10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia reklam, które usprawnią kampanie marketingowe

Czy jesteś zmęczony walką o to, by Twoja reklama była zauważalna? Narzędzia do pisania reklam oparte na sztucznej inteligencji to skrót do szybkiego tworzenia atrakcyjnych tekstów reklamowych.

Według najnowszego raportu Dentsu CMO 79% dyrektorów marketingu zgadza się, że "w świecie, w którym reklamy są łatwiejsze do zignorowania, ważniejsze niż kiedykolwiek jest zapewnienie rozrywki i zaangażowania. "

Lata cyfrowego przeciążenia znieczuliły nasze ścieżki neuronowe do tego stopnia, że coraz bardziej nowatorska zawartość reklam jest wymagana do osiągnięcia tego samego "uderzenia dopaminy" (czytaj "zaangażowanie odbiorców").

Ta zmiana stawia przed marketerami i copywriterami wyzwanie generowania innowacyjnych tekstów reklamowych, które szybko przyciągają uwagę. Narzędzia AI do copywritingu są dostosowane do tego zapotrzebowania. W tym wpisie na blogu omówimy 10 najlepszych narzędzi AI do copywritingu, które pomogą Ci zaoszczędzić czas na pisaniu przekonujących, wysoko konwertujących tekstów reklamowych i postów społecznościowych

60-sekundowe podsumowanie Oto zestawienie 10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia reklam: ClickUp (najlepsze do zintegrowanej z AI zawartości i zarządzania projektami kampanii) Jasper (najlepszy do remiksowania i zmiany przeznaczenia istniejącej zawartości) Copy. ai (najlepsze do niestandardowych dostosowań tonu i stylu w celu zapewnienia spójnego głosu marki) Anyword (najlepsze do tworzenia zawartości reklam opartych na wydajności) Wordtune (najlepsze do przepisywania i udoskonalania istniejących tekstów reklam) Writesonic (najlepsze do generowania tekstów reklam i stron docelowych) AdZis (najlepsze do automatyzacji tekstów reklam w e-commerce) Smart Copy by Unbounce (najlepsze do tworzenia reklam opartych na konwersji) Copysmith Rytr (najlepsze do generowania wysokiej jakości krótkiej zawartości) Jacquard (dawniej Phrasee) (najlepsze do personalizacji reklam i wiadomości w mediach społecznościowych)

Wybierając narzędzia do zarządzania reklamami oparte na AI, weź pod uwagę funkcje, które są zgodne z ewoluującymi preferencjami współczesnych odbiorców.

Oto, czego szukać w narzędziach AI do copywritingu:

Personalizacja i cel : Personalizacja dla określonych grup demograficznych wykorzystuje mechanizmy wyzwalające dopaminę, sprawiając, że zawartość wydaje się istotna i angażująca

Kreatywność dzięki danym : Narzędzia marketingowe AI powinny oferować różnorodne sugestie dotyczące frazowania, tonu i stylu, aby zaspokoić wyższe progi zaangażowania dzisiejszych konsumentów

Możliwości AI: Szukaj oprogramowania do copywritingu AI, które wykorzystuje zaawansowane Szukaj oprogramowania do copywritingu AI, które wykorzystuje zaawansowane techniki AI , takie jak przetwarzanie języka naturalnego, do tworzenia wysokiej jakości zawartości

Język oparty na emocjach : Najlepsze narzędzia AI wykorzystują wiedzę z zakresu neuronauki, aby uwzględnić emocjonalne wyzwalacze, które przyciągają uwagę. Na przykład, skupienie się na "nowości" lub "zaskoczeniu" generuje reakcję dopaminową, jak podkreślono w : Najlepsze narzędzia AI wykorzystują wiedzę z zakresu neuronauki, aby uwzględnić emocjonalne wyzwalacze, które przyciągają uwagę. Na przykład, skupienie się na "nowości" lub "zaskoczeniu" generuje reakcję dopaminową, jak podkreślono w badaniach nad zaangażowaniem konsumentów

Łatwość integracji: Interfejs użytkownika, który płynnie integruje się z platformami takimi jak Google Ads lub Facebook, zapewnia praktyczność i wydajność narzędzia

Skupiając się na tych funkcjach, możesz wygenerować kopię AI, która przyciągnie nawet najbardziej nasyconych uwagą odbiorców.

czy wiesz, że w latach 70. przeciętny Amerykanin oglądał 500 reklam dziennie, a obecnie widzi ich aż 5000!

Oto 10 najlepszych narzędzi AI do copywritingu, które wyróżniają się unikalnymi funkcjami, przyjaznymi dla użytkownika interfejsami i możliwością generowania wysokiej jakości zawartości dostosowanej do Twoich potrzeb:

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania projektami i zawartością zintegrowaną z AI)

ClickUp, jako aplikacja do wszystkiego do pracy, jest pomocna dla teamów marketingowych poszukujących ujednoliconej platformy do zarządzania kopiami reklam, procesem tworzenia zawartości i przepływami pracy w projektach, a wszystko to zasilane przez AI.

Szybko zmieniający się zespół mediów społecznościowych Cartoon Network wykorzystał ClickUp jako jedyne źródło prawdy i podwoił swoją wydajność w 50% krótszym czasie przy tej samej wielkości zespołu! Oto wszystkie funkcje, z których korzystali:

Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp to świetne miejsce na rozpoczęcie pracy. Pozwala ono Teams na płynne i oparte na współpracy zarządzanie kampaniami reklamowymi.

Połącz swoje plany marketingowe bezpośrednio z zadaniami, które je realizują, korzystając ze wszystkich funkcji oprogramowania do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp

Możesz planować kampanie, śledzić postępy i zarządzać wszystkimi powiązanymi zadaniami w jednej scentralizowanej lokalizacji. Oznacza to, że Teams mogą podzielić tworzenie kopii reklam na konkretne, możliwe do śledzenia zadania z jasnymi terminami i zadaniami.

ClickUp Brain

Wewnętrzny asystent ClickUp AI, ClickUp Brain, jest kluczowym narzędziem dla marketerów. Można go wykorzystać do efektywnego generowania atrakcyjnej zawartości reklam.

Wystarczy wprowadzić istotne szczegóły, takie jak grupa docelowa, funkcje produktu i pożądany ton, aby szybko stworzyć angażujący tekst dostosowany do konkretnych potrzeb marketingowych.

Twórz atrakcyjne reklamy z ClickUp Brain

Narzędzie AI wykorzystuje zaawansowane algorytmy do generowania angażującej i celowej zawartości reklamowej poprzez analizę szablonów reklam, trendów zachowań konsumenckich i wzorców językowych. A ponieważ jest zintegrowane z cyklem pracy, można go używać do wyciągania wniosków z istniejących dokumentów dotyczących badań klientów, analizy konkurencji i nie tylko.

Szablon reklamowy ClickUp

Dodatkowo, dzięki szablonowi reklam ClickUp, łatwo jest tworzyć potężne reklamy, które się wyróżniają. Zapewnia to również spójność reklam z unikalnym głosem marki.

Pobierz ten szablon Unikaj zaczynania od zera podczas tworzenia kopii reklam dzięki szablonowi reklam ClickUp

Ten szablon pomaga tworzyć nowe strategie kampanii reklamowych, organizować i utrzymywać płatne plany, ustalać priorytety zadań i monitorować wskaźniki wydajności, aby zapewnić maksymalny zwrot z inwestycji.

Możesz śledzić postęp każdej reklamy, oznaczając statusy zadań, takie jak "Wdrożenie", "Na żywo", "Nowe żądanie", "Badania" i "Zakończone". '

"Przed automatyzacją, za każdym razem, gdy copywriter kończył zadanie, musieliśmy ręcznie komunikować w górę łańcucha komend, że kopia jest gotowa. Mogło to zająć 36 godzin. Okazało się to świetnym rozwiązaniem, ponieważ cały zespół śledzi swoje codzienne zadania w ClickUp "

"Przed automatyzacją, za każdym razem, gdy copywriter kończył zadanie, musieliśmy ręcznie komunikować w górę łańcucha komend, że kopia jest gotowa. Mogło to zająć 36 godzin. Okazało się to świetnym rozwiązaniem, ponieważ cały zespół śledzi swoje codzienne zadania w ClickUp "

ClickUp najlepsze funkcje

Ułatw płynną komunikację w swoim zespole za pomocą ClickUp Chat , aby omawiać strategie kampanii reklamowych, udostępniać aktualizacje i zadawać szybkie pytania

Zachowaj wizualny przegląd oś czasu zawartości reklam dzięki wykresom Gantta w ClickUp i śledź terminy, kamienie milowe i zależności we wszystkich kampaniach reklamowych

Modyfikuj i finalizuj kopie marketingowe za pomocą ClickUp Docs , otrzymuj opinie za pośrednictwem komentarzy i wdrażaj zmiany na tej samej platformie

Zoptymalizuj zarządzanie sprzedażą i marketingiem poprzez śledzenie wydajności kampanii i wpływu kampanii reklamowych za pomocą pulpitów ClickUp

Zintegruj się z narzędziami takimi jak obszar roboczy ClickUp i platformy mediów społecznościowych za pomocą integracji ClickUp, aby bezpośrednio monitorować i optymalizować reklamy, zwiększając skuteczność kampanii

Limity ClickUp

Ustawienie funkcji jest rozszerzenie, a użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 500 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

💡 Pro Tip: Aby zautomatyzować zarządzanie kampanią, ustaw ClickUp Automations do wysyłania powiadomień, gdy zadanie związane z kopią reklamy przejdzie do następnej sceny. Gwarantuje to, że zespół pozostaje w zgodzie i dotrzymuje terminów.

2. Jasper (najlepszy do remiksowania i zmiany przeznaczenia istniejącej zawartości)

Jasper to zaawansowane narzędzie AI zaprojektowane do pomocy w tworzeniu zawartości. Jasper's Brand Voice ma funkcję pamięci, dzięki której można nauczyć go szczegółów dotyczących produktów, usług i odbiorców, a także funkcję tonu i stylu, dzięki której można nauczyć Jaspera tonu głosu marki.

Jako marketer możesz wprowadzić krótkie informacje na temat docelowych odbiorców, platformy i celów, a Jasper stworzy wiele wariantów. Teams mogą szybko edytować lub udoskonalać te wersje robocze, aby dopasować je do głosu marki.

Najlepsze funkcje Jasper

Uruchom narzędzia analityczne, aby śledzić wydajność zawartości, uzyskując wgląd w wskaźniki zaangażowania i zachowania odbiorców

Zmieniaj przeznaczenie istniejącej zawartości na różne formaty, takie jak przekształcanie wpisów na blogu we fragmenty w mediach społecznościowych lub biuletyny e-mail

Integracja z popularnymi platformami, takimi jak Meta Ads Manager i Google Ads, zapewnia płynne zarządzanie reklamami

Ograniczenia Jasper

Początkowe ustawienia tonu i odbiorców mogą wymagać szczegółowego niestandardowego dostosowania

Cennik Jasper

Free: 7-dniowa wersja próbna

Creator : 49 USD/użytkownika miesięcznie

Pro : 69 USD/użytkownika miesięcznie

Business: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4. 7/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (ponad 1500 recenzji)

3. Copy. ai (najlepsze do niestandardowych dostosowań tonu i stylu w celu zapewnienia spójnego głosu marki)

Zwiększ konwersje dzięki wysokiej jakości kopiom generowanym przez Copy. ai. To narzędzie może szybko i skutecznie generować kopie dla szerokiego zakresu zawartości pisemnej - od angażujących tekstów reklamowych po atrakcyjne posty na blogu. Idealnie nadaje się do krótkich formularzy, takich jak nagłówki, etykiety, tytuły, meta opisy i opisy reklam.

Użytkownicy mogą wprowadzać określone parametry, takie jak ton, styl i grupa docelowa, aby upewnić się, że wygenerowana zawartość jest zgodna z tożsamością marki i generuje warianty do testów A/B.

Copy. ai najlepsze funkcje

Automatyzacja zadań związanych z powstaniem zawartości, usprawnienie działań marketingowych i sprzedażowych

Twórz zawartość w ponad 25 językach, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla firm z globalną publicznością

Wykorzystaj scentralizowane repozytorium informacji o firmie, które można zintegrować z zawartością

Copy. ai limit

Masowe generowanie zawartości może czasami wymagać ręcznej edycji w celu uzyskania precyzji

Copy. ai ceny

Free Forever

Starter: $49/miesiąc

Zaawansowane: 249 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Copy. ai oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (150+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (50+ opinii)

4. Anyword (najlepsze do tworzenia zawartości reklam opartych na wydajności)

Dostosowany do potrzeb marketerów, Anyword nadaje priorytet strategiom opartym na danych. Generuje teksty reklam i prognozuje ich skuteczność, umożliwiając data powstania kluczowych komunikatów, które rezonują z celami odbiorców.

Anyword pozwala na celowy copywriting w różnych segmentach i może oceniać każdą odmianę nagłówka na podstawie przewidywanych współczynników klikalności (CTR), kierując świadomym podejmowaniem decyzji.

Najlepsze funkcje Anyword

Niestandardowy przekaz dzięki personom klientów dla reklam dostosowanych do odbiorców

Twórz reklamy zoptymalizowane pod kątem Google, Facebooka i LinkedIn, wykorzystując wielokanałowe wsparcie narzędzia

Popraw wyniki kampanii reklamowych, korzystając z opartych na danych możliwości testowania A/B

Limity Anyword

Kopia wygenerowana przez AI nadal ma sztuczny ton, któremu brakuje niuansów kopii napisanej przez człowieka

Mimo wsparcia dla wielu języków, skupia się głównie na języku angielskim, co może nie być odpowiednie dla rynków nieanglojęzycznych

Cennik Anyword

Start: $49/miesiąc za użytkownika

Oparte na danych: $99/miesiąc za użytkownika

Business: $499/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Anyword

G2: 4. 8/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (350+ recenzji)

5. Wordtune (najlepsze do przepisywania i udoskonalania istniejących tekstów reklam)

via Wordtune

Wordtune specjalizuje się w udoskonalaniu istniejącego tekstu, oferując jasne, zwięzłe i atrakcyjne alternatywy. Pozwala to użytkownikom przekształcić podstawowe posty na blogu i pomysły na zawartość w dopracowaną kopię.

Funkcja podsumowania pozwala marketerom destylować pomysły na zawartość w zwięzłe komunikaty, które przyciągają uwagę i zwiększają zaangażowanie. Jego rozszerzenia do przeglądarek integrują się z narzędziami takimi jak Dokumenty Google i Gmail, zapewniając płynny cykl pracy dla marketerów współpracujących przy kampanii.

Najlepsze funkcje Wordtune

Popraw przejrzystość, wydźwięk i styl istniejącego tekstu zamiast tworzyć go od podstaw w oparciu o sugestie dotyczące przeredagowania

Łatwo przełączaj się między formalnym i swobodnym tonem, aby dostosować swój tekst do różnych kontekstów marketingowych

Dostosuj zawartość do konkretnych potrzeb odbiorców, zachowując spójny styl językowy

Limity Wordtune

Chociaż Wordtune doskonale radzi sobie z dopracowywaniem tekstu, nie tworzy długiej zawartości

Cennik Wordtune

Free Forever

Zaawansowane: $13. 99/użytkownika miesięcznie

Unlimited: $19. 99/użytkownika miesięcznie

Teams: $15. 99/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Wordtune

G2: 4. 6/5 (150+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (50+ opinii)

6. Writesonic (najlepsze do generowania tekstów reklam i stron docelowych)

Przestań zadowalać się szablonową kopią. Writesonic, narzędzie AI do copywritingu, generuje dopasowane opcje tekstu reklamy w oparciu o konkretne cele kampanii, pomagając marketerom w szybkim i łatwym tworzeniu kreatywnych tekstów reklamowych.

Pełni ono funkcję przetwarzania języka naturalnego i wykorzystuje dane internetowe w czasie rzeczywistym, zapewniając, że generowana zawartość jest odpowiednia i zgodna ze stanem faktycznym.

Na podstawie krótkiego opisu produktu Writesonic może wygenerować opcje dostosowane do celów kampanii.

Najlepsze funkcje Writesonic

Wybieraj spośród ponad 80 szablonów dostosowanych do różnych rodzajów zawartości, usprawniając proces pisania

Twórz reklamy w ponad 25 językach i płynnie integruj się z popularnymi narzędziami marketingowymi

Upewnij się, że generowana zawartość jest bogata w słowa kluczowe i przyjazna dla wyszukiwarek, korzystając z wbudowanych narzędzi do optymalizacji SEO

Limity Writesonic

Niektóre wyniki mogą wymagać dalszej edycji, aby upewnić się, że spełniają określone standardy marki

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się ze względu na różnorodność funkcji i funkcji dostępnych na platformie

Cennik Writesonic

Free Forever (do 25 kredytów)

Indywidualnie: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Standard: $99/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Usługa AI + zawartość ludzka: $2000/miesiąc dla pięciu użytkowników

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4. 7/5 (ponad 1 500 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (ponad 2 000 recenzji)

7. AdZis (najlepsze do automatyzacji tekstów reklam w e-commerce)

Zegar tyka, a Twoja kampania marketingowa potrzebuje setek wariantów tekstu reklamowego. Ręczne tworzenie każdego z nich jest po prostu niewykonalne.

AdZis wkracza z wyróżniającą się funkcją: Bulk Ad Content Creation, która umożliwia firmom dostęp do tekstów marketingowych i opisów produktów dla tysięcy produktów. Jego zdolność do automatyzacji opisów produktów, nagłówków i komunikatów promocyjnych sprawia, że jest to narzędzie dla sprzedawców internetowych, którzy chcą zwiększyć swoje cyfrowe wysiłki reklamowe.

Najlepsze funkcje AdZis

Optymalizacja opisów produktów pod kątem SEO w oparciu o potrzeby e-commerce

Zapewnij wyższą jakość zawartości dzięki połączeniu treści generowanych przez AI z ludzką edycją

Integracja z popularnymi platformami e-commerce, takimi jak Shopify i Magento, w celu zapewnienia płynnego cyklu pracy

Ograniczenia AdZis

Może nie być odpowiedni dla typów zawartości niezwiązanych z e-commerce

Dla właścicieli małych firm z limitowanym budżetem, struktura cenowa może być uważana za kosztowną

Cennik AdZis

Poziom 2 (standardowy) opisów produktów: 60 USD za 100 produktów

Opisy produktów na poziomie 3 (eksperckim): 3-8 USD/produkt

pakiet usług zarządzanych DFY (zrobione za Ciebie): 99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje AdZis

G2: Za mało ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

Czy wiesz, że: Według badań około 40% marketerów stwierdziło, że używa narzędzi AI do zrobienia zawartości w mediach społecznościowych.

8. Smart Copy by Unbounce (najlepsze do tworzenia reklam opartych na konwersji)

Smart Copy posiada obszerną bibliotekę ponad 45 konfigurowalnych szablonów dla różnych typów zawartości, w tym tekstów marketingowych, kampanii e-mail i postów w mediach społecznościowych. Pozwala to użytkownikom szybko generować wysokiej jakości zawartość zgodną z ich celami marketingowymi.

Kliknięcia w reklamy na Facebooku, Instagramie i LinkedIn przenoszą potencjalnych klientów w zaledwie kilka kliknięć na stronę docelową dostosowaną do kampanii, optymalizując współczynnik konwersji.

Smart Copy płynnie integruje się ze stronami docelowymi Unbounce i innymi platformami marketingowymi, upraszczając przepływ pracy od powstania do publikacji kampanii reklamowych i tworzenia zawartości reklam i postów w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Unbounce Smart Copy

Uzyskaj dostęp do funkcji Smart Copy bezpośrednio w przeglądarce, aby tworzyć dane powstania w różnych aplikacjach

Skorzystaj z Content Expander, aby dodać głębi do tekstu reklamy i gotowych szablonów dla typów reklam na różnych platformach, w tym Google Ads i postów w mediach społecznościowych

Tworzenie stron docelowych reagujących na urządzenia mobilne bez pisania kodu

Limity Unbounce Smart Copy

Zaawansowane funkcje są bardziej skuteczne tylko w połączeniu ze stronami docelowymi Unbounce

Cennik Unbounce Smart Copy

Build: $99/miesiąc

Eksperyment: 149 USD/miesiąc

Optimize: 249 USD/miesiąc

Agencja: 499 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Unbounce Smart Copy

G2: 4. 4/5 (350+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (250+ recenzji)

9. Copysmith Rytr (najlepsze do generowania wysokiej jakości krótkiej zawartości)

Jako asystent AI, Copysmith Rytr odtwarza twój ton pisania, analizując próbkę twojego tekstu. Gwarantuje to, że wygenerowana zawartość AI pasuje do Twojego stylu. Możesz także utworzyć wiele niestandardowych tonów, aby dopasować je do różnych scenariuszy, projektów lub klientów.

Ponadto można wybrać pożądany ton z ponad 20 opcji, co pozwala na dostosowanie komunikatów, które będą rezonować z określonymi odbiorcami.

Najlepsze funkcje Copysmith Rytr

Generuj zawartość wszędzie tam, gdzie piszesz, korzystając z rozszerzenia Rytr dla Chrome

Twórz zawartość AI dla ponad 30 różnych przypadków użycia, generując typy treści wykraczające poza zwykły tekst reklamowy

Dostosuj poziom kreatywności generowanej zawartości, pozwalając na prostsze lub bardziej pomysłowe wyniki w zależności od potrzeb kampanii reklamowej

Limity Copysmith Rytr

Rytr może mieć trudności z tworzeniem dogłębnych artykułów lub złożonych narracji w porównaniu z innymi wyspecjalizowanymi narzędziami do pisania AI

Jakość generowanej zawartości jest różna i wymaga dodatkowej edycji w celu dopracowania

Ceny Copysmith Rytr

Free Forever

Unlimited: 9 USD za użytkownika miesięcznie

Premium: $29/użytkownika miesięcznie

Copysmith Rytr oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

10. Jacquard (najlepszy do personalizacji reklam i wiadomości w mediach społecznościowych)

Jacquard. com, dawniej Phrasee, umożliwia marketerom generowanie spersonalizowanych i zgodnych z przepisami wiadomości w różnych kanałach na dużą skalę. Koncentrując się na marketingu cyklu życia, Jacquard pomaga komunikacji z klientami pozostać istotną, zapewniając, że komunikaty rezonują z preferencjami i kontekstami klientów.

Jacquard generuje zawartość oraz stale testuje i udoskonala komunikaty w oparciu o wskaźniki wydajności, zapewniając, że kampanie pozostają trafne i skuteczne.

Dzięki możliwości dynamicznego dostosowywania strategii komunikacyjnych, Jacquard pozwala marketerom budować długoterminowe zaangażowanie klientów.

Najlepsze funkcje Jacquard

Generuj tysiące wariantów językowych, wszystkie wzbogacone o szczegółowe informacje o produkcie, aby wyświetlać kontekstowo odpowiednią zawartość reklamową klientom w oparciu o ich wcześniejsze wzorce zaangażowania

Dostosuj komunikaty do unikalnych preferencji tonu - bezpośredniego, ciekawskiego lub zabawnego - każdego z tysięcy indywidualnych klientów

Skorzystaj z wbudowanego procesu zatwierdzania, aby dokładnie zweryfikować wielokanałowe komunikaty, zanim dotrą one do klientów

Limity Jacquard

Koncentrują się głównie na dużych klientach na poziomie Enterprise, a ceny mogą być zaporowe dla mniejszych firm

Nowi użytkownicy mogą uznać rozszerzenie funkcji platformy za przytłaczające

Cennik Jacquard

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jacquard

G2: 4. 4/5 (20+ opinii)

Capterra: Brak dostępnych ocen

🧠 Fun Fact: Hasło "Think Small" w kampanii Volkswagena z 1959 roku jest często wymieniane jako najlepsza reklama XX wieku. Obecnie narzędzia AI do copywritingu analizują kultowe kampanie, aby w kilka sekund stworzyć nowe, oparte na danych slogany.

Wybierz najlepsze narzędzie AI do tworzenia reklam dostosowane do Twoich potrzeb

Wybór najlepszych narzędzi AI do copywritingu może mieć wpływ na kampanie marketingowe - od oszczędności czasu na tworzeniu zawartości po zwiększenie zaangażowania i konwersji.

Podczas gdy każde z omówionych tutaj narzędzi AI wyróżnia się w określonych obszarach - czy to Jasper ze względu na swoją kreatywność, czy Jacquard ze względu na personalizację na dużą skalę - ClickUp wyróżnia się jako najlepsza platforma typu "wszystko w jednym". ClickUp łączy w sobie zarządzanie projektami, czat i tworzenie danych opartych na AI w ramach jednej platformy. To scentralizowane podejście pozwala zespołom marketingowym i copywriterskim osiągnąć najwyższą wydajność.

Umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym z menedżerami mediów społecznościowych, śledzenie postępów kampanii i wykorzystanie AI, ClickUp pozwala firmom efektywnie zarządzać każdym aspektem ich wysiłków reklamowych.

Nie musisz wierzyć nam na słowo - sam przekonaj się o różnicy. Załóż darmowe konto ClickUp już dziś!