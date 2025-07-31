10 najlepszych programów do tworzenia streszczeń dokumentów i artykułów opartych na AI w 2025 r.

Jako pracownicy wiedzy spędzamy dni i tygodnie na czytaniu i przyswajaniu informacji, które pomagają nam doskonalić się w naszej pracy. Pomiędzy stale rosnącym stosem raportów branżowych, badań klientów oraz zwykłych służbowych e-maili i dokumentów procesowych zawsze pojawia się coś nowego, co wymaga naszej uwagi.

A co jest najgorsze? Lista rzeczy do przeczytania nigdy się nie skraca. Pomimo poświęcania jej codziennie tak dużo czasu, nadal czuję, że muszę nadrabiać zaległości.

W tym wpisie na blogu omówię kilka najlepszych generatorów streszczeń opartych na AI, które niedawno przetestowaliśmy wraz z moim zespołem. Pomogą one nam wszystkim nadrobić zaległości w czytaniu szybciej niż dotychczas i wreszcie zamknąć te dwieście trzydzieści siedem otwartych zakładek.

Zaczynamy!

Na co należy zwrócić uwagę w przypadku programów do tworzenia streszczeń opartych na AI?

Tworząc tę listę, przetestowałem kilkanaście narzędzi do tworzenia streszczeń opartych na AI. Wiele z nich wykorzystywało silnik GPT firmy OpenAI do tworzenia zwięzłych streszczeń. Znalazłem jednak również kilka narzędzi opartych na zastrzeżonych modelach dużych języków (LLM). Chociaż te ostatnie oferowały więcej opcji dostosowywania, były również droższe.

Oto, na co zwracałem uwagę podczas testowania tych aplikacji:

Model językowy : Czy narzędzie wykorzystywało niestandardowy duży model językowy (LLM) czy też korzystało z istniejących modeli, takich jak GPT? A jeśli to drugie, to którą wersję silnika GPT powinniśmy wybrać?

Niestandardowe dostosowania : Czy mogę zmodyfikować długość lub format streszczenia? Czy mogę podać specjalne instrukcje lub poprosić o konkretne informacje?

Jakość wygenerowanego streszczenia : oceniłem, jak dobrze każde narzędzie uchwyciło istotę oryginalnego dokumentu. Czy zachowały one oryginalne sformułowania i kluczowe zdania, czy też uprościły język w celu poprawy czytelności?

Koszt : Poza ceną, zagłębiłem się w kwestię stosunku kosztów do wartości płatnych narzędzi. Czy dodatkowe opłaty odblokowywały przydatne funkcje, czy były tylko zbędnymi dodatkiem?

Łatwość obsługi: Jak intuicyjne i przyjazne dla użytkownika były interfejsy? Obejmowało to opcje przesyłania plików, rozszerzenia Chrome i nawigację w interfejsie użytkownika.

W przypadku programów do tworzenia streszczeń wspierających wiele języków, przetestowałem również niektóre z tych funkcji, koncentrując się na ich dokładności w języku francuskim i hiszpańskim (oprócz angielskiego).

Najlepsze narzędzia do tworzenia streszczeń dokumentów oparte na AI w skrócie — tabela porównawcza

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp • Podsumowuj spotkania, czaty, dokumenty i zadania w czasie rzeczywistym • Tłumacz podsumowania na różne języki • Generuj podsumowania na urządzeniach mobilnych i jako pola niestandardowe • Automatycznie generuj działania do wykonania na podstawie podsumowań Średnie i duże zespoły zarządzające pracą, dokumentacją i aktualizacjami Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Pobierz podsumowanie • Wybierz długość streszczenia w procentach • Streszczaj z adresów URL, plików PDF lub wklejonego tekstu • Wsparcie dla ponad 33 języków • Wyodrębnia słowa kluczowe Osoby lub małe zespoły potrzebujące szybkich, elastycznych językowo streszczeń tekstów Dostępny jest plan Free; plany płatne zaczynają się od 133 USD/użytkownik/miesiąc. Scribbr • Nie trzeba się rejestrować • Ponowne streszczanie dla różnych długości • Sprawdzanie pod kątem plagiatu • Pobieranie streszczenia jako plik .txt Studenci i naukowcy potrzebujący prostych streszczeń uwzględniających cytaty Free Generator podsumowań • Podsumowania jednym kliknięciem • Prosty wynik w formie listy • Minimalistyczny interfejs Osoby prywatne, zwłaszcza studenci lub użytkownicy nieznający się na technologii Free Notta • Podsumowania poszczególnych rozdziałów transkrypcji • Wsparcie szablonów spotkań • Linki do udostępniania Średniej wielkości zespoły podsumowujące spotkania, webinaria lub podcasty Dostępny jest plan Free; plany płatne zaczynają się od 14,99 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Paraphraser. io • Podsumowanie do 15 000 słów • Wsparcie wielu języków • Sprawdzanie gramatyki i plagiatu • Opcja parafrazowania Osoby zajmujące się długimi, akademickimi lub wielojęzycznymi formularzami Dostępny plan bezpłatny; plany płatne od 7 USD/użytkownik/miesiąc; ceny niestandardowe dla przedsiębiorstw Jasper • Podsumowania niestandardowe dla odbiorców • Rozszerzenie Chrome • Dostosowanie głosu marki • Ponad 25 języków Zespoły ds. marketingu i zawartości w Enterprise potrzebują niestandardowych streszczeń zgodnych z wizerunkiem marki 7-dniowa bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 49 USD/licencja/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Writesonic • Generowanie streszczeń artykułów do mediów społecznościowych • Podsumowywanie i przepisywanie wielu blogów • Wsparcie ponad 25 języków Marketerzy i twórcy zawartości w małych i średnich zespołach Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 99 USD miesięcznie. Gimme Summary AI • Rozszerzenie do przeglądarki Chrome • Podsumowania artykułów internetowych za jednym kliknięciem • Bez rejestracji i reklam Osoby potrzebujące lekkich streszczeń artykułów podczas przeglądania stron internetowych Free Copy. ai • Masowe cykle pracy związane z tworzeniem podsumowań • Szablony podpowiedzi do podsumowań • Generowanie metadanych zoptymalizowanych pod kątem SEO Zespoły ds. zawartości i badań dokonujące zbiorczych podsumowań (małe i duże zespoły) Dostępny plan Free; plany płatne od 49 USD/użytkownik/miesiąc; ceny niestandardowe dla przedsiębiorstw

Kontynuujmy naszą recenzję i zobaczmy, jak wypadły poszczególne narzędzia AI do tworzenia streszczeń!

10 najlepszych programów do tworzenia streszczeń dokumentów opartych na AI, które warto stosować w 2025 r.

W tej sekcji przyjrzymy się poszczególnym programom do tworzenia streszczeń, przedstawiając ich mocne i słabe strony, abyś mógł dokonać świadomego wyboru.

ClickUp: Najlepszy ogólny program do tworzenia streszczeń dokumentów oparty na AI

Rozpocznij pracę z ClickUp Brain Podsumowuj notatki ze spotkań, wyszukuj konkretne informacje i automatyzuj ręczne zadania dzięki ClickUp Brain.

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania pracą, która pomaga w współpracy nad dokumentami, zarządzaniu projektami i komunikacji wewnętrznej za pomocą jednej aplikacji.

A co jest najlepsze? Wszystkie te narzędzia są ściśle zintegrowane z ClickUp Brain. Jest to najpotężniejszy na świecie asystent AI rozpoznający kontekst. Może pomóc Ci w wszystkim, od wyszukiwania informacji i pisania zawartości do zrobienia po podsumowywanie aktualizacji projektów i tłumaczenie dokumentów.

Podsumuj długie lub złożone dokumenty

Wystarczy dodać swoją zawartość do ClickUp Docs (wbudowanego oprogramowania do współpracy nad dokumentami) i poprosić AI o streszczenie tekstu. Można również podać podpowiedzi dotyczące tonu streszczenia, poziomu czytelności i odbiorców, aby było ono bardziej kontekstowe.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz również podsumować notatki ze spotkań? Wypróbuj AI Notetaker od ClickUp. Zezwól mu na automatyczne dołączanie do spotkań i obserwuj, jak nagrywa, transkrybuje i analizuje dyskusje za Ciebie. Po każdej rozmowie otrzymujesz przegląd spotkania, transkrypcję z oznaczeniami mówców i listę działań do wykonania, starannie udokumentowane — bezpośrednio w skrzynce odbiorczej ClickUp. Nagrywaj, transkrybuj i podsumowuj swoje spotkania dzięki ClickUp AI Notetaker

Twórz listy zadań na podstawie wyodrębnionych informacji

Innym sposobem wykorzystania ClickUp Brain jest poproszenie go o znalezienie pewnych informacji, a następnie utworzenie na ich podstawie dokumentu lub listy zadań. Na przykład, mógłbym poprosić ClickUp o informacje na temat procesu wdrażania nowych pracowników w mojej firmie, a następnie utworzyć w ClickUp listę zadań związanych z wdrażaniem nowych pracowników, z której będą mogli korzystać nowi pracownicy.

Konwertuj dokumenty na listy zadań w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

Podsumuj wątki projektu

Podsumuj wątki projektu, aby uzyskać szybką aktualizację informacji o ich postępach dzięki ClickUp Brain.

ClickUp Projects udostępnia również przycisk „podsumuj” dla wszystkich zadań ClickUp i wątków komentarzy. Wystarczy poprosić AI o podsumowanie wszystkich aktualizacji projektu. Pomaga mi to być na bieżąco bez konieczności ręcznego przeglądania ponad 50 wiadomości.

Ponadto możesz skorzystać z funkcji Ask AI w ClickUp, aby otrzymywać aktualizacje dotyczące pracy i śledzić tygodniowe (lub codzienne) postępy swojego zespołu.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby szybko podsumować aktualizacje projektu, pytania i odpowiedzi dotyczące obszaru roboczego, raporty standupowe i nie tylko.

Jest to wygodna funkcja, szczególnie dla menedżerów.

Generuj automatyczne podsumowania postępów pracy swojego zespołu dzięki funkcji AI Standups w ClickUp.

Wystarczy dodać członków zespołu, których aktualizacje dotyczące pracy są Ci potrzebne, wybrać częstotliwość — tygodniową, dzienną lub niestandardową — i zdecydować, w jakim formacie chcesz je otrzymywać. Możesz uzyskać wszystkie aktualizacje lub poprosić ClickUp Brain o podsumowanie lub wypunktowaną listę. Ta ostatnia opcja może być korzystna, jeśli masz do przejrzenia wiele aktualizacji dotyczących pracy.

Zautomatyzuj generowanie podsumowań zadań

Chcesz śledzić wiele projektów jednocześnie? Możesz skorzystać z opcji pól niestandardowych ClickUp, aby dodać podsumowania AI i aktualizacje projektów AI jako dwie kolumny w swoich zadaniach — i uzyskać automatyczne podsumowania bez konieczności otwierania zadań lub projektów za każdym razem.

Generuj zbiorcze podsumowania swoich projektów i zadań, tworząc podsumowania AI jako pole niestandardowe w zadaniu ClickUp.

Tłumaczenie (i streszczanie) zawartości

Komunikacja z globalnym zespołem lub klientami nieposługującymi się językiem angielskim może być czasami trudna. Pokonałem tę trudność, dodając moje dokumenty w języku angielskim i prosząc ClickUp Brain o streszczenie ich w innym języku, które mogę udostępnić moim klientom nieposługującym się językiem angielskim.

Twórz przetłumaczone streszczenia swojej zawartości za pomocą ClickUp Brain i usprawnij komunikację

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Brain MAX to superaplikacja AI ClickUp, która oferuje ujednolicone wyszukiwanie, automatyzację i zamianę głosu na tekst w całym cyklu pracy, w tym zadaniach ClickUp, dokumentach, spotkaniach, połączonych narzędziach i Internecie. Pozwala wybrać optymalny model (ChatGPT, Claude, Gemini itp.) do zadań takich jak podsumowywanie, pisanie lub wnioskowanie. Możesz poprosić Brain MAX o podsumowanie dokumentów, wątków zadań lub komentarzy oraz wątków powiadomień w skrzynce odbiorczej, a wszystko to na podstawie rzeczywistego kontekstu pracy!

Najlepsze funkcje ClickUp

Podsumuj wszystko: Od wątków projektowych po Od wątków projektowych po notatki ze spotkań i wiadomości czatu — generuj podsumowanie wszystkich zawartości bezpośrednio w ClickUp.

Dodaj pole podsumowania : przedstaw współpracownikom streszczenie każdego dokumentu lub strony w ClickUp, wstawiając automatycznie generowany blok podsumowania.

Wyciągnij wnioski dotyczące działań : Pozwól ClickUp Brain przejrzeć Twoje dokumenty, czaty i transkrypcje spotkań i sporządzić list działań lub kolejnych kroków, które należy podjąć.

Tłumaczenie tekstu : Generuj szybkie streszczenia dokumentów w różnych językach i zapewnij globalnym zespołom dostęp do tych samych informacji.

Otrzymuj podsumowania na telefonie komórkowym: Jeśli korzystasz z ClickUp na smartfonie, możesz włączyć automatyczne podsumowania wątków komentarzy i wiadomości w skrzynce odbiorczej.

Limitations ClickUp

Nie można bezpośrednio podsumować pliku PDF (z wyjątkiem skopiowania i wklejenia całej zawartości).

Ceny ClickUp

Klikając oceny i recenzje

G2 : 4,7/5 (ponad 9500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Get Digest: Najlepszy do generowania podsumowań kluczowych zdań

Kolejnym narzędziem, które przetestowałem, był Get Digest, prosty w obsłudze program do tworzenia streszczeń oparty na AI, z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i zaawansowaną funkcją streszczania

Cechą wyróżniającą to narzędzie jest możliwość wyboru spośród różnych trybów podsumowania i określenia długości podsumowania. Sekcja „% źródła” zawiera sześć opcji do wyboru — 5, 15, 25, 35, 45 i 55. Im większa wybrana liczba, tym dłuższe podsumowanie.

Polecam to narzędzie do tworzenia streszczeń, jeśli wiesz, ile informacji potrzebujesz z danego tekstu. Na przykład, jeśli chcesz uzyskać tylko najważniejsze informacje z artykułu, możesz wybrać opcję „5%”. Jeśli chcesz poznać sedno całego artykułu, czyli prawie połowę jego długości, wybierz opcję „55”.

Jednak jego zdolność do streszczania artykułów ma limit — podaje on tylko kilka słów kluczowych i kluczowe punkty. Nie można uzyskać streszczenia dokumentu w jednym akapicie ani poprosić o konkretne kluczowe informacje.

Uzyskaj najlepsze funkcje Digest

Generuj streszczenia, wklejając tekst bezpośrednio, wprowadzając URL lub przesyłając dokumenty PDF.

Pobierz streszczenia w postaci plików tekstowych

Uzyskaj streszczenia tekstów w ponad 33 językach

Określ liczbę słów kluczowych, które można wyodrębnić z tekstu.

Limit Digest

Ma górny limit 7000 słów.

Podsumowania generowane na podstawie URL były mniej wiarygodne i mniej wyczerpujące niż te, które uzyskiwaliśmy po bezpośrednim wklejeniu tekstu ze źródła lub przesłaniu dokumentu.

Uzyskaj ceny Digest

Free

Biznes: od 133 USD za licencję miesięcznie

Uzyskaj oceny i recenzje Digest

G2 : Recenzje niedostępne

Capterra: Recenzje niedostępne

3. Scribbr: Najlepszy darmowy program do tworzenia streszczeń tekstów naukowych

za pośrednictwem Scribbr

Scribbr jest dostawcą narzędzi AI dla naukowców i badaczy, z funkcjami takimi jak pisanie i edycja tekstów akademickich, edycja w stylu APA, cytaty i oczywiście streszczenia.

Najlepsze jest to, że nie trzeba się rejestrować, aby korzystać z tego narzędzia do tworzenia streszczeń. Można nawet sprawdzić, czy wygenerowane streszczenie nie zawiera plagiatu. A to również zrobione jest bezpłatnie. Jeśli więc jesteś studentem i szukasz ekonomicznych narzędzi do tworzenia streszczeń, jest to dobra opcja.

Najlepsze funkcje Scribbr

Generuj streszczenia tekstu lub punktowane podsumowania tekstu

Wybierz niestandardowy zakres streszczenia, wybierając słowa kluczowe

Pobierz plik TXT zawierający Twoje streszczenia

Użyj opcji Ponowne podsumowanie, aby zmienić długość generowanego podsumowania.

Ograniczenia Scribbr

Ponieważ limit wynosi 600 słów, streszczanie długiego artykułu może być trudne.

Ceny Scribbr

Free

Oceny i recenzje Scribbr

G2 : Recenzje niedostępne

Capterra: Brak recenzji

4. Generator podsumowań: najlepszy dla studentów i osób nieznających się na technologii

za pośrednictwem Summary Generator

Funkcjonuję jako Summary Generator — podstawowe narzędzie do tworzenia streszczeń dokumentów z minimalnym interfejsem użytkownika (tylko trzy przyciski) — przeznaczone dla studentów lub osób nieznających się na technologii, które mogą czuć się onieśmielone bardziej zaawansowanymi narzędziami z tej listy.

Działa to w następujący sposób: dodajesz blok tekstu, a narzędzie generuje jego prostszą, łatwiejszą do przyswojenia wersję wraz z listami. Możesz kliknąć przycisk „Kopiuj” i wkleić ten tekst do edytora tekstu lub notatnika.

Ponieważ narzędzie ma minimalną funkcję, nie można pobrać streszczenia w postaci pliku tekstu ani poprosić o konkretne fragmenty.

Najlepsze funkcje generatora podsumowań

Twórz zwięzłe i łatwe do przeczytania streszczenia w kilka sekund

Ograniczenia generatora podsumowań

Nie można generować niestandardowych podsumowań

Reklamy mogą sprawiać, że doświadczenie wydaje się nieco zagmatwane.

Ceny generatora podsumowań

Free

Podsumowanie Oceny i recenzje generatora

G2 : Recenzje niedostępne

Capterra: Brak recenzji

5. Notta: Najlepsza do podsumowywania protokołów ze spotkań

Ponieważ Notta jest przede wszystkim aplikacją do robienia notatek, całkiem dobrze radzi sobie z analizowaniem niuansów w dialogach. To sprawia, że jest idealnym narzędziem do podsumowywania transkrypcji webinarów i podcastów.

Podobało mi się, że Notta tworzy rozdziały dla każdego streszczenia transkrypcji — sprawia to wrażenie, jakbyś czytał wpis na blogu lub książkę, a nie tylko zbiór punktów.

Możesz również używać Notta w dokumentach podsumowujących spotkania, aby wyodrębnić praktyczne wnioski.

Najlepsze funkcje Notta

Generuj podsumowania wszystkich transkrypcji według rozdziałów i twórz dokumenty procesowe

Korzystaj z dostosowywalnych szablonów dla różnych rodzajów spotkań

Udostępnij streszczony tekst za pomocą linku

Brak limitów

Generator podsumowań jest dostępny tylko w płatnym planie.

Nie można bezpośrednio streszczać plików PDF ani artykułów internetowych.

Ceny Notta

Free

Zalety: 14,99 USD/użytkownik miesięcznie

Biznes: 27,99 USD/użytkownik miesięcznie

Przedsiębiorstwo: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notta

G2 : 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niedostępne

6. Paraphraser. io: Najlepszy darmowy program do tworzenia długich streszczeń tekstów

za pośrednictwem Paraphraser.io

Chcesz streszczać duże dokumenty? Paraphraser.io to świetna opcja. Próbowałem streszczać artykuł naukowy zawierający 15 000 słów i wyniki były świetne.

Pokazuje również szczegóły, takie jak liczba słów, znaków, zdań i akapitów w oryginalnym tekście. Pomaga to porównać streszczenie z oryginałem. Nie można jednak tworzyć niestandardowych streszczeń na podstawie takich elementów, jak ton lub słowa kluczowe.

Chociaż Paraphraser.io pozwala również generować streszczenia w formie punktorów, uznałem je za niespójne i pozbawione oryginalnego kontekstu w niektórych instancjach. Przetestowałem również jego możliwości streszczania w języku francuskim i wyniki były trafne.

Najlepsze funkcje Paraphraser.io

Generuj streszczenia w dziewięciu językach, w tym francuskim, tureckim i portugalskim.

Parafrazuj podsumowanie wygenerowane w celu dalszego uproszczenia.

Sprawdź plagiat i błędy gramatyczne w ramach bezpłatnego planu

Łatwe streszczanie długich artykułów i dokumentów akademickich

Limity serwisu Paraphraser.io

Brak podpowiedzi dotyczących streszczenia

Niektóre funkcje interfejsu użytkownika — takie jak suwak długości streszczenia — mogą być mylące.

Ceny Paraphraser. io

Free

Podstawowy: Od 7 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Od 35 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje serwisu Paraphraser.io

G2 : Recenzje niedostępne

Capterra: Recenzje niedostępne

7. Jasper: Najlepsze narzędzie do tworzenia streszczeń dla zespołów przedsiębiorstw

za pośrednictwem Jasper

Jasper jest dobrze znany jako generator zawartości oparty na AI, stworzony z myślą o zespołach korporacyjnych. Jedną z jego funkcji jest również AI podsumowująca teksty.

Wgrałem swój tekst do Jasper i wygenerowałem streszczenia, korzystając z jednego z trzech domyślnych podpowiedzi streszczeń oraz własnej podpowiedzi. Chociaż domyślne podpowiedzi działają dobrze, lepsze wyniki uzyskasz, dodając więcej kontekstu do swoich niestandardowych podpowiedzi.

Jedną z funkcji, która zrobiła na mnie duże wrażenie, jest opcja „Audience”, która generuje podsumowanie dla różnych typów odbiorców. Na przykład otrzymałem dość łatwe do zrozumienia podsumowanie artykułu związanego z NFT.

Jasper oferuje 7-dniową bezpłatną wersję próbną (wymagana jest karta kredytowa), dzięki czemu przed zakupem można zapoznać się z jego funkcjami.

Najlepsze funkcje Jasper

Generuj streszczenia w ponad 25 językach

Użyj rozszerzenia Jasper Chrome, aby łatwo podsumowywać e-maili i Dokumenty Google.

Skorzystaj z AI Copilot, aby tworzyć streszczenia w stylu i tonie charakterystycznym dla Twojej marki.

Limity Jaspera

Brak bezpłatnego planu

Nie podsumowuje plików PDF

Ceny Jasper

Twórca: 49 USD/miesiąc za licencji

Zalety: 69 USD/miesiąc za licencji

Przedsiębiorstwo: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper

G2 : 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

8. Writesonic: Najlepszy program do tworzenia zwięzłych streszczeń tekstów oparty na AI

Chociaż Writesonic wykorzystuje LLM OpenAI do tworzenia streszczeń, został on specjalnie przeszkolony w zakresie zawartości marketingowej. To sprawia, że jest to świetny generator streszczeń dla marketerów. Można na przykład poprosić go o wygenerowanie haczyka do postów w mediach społecznościowych na podstawie długiego artykułu. Można też ponownie wygenerować streszczenie, aby uzyskać różne wersje.

Szczególnie przydatną funkcją jest Article Writer 6. Wszystko, co miałem zrobić, to podać temat (interaktywne prezentacje) i wybrać kilka źródeł. Writesonic stworzył szkic na podstawie wszystkich tych źródeł w ciągu zaledwie kilku minut. Cytuje również źródła, dzięki czemu można wrócić do tych artykułów w celu przeprowadzenia głębszych badań.

To spora oszczędność czasu dla pisarzy na etapie badań i tworzenia konspektu!

Najlepsze funkcje Writesonic

Podsumuj wiele wpisów na blogu i przepisz je jako jeden długi artykuł.

Twórz podsumowania artykułów dostosowane do konkretnych kanałów za pomocą jednego kliknięcia i łatwo je dystrybuuj.

Generuj streszczenia w ponad 25 językach, w tym francuskim, hiszpańskim i japońskim.

Ograniczenia Writesonic

Jakość streszczenia zależy od liczby punktów. Dlatego tworzenie streszczeń najwyższej jakości może być kosztowne.

Ceny Writesonic

Standard: 99 USD miesięcznie (obejmuje 1 członka zespołu)

Profesjonalny: 199 USD miesięcznie (obejmuje 3 członków zespołu)

Zaawansowany: 399 USD miesięcznie (obejmuje 5 członków zespołu)

Oceny i recenzje Writesonic

G2 : 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1900 recenzji)

Sprawdź te alternatywy dla Writesonic!

9. Gimme Summary AI: Najlepszy darmowy program do tworzenia streszczeń artykułów internetowych dla przeglądarek Chrome

za pośrednictwem Chrome Web Store

Jak często dodawałeś artykuł do zakładki, aby przeczytać go później, ponieważ miałeś mało czasu? Dzięki rozszerzeniom Gimme Summary AI dla przeglądarek Chrome lub Brave mogę w ciągu kilku sekund uzyskać przegląd głównych punktów każdego artykułu internetowego.

A co jest najlepsze? Nie muszę kopiować i wklejać artykułów do różnych zakładek, aby uzyskać streszczenie.

Jednak ponieważ Gimme Summary AI jest oparte na ChatGPT, kiedy proszę o wygenerowanie podsumowania, pojawia się prośba o przejście do okna ChatGPT w celu uwierzytelnienia, co może być niewygodne.

Najlepsze funkcje Gimme Summary AI

Generuj podsumowania artykułów internetowych jednym kliknięciem bezpośrednio z ich stron internetowych.

Uzyskaj bezpłatne streszczenia AI bez reklam i konieczności podawania swoich danych

Podsumowanie Limitów AI

Wsparcie tylko języka angielskiego

Ponieważ jest to projekt open source, czasami mogą występować błędy.

Podaj mi podsumowanie Ceny AI

Free

Gimme Summary AI – oceny i recenzje

G2 : Recenzje niedostępne

Capterra: Recenzje niedostępne

10. Copy. ai: Najlepsze do podsumowywania dokumentów zbiorczych

Czasami nawet streszczanie zawartości może pochłaniać ogromną ilość czasu — zwłaszcza jeśli jesteś marketingowcem, który musi streszczać blogi w punktach na potrzeby mediów społecznościowych, lub studentem prowadzącym badania, który musi przeczytać setki różnych artykułów naukowych do pisanej pracy.

Jeśli tak, Copy. ai jest idealnym wyborem. Jego funkcje automatyzacji przepływu dokumentów umożliwiają usprawnienie procesu tworzenia streszczeń.

Wykorzystałem to narzędzie do napisania szkicu wpisu na blogu poświęconego przywództwu myślowym. Po prostu stworzyłem podsumowanie, w którym nakreśliłem moje konkretne wymagania. Copy. ai skondensowało następnie moje wywiady z ekspertami, kompilując kluczowe punkty z każdej rozmowy w jedno zwięzłe podsumowanie.

Najlepsze funkcje Copy. ai

Skorzystaj z szablonów podsumowań Copy.ai, aby napisać swoje „podsumowania” i zaoszczędzić czas.

Twórz cykle pracy z automatyzacją , aby generować wiele streszczeń dokumentów, a nawet streszczenia różnych wersji dokumentu za pomocą jednej podpowiedzi.

Generuj zoptymalizowane pod kątem SEO meta tytuły i opisy dla swoich wpisów na blogu za pomocą jednego kliknięcia.

Ograniczenia Copy. ai

Zautomatyzowane cykle pracy są dostępne tylko w płatnych planach.

Copy. ai nie tworzy streszczeń artykułów internetowych na podstawie URL.

Ceny Copy. ai

Free

Pakiet startowy: 49 USD/użytkownik miesięcznie

Zaawansowany: 249 USD za 5 użytkowników miesięcznie

Oceny i recenzje Copy. ai

G2 : 4,7/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (60 recenzji)

