Jak zoptymalizować wewnętrzną bazę wiedzy pod kątem produktywności pracowników i sukcesu w zarządzaniu projektami?

Efektywny system zarządzania wiedzą jest siłą napędową organizacji - nie ma w tym nic dziwnego. Niezależnie od tego, czy centralizujesz wytyczne dotyczące konkretnego projektu, czy zasady obowiązujące w całej firmie, potrzebujesz zorganizowanej bazy do przechowywania zasobów wiedzy i wsparcia zespołów w różnych procesach.

Pytanie za milion dolarów brzmi jednak: Jak zbudować najlepszą wewnętrzną bazę wiedzy dla swojego zespołu?

Ustawienie dobrze zaplanowanej bazy wiedzy może być trudnym zadaniem. Na przykład, trzeba skupić się na prezentowaniu szczegółowych i istotnych informacji w wewnętrznej wiki, jednocześnie zapewniając, że wszystko jest dostępne i aktualne dla wielu interesariuszy. Jest to czasochłonne i nietrwałe ćwiczenie, nawet z najlepszymi narzędziami bazy wiedzy do dyspozycji.

W tym artykule szczegółowo zbadamy koncepcję wewnętrznych baz wiedzy i omówimy kroki związane z ich tworzeniem. Przedstawimy również:

Najlepsze praktyki i zaawansowane podejścia do optymalizacji dowolnego zasobu informacyjnego

Najbardziej bogate w funkcje i skalowalne oprogramowanie do wewnętrznych baz wiedzy dla Teams 😍

Czym jest wewnętrzna baza wiedzy?

Wewnętrzna baza wiedzy działa jak aktualna biblioteka informacji dostępna wyłącznie dla pracowników organizacji. Jest to scentralizowana baza wiedzy, najlepiej z funkcją wyszukiwania, umożliwiająca pracownikom znalezienie wewnętrznych danych dotyczących wszystkich procesów i dostarczanych usług.

Typowa wewnętrzna baza wiedzy przechowuje takie elementy jak:

Standardowe procedury operacyjne (SOP)

Polityki firmy

Umowy i inne dokumenty prawne

Zasoby cyfrowe i zasoby intelektualne firmy

Informacje i wytyczne dotyczące projektów

Studia przypadków i dane badawcze

Podręczniki dla zespołów obsługi klienta

Aby ułatwić dostęp do tych informacji, wewnętrzne bazy wiedzy są zorganizowane przy użyciu etykiet, kategorii i innych rodzajów hierarchii. 📚

Wewnętrzna a zewnętrzna baza wiedzy

Wewnętrzna baza wiedzy oferuje jedno źródło prawdy w celu wsparcia pracowników. Zewnętrzna baza wiedzy ma na celu zrobienie tego samego - ale dla niestandardowych klientów.

Zewnętrzne bazy wiedzy mają służyć jako samoobsługowe medium dla klientów, zakończone przewodnikami po produktach i rozwiązaniami typowych problemów. Mogą być również wykorzystywane przez zespoły zajmujące się obsługą klienta w celu zapewnienia bardziej praktycznego wsparcia podczas połączeń telefonicznych.

Kluczowe zalety wewnętrznej bazy wiedzy

Stworzenie wewnętrznej bazy wiedzy ułatwia szybsze wdrażanie pracowników i usprawnia współpracę w zespole. Ponieważ wszystkie wewnętrzne procesy są udokumentowane w jednym miejscu, nie trzeba spędzać godzin na spotkaniach z nowo zatrudnionymi pracownikami lub zespołami projektowymi. Wystarczy, że dostawca udostępni im wewnętrzną bazę wiedzy, a będą mogli wykonywać swoje obowiązki bez tracenia czasu na konsultacje z innymi.

Zasoby te przynoszą inne wymierne korzyści, w tym:

Redukcja błędów: Kiedy dokładne informacje są łatwo dostępne dla pracowników, pozostawia to niewiele miejsca na błędy i prowadzi do wyższejzadowolenia i utrzymania klientów2. Oszczędność kosztów dzięki wydajności zespołu: WgRaportowanie McKinseyprzeciętny pracownik traci około 20% czasu pracy na poszukiwanie odpowiednich informacji. Łatwa dostępność wymaganych zasobów wiedzy może zwiększyć wydajność pracowników, zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów finansowych i ludzkich Wyższa retencja pracowników: Wewnętrzna baza wiedzy wyjaśnia procesy i zasady firmy. Sprawia to, że praca staje się płynna i prowadzi do większego zadowolenia i utrzymania pracowników Skalowalne, beztarciowe operacje: Wewnętrzna baza wiedzy pozwala Businessowi być wysoce skalowalnym poprzezusprawnione procedury SOP, podręczniki dla pracowników itransfer wiedzy procesy

Wskazówka: Potrzebujesz skrótu do stworzenia wewnętrznej bazy wiedzy lub wiki dla mniejszych teamów? Użyj narzędzia Szablon ClickUp Teams Docs aby scentralizować wszystkie informacje potrzebne Twojemu zespołowi.

Użyj tego szablonu, aby usprawnić podstawowe dokumenty zespołu i poprawić dostępność w ramach projektów

Jak ustawić wewnętrzną bazę wiedzy w 7 prostych krokach

Tworzenie i zarządzanie bazą wiedzy nie jest łatwą sprawą. Na początek potrzebna jest zgrabna organizacja i projekty dostępu, a także łatwy mechanizm aktualizacji dokumentów w razie potrzeby.

Ustawienie bazy wiedzy nie jest procesem uniwersalnym, ale poniżej przedstawiliśmy siedem standardowych kroków. Dla celów demonstracyjnych wykorzystaliśmy niektóre narzędzia i funkcje bazy wiedzy, aby wesprzeć każdy krok. 🌸

Krok 1: Stwórz dopasowaną strategię zarządzania wiedzą

Zanim zaczniesz budować wewnętrzną bazę wiedzy, ważne jest, aby mieć jasną strategię, która poprowadzi proces. Wyznacz krytyczne elementy swojej strategia zarządzania wiedzą , takie jak:

Przypadki użycia: Czy tworzysz bazę wiedzy dla informacji specyficznych dla projektu lub firmy? Jakie luki w wiedzy chcesz uzupełnić i dla kogo?

Czy tworzysz bazę wiedzy dla informacji specyficznych dla projektu lub firmy? Jakie luki w wiedzy chcesz uzupełnić i dla kogo? Role i poziomy dostępu: Określ role z uprawnieniami do edycji i aktualizacji bazy wiedzy. Dodatkowo można również określić grupy dla:

Dostęp tylko do widoku Dostęp dla całej firmy i poszczególnych Teams Współpracowników opartych na działach i ich kontroli dostępu

Określ role z uprawnieniami do edycji i aktualizacji bazy wiedzy. Dodatkowo można również określić grupy dla: Hierarchia zawartości: Zastanów się, jak zawartość powinna być zorganizowana w bazie wiedzy - czy chcesz ją uporządkować według działów,role i obowiązkiczy projekty. Odpowiednio zaplanuj niuanse, w tym kategorie, etykiety i lokalizację przechowywania

Zastanów się, jak zawartość powinna być zorganizowana w bazie wiedzy - czy chcesz ją uporządkować według działów,role i obowiązkiczy projekty. Odpowiednio zaplanuj niuanse, w tym kategorie, etykiety i lokalizację przechowywania Wytyczne dotyczące zawartości: Zdefiniuj proces tworzenia i zarządzania zawartością. Pomyśl o wymaganym poziomie szczegółowości, typie zawartości (wideo, artykuły, infografiki itp.), spójnym tonie głosu i kanałach zatwierdzania.

Wcześniejsze zaplanowanie tych szczegółów zapewni przejrzystość i zaoszczędzić czas podczas budowania bazy wiedzy . Najłatwiejszym sposobem na przeprowadzenie burzy mózgów jest skorzystanie z cyfrowych narzędzi do tworzenia tablic, takich jak Tablice ClickUp .

Cyfrowe tablice zazwyczaj oferują nieskończoną przestrzeń do kreślenia strategii zarządzania wiedzą wraz z liderami zespołów. Przykładowo, tablice ClickUp umożliwiają korzystanie z łączników, notatek, kolorowych bloków i innych elementów wizualnych do projektowania przepływów informacji i poziomów dostępu niezbędnych w różnych działach.

Łatwe niestandardowe dodawanie dokumentów, zadań i innych elementów do Tablic

Krok 2: Wybierz odpowiednie oprogramowanie bazy wiedzy

Po opracowaniu strategii zarządzania wiedzą, wybierz odpowiednie oprogramowanie oprogramowanie do zarządzania wiedzą (KMS) do realizacji planów.

Wybór narzędzia do wewnętrznej bazy wiedzy zależny jest od konkretnych potrzeb, ale przedstawiamy sześć funkcji, których należy szukać:

Wielopoziomowa hierarchia: Powinieneś być w stanie zorganizować swój system zarządzania wiedzą i jego elementy poprzez foldery, szerokie kategorie, etykiety i podstrony Potężna funkcja wyszukiwania: Funkcja wyszukiwania w narzędziu bazy wiedzy powinna pomóc pracownikom szybko znaleźć potrzebne informacje za pomocą etykiet dokumentów, a nawet zawartości pisemnej Funkcje współpracy: Najlepsze rozwiązania KMS służą również jako narzędzia do współpracy, umożliwiając współpracę z członkami zespołu w celu szybszego tworzenia artykułów. Priorytetem jest oprogramowanie, które zapewnia wsparcie dla wielu współpracowników przy pisaniu i przeglądaniu dokumentów Bogaty format tekstu: Bogaty format tekstu i wsparcie dla treści multimedialnych zwiększają czytelność i wartość wizualną zawartości, pomagając czytelnikom szybciej zrozumieć złożone tematy Wsparcie dla AI: Najnowsza technologiaKMS są wyposażone w funkcje AI które pomagają tworzyć i formatować zawartość za pomocą podpowiedzi, a nawet lokalizować odpowiednie artykuły w bazie Dostęp przez Internet: Wybrane rozwiązanie bazy wiedzy powinno umożliwiać użytkownikom bezproblemowy dostęp przez Internet za pośrednictwem bezpiecznego portalu

Dobrą wiadomością jest to, że większość wysokiej jakości narzędzi baz wiedzy posiada już te funkcje. Jeśli jednak szukasz czegoś o pełnej funkcji, ale w przystępnej cenie, wybierz ClickUp . To wewnętrzne oprogramowanie bazy wiedzy jest również wyposażone w funkcje współpracy projektowej i zarządzania projektami, dzięki czemu jest idealne dla zespołów dowolnej wielkości i branży.

Jako rozwiązanie bazy wiedzy, niektóre z funkcji ClickUp obejmują:

Dokumenty ClickUp pakiet do wspólnego zarządzania dokumentami

Nieograniczona przestrzeń dyskowa we wszystkich płatnych planach

Natywny asystent AI do generowania dokumentów i podsumowań

Goście tylko do odczytu z niestandardowymi uprawnieniami

Krok 3: Planowanie i tworzenie zawartości

Wybrano oprogramowanie bazy wiedzy ? Zacznijmy budować dobrą wewnętrzną bazę wiedzy. Najpierw stwórz plan dotyczący tego, co ma zostać napisane i którzy członkowie zespołu mają się tym zająć.

Nie stresuj się pisaniem wszystkich dokumentów na raz - zacznij od najważniejszych rzeczy, takich jak:

Podstawowe informacje o firmie

Zasady dotyczące urlopów i wynagrodzeń

Skale i wytyczne dotyczące oceny wyników

Często zadawane pytania (FAQ)

Miejsce pracykodeks postępowania* Schematy organizacyjne

Materiały szkoleniowe dla nowych pracowników

Materiały onboardingowe dla klientów

Możesz wykorzystać dokumenty ClickUp do planowania i tworzenia zawartości. Prześlij istniejące dokumenty na platformę lub stwórz nowe od podstaw. Z perspektywy operacyjnej możesz

Tworzyćwyznaczone zadania dla każdego artykułu bazy wiedzy w trakcie wydajności

Przypisanie jednego lub więcej członków zespołu do każdego zadania

Śledzenie czasu spędzonego na pisaniu i przeglądaniu dokumentacji

Sformatuj każdy dokument za pomocą funkcji formatowania tekstu sformatowanego - dodaj obrazy okładek, tabele, zakładki, nagłówki, podtytuły i inne elementy, aby poprawić czytelność zawartości.

Użyj ClickUp Docs, aby zarządzać ważnymi dokumentami i wspierać współpracę w zespole

Aby przyspieszyć proces tworzenia zawartości, wykorzystaj moc zintegrowanego narzędzia ClickUp AI, ClickUp Brain . Korzystaj z podpowiedzi dostosowanych do roli, aby szybko generować dokumenty, takie jak briefy projektów, badania testowe i wymagania dotyczące oprogramowania.

Możesz również użyć ClickUp Brain do optymalizacji istniejącej zawartości bazy wiedzy pod kątem gramatyki, tonu i przejrzystości. Dodatkowo, wbudowana funkcja Tłumacz i Podsumowanie funkcje zapewniają pracownikom łatwe przyswajanie zawartości.

Użyj ClickUp AI, aby edytować, podsumowywać, sprawdzać pisownię lub dostosowywać długość zawartości w dokumentach

Krok 4: Uporządkuj zawartość, aby ułatwić wyszukiwanie

Po utworzeniu zawartości nadszedł czas, aby ją uporządkować w celu łatwego wyszukiwania. Chodzi o to, aby pomóc każdemu uzyskać dostęp do określonych artykułów poprzez filtrowanie bazy wiedzy. Można to zrobić na kilka sposobów:

Etykietowanie każdego dokumentu odpowiednimi tagami (np. "Onboarding Materials" dla wszystkich zasobów dotyczących onboardingu pracowników)

Tworzenie tabeli zawartości lub indeksu

Organizowanie dokumentów według projektów, klientów lub podobnych kryteriów

ClickUp umożliwia dostosowanie bazy wiedzy poprzez wielopoziomowe hierarchie . Można tworzyć obszary robocze, Foldery, Pliki , Listy i inne podkategorie do organizowania i przechowywania zasobów wiedzy.

Na przykład, można utworzyć Folder dla Projektu A lub Listę kontrolną do zakończenia Zadania XYZ - pracownicy intuicyjnie będą wiedzieć, gdzie szukać.

Inne sposoby organizowania dokumentów obejmują kodowanie kolorami Etykiety i Etykiety priorytetów . Twój zespół może uzyskać dostęp do dowolnego dokumentu w ciągu kilku sekund dzięki funkcji Uniwersalne wyszukiwanie funkcja.

Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp pozwala użytkownikom szybko znajdować zadania, dokumenty, pliki, użytkowników, czaty i pulpity w całym obszarze roboczym, a nawet w innych połączonych aplikacjach roboczych

ClickUp zapewnia również doskonałą organizację dzięki zagnieżdżonym podstronom, idealnym do prezentacji dokumentów z wieloma podtematami. Wystarczy przeciągnąć i upuścić podtematy pod stroną nadrzędną, jak pokazano na poniższym obrazku:

Zagnieżdżone podstrony w ClickUp Docs pozwalają na lepszą organizację dokumentów lub wiki

Szybka wskazówka: Możesz poprosić ClickUp Brain o wygenerowanie Table of Contents dla określonych folderów lub ustawień dokumentów, wygenerować tabele dla szybszej organizacji, lub tworzenie transkrypcji głosu na tekst do zapisu lub indeksu.

Krok 5: Wdrożenie kontroli dostępu do bazy wiedzy

Gdy wewnętrzna baza wiedzy jest już zorganizowana i gotowa, należy zwrócić uwagę na dostępność. Każde oprogramowanie będzie miało inne ustawienia do zdefiniowania udostępnianie wiedzy uprawnienia. Zazwyczaj można wybrać szczegółową kontrolę widoku i edycji w oparciu o role użytkowników lub lokalizację dokumentu.

Na przykład, ClickUp pozwala niestandardowo dostosować zarówno kontrole oparte na użytkowniku, jak i obszarze roboczym. Możesz:

Zezwalać na dostęp użytkownikom w ramach określonego obszaru roboczego lub folderu

Udostępnianie indywidualnego dostępu poprzez prywatne połączenia

Używać bezpiecznego publicznego łącza do udostępniania dokumentów klientom i zewnętrznym współpracownikom

Otrzymujesz również przyjazny dla użytkownika interfejs do zapraszania użytkowników-gości do uzyskania dostępu do bazy wiedzy lub wybranych dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail. Przyznaj im uprawnienia edit i/lub view-only zależnie od tego, do zrobienia czego chcesz.

Współpraca jest kluczem w ClickUp 3.0 Docs, dzięki czemu możesz szybko udostępniać, ustawiać uprawnienia lub eksportować do użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych

Krok 6: Audyt wewnętrznej bazy wiedzy

Wyznacz grupę audytorów (mogą to być kluczowi członkowie z różnych działów), aby nadać ostateczny szlif swojej wewnętrznej bazie wiedzy. Mogą oni zweryfikować takie aspekty jak:

Dokładność dokumentów wiedzy pracowników

Powtarzanie tych samych informacji w różnych artykułach (zamiast połączonych)

Nieprawidłowe poziomy dostępu

Błędy formatu i korekty

Niedopasowana zawartość i tytuły

Proces audytu może być łatwy dzięki bogatemu oprogramowaniu ClickUp funkcji współpracy nad dokumentami . Teams może używać Przypisane komentarze na żywo Czat oraz proofing cyklu pracy narzędzia w ramach platformy do komunikowania błędów współpracownikom dokumentów i natychmiastowego ich naprawiania.

Edytuj razem z zespołem, komentuj i deleguj zadania innym członkom bezpośrednio z ClickUp Docs

Krok 7: Regularnie przeglądaj i aktualizuj wewnętrzną bazę wiedzy

Nie wystarczy stworzyć wewnętrzną bazę wiedzy i o niej zapomnieć! Nieaktualna baza wiedzy może wprowadzać w błąd członków zespołu, dlatego okresowe zarządzanie nią i jej aktualizowanie nie podlega negocjacjom.

Sprytnym sposobem na uporządkowanie bazy wiedzy jest usunięcie dokumentów, których już nie potrzebujesz, takich jak starsze zasady i nieaktualne podręczniki zespołu wsparcia klienta. Podobnie, dodaj najnowsze zasoby wiedzy do bazy i powiadom odpowiednich interesariuszy.

4 najlepsze praktyki dotyczące ustawienia wewnętrznej bazy wiedzy

Teraz, gdy znasz już proces ustawienia wewnętrznej bazy wiedzy, zapoznaj się z czterema najlepszymi praktykami, które pomogą Ci poprawić jej jakość i niezawodność.

1. Używaj szablonów

Tworzenie bazy wiedzy może być boleśnie nudne i czasochłonne, zwłaszcza jeśli zaczynasz od pustego dokumentu. Właśnie dlatego wydajne Teams polegają na szablony bazy wiedzy do tworzenia codziennych zasobów bazy wiedzy.

ClickUp posiada ponad 1000 szablonów do szybkiego śledzenia danych powstania dokumentów w różnych przypadkach użycia, w tym polityk firmy, SOP i wytycznych dotyczących projektów. Najlepsze jest to, że otrzymujesz również dedykowane szablony do ustawienia wewnętrznych i zewnętrznych baz wiedzy - nasze ulubione obejmują:

Szablon bazy wiedzy ClickUp**Idealny do tworzenia wszechstronnej cyfrowej biblioteki informacji dla każdej firmy lub projektu Szablon bazy wiedzy ClickUp HR: Odpowiedni do zarządzania politykami i procedurami HR Szablon procesów i procedur ClickUp: Umożliwia tworzenie samouczków krok po kroku i organizowanie procedur za pomocą tablic Kanban

Zaoszczędź czas na tworzeniu bazy wiedzy dzięki wstępnie zaprojektowanym szablonom ClickUp

Szablony te zawierają standardowe, dobrze sformatowane struktury i sekcje - wszystko, co musisz zrobić, to zakończyć informacje istotne dla Twojego zespołu. 😎

2. Okresowe zbieranie opinii pracowników

Większość liderów teamów nie jest w stanie samodzielnie zidentyfikować wszystkich luk w wiedzy. Muszą wziąć pod uwagę ich opinie pracowników i zaktualizować bazę wiedzy, aby rozwiązać odkryte problemy, które mogą być wszystkim, od większej liczby zapytań po niejasne procesy.

Jednym ze sposobów na zebranie typowych pytań z każdego działu jest użycie Formularze ClickUp . Dostosuj wewnętrzny formularz z konkretnymi pytaniami, aby zidentyfikować, co działa, a co nie. Łatwo analizuj odpowiedzi pracowników w widoku tabeli platformy, wskazuj luki w wiedzy i planuj sposoby ich usunięcia.

Rozpocznij ankietę, aby zebrać opinie za pomocą wysoce konfigurowalnych formularzy na ClickUp

3. Skup się na czytelności

Pamiętaj o aspektach prezentacji i czytelności, gdy omawiasz rozszerzenie tematów wewnętrznej bazy wiedzy. Po pierwsze, upewnij się, że piszesz językiem wolnym od żargonu, który jest zrozumiały dla wszystkich członków zespołu . Na przykład, jeśli wyjaśniasz customer acquisition cost (CAC) zespołowi niemarketingowemu, możesz użyć całego terminu zamiast CAC.

Inne najlepsze praktyki dotyczące pisania i edytowania bazy wiedzy obejmują:

Używanie tabel i wypunktowań zamiast długich akapitów

Wykorzystanie grafiki lub animacji

Posiadanie konkretnych tytułów informacyjnych

Wyjaśnianie kroków "jak to zrobić" tam, gdzie to możliwe

4. Korzystanie z analiz

Na pierwszy rzut oka korzystanie z analityki w bazie wiedzy może wydawać się nie na miejscu, ale dane mają kluczowe znaczenie dla ulepszania czegokolwiek. Analityka użytkowania wewnętrznej bazy wiedzy może pomóc odkryć wzorce czytelników i udokumentować trendy, takie jak:

Najczęściej czytane artykuły

Najczęściej wyszukiwane słowa kluczowe

Najczęściej komentowane tematy (wskazujące na możliwy brak jasności)

Informacje te mogą pomóc zoptymalizować bazę wiedzy dla użytkowników końcowych i zwiększyć wydajność pod względem czasu nawigacji.

Zaawansowane podejścia do nowoczesnych wewnętrznych baz wiedzy

Kiedyś bazy wiedzy sprowadzały się do szaf z plikami i indeksowanymi dokumentami. Jednak w ciągu ostatnich kilku dekad wiele zaawansowanych podejść wpłynęło na sposób, w jaki wspólnie tworzymy dane i nawigujemy po nich.

Środowisko współpracy wiki lub oprogramowanie wewnętrznej bazy wiedzy

Pojawienie się oprogramowanie wiki z funkcjami współpracy miało prawdopodobnie największy wpływ na sposób zarządzania i dystrybucji wiedzy w organizacjach.

Pozwalając na współpracę wielu współpracowników, umożliwiają one szybsze i dokładniejsze tworzenie połączonych ze sobą stron wiedzy. Dodatkowo, dzięki wbudowanym przyciskom do sprawdzania historii edycji i przywracania zmian, istnieje lepsza widoczność szybko zmieniających się dokumentów.

Oprócz pełnienia funkcji centralnego repozytorium danych firmy, nowoczesne oprogramowanie wiki stworzyło również możliwości większej skalowalności wiedzy w organizacjach. 🗄️

/## Wpływ AI na zarządzanie wiedzą

Wprowadzenie generatywnych narzędzi AI znacząco zmieniło sposób tworzenia i udostępniania wiedzy za pośrednictwem wewnętrznych baz wiedzy. Narzędzia AI, takie jak Scribe i ClickUp Brain, skracają proces pisania, formatowania i przeglądania dokumentów wiedzy.

Ponadto, zamiast dostarczać listę wyników wyszukiwania, wiele programów baz wiedzy opartych na AI odpowiada teraz bezpośrednio na pytania czytelników w oparciu o zawartość dostępną w bazie wiedzy.

Przykładem może być ClickUp Brain jako menedżer wiedzy AI. Jest to sieć neuronowa, która służy jako repozytorium dokumentów, zadań i Teams w obszarze roboczym - pracownicy mogą bezpośrednio zadawać jej pytania, aby uzyskać odpowiedzi z firmowej bazy wiedzy. Na przykład:

_Jak działa nasz proces śledzenia błędów?

jaki jest cel zadania XYZ?

Odpowiadaj na zapytania dotyczące pracy dzięki ClickUp AI Knowledge Manager™

Bazy wiedzy oparte na forach internetowych

Coraz więcej wewnętrznych baz wiedzy zawiera forum dyskusyjne, na którym pracownicy mogą wymieniać się poglądami na temat danego dokumentu. Pozwala to na szybszą identyfikację problemów i zaimprowizowane wyjaśnianie wątpliwości związanych z niektórymi elementami wiedzy. Zapewnia to również kanał komunikacji dla pracowników, aby lepiej zrozumieć powody stojące za SPO i najlepszymi praktykami opisanymi w bazie wiedzy.

Rola redaktorów w czasie rzeczywistym w nowoczesnych bazach wiedzy

W czasie rzeczywistym redaktorzy tekstów współpracujący ze sobą zawarte w nowoczesnym oprogramowaniu wewnętrznej bazy wiedzy zrewolucjonizowały sposób tworzenia i edytowania zawartości.

Dla przykładu, ClickUp umożliwia wielu współpracownikom edytowanie dokumentu w czasie rzeczywistym . Redaktorzy ci pomagają tworzyć bazy wiedzy w rekordowym czasie dzięki wysiłkowi całego zespołu. Jest to przełomowe rozwiązanie w przypadku dokumentów z udziałem współpracowników z wielu działów. Zamiast wieloetapowego pisania i recenzowania cykli pracy, można pracować ze wszystkimi interesariuszami na żywo i uniknąć błędów lub zbędnej pracy.

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

Zmaksymalizuj wydajność zespołu dzięki ClickUp: Najlepsze oprogramowanie do baz wiedzy

Utrzymując wszystkich na tej samej stronie, wewnętrzna baza wiedzy jest krytycznym wymogiem dla zapewnienia wydajności organizacyjnej. Co więcej, w miarę jak Business staje się coraz bardziej zdigitalizowany, jakość bazy wiedzy decyduje o tym, jak szybko można przeszkolić pracowników i zmniejszyć ich krzywą uczenia się.

Na szczęście istnieją narzędzia takie jak ClickUp, które usprawniają cały proces budowania i zarządzania bazą wiedzy Zarejestruj się już dziś za darmo i popchnij swoją organizację w kierunku wydajności i efektywności opartej na wiedzy. 💃