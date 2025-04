Top 10 AI Tone Rewriters, które odmienią twoje pisanie w 2025 roku

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy Twoje narzędzia AI naprawdę mówią głosem Twojej marki? Generatywna sztuczna inteligencja niewątpliwie zmieniła sposób tworzenia zawartości. 85% marketerów już używa go w swoich strategiach, a 76% używa go do podstawowych danych powstania zawartości.

Jednak wielu marketerów stoi przed palącym wyzwaniem: jak spersonalizować zawartość, pozostając wiernym głosowi marki. A może trzeba wysłać ogłoszenie na kanale grupowym o niedotrzymanym terminie, ale nie chce się wyjść na zbyt agresywnego.

Jest to dylemat współczesnego komunikatora: osiągnięcie pożądanego tonu bez spędzania godzin na tworzeniu treści przepisując akapity. AI tone rewriters są tutaj, aby wypełnić tę lukę - dostarczając spersonalizowaną, dostosowaną do odbiorców zawartość, pozostając jednocześnie wiernym tożsamości Twojej marki

Niniejszy przewodnik przedstawia narzędzia, które to umożliwiają, sprawiając, że pisanie jest wydajne i spójne. Przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom AI do zmiany tonu, o których musisz wiedzieć. 🚀

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto 10 najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do zmiany tonacji AI:

ClickUp: Najlepsze do tworzenia zawartości opartej na AI Voilà: Najlepsze rozwiązanie dla wydajności opartej na AI Galaxy.AI: Najlepszy do wszechstronnego przepisywania tonów z niestandardowymi ustawieniami Storylab.AI: Najlepszy do kreatywnego przepisywania tonów marketingowych TextCortex: Najlepszy do profesjonalnej zmiany tonu Grammarly: Najlepsze do korekty tonów i edycji z wykorzystaniem AI HyperWrite: Najlepszy do badań i wszechstronności pisania z wykorzystaniem AI Writetone: Najlepsza do niestandardowego tonu i pomocy AI Copy.AI:: Najlepsze rozwiązanie do przepisywania tonów na skalę Enterprise-grade AI Wordtune: Najlepszy do elastycznego i intuicyjnego przepisywania tonów AI

**Czego należy szukać w AI Tone Rewriter?

Skuteczny ton AI narzędzie do przepisywania powinno usprawnić proces pisania, zapewniając jednocześnie dopracowany i odpowiedni ton. Oto, co powinno być priorytetem podczas poszukiwania wydajnego narzędzia:

Wstępne ustawienia tonu: Szybkie przełączanie tekstu na profesjonalny, swobodny lub perswazyjny ton za pomocą jednego kliknięcia - idealne do dostosowywania e-maili, propozycji lub blogów do odbiorców

Szybkie przełączanie tekstu na profesjonalny, swobodny lub perswazyjny ton za pomocą jednego kliknięcia - idealne do dostosowywania e-maili, propozycji lub blogów do odbiorców Dostosowanie stylu: Dopracuj strukturę zdań i dobór słów, aby dopasować je do określonego stylu pisania, np. upraszczając dokumenty zawierające żargon lub dodając ciepła odpowiedziom dla klientów

Dopracuj strukturę zdań i dobór słów, aby dopasować je do określonego stylu pisania, np. upraszczając dokumenty zawierające żargon lub dodając ciepła odpowiedziom dla klientów Przepisywanie zbiorcze: Przesyłanie wielu akapitów lub całych dokumentów do przepisania za jednym razem, oszczędzając godziny na edycji długich raportów lub kampanii

Przesyłanie wielu akapitów lub całych dokumentów do przepisania za jednym razem, oszczędzając godziny na edycji długich raportów lub kampanii Możliwości integracji: Korzystaj z funkcji przepisywania bezpośrednio w narzędziach takich jak Dokumenty Google, Microsoft Word lub Slack, zapewniając płynną edycję w ramach istniejącego cyklu pracy

Korzystaj z funkcji przepisywania bezpośrednio w narzędziach takich jak Dokumenty Google, Microsoft Word lub Slack, zapewniając płynną edycję w ramach istniejącego cyklu pracy Podświetlanie i przepisywanie: Wybieranie i przepisywanie tylko tych fragmentów tekstu, które wymagają korekty tonu, np. poprawianie zbyt formalnych zdań w swobodnej wersji roboczej

Wybieranie i przepisywanie tylko tych fragmentów tekstu, które wymagają korekty tonu, np. poprawianie zbyt formalnych zdań w swobodnej wersji roboczej Sprawdzanie oryginalności: Upewnij się, że przepisana wersja jest unikalna i wolna od plagiatu, szczególnie w przypadku zawartości takiej jak posty na blogu lub materiały marketingowe

Upewnij się, że przepisana wersja jest unikalna i wolna od plagiatu, szczególnie w przypadku zawartości takiej jak posty na blogu lub materiały marketingowe Zachowanie formatu: Zachowaj wypunktowania, nagłówki i inne elementy strukturalne w nienaruszonym stanie, unikając żmudnego przeformatowywania po przepisaniu

Zachowaj wypunktowania, nagłówki i inne elementy strukturalne w nienaruszonym stanie, unikając żmudnego przeformatowywania po przepisaniu Warianty zdań: Uzyskaj wiele opcji przepisania pojedynczego zdania, aby wybrać tę, która najlepiej pasuje do twojego tekstucele komunikacyjne 🔍 Do zrobienia? 55% Business przewiduje, że w 2024 r. większość osób będzie korzystać z AI zamiast wyszukiwarek w celu uzyskania odpowiedzi. Ta zmiana pokazuje rosnącą zależność od AI w zakresie przyjaznego dla użytkownika, konwersacyjnego podejścia do informacji.

10 najlepszych programów do zmiany tonu AI

AI tone rewriter pomaga firmom i specjalistom ds. komunikacji poprawić ich pisanie, zachowując spójność i przejrzystość. Poniżej przedstawiamy najlepsze dostępne opcje:

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia zawartości opartej na AI)

Pisz szybciej i dopracuj swoje e-maile, kopie marketingowe i nie tylko dzięki ClickUp AI ClickUp Brain wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego, aby zmienić sposób, w jaki Teams tworzą zawartość i dopracowują ton.

Załóżmy, że przygotowujesz wewnętrzny raport, który musi być profesjonalny, a jednocześnie łatwy do odczytania. Zamiast spędzać godziny na poprawianiu akapitów, zintegrowany asystent pisania ClickUp w kilka sekund dostosuje ton, dzięki czemu zawartość będzie wyrazista i przyjazna dla czytelnika.

Niezależnie od tego, czy dostosowujesz formalny e-mail, aby był bardziej ciepły, czy też dopracowujesz zwykłą wiadomość, AI płynnie dostosowuje się do Twoich potrzeb. Od tworzenia nowych pomysłów po materiały marketingowe, możesz użyć Brain, aby upewnić się, że głos Twojej marki rezonuje z odbiorcami.

ClickUp Docs przepisywanie tonów ai

Współpraca to kolejny przełom dzięki Dokumenty ClickUp .

Załóżmy, że Twój zespół przeprowadza burzę mózgów na temat pomysłów na kampanię marketingową, dzięki czemu wielu członków zespołu może jednocześnie pracować nad jednym dokumentem. W tym samym czasie AI pomaga w czasie rzeczywistym, sugerując ulepszenia, podsumowując notatki, a nawet generując kreatywną kopię na podstawie dostarczonych danych wejściowych.

Poza danymi dotyczącymi powstania, ClickUp AI wyróżnia się elastycznością w zastosowaniach marketingowych. Pomaga w redagowaniu e-maili, zachowując idealną równowagę między perswazją a przystępnością.

Gotowe szablony i sugestie generowane przez AI ułatwiają copywriting, pisanie studium przypadku i komunikatów prasowych Pozwalają zachować spójny ton i przekaz we wszystkich kanałach.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dostosuj ton i strukturę w ClickUp Docs, aby stworzyć dopracowaną zawartość

Szybsza współpraca nad dokumentami wzbogaconymi o AI poprzez Zadania ClickUp z różnymi kategoriami ze spersonalizowanymi etykietami i podzadaniami

Połącz odpowiedzi na czacie z zadaniami i dokumentami projektu, aby każdy członek zespołu był na bieżąco dzięki ClickUp Chat Użyj unikalnegoSzablony ClickUp dla zadań, e-maili i projektów dostosowanych do konkretnych potrzeb

Wyczyszczone cele w całym zespole dzięki Cele ClickUp , który oferuje cele zadań, cele i inne metryki, aby utrzymać konkretną zawartość

Dostęp do ponad 100 gotowych podpowiedzi do zadań związanych z marketingiem, sprzedażą i zarządzaniem projektami

limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać stromą krzywą uczenia się

Zaawansowane narzędzia AI są dostępne tylko z płatnym dodatkiem ClickUp Brain

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

Oto dlaczego użytkownicy uwielbiają ClickUp:

_ClickUp to najlepsza platforma do zarządzania zadaniami, zespołem, cyklem pracy, zawartością itp. Otrzymałem nawet odznakę Verified Power User w ClickUp. Fascynuje mnie łatwość, z jaką można tworzyć karty, przenosić je i tworzyć nowe podzadania

Vikas Kalwani, dyrektor ds. partnerstw, uSERP

czy wiesz, że * Marketerzy, którzy korzystają z narzędzi AI i automatyzacji, takich jak chatboty, odnotowują znacznie wyższe powodzenie - 🔍 Czy wiesz, że *🔍 Marketerzy, którzy korzystają z narzędzi AI i automatyzacji, takich jak chatboty, odnotowują znacznie wyższe powodzenie - 🔍 Czy wiesz, że *🔍 Marketerzy, którzy korzystają z narzędzi AI i automatyzacji, takich jak chatboty, odnotowują znacznie wyższe powodzenie -🔍🔍 Czy wiesz, że ⧏34⧐ 25% z nich ze "skutecznymi" strategiami korzystało z AI w porównaniu do zaledwie 5% ze strategiami "nieskutecznymi".

2. Voilà (Najlepsze dla wydajności AI "wszystko w jednym")

via Voilà Voilà to wszechstronny asystent oparty na AI, który działa na różnych platformach, aby uprościć pisanie, burzę mózgów i badania.

Integruje się bezpośrednio z przeglądarką i aplikacjami, umożliwiając maksymalne wykorzystanie dokumentów, stron internetowych, zdjęć i wideo z YouTube. Niezależnie od tego, czy tworzysz zawartość, podsumowujesz informacje, czy generujesz wizualizacje, Voilà dostosowuje się do Twojego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Voilà

Przepisywanie, podsumowywanie i tłumaczenie zawartości bezpośrednio ze stron internetowych lub dokumentów

Tworzenie profesjonalnych e-maili i odpowiedzi za pomocą wydajnych szablonów opartych na AI

Podsumowywanie i wyodrębnianie zawartości z filmów wideo i plików PDF z serwisu YouTube

Voilà limit

Możliwości automatyzacji są ograniczone w porównaniu do konkurencji

Sprawdzanie gramatyki i pisowni w czasie rzeczywistym nie jest w pełni zautomatyzowane

Ceny Voilà

Free

Premium: $8/miesiąc na użytkownika

$8/miesiąc na użytkownika Ultimate: $16/miesiąc na użytkownika

$16/miesiąc na użytkownika Teams: Od 16 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Voila

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

💡 Pro Tip: Chcesz wyróżnić swoją zawartość? Opanuj sztukę edytowania zawartości generowanej przez AI w celu uzyskania dopracowanych, humanizowanych wyników, które będą rezonować z odbiorcami.

3. Galaxy.AI (najlepsze do wszechstronnego przepisywania tonów z niestandardowymi ustawieniami)

via Galaxy.AI Galaxy.ai oferuje świetne narzędzie AI do zmiany tonu, zaprojektowane w celu dostosowania tonu tekstu do dowolnej grupy odbiorców lub sytuacji, przy jednoczesnym zachowaniu nienaruszonego głównego przekazu.

Niezależnie od tego, czy piszesz przyjazny e-mail, tworzysz profesjonalny raport, czy odpowiadasz klientom, narzędzie to zapewnia połączenie wiadomości z odbiorcami. Dzięki wielu ustawieniom tonacji i zaawansowanym funkcjom niestandardowym jest to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zachować spójność komunikacji.

Najlepsze funkcje Galaxy.AI

Natychmiastowe przepisywanie tekstu z różnymi opcjami tonu, takimi jak przyjazny, empatyczny lub profesjonalny

Niestandardowy ton z konkretnymi instrukcjami, aby uzyskać dopasowane wyniki

Analiza bieżącego tonu i dostosowanie w celu płynnego przejścia do pożądanego stylu

limity Galaxy.AI

Limit wsparcia dla języków innych niż angielski

Wersja Free do przepisywania akapitów zawiera limit znaków do przepisania tekstu

Ceny Galaxy.AI

Free

Premium: $15/użytkownika na miesiąc

Oceny i recenzje Galaxy.AI

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

📈 Wskazówka bonusowa: Odkryj najlepsze narzędzia i oprogramowanie do copywritingu do tworzenia perswazyjnej zawartości o dużej sile oddziaływania, która napędza konwersje.

4. Storylab.AI (najlepsze do kreatywnego przepisywania tonów marketingowych)

via Storylab.AI StoryLab.ai's AI Tone Changer sprawia, że pisanie staje się płynniejsze i bardziej wciągające w ciągu kilku sekund. Wybieraj spośród 13 różnych stylów, takich jak profesjonalny, dowcipny lub przygodowy, i zobacz, jak Twój tekst natychmiast się zmienia.

To proste - skopiuj, wklej, wybierz ton i gotowe. Idealny do reklam, postów społecznościowych lub dowolnej zawartości wymagającej świeżego akcentu. Dzięki wsparciu dla ponad 17 języków, łatwo jest połączyć się z dowolną publicznością.

Najlepsze funkcje Storylab.AI

Zmień ton zawartości dzięki 13 wstępnie ustawionym stylom pisania, w tym perswazyjnym, dowcipnym i fabularnym

Dostosuj tekst reklamy, tytuły blogów lub posty społecznościowe dla różnych platform i odbiorców

Zmiana przeznaczenia istniejącej zawartości poprzez nadanie jej świeżego tonu dla nowych kampanii

Storylab.AI limit

Limit do 3 bezpłatnych uruchomień miesięcznie w planie Free

Wymaga ręcznego wyboru ustawień tonu dla każdego przepisania

Ceny Storylab.AI

Free

Pro: $15/użytkownika na miesiąc

$15/użytkownika na miesiąc Unlimited: $19/użytkownika miesięcznie

Storylab.AI oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: 10 najlepszych narzędzi AI do generowania tekstów i zawartości

5. TextCortex (najlepsze do profesjonalnego udoskonalania tonów)

via TextCortex TextCortex to potężny zmieniacz tonów AI, który oferuje elastyczność w komunikacji zawodowej i osobistej. Jego wyjątkową zaletą jest możliwość dostosowania niuansów tonu za pomocą ponad 12 ustawień wstępnych, takich jak "pilny", "wesoły" lub "formalny"

To, co naprawdę wyróżnia TextCortex, to jego zdolność do obsługi złożonych zadań. Obsługuje wszystko, od parafrazowania dokumentów PDF i rozszerzania krótkich danych wejściowych do szczegółowych danych wyjściowych po dostosowywanie stylów pisania do głosu marki firmy.

Najlepsze funkcje TextCortex

Zapewnij komunikację zgodną z marką dzięki dokładnemu, wszechobecnemu asystentowi pisania

Niestandardowy styl pisania dopasowany do wizerunku firmy lub marki

Przesyłanie plików PDF w celu parafrazowania i zmiany tonu bezpośrednio na platformie

Limity TextCortex

Automatyzacja sugerowania zawartości specyficznej dla branży może wymagać ręcznego dostosowania

Limit szablonów branżowych, przez co platforma jest mniej dostosowana do rynków niszowych

Ceny Textcortex

Free

Premium: $29.99/użytkownika miesięcznie

$29.99/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje TextCortex

G2: 4.7/5 (640+ recenzji)

4.7/5 (640+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (180+ recenzji)

💡 Pro Tip: Nie wiesz, jak znaleźć równowagę między zawartością napisaną przez AI i człowieka? Oceń zalety i wady Zawartość generowana przez AI vs. zawartość tworzona przez człowieka aby dowiedzieć się, jak one ze sobą współpracują.

6. Grammarly (najlepsze do korekty i edycji z wykorzystaniem AI)

via Grammarly Grammarly na nowo zdefiniowało nasze podejście do tonu i jakości pisania. Jego oparty na AI zmieniacz tonu jest jak osobisty redaktor gotowy dostosować twoje słowa do każdego kontekstu.

Niezależnie od tego, czy jest to perswazyjna wypowiedź, szczere przeprosiny, czy formalny raport, funkcja wykrywania tonu narzędzia oznacza niedopasowane tony, zanim jeszcze naciśniesz przycisk wysyłania.

Dzięki sugestiom w czasie rzeczywistym zintegrowanym z platformami takimi jak Gmail i Dokumenty Google, dopasowuje się do cyklu pracy, dzięki czemu jest idealny dla wszystkich, od studentów po kadrę kierowniczą.

Najlepsze funkcje Grammarly

Automatyczne wykrywanie i dostosowywanie tonu do profesjonalnych lub swobodnych ustawień

Przepisywanie tekstu dla określonych tonów, takich jak formalny, pewny siebie lub empatyczny

Płynna integracja z aplikacjami takimi jak Gmail, Slack i Microsoft Word

Grammarly limit

Zmaga się z dokumentami zawierającymi wiele języków lub specjalistyczne terminy

Czasami błędnie interpretuje kontekst, co prowadzi do mniej dokładnych sugestii

Ceny gramatyczne

Free

Pro: $30/użytkownika miesięcznie

$30/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje gramatyczne

G2: 4.7/5 (ponad 9,700 recenzji)

4.7/5 (ponad 9,700 recenzji) Capterra: 4.7/5 (7,100+ recenzji)

📝 Wskazówka bonusowa: Udoskonal swoje pisanie z łatwością - odkryj 10 najlepszych narzędzi do sprawdzania gramatyki i edycji AI .

7. Hyperwrite (najlepszy do badań i wszechstronnego pisania z wykorzystaniem AI)

via HyperWrite HyperWrite łączy kreatywne pisanie z badaniami w czasie rzeczywistym, dostarczając dopracowaną prozę i poparte cytatami spostrzeżenia. Dostosowuje się do Twoich potrzeb dzięki narzędziom takim jak Flexible AutoWrite i Magic Editor.

Jego zdolność do naśladowania twojego głosu poprzez konfigurowalne persony sprawi, że poczujesz się tak, jakbyś sam pisał, tylko szybciej.

Aplikacja płynnie integruje się z cyklem pracy za pośrednictwem rozszerzeń do przeglądarek. Jest to szczególnie przydatne dla profesjonalistów, którzy muszą pogodzić pisanie z ciężkimi zadaniami badawczymi.

Najlepsze funkcje Hyperwrite

Niestandardowe zachowanie AI z maksymalnie 10 personami, aby dopasować je do stylu pisania

Prowadzenie badań w czasie rzeczywistym dzięki opartym na cytatach spostrzeżeniom z milionów źródeł

Korzystaj z narzędzi takich jak Flexible AutoWrite do tworzenia i przepisywania zawartości na żądanie

Hyperwrite limits

Pojawienie się automatycznych sugestii może czasami zająć 2-3 sekundy

Plany Premium i Ultra mogą być zbyt drogie dla zwykłych użytkowników

Ceny Hyperwrite

Premium: $19.99/użytkownika miesięcznie

$19.99/użytkownika miesięcznie Ultra: $44.99/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Hyperwrite

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. Writetone (najlepszy do niestandardowego dostosowywania tonów i pomocy opartej na AI)

via Writetone Narzędzie do zmiany tonu AI Writetone na nowo definiuje sposób, w jaki użytkownicy dostosowują swoje teksty do różnych odbiorców i kontekstów. Dzięki ponad 90 opcjom tonu pozwala płynnie przełączać się między tonem profesjonalnym, konwersacyjnym lub perswazyjnym, zapewniając rezonans zawartości.

Intuicyjny interfejs i możliwość dopracowania tonu w zakresie różnych zadań pisarskich, od blogów po oferty biznesowe, zapewniają, że każde napisane słowo idealnie pasuje do twoich celów.

Ciekawostka: Aplikacja najwcześniejsza znana instancja AI można prześledzić wstecz do mitologii greckiej. Hefajstos, bóg wynalazków, stworzył Talosa, gigantycznego złotego robota zaprojektowanego do ochrony wyspy Krety. Ta mityczna postać jest uważana za jedną z pierwszych koncepcji AI, wyprzedzając nowoczesną technologię o wieki!

Najlepsze funkcje

Humanizuj zawartość generowaną przez AI za pomocą HumanGPT, aby ominąć detektory AI

Natychmiastowe sprawdzanie gramatyki inarzędzia do korekty aby zapewnić pisanie bez błędów

Streszczanie długich tekstów lub plików PDF w zwięzłą, strawną zawartość

Writetone limit

Free Plan oferuje ograniczone funkcje i reklamy, które mogą utrudniać korzystanie z aplikacji

Narzędzia premium i zaawansowane mogą być drogie dla zwykłych użytkowników

Ceny Writetone

Free

Plus: $7.99/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Writetone

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że Wydajność generatywnego AI nie sprowadza się tylko do zrobienia ilości zdjęć 84% marketerów twierdzi, że poprawia to jakość ich zawartości. Narzędzia takie jak AI tone rewriters udoskonalają i humanizują tekst generowany przez AI, zapewniając, że każdy fragment jest zgodny z zamierzonym tonem i przekazem.

9. Copy.AI (najlepsze do przepisywania tonów AI na skalę Enterprise)

via Copy.AI Copy.AI to narzędzie AI do przepisywania zdań, które przekształca przepisywanie tonów za pomocą platformy GTM AI, zaprojektowanej w celu optymalizacji strategii wejścia na rynek. Copy.ai integruje się głęboko z przepływami pracy w sprzedaży, marketingu i operacjach, aby przepisywać zawartość w doskonałych kontekstowo tonach.

Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie perswazyjnych działań sprzedażowych, czy też ulepszanie gier ABM (Account-Based Marketing), zapewnia to, że cała komunikacja jest zgodna z głosem marki.

Dzięki funkcjom takim jak głos marki i baza informacji, to Generator zawartości AI zapewnia spójność wszystkich wyników, niezależnie od formatu lub kanału.

Najlepsze funkcje Copy.AI

Przepisywanie tonów oparte na AI zintegrowane z cyklami pracy w działach sprzedaży, marketingu i operacji

Zachowanie spójności dzięki konfigurowalnym definicjom głosu marki

Przepisywanie zawartości z uwzględnieniem kontekstu w celu zapewnienia wysoce spersonalizowanej komunikacji

limity Copy.AI

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na rozszerzenie funkcji

Wymaga czasu, aby opanować zaawansowane cykle pracy i integracje

Ceny Copy.AI

Free

Starter: 49 USD/użytkownik miesięcznie

49 USD/użytkownik miesięcznie Zaawansowany: 249 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Copy.AI

G2 : 4.7/5 (180+ recenzji)

: 4.7/5 (180+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (60+ recenzji)

10. Wordtune (najlepszy do elastycznego i intuicyjnego przepisywania tonów AI)

via Wordtune Wordtune to darmowe narzędzie AI do przepisywania akapitów, które upraszcza przepisywanie tonu w celu dostosowania tekstu do dowolnego kontekstu. Niezależnie od tego, czy udoskonalasz profesjonalny e-mail, przepisujesz zawartość akademicką, czy dostosowujesz wiadomość do mediów społecznościowych, sztuczna inteligencja Wordtune zapewnia odpowiedni ton.

Wyróżniającą się funkcją jest możliwość przepisywania zdań w wielu stylach - formalnym, swobodnym, rozszerzonym lub zwięzłym - za pomocą jednego kliknięcia.

Wordtune sugeruje alternatywy i zapewnia opcje kontekstowe, zapewniając, że znaczenie pozostanie nienaruszone, podczas gdy ton się zmieni.

Najlepsze funkcje Wordtune

Przepisywanie zdań w różnych tonach, w tym formalnym, swobodnym i zwięzłym

AI Humanizer do dostosowywania zawartości generowanej przez AI do ludzkiego pisma

Tłumaczenie fraz z innych języków i przepisywanie ich w języku angielskim

Wordtune limit

Wersja Free ogranicza dzienne przepisywanie do 10 zdań

Wyniki dla złożonych lub długich zdań mogą czasami być mniej skuteczne

Ceny Wordtune

Podstawowy : Free

: Free Zaawansowany : $13.99/użytkownika miesięcznie

: $13.99/użytkownika miesięcznie Unlimited: $19.99/użytkownika miesięcznie

$19.99/użytkownika miesięcznie Teams: $15.99/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Worktune

G2 : 4.6/5 (170+ recenzji)

: 4.6/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (70+ recenzji)

💡 Pro Tip: Chcesz skrócić czas poświęcany na generowanie zawartości? Dowiedz się jak zautomatyzować proces tworzenia zawartości i uwolnić czas na strategię i kreatywność!

Maksymalizuj swój potencjał pisarski dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego narzędzia do zmiany tonu AI to coś więcej niż tylko wybór funkcji; chodzi o dostosowanie narzędzia do cyklu pracy, docelowych odbiorców i długoterminowych celów.

Skalowalność jest kluczem, szczególnie w przypadku rosnących Teams lub Business rozszerzających swoje strategie dotyczące zawartości.

To właśnie tutaj ClickUp się wyróżnia. Poza przepisywaniem treści, platforma łączy współpracę, zarządzanie zadaniami i tworzenie zawartości w oparciu o AI. Nie chodzi tylko o poprawianie tonu - chodzi o przekształcenie sposobu, w jaki Teams tworzą i komunikują się.

