Czasami nie musisz być jednoosobową armią, jeśli praca jest wymagająca.

Warto skorzystać z pomocy zewnętrznych agencji, narzędzi do zarządzania projektami i innych zasobów, aby przyspieszyć pracę.

Buduj więc strategiczne partnerstwa z technologią, procesami i ludźmi, aby przywrócić swoją agencję na ścieżkę powodzenia.

Kroki, które należy podjąć, aby ulepszyć swoją ofertę, będą wyglądać inaczej dla różnych właścicieli agencji. Wszystko zależy od tego, jak chcesz, aby Twoja agencja marketingu cyfrowego była postrzegana przez klientów i potencjalnych pracowników.

Rosnąca rola automatyzacji w skalowaniu agencji cyfrowej

Założenie agencji marketingu cyfrowego jest łatwe; prowadzenie jej jest trudne.

Obsługa istniejących klientów jest łatwa, ale zaspokojenie potrzeb nowych klientów jest trudne.

Przekazanie kilku pomysłów zespołowi jest łatwe, ale stworzenie niezapomnianego cyfrowego kampanie marketingowe jest wyzwaniem.

Jeśli chcesz wejść na drugi koniec spektrum, zdobądź oprogramowanie dla agencji marketingowych takie jak ClickUp, aby pracowało dla Ciebie (a nie odwrotnie).

ClickUp oferuje cenne zasoby, takie jak szablony planów marketingowych , szablony marketingowych map drogowych i wiele więcej, aby zrewolucjonizować sposób optymalizacji przepływów pracy w marketingu.

Nie ignoruj powołania swojej agencji - ClickUp pomoże Ci szerzyć dobre słowo w sieci agencji cyfrowych i zbudować dynamiczną agencję, która dobrze prosperuje.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak agencje cyfrowe mogą przyciągnąć więcej potencjalnych klientów?

Odnosząca sukcesy agencja marketingu cyfrowego rozumie, że nie ma jednego uniwersalnego podejścia do pozyskiwania potencjalnych klientów. W związku z tym wysiłki związane z generowaniem leadów powinny koncentrować się na:

odbiorcach docelowych i ich nawykach, upodobaniach itp.

budowaniu relacji z potencjalnymi klientami

ustawieniu programu poleceń

zwiększaniu obecności w mediach społecznościowych

angażowanie się w e-mail marketing i zimny zasięg

2. Które strategie są najskuteczniejsze w rozwoju agencji cyfrowej?

Aby rozwinąć swój biznes marketingu cyfrowego, postępuj zgodnie z tymi powodzeniami strategii pozyskiwania klientów:

Do zrobienia rozgłosu poprzez stosowanie strategicznych taktyk zarządzania mediami społecznościowymi składanie ofert na wydarzeniach networkingowych uczestniczenie w wydarzeniach branżowych i wirtualnych połączenie z gospodarzami podcastów w celu udostępniania swojej wiedzy specjalistycznej

Znajdź niszę dla swojego marketingu cyfrowego - marketing zawartości, marketing w mediach społecznościowych, SEO itp.

Przeprowadzenie dogłębnych badań na temat tego, co dzieje się w branży marketingu cyfrowego

Zatrudniaj wykwalifikowanych specjalistów ds. marketingu, którzy są odpowiedzialni i odpowiedzialni

Organizuj szkolenia z marketingu korporacyjnego dla swoich pracowników w rutynowych odstępach czasu

Tak długo, jak budujesz strategiczne partnerstwa, jesteś posortowany.

3. W jaki sposób ClickUp pomaga w rozwoju agencji cyfrowej?

Zarządzanie projektami to paliwo, które napędza powodzenie agencji, szczególnie w dynamicznym świecie marketingu cyfrowego, gdzie wszystko zmienia się w mgnieniu oka.

Wypróbuj ClickUp digital marketing oprogramowanie do zarządzania projektami agencji do dzielenia złożonych projektów na możliwe do zarządzania zadania, przypisywania obowiązków i śledzenia ich w czasie rzeczywistym.