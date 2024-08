10 najlepszych narzędzi AI do zarządzania wiedzą w 2024 roku

Istnieje tak wiele narzędzi sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania wiedzą, a ich lista wciąż rośnie. Narzędzia AI mogą pomóc w uporządkowaniu danych i zwiększeniu wydajności zespołu, ale niewłaściwe narzędzie może w rzeczywistości zniweczyć postęp.

Jak znaleźć idealne rozwiązanie?

W tym przewodniku podzielimy się dokładnie tym, czego należy szukać w nowym narzędziu AI do zarządzania wiedzą - wraz z niektórymi z naszych ulubionych narzędzi programowych w tej przestrzeni. 🛠️

Czego należy szukać w narzędziach AI do zarządzania wiedzą?

Każdy rodzaj oprogramowanie do zarządzania wiedzą narzędzie ma swoje zalety i wady. Wszystko zależy od tego, czego szukasz. Niektóre Teams potrzebują narzędzia na poziomie Enterprise z rygorystycznymi poziomami uprawnień i zgodnością, podczas gdy inne potrzebują po prostu cyfrowego domu dla wszystkich informacji firmowych. 📗

Oto, co należy wziąć pod uwagę, porównując różne narzędzia do zarządzania wiedzą oparte na AI:

Funkcjonalność : Czy platforma ma wszystkie niezbędne funkcje? Czy oferuje coś więcej?

Czy platforma ma wszystkie niezbędne funkcje? Czy oferuje coś więcej? Współpraca: Czy funkcje współpracy są intuicyjne i łatwe w użyciu? Czy można łatwo udostępniać dokumenty innym?

Czy funkcje współpracy są intuicyjne i łatwe w użyciu? Czy można łatwo udostępniać dokumenty innym? Sztuczna inteligencja: Czy generatywna AI czyni narzędzie bardziej użytecznym, czy utrudnia jego funkcję?

Czy generatywna AI czyni narzędzie bardziej użytecznym, czy utrudnia jego funkcję? Łatwość obsługi: Czy narzędzie jest przyjazne dla użytkownika? Czy można łatwo przeszkolić członków zespołu? Czy jest samoobsługowe?

Czy narzędzie jest przyjazne dla użytkownika? Czy można łatwo przeszkolić członków zespołu? Czy jest samoobsługowe? Reputacja: Czy narzędzie cieszy się dobrą reputacją? Czy jest nowością na rynku?

Czy narzędzie cieszy się dobrą reputacją? Czy jest nowością na rynku? Zgodność: Czy narzędzie spełnia wymagania dotyczące zgodności danych pracowników i klientów?

Czy narzędzie spełnia wymagania dotyczące zgodności danych pracowników i klientów? Cena: Czy dostępny jest plan Free? Czy narzędzie jest przystępne cenowo w miarę skalowania?

Podobnie jak w przypadku każdego narzędzia programowego, skup się na tym, co jest dla Ciebie najważniejsze - wszelkie inne kluczowe funkcje lub dodatki są bonusem. Skorzystaj z naszego przewodnika, aby znaleźć narzędzie oprogramowania bazy wiedzy dla Twoich potrzeb.

10 najlepszych programów do zarządzania wiedzą AI w 2024 roku

W tym przewodniku zawęziliśmy listę dostępnych narzędzi do zarządzania wiedzą do naszych najlepszych rekomendacji, abyś mógł zaoszczędzić czas i zacząć testować je szybciej.

Oto nasze propozycje najlepszych narzędzi do zarządzania wiedzą opartych na AI.

1. ClickUp - najlepsze kompleksowe narzędzie AI do zarządzania wiedzą

Twórz, udostępniaj i współpracuj nad dokumentami dzięki ClickUp Docs, Twojemu hubowi dla całej wiedzy i informacji zespołu

ClickUp jest potężnym, opartym na chmurze zarządzanie wiedzą narzędzie i platforma do zarządzania projektami, która sprawdza się w przypadku Teams dowolnej wielkości, w każdej niszy. Dzięki wielu narzędziom zaprojektowanym z myślą o wydajności i współpracy, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem dla każdej firmy, która chce się zorganizować (i pozostać). ✔️

Dla Teams, którzy chcą budować wewnętrzne bazy wiedzy i wiki, Dokumenty ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania zawartością. Członkowie Teams mogą tworzyć dokumenty samodzielnie, współpracować nad nimi razem i udostępniać informacje innym, tworząc jedno centralne repozytorium.

Użyj Szablon bazy wiedzy ClickUp aby szybko rozpocząć pracę. Zbierz wszystkie informacje o swojej firmie i stwórz przeszukiwalną wiki dla zasad i informacji.

Skorzystaj z tego szablonu, aby stworzyć ramy dla swojego zespołu w celu zorganizowania cyfrowej biblioteki informacji

Dzięki ostatnim aktualizacjom użytkownicy mogą teraz w pełni korzystać z ClickUp AI na całej platformie - w tym w procesie zarządzania wiedzą.

Skorzystaj z ClickUp AI, aby pomóc Ci pisać i podsumowywać zawartość firmowej wiki, zamieniać notatki w listy rzeczy do zrobienia i generować pomysły do wykorzystania w wewnętrznych dokumentach.

ClickUp jest jednak idealny nie tylko do zarządzania wiedzą. Jest również idealny do zarządzanie projektami . Teams mogą korzystać z solidnych rozwiązań ClickUp w zakresie projektów i zarządzanie zadaniami funkcje umożliwiające planowanie projektów, monitorowanie zmian i utrzymanie porządku od początku do końca.

ClickUp najlepsze funkcje

Usprawnij swoje procesy i popraw jakość pisania dzięki wiedzy AI i narzędziom uczenia maszynowego w ClickUp Brain

Edycja i przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanym narzędziom do współpracy

Zamień notatki welementy akcji dla łatwiejszego zarządzania projektami i zadaniami

Zwiększ wydajność i zarządzaj swoim czasem dzięki bazie wiedzy * Organizuj swoje dokumenty za pomocą kategorii i etykiet

Korzystaj z bogatych opcji personalizacji i niestandardowych, w tym kolorów i kategorii

Bądź zorganizowany dziękifree oprogramowanie do zarządzania projektami* Chroń prywatne dokumenty i łatwo udostępniaj je innym dzięki wbudowanym funkcjom prywatności

Rozpocznij szybko pracę z naszymszablonów bazy wiedzy Free Limity ClickUp

ClickUp ma tak wiele funkcji i niestandardowych opcji, że skonfigurowanie go idealnie do swoich potrzeb może zająć trochę czasu

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,900+ opinii)

2. Bit.ai - najlepsze rozwiązanie do wspólnego zarządzania dokumentami

przez Bit.ai Bit.ai to oparty na AI system wiki i zarządzania wiedzą, który został zaprojektowany z myślą o osobach i teamach. Dzięki temu oprogramowaniu Teams mogą organizować i współpracować nad zawartością, taką jak bazy wiedzy, wiki, przewodniki szkoleniowe i portale klientów - i rozszerzać tę funkcję dzięki integracjom. 🔌

Najlepsze funkcje Bit.ai

Współpraca z członkami Teams i zaproszonymi gośćmi w czasie rzeczywistym

Korzystanie z AI Genius w celu usprawnienia pisania zawartości i zwiększenia wydajności dzięki mocy uczenia maszynowego

Płynne udostępnianie plików za pomocą linków do udostępniania, osadzania w witrynie i linków do śledzenia

Limity AI

Niektórzy użytkownicy mogą uznać opcje niestandardowej czcionki za bardziej ograniczone niż w przypadku innych narzędzi do tworzenia zawartości

Według niektórych użytkowników interfejs użytkownika mógłby zostać ulepszony

Ceny Bit.ai

**Free

Pro: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Business: $15/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Bit.ai

G2: 4/5 (ponad 20 recenzji)

4/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: n/a

3. OneBar - najlepsze narzędzie AI do zarządzania pytaniami i odpowiedziami

przez OneBar OneBar to dedykowana platforma do zarządzania wiedzą, która umożliwia organizacjom przechwytywanie wszystkich danych i informacji oraz przechowywanie ich w jednym, łatwym do zarządzania miejscu. Platforma przyjmuje podejście w stylu pytań i odpowiedzi. Użytkownicy mogą poprosić bota AI o udzielenie odpowiedzi, do których członkowie zespołu mogą wnieść swoją własną wiedzę i doświadczenie.

Najlepsze funkcje OneBar

Udostępnianie często zadawanych pytań (FAQ) wraz z odpowiedziami

Zachęcanie członków Teams do wnoszenia wkładu w odpowiedzi

Bardziej trafna zawartość dzięki semantycznemu wyszukiwaniu odpowiednich danych

Limity OneBar

OneBar jest przeznaczony do użytku ze Slackiem, więc użytkownicy, którzy nie korzystają z tej aplikacji, mogą nie uzyskać najlepszej wartości dla swojej inwestycji

Istnieje limit recenzji online dla OneBar, w porównaniu do niektórych jego konkurentów

Ceny OneBar

Free

Startup : $200/miesiąc dla maksymalnie 200 użytkowników

: $200/miesiąc dla maksymalnie 200 użytkowników Rozwój: $400/miesiąc dla maksymalnie 1,000 użytkowników

OneBar oceny i recenzje

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

4. Confluence - najlepsze rozwiązanie do współpracy w Teams i udostępniania wiedzy

przez ConfluenceConfluence jest wewnętrznym rozwiązaniem do zarządzania wiedzą i dokumentacja projektu narzędzie opracowane przez zespół Atlassian. Dzięki Confluence Teams mogą stworzyć jedno centralne źródło prawdy dla wiedzy organizacyjnej. Funkcje AI w narzędziu usprawniają pisanie, sporządzanie notatek i wyszukiwanie. 🤖

Najlepsze funkcje Confluence

Wspólne planowanie projektów i przeprowadzanie burzy mózgów, a następnie używanie AI do tworzenia notatek

Współpracuj z członkami zespołu dzięki wbudowanym komentarzom i edycji w czasie rzeczywistym

Organizowanie zawartości w dedykowanych obszarach roboczych z wyszukiwaniem opartym na AI

Limity Confluence

Niektórzy użytkownicy sugerują, że możliwości wyszukiwania można by do zrobienia

Według niektórych użytkowników zmiana poziomów uprawnień dla różnych stron może być myląca

Ceny Confluence

**Free

Standardowy: $6.05/miesiąc za użytkownika

$6.05/miesiąc za użytkownika Premium: $11.55/miesiąc za użytkownika

$11.55/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Confluence oceny i recenzje

G2: 4,1/5 (ponad 3700 recenzji)

4,1/5 (ponad 3700 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 200 recenzji)

5. Process Street - najlepsze rozwiązanie do zarządzania procesami biznesowymi

przez Ulica procesuProcess Street to zarządzanie procesami i oparty na AI system zarządzania wiedzą przeznaczony dla Teams, które muszą skupić się na zgodności i kontroli jakości. Platforma została zaprojektowana z myślą o przejrzystości i zarządzaniu procesami oraz wykorzystuje AI, aby pomóc Teams w utrzymaniu zgodności. 📋

Najlepsze funkcje Process Street

Korzystanie z edytora dokumentów do przechwytywania, organizowania i udostępniania standardowych procedur operacyjnych (SOP)

Ustawienie poziomów uprawnień i decydowanie, kto ma dostęp do jakiej zawartości

Monitorowanie zmian w dokumentach w celu zachowania przejrzystości i kontroli dostępu

Limity Process Street

Ceny mogą być zaporowe dla niektórych użytkowników, zwłaszcza małych Business lub nowych agencji

Niektórzy użytkownicy uważają, że organizacja cykli pracy i zawartości jest myląca

Ceny Process Street

Startup : $100/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

: $100/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników Pro: Od 415 USD/miesiąc dla niestandardowej liczby użytkowników

Od 415 USD/miesiąc dla niestandardowej liczby użytkowników Enterprise: Od $1,660/miesiąc dla niestandardowej liczby użytkowników

Process Street oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

4.6/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 600 recenzji)

6. Tettra - najlepsza do tworzenia wewnętrznych baz wiedzy

przez Tettra Tettra to napędzany przez AI oprogramowanie do udostępniania wiedzy zaprojektowane w celu przyspieszenia procesu wdrażania i informowania członków Teams. Teams mogą korzystać z tego narzędzia do zarządzania wiedzą, aby przechowywać i selekcjonować istotne informacje, dzięki czemu pojawiają się one w odpowiednim momencie. 👋

Najlepsze funkcje Tettra

Tworzenie nowej zawartości lub wykorzystywanie istniejącej zawartości z Google Drive lub Notion do tworzenia wewnętrznej bazy wiedzy

Natychmiastowe odpowiadanie na zapytania członków zespołu w Slack lub aplikacji Tettra

Identyfikuj luki w wiedzy i współpracuj nad aktualizacjami, aby zawartość była aktualna

Limity Tettra

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć więcej funkcji edycji tekstu i zawartości, takich jak dodatkowe czcionki i kolory

Użytkownicy zgłaszają, że nie można utworzyć listy zawartości w dwóch miejscach bez tworzenia kopii, co powoduje niepotrzebne powielanie

Ceny Tettra

Podstawowy: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Skalowanie: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $12/miesiąc za użytkownika

Tettra oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 5 recenzji)

7. Document360 - najlepsze rozwiązanie do niestandardowego zarządzania wiedzą

przez Document360Document360 to narzędzie AI do zarządzania wiedzą, przeznaczone zarówno dla zespołów wewnętrznych, jak i obsługi klienta. Teams mogą korzystać z platformy do tworzenia baz wiedzy, podręczników, SOP lub wiki, które przechowują zawartość w jednym miejscu i ułatwiają zarządzanie wiedzą i uczeniem się. 📝

Najlepsze funkcje Document360

Tworzenie publicznej lub prywatnej bazy wiedzy z niestandardową stroną główną

Utwórz glosariusz biznesowy, aby zdefiniować wszystkie najczęściej używane terminy w jednym miejscu

Szczegółowe analizy dotyczące widoku i wykorzystania zawartości

Limity Document360

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć możliwość zmiany domyślnej konfiguracji stron

Analizy są domyślnie dostępne tylko dla ostatnich 30 dni, według niektórych użytkowników

Ceny Document360

Free

Standard: 149 USD/miesiąc dla maksymalnie trzech użytkowników

149 USD/miesiąc dla maksymalnie trzech użytkowników Profesjonalny: 299 USD/miesiąc dla maksymalnie pięciu użytkowników

299 USD/miesiąc dla maksymalnie pięciu użytkowników Business: 399 USD/miesiąc dla maksymalnie pięciu użytkowników

399 USD/miesiąc dla maksymalnie pięciu użytkowników Enterprise: 599 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników

Document360 oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 190 recenzji)

8. Scribe - najlepsze narzędzie AI do wydobywania informacji

przez SkrybaSkryba umożliwia Teams tworzenie przewodnika krok po kroku z dowolnej zawartości. Do zrobienia tego wystarczy włączyć rozszerzenie i przejść przez proces - zostanie on następnie przekształcony w proces z pomocą AI. Jest to przydatne dla Teams, które chcą zbudować wiki lub wewnętrzną bazę wiedzy, stworzyć SOP lub dokumenty szkoleniowe lub zaprojektować proces wdrażania.

Najlepsze funkcje Scribe

Wykorzystaj moc AI, aby przekształcić ręczny proces w powtarzalny przewodnik

Edycja przewodnika krok po kroku zrzutami ekranu, adnotacjami i brandingiem firmy

Osadzanie przewodników w firmowej bazie wiedzy lub udostępnianie ich za pomocą połączonego linku

Limity Scribe

Usuwanie zawartości, która nie jest już potrzebna, odbywa się krok po kroku, co może być frustrujące

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć więcej opcji formatu tekstu, aby mogli niestandardowo dostosowywać swoje przewodniki

Ceny Scribe

**Free

Personal Pro: $23/miesiąc za użytkownika

$23/miesiąc za użytkownika Teams Pro: $12/miesiąc za użytkownika, minimum pięciu użytkowników

$12/miesiąc za użytkownika, minimum pięciu użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Scribe oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 60 recenzji)

4.8/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4,9/5 (ponad 5 recenzji)

9. Obciążenie - najlepsze do automatyzacji wsparcia i zadań Helpdesk

przez Obciążenie Capacity to platforma oparta na AI, zaprojektowana dla zespołów, które chcą utrzymać porządek i łatwy dostęp do informacji - niezależnie od tego, czy chodzi o wewnętrznych członków zespołu, czy o niestandardowych klientów. Funkcja bazy wiedzy Capacity obejmuje inteligentne integracje AI, które sprawiają, że tworzenie, aktualizowanie i nawigowanie po niej jest płynne.

Najlepsze funkcje Capacity

Organizowanie wiedzy w folderach, oknach dialogowych i wymianach

Ustawienie uprawnień użytkowników według roli, działu, lokalizacji i innych

Szybkie wyszukiwanie informacji dzięki wbudowanej funkcji wyszukiwania

Limity obciążeń

Niektórzy użytkownicy żałują, że nie ma więcej opcji raportowania

Może wystąpić krzywa uczenia się, gdy członkowie teamu przyzwyczajają się do nowego systemu

Obciążenie cenowe

Wzrost: 49 USD/miesiąc za użytkownika

49 USD/miesiąc za użytkownika Professional: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje obciążenia

G2: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

4.8/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 10 recenzji)

10. Notion - najlepsze rozwiązanie do współpracy w obszarach roboczych typu "wszystko w jednym

przez NotionNotion to popularne narzędzie do zarządzania wiedzą, które ma teraz funkcję AI. Teams, które używają Notion do tworzenia baz danych, wewnętrznych wiki i baz wiedzy, mogą teraz korzystać z funkcji Narzędzie do pisania AI i wbudowane funkcje zwiększające wydajność i usprawniające procesy. 🪄

Notion najlepsze funkcje

Budowanie i niestandardowe tworzenie wewnętrznej bazy wiedzy za pomocą stron i baz danych

Przekształcanie surowych danych w coś prezentowalnego dzięki automatycznemu wypełnianiu tabel

Zadawanie pytań wbudowanej AI w celu wyświetlenia odpowiedniej zawartości i udostępnianie wiedzy z obszaru roboczego

Notion limity

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, żeautomatyzacja cyklu pracy wyzwalacze są obecnie bardziej limitowane niż w niektórych innych narzędziach do zarządzania wiedzą

Nie jest możliwe skonfigurowanie uprawnień użytkowników do podzbiorów danych, co może mieć wpływ na sposób, w jaki niektórzy użytkownicy organizują swoje dane w firmowej wiki

Notion ceny

**Free

Plus: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Business: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Notion AI można dodać do dowolnego płatnego planu za 8 USD/miesiąc za użytkownika

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

Znajdź najlepsze narzędzie do zarządzania wiedzą w Twojej firmie

Teamom, które chcą zbudować firmową wiki lub wewnętrzną bazę wiedzy, nie brakuje odpowiednich narzędzi opartych na AI, gotowych i czekających na zarejestrowanie się i korzystanie z nich. Skorzystaj z tego przewodnika, aby przebrnąć przez bałagan i znaleźć najlepsze narzędzie do zarządzania wiedzą dla swojego zespołu.

Jeśli potrzebujesz platformy, która wykracza poza zarządzanie dokumentami, nie szukaj dalej niż ClickUp. Nasza kompleksowa platforma ma wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania projektami, przydzielania zadań, utrzymywania CRM i tworzenia baz wiedzy - z dodatkową mocą sztucznej inteligencji.

